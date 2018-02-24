Мнучин: США скоро введут новые санкции против России

Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них

Я бы хотел подчеркнуть, что в рамках раздела 241 (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций") мы подготовили два доклада: секретный и несекретный. И, как я неоднократно говорил, мы готовим санкции в качестве дополнения к ним

На прошлой неделе был эпизод, о котором сообщат в ближайшие дни

Министерство финансов США объявит о новых санкциях в отношении России в течение нескольких недель, заявил глава ведомства Стивен Мнучин, передает ТАСС.— сказал Мнучин на брифинге для журналистов.— пояснил министр.21 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп предпринял некие негласные действия, чтобы оказать давление на Россию за вмешательство в американские выборы.— загадочно заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.