15:09 24 февраля

Мнучин: США скоро введут новые санкции против России

Министерство финансов США объявит о новых санкциях в отношении России в течение нескольких недель, заявил глава ведомства Стивен Мнучин, передает ТАСС.

Мнучин: США скоро введут новые санкции против России


Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них
— сказал Мнучин на брифинге для журналистов.


Я бы хотел подчеркнуть, что в рамках раздела 241 (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций") мы подготовили два доклада: секретный и несекретный. И, как я неоднократно говорил, мы готовим санкции в качестве дополнения к ним
— пояснил министр.

21 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп предпринял некие негласные действия, чтобы оказать давление на Россию за вмешательство в американские выборы.

На прошлой неделе был эпизод, о котором сообщат в ближайшие дни
— загадочно заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. МИХАН Сегодня, 12:58
    Уж быстрей бы...Санкции для России , это как допинг и новый рывок!
    На Олимпийских играх в сухую всех обыгрываем..хе хе
    Вот русская натура то..)))
    МИХАН
    1. Комментарий был удален.
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:04
        Мнучин: США скоро введут новые санкции против России
        - На счёт тогo, что лучше хвост сразу рубить, а не по пятакам, эти ребята не в курсе. Вот садюги!
        oldseaman1957
      2. Rusland Сегодня, 13:06
        Интересно, а этого очкарика мы думаем включать в санкционные списки, а то он больно раздухарился, во вкус вошёл.
        Rusland
        1. Комментарий был удален.
          1. Rusland Сегодня, 13:16
            Опять "офицерская дочь", почём опиум для народа, чудо?
            Rusland
            1. Комментарий был удален.
              1. просто экспл Сегодня, 13:41
                говорят на руине демократия , а все каклы стали европеями .
                но это такая же правда как и то что в русском посольстве нашли кокса на 50 млрд.
                просто экспл
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:20
            ихтамнету
            Уверен, что как только "этот очкарик" узнает о том, что его хотят включить в санкционные списки, то сразу одумается и извинится т.к уже присмотрел квартиру в Омске и договорился с врачём об операции в омской же больнице.
            А вы в Омске были когда-нибудь? Или больницы Жмеринки образец laughing А ну да ,вы во Хранцию сквозанули и от туда очень умного демократа корчите.Удачи.Кстати о птичках.Как там на улицах Парижу мусор уже поприбирали?
            Наблюдатель2014
            1. Комментарий был удален.
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:34
                ихтамнету
                Нет, а что?
                Ничего.
                Это Хьюстон?

                Да.
                А это Париж?
                Наблюдатель2014
                1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:57
                  Стивен Мнучин Кого он мне напоминает? feel Вот есть тут один персонаж laughing
                  Наблюдатель2014
            2. 210окв Сегодня, 14:20
              Этот "хранцуз" уже по соплям получил утром.
              Цитата: Наблюдатель2014
              ихтамнету
              Уверен, что как только "этот очкарик" узнает о том, что его хотят включить в санкционные списки, то сразу одумается и извинится т.к уже присмотрел квартиру в Омске и договорился с врачём об операции в омской же больнице.
              А вы в Омске были когда-нибудь? Или больницы Жмеринки образец laughing А ну да ,вы во Хранцию сквозанули и от туда очень умного демократа корчите.Удачи.Кстати о птичках.Как там на улицах Парижу мусор уже поприбирали?
              210окв
          3. ПалБор Сегодня, 13:44
            А у вас во Львове квартирка сносная?Или только обещают?
            Смотрите,поляки придут,жилище отберут. sad
            ПалБор
        2. Piramidon Сегодня, 13:31
          Цитата: Rusland
          Интересно, а этого очкарика мы думаем включать в санкционные списки,

          Ну, включим, и что, сразу США развалятся? Что нам, что им эти списки по-барабану. Пусть они, как бараны, бьются рогами об одну и ту же стену. Нам то зачем уподобляться этим "исключительным", которые думают, что из за запрета въезда на их территорию, мы все тут застрелимся.
          Piramidon
      3. просто экспл Сегодня, 13:40
        а серену уильямс не ловили на допинге ? и че , наказали ее за допенх ?
        или расово правильным теннисистам допенх жрать можно ?
        просто экспл
    2. To be or not to be Сегодня, 13:18
      ""Министерство финансов США объявит о новых санкциях в отношении России в течение нескольких недель, заявил глава ведомства Стивен Мнучин,,"

      Умирание США в адских муках.
      Полная деградация правящей элиты
      Что показывает счетчик долга США 20.6 ТРИЛЛИОНОВ зеленых ...
      http://webdiscover.ru/v/22301
      To be or not to be
    3. предки с Дона Сегодня, 13:23
      Эти санкции не против России, а против воров из России, по олимпийской квалификации. Удивляюсь как "патриоты" крикуны с ТВ клеймят позором весь Запад, но отдыхать, лечится и учить детей предпочитают там.
      предки с Дона
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:39
        Цитата: предки с Дона
        Удивляюсь как "патриоты" крикуны с ТВ клеймят позором весь Запад, но отдыхать, лечится и учить детей предпочитают там.
        - А это профессия у них такая, по пол ляма получать, что надо - орать, на нас им - аж с высокой колокольни... Партийный список, однако...
        oldseaman1957
      2. sogdy Сегодня, 13:52
        Цитата: предки с Дона
        Удивляюсь как "патриоты" крикуны с ТВ

        Так чо ж ты его смотришь? И удивляешься, и удивляешься...
        sogdy
    4. Anyone Сегодня, 14:15
      Я бы не спешил призывать новые санкции. До 2018 года санкции против России были персональными и секторальными, с 2018 - финансовые. Начнут, очевидно, с атаки на госдолг и гособлигации. Сегодня иностранные инвесторы контролируют 50 млрд долларов российского суверенного долга. На облигации федерального займа приходится еще 40 млрд. Запрет на операции с нашими гособлигациями и запрет на операции с контролируемой иностранцами частью госдолга РФ, по задумке американцев, приведут к значительному падению курса рубля и повлекут отток из России капиталов инвесторов. Но первая цель США - уронить рубль. Ибо именно это первым делом скажется на уровне жизни граждан России.
      Anyone
    5. Svarog Сегодня, 14:52
      Цитата: МИХАН
      Уж быстрей бы...Санкции для России , это как допинг и новый рывок!
      На Олимпийских играх в сухую всех обыгрываем..хе хе
      Вот русская натура то..)))

      Что то рывков не вижу.. может пример приведет, где "прорывы" реальные у нас? За хоккей действительно рад.. молодцы ребята.
      Svarog
  2. dorz Сегодня, 12:59
    США скоро введут новые санкции

    Наверное, приватизируют воздух и запретят дышать.
    dorz
    1. БВС Сегодня, 13:04
      А все может быть - запретят российским миллионерам и чиновникам беззаботную жизнь в Майами и Флориде?
      БВС
      1. sogdy Сегодня, 13:54
        Цитата: БВС
        запретят российским миллионерам и чиновникам беззаботную жизнь в Майами и Флориде?

        Так ить и мы не против. И даже за.
        sogdy
        1. БВС Сегодня, 14:44
          А Ваш президент, господин Путин, как смотрит на то, что его ближайшее окружение имеет собственность в США, там живут их семьи, там учатся их дети и внуки??
          БВС
    2. volodya Сегодня, 13:29
      Цитата: dorz
      США скоро введут новые санкции

      Во как их там корежит-то, сидели бы на попе ровно, не могут успокоится никак.
      volodya
  3. LASVEGAS Сегодня, 13:03
    Нас санкционируют , а мы крепчаем :) Америкосы уже и сами не верят в действенность санкций, больше по привычке и отсутствию других вариантов санкции "расширяют" . Нам это не в плюс, но и не смертельно, переживем.
    LASVEGAS
    1. sogdy Сегодня, 13:56
      Цитата: LASVEGAS
      Нас санкционируют , а мы крепчаем

      Так ить и санкции какие-то странные, все по еврам да по еврам бьют. Типо скинуть свой долг на Европу и закуклиться.
      sogdy
  4. shans2 Сегодня, 13:04
    санкции это хорошо , тогда Медведева точно сошлют в Израиль, либо на место Чубайса выкинут, а Чубайса вообще утилизируют, гы)))
    shans2
    1. karish Сегодня, 13:11
      Цитата: shans2
      санкции это хорошо , тогда Медведева точно сошлют в Израиль, либо на место Чубайса выкинут, а Чубайса вообще утилизируют, гы)))

      ну , а после

      и вот тогда точно заживёш
      good
      karish
  5. 3officer Сегодня, 13:09
    Вот так уот. Мужчина с крашенными хной волосами диктует свою непреклонную волю всему мировому сообществу wassat
    3officer
    1. sogdy Сегодня, 14:00
      Цитата: 3officer
      диктует свою непреклонную волю всему мировому сообществу

      И 3/4 мирового сообщества торгуют помимо доллара и СВИФТ.
      sogdy
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:11
    Россия аж зажмурилась от страха... Или от смеха? До выборов - три недели, а они "разминаются"... Поздно уже, господа.
    Горный стрелок
    1. Комментарий был удален.
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:23
        Вы за всех отдуваетесь? wink


        Похоже в вашем отделе дочек офицеров тоже выходной...только вас и видно...
        вас видать одного припахали ...за что наказали то? smile
        Тот же ЛЕХА
      2. Б.Т.В. Сегодня, 13:25
        Цитата: ихтамнету
        Скажите, а куда подевались в последнее время ваши "товарищи по оружию"? Ну, вот с этими: "Не смешите наши Искандеры!" Что то я давно их не видел. Вы за всех отдуваетесь?


        Соскучились?!
        Б.Т.В.
        1. ul_vitalii Сегодня, 13:33
          Быстро спалился, видно укропропаганда хорошо зацементировала ему мозги, извилины не работают. smile
          ul_vitalii
    2. БВС Сегодня, 14:46
      До выборов? Ведь Путин имеет 86% поддержки, какие выборы? Это референдум просто!
      БВС
  7. mikh-korsakov Сегодня, 13:13
    Предвижу реакцию наших властей. Заявят, что санкции неприемлемые и не поспособствуют чему-то там, но, мол, мы все равно за дружбу и взаимовыгодные переговоры, но санкции не наш выбор, потому что они никуда не ведут. Ну это уж дудки, санкции ведут США на мировой рынок оружия, а нас ведут с этого рынка.
    mikh-korsakov
    1. sogdy Сегодня, 14:02
      Цитата: mikh-korsakov
      санкции ведут США на мировой рынок оружия

      И как Вы это представляете?
      sogdy
  8. Altona Сегодня, 13:16
    Цитата: ихтамнету
    А вообще, скоро в России все заживут "ещё более лучше", т.к. санкции - это благо. Удачи!

    ---------------------
    А вы хоть прочитали, что это был за допинг? В какой дозе? Там была милипизерная доза сердечного лекарства, которая не оказывала действия на результат. Просто она "засветила" допинг-пробу. В тоже же время 6000 доз сальбутамола и симбикорта, которые вызывают мощное анаболическое действие и которые "легально" привезли норвеги и благодаря которым стали первыми в медальном зачете у вас подозрений не вызвают нисколько. Вы же очень честный.Кроме того, приглашения отсылал сам МОК, отбирал "российских атлетов" аж двумя комиссиями, забанил чистых спортсменов. Так кто виноват то тогда? Всё-таки МОК наверное? А в ситуации с "вагнеровцами"? Кто их бомбил? США. А потом адепты США,типа вас, стали исходить в истерике. Так вы уж опредедлитесь, чьи интересы вы тут отстаиваите и какую "честность" пропагандоните.
    Altona
    1. karish Сегодня, 13:22
      Цитата: Altona
      А вы хоть прочитали, что это был за допинг? В какой дозе? Там была милипизерная доза сердечного лекарства, которая не оказывала действия на результат

      Да я то же слышал , что есть мильдоний и есть аскарбинку ( для повышения спортивного результата ) - одинаково.
      Только странно , что спортсмены с непостижимым упрямством ели таки мильдоний
      насчёт дозы -- как вы сказали ?
      милипизерная , laughing
      Цитата: Altona
      . В тоже же время 6000 доз сальбутамола и симбикорта, которые вызывают мощное анаболическое действие и которые "легально" привезли норвеги и благодаря которым стали первыми в медальном зачете у вас подозрений не вызвают нисколько

      У норвежских спортсменов обнаружен допинг ?
      ну хотя бы
      Цитата: Altona
      милипизерная доза

      Нет ?
      так о чем базар ?
      кстати
      В 2016 году Сергеева была одной из нескольких россиян, которых уличили в использовании мельдония уже после того, как препарат был внесён в список запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Однако позже она была реабилитирована, когда WADA решило амнистировать спортсменов, если доза вещества в их пробах не превышала определённых значений, напоминает The Guardian.

      Оригинал новости ИноТВ:
      https://russian.rt.com/inotv/2018-02-23/Guardian-
      vtoraya-pozitivnaya-doping-proba-rossijskoj

      она отказалась от аппеляции и вскрытия второй допинг пробы.
      С чего бы это ?
      karish
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:29
        У норвежских спортсменов обнаружен допинг ?


        А как же... smile и в большом количестве...они все больные и получили терапевтические исключения...поражаюсь логике МОК...норвежские астматики должны как инвалиды бегать на Параолимпиаде ,а тут легально употребляют допинг и хоть бы хны.
        Во что превратили спорт ...просто отвратительно на все это глядеть.
        Тот же ЛЕХА
  9. Сергей Аверченков Сегодня, 13:20
    Надоели они уже со своими санкциями. К тому же санкции это обоюдоострая штука - чем больше стран они отлучат от своей финансовой (торговой, промышленной) системы, тем меньше будет их рынок. Так что в данном случае даже можно пожелать им удачи - расширения санкций на множество других стран, которым ничего не останется как образовывать свою систему. А так как их уже откровенно "несет" (с тормозов сорвались) с этими санкциями, это вполне возможно.
    Сергей Аверченков
  10. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:24
    Спорю на 100 $ против 1 рубля, то в ответ на санкции Нацбанк РФ ответит еще большей скупкой казначейских облигаций США
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Rusland Сегодня, 13:57
      Разоритесь, дружище, они тоже на форуме сидят, вот прислушайтесь, возможно уже стучат в дверь. smile
      Rusland
    2. sogdy Сегодня, 14:09
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      в ответ на санкции Нацбанк РФ ответит еще большей скупкой казначейских облигаций США

      Ваще-та мы скупаем госдолг США. А не фантики. Попытка отказаться от госдолга несколько напряжет долларовую систему.
      sogdy
  11. андрсон Сегодня, 13:27
    Да в США санкции.. прям национальная идея.. нашим тоже надо что нибудь такое придумать..А вообще..Санкции, это плохо..Вот заморозят они денюшку владельцев из кремлёвского доклада..А потери как то надо вернуть..плюс.. Наши , часто стали говорить , что всё вытяним за счёт внутренних ресурсов.
    андрсон
  12. ASG7 Сегодня, 13:30
    Когда вводящиеся санкции заранее афишируются. то это просто фарс, и те кто их вводит понимает что они не принесут большого ущерба. Настоящий санкции вводятся неожиданно и потом уже смакуются результаты их действия.
    ASG7
  13. Altona Сегодня, 13:31
    Цитата: karish
    У норвежских спортсменов обнаружен допинг ?

    -----------------------
    Норвеги его завезли легально. У них 150 справок TUE (терапевтических разрешений на прием запрещенных препаратов). Западные спортсмены крышуются WADA программой по защите "смертельно больных спортсменов". Вы не знаете об этом? То есть не примет наркоты или анаболика, то хана спортсмену якобы .Насчет милдраната, то у него есть легальный западный аналог Инфазие-Р, который применяется. Вы тут с какой целью ерничаете? Просто дурочку повалять? Милдранат просто кардиопротектор и все. И чтобы он оказывал действие, его надо принимать курсом несколько дней, а не просто таблеточку разово зажевать. А Сергеева принимала какие-то препараты от болезни и могла не знать. У любого спортсмена есть персональный врач. Вы тут умничаете не по делу. Ладно бы вы были фармацевт или врач, а то видимо по всем вопросам. У меня есть консультанты по всем вопросам. В мюнхенской кардиоклинике могу даже проконсультироваться.
    она отказалась от аппеляции и вскрытия второй допинг пробы.
    С чего бы это ?
    По правилам WADA спортсмен несет ответственность за субстанции попавшие в его организм. Медаль все равно будет отобрана и будет дисквал. Она повторила действия Крушельницкого, потому что разобраться что и как за 2 дня невозможно. Возможно потом будут разбираться что и как было. В любом случае, повторюсь, спортсменов отбирал МОК, пусть МОК и несет ответственность.
    P.S. На будущее, не надо мусорить в комментарии словечками "о чем базар?". Докажите вначале, что фармакинетика милдраната на что-то там влияет кроме защиты сердечной мышцы, а потом понты кидайте. А любой спортсмен должен принимать препараты и все их принимают, потому что организм надо поддерживать.
    Altona
    1. karish Сегодня, 13:45
      Цитата: Altona
      Норвеги его завезли легально. У них 150 справок TUE (терапевтических разрешений на прием запрещенных препаратов)

      Так в чем проблема ? Россияне не знают как получить справки для легального употребления ? belay
      Цитата: Altona
      Западные спортсмены крышуются WADA программой по защите "смертельно больных спортсменов". Вы не знаете об этом?

      Западные -- это весь мир не включая Россию ?
      Вот белоруссы завоевали золото в биатлоне . их кто крышует ?
      Цитата: Altona
      То есть не примет наркоты или анаболика, то хана спортсмену якобы .

      Ваши сказки пропустим мимо ушей
      Цитата: Altona
      Насчет милдраната, то у него есть легальный западный аналог Инфазие-Р, который применяется.

      Так чего ж легальный аналог не применяли ( если уж аскорбинки не хочется )-- чего денег на аналог не хватило ? Или как ? laughing
      Цитата: Altona
      Вы тут с какой целью ерничаете? Просто дурочку повалять?

      Это вы про себя ?
      Цитата: Altona
      И чтобы он оказывал действие, его надо принимать курсом несколько дней, а не просто таблеточку разово зажевать.

      Ну вы то точно знаете , может вам в спортивные врачи податься ?
      Вы тут всё знаете , а ВАДА и вообще вокруг сплошные лохи.
      Цитата: Altona
      А Сергеева принимала какие-то препараты от болезни и могла не знать.

      конечно , конечно.
      Это ж её в сборную из подворотни взяли . она ж в случае болезни таблетки да же не в аптеке , а у соседки берет -- причем в долг

      Цитата: Altona
      У любого спортсмена есть персональный врач.

      А у неё - нет laughing
      Цитата: Altona
      Вы тут умничаете не по делу

      нет , у вас всё по делу - читаешь и удивляешься - все враги -- только российские спортсмены --наивные посланники добра.

      Цитата: Altona
      . Ладно бы вы были фармацевт или врач, а то видимо по всем вопросам. У меня есть консультанты по всем вопросам.

      laughing

      Цитата: Altona
      В мюнхенской кардиоклинике могу даже проконсультироваться.

      детский лепет.
      karish
      1. Б.Т.В. Сегодня, 14:21
        Цитата: karish
        Вы тут всё знаете , а ВАДА и вообще вокруг сплошные лохи.


        Хайо Зеппельт заподозрил сборную Норвегии в приёме допинга и начал своё расследование. Интересно: этому расследованию дадут ход, как о допинге в России, или " замылят"?!
        Б.Т.В.
  14. федоров Сегодня, 13:35
    Санкции-то финансовые, не забываем.
    Хотя народу пофиг. Ну обеднеет очередной нефто-металлосос на тройку десятков миллионов, а Россиянам то что ? Моторы на яхтах на дизель переведут, или вместо вертолетов на метро начнут ездить. request Главное чтоб налоги не повышали, а то уже ропот пошел...немного не в пользу Путина. sad Хотя и быть Ему Главой страны , срок тянуть wink
    А вот допустим Южная Корея, Япония? Германия - так же гайки закрутят ?
    Ведь судя по тому , что я видел - ихние станки стоят повсюду, стойки ЧПУ уж точно , и привода. Наше только "железо".
    федоров
  15. samarin1969 Сегодня, 13:38
    То, что людей из "списка Мнучина" назвали "противниками Америки" - это комплимент, только незаслуженный.
    samarin1969
  16. varakin_54 Сегодня, 13:50
    США в очередной раз наложила санкции на Россию, Россия в очередной раз наложила на санкции США, Европа топит дровами, покупая их у России.
    varakin_54
  17. Грац Сегодня, 14:05
    может все же наши додумаются вывести средства из американских гособлигаций прежде чем их заморозят?

    как уж тут высказывание Лаврова не вспомнить
    Кстати я бы ввел санкции на продажу в США энергоресурсов
    Грац
  18. Геркулесыч Сегодня, 14:11
    Америке нужно запретить отдыхать и жить за приделами России нашим министрам, их семьям, и всей Российской бизнес и политической элите! Вот это будут ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ для будущего нашей страны санкции! !!!!!!!!!
    Геркулесыч
  19. koshmarik Сегодня, 14:22
    Удивляюсь скудоумию американских политиков. Читаю их заявления, комменты, записи в твитере - все они на 90% состоят из дебильно-примитивных вариаций слов: санкции, русские хакеры, вмешательство в американские выборы. Ну тупые!!!
    koshmarik
  20. Anyone Сегодня, 14:30
    Цитата: федоров
    Хотя народу пофиг. Ну обеднеет очередной нефто-металлосос на тройку десятков миллионов, а Россиянам то что...

    Совсем наоборот. Олигархи наши от санкций только богатеют. После 2014 года кол-во наших олигархов в списке Форбс только увеличилось. И это понятно. Все олигархи наши зарабатывают на экспорте нефти/газа/металлов/древесины/пр. сырья. Соответственно, снижение курса нацвалюты уменьшает себестоимость продукции, если она экспортируется.
    Anyone
  21. seregatara1969 Сегодня, 14:36
    а счета наших депутатов в банках америки отнимать будут?
    seregatara1969
  22. farik68 Сегодня, 15:07
    Я так понимаю ребята что у вас сосательная жидкость закончилась.....)))))
    farik68
  23. Altona Сегодня, 15:09
    Цитата: karish
    детский лепет.

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    Кариш, детский лепет это вы тут несете. Не надо мне тут русофобию включать, а то я включу антисемитку и сравняю Израиль с землей. Глупости свои хуцповые не пишите, если не знаете. Если считаете себя троллем 80-го уровня, то это ваше дело. Блатным жаргоном я тоже могу похвастаться. Пишите по делу. Впрочем диалог еврея и русского мы тут наглядно иллюстрируем. Еврей блатует как обычно, вы тут изображаете из себя того же Мнучина, благо вы "одной веры".
    Altona
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