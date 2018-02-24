Мнучин: США скоро введут новые санкции против России
Министерство финансов США объявит о новых санкциях в отношении России в течение нескольких недель, заявил глава ведомства Стивен Мнучин, передает ТАСС.
21 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп предпринял некие негласные действия, чтобы оказать давление на Россию за вмешательство в американские выборы.
Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них— сказал Мнучин на брифинге для журналистов.
Я бы хотел подчеркнуть, что в рамках раздела 241 (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций") мы подготовили два доклада: секретный и несекретный. И, как я неоднократно говорил, мы готовим санкции в качестве дополнения к ним— пояснил министр.
21 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп предпринял некие негласные действия, чтобы оказать давление на Россию за вмешательство в американские выборы.
На прошлой неделе был эпизод, о котором сообщат в ближайшие дни— загадочно заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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