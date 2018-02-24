03:20 25 февраля

В Таллине прошел парад Сил обороны Эстонии

В Таллине прошел парад Сил обороны Эстонии, посвященный столетию независимости республики.

В торжественном прохождении приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, закупаемые Эстонией у Южной Кореи самоходные гаубицы К-9, мобильная мостострелковая техника из Украины.

В Таллине прошел парад Сил обороны Эстонии



Была показана противозенитная и противоракетная система США Patriot, доставленная накануне в страну.

На параде были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии. Прошли военнослужащие как уже сформированной 1-й пехотной бригады, так и формируемой 2-й пехотной бригады Сил обороны.



Прошли также знаменные группы из Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США.

Над площадью Свободы, где состоялась церемония, пролетели вертолеты и самолеты ВВС и пограничной охраны Эстонии, а также два вертолета США UH-60 Black Hawk, базирующиеся на авиабазе Эмари под Таллином три истребителя Eurofighter ВВС Италии и два базирующиеся в литовском Шауляе истребителя ВВС Дании F-16. Завершила пролет авиации эскадрилья из восьми истребителей ВВС США F-16.

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас (Riho Tarras) на открытии парада заявил, что нахождение войск НАТО в Эстонии является главным фактором военного сдерживания России

Использованы фотографии: http://err.ee/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. sauvage Вчера, 15:02
    Судя по второй фотке, молодежь вся свалила на Запад.
    sauvage
    1. Монос Вчера, 15:05
      И, что характерно, никто не опоздал! Видимо, действительно значимое событие. smile
      Монос
      1. СРЦ П-15 Вчера, 15:26
        Цитата: Монос
        Прошли также знаменные группы из Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США.

        Знаменитые группы? Это чем же они, интересно, так знамениты?
        СРЦ П-15
        1. Комментарий был удален.
        2. Офицер запаса Вчера, 16:33
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: Монос
          Прошли также знаменные группы из Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США.

          Знаменитые группы? Это чем же они, интересно, так знамениты?


          Там что, Евровидение одновременно с парадом проходило? Со знаменитыми поп-группами? Ничего другого знаменитого в отношении групп из перечисленных стран что-то не вспоминается.
          Офицер запаса
        3. Partyzan Вчера, 17:50
          Цитата: СРЦ П-15
          Это чем же они, интересно, так знамениты?

          я поражен, что вы не знаете laughing
          Partyzan
      2. 210окв Вчера, 16:51
        Интересно,чем знамениты "знаменитые"группы из названных стран?Перепечатка из релиза НАТО?Добрый день,Виктор.
        Цитата: Монос
        И, что характерно, никто не опоздал! Видимо, действительно значимое событие. smile
        210окв
        1. Монос Вчера, 21:01
          Дмитрий, моё почтение! hi
          Монос
      3. словак Вчера, 23:11
        Цитата: Монос
        И, что характерно, никто не опоздал! Видимо, действительно значимое событие. smile

        Зря иронизируете. Запоздавшие резервисты могут быть очень кстати- похоронные команды.
        словак
    2. Тралл Вчера, 15:05
      Цитата: sauvage
      Судя по второй фотке, молодежь вся свалила на Запад.

      Просто время в армии Эстонии "летит" оооочень медленно. smile
      Тралл
    3. Rusland Вчера, 15:12
      Действительно старые пеньки, замерли, чтобы песок не посыпался.
      Rusland
    4. предки с Дона Вчера, 15:26
      Этот "главный фактор сдерживания" не каждая муха на карте найдет, что б присесть.
      предки с Дона
    5. Андрей К Вчера, 16:19
      Цитата: sauvage
      ...Судя по второй фотке, молодежь вся свалила на Запад...

      Судя по этой фотке - это просто убожество.
      Готов подкинуть свои обноски этим голодранцам, из Сил обороны Эстонии, выглядеть приличнее будут.
      Клоуны чухонские.
      Андрей К
    6. Mavrikiy Вчера, 16:46
      Цитата: sauvage
      Судя по второй фотке, молодежь вся свалила на Запад.

      Плюс новости. Всегда интересно знать, чем живут соседи? Что пьют, что курят?
      На лестничной площадке уже которое десятилетие не продохнуть от вони. Оказывается не пьют, а едят сухпай от НАТО. Правильно, готовят свой желудок к войне.
      А дедушка чем вам не угодил? Если его правильно замативировать у теплой стенке, да еще показать: "русские там...", то он еще ого-го (два раза "пук", успеет сказать)
      Mavrikiy
  2. Тот же ЛЕХА Вчера, 15:08
    Посмотрел я на это войско...конечно без помощи американцев они мало что могут...опять в леса уйдут...в лесные братья...там ими совсем другие люди будут заниматься.

    Тот же ЛЕХА
    1. Svarog Вчера, 15:11
      Как будто в баньку попарится пошли и шаг строевой и шашку, как веник держат.. эти да "войны"!
      Svarog
    2. Partyzan Вчера, 15:12
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Посмотрел я на это войско...

      Над площадью Свободы, где состоялась церемония, пролетели вертолеты и самолеты ВВС и пограничной охраны Эстонии, а также два вертолета США UH-60 Black Hawk, базирующиеся на авиабазе Эмари под Таллином три истребителя Eurofighter ВВС Италии и два базирующиеся в литовском Шауляе истребителя ВВС Дании F-16. Завершила пролет авиации эскадрилья из восьми истребителей ВВС США F-16.
      а почему больше никого не пригласили? для массовости?
      Partyzan
      1. Громобой Вчера, 15:26
        Цитата: Partyzan
        а почему больше никого не пригласили? для массовости?

        Так это ведь всего лишь парад,а не война,поэтому много не надо,а вот на учениях имитирующих войну в Прибалтике НАТО разворачивает значительно больше .
        Громобой
        1. Partyzan Вчера, 15:40
          Цитата: Громобой
          Так это ведь всего лишь парад,

          ну так, хотя бы, для значимости хоть 1 фу-22 пролетел бы? lol
          Partyzan
    3. Арон Заави Вчера, 15:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Посмотрел я на это войско...конечно без помощи американцев они мало что могут...опять в леса уйдут...в лесные братья...там ими совсем другие люди будут заниматься.

      Ну так они считают себя составной частью альянса. Грубо говоря чем более хорошо обученные и хорошо вооруженные будут ВС прибалтийских государств, тем больший наряд сил будет необходим для их разгрома это раз. А во вторых сводные отряды этих государств регулярно окпзываются в горячих точках и уровень их подготовки и вооружения влияют на выживаемость солдат в реальных БД.
      Арон Заави
      1. kit88 Вчера, 15:45
        Да уж не смешили бы они взрослых дядек своими "силами". Сидели бы на своих хуторах да помалкивали. Ждали под кого следующий раз придется лечь. То под тевтонцами, то под русскими, сейчас вот под матрасами.
        Вана Таллин лучше разливайте, скоро дегустировать придем.
        kit88
      2. Громобой Вчера, 16:05
        Цитата: Арон Заави
        А во вторых сводные отряды этих государств регулярно окпзываются в горячих точках и уровень их подготовки и вооружения влияют на выживаемость солдат в реальных БД.

        Здесь на днях была статья,что литовцы более чем вдвое увеличивают свой контингент в Афганистане.Так вот,эстонцы тоже увеличили и довели до 46 бойцов.Не так уж и мало,учитывая,что они прогоняют в первую очередь через эти стажировки передовых авианаводчиков и разведку.
        По поводу вашей первой мысли ,что эстонская пехота есть неотъемлемая часть НАТО,то это абсолютно верно.Я бы ещё добавил,что за последние годы они очень значительно повысили общий уровень своей боеспособности(как по вооруженности и моб.готовности ,так и по отработке взаимодействия непосредственно на поле боя со своими старшими товарищами по оружию).Но только маленькая ремарка...никому тут это не интересно,всё больше шапками кидаются ,да "Искандерами" грозятся стереть прибалтов.Хотя какие могут быть "Искандеры",если в ответ мы нарвёмся на ответный ядерный удар,а значит баланс обычных вооружений в Европе всё так же важен, так же как и при СССР .
        Громобой
        1. XXXIII Вчера, 18:41
          Цитата: Громобой
          .никому тут это не интересно,всё больше шапками кидаются ,да "Искандерами" грозятся стереть прибалтов.Хотя какие могут быть "Искандеры",если в ответ мы нарвёмся на ответный ядерный удар,а значит баланс обычных вооружений в Европе всё так же важен, так же как и при СССР .
          Ну конечно, оставим шапки, искандеры, возьмем лопаты и пойдем. Да если что, полетит все и искандеры тут уже не помогут, а после одной PC-24 «Ярс» в 500 Кт, на марс нам лететь уже не надо будет. Штаты врядли будут рисковать получить ответ или привет МБР, ради спасения маленькой демократии, скорей помогут еще поделить. Эти республики не представляют интереса для РФ, так как никогда не были богатыми и сильными, их просто выставляли всегда на передок.....
          XXXIII
    4. Lek38 Вчера, 15:37
      Язык не поворачивается назвать это парадом .Строевая ноль ,она отсутствует,от слова ВООБЩЕ .
      А американцы ,зачем их приглашать ? Ну у них же нету такой традиции ,они ходят не маршируют а именно ходят ,как военнопленные .
      Посмотрел для сравнения американцев в Киеве на параде,опять таки "военнопленные" а не военнослужащие гордо марширующие .
      Не сказать что я одобряю политику России все цело но видеть, на хоть и бывшей но Советской земле эти расчеты стрёмно очень стрёмно .Даже когда смотрел армянские расчёты присутствующие на параде Кремля ,и то не было такого чувства .Советское прошлое много общего , а тут чужие, как ни крути но чужие ,чужие во всём эти американцы.
      Пысы Сам являюсь участником не одного парада(гос уровня) и знаю каким потом и трудом даётся строевая .
      Lek38
      1. Арон Заави Вчера, 16:00
        Цитата: Lek38
        Язык не поворачивается назвать это парадом .Строевая ноль ,она отсутствует,от слова ВООБЩЕ .

        А в Израиле с 1968 года вообще не проводят военные парады и что? Как то армия пережила это.
        Арон Заави
        1. Комментарий был удален.
        2. Lek38 Вчера, 16:23
          Цитата: Арон Заави
          А в Израиле с 1968 года вообще не проводят военные парады и что? Как то армия пережила это.

          Если сочли что она не нужна ,то и не зачем проводить (как говориться ваше право)
          но зачем проводить пародию на военный парад ?а не он сам ?
          Вот эстонцы проводят но при этом не маршируют ,а зачем там американцы вообще не понятно .
          С политической точки зрения ясно ,а вот в плане парада строевой им там не место ,проехались бы на своей технике .А так нелепо это всё .
          Я лично не считаю строевую подготовку так уж и важной .Но я служил в силах специального назначения ,пришли и начали выбирать ,сказали переводят в аэромобильные войска, и я с 5 парнями из нашей роты буду парашютные курсы проходить .
          Но оказалось нас привели для подготовки к параду ,сначала по росту выбрали из частей ,потом большая часть отсеялась .Я шагал не плохо но попал в резерв ,много ребят при подготовке к параду получили варкацеле потому что усердствовали слишком .Меня перевели в основную колонну наших войск с ростом 187 см пятая шеренга пятый солдат .Чуть больше месяца шагали в жаркое лето ,генерал майор лично смотрел .Доходило до того что форма бывала вся мокрая ,иногда 8 часов в сутки с маленькими передышками шагали .
          Почему ?Чтоб не опозорится перед всем миром ,наши войска были единственные кто выставил две коробки исключительно из срочников .Остальные все войска были офицеры,контрактники,курсанты но мы получили благодарность от главного парада в первую же репетицию .По возвращению получили медали за участие ,и отпуска по 10 дней вне очереди а потом вовсе приглашали за участние в дни городов .Мне это уже не нравилось гастролировать шагая ,я не для этого в спецназе служить звался .Но также отправляли на учения уровня республики как примерных .Наша часть не считалась самой боеготовной ,но наши ребята заняли первое место опередив элитные части войск .И тогда много наших офицеров прошли на подготовку особенной новообразованной части .Но это другая история
          Знаете если уж взялись то нужно делать с совестью ,чтоб народ гордилcя своей армией хотя бы увидев на параде .
          Когда мы вышли с площади парада и грузились в машины ,мужчины обнимали ,женщины плакали со словами "мы спим спокойно благодаря вам" "мой сын тоже служит" "да храни вас бог" Армия должна вселять надежду своему народу,а не ставить себя в посмешише .ИМХО
          Lek38
    5. РУСС Вчера, 15:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ..опять в леса уйдут...в лесные братья..

      Некуда уже уходить laughing
      Для эстонской экономики лес является существенной опорой. Лесное хозяйство приносит доходы в государственную казну, а сама отрасль дает работу тысячам людей. Между тем, по данным проведенного Тартуским университетом анализа, за последние 20 лет было вырублено 37% хвойного леса, что не может не беспокоить экологические организации.

      Последние уверены, что государство отошло в сторону от принципов бережного использования лесных ресурсов. И именно по этой причине еще в середине минувшего месяца около ста человек вышли с протестом к зданию Министерства окружающей среды.

      Эстония 2017 год......
      РУСС
    6. Mavrikiy Вчера, 16:51
      Тяжелые мостоукладчики очень помогут при обороне Латвии-Эстонии от агрессии России.. Новое слово в стратегии.... Отстаем! feel
      Mavrikiy
    7. zivXP Вчера, 18:43
      Да чеж "Зарница" smile
      zivXP
      1. Mavrikiy Вчера, 18:50
        Цитата: zivXP
        Да чеж "Зарница" smile

        Да чеж, "Зарница"
        Mavrikiy
    8. sso-250659 Вчера, 22:36
      Где ж мы их всех хоронить-то будем????
      sso-250659
  3. Jovanni Вчера, 15:10
    Когда - то в Эстонии делали прекрасный творог, сметану... А парады им как-то никогда не шли. Занятие своим сельским хозяйством, - вот залог безопасности Эстонии...
    Jovanni
    1. Mavrikiy Вчера, 17:00
      Цитата: Jovanni
      Когда - то в Эстонии делали прекрасный творог, сметану... А парады им как-то никогда не шли. Занятие своим сельским хозяйством, - вот залог безопасности Эстонии...

      Это "не есть равноправие". Россия имеет право маршировать, а Шпротам нельзя? А в Гаагу за нарушение прав "свободных шпротов"?
      Как они самозабвенно воют в поддержку своих шаркающих колон защитников. Наверно на празднечный обед им пообещали денежку.
      Mavrikiy
  4. Sadko88 Вчера, 15:16
    вот кто виноват
    Sadko88
    1. РУСС Вчера, 15:46
      Цитата: Sadko88
      вот кто виноват

      Это ещё те каратели.
      РУСС
      1. Mavrikiy Вчера, 17:15
        Да, да. Нужно "Латышским стрелкам", в лице современной Латвии, счет выкатить за Гражданскую войну и разрушение России (прибалтику оторвали, много народу побили на нашей земле. Наемники?)
        Mavrikiy
        1. Partyzan Вчера, 17:56
          Цитата: Mavrikiy
          много народу побили на нашей земле. Наемники?

          нет, просто бизнес - каждый зарабатывает как умеет
          Partyzan
          1. Mavrikiy Вчера, 18:16
            Цитата: Partyzan
            Цитата: Mavrikiy
            много народу побили на нашей земле. Наемники?

            нет, просто бизнес - каждый зарабатывает как умеет

            В принципе мы тоже так умеем.
            Если по Белой Руси "наемники" пройдут, тоже философией будете заниматься или сразу рванете в "00"?
            Mavrikiy
            1. Partyzan Вчера, 18:25
              Цитата: Mavrikiy
              Если по Белой Руси "наемники" пройдут

              они уже проходили, вам напомнить где сейчас работают поисковые отряды? могил у них нет request это менталитет такой, много кто здесь проходил, центр европы все же, а на толчке вам место зарезвировано
              Partyzan
              1. Mavrikiy Вчера, 18:37
                Поспокойнее. Наемники приходили. Но уходили .... Запамятовал, кто это их выпроваживал?
                Mavrikiy
                1. Partyzan Вчера, 18:45
                  Цитата: Mavrikiy
                  апамятовал, кто это их выпроваживал?

                  мой дед и выпроваживал, и демобилизовался только в 47, а призвался в 40, так что кто запамятовал догадайся сам
                  Partyzan
  5. Злой 55 Вчера, 15:17
    Дед такой грустный на фото...Чувствует, что страну его всякие дурни пихают в очередную клоаку..
    Злой 55
    1. Mavrikiy Вчера, 17:18
      Цитата: Злой 55
      Дед такой грустный на фото...Чувствует, что страну его всякие дурни пихают в очередную клоаку..

      Да нет. Губки тонкие змеиные сжал, рукой твердой ружье зафиксировал и снится ему сон....
      Mavrikiy
  6. Геркулесыч Вчера, 15:26
    Хозяева по колонии технику катают! Они там случайно в соседний вымират не заехали, а то той эстонии на три танка длины?
    Геркулесыч
  7. sergo42 Вчера, 15:46
    Гыыыы. Колонизаторы кучку местных тормозов прогнали по плацу, а истооонская авиация почему не участвовала? Летчик заболел?
    sergo42
  8. APASUS Вчера, 16:32
    Над площадью Свободы, где состоялась церемония, пролетели вертолеты и самолеты ВВС и пограничной охраны Эстонии, а также два вертолета США UH-60 Black Hawk, базирующиеся на авиабазе Эмари под Таллином три истребителя Eurofighter ВВС Италии и два базирующиеся в литовском Шауляе истребителя ВВС Дании F-16. Завершила пролет авиации эскадрилья из восьми истребителей ВВС США F-16.

    Может только я один заметил ? Что написано тут просто ужас какие силы и средства были представлены ,а на видео было видно только три орудия и куча машин инженерного сопровождения ,землеройки ,автокраны и машины для транспортировки погрузчиков,да еще санитарки были .Похоже принимали участие даже машины для разгона демонстраций со скворечником - вообще шедевр .
    APASUS
  9. Lesorub Вчера, 16:33
    По площади "Свободы" ))), ой, насмешили!
    Lesorub
  10. afrikanez Вчера, 16:40
    нахождение войск НАТО в Эстонии является главным фактором военного сдерживания России
    Скорее уж захватом и порабощением Эстонии. fool
    afrikanez
  11. Ураган70 Вчера, 17:12
    Ну все!!! Бойся весь мир!!! Плагиаторы отпарадились! Наверно планировали парад сразу после развала Союза, но по своей эпичной медлительности только в 2018-м созрели fellow
    Ураган70
  12. pepel Вчера, 17:25
    Самое интересное, что во всё это серьёзно верят участники этого фарса. wassat fool
    pepel
  13. Piramidon Вчера, 17:59
    Всепропало! Сдаёмсу!
    Piramidon
  14. hiller Вчера, 18:46
    что за группы "списанных за пьянство матросов торгового флота?"
    Ответим эстонцам! !
    hiller
  15. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:47
    В Таллине прошел парад Сил обороны Эстонии.
    Танки Challenger-II и БМП Warrior - Великобритания.
    Самоходки К-9 из Ю. Кореи
    Бэтры и БМП из руины.
    А так же:
    два вертолета США
    три истребителя Eurofighter ВВС Италии
    два истребителя ВВС Дании F-16
    эскадрилья из восьми истребителей ВВС США F-16
    И пушечное мясо самой Эстонии в виде 1-й пехотной бригады.


    Непобедимая армада))) Особенно когда натовских сил чуть ли не больше чем самих эстонцев))
    нахождение войск НАТО в Эстонии является главным фактором военного сдерживания России

    Ахахах))) Посмотрел бы я, как эта злобная прибалтийская болонка начнет опорожнять кишечник, увидев российскую армию, направляющуюся в их сторону))
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. словак Вчера, 23:07
    На площади Свободы были продемонстрированы оккупационные войска? Символично...
    словак
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