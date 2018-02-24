В Таллине прошел парад Сил обороны Эстонии, посвященный столетию независимости республики.В торжественном прохождении приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, закупаемые Эстонией у Южной Кореи самоходные гаубицы К-9, мобильная мостострелковая техника из Украины.Была показана противозенитная и противоракетная система США Patriot, доставленная накануне в страну.На параде были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии. Прошли военнослужащие как уже сформированной 1-й пехотной бригады, так и формируемой 2-й пехотной бригады Сил обороны.Прошли также знаменные группы из Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США.Над площадью Свободы, где состоялась церемония, пролетели вертолеты и самолеты ВВС и пограничной охраны Эстонии, а также два вертолета США UH-60 Black Hawk, базирующиеся на авиабазе Эмари под Таллином три истребителя Eurofighter ВВС Италии и два базирующиеся в литовском Шауляе истребителя ВВС Дании F-16. Завершила пролет авиации эскадрилья из восьми истребителей ВВС США F-16.Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас (Riho Tarras) на открытии парада заявил, что нахождение войск НАТО в Эстонии является главным фактором военного сдерживания России