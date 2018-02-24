Климкин предупредил РФ о последствиях выборов в Крыму

Отправили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых двух условий

Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта. Об этом похвалился в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин. Он пообещал всем, принимающим участие в выборах в Крыму, новые санкции и отсутствие избирательных участков в Украине.— написал дипломат.В Госдуме отреагировали на данное действо украинских властей. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением на территории Крыма выборов президента, можно назвать анекдотом— высказал свою точку зрения Калашников.