03:29 25 февраля

Климкин предупредил РФ о последствиях выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта. Об этом похвалился в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин. Он пообещал всем, принимающим участие в выборах в Крыму, новые санкции и отсутствие избирательных участков в Украине.

Климкин предупредил РФ о последствиях выборов в Крыму


Отправили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых двух условий
— написал дипломат.


В Госдуме отреагировали на данное действо украинских властей. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением на территории Крыма выборов президента, можно назвать анекдотом

Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел
— высказал свою точку зрения Калашников.

Использованы фотографии: http://www.lavnes.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Proton Вчера, 17:16
    Надо послать в ответ им рояль laughing
    Proton
    1. 210окв Вчера, 17:19
      В нужниках нашего МИДа больше не нужен пипифакс.Поставки с сопредельной территории решают проблему туалета.
      210окв
      1. Андрей К Вчера, 17:49
        Чугункин на то и Чугункин - трещит ахинею...

        А вот по этому пункту:
        ...3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых двух условий...

        неувязочка, не может кУев препятствовать работе избирательных участков в диппредставительствах РФ.
        Андрей К
        1. cniza Вчера, 18:06
          Но устраивать провокации будет и чинить всевозможные препятствия.
          cniza
          1. Андрей К Вчера, 18:18
            Цитата: cniza
            ...Но устраивать провокации будет и чинить всевозможные препятствия...

            Виктор hi
            Для того этот проект и делался - нерусь взрастить negative
            В этом их сучность, смысл бытия request
            Андрей К
            1. cniza Вчера, 18:26
              Андрей ! hi , они все работают на США , но большинство из них об этом даже не догадываются.
              cniza
          2. тол100в Вчера, 18:41
            Цитата: cniza
            Но устраивать провокации будет и чинить всевозможные препятствия.

            И опять же это будет делать Госдеп, поскольку укро-Гей-пейцы без денег ничего делать не будут!
            тол100в
            1. cniza Вчера, 18:45
              Абсолютно верно , будут пахать на хозяина.
              cniza
          3. Лелёк Вчера, 18:52
            Цитата: cniza
            Но устраивать провокации будет и чинить всевозможные препятствия.

            hi
            Надорвутся щёки раздувать. Барабан всего лишь предмет, издающий звуки, но не влияющий на ход жизни. yes
            Лелёк
            1. cniza Вчера, 19:04
              Только они думают , что влияет , вот и скачут под барабаны. lol hi
              cniza
        2. Капитан Лейтенантов Вчера, 18:16
          Цитата: Андрей К
          неувязочка, не может кУев препятствовать работе избирательных участков в диппредставительствах РФ.

          а вот интересно, сколько жители куева платят за кВт/ч в перерасчёте на рубли what
          Капитан Лейтенантов
          1. Андрей К Вчера, 18:49
            Цитата: Капитан Лейтенантов
            ...а вот интересно, сколько жители куева платят за кВт/ч в перерасчёте на рубли...

            Вопрос конечно не по теме статьи.
            Так как Вы задали его просто и непосредственно - поинтересовался и информирую Вас:
            с 01.10.2017 по 30.04.2018, тарифы на электроэнергию в г.Киев в зависимости от разных нюансов исчисляются от 0.900 грн/кВт*час до 1.680 грн/кВт*час (от 1,89 руб. до 3,52 руб.).
            Я плачу 2.69 руб./кВт*час, за квартиру с электроплитой. То есть, в сравнении с Киевскими, стоимость кВт*час на 83 копейки дешевле.
            Что это Вас на сравнение цен потянуло?
            Андрей К
            1. Капитан Лейтенантов Вчера, 19:00
              Цитата: Андрей К
              Я в Самаре плачу 2.69 руб./кВт*час за квартиру с электроплитой. То есть у нас получается на 83 копейки дешевле

              Ой-ёй, а почему в Тульской области по 4 рубля?
              А сколько в РБ?
              Капитан Лейтенантов
              1. Андрей К Вчера, 19:05
                Цитата: Капитан Лейтенантов
                ...Ой-ёй, а почему в Тульской области по 4 рубля?...

                Это вопрос к Вашей власти.
                Андрей К
                1. Капитан Лейтенантов Вчера, 19:19
                  Цитата: Андрей К
                  Это вопрос к Вашей власти.

                  Ага, а я думал,что к порошенко, саудитам, исраэлю и прочим 50 с лишним штатам belay
                  непорядок negative жаль патронов мало, а тэж в понедельник-вторник с... what спрашивать придётся .
                  Это я к тому опечалился, что каклы хотя бы попробовали, а нас хоть в унитаз сливай, ежели соседский мальчик не спохватится, то мчс не приедет...
                  Капитан Лейтенантов
                  1. Андрей К Вчера, 19:28
                    Цитата: Капитан Лейтенантов
                    ...Это я к тому опечалился, что каклы хотя бы попробовали, а нас хоть в унитаз сливай, ежели соседский мальчик не спохватится, то мчс не приедет...

                    Вы начали за здравие, а кончили за упокой.
                    Я не знаю, кто это Вас куда-то сливать собрался. Нас нет. У нас люди работают, живут и жизни радуются.
                    А если кто-то попробует порезвиться, как майданутые, то уверяю Вас - мозги им вправят на раз - два.
                    Андрей К
                    1. bulvas Вчера, 20:41
                      Цитата: Капитан Лейтенантов

                      Это я к тому опечалился, что каклы хотя бы попробовали, а нас хоть в унитаз сливай, ежели соседский мальчик не спохватится, то мчс не приедет...


                      Что они попробовали?
                      Весь мир насмешить?
                      Или запах польского дерьма на вкус?

                      Что вы сравниваете цены, зарплаты сравнить забыли?

                      А попробовать поработать нормально, чтобы хватало, не пробовали?
                      Или кто-то работу к дому поближе не привез или работать не научил, или еще какая беда?
                      bulvas
                  2. dvina71 Вчера, 21:24
                    Цитата: Капитан Лейтенантов
                    что каклы хотя бы попробовали

                    Вы бы попробовали врать правдоподобно..
                    Цены на эл-во в регионе 71.
                    https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzh
                    enie/tarify-na-elektroenergiju/3022/35372/
                    dvina71
                    1. Anyone Сегодня, 00:16
                      А в чем он соврал? По Вашей ссылке одноставочный тариф равен 4 руб за киловатт. Он и так и сказал - 4 рубля. Вы сами-то ссылки смотрите, которые размещаете? У меня, к слову, еще дороже киловатт стоит. 50-й регион.
                      Anyone
        3. Piramidon Вчера, 19:55
          Цитата: Андрей К
          не может кУев препятствовать работе избирательных участков в диппредставительствах РФ.

          Для этого у них полно отморозков-правосеков. На прошлых выборах они уже блокировали российские дипмиссии.
          Piramidon
      2. AlexVas44 Вчера, 19:45
        Цитата: 210окв
        В нужниках нашего МИДа больше не нужен пипифакс.Поставки с сопредельной территории решают проблему туалета.

        Вот как оказывается используют укрмидовские ноты. А я все думал - их или просто бросали в корзину или в "шредер", правда здесь затраты в квт.А туалет - это здорово! laughing
        AlexVas44
    2. kit88 Вчера, 17:28
      На мой взгляд, Россия, как правоприемница СССР должна отправить встречную ноту о незаконности всего, что происходит на Украине, из-за незаконности выхода её из Союза, вплоть до устранения этого недоразумения
      kit88
      1. iliitchitch Вчера, 17:40
        Цитата: kit88
        На мой взгляд, Россия, как правоприемница СССР должна отправить встречную ноту о незаконности всего,

        Какого чёрта признали этих долбоящеров ? Теперь с этими плюмкинами-щлюмпикинами ещё и разговаривать . Чего несет этот олень , вообще ? Место их в уголке , возле ведра воняющего , точка . Много народу они поубивали , и опять ручонки потные чешутся .
        iliitchitch
        1. Partyzan Вчера, 17:42
          Цитата: iliitchitch
          Место их в уголке , возле

          выражайтесь точнее
          Partyzan
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. тол100в Вчера, 18:49
                Цитата: lis-ik
                А сколько у Вас предупреждений?

                Для того и создан Русский Язык, что-бы обходить модератеров! Хотя для них крик души автора может звучать как монопенисуально, так и поливагинально!
                тол100в
                1. Комментарий был удален.
              2. Комментарий был удален.
    3. СРЦ П-15 Вчера, 17:36
      Цитата: Proton
      Надо послать в ответ им рояль

      Правильно! Пусть сами эти ноты и разучивают! yes
      СРЦ П-15
      1. Rusland Вчера, 17:50
        Композитор однако. smile
        Rusland
    4. Paranoid50 Вчера, 20:24
      Цитата: Proton
      послать в ответ им рояль

      Да, вот этот :
      Paranoid50
    5. Кент0001 Вчера, 22:01
      Хе....тачку им, да побольше. Чугункин что вякнул опять-работу показал, денюжку в госдепе получит.
      Кент0001
    6. словак Вчера, 23:00
      Цитата: Proton
      Надо послать в ответ им рояль laughing

      Зачем? Продадут. Будет смешно, если Россия запретит организацию избирательных участков у себя, когда подойдут выборы на Украине. Сколько граждан РФ на Украине? А украинцев в РФ?
      словак
  2. Комментарий был удален.
    1. Злой543 Вчера, 17:46
      Накинулись на Чугункина , а у него может депрессия, по Саманте скучает
      Злой543
  3. 210окв Вчера, 17:17
    Пора этот сборник комиксов выпустить большим тиражом.
    210окв
    1. ul_vitalii Вчера, 17:32
      Он для мемуаров материал набирает, мы это же, для уголовного дела. hi
      ul_vitalii
  4. Partyzan Вчера, 17:18
    Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением на территории Крыма выборов президента, можно назвать анекдотом
    Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел
    но это не анекдот - это диагноз request
    Partyzan
  5. Тот же ЛЕХА Вчера, 17:21
    На 1 января 2018 года численность населения в КРЫМУ составила 2 350 452 постоянных жителей.
    Я так понимаю Климкин собрался миллионы людей в концентрационные лагеря сажать,а непокорных уничтожить с помощью нацистов-бандеровцев.
    Сумасшествие...он мало понимает какая его судьба ждет в случае реализации этого плана.
    Если он и ему подобные решатся на подобное то петля на шее на русской березе ему будет гарантировано обеспечена.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Вчера, 17:24
      А как они собираются не допустить голосование в посольстве.Это территория России.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      На 1 января 2018 года численность населения в КРЫМУ составила 2 350 452 постоянных жителей.
      Я так понимаю Климкин собрался миллионы людей в концентрационные лагеря сажать,а непокорных уничтожить с помощью нацистов-бандеровцев.
      Сумасшествие...он мало понимает какая его судьба ждет в случае реализации этого плана.
      Если он и ему подобные решатся на подобное то петля на шее на русской березе ему будет гарантировано обеспечена.
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА Вчера, 17:35
        А как они собираются не допустить голосование в посольстве.Это территория России.

        Также как со зданием Россотрудничества...методика в целом отработана...бульдозером или тяжелым грузовиком проломят ворота и двери...дальше вламываются боевики -бандеровцы...разносят все внутри...в итоге выборы в посольстве сорваны.
        Полиция будет стоять в стороне и делать вид что ничего не происходит.
        Тот же ЛЕХА
        1. dragy52rus Вчера, 17:47
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Также как со зданием Россотрудничества...методика в целом отработана...бульдозером или тяжелым грузовиком проломят ворота и двери...дальше вламываются боевики -бандеровцы...разносят все внутри...в итоге выборы в посольстве сорваны

          разве охрана посольства не должна в подобных случаях делать пиу-пиу?
          dragy52rus
        2. 210окв Вчера, 18:01
          Нападение на территорию посольства равнозначно нападению на саму страну.Хотя нашу власть подобные мелочи не смущают.Альтернативы не видят..
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          А как они собираются не допустить голосование в посольстве.Это территория России.

          Также как со зданием Россотрудничества...методика в целом отработана...бульдозером или тяжелым грузовиком проломят ворота и двери...дальше вламываются боевики -бандеровцы...разносят все внутри...в итоге выборы в посольстве сорваны.
          Полиция будет стоять в стороне и делать вид что ничего не происходит.
          210окв
      2. rocket757 Вчера, 17:41
        Они смело так балаболят, потому как ничего реального делать не будут.
        А за слова, да кто ж из политиков\ чиновников отвечать то собирается?
        Пан прэзидэнт хороший пример.
        rocket757
      3. Every Вчера, 17:42
        Цитата: 210окв
        А как они собираются не допустить голосование в посольстве.Это территория России.

        Да в своей излюбленной манере, нациков пришлют. А те вход перекроют, постараются угрозами не допустить людей в здание ну и т.д. МВД естественно будет игнорировать их действия.
        Если официально не допустить людей в здание для голосования, можно смело обвинять украину в нарушении европейских свобод и ценностей. А это "западным партнерам" может не понравиться.
        Every
      4. ul_vitalii Вчера, 17:44
        Всё меньше и меньше у них остаётся вразумительных рычагов давления, всё больше в их головах откладывается глупость, замешанная на бессилии и злобе.
        ul_vitalii
    2. Partyzan Вчера, 17:34
      Родился 25 декабря 1967 года в городе Курске. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности — прикладная математика и физика.
      на родину очень тянет, и березы снятся
      Partyzan
      1. 210окв Вчера, 17:48
        Ага,после десятого стакана его будет сильно рвать на родину..
        Цитата: Partyzan
        Родился 25 декабря 1967 года в городе Курске. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности — прикладная математика и физика.
        на родину очень тянет, и березы снятся
        210окв
        1. Partyzan Вчера, 17:58
          Цитата: 210окв
          Ага,после десятого стакана его будет сильно рвать на родину..

          ага, если ему карту дадут laughing
          Partyzan
          1. ul_vitalii Вчера, 18:09
            Скорей бы его на "Миротворце" разместили за его: простите нас поляки. smile
            ul_vitalii
            1. Partyzan Вчера, 18:15
              Цитата: ul_vitalii
              Скорей бы его на "Миротворце" разместили за его: простите нас поляки. smile

              не дождетесь - они себе пути отхода готовят
              Partyzan
    3. iliitchitch Вчера, 20:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Если он и ему подобные решатся на подобное то петля на шее на русской березе ему будет гарантировано обеспечена.

      Берёзка-то при чём ? Осина , самое оно .
      iliitchitch
  6. Тарелка Вчера, 17:21
    Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта.

    Ага, значит, говорите, недемократично выборы проводить. И не проводить тоже недемократично. Что делать-то? lol
    Тарелка
    1. Комментарий был удален.
  7. Горный стрелок Вчера, 17:23
    Костюмчик погладил? Можешь теперь в Твиттер что-нибудь начирикать... wassat
    Горный стрелок
  8. filatik Вчера, 17:23
    Климкин отрабатывает свои деньги. Нужно же дальше Пете отчитываться
    filatik
  9. Наблюдатель2014 Вчера, 17:23
    Павел Климкин. Он пообещал всем, принимающим участие в выборах в Крыму, новые санкции
    Это какие интересно знать санкции? Наверное крымчанам запретят на зароботки ездить в/на Украину wassat laughing
    Наблюдатель2014
  10. behemot Вчера, 17:24
    а не пошел бы он куда подальше. Пузо то согнал уже этот винни-пух?
    behemot
  11. Чичиков Вчера, 17:30
    Ах, Моська, знать она дурна
    Раз лает … так вот, на слона!
    Чичиков
  12. Лена Петрова Вчера, 17:31
    Повторять по 10 раз перед сном: - Забыть о Крыме!
    Лена Петрова
    1. rocket757 Вчера, 17:45
      Да не морочатся они больше чем положено. Сколь должно побухтят, а потом и не вспомнтят, шо грозили то, если заокеанский друг не подхватит.
      rocket757
    2. 210окв Вчера, 18:45
      Это не проблема памяти.Это фантомные боли..Это все только могила вылечит.
      Цитата: Лена Петрова
      Повторять по 10 раз перед сном: - Забыть о Крыме!
      210окв
      1. rocket757 Вчера, 19:02
        Привет Дмитрий soldier
        Фантомные, они тож лечатся! Вон пан атаман, чуть шо сразу анестезию принимает! И всё пучком.
        Как их министр забугорных дел сию проблему буд решать? Нам оно поф.
        Европа уже на эту тему особо не возбуждается, заокеанские? так у них интерес конкретный, так что блеяние укропских ничего изменить не могэт!
        rocket757
  13. паниковский Вчера, 17:32
    Малюсенькая собаканька-до старости экзотика. Надеюсь, собаконьку более не пустят в Российскую Федерацию.
    паниковский
    1. rocket757 Вчера, 17:46
      Игра на заморского большого брата. По шерстке погладят, глядишь ещё косточку подкинут!
      rocket757
    2. helmi8 Вчера, 18:06
      Цитата: паниковский
      Надеюсь, собаконьку более не пустят в Российскую Федерацию.

      А я не понимаю, почему еще после принятия закона о Донбассе, в котором Россия агрессор и по сути объявлена война, мы еще не выслали ихнего посла и не отозвали своего... Разговаривать там не с кем и не о чем... Прекратить дипотношения со всеми вытекающими, а там посмотрим, как они запоют.
      helmi8
      1. polkovnik manuch Вчера, 18:58
        Посла России в Украине уже давно , как такового нет , как и их посла у нас ,всем "рулят " торговые представители.
        polkovnik manuch
      2. Комментарий был удален.
  14. taiga2018 Вчера, 17:33
    вот жил бы человек в России,максимум дорос бы до должности какого-нибудь председателя ТСЖ,а уехал к шумерам и вот он уже не последний человек в племени...
    taiga2018
  15. лысова Вчера, 17:35
    Надо порекомендовать почте России, в дальнейшем смело переадресовывать ноты протеста, направленные в адрес Москвы украинским МИД - прямиком в психиатрические лечебницы. Пускай почитают пациентам на досуге и ответят обраткой.
    лысова
  16. Брутан Вчера, 17:40
    Микрофон важных цветов
    Брутан
  17. samarin1969 Вчера, 17:45
    Как можно после таких слов не то, чтобы вести переговоры с ним, а вообще - здороваться??...Хам, русофоб, человек, который постоянно угрожает жизни и здоровью граждан РФ...
    Давно пора поместить его в "сортирный список имени Басаева".
    samarin1969
  18. собаковод Вчера, 17:49
    Шедеврально! Вспомнилось, как они пытались ущерб с Монголии взыскать!
    собаковод
  19. Комментарий был удален.
    1. казак 471 Вчера, 18:06
      каких кадров клепаем . !! Климкин . Родченков !! Вот узнать бы кто последнего перца к нам в страну подогнал и на должность определил .
      казак 471
    2. Комментарий был удален.
  20. Теренин Вчера, 18:02
    Цитата: rocket757

    Пан прэзидэнт хороший пример.

    Смотря какой. what На Украине теперь два президента – один незаконно изгнанный, а другой – незаконно избранный crying .
    Теренин
    1. rocket757 Вчера, 19:10
      Эт да! Про того, который всех и всё сдал, даж золотой батон, и говорить нечего.
      Получается два таких ярких антипримера! Прям как у нас - меченый, который страну сдал, алкаш, который чуть не добил. Мож и их пан президент уже преемника пометил???
      rocket757
  21. Vard Вчера, 18:03
    Украинская политика... как внешняя... так и внутренняя... это сборник анекдотов...
    Vard
    1. Не либероид Русский Вчера, 18:41
      скорее просто пошлых случайностей
      Не либероид Русский
  22. Ураган70 Вчера, 18:07
    Цитата: dragy52rus
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Также как со зданием Россотрудничества...методика в целом отработана...бульдозером или тяжелым грузовиком проломят ворота и двери...дальше вламываются боевики -бандеровцы...разносят все внутри...в итоге выборы в посольстве сорваны

    разве охрана посольства не должна в подобных случаях делать пиу-пиу?

    Должна! Но весь "цивилизованный мир" воспримет это как акт агрессии России против Окраины, так что не фиг надеяться на что то, надо вывозить оттуда посольство/консульство и прекращать официал с майдаунами! Только товарно-денежные отношения, газ пока и через них поставляют. Вот, заверещат от злости и безысходности, я уверен... Они ж тявкают потому что мы им это позволяем! И никаких разговоров про украинцыневсеплохие! Дело нужно делать, если не хотим воевать, надо на уровне МИД нагибать! А рычагов полна коробочка, главное продумать все до мелочей и включить во многоходовочку!
    Ураган70
  23. К-50 Вчера, 18:10
    Чугункин думает, что кто-то его "предупреждения" будет всерьёз воспринимать. Мнит себя этаким повелителем. laughing
    К-50
  24. Алексей Дашкин Вчера, 18:10
    шютки шютками, но формально каклы правы на 100% - тупо, согласно той самой резолюции оон
    И так же, формально, те полмира стран, не признавшие крышнам, тупо обязаны будут не признать выборы
    причем, не только в крыму
    Не бывает "немножко выбранных президентов" - либо он президент всей территории государства (которое в том же оон, других организациях и пр. международных договорах) .... либо никто.
    Пуцриотам требуется ответить всего лишь на единственый вопрос - сколько послов и каких государств будут вручать вверительные грамоты непризнаному "президенту" страны в непризнаных границах?
    Алексей Дашкин
    1. Дормидонт Вчера, 18:19
      Всех послов послать, как Иран, который до сих существует благодаря высылке общечеловеческого зверья
      Дормидонт
  25. Дормидонт Вчера, 18:16
    К чему постить мычание этого животного?
    Дормидонт
  26. hiller Вчера, 18:21
    " мы напишем в спортлото!"
    hiller
  27. Сибирский цирюльник Вчера, 18:33
    ..... Он пообещал всем, принимающим участие в выборах в Крыму, новые санкции и отсутствие избирательных участков в Украине.....
    Прям, на больную мозоль крымчан наступил!))) как же они будут жить, без избирательных участков в Нэньке???))))
    Сибирский цирюльник
  28. Не либероид Русский Вчера, 18:38
    истеричка под кайфом
    Не либероид Русский
  29. Симон Вчера, 18:38
    О! Еще один Трамп объявился! Санкции собрался на Крым наложить, иди от! fool Он что думает, что мы украинского чучела испугались. Щенок тявкает, а караван идет. wink tongue
    Симон
  30. Симон Вчера, 18:40
    Цитата: Дормидонт
    Всех послов послать, как Иран, который до сих существует благодаря высылке общечеловеческого зверья

    Да, мы это можем! По русски, по дальше! laughing
    Симон
  31. Симон Вчера, 18:43
    Цитата: К-50
    Чугункин думает, что кто-то его "предупреждения" будет всерьёз воспринимать. Мнит себя этаким повелителем. laughing

    Да, какой он повелитель! Так, блоха не подкованная. Наступит время, поймаем и закуем. negative
    Симон
  32. Комментарий был удален.
  33. ТОР2 Вчера, 18:56
    Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта

    Для лучшей ознакомляемости ноту нужно прислать в рулоне и без текста.
    ТОР2
  34. mikh-korsakov Вчера, 18:59
    Обнаглели от безнаказанности
    mikh-korsakov
  35. polkovnik manuch Вчера, 19:00
    Ну чего Вы удивляетесь , Климкин просто ,тупо, отрабатывает зарплату от госдепа .
    polkovnik manuch
  36. Metallurg_2 Вчера, 19:33
    В Спортлото копию ноты не забыли отправить?
    Metallurg_2
  37. Ретвизан 8 Вчера, 19:48
    Вот в натуре не умный человек, написал бумажку, написал в твитер и всё, типа великое дело сделал!
    Ретвизан 8
  38. Балу Вчера, 20:26
    Словосочетание "Климкин сказал...., Климкин предупредил..." давно уже повод для веселья.
    Балу
  39. DPN Вчера, 20:33
    С таким потенциалом и запасом природных ресурсов ,предупреждать и наказывать может только Россия .
    DPN
  40. Радио-няня Вчера, 20:44
    Угрюмый жжёт..
    Радио-няня
  41. begemot20091 Вчера, 20:46
    вот так всегда
    begemot20091
  42. PValery53 Вчера, 20:48
    "Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта."
    - Общеизвестно, ЧТО будут подтирать в России этой нотой...
    PValery53
  43. Леший174 Вчера, 23:13
    И снова вспоминается товарищ Лавров со своей нетленной фразой....
    Леший174
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