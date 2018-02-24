03:22 25 февраля

В Одессе задержали подростков на акции в честь 23 Февраля

В Одессе 23 Февраля на акции возложения цветов к памятнику Неизвестному Матросу на Аллее Славы задержали группу несовершеннолетних. Об этом написал в Facebook помощник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

В Одессе задержали подростков на акции в честь 23 Февраля


По его словам, полиция доставила молодых людей в отделение после того, как ей не удалось установить их личности. Кроме того, среди подростков якобы были "ребята в балаклавах".


В наше тревожное время" то, что молодые люди не смогли объяснить цели своего пребывания в месте проведения акции и назвать руководителя организации, предоставившей им атрибутику, было достаточным основанием для полицейского реагирования
— отметил Форостяк.

Форостяк призвал руководителей учебных заведений и родителей не давать подростками принимать участие в "мероприятиях сомнительного характера".

По данным местных СМИ, задержали около 20 человек. Молодые люди во время акции развернули белые флаги с надписью "Вера и память" и изображением Вечного огня. Кроме того, у них были плакаты, восхваляющие Советскую армию, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. Какой-то Компот Вчера, 18:03
    Молодцы ребята
    В правильном направлении растут
    Какой-то Компот
    1. ul_vitalii Вчера, 18:24
      Лишь бы не покалечили и отпустили с миром.
      ul_vitalii
      1. 210окв Вчера, 18:30
        А этот как его,Форостяк?Одессит?Или западенец?
        210окв
        1. ul_vitalii Вчера, 18:35
          По крайней мере естественный отбор этот крендель прошел.
          ul_vitalii
        2. Ныробский Вчера, 22:43
          Цитата: 210окв
          А этот как его,Форостяк?Одессит?Или западенец?

          В ходе послераспадово-эсэсэсэрровской селекции, у них на руководящих должностях одни западенцы, или им "сочувствующие", в смысле активно поддерживающие идеалы Бандеры и Шухевича. С одной стороны это плохо(то что их оказалось так много), с другой стороны, хорошо, что они все проявились. Для них срок в четверть века по сибирским уделам, будет самое то... Главное их обратно не выпускать как это было сделано при Хрущёве.
          Ныробский
      2. Андрей К Вчера, 19:00
        Цитата: ul_vitalii
        ...Лишь бы не покалечили и отпустили с миром...

        Мальцов с цветами у памятника задержать проще, чем убийц под видеозапись спаливших заживо людей.
        Мерзавцы negative
        Андрей К
    2. taiga2018 Вчера, 18:51
      Цитата: Какой-то Компот
      В правильном направлении растут

      уверен,что они и в 2014 году "росли в правильном направлении",безоговорочно поддержав евромайдан и события 2.05. в своём городе,интересно было бы посмотреть их страницы в соцсетях в тот период,но прошло 4 года,они подросли,оглянулись вокруг себя и поняли,что взрослые дяденьки и тётеньки их "кинули",но уже поздно,"кровавый режим"Януковича свергнут и теперь "демократическая" власть Украины им не даёт даже провести безобидные мероприятия...
      taiga2018
      1. Викторио Вчера, 19:01
        Цитата: taiga2018
        Цитата: Какой-то Компот
        В правильном направлении растут

        уверен,что они и в 2014 году "росли в правильном направлении",безоговорочно поддержав евромайдан и события 2.05. в своём городе,интересно было бы посмотреть их страницы в соцсетях в тот период,но прошло 4 года,они подросли,оглянулись вокруг себя и поняли,что взрослые дяденьки и тётеньки их "кинули",но уже поздно,"кровавый режим"Януковича свергнут и теперь "демократическая" власть Украины им не даёт даже провести безобидные мероприятия...

        ====
        кто знает, может будь надлежащей организация и своевременная поддержка, в том числе и сторонняя, одесситов, начиная с их митинга на куликовом поле, то была бы сейчас, как минимум, одесская республика, граничащая с пмр.
        Викторио
      2. Антарес Вчера, 19:19
        Цитата: taiga2018
        прошло 4 года,они подросли,оглянулись вокруг себя и поняли,что взрослые дяденьки и тётеньки их "кинули"

        вас послушать-то в городе все только и мечтали о том, как поддержать майдан. Насколько помню не манили ни лозунги ни оплата. Я умолчу сколько выходило на антимайдан. Но ведь для всех же одним миром всех мерять.
        К тому же знаете сколько людей празднуют 23 февраля-не одобряя действия РФ(то бишь Кремля)? Одно дело критика и открытое выступление против РФ, другое дело 23 февраля.И празднование 23 февраля, 8-9 мая это не знак поддержки РФ.
        одесситов, начиная с их митинга на куликовом поле, то была бы сейчас, как минимум, одесская республика, граничащая с пмр.

        нет, спасибо, конечно.Но есть великолепных два примера, когда хотели как лучше, а получили...ххмм "русский мир" smile причем 2 штуки...
        Такого добра своему городу точно не пожелаешь.
        Антарес
        1. taiga2018 Вчера, 19:30
          Цитата: Антарес
          К тому же знаете сколько людей празднуют 23 февраля-не одобряя действия РФ(то бишь Кремля)? Одно дело критика и открытое выступление против РФ, другое дело 23 февраля.И празднование 23 февраля, 8-9 мая это не знак поддержки РФ.

          и как вы празднуете,дома,втихаря,боясь как бы кто не донёс на вас в СБУ,не надо таким "празднованием" пачкать эти праздники,празднуйте то,до чего вы доскакались,дни посвященные фашистским мразям...
          Цитата: Антарес
          нет, спасибо, конечно.Но есть великолепных два примера, когда хотели как лучше, а получили...ххмм "русским мир" причем 2 штуки.

          вы даже писать не имеете права о жителях этих республик,потому что они не променяли память о своих героических предках на тихую жизнь запечного таракана с бандеровским душком...
          taiga2018
          1. alexmach Вчера, 21:25
            вы даже писать не имеете права...

            Вот не надо глупой бравады с дивана. Человек между прочим пишет дело, как есть. И с ним глупо не соглашаться.

            нет, спасибо, конечно.Но есть великолепных два примера, когда хотели как лучше, а получили...ххмм "русский мир" smile причем 2 штуки...
            alexmach
          2. Georgeo Вчера, 23:40
            Оо да, сидим трусимся как бы СБУ в двери не зашло)) кто хочет празднует, но митингов и парадов по этому поводу не организовывают.
            Georgeo
        2. Paranoid50 Вчера, 20:31
          Цитата: Антарес
          Такого добра своему городу точно не пожелаешь.

          Да, екатерина-2, похоже, что слова "жить" и "существовать" для вас тождественны. Что ж, покойтесь с миром и будьте вы... счастливы. hi
          Paranoid50
    3. тол100в Вчера, 19:02
      Цитата: Какой-то Компот
      В правильном направлении растут

      "Картина маслом"!, Гоцман!
      тол100в
    4. Рагнар лодброк Сегодня, 02:20
      Не долго им расти, с такой-то политикой...
      Цитата: Какой-то Компот
      Молодцы ребята
      В правильном направлении растут
      Рагнар лодброк
  2. cniza Вчера, 18:10
    По данным местных СМИ, задержали около 20 человек. Молодые люди во время акции развернули белые флаги с надписью "Вера и память" и изображением Вечного огня. Кроме того, у них были плакаты, восхваляющие Советскую армию, передает РИА


    Одесса ещё своего слова не сказала , все впереди.
    cniza
    1. рюрикович Вчера, 18:34
      Цитата: cniza
      Одесса ещё своего слова не сказала , все впереди.

      Ну всё,хватит - завтра я им всё скажу! angry
      ...И так уже 4-й год... request
      Никто ничего не скажет - хвала ещё этим ребятам, что смелости хватило поступить по чести и по совестиyes Про родителей речь вообще не ведётся, ибо тут скорее всего своё веское слово сказали в тишине кухонь бабушки с дедушками yes soldier
      рюрикович
      1. cniza Вчера, 18:47
        Мы все герои сидя на диванах и стуча по клаве , в жизни все не просто.
        cniza
        1. рюрикович Вчера, 18:57
          Цитата: cniza
          Мы все герои сидя на диванах и стуча по клаве , в жизни все не просто.

          Заметьте,Виктор, я в своих комментариях практически никогда не подвергаю сомнению будь то героизм или трусость. hi Потому вся проза жизни и заключается в молчании одесситов, когда жгли Дом профсоюзов request Если уж ТОГДА они промолчали, то ещё не скоро скажут что либо request И я лично их не укоряю - у каждого свой выбор и понятие о справедливости
          У одесситов видно своё, которое не согласуется с нашими "диванными" предположениями и хотелками winked
          Каждому - своё... hi
          рюрикович
          1. cniza Вчера, 19:07
            Андрей , соглашусь почти со всем кроме последнего , Вы знаете где эти слова были написаны и что они значат?
            cniza
            1. рюрикович Вчера, 19:20
              Цитата: cniza
              Вы знаете где эти слова были написаны и что они значат?

              Про ворота Бухенвальда? Знаю yes Но именно этот факт не должен влиять на то, что бы эту фразу не использовать в других случаях нашей непростой жизни...
              Лично я ею давно пользуюсь в плане того, что она подчёркивает выбор каждого человека в любой жизненной ситуации. И поверьте, Вы за всё это время только ВТОРОЙ, кто меня этим упрекнул yes
              И этим я хотел лишь сказать, что у одесситов свой выбор request И прошу извинить меня, если Вы соотнесли сие высказывание в историческом контексте с Одессой...
              Согласен, что из истории не выкинешь горькой правды,но это не значит, что определенные вещи не могут использоваться сегодня для выражения мыслей ...
              Потому не судите строго за личное мнение hi
              рюрикович
              1. cniza Вчера, 21:25
                Нет , не сужу , а уважаю Ваше мнение... я очень хорошо знаю Одессу и её жителей , поверьте все только начинается.
                cniza
                1. рюрикович Вчера, 23:59
                  Цитата: cniza
                  я очень хорошо знаю Одессу и её жителей , поверьте все только начинается.

                  Ну если так, то за Одессу!!! drinks hi
                  рюрикович
    2. lis-ik Вчера, 18:49
      Цитата: cniza
      По данным местных СМИ, задержали около 20 человек. Молодые люди во время акции развернули белые флаги с надписью "Вера и память" и изображением Вечного огня. Кроме того, у них были плакаты, восхваляющие Советскую армию, передает РИА


      Одесса ещё своего слова не сказала , все впереди.

      Да ну нафиг, по моему уже давно сказала!!!
      lis-ik
      1. Svarog Вчера, 18:57
        Цитата: lis-ik
        Да ну нафиг, по моему уже давно сказала!!!

        В Одессе ждали, как ситуация в ДНР развиваться будет и если бы... то и Одесса сейчас с нами была.
        Svarog
    3. Partyzan Вчера, 19:00
      Цитата: cniza
      Одесса ещё своего слова не сказала , все впереди.

      а вы думаете скажет?
      Partyzan
    4. тол100в Вчера, 19:05
      Цитата: cniza
      Одесса ещё своего слова не сказала , все впереди.

      А если вернутся Одесситы с Брайтон-бич?
      тол100в
      1. Арон Заави Вчера, 20:03
        Цитата: тол100в
        Цитата: cniza
        Одесса ещё своего слова не сказала , все впереди.

        А если вернутся Одесситы с Брайтон-бич?

        Тех одеситов уже нет.
        Арон Заави
        1. Викторио Вчера, 22:36
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: тол100в
          Цитата: cniza
          Одесса ещё своего слова не сказала , все впереди.

          А если вернутся Одесситы с Брайтон-бич?

          Тех одеситов уже нет.

          ====
          их и в самой одессе мало осталось. думается, что одесса
          без россии, и не одесса совсем
          Викторио
      2. siemens7774 Вчера, 23:21
        Тол100,те что на Брайтон-Бич,это уже не Одесситы,это уже конченная мразь.Я много с ними общался.Ещё те выродки.
        siemens7774
  3. Горный стрелок Вчера, 18:13
    Мужества хватило ведь! Это не на Тверской попиариться под лозунги Навльныша. Тут конкретно могут покалечить...
    Горный стрелок
    1. ul_vitalii Вчера, 18:20
      На примере Одессы мы увидели на что способна украинская власть.
      ul_vitalii
  4. мичман Вчера, 18:15
    С Маршалом авиации Е.Я Савицким мне пришлось в 1982 году проводить войсковые учения трех военных округов и ЧФ. Наш штаб был в Одессе. Тогда все население этого города ликовало, когда видели его на улицах. Тоже было и в театре, мне пришлось быть с ним вдвоем в директорской ложе. Но как изменилось все за 35 лет. Вот, что делает вражеская пропаганда в стране. Были вместе, били фашистов, а теперь враги. Честь имею.
    мичман
    1. 210окв Вчера, 18:35
      К сожалению братского народа в массе своей больше не существует.Есть отдельные украинцы которые помнят и воспитывают своих детей,но по числу участников видно что основная масса если не поддерживает то смирилась.
      Цитата: мичман
      С Маршалом авиации Е.Я Савицким мне пришлось в 1982 году проводить войсковые учения трех военных округов и ЧФ. Наш штаб был в Одессе. Тогда все население этого города ликовало, когда видели его на улицах. Тоже было и в театре, мне пришлось быть с ним вдвоем в директорской ложе. Но как изменилось все за 35 лет. Вот, что делает вражеская пропаганда в стране. Были вместе, били фашистов, а теперь враги. Честь имею.
      210окв
      1. loginovich Вчера, 21:23
        Извините Максакова вам сестра ,а Макаревич с Серебряковым вам братья? Мне нет .Но это не означает ,что в РФ у меня нет родственников.
        loginovich
  5. Masya Masya Вчера, 18:19
    Если молодое поколение принимает верные решения, значит не все потеряно вна краине... А чем хвалится этот Форостяк, тем что с детьми воюет?
    Masya Masya
    1. рюрикович Вчера, 18:35
      Цитата: Masya Masya
      А чем хвалится этот Форостяк, тем что с детьми воюет?

      А отчитаться-то надо! wink
      рюрикович
      1. ul_vitalii Вчера, 18:44
        Правый сектор не поймет. Полиция "нравов".
        ul_vitalii
    2. Svarog51 Вчера, 19:56
      Мариночка Витальевна love love love
      С Праздником и возвращением good drinks
      По делу - дети встают на ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА. И как не вспомнить события середины прошлого века? Что с родителями?
      Svarog51
      1. Masya Masya Вчера, 20:14
        Приветик, Сергей! love
        Цитата: Svarog51
        Что с родителями?

        думаю, если дети правильные, то кто- то им в голову правильные мысли вложил... трусят родители...
        Masya Masya
        1. Svarog51 Вчера, 20:26
          трусят родители...

          Дети отважные. Им бы родителей таких же.
          Р.С. Мариночка Витальевна love love love Очень надеюсь поздравить Вас с весенним праздником в прямом эфире. wink
          Svarog51
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. 30 вис Вчера, 20:42
        Понимаю . Вы уж простите нашу излишнюю горячность , накипело . Одесса не простой город . Хочется что б Одесситы были свободны от свидо-бандеровцев .. Пока у Вас правят они. Дед моей жены (одесский беспризорник ,фронтовик ) Говорил -" Если встретите ОДЕССИТА помогите ему ! " Между прочим всю войну прошёл в морской пехоте . Верю придёт время . Иначе думать не хочу!
        30 вис
  7. Bronevick Вчера, 18:20
    Одесса русский город. Ребятам уважение.
    Bronevick
  8. Egorovich Вчера, 18:21
    Не вся еще молодежь укрошумеров превратилась в использованный презерватив, молодцы ребята. Такая акция требует мужества и стойкости. Этих молодых людей можно и нужно уважать. good
    Egorovich
    1. siemens7774 Вчера, 23:27
      Егорыч.там большая сложность в том что в городе работает 127 представителей 3 восточного отдела сру.Ликвидаторы,разведчики,управленцы колониальных территорий.Им подчиняються главнюки "патриотических" организаций.Плюс свезли почти 4700 представителей западенщины.Плюс местных хватает.
      siemens7774
  9. 3officer Вчера, 18:22
    Твари, пытаются додавить оставшиеся адекватные регионы.Местному мэру непростили относительно нейтральную позицию к творящейся вакханалии.Не могут простить поздравления ветеранам 9 Мая по местному телевидению,точки агитаторов правого сектора,от которых шарахаются как от чумных большинство прохожих,водителей маршруток демонстративно не останавливающихся зигующим на обочине малолеткам.
    3officer
  10. Комментарий был удален.
  11. faiver Вчера, 18:29
    так вся страна замечена в "мероприятиях сомнительного характера", а вот данные подростки как раз замечены в "мероприятиях не сомнительного характера".. hi
    faiver
  12. Стас Снежин Вчера, 18:30
    Ну, это лишь единичное Исключение, которое подтверждает Правило.
    Всегда будут те, кто будет действовать немного наперекор.
    Так что, не стоит преждевременно радоваться одумавшимся одесситам.
    У них была куча моментов проявить себя ранее,
    но как говорится, "хата с краю"..
    Стас Снежин
    1. anjey Вчера, 18:43
      просто нет реальной поддержки этим людям,,правосеков на государственном уровне кроют от настоящих жутких преступлений ,и не только кроют а и пользуют для запугивания народа,вот эти подонки и выбесивают на улицах городов...
      anjey
      1. anjey Вчера, 18:53
        так что украина давно превратилась в нацистский преступный режим,но самое смешное они говорят про нас что это мы фашисты,в России,действительно только дай свалить хохлу с больной головы на здоровую и варенниками не корми....
        anjey
  13. anjey Вчера, 18:31
    Думается настоящие Одеситы не забудут свою славную историю ,придет время и врежут всяким бандеровцам и правоcекам-гомосекам....
    anjey
  14. Симон Вчера, 18:53
    Значит есть на Украине молодежь здравомыслящая! Еще не все значит потеряно друзья good wink
    Симон
  15. Чичиков Вчера, 18:54
    В наше тревожное время" то, что молодые люди не смогли объяснить цели своего пребывания...
    Автору, -
    нужно раскрывать полностью, что из себя представляет, этот помощник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк!
    Руслан Форостяк — один из руководителей «Рады Громадськой беспеки» (РГБ), специалист по безопасности, один из основателей батальона «Шторм», ГФ «Одесса» и военно-патриотического лагеря «Укроп», Один из кураторов одесского Евромайдана, руководивший укронацистами в ходе трагических событий в Одессе 2014 года

    Крайний слева, в компании с Парубий.
    Чичиков
    1. polkovnik manuch Вчера, 19:20
      Запомнить и под "зачистку" , а время придет и уже скуоро !
      polkovnik manuch
  16. Smurf Вчера, 18:56
    В это время, в этой стране нужно мужество иметь, чтоб пойти на такую акцию! Молодцы, настоящие мужики!
    Smurf
  17. samarin1969 Вчера, 19:10
    Фашистский характер нынешних властей - не преувеличение. Там реально - страшно, террор. Венгрия и Польша даже за намёки на ущемление прав соотечественников устраивает дипломатический скандал. Руководство "РФ" в этом плане ведёт себя "индифферентно-космополитично". На Донбассе расстреляли медицинский автомобиль - и тишина...Да все новости и международные спичи должны начинаться словами о репрессиях на Украине.
    Это не Ливию надо объявлять "нерукопожатым" государством, а Украину. Никакие экономические и прочие интересы не стоят поддержки русских на Украине.
    samarin1969
    1. rocket757 Вчера, 19:27
      На наши бла, бла, бла, укропу положить.То, на шо они не смогут положить, финансово невыгодно нашему бизнесу, так шо им легче положить на наше бла, бла, бла.
      Верховный может конкретно так сделать, шоб никто не смог на нас положить!!! Но политика и прочие государственные ....
      Короче, остаётся только смотреть и ждать не знамо чего.
      rocket757
    2. Антарес Вчера, 19:47
      Цитата: samarin1969
      Никакие экономические и прочие интересы не стоят поддержки русских на Украине.

      Русские-расходный материал(даже украинцы/русские в Украине) интересов РФ/Украины(ну точнее корпораций, кланов и прочих партнеров)
      Они своих не бросают.
      7 канал сделал выборку. Случайно специально-другой вопрос.

      23 традиционно празднуем как День Мужчин. А тут еще и 100 летие СА, плюс юбилей у нашего сотрудника. ВСе совпало.У меня еще и жена 23 именинница.
      ЧТо касается молодых людей. Там насколько помню был вызов полиции по поводу взрывного устройства. А после беспорядков на Аллеи Славы-полиция часто задерживает группы молодых людей(проверяют документы), мало ли...вдруг ущерб какой то принесут(Огню например)
      Умолчу, что Аллея излюбленное место того же лучшего выбора украинского народа... да и красивейшее место в парке.
      нескольких десятков молодых людей -это были студенты Одесского колледжа транспортных технологий (Железнодорожный техникум).
      Кстати Правый сектор отметился(заявили о том, что по 200 грн оплата была)
      Много чего интересного на видео, снятые главой Одесской областной организации “Правого Сектора” Татьяной Сойкиной.(они ж обычно тут как тут)
      Главное вот что
      Организация "Вера и Память" -это ее представители. Они же, помниться и Екатерину защищали(правда в основном реакция всех одесситов на крайне глупый запрос в суд по поводу демонтажа памятника Екатерины 2) и другими акциями(того же Бессмертного полка)
      Очевидно ПС как обычно изображает Веру и Память-сепаратистами и "ведет борьбу"...изображая ИБД.. Хотя Вера и память сохраняет. А ПС только крушить умеет...
      Но празднуют 23 исторически в Украине-дома. Поскольку не государственный праздник, а традиционный.А вот 14 декабря пока не то и не другое.Хоть и официальная дата.
      Антарес
      1. samarin1969 Вчера, 19:58
        Про "расходный материал" согласен, надеюсь всё-таки, что в истории часто "ветер меняется"... Спасибо за подборку про Одессу, интересно. Пока Крым был Украиной, часто бывал в "южной Пальмире". Город казался скорее аполитичным, космополитичным "вольным градом". Сколько бы их не было, переживаю за прорусское население.
        samarin1969
  18. Комментарий был удален.
    1. 30 вис Вчера, 20:52
      Цитата: Turk_az
      к сведению некоторой ваты

      Расшифруйте уважаемый ?Кто такие эта самая вата ? Возможно вы человек высочайшей культуры , мощнейшего интеллекта расскажите мне глуповатому простачку кто это такие ?Возможно и остальным простачкам -несмышлёнышам соизволите объяснить этот феномен .
      30 вис
      1. Turk_az Вчера, 21:15
        глуповатым простачкам я объяснять ничего не стану) вы сами написали почему))
        Turk_az
  19. Сергей Суворов Риа Вчера, 19:21
    уважение этим парням . с такими людьми у бывшей УССР есть будущее .
    Сергей Суворов Риа
  20. polkovnik manuch Вчера, 19:25
    Молодцы !!! Так в городе герое Одесса должны поступать все , давить бандерлогов и прозападных ков ! А полицейских,особенно ретивых, снимать на камеру , скоро шахты восстанавливать нужно будет , вот там последователи бандеры , шухевича , коновальца и понадобятся и в большом количестве . Так держать КАЗАКИ !!!
    polkovnik manuch
  21. polpot Вчера, 19:32
    Дожила Одесса до пионеров героев ,взрослые по щелям сидят а дети борятся с фашистами
    polpot
    1. Suhow Вчера, 22:21
      стыдно мне ,но один в поле не воин ....
      Suhow
  22. Касым Вчера, 19:48
    "мероприятия сомнительного характера". Лучше бы с факельниками разобрались, чем пацанят по кутузкам таскать. hi
    Касым
    1. Rusland Вчера, 19:54
      Они сами и организуют факельщиков. hi
      Rusland
      1. Касым Вчера, 20:16
        Так то понятно, но чем ни "мероприятия сомнительного характера", которое раскалывает общество. Тем более, что там ни пацанята маршируют, а вполне здоровые мужики. В конце концов раскол общества приведет к распаду "незалежной".
        Касым
  23. 23рус Вчера, 20:29
    Обыкновенное противостояние.Празднуем же мы Старый Новый год. Прийдёт Советская власть в Россию - возродится Советская армия.
    23рус
  24. Михаил55 Вчера, 21:18
    Как неожиданно! Родители молодцы! Правильных ребят вырастили. Если уж при бандеровской оккупации такие хлопцы водятся...ще не вмерла Украина!!!! smile
    Михаил55
  25. злой партизан Вчера, 21:42
    Чёто сразу вспоминаются песни на вокзалах...Только потом выяснилось, что все эти песенные коллективы были профинансированны "Оппоблоком". И эмиссары этого оппоблока в это время стучались в Кремль. Кремль - не проняло....
    И вообще..Я очень хочу посмотреть на тех, кто попробует взять хохляндию на содержание....
    злой партизан
  26. наследник Вчера, 21:42
    Господи! Когда же вы проснётесь, русские украинцы?!
    наследник
  27. федоров Вчера, 21:50
    нет, спасибо, конечно.Но есть великолепных два примера, когда хотели как лучше, а получили...ххмм "русский мир" smile причем 2 штуки...
    Такого добра своему городу точно не пожелаешь.

    А Вы простите хотите Немецкий мир, или Польско - Литовский ? Татар может пригласите ?
    федоров
  28. Suhow Вчера, 22:19
    флаги -это визитка для нациков...а с 23 поздравления были .и деления хоть и слабенькие были на тех кто служил при СОЮЗЕ и для тех хто после ,но 23 был праздником...
    Suhow
  29. NyeMoNik70 Вчера, 22:26
    Дети молодцы, родители недоумки, организаторы пидерасты, скорее всего перекрасившиеся деятели " партии регионов". Засветили ребят.
    NyeMoNik70
  30. Anyone Вчера, 23:51
    Цитата: Paranoid50
    Цитата: Антарес
    Такого добра своему городу точно не пожелаешь.

    Да, екатерина-2, похоже, что слова "жить" и "существовать" для вас тождественны. Что ж, покойтесь с миром и будьте вы... счастливы. hi

    А в чем хохол не прав в данном случае? В том, что не хочет, чтобы в его город пришла война? Дык, обвинять его в этом может только лицемер. А если Вы не такой, то отдайте свою квартиру/дом семье из ДНР, а сами езжайте в их дом/квартиру в Донецке. Они будут, как Вы выражаетесь, "существовать" на Вашем месте, а Вы будете "жить" на их.
    П.С. Война выглядит пафосно только с дивана.
    Anyone
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