В Одессе задержали подростков на акции в честь 23 Февраля

В наше тревожное время" то, что молодые люди не смогли объяснить цели своего пребывания в месте проведения акции и назвать руководителя организации, предоставившей им атрибутику, было достаточным основанием для полицейского реагирования

В Одессе 23 Февраля на акции возложения цветов к памятнику Неизвестному Матросу на Аллее Славы задержали группу несовершеннолетних. Об этом написал в Facebook помощник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.По его словам, полиция доставила молодых людей в отделение после того, как ей не удалось установить их личности. Кроме того, среди подростков якобы были "ребята в балаклавах".— отметил Форостяк.Форостяк призвал руководителей учебных заведений и родителей не давать подростками принимать участие в "мероприятиях сомнительного характера".По данным местных СМИ, задержали около 20 человек. Молодые люди во время акции развернули белые флаги с надписью "Вера и память" и изображением Вечного огня. Кроме того, у них были плакаты, восхваляющие Советскую армию, передает РИА Новости