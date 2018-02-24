03:28 25 февраля

Муженко: Украина готова к полномасштабной войне с Россией

Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

Муженко: Украина готова к полномасштабной войне с Россией


Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны
— заявил он.


Муженко подчеркнул, что Украине нужно быть готовой отразить агрессию в любое время.

Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины
— указал начальник Генштаба страны.

Муженко также добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года.

Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года
— предположил он, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://day.kyiv.ua/ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 230

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  1. APASUS Вчера, 19:02
    Да что же вы курите такое,что вас не отпускает ?
    APASUS
    1. Глядя Петрович Вчера, 19:03
      Цитата: APASUS
      Да что же вы курите такое,что вас не отпускает ?

      Сало.
      Глядя Петрович
      1. Геркулесыч Вчера, 19:07
        Он под видом своей мысли озвучил приказ хозяина, о провокации, такой чтобы началась война против нашей страны.
        Геркулесыч
      2. Svarog Вчера, 19:08
        Они курят, что им америка дает... и все это не шутки. Они готовят свой народ быть мясом.. К сожалению время ушло, когда можно было люлей бандере надавать без ообых последствий.. Сейчас все кровавей будет.. И то что, так будет уже не приходится сомневаться.
        Svarog
        1. Аскет Вчера, 19:16
          Цитата: Svarog
          сожалению время ушло, когда можно было люлей бандере надавать без ообых последствий.. Сейчас все кровавей будет.. И то что, так будет уже не приходится сомневаться.

          Да ладно, если бы у них на выборах участвовал Путин он набрал бы больше голосов чем в России, свидомым не впервой в воздухе переобуваться, а бандеровские в случае чего первые ленточки георгиевские нацепят, как боевой гей Ляшко и прочие....Только один вопрос -а оно нам надо?
          Аскет
          1. Терский Вчера, 19:39
            Цитата: Аскет
            , если бы у них на выборах участвовал Путин он набрал бы больше голосов чем в России

            Причем не только в/на Украине, но и западнее её. Станислав, hi !
            Терский
          2. Svarog Вчера, 19:43
            Цитата: Аскет
            Да ладно, если бы у них на выборах участвовал Путин он набрал бы больше голосов чем в России,

            Это галлюцинации человека, который вообще ничего про Украину не знает.. Путин не далеко от Януковича ушел..
            Svarog
          3. Silvestr Вчера, 21:46
            Да ладно, если бы у них на выборах участвовал Путин он набрал бы больше голосов чем в России-------------------
            Эти голоса уже находятся на территории РФ. До 50% опрошенных украинцев готовы начать партизанскую войну против РФ. Так что единодушной поддержки ВВП на Украине лишился.
            Silvestr
          4. siemens7774 Вчера, 23:50
            Аскет,самое смешное что оно прекрасно понимает.при вступлении российской армии на территорию недоразумения.60-70% укро армии перейдёт на сторону российской армии.
            siemens7774
        2. Partyzan Вчера, 19:20
          Цитата: Svarog
          время ушло, когда можно было люлей бандере надавать без ообых последствий..

          вы ошибаетесь, толко начните плющить бандерлогов - вы сами не поверите, сколько у вас появится последователей
          Partyzan
          1. Svarog Вчера, 19:26
            Цитата: Partyzan
            Цитата: Svarog
            время ушло, когда можно было люлей бандере надавать без ообых последствий..

            вы ошибаетесь, толко начните плющить бандерлогов - вы сами не поверите, сколько у вас появится последователей

            Последователи появятся после полной победы.. а до того момента много крови прольется, русской, с обеих сторон. И этого можно было бы избежать, если бы, после того, как сказали А, мы бы продолжили говорить, а не мычать..
            Svarog
            1. Вас Влад Вчера, 19:40
              Цитата: Svarog
              как сказали А, мы бы продолжили говорить, а не мычать..

              А когда мы сказали А?Забыл, напомните?
              Вас Влад
              1. Svarog Вчера, 19:44
                Цитата: Вас Влад
                Цитата: Svarog
                как сказали А, мы бы продолжили говорить, а не мычать..

                А когда мы сказали А?Забыл, напомните?

                Крым, а с ДНР мычанье началось.
                Svarog
                1. Вас Влад Вчера, 19:58
                  Цитата: Svarog
                  Крым, а с ДНР мычанье началось.

                  А что мы там с Крымом сделали?Они разве не сами так решили?
                  Цитата: Svarog
                  ДНР мычанье началось.

                  Какое мычание?Конкретно с самого начала говорилось что мы видим Украину целую и не делимую!Какие у вас ещё претензии к России?
                  Вас Влад
                  1. Svarog Вчера, 20:08
                    Цитата: Вас Влад
                    Цитата: Svarog
                    Крым, а с ДНР мычанье началось.

                    А что мы там с Крымом сделали?Они разве не сами так решили?
                    Цитата: Svarog
                    ДНР мычанье началось.

                    Какое мычание?Конкретно с самого начала говорилось что мы видим Украину целую и не делимую!Какие у вас ещё претензии к России?

                    Вы видно до сих пор считаете, что дети сами рождаются)) Без участия мамы и папы? В капусте находят))
                    Svarog
                    1. Вас Влад Вчера, 20:31
                      Цитата: Svarog
                      Вы видно до сих пор считаете, что дети сами рождаются)) Без участия мамы и папы? В капусте находят))

                      Конечно так всё и есть!
                      А по делу,в Крыму не погиб не один человек,вот так дела надо делать yes
                      Вас Влад
                      1. Svarog Вчера, 20:49
                        Цитата: Вас Влад
                        Цитата: Svarog
                        Вы видно до сих пор считаете, что дети сами рождаются)) Без участия мамы и папы? В капусте находят))

                        Конечно так всё и есть!
                        А по делу,в Крыму не погиб не один человек,вот так дела надо делать yes

                        А я разве с этим спорю, согласен! Даже плюсану вас! Вообще, Крым - это единственное серьезное достижение Путина, но дальше.. что дальше.. Прижали его окружение.. Европа черту провела и все.. А когда уже мы черту проведем? Когда русских уничтожать перестанут? В 39 тоже надеялись, что все обойдется, результат известен, что сейчас опять все повторяется? Ну так опыт есть, или думаете аналитики наши не докладывают? Воли политической нет, а нет ее, потому что детки, деньги, недвижимость.. все там..
                        Svarog
                      2. Dart2027 Вчера, 21:09
                        Цитата: Вас Влад
                        в Крыму не погиб не один человек

                        К сожалению нет. Было двое погибших - снайпер убил ополченца и прапорщик ВСУ.
                        https://www.vesti.ru/doc.html?id=1392543
                        Dart2027
                    2. Вас Влад Вчера, 21:00
                      Цитата: Svarog
                      Воли политической нет, а нет ее, потому что детки, деньги, недвижимость.. все там..

                      Сразу бы с этого и начинали,а то ушли куда то в дебри того в чём не понимаете laughing
                      Вас Влад
                  2. Капитан Лейтенантов Вчера, 20:12
                    Цитата: Вас Влад
                    Какое мычание?Конкретно с самого начала говорилось что мы видим Украину целую и не делимую!

                    А чё ты это Пацанам с Донбасса не успел сказать?!
                    Цитата: Вас Влад
                    Какие у вас ещё претензии к России?

                    Ты напрасно себя с Россией подразумеваешь, ты никто и звать тебя никак yes Ты служил то где ,вуауся? laughing В диванных "михановских" войсках?Равняйсь, Смирна. расскажи нам про твои боевые подвиги good А мож ты плоскостопие лечил what так то болезнь серьёзная what народ говорит, что в голову отдаёт wink
                    Капитан Лейтенантов
                    1. Вас Влад Вчера, 20:25
                      Цитата: Капитан Лейтенантов
                      А чё ты это Пацанам с Донбасса не успел сказать?!

                      А что ты не там диванный боец?Или только п--ть под пятку могёшь?Я в отличие от тебя в грудь себя не бью,а пишу о той политике которую мы проводили относительно Украины!
                      Цитата: Капитан Лейтенантов
                      Смирна. расскажи нам про твои боевые подвиги

                      Жди yes
                      Вас Влад
                      1. Капитан Лейтенантов Вчера, 21:02
                        Цитата: Вас Влад
                        Я в отличие от тебя в грудь себя не бью,а пишу о той политике которую мы проводили относительно Украины!

                        Бу-га-га laughing Какую ты там политику проводил?"Мы"..????
                        Цитата: Вас Влад
                        Жди

                        Ты калашмат то ,наверное тока на картинке видел ?!laughing wassat
                        Ну повесели Народ, все уже с попутинским попкормоми и с кубанскими семками, ожидают wink
                        Капитан Лейтенантов
                    2. Вас Влад Вчера, 21:21
                      Цитата: Капитан Лейтенантов
                      Ну повесели Народ, все уже с попутинским попкормоми и с кубанскими семками, ожидают

                      Вы всё ждёте?Подождите ещё чуть чуть!А лучше приходите завтра yes
                      Вас Влад
                      1. Капитан Лейтенантов Вчера, 21:30
                        Цитата: Вас Влад
                        Вы всё ждёте?Подождите ещё чуть чуть!А лучше приходите завтра

                        А чё так то?Сегодня уже "базарчик" закрылся? медальку оловянную не продадут? belay Ну дык ты через инет , побыстрому и населфиться успеешь yes Выложишь все тебя поймут bully
                        Капитан Лейтенантов
                    3. Андрей К Вчера, 23:13
                      Цитата: Капитан Лейтенантов
                      ...Ты напрасно себя с Россией подразумеваешь, ты никто и звать тебя никак ...Ты служил то где ,вуауся?...
                      ...В диванных "михановских" войсках?Равняйсь, Смирна. расскажи нам про твои боевые подвиги...
                      ...А мож ты плоскостопие лечил...

                      Валерий. Я делаю Вам замечание.
                      Хамить оппоненту не принято.
                      Вы зачем на сайт зашли?
                      Чтобы навозу накидать?
                      Склоку не устраивайте.
                      Андрей К
                      1. Капитан Лейтенантов Вчера, 23:29
                        Цитата: Андрей К
                        Валерий. Я делаю Вам замечание.

                        Виноват , вспылил request
                        Ну дык , не на 25-ть шагов же вызывать? belay А так то возможно и попал бы yes
                        Капитан Лейтенантов
                2. sogdy Вчера, 19:59
                  Цитата: Svarog
                  а с ДНР мычанье началось.

                  Сварог, Вы бредите. ДНР изначально осталась Украиной, а в дела другой страны мы не вмешиваемся.
                  sogdy
                  1. Svarog Вчера, 20:11
                    Цитата: sogdy
                    Цитата: Svarog
                    а с ДНР мычанье началось.

                    Сварог, Вы бредите. ДНР изначально осталась Украиной, а в дела другой страны мы не вмешиваемся.

                    А как же Сирия? Или опять это бред? Мы не воюем в Сирии? Ах да мы уже победили.. А русских кинули..
                    Svarog
                    1. sogdy Вчера, 20:31
                      Цитата: Svarog
                      А как же Сирия? Или опять это бред?

                      А с ЛДНР у нас есть Договор, зарегистрированный в ООН?
                      Так таки бред или недопой?
                      sogdy
                      1. Svarog Вчера, 20:51
                        Цитата: sogdy
                        Цитата: Svarog
                        А как же Сирия? Или опять это бред?

                        А с ЛДНР у нас есть Договор, зарегистрированный в ООН?
                        Так таки бред или недопой?

                        ахаах договор... Ну да, с Гитлером тоже вроде договорились.. Вы или наивный юноша или еще чего.. какие договора.. война идет..
                        Svarog
                      2. avt Вчера, 21:19
                        Цитата: sogdy
                        А с ЛДНР у нас есть Договор, зарегистрированный в ООН?

                        ЕСТЬ одобренные ООН ,,Минские соглашения" в которых Россия гарант выполнения со стороны ЛДНР. Стало быть при нарушении их одной из сторон , Россия не просто может , а обязана принудить к миру , как 08.08.08.Мужеложенко это понимает и храбрится. По факту в случае полномасштабного нарушения ,,Минских" мы таки обязаны загасить всё тяжелое вооружение , потом развести войска и .....ОСУЩЕСТВИТЬ конституционную реформу с согласованием противоборствующих сторон.... what Выходит , что как 08.08.08. перед Тифлисом остановится не получится wassat request Как не взяв Киев законы то проводить в раде wassat
                        avt
                  2. 210окв Вчера, 20:46
                    Изначально там начались боевые действия в которых и наши военные принимали участие(и не надо стыдится своих комплексов)В 2014 году колонны техники шли от Волгограда к Ростову,и именно наши военные спасли тогда ЛДНР.Если все это изначально Украина зачем было гнать туда народ на убой.Почему бы сразу не дистанцироваться?А не через пару лет втихую.
                    Цитата: sogdy
                    Цитата: Svarog
                    а с ДНР мычанье началось.

                    Сварог, Вы бредите. ДНР изначально осталась Украиной, а в дела другой страны мы не вмешиваемся.
                    210окв
                    1. Svarog Вчера, 21:10
                      Цитата: 210окв
                      Если все это изначально Украина зачем было гнать туда народ на убой.Почему бы сразу не дистанцироваться?А не через пару лет втихую.

                      Вот вы сумели выразить то, что я не могу донести до уважаемых форумчан)) Хотя ответ очевиден, прижали нашу элиту, черту провели, как у них принято выражаться.. И все.. сдулись.. ведь деньги, детки, недвижимость все там..
                      Svarog
                    2. Vard Вчера, 21:37
                      Да не было там наших военных... Тогда... Были добровольцы... А военных не было...
                      Vard
                      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 03:26
                        Украми что ли запланирован?
                        Убогие еще и планы строят?
                        Не доживут.
                        Дмитрий Беловецкий
            2. Николай Грек Вчера, 20:41
              Цитата: Svarog
              Цитата: Partyzan
              Цитата: Svarog
              время ушло, когда можно было люлей бандере надавать без ообых последствий..

              вы ошибаетесь, толко начните плющить бандерлогов - вы сами не поверите, сколько у вас появится последователей

              Последователи появятся после полной победы.. а до того момента много крови прольется, русской, с обеих сторон. И этого можно было бы избежать, если бы, после того, как сказали А, мы бы продолжили говорить, а не мычать..

              recourse recourse опять с окопов на коленке строчите??? what what wassat wassat wassat laughing laughing laughing
              Николай Грек
              1. Svarog Вчера, 20:52
                Цитата: Николай Грек
                Цитата: Svarog
                Цитата: Partyzan
                Цитата: Svarog
                время ушло, когда можно было люлей бандере надавать без ообых последствий..

                вы ошибаетесь, толко начните плющить бандерлогов - вы сами не поверите, сколько у вас появится последователей

                Последователи появятся после полной победы.. а до того момента много крови прольется, русской, с обеих сторон. И этого можно было бы избежать, если бы, после того, как сказали А, мы бы продолжили говорить, а не мычать..

                recourse recourse опять с окопов на коленке строчите??? what what wassat wassat wassat laughing laughing laughing

                Ну да, диванный блин воин..
                Svarog
                1. Николай Грек Вчера, 20:59
                  Цитата: Svarog
                  диванный блин воин..

                  ну так выше этого звания и не стройте из себя ничего больше!!! request request fool fool fool
                  Николай Грек
                  1. Svarog Вчера, 21:11
                    Цитата: Николай Грек
                    ну так выше этого звания и не стройте из себя ничего больше!!!

                    А где я написал, что на большее претендую?
                    Svarog
                    1. Николай Грек Вчера, 23:31
                      Цитата: Svarog
                      Цитата: Николай Грек
                      ну так выше этого звания и не стройте из себя ничего больше!!!

                      А где я написал, что на большее претендую?

                      recourse recourse ваши рассуждения выдают вас с головой...при этом явно и прекрасно показывают, что вы мните себя величайшим стратегом, долбя неистово по клаве!!! request request wassat wassat lol lol lol
                      Николай Грек
                      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 03:24
                        Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией == портреты Путина, белые флаги, коклухи - все готово
                        Дмитрий Беловецкий
            3. Silvestr Вчера, 21:35
              Цитата: Svarog
              если бы, после того, как сказали А, мы бы продолжили говорить, а не мычать..

              нужно немного освежить память.
              1. 14 апреля 2014 года - день, когда на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке страны.
              2.Путин обратился с просьбой к лидерам ополчения юго-востока Украины о перенесении сроков референдума, назначенного на 11 мая.
              3.Референдум состоялся не смотря на это.
              Живой пример Крыма вселял руководству Донбасса надежду на аналогичный шаг России.
              Предостережение ВВП сочли за политес Украине.
              Это было не так, поскольку дальнейшие события свидетельствуют о отсутствии таких намерений у руководства РФ. Но, думаю, что и ВВП не рассчитывал на такую агрессию со стороны Украины к ЛДНР.
              Ну а дальше.. понеслось. Война на Донбассе заняла все рейтинги новостей и имеющиеся жертвы уже не позволили РФ ничего не делать. Думаю, что ВВП до последнего надеялся на договорняк с Порошенко. Но Порошенко уже в силу различных причин на это пойти не мог.
              Silvestr
          2. Злой543 Вчера, 21:45
            Да мы уже давно готовы
            Злой543
            1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 03:23
              Против России сейчас сатанисты и пе де расты со всего мира. Это серьёзная сила.
              Против них помогают только молитва и "Искандеры".
              Дмитрий Беловецкий
          3. Silvestr Вчера, 21:49
            Цитата: Partyzan
            вы ошибаетесь, толко начните плющить бандерлогов - вы сами не поверите, сколько у вас появится последователей

            не дооценивать противника не умно. Вспомните, когда бандерлоги ротами переходили границу РФ, отмывались, питались и.... возвращались на фронт
            Silvestr
        3. dorz Вчера, 19:21
          Цитата: Svarog
          И то что, так будет уже не приходится сомневаться.

          К выборам или ЧМ подгонят провокацию.
          dorz
          1. Svarog Вчера, 19:27
            Цитата: dorz
            Цитата: Svarog
            И то что, так будет уже не приходится сомневаться.

            К выборам или ЧМ подгонят провокацию.

            К выборам и на мой взгляд это далеко не последнее, что в арсенале "партнеров"
            Svarog
          2. 210окв Вчера, 19:35
            Специалиста по провокациям во время мировых спортивных событий отправили курить бамбук..А жаль.Клоун хороший.
            Цитата: dorz
            Цитата: Svarog
            И то что, так будет уже не приходится сомневаться.

            К выборам или ЧМ подгонят провокацию.
            210окв
      3. iliitchitch Вчера, 20:26
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: APASUS
        Да что же вы курите такое,что вас не отпускает ?

        Сало.

        Проверил после пива . Не , фигня не раскумаривается даже с газетой "Правда" .
        iliitchitch
      4. RusPrim Вчера, 22:53
        ОООО, это самый тяжелый наркотик am
        RusPrim
      5. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 03:21
        С трезубцем в жо пе - налегке,
        С победным кличем:" Слава Усраине", -
        Страна моя купается в дерьме
        Под руководством Свина-господина.
        Дмитрий Беловецкий
    2. Андрей К Вчера, 19:07
      Цитата: APASUS
      ...Да что же вы курите такое,что вас не отпускает ?..

      Что-то офигительно-мужественноеwassat
      Наверное мерины в помощь укровермахту прислали belay
      Но не забыл сделать "ход конём":
      ...Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года...

      Если что не срастётся, то танки ещё не сделали laughing
      Андрей К
      1. APASUS Вчера, 19:18
        Цитата: Андрей К
        Что-то офигительно-мужественное

        Похоже на то что поставили немцы щетку-банник,а они ее долбанули через кальян ...................... laughing
        APASUS
      2. Николай Грек Вчера, 20:44
        Цитата: Андрей К
        Если что не срастётся, то танки ещё не сделали

        нее..тогда просто дальше будут их ожидать!!! request wassat wassat lol lol lol
        Николай Грек
    3. предки с Дона Вчера, 19:08
      Отряхнули вшей, смахнули гарь после котлов и опять готовы пятаки подставлять. Много чести с Россией воевать, их и шахтеры отбуцают.
      предки с Дона
    4. Владыка Ситх Вчера, 19:11
      Вчера вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям ВС ДНР, в районе населенного пункта Докучаевск, с применением минометов калибром 120-мм. В результате чего был ранен заместитель по работе с личным составом батальона. После этого нашей стороной был запрошен режим прекращения огня. Украинская сторона подтвердила режим прекращения огня. Для эвакуации раненого была отправлена санитарная машина. На машине были обозначения медицинской службы, то есть красный крест на белом фоне. Невзирая на это в нарушении Женевской конвенции и в нарушении режима прекращения огня Украинской стороной данный автомобиль был обстрелян противотанковой управляемой ракетой и минометами калибром 120-мм. В результате этого три человека погибли.

      Владыка Ситх
      1. Partyzan Вчера, 19:22
        Цитата: Владыка Ситх
        Вчера вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям ВС ДНР, в районе населенного пункта Докучаевск, с применением минометов калибром 120-мм. В результате чего был ранен заместитель по работе с личным составом батальона. После этого нашей стороной был запрошен режим прекращения огня. Украинская сторона подтвердила режим прекращения огня. Для эвакуации раненого была отправлена санитарная машина. На машине были обозначения медицинской службы, то есть красный крест на белом фоне. Невзирая на это в нарушении Женевской конвенции и в нарушении режима прекращения огня Украинской стороной данный автомобиль был обстрелян противотанковой управляемой ракетой и минометами калибром 120-мм. В результате этого три человека погибли.

        и вы им верите?
        Partyzan
        1. Владыка Ситх Вчера, 19:30
          Командованию ВСУ? Нет конечно!
          Владыка Ситх
      2. Комментарий был удален.
        1. Вас Влад Вчера, 19:45
          Цитата: Капитан Лейтенантов
          вы не песбогойтесь, ща вова с пригожинским кампазитарам газберётся и вам обязательно поможет, а пока ,как писал Сепар, полтора цинка на ПК... и эфку на вской..тудой-судой..

          Что тоже курнул на пару с бандерлогами?Или по жизни прёт lol
          Вас Влад
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
      3. NKT Вчера, 19:38
        Это именно ВС или нацики?
        NKT
        1. Владыка Ситх Вчера, 19:55
          Тактическая группа "Моспино" отработала.
          Владыка Ситх
    5. Muvka Вчера, 19:12
      Он просто билет в США с открытой датой купил. Накопил и купил. Вот и говорит, что теперь можно воевать.
      Muvka
      1. rocket757 Вчера, 19:30
        Правильно он по срокам растяжку на бесконечность задаёт ....
        Правильный укроп, если дело\ решение можно оттянуть на потом, бу сделано!
        rocket757
    6. Комментарий был удален.
    7. словак Вчера, 22:55
      Цитата: APASUS
      Да что же вы курите такое,что вас не отпускает ?

      Это всего- навсего попытка во- первых выпросить деньги у матрасников, во- вторых, объяснить населению, что все идет для фронта, все для победы.
      словак
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 03:17
        По этому поводу (про готовность усраинского командующего воевать с Россией),-
        Армянскому радио задали вопрос:
        "ПОЧЕМУ ВСЕ НАРОДЫ НОСЯТ ВЕНКИ НА МОГИЛЫ, А УКРАИНЦЫ НА ГОЛОВАХ?"
        Армянское радио не задумываясь ответило:
        "ДА ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ПОХОРОНИЛИ СВОИ МОЗГИ НА МАЙДАНЕ!"
        Дмитрий Беловецкий
  2. seti Вчера, 19:03
    Что он курит ? Они же уже три года с Россией воюют..Как же так ? А он все готовится...
    seti
    1. Донской Вчера, 19:04
      Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.
      Донской
      1. seti Вчера, 19:07
        Ее и сейчас можно взять без стрельбы и пыли. Поскольку она еще зависимей стала чем три года назад. Но ВВП и К что то выжидают. Подозреваю еще полтора года будем ждать.
        Вопрос - а нафига она нам ? Все ее проблемы брать в РФ ? Лучше пусть идет кусками в Новороссию.
        seti
      2. Svarog Вчера, 19:09
        Цитата: Донской
        Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.

        К сожалению не многие это понимают. Это очередной просчет руководства страны. Который обернется большой кровью.
        Svarog
        1. самый главный Вчера, 19:20
          Цитата: Svarog
          Цитата: Донской
          Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.
          К сожалению не многие это понимают. Это очередной просчет руководства страны. Который обернется большой кровью.

          Если подумать, то Россию в ближайшие 5-15 лет ждут следующие войны: на Украине... на Кавказе... в Средней Азии... в Сирии... и вполе возможно с Китаем.. + стычки с США. Если постоянно уходить от конфликтов, то они не рассасываются, а только копятся. Некоторые начинают думать, что можно постоянно безнаказанно пинать Россию. А вот одно быстрое принуждение к миру гарантирует лет 10 мирной жизни.
          самый главный
          1. Svarog Вчера, 19:31
            Цитата: самый главный
            Цитата: Svarog
            Цитата: Донской
            Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.
            К сожалению не многие это понимают. Это очередной просчет руководства страны. Который обернется большой кровью.

            Если подумать, то Россию в ближайшие 5-15 лет ждут следующие войны: на Украине... на Кавказе... в Средней Азии... в Сирии... и вполе возможно с Китаем.. + стычки с США. Если постоянно уходить от конфликтов, то они не рассасываются, а только копятся. Некоторые начинают думать, что можно постоянно безнаказанно пинать Россию. А вот одно быстрое принуждение к миру гарантирует лет 10 мирной жизни.

            Не добавить не прибавить.. Руководство крайне не решительное, не может жестко провести черту за которой беда для "партнеров" начнется. А не может, потому что зависит от запада сильно.. деньги, дети, недвижимость..
            Svarog
            1. ML-334 Вчера, 19:52
              Кто из вас готов стрелять по гражданскому населению?А в случае боевых действий придётся.Пусть ищут Ковпака-и сами.
              ML-334
              1. Svarog Вчера, 20:18
                Цитата: ML-334
                Кто из вас готов стрелять по гражданскому населению?А в случае боевых действий придётся.Пусть ищут Ковпака-и сами.

                Скоро по нашему гражданскому населению стрелять начнут.. Да собственно уже стреляют.. для меня ДНР,ЛНР это русские люди.. И рвать за них надо, а не мычать.. тогда уважать будут..
                Svarog
          2. Вас Влад Вчера, 20:56
            Цитата: самый главный
            Если постоянно уходить от конфликтов, то они не рассасываются, а только копятся.

            Лучшая война та, которая не началась.
            Вас Влад
      3. Вас Влад Вчера, 19:52
        Цитата: Донской
        Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.

        И получить партизанскую войну и тысячи трупов с конфликтом на десятилетия вперёд!Победить в войне не проблема,для этого много мозгов не надо,проблема в украинских людях с промытыми мозгами!
        Вас Влад
        1. Svarog Вчера, 20:05
          Цитата: Вас Влад
          Цитата: Донской
          Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.

          И получить партизанскую войну и тысячи трупов с конфликтом на десятилетия вперёд!Победить в войне не проблема,для этого много мозгов не надо,проблема в украинских людях с промытыми мозгами!

          Партизанские войны - это прошлое. При сегодняшних технологиях их не будет. Да и лесов на украине не осталось)) А вот на счет мозгов - вы правы. И что бы их на место вернуть, нужна сила. А потом, кто на запад не сбежит, тем и промывать нужно. Уже в мирное время. Это всё уже было. Вспомните, как развивался великий СССР. И поверьте, руководство страны все это знает. Единственное, почему они так не решительны- это деньги,дети, недвижимость у партнеров..
          Svarog
          1. Вас Влад Вчера, 20:15
            Цитата: Svarog
            И что бы их на место вернуть, нужна сила.

            Конечно laughing

            Вам не жалко будет ну скажем 30 тысяч русских парней(русских парней я имею ввиду и наши и их потери)?Эти смерти будут на совести того кто пойдёт на этот шаг,плюс украинцы станут уже на самом деле нашими кровниками.И кстати это то к чему и их и нас всеми способами подталкивает англосаксонский мир yes
            Вас Влад
            1. Svarog Вчера, 20:32
              Цитата: Вас Влад
              Вам не жалко будет ну скажем 30 тысяч русских парней(русских парней я имею ввиду и наши и их потери)?Эти смерти будут на совести того кто пойдёт на этот шаг,плюс украинцы станут уже на самом деле нашими кровниками.И кстати это то к чему и их и нас всеми способами подталкивает англосаксонский мир
              3
              30 т. наших парней? За такие потери генералов к стенке ставить надо.. Конечно, наши потери это чувствительная тема и не хотелось бы вообще терять не одного бойца. НО, таков мир и этот мир грозит нам большой войной, руками наших братьев украинцев. Если война неизбежна- бей первый - это ваш кумир сказал и это правильные слова. Просто слова, в дела превращать надо. Сейчас на тренируют, вооружат и отправят бандерлогов на войну с нами, что считаете жертв не будет? Или о нас после этой войны на украине хорошие воспоминания останутся. Вы рассуждаете, один в один, как вам ТВ вещает.. Ну включите голову то.. Если конечно, вам не платят..
              Svarog
              1. Вас Влад Вчера, 20:40
                Цитата: Svarog
                Если война неизбежна- бей первый - это ваш кумир сказал и это правильные слова.

                У меня нет не кумиров, не идолов request
                Ну наверно не так она и неизбежна как вы нам рисуете no Мне вас не понять request Порошенки сегодня есть, а завтра про них как кошмарный сон и не вспомнят!Всё можно изменить и без большой крови, надо только время.
                Вас Влад
                1. Svarog Вчера, 21:03
                  Цитата: Вас Влад
                  Цитата: Svarog
                  Если война неизбежна- бей первый - это ваш кумир сказал и это правильные слова.

                  У меня нет не кумиров, не идолов request
                  Ну наверно не так она и неизбежна как вы нам рисуете no Мне вас не понять request Порошенки сегодня есть, а завтра про них как кошмарный сон и не вспомнят!Всё можно изменить и без большой крови, надо только время.

                  Сколько по вашему нужно время? Вы считаете оно при этих обстоятельствах работает на нас? А посмотрите не давнее прошлое, проанализируйте .. На мой взгляд с Украиной все только ухудшается из года в год? я не прав? Вот в Грузии люлей дали и норм все, относительно конечно.. но все же.. не успокоятся они.. ибо ими управляют. А цель врагов наших убивать русских, а еще лучше, руками русских. С этим вы же не спорите? Ну и с какой стати все вдруг успокоятся? Вот если бы, мы на Кубе опять Искандеры развернули, они бы успокоились, а сейчас у них все карты в руках. И не остается нам ничего, как дать люлей их вассалам и чем слабее они, тем меньше потерь с нашей стороны. Об этом собственно я и твержу.. Посмотрим, может я ошибаюсь.. И хорошо, если вы окажитесь правы.. Да что то, последнее время все меньше и меньше ошибаюсь..
                  Svarog
                  1. Вас Влад Вчера, 21:10
                    Цитата: Svarog
                    А посмотрите не давнее прошлое, проанализируйте .. На мой взгляд с Украиной все только ухудшается из года в год? я не прав?

                    Конечно вы правы, если им в ближайшее время кредит на погашение кредита не дадут, придётся им наверно дефолт объявлять!Это правительство само себе могилу роет,надо только не мешать им wink
                    Вас Влад
                    1. Svarog Вчера, 21:32
                      Цитата: Вас Влад
                      Цитата: Svarog
                      А посмотрите не давнее прошлое, проанализируйте .. На мой взгляд с Украиной все только ухудшается из года в год? я не прав?

                      Конечно вы правы, если им в ближайшее время кредит на погашение кредита не дадут, придётся им наверно дефолт объявлять!Это правительство само себе могилу роет,надо только не мешать им wink

                      Так они из за кредита и воевать с Россией начнут, эту мысль не допускаете?
                      Svarog
          2. ML-334 Вчера, 20:35
            Сварог! Хватит смертей! Очнись!
            ML-334
        2. самый главный Вчера, 22:22
          Цитата: Вас Влад
          И получить партизанскую войну и тысячи трупов с конфликтом на десятилетия вперёд!

          Сейчас это вполне возможно.. а вот в 2014 нет!!! А через пять лет будет готова миллионная армия бандеровцев с промытыми мозгами. Тянуть дальше??? Или всё же освобождать оккупированную часть России? В данный момент это возможно только под флагом Новороссии и со столицей в Донецке.
          самый главный
          1. Silvestr Вчера, 22:52
            Цитата: самый главный
            Или всё же освобождать оккупированную часть России?

            по международному праву это территория Украины и территорией России не является. Нужно быть реалистом
            Silvestr
            1. самый главный Сегодня, 00:09
              Цитата: Silvestr
              по международному праву это территория Украины и территорией России не является. Нужно быть реалистом

              Надо выбирать: международное право(кто его соблюдает???) или гибель России!!! Есть только одно международное право - выживает сильнейший!! а победителей не судят, а вот проигравших сразу забывают и делят их территории.
              самый главный
              1. Silvestr Сегодня, 00:24
                Цитата: самый главный
                Надо выбирать: международное право(кто его соблюдает???) или гибель России!!! Есть только одно международное право - выживает сильнейший!!

                как хорошо, что Путин думает по иному
                Silvestr
        3. Essex62 Вчера, 23:03
          Цитата: sogdy
          Цитата: Ментат
          За вашим попсовым аватаром оказывается скрыт внепланетный разум эпических масштабов, который смог определить очередную ошибку руководства страны.

          "Возраст спасения Мира" обычно совпадает с пубертатным периодом. Иначе следует говорить о задержке развития.
          В гоблины (интернет-агенты влияния) обычно и идут люди с задержкой развития. Они же являются наиболее внушаемыми.
          Цитата: Ментат
          Если что-то выглядит, как агент влияния и воняет, как агент влияния, то это агент влияния.

          Ну я так, по-толерантнее lol

          Из окопа-то все по другому видится, а мне вот с дивана как-то не по себе. Когда каша заваривалась,тоже как-то не верилось ,что русские - русских бомбить и тяжелой артиллерией мочить будут. Причем стариков, баб и детишек малых .А еще,когда все это остановить можно было,опосля Дебальцево, гарант дал задний ход. Во всех Российских сми орут, что на Украине фашизм, а он с петюней ручкается ,в прямом эфире. Меня учили ,что фашистов надо уничтожать ,его ,наверно, тоже. И что мы видим.....?
          Причем тут агенты влияния? Тревожно парню и мне ,вот,тревожно. Бандеровщина это такая гадость,которая и без команды хозяина укусить может.Мозги молодежи на Украине промыли серьезно,в купе с нищетой и не возможности реализоваться,способна привести к любым последствиям.
          Essex62
        4. Икар Вчера, 23:46
          Вас Влад. И получить партизанскую войну и тысячи трупов с конфликтом на десятилетия вперёд!Победить в войне не проблема,для этого много мозгов не надо,проблема в украинских людях с промытыми мозгами!

          Что же теперь обгадиться и отмалчиваться, уклоняясь от конфликтов? Израиль же ведет постоянно войну (не заходя полномасштабно на сопредельные территории) с некоторыми соседями. И ничего никому не прощают (в том числе залетевшие на их территорию снаряды). И правильно делает. Ну а с "промытыми мозгами" надо что то делать, а не поддающиеся лечению (из-за гангрены) - ампутировать.
          Икар
      4. Николай Грек Вчера, 20:47
        Цитата: Донской
        Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.

        recourse recourse ну да....вы прям рванули из окопов в атаку, брать хохляндию, но все от вас отстали??? what wassat wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
      5. Silvestr Вчера, 21:56
        Цитата: Донской
        Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две

        и если бы вышли на Мелитополь, то и мост в Крым не понадобился и вода в Крым текла, да и Украина была бы гораздо податливее. Но войска ЛДНР тогда остановила Россия
        Silvestr
        1. Капитан Лейтенантов Вчера, 22:05
          Цитата: Silvestr
          и если бы вышли на Мелитополь, то и мост в Крым не понадобился и вода в Крым текла, да и Украина была бы гораздо податливее.

          Цитата: Silvestr
          и если бы вышли на Мелитополь, то и мост в Крым не понадобился и вода в Крым текла, да и Украина была бы гораздо податливее.

          Так точно и коридор в Преднистровье.
          Цитата: Silvestr
          Но войска ЛДНР тогда остановила Россия

          Цитата: Silvestr
          Но войска ЛДНР тогда остановила Россия

          единственая поправка, это сделала не Россия , а конкрктно взятый персонаж, которому, надеюсь, воздатся.
          Капитан Лейтенантов
          1. Андрей К Вчера, 23:03
            Цитата: Капитан Лейтенантов
            ...единственая поправка, это сделала не Россия , а конкрктно взятый персонаж, которому, надеюсь, воздатся...

            В точку!!!
            Порошенко, за его военные преступления не отвертеться. На виселицу этого кровопийцу.
            Андрей К
            1. Silvestr Сегодня, 00:21
              Цитата: Андрей К
              Цитата: Капитан Лейтенантов...единственая поправка, это сделала не Россия , а конкрктно взятый персонаж, которому, надеюсь, воздатся...В точку!!!Порошенко, за его военные преступления не отвертеться. На виселицу этого кровопийцу.

              я думаю, что Капитана Лейтенантов иной ответ
              Silvestr
              1. Андрей К Сегодня, 00:25
                Цитата: Silvestr
                ...я думаю, что Капитана Лейтенантов иной ответ...

                Это мой ответ, что там у "Капитана Лейтенантов" - это его дело laughing
                Андрей К
                1. Silvestr Сегодня, 00:42
                  Цитата: Андрей К
                  Это мой ответ, что там у "Капитана Лейтенантов" - это его дело

                  бесспорно. Просто это его мысль
                  Silvestr
  3. polkovnik manuch Вчера, 19:03
    А посмотришь вроде здоровый , по медицинским показателям, человек , а такую чушь несет .
    polkovnik manuch
    1. Svarog Вчера, 19:20
      Цитата: polkovnik manuch
      А посмотришь вроде здоровый , по медицинским показателям, человек , а такую чушь несет .

      А у вас есть заключение от медиков относительно его здоровья? У меня большие сомнения, то люди, которые, готовы воевать Россией психически здоровы.
      Svarog
  4. Комментарий был удален.
  5. Геркулесыч Вчера, 19:04
    Короче, сша требуют от укровояк развязать уже и с Россией полномасштабную войну!
    Геркулесыч
  6. Гигант мысли Вчера, 19:04
    Выдумщики сидят в украинском Генштабе, выдумывают про российскую агрессию, и кое-кто ведь верит, но все этим выдумкам грош цена, но как в песне поётся - мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, так что не советуем хохлобандеровцам махать перед нашим лицом кулаком своей "самой лучшей армии в Европе".
    Гигант мысли
    1. Silvestr Вчера, 22:01
      Цитата: Гигант мысли
      и кое-кто ведь верит

      половина Украины
      Цитата: Гигант мысли
      но все этим выдумкам грош цена

      но мотивация упоротых на высоте
      Цитата: Гигант мысли
      так что не советуем хохлобандеровцам махать перед нашим лицом

      им нужно только выйти на государственную границу. Далее они не пойдут. Так что помашут и не раз. А ввести ВС РФ на территории Украины ( ЛДНР по мнению ООН и Президента РФ это Украина) в такой ситуации не камильфо! Цуцванг. Не введешь- плохо, введешь- тоже плохо
      Silvestr
  7. polpot Вчера, 19:06
    Этот мыслитель договорится до висельницы ,они готовы к войне с Россией , приколист в камуфляже , я погляжу на нацбаты после обстрела "Калибрами" и работы ТУ95 .
    polpot
    1. Николай Грек Вчера, 20:50
      Цитата: polpot
      Этот мыслитель договорится до висельницы ,они готовы к войне с Россией , приколист в камуфляже , я погляжу на нацбаты после обстрела "Калибрами" и работы ТУ95 .

      можно между "Калибрами" и ТУ95 "Смерчем" шмальнуть!!! feel feel
      Николай Грек
    2. Silvestr Вчера, 22:06
      Цитата: polpot
      я погляжу на нацбаты после обстрела "Калибрами" и работы ТУ95 .

      т.е вы предполагаете применение стратегической авиации и КР по территории Украины? Знаете, как это называется в международном праве? Напоминаю- агрессия. Вы оцениваете масштаб экономических потерь РФ в таком случае? думаю -нет. Нынешние санкции тогда цветочками окажутся. Правда. если вы верите ящику, что санкции нам пошли на пользу- тогда другое дело. Хотя отчет Росстата за 2017г. показал, что мы только увеличили импорт по всем позициям.
      Только импорт медикаментов увеличился на 1.5 млрд S
      Silvestr
      1. Николай Грек Вчера, 23:41
        Цитата: Silvestr
        Знаете, как это называется в международном праве?

        recourse recourse в том "праве", которым пользуется циФФилизованный запад, никакая это не агрессия!!! fool fool fool wassat wassat wassat а если рассматривать международное право в его истинном понятии, то его давно не существует!!! request request
        Цитата: Silvestr
        Только импорт медикаментов увеличился на 1.5 млрд S

        странно вы Россат читаете только в интересных вам местах!!! fool fool wassat wassat lol lol lol

        объём производства лекарственных средств в России в первом полугодии 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом 2016-го на 11,2%. В этом году их выпуск Минпромторг оценил в 140,37 млрд рублей. Рост зафиксирован и в натуральном выражении. Эксперты считают, что позитивная динамика связана с программой импортозамещения, пишут «Известия».

        Увеличение производства подтверждают и данные Росстата. Так, согласно Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) в РФ в два раза вырос выпуск препаратов для лечения сахарного диабета. В 2016-м за первое полугодие произвели 7294 упаковки, а в нынешнем году за тот же период — 14710. Выпуск препаратов категории «антибиотики» увеличился в 8,5 раз. По данным ЕМИСС, с начала текущего года их произвели 253,16 т, а за первое полугодие прошлого года — 29,7 т.

        https://kgd.ru/news/medicine/item/66219-v-rossii-
        proizvodstvo-medikamentov-uvelichilos-na-11
        Николай Грек
        1. Silvestr Сегодня, 00:13
          Цитата: Николай Грек
          в том "праве", которым пользуется циФФилизованный запад, никакая это не агрессия!

          это так вы думаете, но это не значит, что так думают все
          Цитата: Николай Грек
          странно вы Россат читаете только в интересных вам местах!

          читаю в разных местах, Написал то. что вспомнил. Найду первоисточник в компе- вас удивлю
          Цитата: Николай Грек
          объём производства лекарственных средств в России в первом полугодии 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом 2016-го на 11,2%.

          возьмите упаковку отечественного препарата и прочитайте, где он изготовлен. Практически во всех случаях вы увидите, что отечественное производство заключается в фасовке таблеток и их упаковке. По лекарствам- можете со мной даже и не спорить, на этом живу.
          Silvestr
          1. Николай Грек Сегодня, 01:18
            Цитата: Silvestr
            это так вы думаете, но это не значит, что так думают все

            ваша демагогия не исключает реальности, в которой международного права давно не существует...как минимум "Югославия" тому пример!!! request request request
            Цитата: Silvestr
            Написал то. что вспомнил.

            в этом ваша серьезная проблема...вы ищите и помните только то, что вам выгодно!!! fool fool laughing laughing laughing
            Цитата: Silvestr
            По лекарствам- можете со мной даже и не спорить, на этом живу.

            recourse recourse заметно по вам, что с вами не всё в порядке!!! what what what сильно не балуйтесь "таблетками" из Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации!!! wink yes lol lol lol
            Николай Грек
            1. Silvestr Сегодня, 01:23
              Цитата: Николай Грек
              ваша демагогия не исключает реальности, в которой международного права давно не существует...как минимум "Югославия" тому пример!

              можете это Путину и Лаврову сказать, я не возражаю
              Цитата: Николай Грек
              в этом ваша серьезная проблема...вы ищите и помните только то, что вам выгодно!

              я вам обещанию истинные цифры импорта в Россию
              Цитата: Николай Грек
              заметно по вам, что с вами не всё в порядке!!! сильно не балуйтесь "таблетками" из Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

              долго искали? Номер приказа, регламентирующих оборот наркотиков укажите, проявите свои знания в этой области. вам 2 минуты. Отсчет пошел
              Silvestr
              1. Silvestr Сегодня, 01:26
                время прошло. Незачет! Изучите ведомственные и ФЗ по данному вопросу
                Silvestr
        2. Silvestr Сегодня, 00:29
          Цитата: Николай Грек
          что позитивная динамика связана с программой импортозамещения, пишут «Известия».

          если уж нырнули в этот вопрос, то изучите чем отличается оригинальный препарат от дженерика отечественного разлива? Тогда и "Известия" читать перестаните.
          Может на себе попробовать дженерик, только талончик к доктору токсикологу возьмите. За последний год-два я видел как минимум 10-12 тяжелейших осложнений дженерика- псевдомембранозный колит, человека 3-4 умерло.
          Silvestr
        3. Silvestr Сегодня, 00:34
          Цитата: Николай Грек
          Выпуск препаратов категории «антибиотики» увеличился в 8,5 раз

          вот видите! я прав! Вот откуда псевдомембранозные колиты! До 2014 года ни разу не видел, а с 2014 года- еженедельно, уже с десятка- полтора колэктомий сделали, кто-то умер. "Ура" отечественному производителю! Растет количество инвалидов и экономия пенсионному фонду!
          А недавно разговаривал с знакомым, работающим в оффисе компании -производителя "Арбидола" в России. Категорически не советует мне его применять, поскольку субстанция препарата идет из Китая и не соответствует названию.
          Silvestr
        4. Капитан Лейтенантов Сегодня, 00:42
          Цитата: Николай Грек
          транно вы Россат читаете только в интересных вам местах!!!

          Цитата: Николай Грек
          2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом 2016-го на 11,2%. В этом году их выпуск Минпромторг оценил в 140,37 млрд рублей.

          Цитата: Николай Грек
          2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом 2016-го на 11,2%. В этом году их выпуск Минпромторг оценил в 140,37 млрд рублей.

          Ничего себе страшного, обычный пропутинский тролль, причём так себе.. Пройдет всего лишь один год и ты же, будешь петь осанны.., как же вы...., надоели..типа два дб-это сила...А я тебе простой вопрос, а пенсию тебе платить кто будет? сечин? путин? медведев? потанин? ротенберги?
          Это к запутинцам обращено.
          Капитан Лейтенантов
          1. Silvestr Сегодня, 00:52
            Цитата: Капитан Лейтенантов
            Это к запутинцам обращено

            мне иногда попадаются генералы, весь апломб улетучивается вместе со снятием штанов.
            Silvestr
            1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 01:03
              Товарищ, не обращайте внимания, это местная клоунада, им делать не хрена, они сами себя плюсуют, маша, глаша, хрен иваша
              Эти даже за поминальные статьи лайки свои вонючие ставят am
              Капитан Лейтенантов
      2. Икар Сегодня, 00:02
        т.е вы предполагаете применение стратегической авиации и КР по территории Украины? Знаете, как это называется в международном праве? Напоминаю- агрессия. Вы оцениваете масштаб экономических потерь РФ в таком случае? думаю -нет. Нынешние санкции тогда цветочками окажутся.

        Ну зачем же сразу агрессий называть ответные действия по убийству граждан союзного государства. Надо только признать ЛДНР суверенными государствами (чем русские хуже абхазов). И первый же обстрел территории ЛДНР жёстко, очень жестко пресечь (например, калибрами и пр.). Ну а санкции были, есть и будут независимо от признания Россией ЛДНР.
        Икар
        1. Silvestr Сегодня, 00:15
          Цитата: Икар
          Ну зачем же сразу агрессий называть ответные действия по убийству граждан союзного государства

          все заключается в месте действия. Переход границы иностранными войсками как называется? Ведь даже ВВП считает, что территория ЛДНР это территория Украины.
          Silvestr
          1. Икар Сегодня, 00:31
            все заключается в месте действия.
            Нет, вопрос места - вторичен. Все заключается в признании статуса ЛДНР суверенным образованием, с которым может быть заключен международный договор о взаимной военной помощи. Вот из SWIFT придётся выходить (чего они боятся не меньше нашего), благо свою систему межбанковских переводов уже почти создали.
            Икар
            1. Silvestr Сегодня, 00:44
              Цитата: Икар
              Все заключается в признании статуса ЛДНР суверенным образованием, с которым может быть заключен международный договор о взаимной военной помощи

              что мешает это сделать вчера и сегодня?
              Silvestr
        2. Silvestr Сегодня, 00:40
          Цитата: Икар
          Надо только признать ЛДНР суверенными государствами (чем русские хуже абхазов).

          это разумно, но есть сомнения в осуществимости этого
          Silvestr
          1. Икар Сегодня, 00:45
            Цитата: Silvestr
            Цитата: Икар
            Надо только признать ЛДНР суверенными государствами (чем русские хуже абхазов).

            это разумно, но есть сомнения в осуществимости этого

            Да, действительно сомнения большие: о наличии воли и духа у руководства России осуществить это.
            Икар
            1. Silvestr Сегодня, 00:53
              Цитата: Икар
              Да, действительно сомнения большие: о наличии воли и духа у руководства России осуществить это.

              вот видите, вы реальный человек
              Silvestr
  8. К-50 Вчера, 19:08
    Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России.

    Как сказал Сергей Лавров: Я клинические случаи не комментирую.
    Целиком и полностью его в этом поддерживаю. laughing
    К-50
  9. Masya Masya Вчера, 19:09
    Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины

    почему бы и не позвиздеть, когда знаешь, что никто тебе не угрожает и на фиг никому вы не сдались!!!! wink прям такой "молодец" просто...
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Вчера, 19:58
      Марина! love Давно вас не было на сайте! hi love !!!
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Вчера, 20:10
        Витальевич, приветик! love прямо от туда...
        wink
        а Муженко, одно слово- муженко... laughing
        Masya Masya
        1. tihonmarine Вчера, 21:01

          Ну что тут сказать, и так симптом всем понятен.
          tihonmarine
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Svarog Вчера, 20:19
          Цитата: Антарес
          Цитата: Svarog
          Су- 57 маловато, для такой разрушительной операции..

          особенно если это истребители...

          ага))
          Svarog
      2. dauria Вчера, 20:28
        но здравый смысл подсказывает, что четырех самолетов Су- 57 маловато


        Здравый смысл в статейке , где применяются эпитеты " колотить Гуту со страшной силой" ,"Россия выбила все дерьмо" ? К чему такую писанину вообще таскать сюда - посмешище из сайта делать ?
        dauria
  11. taiga2018 Вчера, 19:11
    война с Россией,это мечта нынешней власти Украины,чтобы быстренько потерпеть поражение,сбежать за границу,бросив страну со всеми её проблемами на нас,а самим создать там "правительство в изгнании" и на этом зарабатывать себе на жизнь...
    taiga2018
  12. ЛМН Вчера, 19:13
    Что за бред...

    Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года

    У меня есть такое ощущение,что Россия к войне с Украиной,готова уже как пару лет назад winked

    Муженко также добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года.

    Нууу...тут видимо стоит задуматься России о сдаче Крыма laughing

    Как же удобно трепаться,зная что тебе ничего не будет..
    ЛМН
  13. Masya Masya Вчера, 19:17
    Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года

    где год, там и три... пусть технические причины и возможности их оборонной промышленности и дальше буксуют, до бесконечности...
    Masya Masya
    1. ЛМН Вчера, 21:40
      Цитата: Masya Masya
      Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года

      где год, там и три... пусть технические причины и возможности их оборонной промышленности и дальше буксуют, до бесконечности...

      Забавно..но в этом плане они напоминают..Россию))
      ЛМН
  14. Чичиков Вчера, 19:27
    уСраину к этому, вели давно! Последнее "фас", было сказано в Мюнхене, когда пАрАшенко получил добро на закон о "реинтеграции Донбасса", где четко сказано, что Россия является агрессором и оккупантом. В унисон, сразу обозначился закон сШа, о противодействии врагам Америки. ЕС, - промолчал.
    Из этого, логично следует, что весь Запад согласен, что Россия, уже давно в Донбассе. Поэтому, фактически, у России нет необходимости, оправдываться перед Западом, в случае оказания помощи Донбассу!
    Чичиков
  15. Metallurg_2 Вчера, 19:32
    На сколько хватит их армии в случае применения высокоточного, хотя бы и неядерного оружия?
    Metallurg_2
  16. -ш- Вчера, 19:33
    белые флаги для всу уже пошиты
    -ш-
  17. Ментат Вчера, 19:36
    Цитата: Svarog
    Они курят, что им америка дает... и все это не шутки. Они готовят свой народ быть мясом.. К сожалению время ушло, когда можно было люлей бандере надавать без ообых последствий.. Сейчас все кровавей будет.. И то что, так будет уже не приходится сомневаться.

    Не будет. Читаю ваши сообщения, и какая-то постоянно проходит провокационная нить. Вы от себя фантазируете или по заказу?
    Ментат
    1. Svarog Вчера, 20:36
      Цитата: Ментат
      Цитата: Svarog
      Они курят, что им америка дает... и все это не шутки. Они готовят свой народ быть мясом.. К сожалению время ушло, когда можно было люлей бандере надавать без ообых последствий.. Сейчас все кровавей будет.. И то что, так будет уже не приходится сомневаться.

      Не будет. Читаю ваши сообщения, и какая-то постоянно проходит провокационная нить. Вы от себя фантазируете или по заказу?

      Ну судя по тому, что вы не можете конкретизировать, в чем видите провокацию, то фантазируете и галлюцинируете явно вы)) Будьте конкретны.
      Svarog
  18. samarin1969 Вчера, 19:40
    С начала боевых действий на территории Украины в Вооруженных Силах 50 человек получили генеральское звание, сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

    Сегодня Муженко провещало про "готовность": "С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт"...
    Ну если считать в генералах, то армия Украины действительно радикально укрепилась...

    п.с. Пока Муженко снятся ордена и победы, России следовало бы включить бывшее "украинское" экономическое сердце (Донбасс) в свои производственные цепочки и дать возможность дончанам заработать.
    samarin1969
    1. Svarog Вчера, 19:46
      Цитата: samarin1969
      п.с. Пока Муженко снятся ордена и победы, России следовало бы включить бывшее "украинское" экономическое сердце (Донбасс) в свои производственные цепочки и дать возможность дончанам заработать.

      Это как минимум и то, мычат..
      Svarog
    2. sogdy Вчера, 20:20
      Цитата: samarin1969
      России следовало бы включить бывшее "украинское" экономическое сердце (Донбасс) в свои производственные цепочки и дать возможность дончанам заработать.

      Мы признаем ЛДНР самостийной Украиной. Как Вы представляете "включить Донбасс в производственные цепочки", если это суверенная страна (или часть суверенной страны)? Может, таки необходимо решение их правительства?
      sogdy
      1. Капитан Лейтенантов Вчера, 20:25
        Цитата: sogdy
        Мы признаем ЛДНР самостийной Украиной.

        ну вофка парашке ручки жал, а дальше уже и говорить не о чем
        Капитан Лейтенантов
      2. samarin1969 Вчера, 20:28
        Цитата: sogdy
        Как Вы представляете "включить Донбасс в производственные цепочки", если это суверенная страна

        Как признать? - хотя-бы "де-факто"....Даже если выполнить все "хотелки" США и её колоний с Крымом, Грузией, Донбассом, Сирией, ЯО, "правами человека", и пр.пр.пр.пр.пр....они врагами быть не перестанут. ..."Тьфу на них"...
        samarin1969
        1. sogdy Вчера, 20:37
          Цитата: sogdy
          Может, таки необходимо решение их правительства?

          ответ
          Цитата: samarin1969
          Как признать? - хотя-бы "де-факто"....Даже если выполнить все "хотелки" США и её колоний

          праздник продолжается?
          sogdy
        2. Икар Сегодня, 00:13
          Цитата: samarin1969
          Цитата: sogdy
          Как Вы представляете "включить Донбасс в производственные цепочки", если это суверенная страна

          Как признать? - хотя-бы "де-факто"
          . Де-факто не получится, так как банковские транзакции проходят через тан. Какой ИНН указывать в платёжном поручении о перечислении денежных средств в Донбасс? Нельзя быть слегка беременной. Надо признавать ЛДНР де-юро. Вот только руководству нашему это не надо судя по всему.
          Икар
          1. Икар Сегодня, 00:15
            Транзакции проходят через соединенные государства америки.
            Икар
  19. behemot Вчера, 19:41
    а как же парад великой хохлопобеды на агрессором и парад по Красной площади?
    behemot
  20. Горный стрелок Вчера, 19:43
    В смысле, готовы капитулировать в любой момент? А насчёт реальной армии и реальной войны - это все "влажные мрии" пубертатного периода...
    Горный стрелок
  21. rruvim Вчера, 19:46
    Наконец то Муженко признал, что никакой агрессии со стороны России не было. Он только готовится к ней. Или он вводит новые понятия: малая агрессия, агрессия, полномаштабная агрессия? Воистину у Великих Укров мозги "набекрень"...
    rruvim
  22. Doliva63 Вчера, 19:49
    Война РФ с Украиной - мечта янки. Не дождутся никогда. Но пока у нас капитализм, мы будем зависеть от кукловода, который штампует доллары.
    Doliva63
  23. андрсон Вчера, 19:56
    Это сколько надо выпить или денег получить , чтобы делать такие заявления.
    андрсон
  24. Антарес Вчера, 19:57
    конфигурация-оборонительная. Но не против РФ-а против ветров и военторга. С РФ официально Большой договор и гордое название- "краина агрессор" laughing
    Генштабу тут главное для партнеров и внутреннего потребления вещать.
    Антарес
  25. Mariner Вчера, 20:03
    Ну что вы все ругаетесь?) Посмотрите в эти глаза, в них ответы на все вопросы))
    Mariner
  26. Борис Томаров_2 Вчера, 20:04
    А вы сами начнете войну, или будете ждать Россию.
    Борис Томаров_2
  27. Ментат Вчера, 20:06
    Цитата: Svarog
    Цитата: Донской
    Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.

    К сожалению не многие это понимают. Это очередной просчет руководства страны. Который обернется большой кровью.

    Похоже, вы претендуете на роль сверхмозга. За вашим попсовым аватаром оказывается скрыт внепланетный разум эпических масштабов, который смог определить очередную ошибку руководства страны.
    Вьюнош, видимо, не понимает, что все варианты таких решений проходят через несколько аналитических центров с десятками узкоспециализированных людей.
    Но крякнуть на форуме про большую кровь обязательно надо. Если что-то выглядит, как агент влияния и воняет, как агент влияния, то это агент влияния. Ещё бывают, конечно, проблемы в нашей стране, согласно пословице: «В России две проблемы — дураки и дороги».
    Ментат
    1. Svarog Вчера, 20:40
      ахаха.. вот вы забавный..
      Цитата: Ментат
      Вьюнош, видимо, не понимает, что все варианты таких решений проходят через несколько аналитических центров с десятками узкоспециализированных людей.

      Ну давайте, пообщаемся)) Первый к вам вопрос, вы считаете, что десятки узкоспециализированных специалистов не ошибаются? А может они еще и команды не выполняют? И самое главное, как вы считает, когда Ливию сдали - это просчет специалистов или политическая воля? Если честно ответите себе на эти вопросы, то ко мне вопросов у васс больше не будет))
      Svarog
      1. sogdy Вчера, 21:02
        Цитата: Svarog
        ? И самое главное, как вы считает, когда Ливию сдали - это просчет специалистов или политическая воля?

        Второй раз спрашиваю: когда и кому сдали Ливию?
        И второй раз повторяю: я был еще маленьким, читал в болгарских и югославских газетах свежие репортажи с уже третьей гражданской с получения независимости в Ливии. С тех пор Ливия так и не стала договороспособной.
        Кстати, фото бородатого мужика с базукой - из Ливии, охрана штаба компартии. Там и такая была. Болгарское фото.
        Сейчас у меня внуки.
        sogdy
        1. Svarog Вчера, 21:19
          Цитата: sogdy
          Второй раз спрашиваю: когда и кому сдали Ливию?

          Ну если вы не владеете темой, то о чем вообще разговор?))
          Svarog
          1. sogdy Вчера, 21:44
            Цитата: Svarog
            Ну если вы не владеете темой, то о чем вообще разговор?))

            Нет темы. От слова Совсем. Есть тупой гон. На уровне зверского изнасилования чуши.
            sogdy
    2. sogdy Вчера, 20:47
      Цитата: Ментат
      За вашим попсовым аватаром оказывается скрыт внепланетный разум эпических масштабов, который смог определить очередную ошибку руководства страны.

      "Возраст спасения Мира" обычно совпадает с пубертатным периодом. Иначе следует говорить о задержке развития.
      В гоблины (интернет-агенты влияния) обычно и идут люди с задержкой развития. Они же являются наиболее внушаемыми.
      Цитата: Ментат
      Если что-то выглядит, как агент влияния и воняет, как агент влияния, то это агент влияния.

      Ну я так, по-толерантнее lol
      sogdy
      1. Svarog Вчера, 21:23
        Цитата: sogdy
        "Возраст спасения Мира" обычно совпадает с пубертатным периодом. Иначе следует говорить о задержке развития.В гоблины (интернет-агенты влияния) обычно и идут люди с задержкой развития. Они же являются наиболее внушаемыми.

        Это ваше субъективное мнение, которое основано на том, что вы не принимаете других мнений, кроме собственных и совпадающими с вашим мнением, а это говорит о том, что у вас узкий кругозор, как минимум.. И по правилам сайта, вы сейчас попали на бан.. Хотя я не из тех, кто жалуется, но на будущее, хотелось бы что бы правила вы соблюдали, ведь приятнее общаться без оскорблений))
        Svarog
        1. sogdy Вчера, 22:32
          Цитата: Svarog
          Это ваше субъективное мнение, которое основано на том, что вы не принимаете других мнений,

          Это доктор Спок. И многолетний опыт воспитания бойцов, детей и собак. Это же утверждает педагогика и детская психология. Так шта это объективный анамнез.
          Цитата: Svarog
          хотелось бы что бы правила вы соблюдали, ведь приятнее общаться без оскорблений))

          Сварог, Вы несете русофобскую чушь, пытаясь ввести читающих в заблуждение. Сосчитайте свои посты. И таки ознакомьтесь с действующими правилами сайта. А не выдумывайте на ходу, как американские "политические" деятели. У них французская система правосудия, у нас - только факты, сплетни и выдумки не прокатывают.
          sogdy
          1. Svarog Вчера, 22:48
            Цитата: sogdy
            Сварог, Вы несете русофобскую чушь, пытаясь ввести читающих в заблуждение

            В чем заключается чушь? И почему я по вашему ввожу читающих в заблуждение, а не вы? Обоснуйте?
            Цитата: sogdy
            А не выдумывайте на ходу, как американские "политические" деятели.

            Что я выдумал на ходу?

            Цитата: sogdy
            американские "политические" деятели. У них французская система правосудия,

            У американских политических деятелей французская система правосудия? ))


            Цитата: sogdy
            У них французская система правосудия, у нас - только факты, сплетни и выдумки не прокатывают.

            Ну так и приведите фак ты то. Я вот привожу, свои умозаключения, которые основаны на фактах и не претендую на то, что я безусловно во всем прав, при этом, хотелось бы слышать от оппонента, аргументированные ответы, но в нашем случае, только галлюцинации.. Разве не обмен мнениями приводит к истине?
            Svarog
  28. nnz226 Вчера, 20:35
    Тупость укропов уже зашкаливает... России надо, по восточной поговорке, тихо сидеть на берегу реки и скоро мимо проплывёт труп укропии....
    nnz226
    1. Икар Сегодня, 00:51
      Цитата: nnz226
      Тупость укропов уже зашкаливает... России надо, по восточной поговорке, тихо сидеть на берегу реки и скоро мимо проплывёт труп укропии....

      Китайцы тоже так думали в 1931 г, пока не пришла квантунская армия. Так и с бандеровщиной - не отсидимся. Безнаказанность порождает вседозволенность.
      Икар
  29. федоров Вчера, 20:39
    В 1996 году Муженко окончил Академию Вооружённых сил Украины,

    Этим все сказано. .. И понеслась "душа" в рай , а ноги в ....
    Продажное падло, а еще в Ленинграде училось..И чего я его на мосту не встретил тогда, когда по музеям шастал ? Кто ж знал, что из этого ..выростит такое ч.м/j о . sad
    федоров
  30. sir_obs Вчера, 20:41
    Вот жтого долбоклюя надо бы к ответственности привлечь за такие слова , причем без срока бавности. Дебил в погонах, это самая опастная разновилность. Особь не в состоянии оценивать последствия своей тубой болтовни.
    Ну или воюй сам тогда, чего задницу-то от теплого кресла никак не оторвешь.
    sir_obs
  31. Ecilop Вчера, 20:42
    Сегодня кончил восемь раз!!!
    А она???
    А она не пришла....
    Ecilop
  32. tihonmarine Вчера, 20:50
    В народе про таких "муженок" говорят "Этот парень белены объелся или с печки свалился !"
    tihonmarine
  33. Neputin Вчера, 20:51
    Вот Вы все здесь шутите и прикалыветесь - "клинический случай", "калибрами закидаем", а ситуация то совсем не веселая. Вряд ли кто-то будет отрицать, что за 25 лет "незалэжности" украинские СМИ создали огромный пласт молодых людей ненавидящих Россию и готовых УБИВАТЬ из-за этого. Плюс политическая ситуация. когда избежать военного конфликта невозможно или сопряжено с громадными имиджевыми потерями. То есть с обеих сторон конфликт неизбежен. И это случится, рано или поздно. невзирая на завывания из Киева о "российской агрессии" и мантры из Москвы "о необходимости соблюдения Минск - 2". Не вступая в дискуссию ни с первыми. ни со вторыми, напоминаю, что писал уже давно о том. что основная ошибка Кремля в отношении ДНР и ЛНР заключается в том, что в нужное время не приняли очень трудного, но и очень правильного решения (все понимают о каком времени и каком решении я говорю), а повели себя как прости.. Господи. Причины этого в основе нашего государственного устройства - т.е. государственно-олигархического капитализма. Риски для олигархов были слишком велики. Так эти олигархи и нас всех продадут, если им покажется, что защищать интересы России - это слишком большой риск. Подумайте над этим. Сначала они продали Ливию и Югославию, потом Донбасс. Кто следующий на очереди?
    Neputin
    1. ё-моё Вчера, 21:16
      Ну да, "они" всё продали ... . А ты ?
      ё-моё
      1. Neputin Вчера, 23:52
        Во первых не "ты", а Вы. А во вторых - да. они почти уже все продали, в том числе и благодаря такой позиции, как у Вас. Ну и в третьих - хамить не надо, парниша!
        Neputin
    2. Андрей К Вчера, 21:49
      Цитата: Neputin
      ...Так эти олигархи и нас всех продадут, если им покажется, что защищать интересы России - это слишком большой риск. Подумайте над этим. Сначала они продали Ливию и Югославию, потом Донбасс. Кто следующий на очереди?...

      Вы за себя отвечайте.
      Если чувствуете, что Вас продают - уберите ценник со лба.
      Вы, защищать Россию не намерены: у Вас уже и стрелка на олигархов, загодя приготовлена.
      Андрей К
      1. Neputin Вчера, 23:55
        Вы, уважаемый маршал, за меня не расписывайтесь, если будет надо такие как я, капитаны. и пойдут защищать Родину, а вот где Вы будете - это еще надо будет посмотреть, патриотичный Вы наш. А ценника на лбу у меня сроду не было. может потому и не смог добиться маршальских погон по жизни.
        Neputin
        1. Андрей К Сегодня, 00:18
          Цитата: Neputin
          ...Вы, уважаемый маршал, за меня не расписывайтесь, если будет надо такие как я, капитаны. и пойдут защищать Родину, а вот где Вы будете - это еще надо будет посмотреть, патриотичный Вы наш. А ценника на лбу у меня сроду не было. может потому и не смог добиться маршальских погон по жизни...

          За Вас мне нет надобности расписываться.
          Ценник на себя Вы сами повесили - когда стонать начали, что Вас продали.
          Вы не на предвыборном митинге и Ваши местоимения "мы", "нас" - ни о чём.
          От всех отбрехались. Только Вы перепутали, здесь не свора, а люди. Не дурнее Вас.
          Вы за себя разговаривайте.
          Ваши оппоненты, конкретно с Вами разговаривают, а Вы "мы", "нас" и стрелки переводите.
          P.S. Будучи лейтенантом, старлеем, капитаном, майором и подполковником - я по горам шайтанов гонял, пока такие как Вы лозунги кидали и выясняли, кто патриотичнее и кто ближе к кормушке находится.
          Вот поэтому я патриот, а Вы продолжаете навоз на вентилятор накидывать и "Родину защищаете" сидя на диванеhi
          Андрей К
          1. Neputin Сегодня, 02:18
            Послушай, подполковник! Я тоже не в попе пальцем ковырял, пока Вы шайтанов гоняли. Я один из немногих гражданских, которые честно исполняли свой долг здесь на месте, невзирая ни на что. Не воровали, не занимались бизнесом и рэкетом, а просто работали. И еще неизвестно, кто больше пережил. Мне было бы проще сидеть в окопе и четко знать где враг, а где нет. Но мне выпало другое - здесь, на гражданке из г.... делать "конфетку". А что бы Вы без нас таких делали там в горах я не знаю. И кто кого гонял бы. Подумай над этим, командир?
            Neputin
            1. Андрей К Сегодня, 02:23
              Цитата: Neputin
              ...Мне было бы проще сидеть в окопе и четко знать где враг, а где нет...

              В горах, враг начинается за носком собственного ботинка.
              Андрей К
              1. Neputin Сегодня, 02:29
                Посиди здесь на 15 тыс. в месяц хотя бы полгода - посмотрю как заскулишь. И при этом не воруй!
                Neputin
                1. Андрей К Сегодня, 02:46
                  Цитата: Neputin
                  ...Посиди здесь на 15 тыс. в месяц хотя бы полгода - посмотрю как заскулишь. И при этом не воруй!...

                  Мама с папой скулить не научили. Я в отставке и работаю. В лихие 90-е, благодаря перекрасившейся партноменклатуре, я с семьей по полгода без зарплаты сидел. Чтоб детишкам молока купить - снимал форму и вагоны разгружал.
                  Вас воровать никто не заставляет. Не нравится "сидеть" на 15 тыров, работайте либо больше, либо в другом месте. Как вариант - попробуйте "весло" в руки и в горы, по контракту. Вы оцените по достоинству заработки.
                  Хотите изменить жизнь к лучшему, не навязывайте людям чуждые идеи.
                  Андрей К
    3. Silvestr Вчера, 22:15
      Цитата: Neputin
      Вряд ли кто-то будет отрицать, что за 25 лет "незалэжности" украинские СМИ создали огромный пласт молодых людей ненавидящих Россию и готовых УБИВАТЬ из-за этого

      нашелся все-таки здравомыслящий человек
      Цитата: Neputin
      Не вступая в дискуссию ни с первыми. ни со вторыми, напоминаю, что писал уже давно о том. что основная ошибка Кремля в отношении ДНР и ЛНР заключается в том, что в нужное время не приняли очень трудного, но и очень правильного решен

      бесспорно, а иногда подъигрывали Украине (отмена броска на Мариуполь)

      Цитата: Neputin
      Риски для олигархов были слишком велики. Так эти олигархи и нас всех продадут, если им покажется, что защищать интересы России - это слишком большой риск.

      так они и сейчас спокойно работают на Украине, а украинские - в России.
      Марш -бросок на Мариуполь был остановлен по просьбе российских олигархов в ответ на соответствующую просьбу Ахметова.
      Silvestr
    4. Essex62 Вчера, 23:09
      Так мы и на очереди. Собственно нас уже продали за резанную, крашенную бумагу.
      Essex62
  34. varakin_54 Вчера, 20:58
    Корреспондент CNN задает вопрос ВСУшнику на Донбассе.
    - С кем Вы воюете на Донбассе?
    - C Российской Армией!
    - А почему не отвоевываете Крым?
    -Да, Вы что, там же Российская Армия!
    varakin_54
  35. Дормидонт Вчера, 20:59
    Этак свидомиты всю вселенную завоюют
    Дормидонт
  36. Пленник Вчера, 21:02
    winked Что уже и вещи перевезли?
    Пленник
  37. Комментарий был удален.
  38. Алекс.. Вчера, 21:04
    Долбни. Гражданская война уже больше ВОВ длится, а они всё войска России ищут.
    Алекс..
  39. Silvestr Вчера, 21:11
    заряды заложены, осталось только поднести фитиль. Хватит ли ума у Порошенко не поднести спичку?
    Silvestr
    1. sogdy Вчера, 21:41
      Война требует наличия резервов и ресурсов. Таки Вы их видите у Украины?
      sogdy
      1. Silvestr Вчера, 22:49
        Цитата: sogdy
        Война требует наличия резервов и ресурсов. Таки Вы их видите у Украины?

        на какое-то время хватит. Но в данной ситуации для Порошенко чем хуже, тем лучше. Победит Украина-он молодец, проиграет- враг силен, рванет в ЕС. Для него в данной ситуации главное участие. Результат для него не важен.
        Silvestr
      2. Neputin Сегодня, 00:04
        К сожалению Вы, sogdy, довольно примитивно представляете экономическую ситуацию на Украине. Это почти Россия. только чуть меньше. Начиная с 90-х мы все постепенно опускаемся на дно. Да, да и мы тоже, как бы нам не вещали по ТВ о "космических успехах". Однако пока в России с голоду никто не дохнет. И на Украине тоже. Слишком велик оказался задел, который сделали "проклятые коммунисты" и велика инерция, благодаря которой наши территории еще могут выживать, несмотря ни на что.
        Neputin
        1. Silvestr Сегодня, 00:47
          Цитата: Neputin
          представляете экономическую ситуацию на Украине. Это почти Россия. только чуть меньше

          очень здравая мысль. Вспомните, как наши комментаторы в ящиках захлебываясь слюнями, кричали о дефолте Украины! Где дефолт?
          Silvestr
        2. Андрей К Сегодня, 00:55
          Цитата: Neputin
          ...Начиная с 90-х мы все постепенно опускаемся на дно...
          ...Однако пока в России с голоду никто не дохнет...
          ...Слишком велик оказался задел, который сделали "проклятые коммунисты"...

          Лекция о коммунистах вне контекста темы статьи.
          Но раз уж Вы её затронули:
          1. Лихо Вы стартанули с 90-х. Беда только в том, что к этому коллапсу привёл коммунист-предатель Горбачёв. Продолжили это предательство - шайка коммунистов в Беловежской Пуще. Коммунист-предатель Ельцин Борис Николаевич развалил всё, от слова совсем всё и отдал всю бывшую госсобственность в руки верхушки коммунистов, комсомольцев - новых воротил "капиталистического" бизнеса. Страну до нищеты довели именно коммунистическо-комсомольские функционеры.
          2. В России, да и в/на б/у Украине люди с голоду не дохнут, потому что надеются на себя, а не благодаря мифическому "заделу". Они выжили вопреки "коммунистического задела".
          P.S. Уважаемый. Сайт называется "Военное обозрение".
          Военное, Карл - не политическое, Карл.
          Вы занимаетесь откровенным флудом, нарушением правил этого сайта hi
          Андрей К
          1. Neputin Сегодня, 02:33
            Обратитесь в Лигу сексуальных реформ. Там Вам помогут. Не могу понять. Андрей К., Вы дежурный сегодня что-ли? Вас везде много. Это настораживает.
            Neputin
            1. Neputin Сегодня, 02:47
              Вот видите какой я молодец - выжил вопреки коммунистическому заделу. А Вы меня ругать изволили. Что касается "ВО". Так ведь обозревать особо и нечего. Войны у нас нет (Путин сказал - сам слышал). Правда людей периодически убивают, но это мелочи. Ничего выдающегося не производим, а если и производим, то плохо, долго и дорого. Предложите тему для обсуждения. Общественность замерла и трепещет в ожидании.
              Neputin
              1. Андрей К Сегодня, 03:07
                Цитата: Neputin
                ...Предложите тему для обсуждения. Общественность замерла и трепещет в ожидании...

                Не флудите.
                Тема обсуждения предложена ВО.
                Андрей К
            2. Андрей К Сегодня, 02:52
              Цитата: Neputin
              ...Обратитесь в Лигу сексуальных реформ. Там Вам помогут. Не могу понять. Андрей К., Вы дежурный сегодня что-ли? Вас везде много. Это настораживает...

              Хамить не советую, ну его. А Вы были в этой лиге? Проблемы? У Вас мания - Вас что-то настораживает?
              Андрей К
  40. Туз Бубен Вчера, 21:14
    Да Бог с ними... нехай приготавливаются...
    Мы ж опять не придём и из-за этого будем виноваты...
    Туз Бубен
  41. ё-моё Вчера, 21:14
    Удод печальный ... .
    ё-моё
  42. Denis Obukhov Вчера, 21:24
    Приготовилась воевать? Украина уже уничтожила 20 Псковских броневодолазных дивизий, 100500 чебурашек и разорвала в клочья экономику России.
    Страшно представить что дальше...
    Неужели выйдет на просторы галактики?
    Denis Obukhov
    1. Туз Бубен Вчера, 21:40
      ещё дивизию Армат..
      Туз Бубен
    2. Suhow Вчера, 22:12
      му-порошенко после попойки и не такое расскажут...
      Suhow
  43. КОМандирДИВана Вчера, 21:26
    Цитата: Svarog
    Цитата: Вас Влад
    Цитата: Донской
    Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.

    И получить партизанскую войну и тысячи трупов с конфликтом на десятилетия вперёд!Победить в войне не проблема,для этого много мозгов не надо,проблема в украинских людях с промытыми мозгами!

    Партизанские войны - это прошлое. При сегодняшних технологиях их не будет. Да и лесов на украине не осталось)) А вот на счет мозгов - вы правы. И что бы их на место вернуть, нужна сила. А потом, кто на запад не сбежит, тем и промывать нужно. Уже в мирное время. Это всё уже было. Вспомните, как развивался великий СССР. И поверьте, руководство страны все это знает. Единственное, почему они так не решительны- это деньги,дети, недвижимость у партнеров..

    Вы прям наполеоновскими категориями оперируете а леса кстати на украине сохранились в карпатах например
    КОМандирДИВана
    1. Suhow Вчера, 22:11
      лес ЕСТЬ НО ЕГО МАЛО и не токо в карпатакх, там его как раз мало осталось...
      Suhow
    2. Svarog Вчера, 22:17
      Цитата: КОМандирДИВана
      Цитата: Svarog
      Цитата: Вас Влад
      Цитата: Донской
      Это надо понимать, что готовы лучше, чем в 14 году, когда Украину можно было взять за неделю-две.

      И получить партизанскую войну и тысячи трупов с конфликтом на десятилетия вперёд!Победить в войне не проблема,для этого много мозгов не надо,проблема в украинских людях с промытыми мозгами!

      Партизанские войны - это прошлое. При сегодняшних технологиях их не будет. Да и лесов на украине не осталось)) А вот на счет мозгов - вы правы. И что бы их на место вернуть, нужна сила. А потом, кто на запад не сбежит, тем и промывать нужно. Уже в мирное время. Это всё уже было. Вспомните, как развивался великий СССР. И поверьте, руководство страны все это знает. Единственное, почему они так не решительны- это деньги,дети, недвижимость у партнеров..

      Вы прям наполеоновскими категориями оперируете а леса кстати на украине сохранились в карпатах например

      Может поясните? Впервые слышу о наполеоновских категориях?
      Svarog
  44. Комментарий был удален.
  45. Vard Вчера, 21:29
    План ... У нас есть план! По курим... А если серьёзно... То план у них один.. Напасть на Россию и тут же сдаться...
    Vard
  46. Denis Obukhov Вчера, 21:30
    Однажды один из этих больных уже собирался провести парад в Севастополе и в итоге самого же и выгнали из ВСУ. Свет Божий не видел ещё таких придурков ещё и и звании генералов. Господи спаси и сохрани их грешные души!
    Denis Obukhov
    1. Туз Бубен Вчера, 21:42
      Зато у нас 65 новых генералов....
      Господи...когда же наша очередь ?
      Туз Бубен
  47. helmi8 Вчера, 21:34
    Цитата: Svarog
    А я разве с этим спорю, согласен! Даже плюсану вас! Вообще, Крым - это единственное серьезное достижение Путина, но дальше.. что дальше..

    А может Вам напомнить, что Путин призывал Донбасс не спешить с проведением референдума? Видимо, был другой план. А потом все и пошло не так...
    helmi8
  48. Башибузук Вчера, 21:34
    Прочитал статью, прочитал комментарии. Что тут сказать?
    Во-первых, товарищ Вас Влад - вы нечетко знаете использование частицы -Не- и -Ни-...что как бэ, подразумевает.
    А Сварогу скажу только одно - неча сцаными тряпками махать. Проехали, батенька. Хоть все и правильно..но не вовремя. Либо - ужасающе поздно...либо - никаких других вариантов.
    А насчет партизан и остальной ахинеи - пусть те, кто пересмотрел фильмов о Великой Отечественной, посмотрят еще раз серию фильмов Матрица. Если и опять выводов не сделают - ну, не я им судья.
    Желто-синие "блюдки" не только в прыжке два раза переобуются,они еще и каскад из четверного акселя с пятерным тулупом исполнят. Не прекращая лизать задницу хозяину.
    Одно обидно - этот недомерок-генерал Муженко, ведь наши училища и академии заканчивал.
    А мозгов и ЧЕСТИ так и не нажил. Кто виноват и что делать?
    Может быть - НЕ ТОГО в Академии брали?....Соответственно - и наши, сейчас, такие же, а?
    Башибузук
    1. Svarog Вчера, 22:05
      Я плюсанул вас за обобщение, на мой взгляд, четко и правильно. Но какие предложения? В чем ваша мысль?
      Цитата: Башибузук



      Прочитал статью, прочитал комментарии. Что тут сказать?
      Svarog
  49. sogdy Вчера, 21:38
    Цитата: Svarog
    Ну да, с Гитлером тоже вроде договорились.. Вы или наивный юноша или еще чего.. какие договора.. война идет..

    Обычно Вас вразнос не несет.
    У Лебедя (старшего) была прекрасная работа о разбое на линии разделения. Она соответствует и ситуации в зоне АТО.
    Остальное - Ваш личный бред. Либо, действительно, русофобия.
    Насколько в курсе, бОльшая часть "завербованных в добровольцы" всплыли в Дагестане рабами.
    sogdy
    1. Svarog Вчера, 22:08
      Цитата: sogdy
      Остальное - Ваш личный бред. Либо, действительно, русофобия.Насколько в курсе, бОльшая часть "завербованных в добровольцы" всплыли в Дагестане рабами.

      Не понял о чем вы? С первыми строками все понятно, а тут не понял.. Поясните?
      Svarog
  50. SOF Вчера, 21:53
    Капитан Лейтенантов,
    ... А может хватит БУГАГАать??? читал я тебя у Кассада, чудовище... Как там тебя звать, маканом, маннергей, гунер или 555?
    Рот закрой и лечи свою сущность уркаинскую....
    SOF
    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 22:30
      Цитата: SOF
      Рот закрой и лечи свою сущность уркаинскую....

      а чё вас админы не мочат?
      Капитан Лейтенантов
  51. Не либероид Русский Вчера, 21:53
    расскажи это наполеону гитлеру и другим таким :)
    Не либероид Русский
  52. Suhow Вчера, 22:05
    курит много и не табак я так думаю это по муженко,а далее как в кино,-Кац предлагает сдаться, - самое тяжкое для РФ это партизанщина.,а она будет.много мозгов промытых на Украине ,да и нациков много...
    Suhow
  53. PROM Вчера, 22:14
    Все это дерьмо придется разгребать народу России. Очевидно, что фашизм в Украине в приоритете и уже не подконтролен квази-правительству. Эти заявления - лакмусовая бумажка и начало подготовки к действиям против России. Ни чего нового, отработанный сценарий Америкосов.
    PROM
  54. Ураган70 Вчера, 22:15
    Тут и комментить нечего, достаточно на него взлянуть...откуда столько идиотов в отдельно взятом недогосударстве? Может цвета флага действуют?
    Ураган70
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 03:11
      Шёл тревожный март 2018 года.
      После пяти котлов ВСУ перешли в решительное контрнаступление на всех
      участках фронта.Решимость украинских воинов достигла такого накала, что оружие им уже не требовалось. Они бросали свои автоматы и с голыми руками неукротимо бежали на российскую границу, яростно прорываясь к полевым кухням и выстраиваясь возле них в несокрушимые очереди.
      Дмитрий Беловецкий
  55. PROM Вчера, 22:17
    Каждый раз , когда смотрю на фото или видео с участием госпожи Меркель, то не вольно хочется подрисовать усы под носом. Знакомый портретик получается. Не находите?
    PROM
  56. Самара_63 Вчера, 22:18
    За одну неделю потерпит поражение...
    Самара_63
  57. Every Вчера, 22:20
    В последнее время возникло слишком много шума вокруг Донбаса. Что то намечается, видимо по весне:
    1. Узаконили применение армии против мирного населения;
    2. РФ объявили агрессором;
    3. Подтягивают силы к линии разграничения;
    4. В гейропе появились статейки главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о «незаконном присоединении Крыма», явно для оправдания убийств мирного населения, под видом борьбы с оккупантами.
    Every
  58. Николай Прохожий Вчера, 22:23
    Украинские болваны собираются забросать шапками Россию. Российские болваны грозят шапками Америке... При этом и те, и другие любят показывать пальцем друг на друга и смеяться.
    Николай Прохожий
  59. ВЕРЕСК Вчера, 22:30
    Мужинко.В зеркало посмотри.Вояка,блин!
    ВЕРЕСК
  60. sounddoc Вчера, 22:34
    Утро Генштаба ВСУ....
    sounddoc
  61. adamantan Вчера, 22:42
    Операция по принуждению к миру начнется в с подачи сами понимаете КОГО
    adamantan
  62. Ferdinant Вчера, 22:47
    Чувствуют,что им трендец приходит,вот и несут бред.
    Ferdinant
  63. farik68 Вчера, 23:08
    Интересные эти сами-то верят в то что говорят.....?
    farik68
    1. Sadko88 Вчера, 23:20
      искандер м купить...
      Sadko88
  64. Андрей К Вчера, 23:38
    Цитата: Капитан Лейтенантов
    ...Виноват , вспылил request
    Ну дык , не на 25-ть шагов же вызывать? belay А так то возможно и попал бы yes

    Выпейте кофейку на меду, бодрит и успокаивает.
    Вещь изумительнейшая!!!
    Вышел в отставку, супружница теперь балует.
    Нервничать никуда не годится request
    Андрей К
  65. Mr. Red Сегодня, 00:01
    Может пора уже понять, что в конце концов придется раздолбать это долбанное осинное гнездо. Может по пора уже понять, что раз совершили ошибку допустив там этот ужас для себя, не стоит совершать вторую, думая, что все само с собой пройдёт, одумаются, образумятся и т. д. И оставлять все это вот так, на самотек. Запад засыпал туда дрожжей мешок, это месиво не остановить, оно по любому побежит. Потому мы будем должны и за вторую ошибку платить?
    Mr. Red
  66. Дмитрий Полищук_2 Сегодня, 00:08
    У петюни трава убойная видать!!!!!
    Дмитрий Полищук_2
  67. Slat808 Сегодня, 00:13
    Во как! Как участвовать в полномасштабных боевых действиях без важнейшей составляющей, такой как ВВС?
    Slat808
  68. Silvestr Сегодня, 00:15
    Цитата: Икар
    И первый же обстрел территории ЛДНР жёстко, очень жестко пресечь (например, калибрами и пр.).

    по Киеву или по Запорожью?
    Silvestr
  69. a.s.zzz888 Сегодня, 02:19
    глядя на эту ползающую животину комментировать особо нечего... angry
    a.s.zzz888
  70. Комментарий был удален.
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