Муженко: Украина готова к полномасштабной войне с Россией

Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны

Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины

Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года

Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.— заявил он.Муженко подчеркнул, что Украине нужно быть готовой отразить агрессию в любое время.— указал начальник Генштаба страны.Муженко также добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года.— предположил он, передает "Лента.ru"