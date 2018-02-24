Противодиверсионный катер СФ назвали в честь полковника Федянина

Сегодня в Североморске состоялась торжественная церемония присвоения почетного наименования противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике

Противодиверсионный катер "Грачонок" СФ назвали в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, смертельно раненного в Сирии, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.По данным Минобороны России, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты СФ полковник Валерий Федянин 22 сентября 2017 года в результате подрыва фугаса получил множественные ранения. Он был доставлен в главный военный клинический госпиталь в Москву, где от полученных ранений скончался 1 октября.— сказал Серга.Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, "с начала и до конца своей офицерской службы Валерий Федянин выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом, за участие в операциях на Северном Кавказе он был удостоен ордена Мужества, вторым орденом Мужества, уже, к сожалению, посмертно, он был награжден за выполнение задач в Сирии".Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Он способен развивать скорость до 23 узлов, имеет дальность хода более 200 миль. Катера данного проекта вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой, передает РИА Новости