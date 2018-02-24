03:26 25 февраля

Противодиверсионный катер СФ назвали в честь полковника Федянина

Противодиверсионный катер "Грачонок" СФ назвали в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, смертельно раненного в Сирии, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

По данным Минобороны России, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты СФ полковник Валерий Федянин 22 сентября 2017 года в результате подрыва фугаса получил множественные ранения. Он был доставлен в главный военный клинический госпиталь в Москву, где от полученных ранений скончался 1 октября.

Противодиверсионный катер СФ назвали в честь полковника Федянина



Сегодня в Североморске состоялась торжественная церемония присвоения почетного наименования противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике
— сказал Серга.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, "с начала и до конца своей офицерской службы Валерий Федянин выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом, за участие в операциях на Северном Кавказе он был удостоен ордена Мужества, вторым орденом Мужества, уже, к сожалению, посмертно, он был награжден за выполнение задач в Сирии".

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Он способен развивать скорость до 23 узлов, имеет дальность хода более 200 миль. Катера данного проекта вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой, передает РИА Новости

Использованы фотографии: судостроительный завод "Вымпел"
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Комментарии 25

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  1. Андрей К Вчера, 19:53
    Увековечить имя боевого офицера, павшего за правое дело, в названии боевого корабля - достойное мероприятие.
    Андрей К
    1. cniza Вчера, 21:30
      И эту традицию надо поддерживать и предавать следующим поколениям.
      cniza
      1. Злой543 Вчера, 21:41
        Третий молча
        Злой543
  2. Геркулесыч Вчера, 19:55
    Еще бы улицу в честь него назвать, и табличку на доме установить! Но, он не либералом был, так что не дадут табличку повесить!
    Геркулесыч
    1. Rusland Вчера, 20:02
      Только не в Москве и не с этим мэром.
      Rusland
      1. Андрей К Вчера, 20:18
        Цитата: Rusland
        ...Только не в Москве и не с этим мэром...

        Валерий Владимирович Федянин родился в городе Кувандык (Оренбургская область).
        Где службу нёс, мы с Вами знаем.

        Если будет где-то бюст, улица, школа с его именем - то точно не в первопрестольной.
        Андрей К
        1. Капитан Лейтенантов Вчера, 20:20
          Здесь просто +++
          А вчера третьим ВСЕХ помянули.
          Капитан Лейтенантов
          1. cniza Вчера, 21:32
            Цитата: Rusland
            Только не в Москве и не с этим мэром.


            А зачем Вы об этом упоминаете , политика идет мимо.
            cniza
        2. ihnovich990 Вчера, 20:38
          "Спутник"родимый.Вечная память...
          ihnovich990
      2. Neputin Вчера, 21:02
        Rusland прав, но я добавлю - только не в теперешней России и не с этим презер..ой.. дентом.
        Neputin
        1. Lenivets2 Вчера, 21:06
          Как перед выборами то попёрло!
          Запашок хоть противогаз надевай.
          Вы из чьих будете неу..ой..важаемый?
          Дайте угадаю.
          Вы дочь офицера из Крыма.
          Нет, не угадал?
          Вы его внучка? hi
          Lenivets2
        2. Андрей К Вчера, 21:44
          Цитата: Neputin
          ...Rusland прав, но я добавлю - только не в теперешней России и не с этим презер..ой.. дентом...

          Вас заклинило. Тема статьи не о президенте.
          Андрей К
        3. Lenivets2 Вчера, 21:47
          Не поленился и почитал с два десятка Ваших комментов.
          Это просто словесный понос и поток сознания сводящийся к простым выводам у нас ничего хорошего по определению сделано быть не может и мы все умрём.
          Ну Вы хоть немного от методички отходите и разбавляйте свои комменты позитивом. hi
          Lenivets2
          1. Neputin Сегодня, 00:16
            Напоминаю Вам, что согласно марксистско-ленинского учения о классовом обществе, государство, как набор институтов власти (законодательной, исполнительной. судебной и пр.) защищает интересы правящего класса. Это аксиома. Поскольку мы живем в системе государственно-олигархического капитализма, когда власть сливается с крупным капиталом, то и правительство и МВД и МИД и ФСБ и пр. и пр. и пр. будут "зубами рвать" тех, кто пытается построить общество, основанное на элементах социальной справедливости и защищать интересы олигархов и, соответственно, людей, находящихся у власти в стране. А вместо того, чтобы читать мои комментарии Вы бы лучше почитали Маркса и Ленина - может в Вашей голове и просветление наступит.
            И еще. Полковник Федянин погиб. Царствие ему небесное и вечная слава. Такие как Вы не умирают никогда. Они вечны - потому, что Вы есть зло.
            Neputin
            1. Андрей К Сегодня, 01:09
              Цитата: Neputin
              Напоминаю Вам, что согласно марксистско-ленинского учения о классовом обществе, государство, как набор институтов власти (законодательной, исполнительной. судебной и пр.) защищает интересы правящего класса. Это аксиома. Поскольку мы живем в системе государственно-олигархического капитализма, когда власть сливается с крупным капиталом, то и правительство и МВД и МИД и ФСБ и пр. и пр. и пр. будут "зубами рвать" тех, кто пытается построить общество, основанное на элементах социальной справедливости и защищать интересы олигархов и, соответственно, людей, находящихся у власти в стране. А вместо того, чтобы читать мои комментарии Вы бы лучше почитали Маркса и Ленина - может в Вашей голове и просветление наступит.
              И еще. Полковник Федянин погиб. Царствие ему небесное и вечная слава. Такие как Вы не умирают никогда. Они вечны - потому, что Вы есть зло.

              Окститесь уже.
              Вы своей политклюквой, весь сайт загадили.
              Не пачкайте своей политикой, имени погибшего офицера.
              Читайте Маркса и Ленина тихо, сам с собою.
              Вы сайтом ошиблись negative
              Андрей К
              1. Neputin Сегодня, 01:53
                Не бывает искусства вне политики... (В.И.Ленин), литературы вне политики и сайтов соответственно тоже вне политики. И Вы тоже не вне политики. Только по другую сторону баррикад. На стороне олигархов и нынешней власти дерибанящей нашу с Вами Родину. Так что ошиблись сайтом как раз Вы. Вам на "Дождь"
                Neputin
                1. Андрей К Сегодня, 02:12
                  Цитата: Neputin
                  ...Не бывает искусства вне политики... (В.И.Ленин), литературы вне политики и сайтов соответственно тоже вне политики. И Вы тоже не вне политики. Только по другую сторону баррикад. На стороне олигархов и нынешней власти дерибанящей нашу с Вами Родину. Так что ошиблись сайтом как раз Вы. Вам на "Дождь"...

                  Слушайте, в политтрепотню с Вами вступать не собираюсь. Цитаты из Ленина меня не впечатляют. Я в СССР, в военном училище, политэкономию и марксистско-ленинскую этику изучал, когда Вы под стол пешком ходили.
                  Бог миловал, мимо партии просвистел - замполиту части, пьянице - тейбл об дужку кровати подравнял. О чести офицера, ему лекцию прочитал.
                  Наша Родина, Россия - тысячу лет в православии жила, без импортного марксизма.
                  Читать лекции Вам не собираюсь.
                  Не флудите на сайте своей политлапшой.
                  Андрей К
        4. Комментарий был удален.
  3. Громобой Вчера, 20:10
    Уже 16 катеров построили,однако.
    Громобой
  4. 23рус Вчера, 20:19
    Славно! И это правильно.
    23рус
  5. Masya Masya Вчера, 20:27
    Еще один из нас, когорты,
    мучительною смертью нас покинул.
    Уже погибших числится не рота,
    один из лучших в битве сгинул.

    Настанет миг молчания тревоги,
    торжественных прощаний навсегда.
    Героев к Алтарю нелегкие дороги,
    предвидеть можно ль? Никогда.

    Еще один прекрасный сын Отчизны,
    России Сын, Боец и Воин, и Солдат.
    О, горько плачет вся Россия, тризной
    вся территория страны, заплачет Мать.

    Тяжелым шелком знамени задет и осенен,
    на мраморные плиты шаг чеканит стража
    и небо от печали серо, свод склонен
    и безутешны мы от дорогой пропажи.
    светлая память...
    Masya Masya
  6. федоров Вчера, 21:09
    флотилии разнородных сил

    И такое даже есть?
    После службы Горючего, я пас, отстал от жизни и моя фуражка тоже. wink
    А Мужику конечно Память. Не дай Господь в "мирное" время всем Героя давать..Работа ведь такая...
    федоров
  7. Lenivets2 Вчера, 21:20
    Я понимаю когда называют эсминцы, эсминцев мало, пусть фрегаты.
    Фрегатов мало, хрен с ним, корветы.
    Но катер! belay
    п.с. это точно почесть, а не оскорбление?!
    Lenivets2
    1. Галеон Вчера, 22:23
      А вы точно человек, а не тот, кто на вашей аватарке изображен?
      Галеон
      1. Lenivets2 Вчера, 22:44
        Да точно.
        А какое это имеет отношение к традициям присвоения имён кораблям Российского (Советского) Флота?
        Я не буду уподобляться Вам и говорить про то какой Вы человек, сами поймёте. hi
        Lenivets2
  8. zed042 Сегодня, 00:32
    Главное, кто на нём будет.
    zed042
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