15:39 25 февраля

Израильский спутник зафиксировал место базирования Су-57 в Сирии

Израильский спутник EROS-B сфотографировал место стоянки российских истребителей С-57 на авиабазе Хмеймим в Сирии, передает Лента.ру сообщение газеты Haaretz.



Компания-оператор спутника – iSi – обнаружила два самолета, стоящих недалеко от взлетно-посадочной полосы.


Как отмечает газета, эти первые снимки полностью подтверждают информацию о прибытии российских машин в Сирию.

Издание со ссылкой на израильскую разведку пишет, что Су-57 всё еще функционируют в ограниченном режиме, и, вероятно, ближневосточная страна станет местом их боевой «обкатки».

«Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Он обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа. По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35», – говорится в материале.

Напомним, по состоянию на октябрь прошлого года ВВС Израиля располагали семью самолетами F-35, при этом один из самолетов находился на ремонте якобы по причине столкновения в воздухе с двумя птицами в ходе тренировочного полета. Однако данный инцидент совпал с новостями об обстреле сирийскими ПВО неопознанной авиагруппы, вторгшейся со стороны еврейского государства.

В феврале Минобороны РФ усилило авиагруппу в Сирии, перебросив туда четыре истребителя Су-35С и четыре новейших российских истребителя 5-го поколения Су-57.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 132

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  1. MadCat Сегодня, 08:21
    а так в кучу их запарковали чтоб бородатые детки из минометов на этот раз точно уже не промахнулись?
    MadCat
    1. МИХАН Сегодня, 08:32
      Цитата: MadCat
      а так в кучу их запарковали чтоб бородатые детки из минометов на этот раз точно уже не промахнулись?

      Там их охраняют четко...Нам скрывать нечего! Все системы приведены в высшую боеготовность..
      МИХАН
      1. Rusland Сегодня, 08:37
        Расставили так для фотошопа, а теперь можно и рассредоточить.
        Rusland
        1. Кроу Сегодня, 08:41
          Да, по снимку очень похожи на 57е. Хвостовое оперение выдаёт.
          Кроу
          1. фигвам Сегодня, 09:21
            По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35», – говорится в материале.

            Ф-35 не дотягивает по ряду параметров до Су-57.
            фигвам
            1. Hanokem Сегодня, 12:34
              А СУ-57 не дотягивается по ряду параметров до Ф-35. Ужо пощупаем его радарами, чтобы понять, с чем его едят...
              Hanokem
              1. leshiy076 Сегодня, 12:46
                Всяк кулик свое болото хвалит.
                leshiy076
                1. Shurik70 Сегодня, 13:37
                  Не спроста эти полосы на кромках крыльев оставили. Значит, хотели, что бы их со спутника сфоткали и не ошиблись в идентификации.
                  Что-то опять наша разведка замутила.
                  what
                  Цитата: Hanokem
                  Ужо пощупаем его радарами, чтобы понять, с чем его едят...

                  И это тоже важно, обкатать самолёт в максимально сложных условиях. А у Израиля из доступных НАТО лучшие в мире радары. Поглядим ... Но вряд ли достоверные результаты опубликуют в СМИ hi
                  Shurik70
              2. Rusland Сегодня, 12:50
                Цитата: Hanokem
                А СУ-57 не дотягивается по ряду параметров до Ф-35. Ужо пощупаем его радарами, чтобы понять, с чем его едят...

                Ну "ужо" пощупай отрок, поотрываем щупальца-то, посмотрим как быстро заживёт.
                Rusland
              3. Setrac Сегодня, 13:00
                Цитата: Hanokem
                А СУ-57 не дотягивается по ряду параметров

                По таким параметрам как цена...
                Setrac
                1. словак Сегодня, 14:06
                  Цитата: Setrac
                  Цитата: Hanokem
                  А СУ-57 не дотягивается по ряду параметров

                  По таким параметрам как цена...

                  По цене. На порядок дешевле. Главный пиндопоказатель
                  словак
              4. JD1979 Сегодня, 13:07
                Цитата: Hanokem
                А СУ-57 не дотягивается по ряду параметров до Ф-35. Ужо пощупаем его радарами, чтобы понять, с чем его едят...

                Скорее это его пригнали, чтобы ваших "куриц" пощупать. А так да, до той цены, за которую вы себе головную боль купили, Су-57 никогда не дорасти.
                JD1979
              5. prapor75m Сегодня, 13:13
                смотри не подавись wink
                prapor75m
              6. Штэффан Сегодня, 13:15
                ф 35 как самолет(планер) не дотягивает даже до 4го поколения.но раз купили то надо хвалить.как говортся : думкой богатеет. laughing
                Штэффан
          2. Комментарий был удален.
            1. Вас Влад Сегодня, 10:17
              Цитата: Seaman77
              Вот кое-что о применении Су-57. Не знаю насколько можно доверять этому сайту, первый раз на него наткнулся.

              Конечно нельзя доверять таким сайтам hi Правда обычно проявляется лет через несколько yes
              Вас Влад
            2. Комментарий был удален.
            3. Piramidon Сегодня, 10:50
              Цитата: Seaman77
              Вот кое-что о применении Су-57. Не знаю насколько можно доверять этому сайту, первый раз на него наткнулся.

              Если бы это было правдой, то весь инет бы уже на ушах стоял. Но на всех серьезных новостных сайтах об этом тишина.
              Piramidon
              1. gig334 Сегодня, 11:09
                начинает стоять..я нашёл несколько ресурсов уже
                gig334
                1. Piramidon Сегодня, 11:16
                  Цитата: gig334
                  начинает стоять..я нашёл несколько ресурсов уже

                  Дык пока эти ресурсы друг на друга ссылаются.
                  Piramidon
                  1. gig334 Сегодня, 11:26
                    СУ-57 разбомбили Гуту вместе с американцами. Отработка Гуту видео
                    http://wh24.ru/su-57-razbombil-gutu-vmeste-s-amer
                    ikancami/
                    gig334
                    1. Piramidon Сегодня, 11:34
                      Вот как раз с этого сайта и пошла эта новость. А откуда они её взяли, непонятно. Никаких ссылок на что то официальное. Даже на обычные "компетентные источники, пожелавшие остаться неизвестными". Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло в реале.
                      Piramidon
                      1. gig334 Сегодня, 11:55
                        Ни с этого, а с Сирийских СМИ, все же пишут источник. На шильдики в видео смотри, он просто добавил на свой сайт видео. Уже на ютубе новсть пошла и по другим ресурсам
                        https://www.youtube.com/watch?v=I4cD6_n0hUw
                        gig334
                      2. Комментарий был удален.
                    2. БВС Сегодня, 12:18
                      Вообще-то СУ-57 истребитель.
                      БВС
                      1. airgus Сегодня, 12:39
                        Вообще то су35 тоже истребитель, но бомбит он не хуже любого бомбера)))так как многоцелевой истребитель.
                        airgus
                      2. Piramidon Сегодня, 14:01
                        Цитата: БВС
                        Вообще-то СУ-57 истребитель.

                        Раньше они назывались "истребитель-бомбардировщик". Сейчас общепринятое название - "многоцелевой".
                        Piramidon
                    3. midivan Сегодня, 14:19
                      Цитата: gig334
                      СУ-57 разбомбили Гуту вместе с американцами. Отработка Гуту видео

                      Су-57 вместе с американцами? Я видимо проспал то сближение с партнерами до такой степени, что наши передовой самолет послали работать с амерами, да и судя по видео там было наверное как минимум десяток самолетов стратегов , сколько ракет может нести Су-57? От чего выводы что это самолеты? Хрень какая то если честно.
                      midivan
              2. Герман 4223 Сегодня, 12:10
                Если это правда то для США это позор ,и общество станет требовать войны-а это горячка,поэтому трезвонить у них ни кто не станет.
                Герман 4223
            4. da Vinci Сегодня, 11:00
              Вот не могу понять как " 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают" и ведут боевые действия - как пробрались в глубокий тыл сирийской армии и каким образом получают снабжение? request
              da Vinci
              1. dauria Сегодня, 11:51
                Вот не могу понять как " 2000 американских солдат в составе ....
                laughing

                В СССР проводились опыты по передаче цветной картинки на экраны чёрно-белых телевизоров.
                Знаете , в чём отличие этой новости от "колотить Гуту со страшной силой." ?
                1. Про телевизоры - это правда.
                2 .И она не даёт повода делать из ВО посмешище
                dauria
            5. Комментарий был удален.
            6. Кэптен45 Сегодня, 11:58
              Цитата: Seaman77
              Вот кое-что о применении Су-57. Не знаю насколько можно доверять этому сайту, первый раз на него наткнулся.
              http://www.iarex.ru/news/55916.html
              http://www.iarex.ru/news/55921.html

              Сайт www.iarex.ru сам перепечатал это. Я ночью на "Конте" читал,они тоже выложили о применении СУ-57, но инфа взята у какого-то левого чернушного сайта. Почему чернушный, так представленная в комментарии информация причёсана "Иарексом". В первоначальной версии фигурировала бомбардировка В.Гуты ФОСФОРНЫМИ БОМБАМИ и обстрел ракетами "ПОВЕРХНОСТЬ-ЗЕМЛЯ". Выводы делайте сами.
              Кэптен45
            7. БВС Сегодня, 12:24
              Вообще-то СУ-57 истребитель.
              БВС
            8. myrzilka Сегодня, 12:25
              Цитата: Seaman77
              Сегодня Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска.

              Первый этап? Работа по наземным целям. Живая сила и ( надеюсь) техника противника. Интересно будет ли этап применения по воздушным целям противника. Самолетов у бабахов нет ))))
              myrzilka
              1. zoolu350 Сегодня, 12:42
                Самолеты у бабахов есть: Эль Авир, матрасные и турецкие ВВС.
                zoolu350
                1. myrzilka Сегодня, 12:58
                  Цитата: zoolu350
                  матрасные и турецкие ВВС.

                  матрасные и турецкие самолеты, это понятно. А вот у бородатых , вроде, разбомбили все уже. Это те МИГи которые захвачены были.
                  myrzilka
              2. БВС Сегодня, 12:46
                Вообще-то СУ-57 истребитель.
                БВС
                1. DenZ Сегодня, 13:42
                  Цитата: БВС
                  Вообще-то СУ-57 истребитель.

                  То есть работать по наземным целям он не может? Я Вас правильно интерпретировал? Если "да" то это глупость.
                  DenZ
            9. Варна Сегодня, 12:32
              Цитата: Seaman77
              Вот кое-что о применении Су-57. Не знаю насколько можно доверять этому сайту, первый раз на него наткнулся.
              http://www.iarex.ru/news/55916.html
              http://www.iarex.ru/news/55921.html
              =============
              Самый совершенный на сегодняшний день Су-57, четверка которых впервые развернута в Сирии около 36 часов назад, приняла участие в боевом вылете. Сегодня Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска.

              Атаки были жестокими, и они продолжаются с 9:20 по восточному времени США. Гута медленно и постепенно ровняется с землей.

              Всего 24 часа назад российский генерал вылетел на самолете ВВС России из Дамаска в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где предупредил саудитов: если саудовцы не вытащит своих «повстанцев» из Гуты, район будет уничтожен «в стиле Грозного». Грозный это город в Чечне, который во время войны в 1999-2000 годах контролировался боевиками. Россия применила против бандитов термобарические боеприпасы, после чего генеральный секретарь ООН сказал, что теперь Грозный это «самый разрушенный город на Земле»
              Сегодня Гута полностью начала ощущать мощь России, поскольку новые самолеты Су-57 от Российских аэрокосмических сил начали колотить Гуту со страшной силой.

              К усилиям России присоединилась и сирийская армия, которая стреляла ракетами типа «земля — земля», вышибая «повстанцев» из зданий вместе с камнями. Значительная часть этого места сейчас горит после того, как вечером там были использованы, предположительно, фосфорные боеприпасы.

              По мере того, как развивались события, Совет безопасности ООН выработал для Сирии резолюцию о прекращении огня в Гуте, которую Россия блокировала, заявив: Москва согласится на резолюцию только при условии, что прекращение огня не будет применяться к поддерживаемым США террористическим силам. США не согласились с этим пунктом и в ООН его вычеркнули. Тогда Россия начала бомбить Гуту, а в ООН бросились документ переписывать так, как это хочет Россия. Но, похоже, с новой редакцией резолюции в ООН немного подзадержались и к утру 24 февраля Гута больше не существует, Россия выбила все дерьмо (Russia is now kicking the living crap out of those rebels) из местных «повстанцев».

              Похоже, геополитический конфликт в Сирии набирает обороты гораздо быстрее, чем ожидалось. Это наводит на пугающие мысли.
              ==============
              По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находится уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.

              Теперь уже никто не сомневается, что это месть за русских ребят, которые погибли в результате американского обстрела несколько дней назад.

              Госдеп пытался дозвониться до Москвы, но там никто не отвечает. Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.

              Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становится очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать.

              Последний пассаж убедил меня больше чем все остальные , что большего бреда , я пожалуй , не читал request Такого шапкозакидательства ещё поискать надо , не везде найдешь .
              Варна
              1. midivan Сегодня, 14:24
                Цитата: Варна
                Последний пассаж убедил меня больше чем все остальные

                Да вы просто главного не слышали, вот мне друг рассказал, которому в свою очередь рассказал кум, а ему сваха которая работает в аппарате президента, что в одном из Су-57 работал Лично В.В Путин! Предвыборная кампания так сказать yes wassat
                midivan
      2. Evgeniy667b Сегодня, 09:07
        И куда же их там рассредотачивать? Места то, кот наплакал и рельеф не позволяет. Временно там все и ненадолго! Это не какая нибудь Африканда за Полярным кругом, где все в капонирах и среди сопок. Собрать в одном месте весьма неудачном, почти половину парка таких самолетов, просто элементарная безответственность
        Evgeniy667b
        1. Вас Влад Сегодня, 09:28
          Цитата: Evgeniy667b
          Собрать в одном месте весьма неудачном, почти половину парка таких самолетов, просто элементарная безответственность

          А что делать?
          Вас Влад
          1. Evgeniy667b Сегодня, 09:58
            Обкатать побыстрее и обратно в Россию. По другому никак, раз уже они там есть.
            Evgeniy667b
            1. NKT Сегодня, 10:06
              Правильно, быстро их запереть в шкаф и никому не показывать.
              NKT
              1. Evgeniy667b Сегодня, 11:04
                А что в России мест нет, где они не меньше нужны? Крым,Калининград? А сейчас некоторые неумные еще начнут про рекламу "Лажить" . Сделали дело, в той же Гуте и домой. На Родине дела поважнее.! Не в состоянии наша промышленность обеспечить свои вооруженные силы, да еще торгуя оружием, что вообще есть Преступление!
                Evgeniy667b
            2. Вас Влад Сегодня, 10:08
              Цитата: Evgeniy667b
              Обкатать побыстрее и обратно в Россию.

              Так об этом и было сказано.
              В начале февраля заместитель министра обороны Юрий Борисов, посетивший авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, заявил о начале опытно-боевой эксплуатации новых самолетов.
              "Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", — сказал он.



              РИА Новости https://ria.ru/syria/20180223/1515202853.html

              Проверят, спецы сделают выводы и домой!
              Вас Влад
        2. myrzilka Сегодня, 12:26
          Цитата: Evgeniy667b
          И куда же их там рассредотачивать?

          Под капониры, вроде как доставили укрепленные. Недаром БДК гоняли нещадно
          myrzilka
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:43
      а так в кучу их запарковали чтоб бородатые детки из минометов на этот раз точно уже не промахнулись?


      Надеюсь что это надувные макеты... smile
      Тот же ЛЕХА
    3. ЛМН Сегодня, 08:48
      Цитата: MadCat
      а так в кучу их запарковали чтоб бородатые детки из минометов на этот раз точно уже не промахнулись?

      Они надувные laughing
      ЛМН
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 11:26
        И всю мировую общественность НАДУЛИ. laughing
        Чёрный Полковник
    4. KCA Сегодня, 08:50
      А точно что это самолёты? Зная любовь нашей армии к надувным макетам...
      KCA
    5. Silvestr Сегодня, 10:34
      Цитата: MadCat
      а так в кучу их запарковали

      может это надувные? А настоящие в капонирах?
      Блин, я не одинок в своих мыслях!
      Silvestr
    6. А. Привалов Сегодня, 11:32
      Цитата: MadCat
      а так в кучу их запарковали чтоб бородатые детки из минометов на этот раз точно уже не промахнулись?

      Там место такое. Не шибко есть где рассредотачиваться. Да и капониры штука не простая...
      А. Привалов
      1. А. Привалов Сегодня, 11:35
        Тут, даже чуть лучше видно. Видите, практически негде развернуться. Инженерные сооружения на аэродромах -- это очень сложно.
        А. Привалов
    7. Владыка Ситх Сегодня, 11:42
      Кстати, а фото разбитых израильской авиацией 12 сирийских объектов мы так и не увидели. Фото так не предоставили. Был ли вообще удар?)
      Владыка Ситх
    8. Комментарий был удален.
    9. serg999 Сегодня, 12:28
      Цитата: MadCat
      а так в кучу их запарковали чтоб бородатые детки из минометов на этот раз точно уже не промахнулись?

      Да, да. Именно для этого. Ведь там у нас все тупые, жаль что нет таких умных, как ты...
      serg999
  2. МИХАН Сегодня, 08:21
    И что дальше ? Подымайте свои хваленные Ф-35 ,похулиганим хе хе
    МИХАН
    1. наблюдатель1 Сегодня, 08:38
      И что дальше ? Подымайте свои хваленные Ф-35 ,похулиганим хе хе


      А дальше, мы смотрим, снимаем, слушаем, анализируем и сделаем соответствующие выводы, что за зверь СУ-57, а хулиганили пока с вами турки и американцы, причинив не малый ущерб, а Натанияху культурно вёл с В.Путиным переговоры и подобных эксцессов пока не было.
      наблюдатель1
      1. 30 вис Сегодня, 09:05
        Интересно , то куда у Израиля спутник взялся .. Ротшильд с Морганом награбленного бабла подкинули ....? Или Олигархи свидомые Гройсман с Вальцманом ,Коломойским ,Капительман грошив-шекелей дали ..?
        30 вис
        1. МИХАН Сегодня, 09:19
          Цитата: 30 вис
          Интересно , то куда у Израиля спутник взялся ..

          Мы говорим Израиль,подразумеваем США, говорим США, подразумеваем Израиль...Близнецы -братья!!!! wassat
          Вот такие дела в танковых войсках в Сирии!
          МИХАН
          1. наблюдатель1 Сегодня, 14:45
            Мы говорим Израиль,подразумеваем США, говорим США, подразумеваем Израиль...Близнецы -братья!!!!


            И нам совсем неплохо от этой связки, и грех жаловаться на судьбу!
            Рост израильского ВВП на душу населения в 2016 году вплотную приблизил Израиль к ведущим странам Европы — Британии и Франции. Согласно последнему отчету, опубликованному британским Economist, Израиль с $38 127 обошел Францию ($38 032) и Британию, чей ВВП на душу населения составил $37 317.

            ВВП России на душу населения в 2016 году $8 928
            наблюдатель1
            1. NKT Сегодня, 15:18
              ВВП в 2017 около 28000$, откуда берете 8900?
              NKT
              1. наблюдатель1 Сегодня, 15:37
                Из википедии
                за 2016 год Россия ВВП 26926$ Список МВФ и приношу свои извинения, я ошибся
                за 2016 год Israel 35220& Список МВФ

                А данные в предыдущем моём комменте взял отсюда:
                Израиль ВВП 2016 $38 127
                http://goldameir.institute/2017/03/vvp-na-dushu-n
                aseleniya-izrailya-prevysil-britanskij/
                наблюдатель1
        2. Аскет Сегодня, 10:20
          Цитата: 30 вис
          Интересно , то куда у Израиля спутник взялся .

          У Израиля довольно неплохая спутниковая группировка, учитывая размеры страны Офек, Амос, Тексат.. EROS -Bэто коммерческий спутник, снимки этого спутника можно при желании купить.
          «
          СКАНЭКС» обладает эксклюзивными правами на получение и распространение данных со спутника EROS B на территории России и ряда стран СНГ на основании лицензионного соглашения с компанией ImageSat International N.V, что дает возможность реализации гибкой ценовой политики на снимки. Прием данных на собственную сеть станций УниСкан™ позволяет вести съемку всей территории России. Это единственный спутник сверхвысокого разрешения с прямым приемом в России. Специальные технологии планирования съемки и резервирования витка (EPOD), которыми обладает «СКАНЭКС», дают возможность гибкого и сверхоперативного заказа съемки, что делает данные востребованными для решения задач ЧС.

          Запущен с космодрома Свободный в 2006г. ракетой Старт-1
          Компания СКАНЭКС российская Живая карта. Уникальный технологический цикл. «СКАНЭКС» — единственная в России и СНГ компания , осуществляющая непосредственный прием данных со спутников ДЗЗ на собственную сеть станций.Территориально ИТЦ находиться недалеко от г.Балашиха.
          Аскет
      2. myrzilka Сегодня, 13:30
        Цитата: наблюдатель1
        а хулиганили пока с вами турки и американцы,

        Ну и вы получили ракетой в сопло, когда уже совсем себя королями почувствовали.
        myrzilka
        1. наблюдатель1 Сегодня, 15:04
          Ну и вы получили ракетой в сопло, когда уже совсем себя королями почувствовали.

          Ну если вы военная сверхдержава получили и в сопло и в зад и т.д и т.п. причём с многочисленными смертями ваших граждан, то нам тем более положенно, но за все последние и неоднакратные налёты нашей авиации один единственный получился неудачный и лётчики остались живы, а на войне, как на войне, но результат для нашй маленькой страны отличный!
          наблюдатель1
  3. Андрюха Г Сегодня, 08:23
    Блин, разве нет противорадиолокационных или обычных маскировочных сетей?
    Андрюха Г
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:27
      По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35», – говорится в материале.
      -разные самолёты,разные характеристики одна скорость и маневренность у нашего насколько выше,источник-лох.
      андрей юрьевич
      1. алекс-сп Сегодня, 08:34
        не забывайте, что в Российской армии очень развиты имитаторы. Вполне может стоять и надувной, специально для приманки бородатых. А где настоящий, мало кто знает...хотя на востоке с секретами плохо.
        алекс-сп
      2. Зефр Сегодня, 08:35
        Евреям не с чем больше сравнить. F-22 у них нет.
        А с другой стороны, если они сравнивают со своими тридцать пятыми, значит, есть у них на этот счет какие-то мысли.
        Зефр
        1. myrzilka Сегодня, 12:29
          Цитата: Зефр
          А с другой стороны, если они сравнивают со своими тридцать пятыми, значит, есть у них на этот счет какие-то мысли

          Одна мысль сверит пытливый еврейский ум: покрепче сжать булки - чтобы не вставили ))))))
          myrzilka
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:44
      Блин, разве нет противорадиолокационных или обычных маскировочных сетей?


      Ну что вы...русское авось все закроет и покроет... smile
      Тот же ЛЕХА
    3. МИХАН Сегодня, 08:56
      Цитата: Андрюха Г
      Блин, разве нет противорадиолокационных или обычных маскировочных сетей?

      Это политика ! Пусть любуются господа ..хе хе Су-57 это не игрушка , а именно боевой истребитель !
      МИХАН
  4. Egorovich Сегодня, 08:24
    Возможно скоро еврейские Фе-35 начнут клевать не только птицы. am
    Egorovich
  5. Granit Сегодня, 08:27
    А может наши на живца кого ловят? )))
    Granit
    1. МИХАН Сегодня, 08:34
      Цитата: Granit
      А может наши на живца кого ловят? )))

      Тоже такое подозрение..! Путин хитер и просто так такие дорогие и секретные самолетики не выставит на обозрение..Запад и Израиль в шоке! bully
      Может муляжи..?
      МИХАН
      1. myrzilka Сегодня, 12:31
        Цитата: МИХАН
        Может муляжи..?

        Ага. Две ночи и три дня, бригада молдавских гастербайтеров клеила муляж из папье-маше. На четвертый день они покрасили его шаровой краской )))
        myrzilka
  6. Rusland Сегодня, 08:33
    Ну вот и подтвердилось, а остальное эмоции. Посмотрим на что способны эти модели, послушаем наших "партнёров". Успехов лётчикам и техникам.
    Rusland
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:37
    А что их маскировать? Их ( к моему глубокому удивлению!) действительно перебросили в Хмейним ДЕМОНСТРАТИВНО! Чтобы супостат напрягся. Поэтому и маскировать их не имеет смысла. А боевые возможности нашей новой машины - наверное, изучаем. Посмотрим, что видят радары, как на них видны "Рапторы" и "Пингвины"(F-35). Как работает прицельный комплекс "по земле".
    Горный стрелок
    1. shahor Сегодня, 12:11
      А чего супостатам напрягаться? В рамках показухи перебросили в Сирию сырую машину- без штатного движка, без штатного брэо с суо, без нового вооружения. Чем и кого может напугать эта недоделка? И какие такие боевые испытания в условиях отсутствия противодействия?
      shahor
      1. Genry Сегодня, 12:54
        Цитата: shahor
        В рамках показухи перебросили в Сирию сырую машину- без штатного движка, без штатного брэо с суо, без нового вооружения. Чем и кого может напугать эта недоделка?

        Всё, что вы сказали относится к первым Т-50 (бортовой 51, 52, 53, 54). ИМХО в Сирию прилетели уже борта 55 и выше, с полной комплектацией оборудования, но пока без своих движков.
        Су-57 проектировался, как самолёт с более простым обслуживанием и более дешёвым лётным часом. Новое вооружение и возможность интенсивного использования - этим и страшен этот самолёт. Скорее всего, скоро появятся сообщения, что Су-57 по объёму вылетов превышает аналогичный самолёт предыдущего поколения в несколько раз.
        Genry
  8. ПалБор Сегодня, 08:40
    Интересно,Ф-22 плюс Ф-35 равно Су-57.или не равно...
    ПалБор
    1. МИХАН Сегодня, 08:59
      Цитата: ПалБор
      Интересно,Ф-22 плюс Ф-35 равно Су-57.или не равно...

      Вот теперь и посмотрим ! Ждем , что нам запад предоставит ..А то они пиарить свои любят по всему миру, а тут реально проверим возможности "партнеров"..хе хе
      СЛАБО господа..?
      МИХАН
    2. AID.S Сегодня, 10:09
      Цитата: ПалБор
      Интересно,Ф-22 плюс Ф-35 равно Су-57.или не равно...

      Ещё задайтесь вопросом: все их 22- е +35-е равны нашему десятку 57-х?
      AID.S
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:42
    Издание со ссылкой на израильскую разведку пишет,

    Где ссылка? what
    По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35», – говорится в материале.


    Какие еще материалы... smile ссылочку пожалуйста... what пруфы били нужны пруфы...опять двадцать пять ...автор статьи поконкретнее пожалуйста доказательства выкладывайте.
    Тот же ЛЕХА
    1. Лекс. Сегодня, 09:07
      Дебка https://www.debka.com/
      Лекс.
      1. APASUS Сегодня, 09:41
        Цитата: Лекс.
        Дебка https://www.debka.com/

        Такой спорный источник
        Ронен Бергман, журналист газеты «Едиот Ахронот», специализирующийся в области расследований, утверждает, что источники информации Дебки относятся к неоконсервативмому крылу Республиканской партии США, чье мировоззрение он описывает как: «дела плохи и станет только хуже», и что израильские разведывательные службы считают, что надежность представляемой Дебкой информации не превышает даже 10 процентов
        APASUS
        1. Лекс. Сегодня, 11:18
          Какой есть так можно на любой источник указать сирийцы первые сообщили о прилете а спутники лишь поттвердили
          Лекс.
  10. Симон Сегодня, 08:52
    Цитата: Андрюха Г
    Блин, разве нет противорадиолокационных или обычных маскировочных сетей?

    Видимо специально на показ поставили, что бы видели все, что они там есть! wink
    Симон
  11. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 08:56
    В России много спутников,
    как гражданских так и военных.
    Пусть там в космосе,набьют....
    этому израильскому спутнику.
    Чтобы он упал в Тихий океан.
    Или сгорел в верхних слоях
    атмосферы.
    Крановщик Нахамкинсон
  12. наблюдатель1 Сегодня, 08:56
    Цитата: МИХАН
    Запад и Израиль в шоке!

    По-моему больше в шоке вы, чем кто либо другой и тем более запад и Израиль.
    наблюдатель1
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:04
      По-моему больше в шоке вы


      Ой как в шоке... smile прям страдаем...все поголовно принимаем корвалол и нитроглицерин от нервного расстройства...неясно правда от чего шок то.
      Народ возбудился от простого вброса и начался шок:
      шок у ИЗРАИЛЯ ...
      шок у форумчан ВО...
      шок у Запада...
      братцы не уподобляйтесь пациентам шестой палаты...сохраняйте трезвые мозги и холодный рассудок
      вопреки ожиданиям режиссеров этого вброса. smile
      Тот же ЛЕХА
    2. Лекс. Сегодня, 09:11
      Чушь не пишите ,запад западу рознь Европе например войны не надо а вот США вроде Макейна да но война будет ядерной .И Израиль тоже не хочет воевать с Россией это только на 9 комменты пишут да мы да нас
      Лекс.
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:25
        Европе например войны не надо


        Да нууу...уважаемый что за чушь вы говорите...
        посмотрите на воинственность поляков...румынов...прибалтов...
        как только войска НАТО оказались на их территории градус воинственности их поднялся до небес.
        Далее посмотрите как в последнее время стали немцы с нами разговаривать...забыли видать сколько раз их Берлин побывал в наших руках.
        Войска НАТО у наших границ...что они делают там...цветочки что ли собирают...не надо вводить в заблуждение уважаемый...дур..ков тут нет.
        Что касается Израиля...
        ваша страна напрямую с РОССИЕЙ конечно воевать не хочет ибо понимает чем это закончится...как правило Израиль действует опосредственно через свое ллоби и посредников...любимый конек евреев финансы там вы наносите большой ущерб стране пребывания.
        Израиль нам не враг ...но и не друг и если интересы ИЗРАИЛЯ совпадут с интересами ГОСДЕПА США уверен вы будете воевать и с нами.
        Тот же ЛЕХА
        1. myrzilka Сегодня, 13:36
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          посмотрите на воинственность поляков...румынов...прибалтов...

          Это они воинственные, пока на очень коротком поводке сидят. У ног хозяина всегда безопасней тявкать на другого. А вот если поводочек отпустить, тогда посмотрим на их воинственность )))))) Думается прижмутся потеснее к сапогу своего господина и продолжать заливисто тявкать, но вперед не рванутся ))) Потому как не бойцовые псы, а декоративные собачки.
          myrzilka
      2. Вас Влад Сегодня, 09:31
        Цитата: Лекс.
        И Израиль тоже не хочет воевать с Россией

        Так же как Россия с Израилем hi
        Вас Влад
      3. МИХАН Сегодня, 11:33
        Цитата: Лекс.
        И Израиль тоже не хочет воевать с Россией это

        Я чуть не подавился мацой ...Вы это реально думаете ? laughing crying
        Израиль на карте не видно без лупы , всегда беру ее чтобы рассмотреть этот чирик на теле планеты .. bully
        МИХАН
        1. Лекс. Сегодня, 12:21
          Мал клоп да ванюч
          Лекс.
      4. freddyk Сегодня, 14:17
        Цитата: Лекс.
        .И Израиль тоже не хочет воевать с Россией


        Вы там берега не попутали? Россия вам мать родная. На мать руку поднимать? Тогда дождётесь- " я тебя породила, я тебя и убью"
        freddyk
    3. Rusland Сегодня, 13:14
      Цитата: наблюдатель1
      Цитата: МИХАН
      Запад и Израиль в шоке!

      По-моему больше в шоке вы, чем кто либо другой и тем более запад и Израиль.

      У нас другой шок, у нас хороший шок - МЫ олимпийские чемпионы по хоккею, ну а Вы продолжайте рассматривать под микроскопом форум, так сказать занимайтесь анализом.
      Rusland
      1. наблюдатель1 Сегодня, 14:32
        У нас другой шок, у нас хороший шок - МЫ олимпийские чемпионы по хоккею, ну а Вы продолжайте рассматривать под микроскопом форум, так сказать занимайтесь анализом.


        Если вы были олимпийские чемпионы по ВВП, уровню жизни, здравоохранению и другим более важным показателям для страны, то думаю большинство вашего населения были бы шокированы по-настоящему. Вот настоящий шок и огромный интерес был во времена первых встреч с канадскими профи, тогда каждый мальчишка мог наизусть назвать всех игроков сборной СССР, а сейчас это мало кого вобще интересует и особенно молодёжь.
        наблюдатель1
        1. ul_vitalii Сегодня, 14:46
          Чудо! Повернись к зеркалу и продолжай упражняться в красноречии. Сделал ноги из России , ну и сиди не дергайся.
          ul_vitalii
          1. наблюдатель1 Сегодня, 15:11
            Чудо! Повернись к зеркалу и продолжай упражняться в красноречии. Сделал ноги из России , ну и сиди не дергайся.


            Так мне и нравится, когда такому чуду, как ты нечего сказать по существу из-за нехватки краснорячия, и как раз от этого начинает усиленно ёрзать и дёргаться!
            наблюдатель1
            1. Rusland Сегодня, 15:23
              Опять "дочь офицера", а ведь задело, видно отчетливо laughingДуй к своим, скажи лег костьми, но не приняли меня, силён мол русский дух. wink
              Rusland
  13. next322 Сегодня, 09:09
    а могли бы и укрытия сделать.......чтобы всякие еврейские спутники не видели и бармалеи опять с миномета не нафаршировали самолетики дырками.....опыт ни х......не учит
    next322
  14. Servisinzhener Сегодня, 09:19
    Где они находятся можно было сказать и без спутников.
    Servisinzhener
  15. Громобой Сегодня, 09:24
    Уже долго на этой базе сидим...поэтому необходимы заглубленные укрытия для техники и запасов.А иностранные разведки пусть тогда на надувные макеты любуются.Если хотим засесть там всерьёз и надолго,то без серьёзной инженерной подготовки базы никак не обойтись.Нужно размещать технику с расчётом не только для оказания воздействия на банды бородатых джигитов,но и чтобы с минимальными потерями выдержать массированное воздействие гораздо более оснащённого противника.И место для такой базы не обязательно должно быть в Хмеймиме.Эта площадка может стать впоследствии запасной.Но судя по всему такие мероприятия в расчёт не берутся и дело ограничивается возведением капониров.Значит там зыбко всё в Сирии в плане перспектив и ничего ещё не закончено.Да и ресурсы ограничены,ведь мы не вкладываем в эту войну,а тратим только то,что выделяется на проведение учений.
    Громобой
    1. слава1974 Сегодня, 09:33
      Кроме капониров еще и стоянки самолетов оградили противоосколочными заграждениями. Надеюсь выводы сделаны и меры какие возможно предпринимаются.
      слава1974
  16. Azazelo Сегодня, 09:25
    надо надувных ещё штук 10 развернуть)))
    Azazelo
  17. prapor75m Сегодня, 09:34
    Цитата: наблюдатель1
    А дальше, мы смотрим, снимаем, слушаем, анализируем и сделаем соответствующие выводы, что за зверь СУ-57

    и понимаем что ..илю пришел wink
    prapor75m
  18. ЛМН Сегодня, 09:43
    Они надувные.
    А коалиция,будет искать наши самолеты в небе,но найти не смогут laughing ..ибо стэлс tongue
    ЛМН
  19. наблюдатель1 Сегодня, 10:02
    Цитата: 30 вис
    Интересно , то куда у Израиля спутник взялся .. Ротшильд с Морганом награбленного бабла подкинули ....? Или Олигархи свидомые Гройсман с Вальцманом ,Коломойским ,Капительман грошив-шекелей дали ..?


    Первый израильский спутник, «Офек-1», был запущен 19 сентября 1988 года с космодрома Пальмахим на низкую эллиптическую орбиту (250×1150 км) с наклонением 143°. Это был испытательный полет, проверялась работоспособность солнечных батарей и радиосвязь с аппаратом. С запуском спутника «Офек-1» Израиль стал восьмой страной в мире, запустившей собственный спутник ракетой собственной разработки.

    Кстати несколько израильских спутников связи были запущенны росийскими ракетами с росcийских космодромов , так что можешь гордиться вместе с еврейскими миллиардерами.

    Ну евреев милиардеров достаточно много в мире и в России тоже, и им сам бог велел помогать родному еврейскoму государству.
    Кстати Морган не еврей, а Гройсман не олигарх, и Порошенко не Вальцман, так как его отец Алексей Иванович Порошенко, а мать Евгения Сергеевна Григорчук! Не повторяйте всяких сплетен и фейков!
    наблюдатель1
    1. Варна Сегодня, 12:49
      [quote=наблюдатель1]

      Ну евреев милиардеров достаточно много в мире и в России тоже, и им сам бог велел помогать родному еврейскoму государству.

      Меня всегда смешит такая детская уверенность , что кто-то обязан вас кормить .
      Особенно веселит выдача такого инфантилизма от еврея , как видно Вояка Ух не зря сетовал , что бесплатная насильная помощь Израилю от штатов - вредит самому Израилю и еврейской ментальности - как видно ягодки налицо , забавно убедиться в этом .
      Варна
      1. наблюдатель1 Сегодня, 13:35
        Меня всегда смешит такая детская уверенность , что кто-то обязан вас кормить .

        Странная у вас смешивость и конечно никто не обязан нас кормить, но факт остаётся фактом, многое в Израиле построенно на пожертвования богатых евреев диаспоры от промышленных предприятий, до больниц и культурных центров.

        И американскя помошь совсем не бесплатная, и она взаимовыгодная, они прежде всего финансируют свой военно-промышленный комплекс, так на их помошь мы обязанны покупать только их оружие, а также испытывать его в боевых условиях и мы им сделали неплохую рекламу за всё время нашего сотруднечества.
        наблюдатель1
  20. Рысь33 Сегодня, 10:19
    Неправильно это опытные образцы т-50 называть Су-57, среди десятка опытных образцов был только один похожий на серийный и перегнали его в Сирию или не никто не знает. Их скорее всего в патрулировании территории задействуют.
    Рысь33
  21. Berkut24 Сегодня, 10:28
    По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35»

    Сбрендили, что ли. Су-57 крупнее даже F-22. Это самолеты разных классов.
    Berkut24
  22. старшина запаса Сегодня, 10:33
    заварушка скоро будет
    старшина запаса
  23. Не либероид Русский Сегодня, 10:41
    «Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Он обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа. По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35», – говорится в материале.


    ой ли на равных.... сравнили утюг и маневренный истребитель...
    Не либероид Русский
  24. 452336 Сегодня, 10:42
    Супердорогая техника без укрытия. Это по нашему, по русски: )
    А может они того...надувные. Ну типа военная хитрость. Есть же у нас надувные танки и "тополя".
    452336
  25. 1skuns1 Сегодня, 10:50
    надувные, поди
    1skuns1
  26. gig334 Сегодня, 11:25
    СУ-57 разбомбили Гуту вместе с американцами. Отработка Гуту видео
    http://wh24.ru/su-57-razbombil-gutu-vmeste-s-amer
    ikancami/
    gig334
    1. БВС Сегодня, 12:23
      Вообще-то СУ-57 истребитель.
      БВС
  27. Deadушка Сегодня, 11:29
    Россия Чемпион!
    Наши хоккеисты золото взяли!
    drinks
    Deadушка
  28. МИХАН Сегодня, 11:31
    Жалко , что Израиль в хоккей не играет..хе хе ! В танковый биатлон тоже и авиадарс..И что с ними делать..? soldier Вот проблема то мировая !
    МИХАН
  29. shans2 Сегодня, 11:46
    какие смешные изралитяне - на равных с Ф-35, ухаха, Дб(с)
    хотя б поизучали что такое есть унылое говнецо Ф-35, оно даже не полноценный истребитель, у Су-57 нет конкурентов, Ф-22 уже устарел и до сих пор не имеет ОЛС, не говоря про маневренные возможности и вооружение. Коротковаты ракеты воздух-воздух у США... Су-35 превосходит все недосамолеты 5 поколения США, к Су 57 с его радарами на 270 градусов даже не лезьте...
    shans2
    1. shahor Сегодня, 12:19
      Вообще-то на Ф22 реализован принцип сферической безопасности - знаете, что это такое? Зашел в хвост - получил в лоб. Умная обшивка СУ-57 пока в проекте.
      shahor
      1. shans2 Сегодня, 12:38
        чувак, у Ф-22 нет радара задней полусферы... а обратный старт ракет у России реализован уже давно....
        shans2
  30. pvv113 Сегодня, 12:00
    Израильский спутник EROS-B сфотографировал место стоянки российских истребителей С-57 на авиабазе Хмеймим

    Басмачей снабжают информацией
    pvv113
  31. Комментарий был удален.
  32. Салют Сегодня, 12:43
    Цитата: Hanokem
    А СУ-57 не дотягивается по ряду параметров до Ф-35. Ужо пощупаем его радарами, чтобы понять, с чем его едят...

    предполагаю что на планер Су-57 не нанесено защитное покрытие и малозаметность серийного самолета будет выше
    Салют
  33. БВС Сегодня, 12:45
    airgus,
    И что, именно на СУ-57 УЖЕ установлено оборудование для бомбометанию? На внутренней подвеске или на внешне, поделитесь?
    БВС
  34. БВС Сегодня, 12:50
    airgus,
    Мы говорим о СУ-54, и ПОКА еще он не многоцелевой, так как многие системы вооружения к нему еще на этапе создания, в особенности внутренней подвески.
    БВС
  35. Дормидонт Сегодня, 13:05
    Другого от наших ближневосточных партнёров ждать не приходится
    Дормидонт
  36. Denis Obukhov Сегодня, 13:19
    Самолеты в Сирии сфотрафировали быстро, за пару дней, ак вот ввод российских войск на Донбасс, 800 танков плюс тех.обслуживание, не снял не один спутник-разведчик уже в течение четырех лет.
    Denis Obukhov
  37. VOENOBOZ Сегодня, 13:20
    Это чистая правда , немцы разбиты , хотя и тяжело пришлось нашим ребятам , но гимн свой спели под их музыку. Поздравляю братцы , я очень рад.
    VOENOBOZ
  38. XXXIII Сегодня, 14:08
    Израильский спутник зафиксировал место базирования Су-57 в Сирии

    Почему Израильский спутник фотографировал, а как же Америка?! belay
    Израиль боится чего то больше чем другие?! wassat
    XXXIII
  39. Самара_63 Сегодня, 14:09
    Думаю наши сделали технологический прорыв в авионике, поэтому и перебросили 4 Су-57...А посему ждём воздушных боёв...всё к этому идёт...
    Самара_63
  40. Под куполом Сегодня, 14:23
    Израильский глаз из космоса все видит smile

    Только не понятно как определить тут что за самолёт, все размазано. С трудом вообще видно что похож на самолёт.


    Не понятно что там происходит, Путин уже три раза войска выводил, и объявлялось о конце операции и войны. Совсем заврались.
    Под куполом
  41. Piramidon Сегодня, 14:37
    Цитата: gig334
    Ни с этого, а с Сирийских СМИ, все же пишут источник. На шильдики в видео смотри, он просто добавил на свой сайт видео. Уже на ютубе новсть пошла и по другим ресурсам

    Ну и где ссылки именно на "сирийские СМИ? На вашей ссылке с Ютюб - это видео с того же сайта. Давайте прекратим эту никчемную полемику. Каждый видит то, что хочет видеть. Я никогда не верю одному источнику, тем более в эпоху информационных войн, и стараюсь информацию десять раз перепроверить. Так что, на этом - честь имею. hi
    Piramidon
    1. gig334 Сегодня, 15:14
      Цитата: Piramidon
      Цитата: gig334
      Ни с этого, а с Сирийских СМИ, все же пишут источник. На шильдики в видео смотри, он просто добавил на свой сайт видео. Уже на ютубе новсть пошла и по другим ресурсам

      Ну и где ссылки именно на "сирийские СМИ? На вашей ссылке с Ютюб - это видео с того же сайта. Давайте прекратим эту никчемную полемику. Каждый видит то, что хочет видеть. Я никогда не верю одному источнику, тем более в эпоху информационных войн, и стараюсь информацию десять раз перепроверить. Так что, на этом - честь имею. hi

      Американцы просто так не бегут в собез оон, экстренно просить о прекращении огня. Ждите, думаю скоро появится официальная новость, но более деликатная. Такого не будет, мы отработали американцев в Гуте, для этого используют неофициальные СМИ. Тоже самое сделали американцы, мол мы по Русским из Вагнера не били, мы не знали что они там есть. Политическая игра. Хотя официальное подтверждение есть, что ВКС России и Сирии, отрабатывают Гуту, это началось вчера. Вон смотрите, как русофобские ресурсы типа Эха Москвы сочиняют и ноют. Хотя правильней назвать Эхо Америки https://echo.msk.ru/news/2153832-echo.html
      Так что если не хотите видеть реальности, сидите в коробке и не высовывайтесь hi
      gig334
Картина дня