Израильский спутник зафиксировал место базирования Су-57 в Сирии
Израильский спутник EROS-B сфотографировал место стоянки российских истребителей С-57 на авиабазе Хмеймим в Сирии, передает Лента.ру сообщение газеты Haaretz.
Компания-оператор спутника – iSi – обнаружила два самолета, стоящих недалеко от взлетно-посадочной полосы.
Как отмечает газета, эти первые снимки полностью подтверждают информацию о прибытии российских машин в Сирию.
Издание со ссылкой на израильскую разведку пишет, что Су-57 всё еще функционируют в ограниченном режиме, и, вероятно, ближневосточная страна станет местом их боевой «обкатки».
«Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Он обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа. По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35», – говорится в материале.
Напомним, по состоянию на октябрь прошлого года ВВС Израиля располагали семью самолетами F-35, при этом один из самолетов находился на ремонте якобы по причине столкновения в воздухе с двумя птицами в ходе тренировочного полета. Однако данный инцидент совпал с новостями об обстреле сирийскими ПВО неопознанной авиагруппы, вторгшейся со стороны еврейского государства.
В феврале Минобороны РФ усилило авиагруппу в Сирии, перебросив туда четыре истребителя Су-35С и четыре новейших российских истребителя 5-го поколения Су-57.
Компания-оператор спутника – iSi – обнаружила два самолета, стоящих недалеко от взлетно-посадочной полосы.
Как отмечает газета, эти первые снимки полностью подтверждают информацию о прибытии российских машин в Сирию.
Издание со ссылкой на израильскую разведку пишет, что Су-57 всё еще функционируют в ограниченном режиме, и, вероятно, ближневосточная страна станет местом их боевой «обкатки».
«Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Он обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа. По своим характеристикам он стоит на равных с американским истребителем-бомбардировщиком F-35», – говорится в материале.
Напомним, по состоянию на октябрь прошлого года ВВС Израиля располагали семью самолетами F-35, при этом один из самолетов находился на ремонте якобы по причине столкновения в воздухе с двумя птицами в ходе тренировочного полета. Однако данный инцидент совпал с новостями об обстреле сирийскими ПВО неопознанной авиагруппы, вторгшейся со стороны еврейского государства.
В феврале Минобороны РФ усилило авиагруппу в Сирии, перебросив туда четыре истребителя Су-35С и четыре новейших российских истребителя 5-го поколения Су-57.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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