Генсек ООН приветствовал принятие резолюции по Сирии

Генеральный секретарь приветствует принятие Советом Безопасности резолюции, требующей прекращения огня на всей территории Сирии в течение как минимум 30 дней,

Мы знаем, что гуманитарная ситуация в Сирии очень тяжелая и требует срочных шагов, но мы прекрасно видим, что пропагандистский сценарий, разворачивающийся вокруг Восточной Гуты, в точности соответствует кампании, которая шумела в конце 2016 года в ходе контртеррористической операции по освобождению Восточного Алеппо. Надо заниматься не только Восточной Гутой, но и Раккой, Эр-Рукбаном, Эль-Фуа, Кефраей, Ярмуком. Помощь должна идти во все районы Сирии,