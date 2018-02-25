Генсек ООН приветствовал принятие резолюции по Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал резолюцию по прекращению огня в Сирии, принятую Совбезом, передает РИА Новости.
Генсек ожидает, что «резолюция реализуется незамедлительно и будет соблюдаться». Организация при этом «готова выполнить свою часть работы», отмечается в заявлении.
В субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению «длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии», чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.
На заседании российский постпред Василий Небензя отметил, что гуманитарный кризис в Сирии не ограничивается одной лишь Восточной Гутой, напомнив о бедственной ситуации в городе Ракка, который был разрушен западной коалицией.
Генеральный секретарь приветствует принятие Советом Безопасности резолюции, требующей прекращения огня на всей территории Сирии в течение как минимум 30 дней,сказал представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.
Генсек ожидает, что «резолюция реализуется незамедлительно и будет соблюдаться». Организация при этом «готова выполнить свою часть работы», отмечается в заявлении.
В субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению «длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии», чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.
На заседании российский постпред Василий Небензя отметил, что гуманитарный кризис в Сирии не ограничивается одной лишь Восточной Гутой, напомнив о бедственной ситуации в городе Ракка, который был разрушен западной коалицией.
Мы знаем, что гуманитарная ситуация в Сирии очень тяжелая и требует срочных шагов, но мы прекрасно видим, что пропагандистский сценарий, разворачивающийся вокруг Восточной Гуты, в точности соответствует кампании, которая шумела в конце 2016 года в ходе контртеррористической операции по освобождению Восточного Алеппо. Надо заниматься не только Восточной Гутой, но и Раккой, Эр-Рукбаном, Эль-Фуа, Кефраей, Ярмуком. Помощь должна идти во все районы Сирии,сказал Небензя.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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