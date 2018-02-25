15:38 25 февраля

Генсек ООН приветствовал принятие резолюции по Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал резолюцию по прекращению огня в Сирии, принятую Совбезом, передает РИА Новости.



Генеральный секретарь приветствует принятие Советом Безопасности резолюции, требующей прекращения огня на всей территории Сирии в течение как минимум 30 дней,
сказал представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.


Генсек ожидает, что «резолюция реализуется незамедлительно и будет соблюдаться». Организация при этом «готова выполнить свою часть работы», отмечается в заявлении.

В субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению «длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии», чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

На заседании российский постпред Василий Небензя отметил, что гуманитарный кризис в Сирии не ограничивается одной лишь Восточной Гутой, напомнив о бедственной ситуации в городе Ракка, который был разрушен западной коалицией.

Мы знаем, что гуманитарная ситуация в Сирии очень тяжелая и требует срочных шагов, но мы прекрасно видим, что пропагандистский сценарий, разворачивающийся вокруг Восточной Гуты, в точности соответствует кампании, которая шумела в конце 2016 года в ходе контртеррористической операции по освобождению Восточного Алеппо. Надо заниматься не только Восточной Гутой, но и Раккой, Эр-Рукбаном, Эль-Фуа, Кефраей, Ярмуком. Помощь должна идти во все районы Сирии,
сказал Небензя.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. МИХАН Сегодня, 08:42
    Эх ООН , чертям перегруппировка нужна ...
    Реальной помощи продуктами мирным от вас уже давно не было ..Куда взносы деваете ?
    МИХАН
    1. Кроу Сегодня, 08:46
      В этом цирке любая резолюция - праздник. Ещё бы соблюдались они, резолюции эти.
      Кроу
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:50
      Старый сценарий англосаксов...ввести мнимое перемирие и под его прикрытием остановить наступление войск АСАДА и дасть передышку бандитам в СИРИИ...
      Жаль что наш МИД повелся на эту удочку ...все будет как всегда... бесконечные обстрелы и нападения и бесконечные сожаления и озабоченности нашего МИДа.
      Вообщем конфликт затянется на неопределенное время...не понимаю какой интерес в этом у ВВП...ясно что войну таким образом не остановишь.
      Тот же ЛЕХА
      1. Кент0001 Сегодня, 08:54
        Нас заставили играть по их правилам, причем не вчера. можем растерять все, что раньше завоевали.
        Кент0001
        1. МИХАН Сегодня, 09:07
          Цитата: Кент0001
          Нас заставили играть по их правилам, причем не вчера. можем растерять все, что раньше завоевали.

          Вот для этого и Су-57 перебрасываем в Сирию..Хотят ООН "беспилотную зону" объявить , чтобы США и Израиль там свободно летали и бомбили , как в старые "добрые времена"... negative Не выйдет господа..!
          МИХАН
    3. Anyone Сегодня, 08:58
      Конвои ООН только с октября по декабрь 2017 г. доставили в зоны деэскалации в Сирии 7 тыс. тонн гуманитарной помощи.
      Ссылка: http://tass.ru/obschestvo/4853577
      Anyone
      1. Setrac Сегодня, 13:10
        Цитата: Anyone
        Конвои ООН только с октября по декабрь 2017 г. доставили в зоны деэскалации в Сирии 7 тыс. тонн гуманитарной помощи.

        Снабжают террористов сволочи
        Setrac
    4. To be or not to be Сегодня, 10:12
      Проект резолюции 2401 был выдвинут Кувейтом и Швецией,
      Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" (все три запрещены в России) и других связанных с ними организаций.
      Резолюция принята на фоне бомбардировок сирийскими правительственными войсками Восточной Гуты - последнего крупного региона, находящегося в руках повстанцев.
      1."Анкара удовлетворена решением Совета Безопасности ООН по гуманитарному перемирию в Сирии, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя единогласное принятие в СБ ООН резолюции 2401, предусматривающей незамедлительное прекращение огня в Сирии...Аксой отметил также, что Турция на различных уровнях неоднократно выражала обеспокоенность в связи с нарушением договоренностей по Сирии со стороны режима Башара Асада...Аксой подчеркнул далее, что Турция продолжит борьбу с террористическими образованиями, представляющими угрозу территориальной целостности Сирии./Агентство Anadolu/"
      2.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приветствует принятие Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о режиме прекращения огня в Сирии. Об этом он написал в своём Twitter.
      «В Сирии срочно нужны гуманитарная помощь и медицинская эвакуация, особенно в Восточной Гуте. Те, кто имеет влияние на режим (президента Сирии Башара Асада. — RT), должны обеспечить полное прекращение огня», — написал он"
      3.Министерство иностранных дел Германии заявило :
      «Мы приветствуем сегодняшнее согласие в Совете Безопасности и единогласное принятие резолюции 2401, направленной на достижение прекращения огня. Теперь важно полностью реализовать её без дальнейших задержек»
      4."Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.
      «США хотят, чтобы выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии началось немедленно», — подчеркнула Науэрт.

      По ее словам, правительство Башара Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту. Мирное население, отчаянно нуждающееся в продуктах питания и медикаментах, должно получить их.

      (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2383962.html)
      ПЫСЫ..После принятия Резолюциии 2401 постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.:

      «Сразу предупреждаем, мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции ""
      To be or not to be
    5. Angel_and_Demon Сегодня, 11:06
      Цитата: МИХАН
      Эх ООН , чертям перегруппировка нужна ...

      ни какого перемирия - в Чечне уже такое проходили, хватит am душить до конца
      Angel_and_Demon
  2. Rusland Сегодня, 08:42
    Если бы всё это исполнялось, то цены этому органу (ООН) не было бы.
    Rusland
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:43
    Генсек ожидает, что «резолюция реализуется незамедлительно и будет соблюдаться»

    До чего наивный ... Прямо сейчас террорюги бросили оружие и будут сидеть 30 дней без стрельбы! Да им зарплату не дадут хозяева! Так что будут по-прежнему убивать. angry
    a.s.zzz888
    1. Anyone Сегодня, 09:49
      А саму резолюцию почитать не судьба? Например, вот эту часть:
      Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" (все три запрещены в России) и других связанных с ними огранизаций.​

      Так что, перемирие не запрещает нам и САА продолжать боевые действия.
      Anyone
      1. Татьяна Сегодня, 12:33
        Цитата: Anyone
        А саму резолюцию почитать не судьба? Например, вот эту часть:
        Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" (все три запрещены в России) и других связанных с ними огранизаций.​

        Так что, перемирие не запрещает нам и САА продолжать боевые действия.

        Эта запись внесена именно РФ и исключительно только по её настоянию!

        В предыдущей резолюции этого пункта не было - и Россия без этого пункта категорически отказалась подписать первоначальный вариант резолюции ООН, подготовленный США и поддержанный коллективным Западом для спасения своих подручных боевиков и натовских союзников на БВ для перегруппировки своих сил и захватнического продолжения войны на БВ против национальных интересов САР и РФ.
        Татьяна
  4. Egorovich Сегодня, 08:47
    Все в ООН делается только на благо боевиков. Как только им где хреново, так сразу перемирие. Ракку ровняли с землей, тишина была полная.
    Egorovich
    1. Anyone Сегодня, 09:01
      Так Ракка - "столица" ИГИЛ ))
      Anyone
    2. МИХАН Сегодня, 09:04
      Цитата: Egorovich
      Все в ООН делается только на благо боевиков. Как только им где хреново, так сразу перемирие. Ракку ровняли с землей, тишина была полная.

      Ой как вы правы Румянцев...! Меня от слова "перемирие " тошнить начинает и зубами скрипеть начинаю такая злоба нападает.. soldier
      МИХАН
      1. Egorovich Сегодня, 09:11
        hi ! Двуличность зашкаливает до предела, куда не плюнь и на что не глянь. В основе своей, Запад - это одно дерьмо, возглавляемое вонючим скунсом-матрасией.
        Egorovich
  5. Rusland Сегодня, 08:53
    Что-то видно наши наковыряли там, раз белый флаг выбросили.
    Rusland
  6. Ураган70 Сегодня, 09:03
    Знаем мы эти...резолюции ООН:
    Ураган70
    1. Vard Сегодня, 09:17
      Увы ... Мировое общественное мнение и деньги в западных банках не дают нам вести себя как Сталин...
      Vard
      1. Татьяна Сегодня, 12:45
        Vard
        Увы ... Мировое общественное мнение и деньги в западных банках не дают нам вести себя как Сталин...

        Прежде всего нам не даёт вести себя, как Сталин, смена общественного строя в стране в 1991 году!
        Татьяна
  7. Servisinzhener Сегодня, 09:18
    Не могу понять зачем мы за неё голосовали? Добили бы бандюков в Восточной Гуте и дело с концом. Хватит уже отрезать хвост по частям.
    Servisinzhener
  8. Горный стрелок Сегодня, 09:22
    Восточную Гуту "добьют" все равно... Её просто нельзя оставлять бармалеям. Ну нельзя. Чтобы по столице из минометов безнаказанно... Они ( бармалеи) за шесть лет так закопались под землю, в нескольких уровнях. Без штурмовых групп и уличных боев - их оттуда не "выселить". А они мирное население удерживают, прикрываясь им. Как щитом.
    Горный стрелок
  9. slavaseven Сегодня, 09:22
    Видимо здорово прижали террорюг, раз ООН перемирие обьявило, да еще и на длительный срок. Щас вывезут самых нужных бабаев в Авганистан и другие страны для зализывания ран.
    slavaseven
  10. APASUS Сегодня, 09:31
    Судя по тому что очередная резолюция по Сирии не встретила яростного сопротивления американцев ,это именно их дело рук? Очень похоже войска Асада сильно прижали в Восточной Гуте проамериканские группировки, из "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Ислам" .Нужна очередная передышка для подвоза боеприпасов и боевиков .................................
    APASUS
  11. anjey Сегодня, 09:37
    опять передышку террористам сердобольный "оон организовал, между ними можно уже ставить знак равенства....
    anjey
    1. алтай Сегодня, 10:02
      Anyone Сегодня, 09:49 ↑ Новый
      А саму резолюцию почитать не судьба? Например, вот эту часть:
      Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" (все три запрещены в России) и других связанных с ними организаций.​
      алтай
      1. donavi49 Сегодня, 10:27
        А там их нет. Там рулят Тахрирки и ДжейшИслам. А они демократичное будущее Сирии по мнению США и западного мира, особенно Джейш.
        donavi49
  12. андрсон Сегодня, 09:56
    Что то наша дипломатия отказывается показывать зубы на международной арене..Данная резолюция яркий тому пример..
    андрсон
  13. garnik Сегодня, 09:59
    Да,тяжко стало в Восточной Гуте. Значит надо добивать,а то за месяц такую кампанию раскрутят по гуманитарной катастрофе ,что"уши завянут".Этот анклав отвлекает значительные сила САА ,терроризируя столицу Сирии. В Гуте хозяйничают хайат тахрир аш-шам и джейш аль-ислам , ясно кому это надо.Думаю что это месть ,за гибель под Дейр- эр- Зором про Асадовских войск.Поэтому так жестко поступили с т.н. оппозицией ,в которой уверен ,есть советники из "миролюбивых" стран.
    garnik
  14. лысова Сегодня, 10:34
    Как обычно - снаряды кончаются, перегруппировку сделать и Россия пожрать подвезёт.
    лысова
  15. Piramidon Сегодня, 10:34
    Вот что в сетях появилось. Но, думаю - брехня.
    http://x-true.info/66987-prinuzhdenie-k-miru-su-5
    7-razgromil-naemnikov-iz-amerikanskoy-chvk-i-pomo
    g-amerikancam-stat-sgovorchivey-v-oon.html
    Piramidon
  16. старшина запаса Сегодня, 10:36
    шаг вперёд три назад
    старшина запаса
  17. Игорь Половодов Сегодня, 10:40
    В аккурат под выборы пропихнули этот"резолюцицьон"... типа в канун им невозможно будет отказаться...
    Игорь Половодов
  18. rocket757 Сегодня, 10:57
    Господина\ товарища "НЕТ" нам явно не хватает.
    Слишком большая куча прихлебателей у янки, трудно однако это шоблу пересилить.
    Ладно, прорвёмся!
    rocket757
  19. Александр Меньшиков Сегодня, 10:57
    Вчера мелькнула информация, и быстро исчезла. Наши СУшки, сравняли восточную Гуту вместе с американскими военными и "повстанцами", в ООН перепесали эту резолюцию в течении часа, так,как требовала Россия. И приняли её моментально. Надо проверить, так ли. К кому обратиться??
    Александр Меньшиков
    1. To be or not to be Сегодня, 12:27
      Почему исчезла ...Стоит ...
      http://e-news.su/inopressa/214658-su-57-razbombil
      -gutu-vmeste-s-amerikancami.html
      Самый совершенный многоцелевой реактивный самолет в ВВС России, Су-57 впервые развернутый в Сирии около 36 часов назад, принял участие в боевом вылете. Сегодня Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска.""
      http://wh24.ru/chetyre-su-54-sravnyali-s-zemlej-v
      ostochnuyu-gutu-v-sirii/
      To be or not to be
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