Президент Эстонии неоднозначно охарактеризовала отношения с РФ

У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу,

У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает,

Мы помним, что стратегическая терпеливость в итоге ведет к цели – так и наша политика непризнания оккупации продолжалась полвека, пока в итоге не оказалась успешной,