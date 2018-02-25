15:41 25 февраля

Президент Эстонии неоднозначно охарактеризовала отношения с РФ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в торжественной речи по случаю дня независимости республики неоднозначно оценила отношения с Россией.



Говоря об окружающих Эстонию странах, Кальюлайд завуалированно отметила сложные, но при этом «соседские» отношения с РФ.


У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу,
цитирует президента РИА Новости.

У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает,
заявила она.

По словам Кальюлайд, республика ждет от своих партнеров, «чтобы они не меняли основанный на ценностях миропорядок на краткосрочные интересы».

Мы помним, что стратегическая терпеливость в итоге ведет к цели – так и наша политика непризнания оккупации продолжалась полвека, пока в итоге не оказалась успешной,
сказала эстонский лидер.

Ранее она уже заявляла, что отношения с Москвой «невозможно назвать хорошими». Также Кальюлайд разъяснила, что не может самостоятельно без Брюсселя принять решение о визите в Россию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. МИХАН Сегодня, 09:24
    Потом посмотрим , как вы заговорите.. Все записывается и запоминается! Я в детстве ваше отношение запомнил на всю жизнь..
    МИХАН
    1. Вас Влад Сегодня, 11:23
      Цитата: МИХАН
      Потом посмотрим

      Виталя ты сейчас посмотри,это же ОНО laughing
      Идёт в ногу с мировой модой на Содом и Гомора!Не зря деньги получает от Европы wink
      Вас Влад
      1. iliitchitch Сегодня, 11:56
        Цитата: Вас Влад
        Идёт в ногу с мировой модой на Содом и Гомора!Не зря деньги получает от Европы

        А железный занавес давно пора по западной границе. Оттуда нихрена хорошего никогда не прилетало и не приезжало . Типа , цивилизация , ага . Чего ж тогда Д`Артаньян тогда в такой шикарной шляпе ходил ? А , это чтобы помои , вылитые из окна , на плащ не попадали . Но цивилизация , бесспорно , да .
        iliitchitch
        1. К.А.С Сегодня, 12:52
          точно не прилетало и не приезжало?
          а какже например очень красивый Санкт-Петербург построеный по образу и подобию западных городов? а какже Лефорт, Лермонт, фон Физин и тд и тп? Вы считаете что крепостное право лучше чем права человека (кстати иезуиты придумали)?
          А какже маркс. коммунизм. это тоже с запада? или коммунизм идеи марксизма это тоже плохо? или плохо то что с запада пришло такое понятие как профсоюзы? или плохо то что с запада пришла революция которая тиранам бошки откручивала?
          Смешно читать человека который по вылитым помоям рассуждает о развитости цивилизации. не замечая как в это же самое время его предков продавали наравне с животными!
          К.А.С
          1. Orionvit Сегодня, 13:10
            Цитата: К.А.С
            Смешно читать человека который по вылитым помоям рассуждает о развитости цивилизации

            Смешно читать человека, который занимаясь банальной демагогией, валит всё в одну кучу. Такое ощущение, что от своей ненависти к России, вы уже даже забыли где право, а где лево. Не говоря уже о элементарных знаниях об исторических процессах.
            Orionvit
            1. Shurik70 Сегодня, 13:30
              Кальюлайд разъяснила, что не может самостоятельно без Брюсселя принять решение о визите в Россию

              АХ-ХА-ХА-ХА-ААААА !!!!!
              Shurik70
              1. словак Сегодня, 13:36
                Цитата: Shurik70
                Кальюлайд разъяснила, что не может самостоятельно без Брюсселя принять решение о визите в Россию

                АХ-ХА-ХА-ХА-ААААА !!!!!

                Зато отпраздновали день "независимости". Независимость от права голоса, права самостоятельно что- то решать?
                словак
          2. midivan Сегодня, 13:18
            Ай да фокусник, а ловко как он полтинник превратил в пятак yes
            Цитата: К.А.С
            а какже например очень красивый Санкт-Петербург построеный по образу и подобию западных городов?

            У нас ни чуть не хуже даже в дереве было
            Цитата: К.А.С
            Вы считаете что крепостное право лучше чем права человека (кстати иезуиты придумали)?

            Вы хотите сказать, что когда у нас крепостное право было, то там за бугром демократия процветала? Ну а чо, на костре сжечь бабу ага, и людей там не продавали и не грабили ни кого и Наполеон нам исключительно права человека нес, так мы сирые не поняли.
            Цитата: К.А.С
            А какже маркс. коммунизм. это тоже с запада? или коммунизм идеи марксизма это тоже плохо?

            А вас не смущает, что эти самые идеи там на родине не прижились и внедрялись у нас исключительно с правами человека? Хочешь Богу верь, а хочешь в коммунизм? Да и на сегодняшний момент от туда исключительно одни права человека несут, ага.
            Цитата: К.А.С
            или плохо то что с запада пришло такое понятие как профсоюзы?

            Эт случайно не те которые итальянская мафия на вооружение взяла? А сейчас так без них совсем ни куда, кто-ж еще порвет рубаху за простого работягу.
            Цитата: К.А.С
            Смешно читать человека

            midivan
  2. рюрикович Сегодня, 09:26
    Интересно, а с Брюсселем они согласуют то, что говорят в различных интервью и на встречах? what laughing
    Ведь feel у вассалов есть даже свой дресс-код, который тож необходимо согласовывать с хозяевами feel
    Вот она,свобода и демократия, когда ты делаешь(или не делаешь) то, что тебе велят другие laughing fool
    рюрикович
    1. midivan Сегодня, 13:25
      Цитата: рюрикович
      Вот она,свобода и демократия, когда ты делаешь(или не делаешь) то, что тебе велят другие

      Да ничегошеньки вы не понимаете в демократии-
      Мы помним, что стратегическая терпеливость в итоге ведет к цели – так и наша политика непризнания оккупации продолжалась полвека, пока в итоге не оказалась успешной,
      Они еще потерпят пол века, а там глядишь и бабуинам(беженцам)рога покажут, вот только подойдет конец дотациям и полнейшая свобода начнется laughing
      midivan
  3. предки с Дона Сегодня, 09:27
    Между прочим этот сложный сосед выкупил Эстонию со всей их "демократией" у Швеции. Пётр Алексеевич заплатил 2 млн. руб.
    По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.
    предки с Дона
    1. Machete Сегодня, 10:15
      Ну, они так себя и ведут. Как продажные девки.
      Если тебя хоть раз продали, как скот, то от этого уже не отмыться.
      Всегда есть тот, кто это помнит, хоть и ты решил про это забыть.
      Machete
    2. К.А.С Сегодня, 12:54
      уважаемый то что Вы пишите правда, за исключением одного! коммунисты подписали договор. и что бы потребовать проценты нужно что бы РФ признала преступным время правления коммунистов! и соответственно все их договоры ничтожными и не имеющими юрсилы!
      К.А.С
  4. Magic Archer Сегодня, 09:27
    Это точно она?!На фото больше на мужика с накрашенными губами похожа...ну вы поняли... negative
    Magic Archer
    1. Вас Влад Сегодня, 11:28
      Цитата: Magic Archer
      ну вы поняли...

      Это оно,одевается в трэнде хозяев good
      Вас Влад
  5. ФЕОДОР Сегодня, 09:28
    Назначенныый преезидент !
    ФЕОДОР
  6. Egorovich Сегодня, 09:28
    У таких бородавочных стран, как Эстония, всегда одна судьба - лежать, широко раздвинув ноги, под кем-то. В данном случае, под Брюсселем и Вашингтоном. Менять позу можно, но результат будет один.
    Egorovich
    1. Кот_Кузя Сегодня, 09:41
      эти прибалты всю свою историю под кем-нибудь да лежали: под немцами, шведами, поляками, русскими, теперь лежат под США.
      Кот_Кузя
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:37
        Цитата: Кот_Кузя
        эти прибалты всю свою историю под кем-нибудь да лежали: под немцами, шведами, поляками, русскими, теперь лежат под США.

        а что вы хотите? это же древнейшая профессия request
        Angel_and_Demon
  7. дед_Костя Сегодня, 09:29
    Мы помним, что стратегическая терпеливость в итоге ведет к цели – так и наша политика непризнания оккупации продолжалась полвека, пока в итоге не оказалась успешной

    -бодро сменилась НАТОвской оккупацией.
    дед_Костя
  8. Громобой Сегодня, 09:31
    Так и хочется ей красноармейскую звёздочку на головной убор приколоть и красную гвоздику в петлицу. wassat
    Громобой
    1. johnik Сегодня, 10:24
      Приколотить...
      johnik
      1. Не либероид Русский Сегодня, 11:22
        отбойным молотком
        Не либероид Русский
    2. midivan Сегодня, 13:37
      Цитата: Громобой
      Так и хочется ей красноармейскую звёздочку на головной убор

      stop Шапочка то неуставная yes , "уши" зашитые, копировальной бумагой(черной) натертая, я себе такую только на стодневку позволить смог, а кокарду сняла чтобы снайперу немного трудней было в ночи. laughing
      midivan
  9. Hard Rock Сегодня, 09:34
    Также Кальюлайд разъяснила, что не может самостоятельно без Брюсселя принять решение о визите в Россию.... Сама себе и ответила, чего зря болтать.
    Hard Rock
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
    Говоря об окружающих Эстонию странах, Кальюлайд завуалированно отметила сложные, но при этом «соседские» отношения с РФ.

    Гляди-ка, соседка выискалась... с такими соседями и врагов не надо...
    a.s.zzz888
  11. Vard Сегодня, 09:35
    Я помню Советские времена... С женой как то проехались по Прибалтике... Как в другой мир попали... Что больше всего убило... У нас в Самарской области. Пиво в драку... А у них наше жигулевское стояло с осадком...
    Vard
  12. Симон Сегодня, 09:36
    Мы помним, что стратегическая терпеливость в итоге ведет к цели --- По моему, у вас одна цель - стать бедными. Что вам Союз построил, все разрушили, а теперь ползаете на коленях перед Европой и американцами - это ваша свобода! fool
    Симон
  13. Горный стрелок Сегодня, 09:37
    Жил в детстве в Эстонии. Запомнил аккуратные кирпичные домики, хорошие асфальтовые дороги и замечательные молочные продукты. И шипение сквозь зубы местных. Наверное, им сейчас намного лучше, чем при СССР? Насколько помню, они наиболее успешны среди прибалтов. И все равно население уменьшается...
    Горный стрелок
    1. igordok Сегодня, 10:29
      Цитата: Горный стрелок
      Наверное, им сейчас намного лучше, чем при СССР?

      Кому-то да, кому-то нет. За дешевыми лекарствами, табаком, бензином в Пскове их часто видно.
      igordok
    2. igordok Сегодня, 13:19
      Сегодня встретил преподавателя иняза в нашем университете, она говорит что много русскоговорящих прибалтов учатся у них. Дешевле чем там. Да и многие остаются в России. Эстонцев мало, в основном латыши.
      igordok
  14. ПалБор Сегодня, 09:40
    "Сложные,но соседские отношения с Россией".Да и ты,Керсти,страшненькая,но не противненькая.
    ПалБор
  15. APASUS Сегодня, 09:46
    В чем новость ?
    Мы всегда будем обсуждать слова президента, каждой американской колонии.
    APASUS
  16. Кот_Кузя Сегодня, 09:47
    Ничего, скоро Усть-Лужский порт заработает на всю мощь, и ваш Таллинский порт станет никому не нужным. Вот тогда совсем печально запоете. Грузооборот Усть-Луги в 2017 г составил 103 млн т, тогда как в 2010 он составил всего 12 млн т, а в 2003, когда только начал работать, его грузооборот составил всего 400 тысяч т. В 2020 г планируется перевезти 180 млн т. Таллинский же порт достиг максимума в 2006 г и грузооборот его составил 41 млн т, и стал с каждым годом уменьшаться, и в 2017 грузооборот составил всего 19 млн т.
    Кот_Кузя
  17. изя топ Сегодня, 09:53
    с какого там года бруссель перестаёт финансировать трибалтов?с 2019?
    изя топ
    1. Кот_Кузя Сегодня, 10:12
      Именно так. Плюс еще они перестанут получать деньги за транзит и перевалку российских товаров в Европу и европейских товаров в Россию. Совсем печальные для них времена наступят.
      Кот_Кузя
    2. ФЕОДОР Сегодня, 10:14
      2020-го года !
      ФЕОДОР
  18. Ныробский Сегодня, 09:57
    Пока, все потуги бывших квартирантов по СССР как можно сильнее насолить России приводят лишь к одному результату - увеличению количества дырок на экономическом поясе, который они вынуждены всё сильнее затягивать. Не удавились бы на смерть... Декоммунизация выходят им боком.
    Ныробский
  19. ButchCassidy Сегодня, 10:09
    А в чем проблема? Зачем разрешение Брюсселя?
    Если дело в билете на проезд, то проблема решаемая))
    ButchCassidy
  20. Ураган70 Сегодня, 10:16
    Трансгендер какой то... Фу нафиг, еще и ртом чего то говорить пытается...
    Ураган70
  21. sib.ataman Сегодня, 10:37
    Чем отличется большая семья от жителей коммуналки? Правильно-в большой семье все вместе и друг за друга, и сам рогатый и хвостатый им не страшен-пока вместе нет непреодолимых трудностей! А в коммуналке каждый сам за себя, а еще развивается ущербный комплекс всеми обиженного, вокруг которого все виноваты и все чего-то задолжали. Такому убогому можно посочувствовать, что его обиженность привела не в ту семью. А кто в этом виноват? Комплекс, хитрожопость и жадность. А еще представлять бы себе почетче, что ждет в конце тунеля, а то може быть там просто слив в дерьмо?
    sib.ataman
  22. behemot Сегодня, 10:49
    От таких соседей как прибалтийские тигры слегка пованивает. Что ж мы вам покоя то не даем, ну вы же свободные, вот и живите, не тявкайте на нас, шавки шные.
    behemot
  23. rocket757 Сегодня, 10:49
    Есть Бенилюкс, вполне себе понятно и вполне адекватно!
    Получилась прибалт-дурьнесусветная .... а нам как бы уже и не важно, шо там за дурь.
    Есть там и русские, заровняют их по своему подобию в конце концов .... к нашей власти мож большие претензии предъявлять, только виноваты все мы ....
    rocket757
  24. Александр Меньшиков Сегодня, 10:49
    И там баба правит??? Ну тогда всё понятно!!
    Александр Меньшиков
  25. taiga2018 Сегодня, 11:26
    как же всё таки тяжело,когда приходится стоять раскорякой,с одной стороны надо всё время подтверждать свою верность ЕС и НАТО,а с другой стороны не хочется сильно портить отношения с Россией...
    taiga2018
  26. Rusland Сегодня, 11:28
    Напоминает Петю из фильма " Петя по дороге в царствие небесное".
    Rusland
  27. iouris Сегодня, 11:30
    Цитата: "Говоря об окружающих Эстонию странах..." Конец цитаты.
    Где можно купить глобус Эстонии?
    iouris
    1. Теренин Сегодня, 13:40
      Какой там глобус crying . На Мюнхенской конференции не узнали Президента Эстонии.
      https://youtu.be/tgKTrn8jjyQ?t=21
      Теренин
  28. aleks.29ru Сегодня, 11:33
    Цитата: предки с Дона
    Между прочим этот сложный сосед выкупил Эстонию со всей их "демократией" у Швеции. Пётр Алексеевич заплатил 2 млн. руб.
    По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.

    Землю надо покупать без населения. Или поступать с ним как американцы с индейцами.
    aleks.29ru
  29. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:08
    Также Кальюлайд разъяснила, что не может самостоятельно без Брюсселя принять решение о визите в Россию.


    Кто бы сомневался. Прибалтийские моськи и пукнуть не смогут без приказа хозяев.
    Генерал Песчаных Карьеров
  30. 23424636 Сегодня, 13:13
    чтобы чухонка -гимназистка быстро думала как полюбить Россию Вана Таллин не поможет ,только розги и ,и быстрое переполнение восточного золоотстойника Эстонской ТЭЦ
    23424636
  31. Angor Сегодня, 14:14
    :-) с эту бабу пит можно и в драку лезть...
    Angor
  32. ТОР2 Сегодня, 15:34
    Мы помним, что стратегическая терпеливость в итоге ведет к цели – так и наша политика непризнания оккупации продолжалась полвека, пока в итоге не оказалась успешной,

    ТОР2
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