Президент Эстонии неоднозначно охарактеризовала отношения с РФ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в торжественной речи по случаю дня независимости республики неоднозначно оценила отношения с Россией.
Говоря об окружающих Эстонию странах, Кальюлайд завуалированно отметила сложные, но при этом «соседские» отношения с РФ.
По словам Кальюлайд, республика ждет от своих партнеров, «чтобы они не меняли основанный на ценностях миропорядок на краткосрочные интересы».
Ранее она уже заявляла, что отношения с Москвой «невозможно назвать хорошими». Также Кальюлайд разъяснила, что не может самостоятельно без Брюсселя принять решение о визите в Россию.
Говоря об окружающих Эстонию странах, Кальюлайд завуалированно отметила сложные, но при этом «соседские» отношения с РФ.
У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу,цитирует президента РИА Новости.
У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает,заявила она.
По словам Кальюлайд, республика ждет от своих партнеров, «чтобы они не меняли основанный на ценностях миропорядок на краткосрочные интересы».
Мы помним, что стратегическая терпеливость в итоге ведет к цели – так и наша политика непризнания оккупации продолжалась полвека, пока в итоге не оказалась успешной,сказала эстонский лидер.
Ранее она уже заявляла, что отношения с Москвой «невозможно назвать хорошими». Также Кальюлайд разъяснила, что не может самостоятельно без Брюсселя принять решение о визите в Россию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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