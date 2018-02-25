В рационе американских военнослужащих появится пицца
В скором времени пицца будет включена в сухой паек американских военных, передает РИА Новости сообщение портала Military.
Ресурс отмечает, что срок годности такой пиццы составит 3 года. Военнослужащим предложат пока лишь один вид – пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента.
Как рассказал представитель научного центра американской армии Дэвида Ацетте, исследователи потратили много лет на создание пиццы «без большого количества консервантов, которая при этом может долго оставаться вкусной и свежей при высокой температуре».
По его словам, «пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы».
Сообщается, что пайки с пиццей появятся в подразделениях уже в начале 2019 года.
Ранее СМИ писали об угрозе планам американского президента по наращиванию военного потенциала из-за сокращающегося количества годных к армейской службе американцев, которые страдают, в частности, ожирением.
Ресурс отмечает, что срок годности такой пиццы составит 3 года. Военнослужащим предложат пока лишь один вид – пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента.
Как рассказал представитель научного центра американской армии Дэвида Ацетте, исследователи потратили много лет на создание пиццы «без большого количества консервантов, которая при этом может долго оставаться вкусной и свежей при высокой температуре».
По его словам, «пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы».
Сообщается, что пайки с пиццей появятся в подразделениях уже в начале 2019 года.
Ранее СМИ писали об угрозе планам американского президента по наращиванию военного потенциала из-за сокращающегося количества годных к армейской службе американцев, которые страдают, в частности, ожирением.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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