15:47 25 февраля

В рационе американских военнослужащих появится пицца

В скором времени пицца будет включена в сухой паек американских военных, передает РИА Новости сообщение портала Military.



Ресурс отмечает, что срок годности такой пиццы составит 3 года. Военнослужащим предложат пока лишь один вид – пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента.


Как рассказал представитель научного центра американской армии Дэвида Ацетте, исследователи потратили много лет на создание пиццы «без большого количества консервантов, которая при этом может долго оставаться вкусной и свежей при высокой температуре».

По его словам, «пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы».

Сообщается, что пайки с пиццей появятся в подразделениях уже в начале 2019 года.

Ранее СМИ писали об угрозе планам американского президента по наращиванию военного потенциала из-за сокращающегося количества годных к армейской службе американцев, которые страдают, в частности, ожирением.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. Machete Сегодня, 09:48
    Пицца и весь набор из Макдональдса.
    Ясно-понятно. Чтобы в диких завоёванных странах не скучали по Родине.
    Machete
    1. Svarog Сегодня, 09:59
      Цитата: Machete
      Пицца и весь набор из Макдональдса.
      Ясно-понятно. Чтобы в диких завоёванных странах не скучали по Родине.

      Так срок годности этой пиццы три года!)) Она пластмассовая ..
      Svarog
      1. Machete Сегодня, 10:04
        Так и еда из Мака - синтетическая. )))
        Всё норм.
        Machete
        1. Svarog Сегодня, 10:15
          У нас золото в хоккее! Всех поздравляю!
          Svarog
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:32
        Цитата: Svarog
        Она пластмассовая ..

        и они - киборги, так что все логично laughing
        Angel_and_Demon
        1. Svarog Сегодня, 10:36
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Svarog
          Она пластмассовая ..

          и они - киборги, так что все логично laughing

          ага киборги пластмассовые.. :-)
          Svarog
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:40
            Цитата: Svarog
            ага киборги пластмассовые.. :-)

            ну типа того
            Angel_and_Demon
            1. Подрезчик Сегодня, 12:10
              сокращающегося количества годных к армейской службе американцев, которые страдают, в частности, ожирением.

              Вот и жирейте на здоровье, меньше будете пригодны для войны... good laughing
              Подрезчик
      3. Андрей К Сегодня, 11:28
        Цитата: Svarog
        ...Так срок годности этой пиццы три года!)) Она пластмассовая ..

        Пицца, кола, биотуалеты и туалетная бумага измеряемая километражом, куда ж без неё...
        Не ТВД, а пансионат на выезде laughing
        Андрей К
        1. шура матросов Сегодня, 13:24
          Осталось добавить в сухпай чипсы, пиво и игровую приставку. Может и желающих служить станет побольше
          шура матросов
    2. Ольгович Сегодня, 10:16
      Извините, что не по теме:
      наши хоккеисты-ЧЕМПИОНЫ!!!
      УРА!!!
      Слава нашим ребятам! good
      Ольгович
      1. Machete Сегодня, 10:18
        Наши - молодцы. Но давайте обойдёмся без всяких "красных машин".
        Наши просто молодцы.
        Machete
        1. мордвин 3 Сегодня, 10:26
          А я за то, чтобы наших называли красной машиной.
          мордвин 3
          1. Svarog Сегодня, 10:27
            Цитата: мордвин 3
            А я за то, чтобы наших называли красной машиной.

            Я тоже!
            Svarog
          2. Андрей К Сегодня, 11:28
            Цитата: мордвин 3
            ...А я за то, чтобы наших называли красной машиной...

            Тон эрзя?
            Андрей К
            1. мордвин 3 Сегодня, 11:30
              Не понял смысла вопроса... recourse
              мордвин 3
              1. Андрей К Сегодня, 11:34
                Цитата: мордвин 3
                ...Не понял смысла вопроса... recourse

                Ничего страшного - похохмить хотел.
                Володь, у тебя в нике написано "мордвин" - вот я и спросил, не эрзянец ли ты?
                Потому, что эрзянцы очень уважают красный цвет - якстере тюст (на эрзянском).
                Я наполовину эрзя laughing
                Андрей К
                1. мордвин 3 Сегодня, 11:38
                  А. понял. У меня дед по матери - мордвин, отсюда и цифирь - 3. wink Ну, так. А по эрзянски я не разумею. sad
                  мордвин 3
                  1. Андрей К Сегодня, 11:46
                    Цитата: мордвин 3
                    ...Ну, так. А по эрзянски я не разумею...

                    У меня бойцы однажды на эрзянском по рации поговорили. Через пару дней выходим к рынку, а там местные с дикими вопросами - у русских наёмники появились? Волну прослушивали и в непонятках остались laughing
                    Андрей К
            2. Rusland Сегодня, 11:32
              Пусть не обманывают себя, обычная галета с кетчупом, скорее производителя вспомнят, чем дом.
              Rusland
              1. Виктор Red Сегодня, 11:48
                Удивляет то, что: как в колыбели фастфуда об этом раньше не додумались.
                Виктор Red
                1. шура матросов Сегодня, 13:28
                  Долго искали подходящий пластик, чтоб мог три года выдержать кетчуп lol
                  шура матросов
    3. сибиралт Сегодня, 11:49
      Х-ха. Китайцы уже почти всю еду научились делать из пластика. lol
      сибиралт
      1. мордвин 3 Сегодня, 12:03
        Они даже яйца искуственные делать научились. laughing
        мордвин 3
  2. APASUS Сегодня, 09:53
    Очень похоже ,что бюджет Пентагона пилить более удобно ,чем строить пиццерии по всему миру .Не удивлюсь если на коробках от пиццы будет написано Папа Джонс .
    Ребята грамотно смогли пролоббировать свою продукцию в военном ведомстве.По этой технологии, в пайке бойцов может оказаться что угодно.
    APASUS
    1. NKT Сегодня, 10:12
      А на обертке от пиццы будет лицо нашего Овечкина - красная машина идет к вам.
      NKT
    2. Orionvit Сегодня, 13:20
      Цитата: APASUS
      бюджет Пентагона пилить более удобно ,чем строить пиццерии по всему миру

      Ничего удивительного, все штатовские военные базы во всём мире, окружены тройным кольцом "Мак-Дональдсов", пиццерий, баров, борделей, боулингов и остальной развлекаловой. Теперь ещё пиццу в сухпай. Хотя не вижу в этом никакого криминала, пицца ещё никому не помешала, тем более, что боевого духа они им не прибавит, пусть жрут. Правда вся штатовская еда длительного хранения из сухпаёв, действительно похожа на пластик. Интересно, а если в рацион Российских военнослужащих введут к примеру расстегай, столько же будет шума и шуток?
      Orionvit
      1. шура матросов Сегодня, 13:37
        К вопросу - еще никому пицца не помешала - а как же сбалансированная пища? Так понимаю пища, помимо домашнего вкуса, должна давать необходимое организму количество жиров, углеводов, белков... Насколько помню из своей армейской жизни, мало кому нравились все эти каши в армейской столовой, но все были сыты и на дембель уходили далеко не рахитами
        шура матросов
        1. Orionvit Сегодня, 13:58
          Цитата: шура матросов
          Насколько помню из своей армейской жизни, мало кому нравились все эти каши в армейской столовой, но все были сыты и на дембель уходили далеко не рахитами

          Понятно, что сбалансированная пища, в основе своей вкусной редко бывает. Вопрос вам на засыпку, а что, у вас в части не было солдатской чайной, куда можно было иногда зайти и съесть пару "вредных пирожных", которых в армии, АХ как не хватало, и так хотелось. Или пойти в увольнение, и слопать обычный чебурек, где нибудь на вокзале, без всяких изысков?
          Orionvit
  3. Greenwood Сегодня, 09:53
    Ну круто чё уж. В пятницу в офисе отмечали 23-е, тож заказали 8 больших пицц, объелись до пуза. good
    Greenwood
    1. словак Сегодня, 13:32
      Цитата: Greenwood
      Ну круто чё уж. В пятницу в офисе отмечали 23-е, тож заказали 8 больших пицц, объелись до пуза. good

      Попробуйте повторить с пиццей, которой пусть не 3, год. Захочется повоевать и вспомнить американскую родину...(теплым словом)
      словак
  4. Громобой Сегодня, 09:54
    Эх,хорош паёк мерьканский
    Есть и пицца и маца,
    Не хватает холодца!)))))
    Громобой
    1. Громобой Сегодня, 09:58
      Ура!!! Наши в меньшинстве победили немцев! drinks
      Громобой
      1. san4es Сегодня, 10:04
        Хоккей. Россия. -- Олимпийский чемпион! Ура товарищи!! soldier
        san4es
        1. мордвин 3 Сегодня, 10:07
          Не. Сборная пяти баранок - чемпион. crying
          мордвин 3
          1. Machete Сегодня, 10:11
            Ну, если ВЫ их такими считаете, то - да.
            Мы считаем их российской сборной.
            Machete
            1. мордвин 3 Сегодня, 10:14
              Это не я так считаю. Это МОК так считает. Красная машина рулит. Эх, придется стопарь дернуть. drinks
              мордвин 3
              1. Machete Сегодня, 10:17
                МОК может считать как угодно и что угодно.
                Я был против поездки на этот шабаш. Но кто я такой? Но раз, уж, приехали, то надо было выигрывать.
                Machete
                1. мордвин 3 Сегодня, 10:18
                  Цитата: Machete
                  Но раз, уж, приехали, то надо было выигрывать.

                  Так точно. soldier
                  мордвин 3
                2. Аскет Сегодня, 10:36
                  Цитата: Machete
                  Я был против поездки на этот шабаш. Но кто я такой? Но раз, уж, приехали, то надо было выигрывать.

                  Лыжники порадовали особенно, практически юниоры, которые при наличии сильнейших которых отцепили могли и вовсе в команду не попасть завоевали столько медалей!
                  Аскет
            2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:17
              Ну, если ВЫ их такими считаете, то - да.

              Я рад за наших спортменов...но не одобряю действия Жукова и СКР кающихся перед МОК и ВАДА на каждом углу...далее заплатили этим шантажистам еще 15 миллионов долларов из кармана наших налогоплательщиков...
              и напоследок...
              МОК запретил демонстрировать флаг РОССИИ на закрытии олимпийских игр...
              Позорище...
              И лишь победа наших хоккеистов хоть маленько этот позор нивелировала.
              Тот же ЛЕХА
              1. Аскет Сегодня, 10:39
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                МОК запретил демонстрировать флаг РОССИИ на закрытии олимпийских игр...

                Ну и нечего на этом закрытии позориться, пусть Жуков с Мутко с кольцами дифелируют, а ребята все домой, на Родину.
                Аскет
              2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:57
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Я рад за наших спортменов...но не одобряю действия Жукова и СКР кающихся перед МОК и ВАДА на каждом углу.

                а по другому то как?
                Angel_and_Demon
              3. Orionvit Сегодня, 13:30
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                МОК запретил демонстрировать флаг РОССИИ на закрытии олимпийских игр

                По вопросу флага, болельщики отыграются, они правилами МОК не заморачиваются.
                Orionvit
        2. Piramidon Сегодня, 10:28
          Цитата: san4es
          Хоккей. Россия. -- Олимпийский чемпион! Ура товарищи!! soldier

          Еще не вечер. Мельдоний уже ищут.
          Piramidon
          1. san4es Сегодня, 10:35
            Цитата: Piramidon
            ... Мельдоний уже ищут.

            ...Могу угостить...У меня много fellow
            san4es
            1. Piramidon Сегодня, 10:37
              Цитата: san4es
              ...Могу угостить...У меня много

              Не употребляю. Предпочитаю водочку в качестве допинга.
              Piramidon
              1. san4es Сегодня, 10:43
                Цитата: Piramidon
                ...Не употребляю.,

                ...Да не вас...искателей из ВАДА
                san4es
                1. Piramidon Сегодня, 10:45
                  Цитата: san4es
                  ...Да не вас...искателей из ВАДА

                  Понял. good
                  Piramidon
              2. мордвин 3 Сегодня, 10:57
                А летчикам, вообще то коньячок выдавали. tongue
                мордвин 3
              3. Виктор Red Сегодня, 12:19
                Главную Военную Тайну не выбавайте. am laughing
                Виктор Red
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:02
              Цитата: san4es
              ...Могу угостить...У меня много

              вы случаем не Уильямс?
              Angel_and_Demon
          2. СРЦ П-15 Сегодня, 11:36
            Цитата: Piramidon
            Еще не вечер. Мельдоний уже ищут.

            Я об этом подумал ещё тогда, когда нашли допинг у игрока Словенской сборной: готовятся к "обнаружению" следов мельдония у игроков нашей сборной. Они сделают всё, чтобы лишить нас этой золотой медали.
            А по теме: пиццу на дух не переношу! Не понимаю, что некоторые люди от неё тащатся? Это же надо: собрали все объедки в одну кучу и в духовку! Жесть!
            СРЦ П-15
            1. Виктор Red Сегодня, 12:09
              Поддерживаю по обоим пунктам.
              1. Нападки будут продолжатся.
              2. Я не столь котегоричен, да и итальянцы не от хорошей жизни продумали сей продукт, но в пицце ничего особенного не вижу, типичный фаст-фуд. Как они раньше до этого не додумались.
              Виктор Red
            2. Orionvit Сегодня, 13:33
              Цитата: СРЦ П-15
              Это же надо: собрали все объедки в одну кучу и в духовку!

              Понятно почему не любите. А вы пробовали в пиццу класть не объедки, а нормальные продукты? Смею вас уверить, очень даже ничего. laughing
              Orionvit
  5. Ныробский Сегодня, 10:05
    Самая лучшая пицца в суточном пайке, это банка хорошей тушёнки. Остальное от лукавого...
    Ныробский
  6. Ураган70 Сегодня, 10:13
    Цитата: san4es
    Хоккей. Россия. -- Олимпийский чемпион! Ура товарищи!! soldier

    Смотрел!!! Ура!!! Троекратное!!! А они нам про пиццу...
    Ураган70
    1. Tusv Сегодня, 10:24
      Цитата: Ураган70
      А они нам про пиццу...

      Ха! Пицца. 25 медалей Олимпийцам!!!
      Tusv
  7. Ураган70 Сегодня, 10:13
    Цитата: Ныробский
    Самая лучшая пицца в суточном пайке, это банка хорошей тушёнки. Остальное от лукавого...

    Согласен! И сало тоже неплохо!
    Ураган70
  8. Кот_Кузя Сегодня, 10:14
    Похоже, анекдот что американские солдаты не могут воевать без колы и туалетной бумаги не так уж и далек от истины.
    Кот_Кузя
    1. Piramidon Сегодня, 10:30
      Цитата: Кот_Кузя
      Похоже, анекдот что американские солдаты не могут воевать без колы и туалетной бумаги не так уж и далек от истины.

      Нанести удар по пиццерии и фсё.
      Piramidon
  9. Усатый Кок Сегодня, 10:21
    И что в этом такого. Считайте пицца - это пирог. А у нас в сухпайках гречневая каша, которую в остальном мире практически не едят (разве что в Азии любят гречневую лапшу и тесто).
    Усатый Кок
    1. Piramidon Сегодня, 11:03
      Цитата: Усатый Кок
      И что в этом такого. Считайте пицца - это пирог.

      А вот интересно, в каком виде эти "пироги" будут поступать на передовую? В сушеном, мороженном, или пригонят походную пиццерию типа полевой кухни.
      Piramidon
      1. Orionvit Сегодня, 13:37
        Цитата: Piramidon
        интересно, в каком виде эти "пироги" будут поступать на передовую?

        Если наши сухпаи легко разогреваются на обычном огне, то для пиццы, без СВЧ печки не обойдутся. Теперь американскому солдату ещё и печь с собой таскать. laughing
        Orionvit
    2. 72jora72 Сегодня, 12:10
      Гречневая кашка, да с тушенкой(можно и с паштетом запарить),да это пища богов........ good
      72jora72
      1. Tusv Сегодня, 12:53
        Цитата: 72jora72
        Гречневая кашка, да с тушенкой(можно и с паштетом запарить),да это пища богов........

        Каждый год, 9 мая ходим в Бабушкинский парк отведать сего чуда. Уже традиция. Кстати и без тушенки хорошо идет
        Tusv
  10. gukoyan Сегодня, 10:29
    "...исследователи потратили много лет на создание пиццы «без большого количества консервантов, которая при этом может долго оставаться вкусной и свежей при высокой температуре..."
    Самое смешное что консервантов и всевозможных "Е", там будет в таком количестве что из натурального будет только мука.
    gukoyan
    1. Orionvit Сегодня, 13:39
      Цитата: gukoyan
      из натурального будет только мука.

      И та генномодифицирована, от неё жучки дохнут. laughing
      Orionvit
  11. Горный стрелок Сегодня, 10:39
    А мы - нормальный сухпай своим воинам даём.
    И вообще. У нас "Золото" в олимпийском хоккее... А если еще всех астматиков норвежских и финских "вычесть" - то кто тогда и что выиграл? wassat
    Горный стрелок
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
    В рационе американских военнослужащих появится пицца

    И тогда мерикатосы попрут... в гальюны laughing
    a.s.zzz888
  13. FalconD Сегодня, 11:07
    Это из чего же она сделана, раз три года хранится!!!!
    FalconD
    1. sxfRipper Сегодня, 11:32
      "Лучше тебе этого не знать!" © laughing
      sxfRipper
  14. Jovanni Сегодня, 12:03
    А устрицы, ГДЕ?!!!! Бардак...
    Jovanni
  15. ЦУС-ВВС Сегодня, 12:10
    по калорийнее да по жирнее им пиццы накладывайте!!! как говорится сытый солдат-ленивый солдат !!! пусть страдают от ожирения laughing
    ЦУС-ВВС
    1. Zudova Yekaterina Сегодня, 13:03
      Помню читала книгу английского журналиста Макса Хастингса "Операция "Оверлорд", об открытии второго фронта. В сухпаёк американских солдат входила жевательная резинка. Так чего ждать от жующей нации?
      Zudova Yekaterina
  16. myrzilka Сегодня, 13:15
    [/quote]Ресурс отмечает, что срок годности такой пиццы составит 3 года.[quote]

    Да, долгоиграющая ватрушка))))) Но им не привыкать, " Мансанта" их уже адаптировала к такой еде))) При открытии упаковки резкий спиртовой запах ))) и бон аппетит ))
    myrzilka
  17. Altona Сегодня, 14:07
    Цитата: Ольгович
    Извините, что не по теме:

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    Извините, что не по теме, выложил в Youtube еще несколько номеров с корпоратива в Кунгуре. Может вам понравится. А то видюшки накопились, решил поделиться. Подарок всем на 23 февраля. hi


    P.S. На моем канале можете еще пару новых видео посмотреть. В смысле танцы этого коллектива.
    Altona
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