15:38 25 февраля

ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки десять раз открывали огонь по территории Донецкой республики, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.



За прошедшие сутки ВС Украины десять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные виды гранатометов и стрелковое оружие,
цитирует представителя ведомства РИА Новости.


«Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – восемь мин, 82 миллиметра – две мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 123 единицы», – уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Луганской республике сообщили об одном обстреле.

За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра,
говорится в релизе Народной милиции ЛНР.

Обстрелам подверглись позиции в районе населенного пункта Калиновка. Всего было выпущено более восьми мин. «По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», добавили в ведомстве.

В свою очередь украинский штаб сообщил о четырех случаях нарушения перемирия ополченцами.

За прошедшие сутки «зафиксировано четыре обстрела укреплений ВСУ», говорится в тексте сообщения.

«На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по нашим позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Лобачевого, а из стрелкового оружия (ополченцы) провоцировали украинских воинов возле Станицы Луганской», – рассказали в штабе.

Отмечается также, что «в результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:04
    Отмечается также, что «в результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал».
    а жаль recourse
    Angel_and_Demon
  2. МИХАН Сегодня, 11:05
    Может в честь Победы наших в хоккее ..Залп дать по бандеровцам..?: Они сейчас горилку с горя жрут..хе хе
    МИХАН
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:16
    Отмечается также, что «в результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал».


    Да ну...снайпера ЛДНР хорошо отстреливают этих доблестных защитничков ...прямо на боевых позициях...прямо во время обстрелов...так сказать наказание Божье за содеянное приходит сразу же...видео предостаточно в инете.
    Тот же ЛЕХА
    1. Мар.Тира Сегодня, 11:48
      Свеженькое на сегодня.Рагуля подстрелили прямо в окопе в Авдеевке,заверещал как заяц..Молодцы ополченцы
      Мар.Тира
      1. pjastolov Сегодня, 12:12
        Цитата: Мар.Тира
        Свеженькое на сегодня.

        жаль что только одного
        pjastolov
  4. Чичиков Сегодня, 11:50
    У нас, в основном круглые сутки, слышна одна и та-же "музыка", - минометы. Реже, работают гаубицы. У всех, один вопрос: - "Минских соглашений, более нет, Россия официально признана агрессором и оккупантом, полноценной ответки, с нашей стороны, - нет, запрещено! Когда все это б... закончится и чем?
    На Донбассе, война идет уже дольше, чем ВОВ!
    Чичиков
    1. pjastolov Сегодня, 12:14
      Цитата: Чичиков
      На Донбассе, война идет уже дольше, чем ВОВ!

      ВОВ длилась дольше, но этот бардак надо прекращать, сочувствую Вам hi
      pjastolov
  5. Жаждущий ветра Сегодня, 11:53
    Не могу понять как можно 11 раз нарушить перемирие? По логике после первого раза перемирие уже отсутствует.
    сколько можно няньчиться с уродами?
    Жаждущий ветра
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