ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

За прошедшие сутки ВС Украины десять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные виды гранатометов и стрелковое оружие,

За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра,