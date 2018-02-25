ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Украинские военнослужащие за прошедшие сутки десять раз открывали огонь по территории Донецкой республики, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
«Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – восемь мин, 82 миллиметра – две мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 123 единицы», – уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Луганской республике сообщили об одном обстреле.
Обстрелам подверглись позиции в районе населенного пункта Калиновка. Всего было выпущено более восьми мин. «По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», добавили в ведомстве.
В свою очередь украинский штаб сообщил о четырех случаях нарушения перемирия ополченцами.
За прошедшие сутки «зафиксировано четыре обстрела укреплений ВСУ», говорится в тексте сообщения.
«На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по нашим позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Лобачевого, а из стрелкового оружия (ополченцы) провоцировали украинских воинов возле Станицы Луганской», – рассказали в штабе.
Отмечается также, что «в результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал».
За прошедшие сутки ВС Украины десять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные виды гранатометов и стрелковое оружие,цитирует представителя ведомства РИА Новости.
«Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – восемь мин, 82 миллиметра – две мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 123 единицы», – уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Луганской республике сообщили об одном обстреле.
За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра,говорится в релизе Народной милиции ЛНР.
Обстрелам подверглись позиции в районе населенного пункта Калиновка. Всего было выпущено более восьми мин. «По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», добавили в ведомстве.
В свою очередь украинский штаб сообщил о четырех случаях нарушения перемирия ополченцами.
За прошедшие сутки «зафиксировано четыре обстрела укреплений ВСУ», говорится в тексте сообщения.
«На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по нашим позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Лобачевого, а из стрелкового оружия (ополченцы) провоцировали украинских воинов возле Станицы Луганской», – рассказали в штабе.
Отмечается также, что «в результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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