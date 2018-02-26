Обратная сторона шапкозакидательства
Соображения перестраховщиков в стиле «Как бы чего не вышло!» не могут считаться достаточным основанием для заслуживающей внимания критики решений руководства РФ в отношении Сирии
Не успели Су-57 прилететь в Сирию, как всезнающие «асы» интернета тут же стали склорнять эту историю на все лады. Согласно одним источникам, новейшие российские истребители уже начисто разбомбили пригород Дамаска - Восточную Гуту, отправив на тот свет чуть ли не две тысячи якобы проживающих там американских солдат - МЕСТЬ ЗА «ВАГНЕР»: СУ-57 КРОШИТ В ГУТЕ ЧВК АМЕРИКАНЦЕВ
Другие, тем временем, стали стращать публику статьями под близкими к панике заголовками типа «Переброска Су-57 в Сирию несет в себе значительный риск» - Переброска Су-57 в Сирию несет в себе значительный риск
Вообще говоря, объявление о том, что на войне стреляют, а значит, могут даже убить, выглядит, мягко говоря, несколько запоздалым. Человечеству об этом известно, как минимум, уже 50 тысяч лет.
Что же касается данного конкретного случая, то «начальникам паники» стоило бы потрудиться привести на этот счет более основательные доводы. Увы, но статья под вышеуказанным заголовком таковыми не блещет.
Все сомнения насчет целесообразности отправки в Сирию новейших российских самолетов, упомянутые в данном тексте, сводятся, по сути, к одному – а вдруг он там упадет?
«…близкий к Минобороны источник признался газете ВЗГЛЯД, что не поддерживает решение отправить Су-57 в Сирию. «Самолет сырой. Если с самолетом что-то, не дай бог, случится, это будет серьезный имиджевый удар, которым воспользуются наши конкуренты. Как известно, в Индии у нас сейчас идут тяжелые переговоры вокруг самолетов пятого поколения. Там работает много лоббистов, которые призывают отказаться от работы с Россией и переключиться на покупку американских F-35»
А вот еще в том же алармистском духе:
«Упадет самолет сам или же ему помогут упасть, или же сожгут на земле – и лучшей антирекламы для российской боевой авиатехники не придумаешь», – говорит источник.»
Нынешним коммерчески мыслящим «источникам», похоже, не указ и проверенная веками народная мудрость, гласящая, что «за одного битого двух небитых дают». Даже обычные легковушки нынче проверяют «краш-тестами». А тут вдруг боевой самолет с хрустальной вазой перепутали!
Слава Богу, что реальные военные и политические руководители страны мыслят куда более адекватно и не пугаются принимать ответственные решения. Именно поэтому они, в частности, не так давно отправили к берегам Сирии, фактически в экспериментальный боевой поход, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Корабль нещадно дымил в Ла-Манше, потом потерял два боевых самолета, что стало поводом для кучи малоумных насмешек в интернете. В действительности же, это был уникальный и потому бесценный опыт первого в истории боевого похода отечественного авианесущего корабля. Что позволило извлечь массу практических уроков и сделать обоснованные выводы на будущее. Причем выводы, касающиеся не только отдельной боевой единицы, но и всего российского флота! Вот вам и «хи-хи»!
Так что и в случае с отправкой в Сирию Су-57 просматривается та же дальновидная логика и вполне уместное презрение к обывательскому «Как бы чего не вышло!».
Что же касается сути упомянутых выше возражений, то это нечто из серии «в огороде бузина, а в Киеве дядька». О каком «сыром самолете» рассуждает безымянный «эксперт», когда речь идет о машине, которая уже добрых четыре года проходит государственные испытания? Да во время войны она бы уже через два месяца была в боевом строю! И Су-57 явно не стоит в этом смысле «пересиживать в девках».
Думаю, что российское минобороны получило зеленый свет на такое решение именно потому, что всё обстоит строго наоборот. А именно – годы испытательных полетов, в том числе испытаний на боевое применение, в ходе которых не произошло ни одной серьезной аварии, дали достаточно оснований для вывода о том, что Т-50 - надежная и эффективная машина, которую пришла пора проверить в реальном деле.
Не менее странно выглядят и опасения того же «источника» о том, что использование Су-57 в боевой обстановке негативно отразится на перспективе индийско-российского сотрудничества по теме ПАК ФА. Как будто индусы такие простаки, что им лучше купить у России «кота в мешке», то есть самолет, который даже не нюхал пороху, чем проверенный в бою истребитель! Скажу больше - даже если с ним с Сирии что-нибудь случится, что конечно нежелательно, для тех же индусов и, разумеется, для россиян, это будет бесценный материал для анализа ситуации и внесения дальнейших корректив в конструкцию Су-57. Так что, в этом смысле, я не исключаю даже определенной заинтересованности той же Индии в решении руководства РФ об отправке Су-57 в Сирию.
А теперь самое главное. А почему собственно с этим самолетом там обязательно должно случиться что-то нехорошее? Откуда вдруг столько «экспертного» маловерия? Если допустить, что оно действительно добросовестное, а не просто приурочено к выборам Президента РФ и к поставленной задаче любой ценой «опустить» действующую власть?
Российская боевая авиация за три года войны в Сирии практически не понесла боевых потерь. Если не считать подло расстрелянного турками «в спину» Су-24 и сбитого боевиками штурмовика Су-25, который наверняка был бы цел, останься он на недосягаемой для ПЗРК высоте.
Только на основании этой статистики можно уверенно утверждать, что шансы наземного противника сбить еще более совершенный Су-57 практически нулевые. На всей территории Сирии, которую контролируют ВКС РФ, у вражеских сил полностью отсутствуют тяжелые зенитно-ракетные комплексы, угрожающие самолетам на больших высотах.
Еще более гипотетична другая опасность, которую невольно пророчат Су-57 другие спецы.
Но тут возникает резонный вопрос – а зачем это нужно, собственно говоря? Использование столь дорогого и сложного самолета для штурмовки наземных целей, то есть для действий действительно связанных с повышенным и неоправданным в данном случае риском, выглядит как забивание гвоздей микроскопом. В чем, кстати, нет никакой функциональной необходимости. У российских ВКС более чем достаточно других машин – тех же Су-24 и Су-25, которые вполне успешно справляются с решением подобных задач.
Если и говорить об «окне уязвимости» для Су-57 в Сирии, то это скорее сама база ВКС Хмеймим. Которая теоретически может подвергнуться нападению с земли. Как это уже и случилось накануне Нового года. Однако, есть основания полагать, что с тех пор окрестности данного военного объекта были зачищены до зеркального блеска и почва для подобных происшествий здесь полностью отсутствует. Хотя местному командованию все-таки стоило бы подумать о более надежной защите самолетов на наземных стоянках, чем мешки с песком под открытым небом. Например - о полноценных капитальных капонирах арочного типа, которые исключат повреждение дорогостоящих машин от залетевшей невзначай мины или гранаты.
Проблема таких «экспертных» оценок заключается в том, что они слишком прямолинейны и ограничиваются сугубо военными аспектами применения Су-57 на ближневосточном ТВД. И полностью игнорируют задачи политико-психологические, которые имеют отнюдь не меньшее значение. В частности, откровенно скороспелым выглядит суждение об отсутствии у российских ВКС в Сирии «воздушного противника». Во всяком случае, командование ВВС США, пилоты которых уже обагрили свои руки кровью сирийских и российских бойцов под Дейр-эз-Зором (в данном случае неважно, что они были из ЧВК), может на этот счет думать совершенно иначе. И не просто думать, но и попытаться повторить нечто подобное в другом месте. Например, в районе тоже же Восточной Гуты.
Кстати, тяжелые бои, которые там сейчас происходят, если кто этого еще не понял, являются прямым ответом США на их провокацию в восточной Сирии. Возможно янки не сумели связать в своем мозгу столь очевидные вещи, но любому здравому человеку понятно – снятие ими неприкосновенности с отрядов проправительственных сил Сирии, означает, что их союзники – «правильные террористы» из числа так называемой «демократической оппозиции» (той самой, которая регулярно обстреливает российское посольство в Дамаске) автоматически стали законной целью для вооруженных сил Сирии и России. Именно это сейчас и происходит в Восточной Гуте.
Американцам это, разумеется, очень не нравится. Они вообще не любят получать сдачи. Не нравится настолько, что в защиту своих подопечных боевиков возвысил голос сам президент США Трамп. А это, по понятиям Пентагона, практически равносильно необходимости подтверждать «американскую решимость» военной силой. Как это было, например, в случае с сирийской авиабазой Шайрат в марте прошлого года. А тут еще и совбезовский рупор Трампа – Никки Хейли без обиняков заявила возможности военного удара США.
Думаю, что после приземления в Хмеймиме российских Су-57 американские горячие головы несколько поостыли. По той простой причине, что в Пентагоне умеют считать. И наверняка посчитали – чем обернется американская попытка «завоевать господство в воздухе» не где-нибудь над восточной пустыней, а прямо в центре Сирии, полностью контролируемом российскими системами ПВО, а теперь еще и истребителями Су-57. Которые, имея на вооружении самые дальнобойные в мире ракеты «воздух-воздух» и усиленные дальнозоркими радарами самолетов ДРЛО А-50У, вполне могут пресечь атакующие действия американских ВВС еще на дальних подступах к Дамаску. Не позволив им даже долететь до рубежа открытия огня. Никакой ядерной войны по этому поводу точно не случиться. А вот получить как следует по зубам американцы могут. Так что «имиджевых потерь» в случае подобного развития событий, причем потерь катастрофических, следует опасаться скорее не России, но заокеанскому Пентагону. «Грозная боевая слава» которого зиждется, в основном, на раздутых до неприличия медийных мифах. главное условие жизнеспособности которых заключается в категорическом недопущении их проверки на практике.
Не успели Су-57 прилететь в Сирию, как всезнающие «асы» интернета тут же стали склорнять эту историю на все лады. Согласно одним источникам, новейшие российские истребители уже начисто разбомбили пригород Дамаска - Восточную Гуту, отправив на тот свет чуть ли не две тысячи якобы проживающих там американских солдат - МЕСТЬ ЗА «ВАГНЕР»: СУ-57 КРОШИТ В ГУТЕ ЧВК АМЕРИКАНЦЕВ
Другие, тем временем, стали стращать публику статьями под близкими к панике заголовками типа «Переброска Су-57 в Сирию несет в себе значительный риск» - Переброска Су-57 в Сирию несет в себе значительный риск
Вообще говоря, объявление о том, что на войне стреляют, а значит, могут даже убить, выглядит, мягко говоря, несколько запоздалым. Человечеству об этом известно, как минимум, уже 50 тысяч лет.
Что же касается данного конкретного случая, то «начальникам паники» стоило бы потрудиться привести на этот счет более основательные доводы. Увы, но статья под вышеуказанным заголовком таковыми не блещет.
Все сомнения насчет целесообразности отправки в Сирию новейших российских самолетов, упомянутые в данном тексте, сводятся, по сути, к одному – а вдруг он там упадет?
«…близкий к Минобороны источник признался газете ВЗГЛЯД, что не поддерживает решение отправить Су-57 в Сирию. «Самолет сырой. Если с самолетом что-то, не дай бог, случится, это будет серьезный имиджевый удар, которым воспользуются наши конкуренты. Как известно, в Индии у нас сейчас идут тяжелые переговоры вокруг самолетов пятого поколения. Там работает много лоббистов, которые призывают отказаться от работы с Россией и переключиться на покупку американских F-35»
А вот еще в том же алармистском духе:
«Упадет самолет сам или же ему помогут упасть, или же сожгут на земле – и лучшей антирекламы для российской боевой авиатехники не придумаешь», – говорит источник.»
Нынешним коммерчески мыслящим «источникам», похоже, не указ и проверенная веками народная мудрость, гласящая, что «за одного битого двух небитых дают». Даже обычные легковушки нынче проверяют «краш-тестами». А тут вдруг боевой самолет с хрустальной вазой перепутали!
Слава Богу, что реальные военные и политические руководители страны мыслят куда более адекватно и не пугаются принимать ответственные решения. Именно поэтому они, в частности, не так давно отправили к берегам Сирии, фактически в экспериментальный боевой поход, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». Корабль нещадно дымил в Ла-Манше, потом потерял два боевых самолета, что стало поводом для кучи малоумных насмешек в интернете. В действительности же, это был уникальный и потому бесценный опыт первого в истории боевого похода отечественного авианесущего корабля. Что позволило извлечь массу практических уроков и сделать обоснованные выводы на будущее. Причем выводы, касающиеся не только отдельной боевой единицы, но и всего российского флота! Вот вам и «хи-хи»!
Так что и в случае с отправкой в Сирию Су-57 просматривается та же дальновидная логика и вполне уместное презрение к обывательскому «Как бы чего не вышло!».
Что же касается сути упомянутых выше возражений, то это нечто из серии «в огороде бузина, а в Киеве дядька». О каком «сыром самолете» рассуждает безымянный «эксперт», когда речь идет о машине, которая уже добрых четыре года проходит государственные испытания? Да во время войны она бы уже через два месяца была в боевом строю! И Су-57 явно не стоит в этом смысле «пересиживать в девках».
Думаю, что российское минобороны получило зеленый свет на такое решение именно потому, что всё обстоит строго наоборот. А именно – годы испытательных полетов, в том числе испытаний на боевое применение, в ходе которых не произошло ни одной серьезной аварии, дали достаточно оснований для вывода о том, что Т-50 - надежная и эффективная машина, которую пришла пора проверить в реальном деле.
Не менее странно выглядят и опасения того же «источника» о том, что использование Су-57 в боевой обстановке негативно отразится на перспективе индийско-российского сотрудничества по теме ПАК ФА. Как будто индусы такие простаки, что им лучше купить у России «кота в мешке», то есть самолет, который даже не нюхал пороху, чем проверенный в бою истребитель! Скажу больше - даже если с ним с Сирии что-нибудь случится, что конечно нежелательно, для тех же индусов и, разумеется, для россиян, это будет бесценный материал для анализа ситуации и внесения дальнейших корректив в конструкцию Су-57. Так что, в этом смысле, я не исключаю даже определенной заинтересованности той же Индии в решении руководства РФ об отправке Су-57 в Сирию.
А теперь самое главное. А почему собственно с этим самолетом там обязательно должно случиться что-то нехорошее? Откуда вдруг столько «экспертного» маловерия? Если допустить, что оно действительно добросовестное, а не просто приурочено к выборам Президента РФ и к поставленной задаче любой ценой «опустить» действующую власть?
Российская боевая авиация за три года войны в Сирии практически не понесла боевых потерь. Если не считать подло расстрелянного турками «в спину» Су-24 и сбитого боевиками штурмовика Су-25, который наверняка был бы цел, останься он на недосягаемой для ПЗРК высоте.
Только на основании этой статистики можно уверенно утверждать, что шансы наземного противника сбить еще более совершенный Су-57 практически нулевые. На всей территории Сирии, которую контролируют ВКС РФ, у вражеских сил полностью отсутствуют тяжелые зенитно-ракетные комплексы, угрожающие самолетам на больших высотах.
Еще более гипотетична другая опасность, которую невольно пророчат Су-57 другие спецы.
«Конечно, для истребителя там работы серьезной нет – нет воздушного противника, понятно. Тем не менее, у него характеристики хорошие, по наземным целям поработает»
Но тут возникает резонный вопрос – а зачем это нужно, собственно говоря? Использование столь дорогого и сложного самолета для штурмовки наземных целей, то есть для действий действительно связанных с повышенным и неоправданным в данном случае риском, выглядит как забивание гвоздей микроскопом. В чем, кстати, нет никакой функциональной необходимости. У российских ВКС более чем достаточно других машин – тех же Су-24 и Су-25, которые вполне успешно справляются с решением подобных задач.
Если и говорить об «окне уязвимости» для Су-57 в Сирии, то это скорее сама база ВКС Хмеймим. Которая теоретически может подвергнуться нападению с земли. Как это уже и случилось накануне Нового года. Однако, есть основания полагать, что с тех пор окрестности данного военного объекта были зачищены до зеркального блеска и почва для подобных происшествий здесь полностью отсутствует. Хотя местному командованию все-таки стоило бы подумать о более надежной защите самолетов на наземных стоянках, чем мешки с песком под открытым небом. Например - о полноценных капитальных капонирах арочного типа, которые исключат повреждение дорогостоящих машин от залетевшей невзначай мины или гранаты.
Проблема таких «экспертных» оценок заключается в том, что они слишком прямолинейны и ограничиваются сугубо военными аспектами применения Су-57 на ближневосточном ТВД. И полностью игнорируют задачи политико-психологические, которые имеют отнюдь не меньшее значение. В частности, откровенно скороспелым выглядит суждение об отсутствии у российских ВКС в Сирии «воздушного противника». Во всяком случае, командование ВВС США, пилоты которых уже обагрили свои руки кровью сирийских и российских бойцов под Дейр-эз-Зором (в данном случае неважно, что они были из ЧВК), может на этот счет думать совершенно иначе. И не просто думать, но и попытаться повторить нечто подобное в другом месте. Например, в районе тоже же Восточной Гуты.
Кстати, тяжелые бои, которые там сейчас происходят, если кто этого еще не понял, являются прямым ответом США на их провокацию в восточной Сирии. Возможно янки не сумели связать в своем мозгу столь очевидные вещи, но любому здравому человеку понятно – снятие ими неприкосновенности с отрядов проправительственных сил Сирии, означает, что их союзники – «правильные террористы» из числа так называемой «демократической оппозиции» (той самой, которая регулярно обстреливает российское посольство в Дамаске) автоматически стали законной целью для вооруженных сил Сирии и России. Именно это сейчас и происходит в Восточной Гуте.
Американцам это, разумеется, очень не нравится. Они вообще не любят получать сдачи. Не нравится настолько, что в защиту своих подопечных боевиков возвысил голос сам президент США Трамп. А это, по понятиям Пентагона, практически равносильно необходимости подтверждать «американскую решимость» военной силой. Как это было, например, в случае с сирийской авиабазой Шайрат в марте прошлого года. А тут еще и совбезовский рупор Трампа – Никки Хейли без обиняков заявила возможности военного удара США.
Думаю, что после приземления в Хмеймиме российских Су-57 американские горячие головы несколько поостыли. По той простой причине, что в Пентагоне умеют считать. И наверняка посчитали – чем обернется американская попытка «завоевать господство в воздухе» не где-нибудь над восточной пустыней, а прямо в центре Сирии, полностью контролируемом российскими системами ПВО, а теперь еще и истребителями Су-57. Которые, имея на вооружении самые дальнобойные в мире ракеты «воздух-воздух» и усиленные дальнозоркими радарами самолетов ДРЛО А-50У, вполне могут пресечь атакующие действия американских ВВС еще на дальних подступах к Дамаску. Не позволив им даже долететь до рубежа открытия огня. Никакой ядерной войны по этому поводу точно не случиться. А вот получить как следует по зубам американцы могут. Так что «имиджевых потерь» в случае подобного развития событий, причем потерь катастрофических, следует опасаться скорее не России, но заокеанскому Пентагону. «Грозная боевая слава» которого зиждется, в основном, на раздутых до неприличия медийных мифах. главное условие жизнеспособности которых заключается в категорическом недопущении их проверки на практике.
Автор: Юрий Селиванов
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