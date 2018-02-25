15:42 25 февраля

Анкара поддержала решение СБ ООН о прекращении огня в Сирии

Турция поддерживает принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении на 30 дней огня в Сирии для доставки населению гуманитарной помощи, передает РИА Новости заявление турецкого МИД.



В субботу Совбез принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии для доставки населению гумпомощи и проведение эвакуации больных и раненых.


Мы приветствуем резолюцию, принятую Совбезом ООН в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации во всей Сирии, в частности, в Восточной Гуте, которое требует безотлагательного прекращения боевых действий по крайней мере на 30 дней, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и медицинскую эвакуацию,
говорится в заявлении турецкого МИД.

По словам дипломатов, «Турция не жалела сил на всех платформах для деэскалации и прекращения конфликта в Сирии, а также для установления всеобъемлющего прекращения огня, и поддерживала шаги, предпринятые международным сообществом в этом направлении».

Шесть наблюдательных пунктов, которые были созданы на сегодняшний день в зоне деэскалации в Идлибе, являются свидетельством наших усилий,
отметили в ведомстве.

Согласно заявлению, Анкара ранее выражала свою озабоченность в связи с ростом числа нарушений перемирия и ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии. Ответственность за это турецкие власти возложили на Дамаск.

Мы также высказывали эту озабоченность России и Ирану как гарантам урегулирования в Сирии, подчеркивая, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня подрывают наши совместные усилия в зонах деэскалации,
говорится в документе.

В МИД добавили, что Турция продолжит усилия по прекращению конфликта, который лежит в основе гуманитарного кризиса в САР, при этом «будет оставаться решительной в борьбе с террористическими организациями, угрожающими территориальной целостности и политическому единству Сирии».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 11:34
    В субботу Совбез принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии для доставки населению гумпомощи и проведение эвакуации больных и раненых.
    интересно - а теперь кого под видом гумпомощи будут перевозить? в ДНР наших офицеров перевозили, а тут?
    pjastolov
    1. Svarog Сегодня, 11:38
      Цитата: pjastolov
      интересно - а теперь кого под видом гумпомощи будут перевозить? в ДНР наших офицеров перевозили, а тут?

      Да в результате перемирий, почему то, у духов оружие новое появлялось, да людьми пополнялись.. А вообще статья какая то не полная, Турция в ООН решающую роль играть стала? А где наше мнение?
      Svarog
      1. pjastolov Сегодня, 11:42
        Цитата: Svarog
        А где наше мнение?

        озабоченность однако, но по крайней мере эта резолюция разрешает долбить бармалеев - но только если они официально бармалеи, а как их разделить в гуте7
        pjastolov
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:46
          Цитата: pjastolov
          озабоченность однако, но по крайней мере эта резолюция разрешает долбить бармалеев - но только если они официально бармалеи, а как их разделить в гуте7

          Пусть Аллах их разделяет!
          СРЦ П-15
          1. pjastolov Сегодня, 11:52
            Цитата: СРЦ П-15
            Пусть Аллах их разделяет!

            правильно
            pjastolov
            1. Татьяна Сегодня, 13:19
              Данное заявление Турции о её поддержке резолюции ООН с турецкими комментариями против законного президента САР Асада является на самом деле ничем иным, как заявлением иностранного агрессора в суверенной Сирии с целью окончательно закрепиться самому на захваченных им сирийских территориях для их фактического аннексирования от Сирии в свою пользу.
              Татьяна
          2. Андрей К Сегодня, 11:54
            Цитата: СРЦ П-15
            ...Пусть Аллах их разделяет!...

            Андрей К
        2. Андрей К Сегодня, 12:15
          Цитата: pjastolov
          ...озабоченность однако, но по крайней мере эта резолюция разрешает долбить бармалеев - но только если они официально бармалеи, а как их разделить в гуте7...

          За что купил, за то продал. Дыма без огня не бывает.
          ...По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находиться уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.
          Теперь уже никто не сомневается, что это месть за русских ребят, которые погибли в результате американского обстрела несколько дней назад.

          Госдеп пытался дозвониться до Москвы, но там никто не отвечает. Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.
          Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становиться очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать...
          Андрей К
          1. pjastolov Сегодня, 12:22
            за эту новость поставил бы 100+
            еврейские фу-35 не будут помогать матрасам? значит хуже и боятся, а за вагнеровцев правильно good good good drinks
            pjastolov
      2. ul_vitalii Сегодня, 11:43
        А в итоге получится, что Сирия "всё-таки" применила химическое оружие, при нашем попустительстве.
        ul_vitalii
        1. pjastolov Сегодня, 11:53
          Цитата: ul_vitalii
          при нашем попустительстве.

          неееее - это мы его туда завезли laughing
          pjastolov
      3. Вас Влад Сегодня, 11:47
        Цитата: Svarog
        Турция в ООН решающую роль играть стала? А где наше мнение?

        А вот наше мнение,а мы её заблокировали!
        Вас Влад
        1. Svarog Сегодня, 11:53
          Мы это те кто на ВО сидит? Что то не нашел в статье..
          Мы приветствуем резолюцию, принятую Совбезом ООН в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации во всей Сирии, в частности, в Восточной Гуте, которое требует безотлагательного прекращения боевых действий по крайней мере на 30 дней, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и медицинскую эвакуацию,
          Цитата: Вас Влад
          А вот наше мнение,а мы её заблокировали!
          Svarog
          1. Вас Влад Сегодня, 12:00
            Ваше мнение уже известно:
            Цитата: Svarog
            А где наше мнение?

            А вот мнение России:
            С воскресенья российская и сирийская авиация ведут интенсивные бомбардировки населенных пунктов в Восточной Гуте. За истекшие дни, по данным местных врачей и общественных активистов, там погибли свыше 350 человек, число, близкое к рекордному даже по самым жестоким меркам семилетней войны в Сирии. Резолюция, внесенная Швецией и Кувейтом, предусматривает прекращение военных действий вокруг блокируемых населенных пунктов на всей территории страны, включая Восточную Гуту, сроком на 30 дней, поставки населению гуманитарной помощи, а также эвакуацию раненых. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал оглашенные на заседании сведения о человеческих жертвах плодом "массового психоза" и подчеркнул, что резолюция в ее нынешнем виде "нереалистична" и нуждается в доработке.

            Вас Влад
            1. Svarog Сегодня, 12:04
              Цитата: Вас Влад
              Ваше мнение уже известно:

              И какое же оно? laughing
              Цитата: Вас Влад
              С воскресенья российская и сирийская авиация ведут интенсивные бомбардировки населенных пунктов в Восточной Гуте. За истекшие дни, по данным местных врачей и общественных активистов, там погибли свыше 350 человек, число, близкое к рекордному даже по самым жестоким меркам семилетней войны в Сирии. Резолюция, внесенная Швецией и Кувейтом, предусматривает прекращение военных действий вокруг блокируемых населенных пунктов на всей территории страны, включая Восточную Гуту, сроком на 30 дней, поставки населению гуманитарной помощи, а также эвакуацию раненых. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал оглашенные на заседании сведения о человеческих жертвах плодом "массового психоза" и подчеркнул, что резолюция в ее нынешнем виде "нереалистична" и нуждается в доработке

              Отлично!
              Svarog
          2. Андрей К Сегодня, 12:19
            Цитата: Svarog
            ...Что то не нашел в статье...

            Коллега, в статье ещё много чего не дописано. Например вот это:
            ...Резолюция должна вступить в силу «без промедления»; перемирие продлится 30 дней. Как пишет агентство Reuters, главная цель объявленного режима прекращения огня - обеспечить доступ гуманитарных служб, а также эвакуировать раненых.
            И как все понимают раненых там не мало. И главное , что это не только сирийская оппозиция , а американские и натовские военнослужащие...
            Андрей К
            1. Svarog Сегодня, 12:20
              Цитата: Андрей К
              Цитата: Svarog
              ...Что то не нашел в статье...

              Коллега, в статье ещё много чего не дописано. Например вот это:
              ...Резолюция должна вступить в силу «без промедления»; перемирие продлится 30 дней. Как пишет агентство Reuters, главная цель объявленного режима прекращения огня - обеспечить доступ гуманитарных служб, а также эвакуировать раненых.
              И как все понимают раненых там не мало. И главное , что это не только сирийская оппозиция , а американские и натовские военнослужащие...

              От того и написал в начале, что статья, какая то не полная..
              Svarog
            2. Вас Влад Сегодня, 12:28
              Цитата: Андрей К
              Коллега, в статье ещё много чего не дописано. Например вот это:

              Вот главное:
              Россия готова согласовать в Совбезе ООН резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, но в ней нет гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

              Министр отметил, что в СБ ООН сейчас «пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней».

              «При этом нет ответа на вопрос: где гарантия, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска. Гарантий таких нам не дают», — цитирует Лаврова ТАСС.

              Он подчеркнул, что российская сторона предлагает формулу, «позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты и вне Восточной Гуты».

              По словам Лаврова, если американцами и их союзниками «движет забота о гуманитарном положении в Восточной Гуте, то для того, чтобы договориться, есть все возможности».

              «Но пока поправку, которая будет на них возлагать ответственность за то, чтобы добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов, такую поправку они пока брать отказываются», — подчеркнул министр.
              Получается взяли,если мы сказали своё за!
              Цитата: Андрей К
              Тут наоборот вывозить будут пытаться. В Гуте полно матрасных учителей было, отсюда и вой начался.

              Американцы уже жалуются что там много мирных жителей погибло!
              Вас Влад
        2. Sefevi Сегодня, 11:58
          "А вот наше мнение,а мы её заблокировали!"
          Что вы заблокировали? Решение принято единогласно
          Sefevi
          1. Вас Влад Сегодня, 12:07
            Цитата: Sefevi
            Что вы заблокировали? Решение принято единогласно

            Уже с нашими поправками.
            Вас Влад
      4. Sefevi Сегодня, 11:56
        Турция продолжит наступление в Африне- об этом уже заявили. За вчерашний день турки выбили курдов ещё с 6 сёл. А бойцы ССА достигли плотины МеданКей.
        Sefevi
    2. сибиралт Сегодня, 11:43
      Опять американских и израильских советников вытаскивать из окружения нужно, оттого и перемирия запросили. winked Всё это было ожидаемого. Не зря же и наши ВКС будут организовывать наблюдения с применением новых самолетов.
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 11:51
        Цитата: сибиралт
        Опять американских и израильских советников вытаскивать из окружения нужно, оттого и перемирия запросили

        Смелое заявление..! Все так и есть , сидят в подвалах и дрожат ..США и Израиль не зря это решение продавили в ООН ! Они наших замочили ЧВК , мы их теперь мочим и окружаем ..Опять основные уйдут ! angry
        МИХАН
      2. pjastolov Сегодня, 11:55
        Цитата: сибиралт
        наши ВКС будут организовывать наблюдения с применением новых самолетов.

        так не наблюдение надо, а как с вагнеровцами поступить, но матрасам сказать
        pjastolov
    3. Андрей К Сегодня, 11:50
      Цитата: pjastolov
      ...интересно - а теперь кого под видом гумпомощи будут перевозить? в ДНР наших офицеров перевозили, а тут?...

      Тут наоборот вывозить будут пытаться. В Гуте полно матрасных учителей было, отсюда и вой начался.
      Андрей К
      1. pjastolov Сегодня, 12:01
        Цитата: Андрей К
        Тут наоборот вывозить будут пытаться. В Гуте полно матрасных учителей было, отсюда и вой начался.

        так вот и халява - при вывозе и грохнуть - ведь все в одном месте будут good
        pjastolov
      2. ul_vitalii Сегодня, 12:02
        Да... похоже хорошо укоротили этажность этого города, мало кого найдут. hi
        ul_vitalii
        1. Андрей К Сегодня, 12:10
          Цитата: ul_vitalii
          Да... похоже укоротили этажность этого города, мало кого найдут. hi

          В интернете, на эту тему, сейчас вой:
          ...Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска. Су-57, нанесли мощные бомбовые удары и уничтожили большое количество техники и живой силы террористов в восточной Гуте. Но как оказалось позже, там же присутствовали наемники из американской ЧВК.
          Сирийские СМИ пишут, что в восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые "непонятно" что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.
          ГОСДЕП пытался связаться с Москвой, но ответа не получил. Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии , ни другом месте Россия больше не собирается. Слишком часто американские друзья из сирийской оппозиции всех кидали, нарушая перемирие.
          По мере того, как развивались события, Совет безопасности ООН выработал по Сирии резолюцию о прекращении огня в Гуте, которую Россия блокировала, заявив: Москва согласится на резолюцию только при условии, что прекращение огня не будет применяться к поддерживаемым США террористическим силам.
          США не согласились с этим пунктом и в ООН его вычеркнули. И тогда Россия начала бомбить Гуту, при поддержке сирийской армии.
          Возможно американские генералы не ожидали такого развития событий. Так как официально заявили, что прибытие в Сирию самолетов-невидимок Су-57 сильно осложнило работу авиации коалиции. А по сути авиация коалиции совсем прекратил полеты , после прибытия российских Су-57.
          В связи с критически сложившейся обстановкой в Сирии, Соединенные Штаты приняли поправки России по перемирию в Сирии...
          Андрей К
          1. ul_vitalii Сегодня, 12:35
            Цитата: Андрей К
            Цитата: ul_vitalii
            Да... похоже укоротили этажность этого города, мало кого найдут. hi

            В интернете, на эту тему, сейчас вой:
            ...Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска. Су-57, нанесли мощные бомбовые удары и уничтожили большое количество техники и живой силы террористов в восточной Гуте. Но как оказалось позже, там же присутствовали наемники из американской ЧВК.
            Сирийские СМИ пишут, что в восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые "непонятно" что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.
            ГОСДЕП пытался связаться с Москвой, но ответа не получил. Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии , ни другом месте Россия больше не собирается. Слишком часто американские друзья из сирийской оппозиции всех кидали, нарушая перемирие.
            По мере того, как развивались события, Совет безопасности ООН выработал по Сирии резолюцию о прекращении огня в Гуте, которую Россия блокировала, заявив: Москва согласится на резолюцию только при условии, что прекращение огня не будет применяться к поддерживаемым США террористическим силам.
            США не согласились с этим пунктом и в ООН его вычеркнули. И тогда Россия начала бомбить Гуту, при поддержке сирийской армии.
            Возможно американские генералы не ожидали такого развития событий. Так как официально заявили, что прибытие в Сирию самолетов-невидимок Су-57 сильно осложнило работу авиации коалиции. А по сути авиация коалиции совсем прекратил полеты , после прибытия российских Су-57.
            В связи с критически сложившейся обстановкой в Сирии, Соединенные Штаты приняли поправки России по перемирию в Сирии...

            Андрей hi спасибо за исчерпывающую информацию.
            ul_vitalii
            1. Андрей К Сегодня, 12:47
              Цитата: ul_vitalii
              ...спасибо за исчерпывающую информацию...

              Информация конечно не исчерпывающая, из сирийских СМИ. Подождём наших.
              В любом случае дыма без огня не бывает hi
              Андрей К
      3. Morrrow Сегодня, 12:13
        Назовите хотя бы 1 фамилию.
        Morrrow
        1. Андрей К Сегодня, 12:23
          Цитата: Morrrow
          ...Назовите хотя бы 1 фамилию...

          Сейчас.
          Свяжусь с кадровым аппаратом помощников головорезов и представлю Вам фамилии, номера подразделений и жетоны.
          P.S. Фамилии спросите в понтыХоне, это наши информацию нехотя, но открывают. А у матрасов - рот быстро заткнут и шито-крыто.
          Андрей К
        2. Андрей К Сегодня, 12:57
          Цитата: Morrrow
          ...Назовите хотя бы 1 фамилию...

          Фамилии прочитаете на табличках Арлингтонского погоста.
          Вот Вам "пруф":

          P.S. Что-то не слышно всей Вашей камарильи, устраивавшей пляски на костях наших ребят, погибших под Дейр-эз-Зором negative
          Андрей К
  2. pjastolov Сегодня, 11:37
    Согласно заявлению, Анкара ранее выражала свою озабоченность в связи с ростом числа нарушений перемирия и ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии. Ответственность за это турецкие власти возложили на Дамаск.
    Мы также высказывали эту озабоченность России и Ирану как гарантам урегулирования в Сирии, подчеркивая, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня подрывают наши совместные усилия в зонах деэскалации,
    говорится в документе.
    так встреча с Тилерсоном приносит результаты - эрдогаша переобулся в воздухе
    pjastolov
    1. ul_vitalii Сегодня, 11:46
      hi Да, ещё много удивительных и не очень моментов вылезет.
      ul_vitalii
      1. pjastolov Сегодня, 11:56
        Цитата: ul_vitalii
        hi Да, ещё много удивительных и не очень моментов вылезет.

        все тайное становится явным - нам бы научится предвидеть это
        pjastolov
  3. Anyone Сегодня, 11:40
    Туркам по фиг перемирие. Курдская рабочая партия в Турции признана террористической организаций и резолюция ООН на такие организации не распространяется. То есть, как турки воевали в Африне с курдами, так и будут продолжать.
    Anyone
  4. Piramidon Сегодня, 11:45
    Турция продолжит усилия по прекращению конфликта, который лежит в основе гуманитарного кризиса в САР, при этом «будет оставаться решительной в борьбе с террористическими организациями, угрожающими территориальной целостности и политическому единству Сирии».

    Как только поток нефти от бармалев иссяк, османы стали решительными борцунами.
    Piramidon
    1. Morrrow Сегодня, 12:14
      с курдскими.
      Morrrow
  5. Задира Сегодня, 12:13
    Цитата: Svarog
    Турция в ООН решающую роль играть стала?

    Тут между строк читать надо - Турции "наши партнеры" поручили озвучит их позицию. Видимо, нытье началось неспроста - неслабо "партнерам" в харьков прилетело belay
    Задира
    1. Piramidon Сегодня, 13:04
      Цитата: Задира
      неслабо "партнерам" в харьков прилетело

      А что там прилетело в Харьков, подробнее можно?
      Piramidon
Картина дня