Анкара поддержала решение СБ ООН о прекращении огня в Сирии
Турция поддерживает принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении на 30 дней огня в Сирии для доставки населению гуманитарной помощи, передает РИА Новости заявление турецкого МИД.
В субботу Совбез принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии для доставки населению гумпомощи и проведение эвакуации больных и раненых.
По словам дипломатов, «Турция не жалела сил на всех платформах для деэскалации и прекращения конфликта в Сирии, а также для установления всеобъемлющего прекращения огня, и поддерживала шаги, предпринятые международным сообществом в этом направлении».
Согласно заявлению, Анкара ранее выражала свою озабоченность в связи с ростом числа нарушений перемирия и ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии. Ответственность за это турецкие власти возложили на Дамаск.
В МИД добавили, что Турция продолжит усилия по прекращению конфликта, который лежит в основе гуманитарного кризиса в САР, при этом «будет оставаться решительной в борьбе с террористическими организациями, угрожающими территориальной целостности и политическому единству Сирии».
В субботу Совбез принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии для доставки населению гумпомощи и проведение эвакуации больных и раненых.
Мы приветствуем резолюцию, принятую Совбезом ООН в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации во всей Сирии, в частности, в Восточной Гуте, которое требует безотлагательного прекращения боевых действий по крайней мере на 30 дней, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и медицинскую эвакуацию,говорится в заявлении турецкого МИД.
По словам дипломатов, «Турция не жалела сил на всех платформах для деэскалации и прекращения конфликта в Сирии, а также для установления всеобъемлющего прекращения огня, и поддерживала шаги, предпринятые международным сообществом в этом направлении».
Шесть наблюдательных пунктов, которые были созданы на сегодняшний день в зоне деэскалации в Идлибе, являются свидетельством наших усилий,отметили в ведомстве.
Согласно заявлению, Анкара ранее выражала свою озабоченность в связи с ростом числа нарушений перемирия и ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии. Ответственность за это турецкие власти возложили на Дамаск.
Мы также высказывали эту озабоченность России и Ирану как гарантам урегулирования в Сирии, подчеркивая, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня подрывают наши совместные усилия в зонах деэскалации,говорится в документе.
В МИД добавили, что Турция продолжит усилия по прекращению конфликта, который лежит в основе гуманитарного кризиса в САР, при этом «будет оставаться решительной в борьбе с террористическими организациями, угрожающими территориальной целостности и политическому единству Сирии».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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