Анкара поддержала решение СБ ООН о прекращении огня в Сирии

Мы приветствуем резолюцию, принятую Совбезом ООН в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации во всей Сирии, в частности, в Восточной Гуте, которое требует безотлагательного прекращения боевых действий по крайней мере на 30 дней, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и медицинскую эвакуацию,

Шесть наблюдательных пунктов, которые были созданы на сегодняшний день в зоне деэскалации в Идлибе, являются свидетельством наших усилий,

Мы также высказывали эту озабоченность России и Ирану как гарантам урегулирования в Сирии, подчеркивая, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня подрывают наши совместные усилия в зонах деэскалации,