Умер главный конструктор ВАЗа, создавший «восьмерку» и «Ниву»
В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший главный конструктор АвтоВАЗа Георгий Константинович Мирзоев.
Мирзоев занимал должность главного конструктора с 1976 по 1998 год.
«Георгий Константинович принял участие к разработке и запуску в серию многих автомобилей, без которых просто немыслим автопром СССР и России: УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2105… Одной из главных побед Мирзоева по праву считается ВАЗ-2108, ставшая ныне культовой "восьмёрка", в своё время запустившая новую эру отечественного автомобилизма. А потом были семейства ВАЗ-2110, "Самара-2", ВАЗ-1111 "Ока", ВАЗ-2123 (ныне – Chevrolet Niva), ВАЗ-1119 "Калина"», говорится в сообщении ресурса Новости Тольяти.
Покинув пост главного конструктора, Мирзоев запустил на АтоВАЗе проект автомобиля на топливных элементах «ЛАДА Антел», а впоследствии – и битопливных автомобилей серии «CNG», в итоге, уже после выхода Мирзоева на заслуженный отдых, воплощённых его соратниками в серийном автомобиле LADA Vesta CNG.
Георгий Константинович является автором нескольких научных трудов по теории, конструкции и расчету автомобиля.
Мирзоев, профессор технических наук и член SAE (Общество автомобильных инженеров), был талантливым преподавателем, зарядив своей страстью к конструированию сотни, тысячи студентов разных поколений в Москве и Тольятти.
В последние годы Георгий Мирзоев активно занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива.
Мирзоев занимал должность главного конструктора с 1976 по 1998 год.
«Георгий Константинович принял участие к разработке и запуску в серию многих автомобилей, без которых просто немыслим автопром СССР и России: УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2105… Одной из главных побед Мирзоева по праву считается ВАЗ-2108, ставшая ныне культовой "восьмёрка", в своё время запустившая новую эру отечественного автомобилизма. А потом были семейства ВАЗ-2110, "Самара-2", ВАЗ-1111 "Ока", ВАЗ-2123 (ныне – Chevrolet Niva), ВАЗ-1119 "Калина"», говорится в сообщении ресурса Новости Тольяти.
Покинув пост главного конструктора, Мирзоев запустил на АтоВАЗе проект автомобиля на топливных элементах «ЛАДА Антел», а впоследствии – и битопливных автомобилей серии «CNG», в итоге, уже после выхода Мирзоева на заслуженный отдых, воплощённых его соратниками в серийном автомобиле LADA Vesta CNG.
Георгий Константинович является автором нескольких научных трудов по теории, конструкции и расчету автомобиля.
Мирзоев, профессор технических наук и член SAE (Общество автомобильных инженеров), был талантливым преподавателем, зарядив своей страстью к конструированию сотни, тысячи студентов разных поколений в Москве и Тольятти.
В последние годы Георгий Мирзоев активно занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива.
Использованы фотографии: http://tlt.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти