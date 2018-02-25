15:40 25 февраля

Умер главный конструктор ВАЗа, создавший «восьмерку» и «Ниву»

В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший главный конструктор АвтоВАЗа Георгий Константинович Мирзоев.

Умер главный конструктор ВАЗа, создавший «восьмерку» и «Ниву»


Мирзоев занимал должность главного конструктора с 1976 по 1998 год.


«Георгий Константинович принял участие к разработке и запуску в серию многих автомобилей, без которых просто немыслим автопром СССР и России: УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2105… Одной из главных побед Мирзоева по праву считается ВАЗ-2108, ставшая ныне культовой "восьмёрка", в своё время запустившая новую эру отечественного автомобилизма. А потом были семейства ВАЗ-2110, "Самара-2", ВАЗ-1111 "Ока", ВАЗ-2123 (ныне – Chevrolet Niva), ВАЗ-1119 "Калина"», говорится в сообщении ресурса Новости Тольяти.

Покинув пост главного конструктора, Мирзоев запустил на АтоВАЗе проект автомобиля на топливных элементах «ЛАДА Антел», а впоследствии – и битопливных автомобилей серии «CNG», в итоге, уже после выхода Мирзоева на заслуженный отдых, воплощённых его соратниками в серийном автомобиле LADA Vesta CNG.

Георгий Константинович является автором нескольких научных трудов по теории, конструкции и расчету автомобиля.

Мирзоев, профессор технических наук и член SAE (Общество автомобильных инженеров), был талантливым преподавателем, зарядив своей страстью к конструированию сотни, тысячи студентов разных поколений в Москве и Тольятти.

В последние годы Георгий Мирзоев активно занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива.

Использованы фотографии: http://tlt.ru
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Комментарии 53

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  1. IMH Сегодня, 13:01
    Был когда то молод. Была восьмерка. Хочу доложить- ВАЗ 2108 прекрасный автомобиль, никогда не подводил. Уверен, что это человек был перекрасным инженером, и не менее хорощим человеком, одарившим поколения россиян приличными машинами, впервые за всю историю СССР/России. ז״ל- Зихион Ле-Враха (Благословенна Память).
    IMH
    1. Андрей К Сегодня, 13:03
      Цитата: IMH
      ...Был когда то молод. Была восьмерка...

      Легендарное "зубило", с длинным крылом good
      Андрей К
      1. IMH Сегодня, 13:04
        Имеено оно. Прекрасная машина, лучшие воспоминания.
        IMH
        1. Гигант мысли Сегодня, 13:06
          Самым лучшим памятником для этого гениального человека является то, что его творения до сих пор бегают по нашим дорогам. Вечная память ему!
          Гигант мысли
          1. IMH Сегодня, 13:11
            Да, они и у нас по сей день бегают.
            IMH
            1. IMH Сегодня, 13:13
              Много их у нас все еще. В 90-х люди везли из СССР.

              IMH
          2. Piramidon Сегодня, 13:34
            У меня сват (79лет) на восьмерке рассекает, говорит, что вся забугорная техника ему и ... не нужна. Говорит: "Я свою "ласточку" сам могу отремонтировать, а все эти компьютеры с колесами не для меня". У него в гараже на даче еще "копейка" (21011) стоит. Немного пороги подгнили, но все еще на ходу. Не может решиться продать. Говорит: "Я столько лет на ней ездил, это как верного коня продавать"
            Piramidon
            1. Greenwood Сегодня, 14:02
              Цитата: Piramidon
              Говорит: "Я свою "ласточку" сам могу отремонтировать, а все эти компьютеры с колесами не для меня".
              А у него есть опят эксплуатации иномарки? Просто знаю по своим знакомым, когда-то тоже демонстративно продолжавшим ездить на Жигулях, в то время как народ массово скупал Тойоты в начале 90-х (я с Влада если что). В итоге, так или иначе, опробовав японцев, на Жигули садиться уже тяжело.
              Greenwood
              1. Piramidon Сегодня, 14:07
                Цитата: Greenwood
                А у него есть опят эксплуатации иномарки?

                Может быть потому и предвзято относится к иномаркам, что кроме "копейки" и "восмерки", других машин не эксплуатировал. Ну, а в принципе, зачем кланяться автосервису, если всё сам можешь сделать и машина тебе нравится?
                Piramidon
                1. Greenwood Сегодня, 14:11
                  Цитата: Piramidon
                  зачем кланяться автосервису, если всё сам можешь сделать и машина тебе нравится?
                  Справедливости ради, в японце не так часто что-то ломается, чтобы посещать автосервис. Проходи себе плановое ТО, замену жидкостей и расходников и всё.
                  Greenwood
                  1. Хагалаз Сегодня, 14:24
                    Цитата: Greenwood
                    Цитата: Piramidon
                    зачем кланяться автосервису, если всё сам можешь сделать и машина тебе нравится?
                    Справедливости ради, в японце не так часто что-то ломается, чтобы посещать автосервис. Проходи себе плановое ТО, замену жидкостей и расходников и всё.

                    То, о чём Вы говорите, уходит в прошлое. Качество всего импорта, включая японского, постепенно и вполне целенаправленно деградирует.
                    Хагалаз
              2. woron333444 Сегодня, 14:31
                Greenwood После Ниссан-Ванетта езжу на 2115. Толи Ниссана попался плохой, толи пятнашка отличная. На Ниссане за 11 лет 50тыс км и 4 капиталки двигателя. На пятнашке за 9 лет 150тыс км и только передние стойки поменял в 90тыс.
                woron333444
        2. Hoc vince Сегодня, 13:08
          Царство Небесное и вечная память.
          Соболезнования близким, друзьям..
          Hoc vince
          1. МИХАН Сегодня, 13:22
            Цитата: Hoc vince
            Царство Небесное и вечная память.
            Соболезнования близким, друзьям..

            Вечная память ! Стальные люди уходят эпохи СССР!
            Сейчас конечно многие ехидничают на костях ..Но наш автопром был очень на уровне..! Суть была простота и ремонтноспсобность в сложных условиях..!
            Вы господа , уже даже не знаете . что такое свечи прочистить и колесо поменять ..а уж камеру заклеить хе хе
            А уж движок разобранный , только в интернете видели и то не все..
            Поколение деградации .. angry
            МИХАН
            1. Капитан Пушкин Сегодня, 14:19
              Цитата: МИХАН
              Вечная память ! Стальные люди уходят эпохи СССР!

              Увы, людей той эпохи после 1991 года быстренько оттерли от реальной руководящей работы. На замену пришли "эфективные иенеджеры", как доморощенные так и импортные, и мы имеем то, что имеем.
              Капитан Пушкин
        3. Андрей К Сегодня, 13:14
          Цитата: IMH
          ...Прекрасная машина, лучшие воспоминания...

          С Вами согласен.
          Земля пухом создателю этого шедевра.
          Он поработал, а у нас, благодаря ему - есть что вспомнить.
          Андрей К
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 14:14
            Цитата: Андрей К
            Он поработал, а у нас, благодаря ему - есть что вспомнить.

            Когда разрабатывалась "восьмерка", под руководством Мирзоева было 2000 человек.
            Это от его замов до уборщиц. Это по конструкции автомобиля и его испытаниям. А ещё многие сотни людей на ВАЗе, на других заводах СССР и в десятке зарубежных стран, от Германии до Японии, работали над технологией изготовления автомобиля.
            Главный Конструктор не разрабатывает автомобиль (танк, самолет, ракету и т.д.). Он принимает и утверждает решения по ключевым вопросам и координирует работу.
            Хотя Мирзоев любил влезать в разные мелочи не по чину и готов был выслушать любого, начиная с молодого специалиста, который и года не проработал.
            Капитан Пушкин
            1. Андрей К Сегодня, 14:20
              Цитата: Капитан Пушкин
              ...Когда разрабатывалась "восьмерка", под руководством Мирзоева было 2000 человек...

              Коллега, все люди взрослые и прекрасно понимают, что он сам у кульмана не стоял и в литейном цехе, заготовки из опоки не вытаскивал hi
              Андрей К
        4. Капитан Пушкин Сегодня, 13:47
          Цитата: IMH
          Прекрасная машина, лучшие воспоминания.

          Помню, сколько помоев лилось на ВАЗ-2108 после начала её выпуска.... Море разливанное...
          Капитан Пушкин
        5. san4es Сегодня, 15:13
          Цитата: IMH
          Прекрасная машина, лучшие воспоминания.

          ...Полчаса истории (создания) soldier

          ...И современность
          san4es
    2. iliitchitch Сегодня, 13:29
      Цитата: IMH
      Уверен, что это человек был перекрасным инженером, и не менее хорощим человеком, одарившим поколения россиян приличными машинами, впервые за всю историю СССР/

      Насчёт "впервые" и поспорить можно , но не не надо сейчас . Но "батон" и "командирский" - это вещь , скажу уж банальную истину . Ресурс "Нивы" вообще никто не подсчитывал , ух и зверюга .
      iliitchitch
  2. andrewkor Сегодня, 13:02
    На сколько я знаю Нива на момент запуска в производство в 1977г. не имела аналогов в мире !Или я не прав?
    andrewkor
    1. IMH Сегодня, 13:04
      Отчасти вы правы- ВАЗ 2121 "Нива" была первопроходцем в класе городских внедорожников, сегодня именуемых «кроссовер».
      IMH
    2. мордвин 3 Сегодня, 13:12
      Мало того, Нива поставлялась более чем в ста стран мира. Вечная память конструктору, и Косыгину, заодно.
      мордвин 3
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:50
        Цитата: мордвин 3
        Мало того, Нива поставлялась более чем в ста стран мира. Вечная память конструктору, и Косыгину, заодно.

        Мало того, 50 шт Нив купили японцы, исследовали, испытали и использовали все рациональное в своих 4 на 4. И совершенно не стеснялись потом говорить об этом.
        Капитан Пушкин
        1. IMH Сегодня, 13:56
          То, о чем вы говорите, это первая Suzuki Vitara.
          IMH
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 14:22
            Цитата: IMH
            То, о чем вы говорите, это первая Suzuki Vitara.

            Ну, Сузуки Витара, со слов её Главного Конструктора, вообще конструктивно копия Нивы.
            Капитан Пушкин
  3. К.А.С Сегодня, 13:07
    царствие небесное!
    а я о наших советских конструктарах недавно думал и о нашем автопроме!
    подумал: как хорошо было в союзе конструкторам: выпускай чего хочеш кагого хочешь качества. отчитывайся о победах. люди всеравно купят. а сейчас что бы люди выбрали нашу машину. нужно ее сделать такой что бы она как минимум не уступала импортым!
    К.А.С
    1. IMH Сегодня, 13:08
      В общем вы правы, но ВАЗ 2108/09/99 в свое время были на уровне мирового автопрома.
      IMH
      1. МИХАН Сегодня, 13:24
        Цитата: IMH
        В общем вы правы, но ВАЗ 2108/09/99 в свое время были на уровне мирового автопрома.

        И не только , идей очень много было и в дизайнерском плане тоже...Задушили наш автопром !
        МИХАН
      2. Tusv Сегодня, 13:27
        Цитата: IMH
        В общем вы правы, но ВАЗ 2108/09/99 в свое время были на уровне мирового автопрома.

        Было дело, наш водила опрокинул Газон, его еще называют Пипок Саня тогда первый раз в жизни пристегнулся. Вытащил пассажира и водилу того Пипка, а дальше все вспыхнуло.
        Tusv
      3. мордвин 3 Сегодня, 13:39
        Так совместно с Порше разрабатывали. Ручка двери Вазовская на Порше элементарно подходит, вроде. Сам не втыкал, свистеть не буду.
        мордвин 3
      4. Капитан Пушкин Сегодня, 14:01
        Цитата: IMH
        В общем вы правы, но ВАЗ 2108/09/99 в свое время были на уровне мирового автопрома.

        Да, были. Но потом, довольно быстро, от него отстали. У нас большие пузатые пацаны не прочухали, что через 3-4 года за бугром модель модернизируют. Взять какой-нибудь Фольксваген Гольф. Он после каждой итерации получал новую цифру -2, 3, 4, 5 и т.д. Причем делалось это бюджетным способом - производственная оснастка требует замены раз в 3-4 года. Под это и шли изменения, и устранение косяков и удовлетворение проявившихся запросов и новые комплектующие и новый дизайн. Стоимость обновления была вполне сопоставима со стоимостью воспроизводства старой оснастки. Но эффект от вложения денег совершенно иной. Наши вожди автопрома этой простой истины не смогли усвоить вплоть до кончины СССР.
        Капитан Пушкин
      5. Greenwood Сегодня, 14:07
        Были ли в ней АКПП, климат-контроль, кондиционер, подогрев стёкол, электростеклоподъёмники, регулировка руля-сидений, стерео-система с поддержкой аудиокассет и CD? Подозреваю, что нет. А вот в Toyota Carib 1986 года моего дяди, купленном в разгар перестройки, всё это было.
        Greenwood
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 14:33
          Цитата: Greenwood
          Были ли в ней АКПП, климат-контроль, кондиционер, подогрев стёкол, электростеклоподъёмники, регулировка руля-сидений, стерео-система с поддержкой аудиокассет и CD? Подозреваю, что нет. А вот в Toyota Carib 1986 года моего дяди, купленном в разгар перестройки, всё это было.

          Спрос рождает предложение. Если есть спрос на богатые комплектации - пожалуйста.
          Форд Эскорт в базе стоил 13 000 долларов, а максимальной комплектации 37 000.
          Фольксваген Гольф-4 в базе 12 000 долларов, а в максимальной комплектации 54 000.
          Много у нас было желающих заплатить за доп.приблуды дополнительно 2-3 цены базового автомобиля?
          На ВАЗ-2108/9 в комплектациях имелся подогрев стекол, электростеклоподъемники, кондиционер. Под аудио систему имелось стандартное место с проводкой.
          Капитан Пушкин
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:12
    И опять не у месту рейтинг fool am !
    Геркулесыч
    1. Piramidon Сегодня, 13:41
      Цитата: Геркулесыч
      И опять не у месту рейтинг fool am !

      К сожалению, есть общее оформление сайта, и менять его под каждый конкретный пост, или под требования каждого юзера не представляется возможным. Так что, нужно просто понять технологию, не возмущаться и не расходовать свои нервные клетки. Поймите и примите, как должное. hi
      Piramidon
  5. garnik Сегодня, 13:15
    Помню еще в 1986 году на площадках военторга в Чирчике под снегом стояли восьмерки,а под навесом семерки. Народ еще не был знаком с переднеприводным автомобилем и не торопились с приобретением хотя их можно было купить практически без очереди по сравнению с" классикой."
    Достойный сын своего народа. Земля пухом. Огорми.
    garnik
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:16
    Я просто вырожу соболезнования всем его родным, друзьям, коллегам! Его "Нива " действительно была в свое время революционной машиной, создавшей новый класс авто -пассажирские внедорожники! hi
    Геркулесыч
  7. samarin1969 Сегодня, 13:24
    Добрая Память Конструктору и достойных продолжателей ВАЗу.
    samarin1969
    1. Ингвар 72 Сегодня, 13:51
      Да не будет продолжателей к сожалению. Каблухи закрыты, технарь одна фикция. А на ВАЗе одна "отвертка". КВЦ похерен, НТЦ то же фикция. crying
      Ингвар 72
      1. мордвин 3 Сегодня, 14:04
        Жалко, блин. Сам авторемонтник, на филиале ЗиЛа начинал.
        мордвин 3
      2. лис Сегодня, 14:08
        Цитата: Ингвар 72
        А на ВАЗе одна "отвертка". КВЦ похерен, НТЦ то же фикция.

        чистая правда,зёма...за КВЦ вобще обидно...кстати, у вратаря сборной-Кошечкина,отец на КВЦ работал...
        лис
        1. Ингвар 72 Сегодня, 14:11
          Цитата: лис
          у вратаря сборной-Кошечкина

          Кстати с победой! drinks Единственное что смотрел на олимпиаде, так это наш хоккей.
          Ингвар 72
      3. Капитан Пушкин Сегодня, 14:37
        Цитата: Ингвар 72
        Да не будет продолжателей к сожалению. Каблухи закрыты, технарь одна фикция. А на ВАЗе одна "отвертка". КВЦ похерен, НТЦ то же фикция. crying

        После передачи ВАЗа под контроль Рено, начался разгром завода и его российских поставщиков. И это при том, что Рено НЕ ИМЕЕТ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ ВАЗа.
        Капитан Пушкин
        1. Ингвар 72 Сегодня, 14:55
          Цитата: Капитан Пушкин
          что Рено НЕ ИМЕЕТ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ ВАЗа.

          Сейчас имеет. hi
          Ингвар 72
  8. faiver Сегодня, 13:33
    Земля ему пухом
    faiver
  9. Жаждущий ветра Сегодня, 13:44
    Тело бренно, а мысль вечна. Соболезную утратившим, скорблю об ушедшем, верую о счастье его души.
    Жаждущий ветра
  10. rocket757 Сегодня, 13:51
    И зубило было, нормально так ходила машина, но т.к. рыбак пересел на "НИВУ" мороки с ней много, но как универсал она была во good новая тож такая будет.
    Спасибо талантливому человеку за его работу!
    rocket757
  11. Ураган70 Сегодня, 13:54
    Жаль... 2108 считалась самой удачной современной моделью в СССР( классика не в счет). Кто имел, тот подтвердит! Ну а Ниву до сих пор хватают на Западе... При правильно растущих руках, довольно хороша! Сам такую юзаю по тундре до сих пор...
    Ураган70
    1. IMH Сегодня, 13:57
      Про 2108 подтверждаю личным опытом.
      IMH
  12. seregatara1969 Сегодня, 14:23
    хороший был конструктор но за пятёрку спросят с его
    seregatara1969
  13. Боло Сегодня, 15:37
    меня одного смущает эта фраза : "последние годы Георгий Мирзоев активно занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива."?
    Боло
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