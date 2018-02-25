МИД: Россия будет жестко пресекать попытки срыва урегулирования в САР

Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание,

Россия намерена жестко пресекать попытки пустить под откос процесс политического урегулирования в Сирии, приводит РИА Новости комментарий МИД РФ по поводу резолюции СБ ООН.В субботу СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта в САР «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней и позволили беспрепятственно доставить населению гуманитарную помощь, а также провести эвакуацию тяжело больных и раненых.Сообщается, что Москва, поддержала подготовленный Кувейтом и Швецией проект документа, «руководствуясь задачами облегчения гуманитарных страданий мирного населения Сирийской Арабской Республики и с учетом отражения в тексте после многодневных напряженных дискуссий основных замечаний» российской стороны.говорится в комментарии ведомства.В МИД также отметили, что Россия в качестве страны-гаранта астанинского процесса «продолжит работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего урегулирования конфликта, достижения примирения между теми, кто к этому стремится не на словах, а на деле, и окончательного искоренения террористической угрозы».