03:59 26 февраля

МИД: Россия будет жестко пресекать попытки срыва урегулирования в САР

Россия намерена жестко пресекать попытки пустить под откос процесс политического урегулирования в Сирии, приводит РИА Новости комментарий МИД РФ по поводу резолюции СБ ООН.



В субботу СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта в САР «без промедления прекратили столкновения» по меньшей мере на 30 дней и позволили беспрепятственно доставить населению гуманитарную помощь, а также провести эвакуацию тяжело больных и раненых.


Сообщается, что Москва, поддержала подготовленный Кувейтом и Швецией проект документа, «руководствуясь задачами облегчения гуманитарных страданий мирного населения Сирийской Арабской Республики и с учетом отражения в тексте после многодневных напряженных дискуссий основных замечаний» российской стороны.

Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание,
говорится в комментарии ведомства.

В МИД также отметили, что Россия в качестве страны-гаранта астанинского процесса «продолжит работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего урегулирования конфликта, достижения примирения между теми, кто к этому стремится не на словах, а на деле, и окончательного искоренения террористической угрозы».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
26

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. shans2 Вчера, 14:54
    по слухам после прилета Су-57 в Сирию , упало в один день 2 Ф-22, после чего их полеты отменили. Байки конечно. Просто по логике для этого более чем достаточно Су-35.
    shans2
    1. Chertt Вчера, 15:00
      МИД: Россия будет жестко пресекать попытки срыва урегулирования в САР
      Как МИД России собирается это делать. Лавровым с трибуны грозить ? Или бомбить всех нарушителей, включая США ?
      Chertt
      1. СРЦ П-15 Вчера, 15:04
        Цитата: Chertt
        Как МИД России собирается это делать.

        Вот когда в МИДе будете работать, тогда и узнаете!
        СРЦ П-15
        1. NKT Вчера, 15:09
          Главное, чтобы «озабоченность» не высказывали
          NKT
        2. Дедушка Евгений Вчера, 15:22
          Штаты видимо снова по ошибке как люфтваффе в ВОВ начнут гумконвой бомбить и Shuma под шумок вооружать.
          Дедушка Евгений
      2. МИХАН Вчера, 15:07
        Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание,

        Ну вот наконец то , нормальное заявление МИД России ...
        Скоро все прояснится ! России терять нечего уже.. Что схлестнемся..?
        МИХАН
        1. ul_vitalii Вчера, 16:12
          Цитата: МИХАН
          Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание,

          Ну вот наконец то , нормальное заявление МИД России ...
          Скоро все прояснится ! России терять нечего уже.. Что схлестнемся..?

          hi Меркель с Макроном названивают, обсудить восточную Гуту хотят, зашевелились.
          ul_vitalii
      3. Монос Вчера, 15:20
        Цитата: Chertt
        МИД: Россия будет жестко пресекать попытки срыва урегулирования в САР
        Как МИД России собирается это делать. Лавровым с трибуны грозить ? Или бомбить всех нарушителей, включая США ?

        А пофиг как! Дипломаты будут ожесточённо тренировать языки правильной риторикой, а военные под шумок будут делать своё дело. Всё просто, всё как всегда... smile
        Монос
        1. Chertt Вчера, 15:32
          Цитата: Монос
          а военные под шумок будут делать своё дело.

          Слушал беседу военкора А. Сладкова, который только что вернулся из Сирии. Так вот, он сам выражал сожаление, как мало в Россию доходит информации из САР, только казенные отчеты и заявления
          Chertt
          1. Николай Грек Вчера, 17:46
            Цитата: Chertt
            Так вот, он сам выражал сожаление, как мало в Россию доходит информации из САР, только казенные отчеты и заявления

            он чё, предлашает расширять информационное поле оттуда за счет фильмов от "белых касок" или всяких евроамерикосских "сми"??? wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
      4. Перс Вчера, 15:37
        Жестко пресекать,словесно дристать .будет мид. И опробовали они более двух сотен новых вооружений,( скважин бы лучше попутно .пару сотен отымели )., пока только реклама вооружения,а хотелось бы и от Сирии ответочку получить.( нефть,газ), а то как то всех мы любим,все просчаем,а спиной встал,на тебе ...( на выбор)...
        Перс
      5. Tusv Вчера, 15:46
        Цитата: Chertt
        Как МИД России собирается это делать. Лавровым с трибуны грозить ?

        "Э брат. Это жулики" - как говорил великий Карлсон. В смысле ведомство Сергея свет Викторовича не дает оккупантам земли Сирийской
        Tusv
        1. Chertt Вчера, 15:53
          Цитата: Tusv
          "Э брат. Это жулики"

          Ну чтож, вора и убийцу открыто так назвать, тоже решимость нужна. Кто еще , кроме России так делает ?
          Chertt
          1. Tusv Вчера, 16:11
            Цитата: Chertt
            Ну чтож, вора и убийцу открыто так назвать, тоже решимость нужна. Кто еще , кроме России так делает ?

            Не сдается не фига. Вопросы? drinks
            Tusv
    2. Tusv Вчера, 15:12
      Цитата: shans2
      Просто по логике для этого более чем достаточно Су-35.

      Это конечно. Но тут сразу вдовесок к имеющимся: Четыре на 4++ и Четыре на 5. Стало быть Мы очень серьезно относимся к прекращению огня и всяким оонам не доверяем, хотя сами в СБ главные во пяти
      Tusv
    3. Sefevi Вчера, 15:18
      А тем временем весь северо-запад Африна очищен от курдских боевиков
      Sefevi
    4. Geisenberg Вчера, 16:08
      Цитата: shans2
      по слухам после прилета Су-57 в Сирию , упало в один день 2 Ф-22, после чего их полеты отменили. Байки конечно. Просто по логике для этого более чем достаточно Су-35.


      Может они от досады упали ? или от страха ? Но то что летать перестали это правильно )
      Geisenberg
    5. ASG7 Вчера, 16:20
      Ну почему байки, их до сих пор "Панцирями" обстреливают, упасть на землю не дают.
      ASG7
  2. ul_vitalii Вчера, 14:55
    Ой как бы хотелось!
    ul_vitalii
  3. rammjager Вчера, 14:58
    Как в Донбассе?Очень жестко.
    rammjager
    1. котовский Вчера, 15:07
      Тогда уж и Ливию приплетите..
      котовский
      1. LASVEGAS Вчера, 15:11
        Ливии ничего не обещали, в оличии от Донбасса.
        LASVEGAS
        1. котовский Вчера, 15:19
          Сирии тоже не обещали..И про донбасс в статье ни слова..Ядом брызнул и пошел.
          котовский
          1. LASVEGAS Вчера, 15:31
            И о Ливии , что-то в статье ни слова. Так что уЗпокойся.
            LASVEGAS
        2. Николай Грек Вчера, 17:48
          Цитата: LASVEGAS
          Ливии ничего не обещали, в оличии от Донбасса.

          Ливии обещали сохранить их страну...так же, как и хохляндии!!! fool fool
          Николай Грек
  4. Z_G_R Вчера, 15:32
    После многочисленных озабоченностей уже не страшно почему то. Надо было раньше меньше болтать, а теперь лишь показательная акция может вернуть страх к подобным заявлениям.
    Z_G_R
  5. Геркулесыч Вчера, 15:35
    Ох уж эти сказки lol Ох уж эти сказачники! !! wassat Смешной анекдот wassat -наш МиД прегрозил!!! wassat
    Геркулесыч
  6. iliitchitch Вчера, 15:43
    Ну надо , надо им костерок-то поджечь , ноготки прям горят у них . Отделять их от Шайбы , ну , вы поняли , на фоне хоккея . Когда уж чпокнем-то .
    iliitchitch
  7. Перс Вчера, 15:43
    Парочку олигархов за хобот туда.Теперь есть повод ,вдуплить полосатых и шестиугольных,счастье будет всем,да и повод как бы будет.
    Перс
  8. Denis Obukhov Вчера, 15:57
    Перемирие по ООН такая же туфта, как и Минские соглашения. Пока не замочить всех бармалеев и крутящихся вокруг них, резина будет тянуться как и на Донбассе.
    Denis Obukhov
  9. Влад Петров Вчера, 16:41
    ИА REX пишет. «Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» — около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда»
    Влад Петров
    1. Doliva63 Вчера, 17:02
      Не стоит верить всему, что пишут. Пока никаких подтверждений нет.
      Doliva63
      1. Влад Петров Вчера, 17:18
        Западные блогеры пишут – «Россия выбила все дерьмо (Russia is now kicking the living crap out of those rebels) из местных «террористов».
        Влад Петров
      2. Николай Грек Вчера, 17:50
        Цитата: Doliva63
        Не стоит верить всему, что пишут.

        почему-то данный принцип не коснулся "разгрома" "вагнеровцев"!!! request request request
        Николай Грек
    2. Zina389 Вчера, 17:32
      ЧВК Мюллера отомстили за ЧВК Вагнера. Пока что бабахи перегруппируются, получат пополнение, оружие и боеприпасы... Ну и до следующего раза.
      Zina389
  10. лысова Вчера, 18:41
    Как бы всё это боком не вышло - время покажет.
    лысова
Картина дня