03:55 26 февраля

В Луганске рассказали о гибели украинских силовиков на линии соприкосновения

Двое украинских военнослужащих погибли и еще трое получили ранения, подорвавшись на мине при попытке пересечь линию соприкосновения в зоне ответственности ЛНР, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции республики Андрея Марочко.



Во время выхода диверсионно-разведывательной группы противника к линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки, в результате подрыва на собственной мине погибли двое военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения и госпитализированы,
рассказал Марочко журналистам.


Представитель военного ведомства ЛНР сообщил также, что упомянутый инцидент произошел вчера, 24 февраля, и пока скрывается украинским командованием от родственников пострадавших и общественности.

ВСУ в апреле 2014 года начали «антитеррористическую» операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости от официального Киева после произошедшего в феврале того же года на Украине государственного переворота. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Монос Вчера, 15:22
    Самоуничтожились. Молодцы, очень любезно с их стороны.
    Монос
    1. Тралл Вчера, 15:27
      Ещё двое не увидят Крымский мост на рассвете...
      Тралл
    2. МИХАН Вчера, 15:30
      Да мочат их там конкретно ..Жалко , что нацбаты в киев убрались ! Разбегаться начинают и схроны готовить Падлы ! negative
      Мочить будем по хуже чертей в Сирии и Чечне..! soldier
      МИХАН
      1. Jovanni Вчера, 18:48
        Цитата: МИХАН
        Да мочат их там конкретно

        Так эти вроде сами обмочились. Ну, на своей же мине...
        Jovanni
    3. Chertt Вчера, 15:37
      Цитата: Монос
      Самоуничтожились. Молодцы

      По "непроверенным" данным, по территории ЛДНР разгуливает приличное число небратских ДРГ
      Chertt
    4. Владыка Ситх Вчера, 16:23
      ОБСЕ эвакуируется из Горловки
      Владыка Ситх
      1. Филиппов Юрий Вчера, 17:00
        "Миротворцы" всё знают наперёд.
        08.08.08 с этого же начиналось.
        Филиппов Юрий
      2. LiSiCyn Вчера, 17:01
        Приветствую, Владыка!!! hi
        Две недели прошли, и как ,Вы и предсказывали, походу начинается...
        Отьезд "бесов", наглядно это демонстрирует... Стойкости и воинской удачи, Вам!!! Надеюсь ," север" поможет...
        Болею, за Вас, всем сердцем...
        LiSiCyn
        1. Владыка Ситх Вчера, 18:28
          Приветствую Вас!
          16:35 Весь день гремит север Горловки. ВСУ обстреливает Зайцево. Центр Зайцева под сильным обстрелом. Прямые попадания в три дома. Полетаева 34 и Загорского 15 и по Багрицкого.
          16:56 Район ЯБП стрелковое, минометы 82 и 120мм, бронетехника, 2 раза прилеты снарядов артиллерии.
          Владыка Ситх
  2. андрсон Вчера, 15:30
    Закон подлости.. сами поставили , сами и подорвались ..
    андрсон
    1. Монос Вчера, 15:31
      Цитата: андрсон
      Закон подлости.. сами поставили , сами и подорвались ..

      Неа. Закон справедливого возмездия!
      Монос
    2. Балу Вчера, 16:16
      Цитата: андрсон
      Закон подлости.. сами поставили , сами и подорвались ..

      Однако, диалектика yes
      Конечно, простые люди по обе стороны хлотят, чтобы граница с Украиной была такой:
      Нодля этого украинцы должны что-то понять и сделать какие-то усилия yes
      Балу
      1. андрсон Вчера, 16:31
        Да ни кто не хочет войны..А то ,что сейчас твориться на Украине , это всё майдан , который поддержали майднутые..И мир минами не построишь..И украинцев жалко.. Вот усилия с западной части украины не мирные ,а воинственные.. и ничего не хотят (((
        андрсон
        1. Балу Вчера, 16:53
          Цитата: андрсон
          Да ни кто не хочет войны..А то ,что сейчас твориться на Украине , это всё майдан , который поддержали майднутые..И мир минами не построишь..И украинцев жалко.. Вот усилия с западной части украины не мирные ,а воинственные.. и ничего не хотят (((

          Кравчук: Украину спасет только одно , если она ляжет под США Во как! Ляжет! Так она уже легла стараниями киевской ОПГ из местечковых бандюков типа Мосейчука и Белецкого и црулей типа Наливаяченко с Ярошем и им подобными.
          Люди дезориентированы, дело даже не в "мояхатаскраюизме", люди элементарно выживают.
          Те кто носят погоны-им все равно кому служить. Беркуту честь не позволила служить бандерлогам-ушли кто в Крым, кто в ЛДНР, кто в Россию. А олигархи, эти на что надеются?
          Они не понимают, что задача попрошенко выдавить их из Украины, чтобы бизнес отошел амерзам. Половины пахотной земли уже в аренде на 49 лет у Монсанты для выращивания ГМО. Не путайте селекцию с генной инжененрией! У нас микрофлора не готова к перевариванию ГМО, и где гарантия, что микрофлора кишечника не приобретет новые, опасные свойства? Что собственно уже доказано в эксперименте, не только в России.
          Украина стала для амерзов гигантским полигоном для испытаний в т.ч. и биолгического оружия.
          А пока, киевская ОПГ ждет хоть от кого нибудь денег для удовлетворения своих потребностей:
          Балу
          1. Лелёк Вчера, 23:51
            Цитата: Балу
            Кравчук: Украину спасет только одно , если она ляжет под США Во как! Ляжет! Так она уже легла стараниями киевской ОПГ из местечковых бандюков типа Мосейчука и Белецкого и црулей типа Наливаяченко с Ярошем и им подобными.

            hi
            К сожалению - да. И не только Руина, а почитай всё западное окружение России (за исключением Беларуси и ПМР). А кукловод уже всерьёз готовит своих ушлёпков на кровавое закланье и не стесняется в приёмах подготовки целей.
            Лелёк
  3. Геркулесыч Вчера, 15:37
    Итого, минус2 окончательно, а трое пока -до следующий мины -еще посуществуют на этом свете, надеюсь что недолго!
    Геркулесыч
  4. Горный стрелок Вчера, 15:38
    Сами понаставили мин бессистемно, да ещё и схемы минирования неточные... Да откуда им взяться точным - у жертв укропского образования? Вот и подрыв.
    Горный стрелок
    1. Тралл Вчера, 15:41
      Цитата: Горный стрелок
      Сами понаставили мин бессистемно, да ещё и схемы минирования неточные... Да откуда им взяться точным - у жертв укропского образования? Вот и подрыв.

      Ну вот кто Вас за язык тянул написать про схемы минирования? А если здесь есть агенты ГенШтаба ВСУ? И теперь они узнают, что можно составлять эти схемы. smile
      Тралл
  5. Vadim851 Вчера, 16:00
    Интересно что за мина? Могла ли МОНка такой ущерб нанести?
    Vadim851
    1. Doliva63 Вчера, 17:09
      МОНка может и не такой ущерб нанести. А если ещё "в связке"(это я чтобы тайны всякие не выдавать laughing ), то ваще капец - почти без шансов для всех, кто пришёл. Правда, говорят, мина ВСУшная была, так что скорей всего, одиночка была.
      Doliva63
      1. Vadim851 Вчера, 18:03
        Спасибо. Один раз только видел МОН-50 и ту учебную.
        Vadim851
        1. Doliva63 Вчера, 18:51
          ТТХ есть в свободном доступе, почитайте. А если рядом ОЗМ 72, то ещё 1200 убойных элементов на высоте метр с чем-то. В общем, нормальные люди сидят на диванах drinks
          Doliva63
        2. Doliva63 Вчера, 18:57
          Как-то у соседей-сапёров взводный ОЗМ 72 не так взвёл на учебных занятиях, 18 "двухсотых" сразу и в госпитале потом ещё несколько. Сочетание МОН 50, 90, 100 с ОЗМ в одном управлемом минном поле - тема табу до сих пор.
          Doliva63
          1. LiSiCyn Вчера, 20:58
            Цитата: Doliva63
            в одном управлемом минном поле - тема табу до сих пор.

            Минный капкан ??? Насколько, я слышал... Должен быть, соответствующий рельеф местности ?? Управляемый подрыв, нескольких (до 5-ти ?) мин, выкашивает деревья, диаметром до 10см, и вспахивает землю на глубину до 50см...
            Я так понял, Вы в "теме"?? Почему табу??? hi
            LiSiCyn
  6. наследник Вчера, 16:08
    Это нацбаты установили мины. ВСУ, бей нацбаты! Они - нелюди для всех!
    наследник
  7. Дормидонт Вчера, 16:17
    Собакам собачья смерть
    Дормидонт
    1. Rusland Вчера, 16:36
      Хвосты собачьи, а собаки за океаном hi .
      Rusland
    2. Doliva63 Вчера, 17:13
      Зачем так о собаках? Они такого не заслужили. А эти - нелюди обыкновенные.
      Doliva63
  8. Ferdinant Вчера, 16:20
    Там все "красавцы" и ВСУ и ополченцы и принципиально уже ничем неотличаються.
    Ferdinant
    1. alavrin Вчера, 16:45
      Ну да, это ополченцы ставят памятники гауптштурмфюреру SS Шухевичу...
      alavrin
  9. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:04
    Не стоит лезть на луганчан. По зубам дадим.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Лелёк Вчера, 19:43
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Не стоит лезть на луганчан.

      hi
      Не только на донбасцев, но и на ПМР.
      Лелёк
  10. лысова Вчера, 18:47
    По пьяни что ль ставили, коль карт по минным полям нет - собственно не плохо.
    лысова
    1. частное лицо Вчера, 21:42
      Так ротация прошла карты мин.полей в туалете использовали .
      частное лицо
  11. manne mann Вчера, 20:46
    Замечательно, над смертью людей не радуются, но укропадла - не люди!
    manne mann
    1. LeonidL Сегодня, 02:54
      УкроВермахт и укроСС, вместе с укроГестапо, СД, СА = ОУН-УПА и прочими нациками являются нелюдями, а не людьми.
      LeonidL
  12. garpastum75 Вчера, 22:37
    Ну,в общем проходы в своих полях проделывают.Все понятно, в совокупности с отъездом плешивых.Жди концерта.....
    garpastum75
  13. LeonidL Сегодня, 02:52
    Больше таких новостей - хороших и важных!
    LeonidL
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