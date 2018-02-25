В Луганске рассказали о гибели украинских силовиков на линии соприкосновения
Двое украинских военнослужащих погибли и еще трое получили ранения, подорвавшись на мине при попытке пересечь линию соприкосновения в зоне ответственности ЛНР, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции республики Андрея Марочко.
Представитель военного ведомства ЛНР сообщил также, что упомянутый инцидент произошел вчера, 24 февраля, и пока скрывается украинским командованием от родственников пострадавших и общественности.
ВСУ в апреле 2014 года начали «антитеррористическую» операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости от официального Киева после произошедшего в феврале того же года на Украине государственного переворота. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Во время выхода диверсионно-разведывательной группы противника к линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки, в результате подрыва на собственной мине погибли двое военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения и госпитализированы,рассказал Марочко журналистам.
Представитель военного ведомства ЛНР сообщил также, что упомянутый инцидент произошел вчера, 24 февраля, и пока скрывается украинским командованием от родственников пострадавших и общественности.
ВСУ в апреле 2014 года начали «антитеррористическую» операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости от официального Киева после произошедшего в феврале того же года на Украине государственного переворота. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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