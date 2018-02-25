04:01 26 февраля

Пхеньян: любая блокада со стороны США будет рассматриваться как акт войны

Северная Корея будет рассматривать любую блокаду, инициированную Америкой, как акт войны, передает РИА Новости заявление представителя МИД КНДР.



В пятницу в Вашингтоне объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и ракетной программам Пхеньяна, которые коснутся «27-ми судоходных и транспортных компаний, 28-ми судов и одного физического лица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань».


Как заявила журналистам представитель Белого дома, этот пакет ограничений – «самый серьезный, который когда-либо был введен в адрес Северной Кореи».

Любая блокада против нас будет рассматриваться как акт войны,
предупредили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве.

В случае если необдуманные действия США вновь приведут Корейский полуостров на грань войны, любая катастрофа, которая произойдет после этого, будет на совести США,
говорится в заявлении.

Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что если санкции против КНДР не дадут результата, то Вашингтон перейдет ко «второй фазе, которая может быть очень жесткой и очень печальной для мира».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Chertt Вчера, 15:56
    Красавчег Ын, решил еще раз ставки повысить. Понравилось "гегемона" мордой в грязь макать
    Chertt
    1. Офицер запаса Вчера, 16:03
      "...Дональд Трамп подчеркнул, что если санкции против КНДР не дадут результата, то Вашингтон перейдет ко второй фазе, которая может быть очень жесткой и очень печальной для мира..."

      Я чего-то не понял. Этот зарвавшийся бизнесмен уже всему миру угрожает, так его фразу понимать?
      Офицер запаса
      1. Татьяна Вчера, 16:05
        Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что если санкции против КНДР не дадут результата, то Вашингтон перейдет ко «второй фазе, которая может быть очень жесткой и очень печальной для мира».
        Для "МИРА"????!!!
        Это что означает? Что Трампище угрожает ядерной войной для всего человечества из-за накаляемой им же самим из Вашингтона ситуации в данном регионе!
        А где, интересно, собирается отсидеться сам Трамп со своим семейством? В подвальном бомбоубежище под Белом домом в Вашингтоне? Как военного преступника его достанут и там! Выжгут всё его семейство под корень! И правильно сделают! Пусть даже о выживании и не надеется! Международные законы перестанут существовать! Людьми и странами будет двигать только НЕНАВИСТЬ к нему и МЕСТЬ!
        Татьяна
        1. PSih2097 Вчера, 18:00
          Цитата: Татьяна
          А где, интересно, собирается отсидеться сам Трамп со своим семейством? В подвальном бомбоубежище под Белом домом в Вашингтоне?

          с начала на борте №1 до колорадо, а потом в бункер в горе Шайен (известная по фильму и сериалам "Звездные врата" и "Терминатор 3")...
          PSih2097
      2. самоход Вчера, 16:16
        Цитата: Офицер запаса
        Я чего-то не понял. Этот зарвавшийся бизнесмен уже всему миру угрожает, так его фразу понимать?

        этот зарвавшийся бизнесмен прекрасно понимает, что политика - тот же бизнес. а в бизнесе выбирают более сильного компаньона, о силе которого говорит все бизнессообщество. вот и пытается делать хорошую мину при плохой игре - марку нужно держать, даже если ты почти банкрот и на что-то серьезное (без последствий для себя) не способен
        самоход
    2. Гигант мысли Вчера, 16:06
      Трамп, видимо, не совсем отдаёт отчёт своим действиям в отношении КНДР, должен же он в конце концов понять, что Северную Корею нахрапом не напугать и не одолеть, военного решения проблемы, которую сами матрасники и выдумали, не существует.
      Гигант мысли
      1. ul_vitalii Вчера, 16:59
        Олимпиада закончилась, опять продолжится война "нервов". Учения, поставки оружия, упражнения в словесности.
        ul_vitalii
    3. Razvedka_Boem Вчера, 16:55
      Понравилось "гегемона" мордой в грязь макать

      Так Китай его не одергивает.. Напасть на КНДР китайцы не позволят.
      Razvedka_Boem
      1. Chertt Вчера, 17:04
        Цитата: Razvedka_Boem
        Напасть на КНДР китайцы не позволят.

        Ну да, обычная практика. Вот на нас, смешно сказать, прибалтика гавкает. Посмела бы она такое, без "взрослых дядек" за спиной. Надо и России этот метод, почаще в своих целях использовать
        Chertt
      2. alexddd Вчера, 19:35
        Это тот Китай который не выиграл ни одной войны, который мааааленькая Япония чуть не сгеноцидила что ли? Почитайте про завоевания Китая Тамерланом и другими. Они панимаешь как та обезьяна ждут на дереве труп тигра проплывающий по реке. Не смешите. Боеспособность КНДР самодостаточна. Корея всегда умела постоять за себя. Китай боится растерять жирок наросший, а КНДР мускулистый воин, не имеющий злата и жирка. Достойная уважения единственная страна в мире. Желаю ей победы и удачи, она ей понадобится. А у нас жидомасонский шабаш. Пока. Будем посмотреть. Может КНДР избавит нас от позора.
        alexddd
    4. андрей юрьевич Вчера, 17:53
      Цитата: Chertt
      Красавчег Ын, решил еще раз ставки повысить. Понравилось "гегемона" мордой в грязь макать

      по мужски...без "озабоченностей"...
      андрей юрьевич
    5. sgazeev Вчера, 18:49
      Цитата: Chertt
      Красавчег Ын, решил еще раз ставки повысить. Понравилось "гегемона" мордой в грязь макать

      sgazeev
  2. КВУ-НСвД Вчера, 16:01
    Загонять ядерную страну в угол - верх политической глупости или всё же американцы надеются отсидется за океаном и под зонтиком ПРО на кораблях и на суше в регионе . а на своих союзников в этой части мира ложили с большим прибором...
    КВУ-НСвД
    1. самоход Вчера, 16:06
      не факт, что отсидятся. кто там знает, что Ын имеет в загашниках на черный день. к тому же Трамп не брезгует и России гадить (тоже вроде как ядерная держава).
      всего лишь очередной пиар Трампа - надо же хоть что-то говорить, а то союзники отвернуться, перестанут верить во всемогущество исключительной нации
      самоход
      1. DIVAN SOLDIER Вчера, 16:50
        Благодаря КНДР , все уже знают, что США это шуты гороховые, а не сверхдержава.
        DIVAN SOLDIER
        1. ul_vitalii Вчера, 17:04
          Мало того что загоняют в угол, они и союзников своих подставляют по чёрному. Да и нам с Китаем это совершенно не нужно.
          ul_vitalii
  3. Комментарий был удален.
  4. Masya Masya Вчера, 16:04
    будет на совести США,

    нет у штатов совести, никогда не было и не будет никогда уже...
    Masya Masya
  5. Геркулесыч Вчера, 16:10
    Я сотый раз говорю, что зря мы сами-то уши в сакциях, подписались на санкции против Северной Кореи! fool
    Геркулесыч
    1. Razvedka_Boem Вчера, 16:52
      Я сотый раз говорю, что зря мы сами-то уши в сакциях, подписались на санкции против Северной Кореи!

      Подписать и выполнять - разные вещи.
      Razvedka_Boem
      1. alexddd Вчера, 19:42
        Да это же позорище. Подписываем, а выполнять типа не собираемся. А слабо по мужски прямо заявить о своих национальных интересах. Превратили дипломатию в распутство (за более прямые выражения здесь банят), и еще народу в уши нагнали , что типа так и должно быть в дипломатии, по хитрому. А завтра типа , потом, мы тогда по другому поговорим, когда силу возьмем. Посмотрите на карте мира на КНДР и уважайте эту маленькую но гордую страну. Это росток здравого смысла, человеческой совести и гордости на заросшем пустыре планеты.
        alexddd
    2. DIVAN SOLDIER Вчера, 16:55
      Ну так, России все таки стыдно, что маленькая КНДР не боится США и открыто плюет им в харю, а у нас боятся пе н досам грубое слово сказать, вот и пытаются корейцев "на место поставить".
      DIVAN SOLDIER
      1. Razvedka_Boem Вчера, 17:27
        что маленькая КНДР не боится США и открыто плюет им в харю

        Вы же не думаете, что Ын такой смелый сам по себе?
        Выглядит он достаточно адекватным, и позволяет себе такие выпады в сторону США, т.к. за маленькой КНДР, стоит большой Китай.
        Razvedka_Boem
  6. Fkjydjckfrgh Вчера, 16:28
    Вот понимаю - ДИПЛОМАТЫ (именно так, с больших букв), умеют доносить мысль до оппонента на доступном его сознанию языке.
    Fkjydjckfrgh
  7. DPN Вчера, 19:25
    Это советский народ провели на мякине при помощи горбачёва,в КНДР таких похоже нет и это очень хорошо ,Россиянам преть наука.
    DPN
    1. alexddd Вчера, 20:06
      Нельзя в их яркоазиатские лица смимикрировать определенным товарищам. Это у нас с нашим среднеевропейским обличьем , да еще с байками про монголотатарское иго любой представитель немонголоид выдаст себя за русского, а там поди попробуй. Не замечали когда заходишь на китайские рынки, как вы выделяетесь на их фоне. Вот и наладьте отношения, попробуйте замуж китаянку взять, поняли теперь секрет их успеха. А у нас вон на форуме иногда сидят товарищи с явно нероссийскими интересами, болеющими и до слюней исходящими за интересы другой страны и при этом, внимание, как говорил М. Задорнов- говорят на чистейшем языке Пушкина,с оборотами присущими только лицу проживавшему у нас в России. Ладно бы там пыкал мыкал "моя твоя не понимай", а то пишет как по маслу - т.е. явно проживал, родился и вырос у нас, а потом уехал и стал нашим врагом , желающим поражения стране где родился и вырос. Вот вы понаблюдайте за такими. А ими забиты все форумы в интернете И они занимаются целенаправленной работой, скорее всего за деньги, и они при случае обзывают всех остальных "проплаченными троллями" и т.д. Это эти люди вливают в наше с вами сознание, что надо еще потерпеть и обзывают "диванными воинами" всех кто говорит другое, это с этими товарищами вы никогда не сможете соревноваться в плевании дерьмом, грязные обороты их речи вынудят вас плюнуть и больше не писать на форумах.Что это значит? Это значит, что наше государство Россия выкармливает своей грудью целую кучу мрази, которая поживившись, выросши, выучившись становится предателем страны. И пока это будет продолжаться мы будем терпеть поражения. Вот эти Максаковы , Вороненковы, Родченковы (кстати забавно что в советские времена было модным добавлять в конце своих фамилий - ов-, т.е. коню понятно что Вороненко, и Родченко превратились в Вороненкова и Родченкова, я по своим односельчанам знаю Ахахах) и рванули на запад за пряниками.
      alexddd
  8. sharp-lad Сегодня, 00:43
    Вместо множества слов....
    sharp-lad
    1. L10n77 Сегодня, 01:21
      Мелкобританию забыли стереть еще с глобуса.
      L10n77
      1. sharp-lad Сегодня, 01:33
        Пусть останется в качестве экспоната.
        sharp-lad
  9. Кот_Кузя Сегодня, 02:45
    Вот именно так реагируют действительно независимые страны на санкции. А мы что? Нас санкциями облагают, огульно обвиняют во всех грехах, а мы только "Чего изволите, дорогие партнеры?". Тьфу!
    Кот_Кузя
Картина дня