Пхеньян: любая блокада со стороны США будет рассматриваться как акт войны
Северная Корея будет рассматривать любую блокаду, инициированную Америкой, как акт войны, передает РИА Новости заявление представителя МИД КНДР.
В пятницу в Вашингтоне объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и ракетной программам Пхеньяна, которые коснутся «27-ми судоходных и транспортных компаний, 28-ми судов и одного физического лица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань».
Как заявила журналистам представитель Белого дома, этот пакет ограничений – «самый серьезный, который когда-либо был введен в адрес Северной Кореи».
Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что если санкции против КНДР не дадут результата, то Вашингтон перейдет ко «второй фазе, которая может быть очень жесткой и очень печальной для мира».
В пятницу в Вашингтоне объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и ракетной программам Пхеньяна, которые коснутся «27-ми судоходных и транспортных компаний, 28-ми судов и одного физического лица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань».
Как заявила журналистам представитель Белого дома, этот пакет ограничений – «самый серьезный, который когда-либо был введен в адрес Северной Кореи».
Любая блокада против нас будет рассматриваться как акт войны,предупредили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве.
В случае если необдуманные действия США вновь приведут Корейский полуостров на грань войны, любая катастрофа, которая произойдет после этого, будет на совести США,говорится в заявлении.
Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что если санкции против КНДР не дадут результата, то Вашингтон перейдет ко «второй фазе, которая может быть очень жесткой и очень печальной для мира».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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