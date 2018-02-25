Фееричный бред: в чем еще не обвинили Россию?

В западной прессе продолжается кампания по обвинению России в бомбардировках Восточной Гуты и массовых жертвах среди мирного населения. Статьи разнообразием не отличаются, разница только в заголовках, содержание один в один.Напомним, что в четверг, 22 февраля, Россия отклонила проект резолюции о приостановке боевых действий в районе Восточная Гута в пригороде Дамаска, внесенную Швецией и Кувейтом при поддержке США, по причине ее несостоятельности в отношении террористических группировок Исламское государство"*, "Джебхат Ан-Нусра"*, Аль-Каида* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами. Западные страны хотели внести эти группировки в общий список на прекращение огня, чему воспротивилась Россия.Вот именно после не принятия данной резолюции, на следующий день западные СМИ и начали нести феерический бред про Восточную Гуту. Например, такое издание, как "Радио Свобода" выпустило материал под названием: "Восточная Гута – второй Алеппо? Москва наложила вето в ООН", в котором напрямую обвинило Россию и Сирию в бомбардировках Гуты и гибели 350 мирных жителей.Также в гонку под названием "Кто быстрей обвинит Россию?" включились такие "борцы за мир", как небезызвестный расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, который обогнав во лжи "Радио Свободы" сообщил о более 500 гражданских лиц, в том числе более 120 детей, погибших за последнюю неделю в ходе бомбардировок Восточной Гуты.Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) рассказала о том, какие боеприпасы используют проасадовские силы, в ходе обстрелов пригорода Дамаска - Восточной Гуты, вызывающих серьезную обеспокоенность мирового сообщества. По данным анализа CIT, для ударов по Восточной Гуте используются фугасные штурмовые (ФАБ-500Ш/ШЛ/ШН) или объемно-детонирующие ("вакуумные") авиабомбы (ОДАБ-500ПМ/ПМВ), вызвавшие такие большие разрушения и массовые жертвы среди мирного населения.Ну и конечно как тут не вспомнить "наши" либеральные СМИ и "желтые" газетенки, которые со щенячим восторгом начали перепечатывать этот бред и даже что-то добавлять от себя. Среди них "Медуза", которая выпустила материал с "кричащим" заголовком: "Бомбардировка Восточной Гуты: погибли сотни людей, в том числе дети Правозащитники обвиняют Асада и Россию. У ООН «нет слов»", News.ru.com, рассказавшее о боеприпасах, которыми Россия завалила Гуту.А некоторые СМИ, если их так можно называть, вообще выдали "на гора" такие материалы, что аж дух захватывает, когда читаешь. Вот к примеру материал от информационного агенства "REX": "МЕСТЬ ЗА «ВАГНЕР»: СУ-57 КРОШИТ В ГУТЕ ЧВК АМЕРИКАНЦЕВ", в нем прямо с первых строк так и написано: Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» - около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда. Т.е. Россия вместе с мирным населением еще и американцев разбомбила.Читать этот бред как западных, так и "наших" СМИ хоть и неприятно, но необходимо, так как всегда нужно знать, что твой враг думает о тебе. Информационная война уже давно ведется и наша задача в ней победить. Небольшую, но важную победу мы одержали в субботу в ООН, когда добились того, что режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"*, Аль-Каиды*, как этого хотели США и иже с ними.