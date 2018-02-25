04:01 26 февраля

Фееричный бред: в чем еще не обвинили Россию?

В западной прессе продолжается кампания по обвинению России в бомбардировках Восточной Гуты и массовых жертвах среди мирного населения. Статьи разнообразием не отличаются, разница только в заголовках, содержание один в один.

Напомним, что в четверг, 22 февраля, Россия отклонила проект резолюции о приостановке боевых действий в районе Восточная Гута в пригороде Дамаска, внесенную Швецией и Кувейтом при поддержке США, по причине ее несостоятельности в отношении террористических группировок Исламское государство"*, "Джебхат Ан-Нусра"*, Аль-Каида* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами. Западные страны хотели внести эти группировки в общий список на прекращение огня, чему воспротивилась Россия.

Вот именно после не принятия данной резолюции, на следующий день западные СМИ и начали нести феерический бред про Восточную Гуту. Например, такое издание, как "Радио Свобода" выпустило материал под названием: "Восточная Гута – второй Алеппо? Москва наложила вето в ООН", в котором напрямую обвинило Россию и Сирию в бомбардировках Гуты и гибели 350 мирных жителей.


Фееричный бред: в чем еще не обвинили Россию?


Также в гонку под названием "Кто быстрей обвинит Россию?" включились такие "борцы за мир", как небезызвестный расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, который обогнав во лжи "Радио Свободы" сообщил о более 500 гражданских лиц, в том числе более 120 детей, погибших за последнюю неделю в ходе бомбардировок Восточной Гуты.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) рассказала о том, какие боеприпасы используют проасадовские силы, в ходе обстрелов пригорода Дамаска - Восточной Гуты, вызывающих серьезную обеспокоенность мирового сообщества. По данным анализа CIT, для ударов по Восточной Гуте используются фугасные штурмовые (ФАБ-500Ш/ШЛ/ШН) или объемно-детонирующие ("вакуумные") авиабомбы (ОДАБ-500ПМ/ПМВ), вызвавшие такие большие разрушения и массовые жертвы среди мирного населения.

Ну и конечно как тут не вспомнить "наши" либеральные СМИ и "желтые" газетенки, которые со щенячим восторгом начали перепечатывать этот бред и даже что-то добавлять от себя. Среди них "Медуза", которая выпустила материал с "кричащим" заголовком: "Бомбардировка Восточной Гуты: погибли сотни людей, в том числе дети Правозащитники обвиняют Асада и Россию. У ООН «нет слов»", News.ru.com, рассказавшее о боеприпасах, которыми Россия завалила Гуту.

А некоторые СМИ, если их так можно называть, вообще выдали "на гора" такие материалы, что аж дух захватывает, когда читаешь. Вот к примеру материал от информационного агенства "REX": "МЕСТЬ ЗА «ВАГНЕР»: СУ-57 КРОШИТ В ГУТЕ ЧВК АМЕРИКАНЦЕВ", в нем прямо с первых строк так и написано: Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» - около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда. Т.е. Россия вместе с мирным населением еще и американцев разбомбила.

Читать этот бред как западных, так и "наших" СМИ хоть и неприятно, но необходимо, так как всегда нужно знать, что твой враг думает о тебе. Информационная война уже давно ведется и наша задача в ней победить. Небольшую, но важную победу мы одержали в субботу в ООН, когда добились того, что режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"*, Аль-Каиды*, как этого хотели США и иже с ними.
Автор: Владимир Лыткин — специально для topwar.ru


82

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 73

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрюха Г Вчера, 16:08
    Почему американцы используя ООН после 23-го февраля начали рьяно защищать боевиков пригорода Дамаска - Восточной Гуты.
    Андрюха Г
    1. Dashout Вчера, 16:12
      Ну с этим то понятно у кого рыло в пуху...

      Ответ за наших что-то задерживается...
      Dashout
    2. Тралл Вчера, 16:12
      Это не мы, это Змей Горыныч в Восточной Гуте шалит smile
      Тралл
      1. donavi49 Вчера, 16:23
        Ну там смешано на самом деле.

        Тигры срезали выступ практически без сопротивления.

        Гвардейцы (которые там с 2014 года) - пошли в атаку севернее и захлебнулись. Много погибших, козырный гвардейский Т-72 "Леопард" подарили бабахам.
        donavi49
      2. Елена Захарова Вчера, 21:32
        Цитата: Тралл
        Это не мы, это Змей Горыныч в Восточной Гуте шалит

        УР-77 это машина для разминирования.
        Елена Захарова
    3. Андрей К Вчера, 16:18
      Цитата: Андрюха Г
      ...Почему американцы используя ООН после 23-го февраля начали рьяно защищать боевиков пригорода Дамаска - Восточной Гуты...

      Найти отличия "консультантов и инструкторов #ихтамнетов" из мериновских и других НАТОвских ЧВК, от головорезов террористических группировок ИГИЛ, "Джебхат Ан-Нусра", Аль-Каида, засевших в Восточной Гуте - невозможно.
      Причина банальна - это либо они и есть, либо это местные "оппозиционеры" режущие головы с правильной стороны, находящиеся на содержании демократизаторов.
      Вот отсюда и истерические вопли о корридоре для "раненых".
      Проходили уже эти шакальи уловки.
      Андрей К
      1. татарин 174 Вчера, 16:56
        Доведённая до монструозного уродства двойная мораль США и их шестёрок, они таким образом кинулись спасать остатки своих бандитов. На этот случай известна очень простая и всё предельно точно выражающая народная мудрость "с больной головы на здоровую". Когда вот только рухнет эта вавилонская башня лжи?...
        татарин 174
    4. vovanpain Вчера, 16:21
      Цитата: Андрюха Г
      Почему американцы используя ООН после 23-го февраля начали рьяно защищать боевиков пригорода Дамаска - Восточной Гуты.

      Потому что это их подопечные там окопались с 2011 года.
      vovanpain
    5. самоход Вчера, 16:22
      а я было грешным делом подумал, что американцы совсем уж потеряли свои методички. раньше более оперативно реагировали. еще вчера вечером ждал воплей о "негуманном отношении русских и про-Асадовских сил к беззащитному и #совсеммирному населению"
      самоход
      1. Андрей К Вчера, 16:37
        Цитата: самоход
        ...а я было грешным делом подумал, что американцы совсем уж потеряли свои методички...

        С методичками у них всё нормально.
        Они ещё вчера, начали толпой в ООН вопить о гуманитарке для "мирных" и вывозе раненых. Просто у нас разница во времени.
        Наш постпред в ООН, Василий Небензя, запарился их слюни с себя смахивать.
        Андрей К
    6. Chertt Вчера, 16:43
      Пора к таким публикациям ,западных партнеров и их про плаченных шавок в России, относится как к фоновому шуму. Равнодушно и чуть чуть брезгливо
      Chertt
    7. Aleksandr21 Вчера, 16:48
      Цитата: Андрюха Г
      Почему американцы используя ООН после 23-го февраля начали рьяно защищать боевиков пригорода Дамаска - Восточной Гуты.


      Вообще то делегации Кувейта и Швеции приготовили резолюцию о перемирие в Сирии, а США как и наша страна (кстати) поддержала эту резолюцию. Ну а в целом конечно у США есть свой интерес, тут бесспорно, если САА добьют там боевиков то переключат силы на другие направления, а американцам это явно не выгодно.
      Aleksandr21
    8. А. Привалов Вчера, 17:05
      Свежее от "Аль-Джазиры":
      Через несколько минут после единогласного принятия Советом безопасности ООН резолюции, требующей объявить в Сирии гуманитарное перемирие, сирийские ВВС нанесли удар по анклаву Восточная Гута, расположенному в окрестностях Дамаска. Около 8:30 утра по местному времени сухопутные подразделения сирийской армии начали наступление на анклав. В нем участвует четвертая танковая дивизия – самое боеспособное подразделение сирийской армии.
      Бомбардировке был подвергнут населенный пункт Шифуния. Эту информацию подтверждают и местные жители.
      Цель первого этапа операции – захват стратегического холма Тель Фарзат, контролирующего большую часть анклава. Затем сирийская армия намерена выбить боевиков "Джаиш аль-Ислам" из города аль-Нашабия.
      А. Привалов
      1. Николай Грек Вчера, 17:57
        Цитата: А. Привалов
        Свежее от "Аль-Джазиры":
        Через несколько минут после единогласного принятия Советом безопасности ООН резолюции, требующей объявить в Сирии гуманитарное перемирие, сирийские ВВС нанесли удар по анклаву Восточная Гута, расположенному в окрестностях Дамаска. Около 8:30 утра по местному времени сухопутные подразделения сирийской армии начали наступление на анклав. В нем участвует четвертая танковая дивизия – самое боеспособное подразделение сирийской армии.
        Бомбардировке был подвергнут населенный пункт Шифуния. Эту информацию подтверждают и местные жители.
        Цель первого этапа операции – захват стратегического холма Тель Фарзат, контролирующего большую часть анклава. Затем сирийская армия намерена выбить боевиков "Джаиш аль-Ислам" из города аль-Нашабия.

        свежее для аль-джазиры!! wink yes

        Ни о каком прекращении борьбы с терроризмом в Сирии в случае установления перемирия речь не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

        "Ни о каком прекращении борьбы с терроризмом речи не шло, не идет и, естественно, не будет идти", — сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
        "Напоминаем – речь идет о перемирии между Дамаском, оппозиционными группами, которые должны контактировать. Которые должны за оставшееся время "зарегистрироваться" в соответствующих центрах, пунктах – российском и американском – для того, чтобы заявить о намерении участвовать в перемирии. Те группировки, которые не заявят о таком намерении, соответственно, не будут попадать под действие перемирия", — сказала Захарова.



        РИА Новости https://ria.ru/syria/20160225/1380334012.html
        Николай Грек
    9. Комментарий был удален.
  2. DEZINTO Вчера, 16:10
    Сегодня Россия победила в хоккей Германию.....наверное уже готовится документ что в лёд на стадионе был подсыпан мельдоний.
    DEZINTO
    1. андрей юрьевич Вчера, 16:16
      Цитата: DEZINTO
      Сегодня Россия победила в хоккей Германию.....наверное уже готовится документ что в лёд на стадионе был подсыпан мельдоний.

      Немцы,достойно играли,и проиграли достойно, восприняли как данность,пожали нашим руки и поздравили,что делает им честь.
      андрей юрьевич
      1. Татьяна Вчера, 16:32
        DEZINTO
        Сегодня Россия победила в хоккей Германию.....наверное уже готовится документ что в лёд на стадионе был подсыпан мельдоний.
        Сборная России не только победила - но и наши хоккеисты ещё и гимн России на льду спели, а именно - во время поднятия олимпийского флага и звучания олимпийского гимна - вместе с российскими болельщиками!
        Правда, на видео этого действа исполнение хоккеистами гимна РФ слышно было плохо, но видно хорошо!
        Татьяна
        1. Николай Грек Вчера, 18:02
          Цитата: Татьяна
          хоккеисты ещё и гимн России на льду спели, а именно - во время поднятия олимпийского флага и звучания олимпийского гимна - вместе с российскими болельщиками

          кстати, это ещё боком может выйти...хотя ситуация неоднозначная...болельщикам петь можно было, а вот игрокам категорически запрещено!!! request request как на это отреагирует мок - пока непонятно!!! с другой сторону, если немец бах из-за гимна начнет отбирать у россиян золото и соберется передавать его...немцам, то выглядеть это будет крайне хреново!!! lol lol lol в общем, наши и на последнем игровом мероприятии олимпиады смогли замутить дилемму!!! wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
          1. Татьяна Вчера, 21:57
            Скорее всего МОК отберёт у российских хоккеистов их золотые медали!
            Татьяна
            1. Николай Грек Вчера, 22:04
              Цитата: Татьяна
              Скорее всего МОК отберёт у российских хоккеистов их золотые медали!

              пока не понятно....получится, что немец отбирает у россиян для немецкой команды!!! request request request
              Николай Грек
              1. Татьяна Вчера, 22:20
                Николай Грек
                пока не понятно....
                Да всё понятно! Медали отберут, хоккеистов дисквалифицируют на время или вроде того - в общем, накажут точно!
                получится, что немец отбирает у россиян для немецкой команды!!!

                В МОК на это смотреть не будут! Ибо Бах не один там вопросы решает! Сошлются на коллективное решение членов МОК.
                Если только из-за разгрома нашими ВКС боевиков в Сирии американцы сейчас не полезут в бутылку против России в МОКе, то может быть хоккеистам из России и спустят всё на тормозах.
                Татьяна
      2. Denis Obukhov Вчера, 16:56
        Они были в одной минуте от победы. Для них это не просто проигрыш а ледяной душ.
        Denis Obukhov
    2. самоход Вчера, 16:28
      сегодня мне подвыпивший сосед предлагал это дело обмыть - говорит. представляешь русские победили немцев... и с каким счетом - 43 (именно 43, а не 4:3), это знак, говорит, в 43 тоже победили немцев, в феврале, под Сталинградом... чего-чего, но такого анализа от соседа не ожидал. пошел купил ему пол-литиры. мужик! soldier good
      самоход
      1. андрей юрьевич Вчера, 16:38
        Цитата: самоход

        -зачёт !
        андрей юрьевич
      2. Андрей К Вчера, 16:40
        Цитата: самоход
        ...чего-чего, но такого анализа от соседа не ожидал. пошел купил ему пол-литиры. мужик!...

        Аналитик good laughing drinks
        Андрей К
        1. самоход Вчера, 16:44
          я сам в шоке. думал всё, пропойца, потерянный человек... но нет, так понимаю, память о подвигах предков не пропьешь.
          самоход
  3. anjey Вчера, 16:11
    МЕСТЬ ЗА «ВАГНЕР»: СУ-57 КРОШИТ В ГУТЕ ЧВК АМЕРИКАНЦЕВ", в нем прямо с первых строк так и написано: Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами,
    Если подняли в оон такой вой ,то нет дыма без огня, хорошо в Гуте прищучили врагов,без разницы,чвк янки,нато,или нусрачей -одним дерьмом мазаны....,тем более Гута стратегический гнойник на окраинах Дамаска, лечение только хирургическим путем...
    anjey
  4. Геркулесыч Вчера, 16:14
    То есть, можно сказать, что Су57 пока еще никого не бомбили! Исходя из этого, "сведения "о вагонах трупов американцев, на данный момент не соответствуют, увы, действительности!
    Геркулесыч
    1. Тралл Вчера, 16:20
      Цитата: Геркулесыч
      То есть, можно сказать, что Су57 пока еще никого не бомбили! Исходя из этого, "сведения "о вагонах трупов американцев, на данный момент не соответствуют, увы, действительности!

      Идёт подготовка самолётов, вчера они совершили облёт вдоль побережья и над морем, после чего благополучно приземлились на аэродроме Хмеймим.
      Тралл
    2. Николай Грек Вчера, 18:04
      Цитата: Геркулесыч
      То есть, можно сказать, что Су57 пока еще никого не бомбили!

      это из статьи вывод или есть оперативная инфа из Сирии??? what what what
      Николай Грек
  5. Горный стрелок Вчера, 16:16
    Полагаю, наши "серые гуси" начали "равнять счёт"... В уличных боях без штурмовых групп - никуда. Возможно, что наши ЧВК подключились, и американским советникам в Восточной Гуте пришлось кисло...
    Горный стрелок
  6. Под куполом Вчера, 16:17
    Да уж, испытали новый самолёт... sad
    Под куполом
    1. Горный стрелок Вчера, 16:22
      Полагаю, его с удовольствием испытают на F 35 с израильской электроникой. Понятно, что не в воздушном бою, а так, по маленькому - как ловится в прицел, на какой дистанции wassat
      Горный стрелок
      1. Tiras Вчера, 16:24
        Нет ещё F35 с израильской электроникой.
        Tiras
        1. Вас Влад Вчера, 16:48
          Цитата: Tiras
          Нет ещё F35 с израильской электроникой.

          Наши бывшие соотечественники,а ныне Израильские граждане утверждают обратное и я им склонен верить yes
          Вас Влад
          1. Tiras Вчера, 17:56
            Цитата: Вас Влад
            Наши бывшие соотечественники,а ныне Израильские граждане утверждают обратное и я им склонен верить


            Кто?
            Tiras
      2. Под куполом Вчера, 17:27
        мы мирные люди
        Под куполом
    2. андрей юрьевич Вчера, 16:39
      Цитата: Под куполом
      Да уж, испытали новый самолёт...

      что вас расстроило ...? враньё...или враньё ?
      андрей юрьевич
  7. zyzx Вчера, 16:20
    Пора нам признать,часовню в 16м веке,тоже мы.
    zyzx
    1. Rusland Вчера, 16:26
      Жаль Шурик об этом не узнает.
      Rusland
  8. sabotage Вчера, 16:23
    То есть там никто никого не бомбит? Центр примирения не объявлял этот район зоной деэскалации? Претензии именно в том, что Россия там чего-то кому-то гарантировала, обещала и не сдержала слово. А ведь ее никто не заставлял ничего подписывать...
    sabotage
    1. vovanpain Вчера, 16:28
      Цитата: sabotage
      Претензии именно в том, что Россия там чего-то кому-то гарантировала, обещала и не сдержала слово

      Ух ты мощно wink Россия и виновата оказывается, ну уж как ваши матрасники "соблюдают" договора, прямо загляденье. laughingА что Россия нарушила то. what Разве резолюции относятся к игилам, джебхат ан нусрам, и прочим бармалеям.
      vovanpain
      1. Tusv Вчера, 16:37
        Цитата: vovanpain
        ну уж как ваши матрасники "соблюдают" договора,

        Лично Нас учили тупа уничтожать. Надеюсь и Смежники не плошают ни разу
        Tusv
      2. sabotage Вчера, 17:33
        Цитата: vovanpain
        Ух ты мощно Россия и виновата оказывается, ну уж как ваши матрасники "соблюдают" договора, прямо загляденье. А что Россия нарушила то. Разве резолюции относятся к игилам, джебхат ан нусрам, и прочим бармалеям.

        Как там соблюдают свои договоренности штатники - это их проблемы. Кидает им за несоблюдение кто-то предъявы - проблемы тех, кого они кидают (если кидают).

        В Восточной Гуте Нурсы и ИГИЛа нет и не было. Иначе с кем там подписывал договор о деэскалации центр примирения? Неужели с ИГИЛ и Нурсой?
        sabotage
  9. Tusv Вчера, 16:24
    Здавайтесь. Рус партизанен знает, что такое Шайка. Кто в нашу баню пришел, тот чист. Щансиков европердолевыем быть чистым не ни разу
    Tusv
  10. Tiras Вчера, 16:28
    Просто Россия поступает неправильно, когда в отличии от западной коалиции, не подтверждает, что гибнут мирные жители. А мирные жители гибнут и гибнут точно - сколько вопрос, но точно гибнут.
    В таких конфликтах и ударах по населённой местности, гибнут мирные жители, совершаются ошибки итд.

    Россия этого не признает, что показывает, что Россия не говорит правду, а раз так, то на Россию удобно вешать сколько угодно убитых мирных жителей и не важно - справедливо обвинение или нет.


    Если кто-то на этом сайте реально думает, что от ударов российских ВКС и сирийских ВВС не погибли сотни мирных жителей, то тот живёт в фантазиях sad
    Tiras
    1. vovanpain Вчера, 16:34
      Цитата: Tiras
      Если кто-то на этом сайте реально думает, что от ударов российских ВКС и сирийских ВВС не погибли сотни мирных жителей, то тот живёт в фантазиях

      А вы не живете в фантазиях а? Ведь бомбите так же сирийскую и ливанскую территорию и не обязательно, что там находились ХАМАС или Хизболла. wink
      vovanpain
      1. Tiras Вчера, 16:48
        Цитата: vovanpain
        Ведь бомбите так же сирийскую и ливанскую территорию и не обязательно, что там находились ХАМАС или Хизболла.


        Хамас вообще-то в Газе сидит.

        Кстати, Израиль тоже не отрицал, что гибли мирные жители в операциях в Газе, во Второй Ливанской войне, спор был о том, что арабы часто выдавали трупы террористов за мирных жителей.

        Израиль ударяя по шиисткому террору в Сирии - там мирных жителей нет, так как удары ведутся по базам, по грузам для террористов итд. То есть террористы в данном случае не находятся особо в густонаселенных местах так как их цель в данный момент не обстрел Израиля, а подготовка, распространение инфраструктуры террора итд

        Но если конечно террористы Хизбалла или Хамас начнут обстреливать Израиль, как делали ранее, из жилых домов, мечетей, больниц, то от ответа Израиля могут пострадать мирные жители и страдают - с этим ничего не поделать. Мирные жители часто заложники террористов и поэтому гибнут. Тут главное пропорция. Поэтому США никто ничего не сделает так как процент погибших мирных жителей относительно террористов и важности целей - очень мал. И поэтому США признают свои ошибки.


        И мирные гибнут и от ударов западной коалиции и от ударов России и от ударов Асада.
        Tiras
    2. Vard Вчера, 16:40
      Мирные жители давно ушли... те кто остались... они не мирные...
      Vard
      1. Aleksandr21 Вчера, 16:58
        Цитата: Vard
        Мирные жители давно ушли... те кто остались... они не мирные...


        "Боевики из группировок «Джейш аль-Ислам», «Файлак аль-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам» (все три запрещены в России) в Восточной Гуте не выпускают мирных жителей из зоны боевых действий. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии."

        Что вы скажите на это заявление ?
        Aleksandr21
        1. Vard Вчера, 17:19
          И сколько лет они там бедные сидят не выездными...
          Vard
          1. Aleksandr21 Вчера, 17:33
            А должны обязательно уехать ? В каждом городе Сирии захваченном боевиками (Даишами и прочими отморозками) всегда остаются мирные жители, не все имеют возможность или желание покинуть свой дом. Особенно старшее поколение, всю жизнь прожили на этой земле, куда они под старость лет пойдут ? да и другие слои населения, не всегда стремятся к миграции, конечно значительная часть населения покидает свои дома но не все, поэтому ваше высказывание о том что мирные жители ушли, не совсем верное. Посмотрите на освобожденные города САА, и как флаги Сирийской Арабской Республики вывешивают мирные жители, которые были в захваченных городах. Ну а касательно Восточной Гуте, и там мирняк остался...
            Aleksandr21
      2. шура матросов Вчера, 17:14
        Где-то я уже такое слышал. На Донбассе. Скажите такое жителям в 'серой зоне'.
        шура матросов
    3. kenig1 Вчера, 16:51
      И сколько по признанию американцев погибло мирного населения в Мосуле и Ракке?
      kenig1
    4. А. Привалов Вчера, 16:54
      Цитата: Tiras
      Просто Россия поступает неправильно, когда в отличии от западной коалиции, не подтверждает, что гибнут мирные жители. А мирные жители гибнут и гибнут точно - сколько вопрос, но точно гибнут.
      В таких конфликтах и ударах по населённой местности, гибнут мирные жители, совершаются ошибки итд.

      Россия этого не признает, что показывает, что Россия не говорит правду, а раз так, то на Россию удобно вешать сколько угодно убитых мирных жителей и не важно - справедливо обвинение или нет.


      Если кто-то на этом сайте реально думает, что от ударов российских ВКС и сирийских ВВС не погибли сотни мирных жителей, то тот живёт в фантазиях sad

      Это при том, что ещё никто не задался вопросом, где же пленные? За 2,5 года ни одного пленного? request
      А. Привалов
    5. garnik Вчера, 17:18
      Просто Россия поступает неправильно, когда в отличии от западной коалиции, не подтверждает, что гибнут мирные жители. А мирные жители гибнут и гибнут точно - сколько вопрос, но точно гибнут.

      А вам ,это надо? Вы же этого хотели,взаимоуничтожение арабов. Если признают ,от этого вам легче будет? Или вам по душе, когда на Россию "бочку катят"? Признав 200 жертв,припишут 600.
      garnik
    6. Николай Грек Вчера, 18:41
      Цитата: Tiras
      гибнут точно

      откедава инфа??? what what
      Николай Грек
  11. Masya Masya Вчера, 16:36
    проплачено, вот и несут фееричный бред...
    Masya Masya
    1. Tusv Вчера, 16:51
      Цитата: Masya Masya
      проплачено, вот и несут фееричный бред.
      ..
      Продули, вот и несут hi
      Tusv
  12. zenion Вчера, 16:41
    А, вот про кошек и собак - ни слова!
    zenion
    1. rocket757 Вчера, 17:00
      А шо там с кошками, собаками?
      Они правоверные али нет?
      rocket757
  13. Razvedka_Boem Вчера, 16:50
    Информационная война уже давно ведется и наша задача в ней победить

    Razvedka_Boem
  14. sib.ataman Вчера, 16:52
    С мразями из западных СМИ все понятно-они только для того и существуют, чтобы за бабло от правильных спонсоров нести любой бред, какой закажут. Про всю эту "свободную" прессу еще Марк Твен описал в своем фельетоне. Но вот с мразями местного разлива уже пора разбираться! И самое малое с чего начинать-привлекать к ответственности за ложь и клевету! Если клевещут на МО, они и должны подавать в суд! У них вся аргументация и доказательная база! Если клевещут на другие гос.структуры, то они обязаны в суд подавать. Безнаказанной ложь и клевета в СМИ не должна оставаться! А то докатимся, как в1917-м, когда толпы оголтелые верили всякой брехне желтой прессы по дискредитации власти и арми, что и привело сначала к февралю, а затем и к октябрю! А потом повторилось в 1991-м, а потом и в 1993-м! Хватит наступать на одни и те же грабли!
    sib.ataman
    1. DEZINTO Вчера, 17:13
      Дело в том что люди всё время новые рождаются без опыта и памяти, а способы управления ими одни и те-же. Так что это замкнутый круг. И всё всегда будет повторятся.
      DEZINTO
  15. gig334 Вчера, 17:13
    Данная статья, это просто догадки автора, я про то, что никакого обстрела американских наёмников не было. Что касается мирных жителей, так это 100% фейк, город уже несколько лет состоит из руин, от туда все мирные жители давно ушли. Кроме террористов и американских инструкторов там никого нет.
    gig334
  16. Туз Бубен Вчера, 17:57
    ещё не вечер....
    Осталась только часовня 16го века..После этого только воспалённое воображение...
    Туз Бубен
    1. DEZINTO Вчера, 18:16
      "часовню тоже я развалил?" ©

      DEZINTO
  17. Комментарий был удален.
  18. faterdom Вчера, 18:42
    Предчувствия его не обманули... Весь этот массированный виз западных СМИ только потому, что настала очередь Восточной Гуты для зачистки, и после того же Алеппо и ДэЗ никто - ни они, ни мы не сомневаются что так и произойдет. Так что единственное, чем можно сделать легче всем - это зачистить район от бармалеев быстро и решительно.
    faterdom
    1. rocket757 Вчера, 18:56
      Ой, всякие эти гуманитарные, такая подстава!!!
      Но как же, международная или космическая общественность за бармаллл... мирное население страдает, аж мочи нет!!!
      rocket757
  19. Монархист Вчера, 19:47
    Нам надо гордиться Володей: президентов выберает( только неудачно),бочки зарином заправляет,а Асад с вертолета кидает,а теперь на штурмовика всех бармалеев фугасками закидал
    Монархист
    1. rocket757 Вчера, 19:58
      Да уж, "Трамп наш" эксперимент не удался, эт верно. А дальше по списку, шо есть, то есть!
      rocket757
  20. мерцание Вчера, 20:50
    Су-57 сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» - около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда.
    Думаю, американское ЧВК само себя разбомбило, и нечего тут на Россию пенять.
    мерцание
  21. nikoliski Сегодня, 00:59
    Наши там просто отомстили за вагнеровцев, разбомбив "умеренных оппозиционеров" во главе с амерскими инструкторами
    nikoliski
Картина дня