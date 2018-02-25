04:03 26 февраля

В Дагестане задержан глава отдела по борьбе с оргпреступностью

В Махачкале задержали начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан полковника полиции Хайбулу Ибнухаджарова, передает РИА Новости.



По данным источника в правоохранительных органах, Ибнухаджарова «подозревают в финансовых махинациях – организации и участии в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат».


Одновременно с этим, на сайте дагестанского МВД появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников центрального аппарата по фактам мошенничества с финансовой отчетностью. Как рассказали в региональном СК, в 2016 году они представили фальшивые документы для компенсации командировочных расходов и получили «от 10-ти до 20 тысяч рублей».

Напомним, в январе для проверки соблюдения российского законодательства в Дагестан прибыла специальная комиссия из Москвы. В ходе ее работы были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор дагестанской столицы Магомедрасул Гитинов.

Кроме того, по подозрению в совершении преступлений задержаны председатель правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Шахабас Шахов и «иные лица». Всем им вменяются хищения денежных средств, выделенных на социальные программы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. oleg-gr Вчера, 16:28
    Зачистка продолжается. Генерал-губернатор Васильев выполняет поручение, полученное в Кремле.
    oleg-gr
    1. Chertt Вчера, 16:38
      Цитата: oleg-gr
      Зачистка продолжается. Генерал-губернатор Васильев выполняет поручение, полученное в Кремле

      А к чему это ёрничанье. Идет планомерная (надеюсь) борьба с коррупцией. Как говорится, хорошо но мало
      Chertt
      1. Балу Вчера, 17:07
        Цитата: Chertt
        Цитата: oleg-gr
        Зачистка продолжается. Генерал-губернатор Васильев выполняет поручение, полученное в Кремле

        А к чему это ёрничанье. Идет планомерная (надеюсь) борьба с коррупцией. Как говорится, хорошо но мало

        У Сталина был хороший рецепт борьбы с коррупцией
        Балу
        1. Chertt Вчера, 17:26
          Цитата: Балу
          У Сталина был хороший рецепт борьбы с коррупцией

          Времена были другие, жестче и честнее. А сейчас, Эхи разные, Кончиты Вюрст и полный либерализм
          Chertt
        2. Теренин Вчера, 17:38
          Цитата: Балу
          У Сталина был хороший рецепт борьбы с коррупцией

          Хотите сказать, что на борьбу с коррупцией в России нужно выделять не деньги, а патроны winked .
          Теренин
          1. Балу Вчера, 17:55
            Цитата: Теренин
            Цитата: Балу
            У Сталина был хороший рецепт борьбы с коррупцией

            Хотите сказать, что на борьбу с коррупцией в России нужно выделять не деньги, а патроны winked .

            Почти так. Проблема коррупции в Дагестане не только в клановости, но и бандгрупировках, подпитываемых коррупцией. Недавно была статья о сотруднике МВД на которого неоднократно совершали покушения и начальник просто посоветовал ему уехать в Россию.
            Хороший рецепт был у Петра 1:
            Но и теоретическое наследие Сталина также актуально, как показали истории с олимпиадой в Сочи, космодром Восточный и прочие дела:
            Балу
            1. Berkut154 Вчера, 18:20
              Интересно, а Дагестан это не Россия?
              Berkut154
              1. 3officer Вчера, 18:29
                Цитата: Berkut154
                Интересно, а Дагестан это не Россия?

                Типичное разговорное выражение в республиках- "в России" подразумевается все то что начинается от Ставрополья.Да и чисто визуально например Махачкала больше напоминает какой нибудь восточный город,но с надписями на кириллице.
                3officer
              2. Tochilka Вчера, 21:37
                Довелось лет 5 назад читать судебное решение от 1999 года, вынесенное судом города Буйнакск. Удивился, прочитав в нем (речь шла о лишении родительских прав, что мать бросила дочь) "и уехала в Россию".
                Видимо по мнению судьи дагестанский Буйнакск Россией не являлся.
                Tochilka
            2. 30 вис Вчера, 19:03
              Там и при Советской власти -порядка особого не было ! Во всех кавказских республиках подпольные цеха ,кумовство ,торговая мафия, бакшиш ,шашлык ресторан .Сдачу давать в магазинах был вообще плохой тон . "Езжай свой Россий ! Пусть там тэбэ сдача дают ". . Вспомню бр !
              30 вис
      2. igor1981 Вчера, 17:26
        Цитата: Chertt
        А к чему это ёрничанье. Идет планомерная (надеюсь) борьба с коррупцией. Как говорится, хорошо но мало

        Интересно, а когда в Москве начнут проводить то же самое... Там чинушный рассадник ещё тот, фору Дагестану даст.
        igor1981
        1. Chertt Вчера, 17:38
          Цитата: igor1981
          Интересно, а когда в Москве начнут проводить то же самое.

          Есть опасение, что в результате расследования, следователь выйдет на себя. Тут думать трэба
          Chertt
      3. FalconD Вчера, 18:27
        Или тупо передел сфер влияния!..ну под видом борьбы с коррупцией естественно)
        FalconD
    2. Монос Вчера, 16:42
      Цитата: oleg-gr
      Зачистка продолжается. Генерал-губернатор Васильев выполняет поручение, полученное в Кремле.

      И, что характерно, очень грамотно зачищают. Настолько грамотно, что не оставляют оппонентам ни единого шанса на массовые беспорядки. Для кланового Кавказа о-о-очень не характерно.
      Монос
      1. Гигант мысли Вчера, 16:49
        Желательно зачистить всех негодяев под корень, чтобы у других и желания не возникало заниматься подобным. Удачи пожелаем всем, кто борется с коррупцией по-настоящему.
        Гигант мысли
        1. Chertt Вчера, 17:32
          Цитата: Гигант мысли
          Желательно зачистить всех негодяев под корень

          Все правители Руси-России, пытались это сделать, ни у кого не получилось. Если знаете способ, поделитесь
          Chertt
          1. Ныробский Вчера, 18:37
            Цитата: Chertt
            Цитата: Гигант мысли
            Желательно зачистить всех негодяев под корень

            Все правители Руси-России, пытались это сделать, ни у кого не получилось. Если знаете способ, поделитесь
            В качестве одной из мер, необходимо вернуть конфискацию имущества. Учитывая то, что сие предложение неоднократно "убивалось" под сводами Гос.Думы то в качестве второй меры необходим роспуск сторонников сохранения коррупции в стране, а именно -роспуск Думы.
            Ныробский
            1. Николай Грек Вчера, 19:26
              Цитата: Ныробский
              В качестве одной из мер, необходимо вернуть конфискацию имущества.

              recourse recourse recourse блин...да кто ж вам вбил в голову эту шнягу про "конфискацию"!!! what what fool fool fool вы так-то ради приличия иногда "листайте" УК РФ, чтобы не выглядеть совсем уж нелепо!!! wink yes wassat wassat wassat Глава 15.1. Конфискация имущества tongue tongue tongue
              Николай Грек
              1. Ныробский Вчера, 21:09
                Цитата: Николай Грек
                блин...да кто ж вам вбил в голову эту шнягу про "конфискацию"!!! вы так-то ради приличия иногда "листайте" УК РФ, чтобы не выглядеть совсем уж нелепо!!! Глава 15.1. Конфискация имущества
                Ну-у-у это не серьёзный разговор))) Статья есть, но она не рабочая. Вернее она работает в отношении какого нибудь мужичка завалившего кабанчика не в сезон или без лицензии и распрощавшегося за это со своим ружьём кормилицей, или когда за сетку конфисковывают лодку с мотором.... Ну-у а Коль так рьяно смайликов навтыкали, то накиньте хотя бы малость статистики по применению указанной статьи в отношении наших "сирых и убогих" коррупционеров и количестве средств и объектов недвижимости "возвернутых" под государево око хотя бы лет за 10. За время с момента издания УК в новой редакции с 1 января 1997 года, сменившему УК 1960 года, по которому реально конфисковывали незаконно нажитое и расстреливали за хищения в особо крупном размере, от Главы 15.1 ни одно животн.....т.е. ни один коррупционер не пострадал. Ну, разве что Хорошавин...
                Ныробский
                1. Николай Грек Вчера, 21:42
                  Цитата: Ныробский
                  Статья есть, но она не рабочая.

                  в этом и есть вся ваша сущность!!! request request сначала нет конфискации, теперь появилась, но вас не устраивает!!! fool fool laughing laughing laughing
                  так уж и быть, нашел вам за неполный 17 год!!! вы бы сами оперировали инфой, прежде чем балакать...а то потом еще требуете всё за вас делать!!! am am laughing laughing laughing

                  «За шесть месяцев этого года в суды направлено 17 исковых заявлений об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества на общую сумму свыше 75 млн рублей. С учётом ранее направленных исковых заявлений судом удовлетворено 13 исков на сумму 230 млн рублей», — говорится в сообщении.

                  Всего за три с половиной года реализации прокуратурой полномочий в данной сфере было выявлено свыше 14 тысяч нарушений закона, инициировано более 800 процедур контроля за расходами. По исковым заявлениям судами было предписано конфисковать в пользу государства имущество на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей.

                  «Это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения. На некоторые объекты уже зарегистрировано право Российской Федерации», — отмечают в Генпрокуратуре.


                  https://regnum.ru/news/2309088.html
                  Николай Грек
      2. ul_vitalii Вчера, 16:49
        hi Видно Дагестаном не ограничились, по диаспорам и криминалу прошлись с разъяснительными беседами.
        ul_vitalii
        1. Монос Вчера, 17:03
          Добрый день, Виталий hi
          Цитата: ul_vitalii
          hi Видно Дагестаном не ограничились, по диаспорам и криминалу прошлись с разъяснительными беседами.

          И работа была, похоже, долгой и кропотливой.
          Монос
          1. Rusland Вчера, 17:48
            Цитата: Монос
            Добрый день, Виталий hi
            Цитата: ul_vitalii
            hi Видно Дагестаном не ограничились, по диаспорам и криминалу прошлись с разъяснительными беседами.

            И работа была, похоже, долгой и кропотливой.

            hi Здравствуйте, Виктор! Как Вы отметили ранее, без этого нельзя, согласен.
            Rusland
            1. Монос Вчера, 18:02
              Приветствую, коллега! hi Кавказ - одна из наиболее уязвимых точек России. И я рад, что эту проблему решают планомерно и последовательно, без всякого шапкозакидательства.
              Монос
      3. FalconD Вчера, 18:29
        Те ребята, с клановыми устоями в жизни, только силу и понимают...,когда чувствуют бессилие власти, тогда и возможны беспорядки
        FalconD
      4. Николай Грек Вчера, 19:22
        Цитата: Монос
        ни единого шанса на массовые беспорядки.

        некому устраивать массовые беспорядки!!! народ в Дагестане сам бы рад уже избавится от таких "руководителей"!! am am и вот мы наблюдаем процесс, когда желания низов и "федералов" совпали на 100500%!!! wassat wassat lol lol lol
        Николай Грек
    3. Scoun Вчера, 18:16
      Цитата: oleg-gr
      Зачистка продолжается.

      Васильев сказал что он всем предложил работать на благо народа и страны, дал шанс а те кто непоймут и продолжат по старинке их будут вычищать.
      Только то что АЗС продавали типа за сутки 300 литров бензина!!! Очень хорошо показывает масштабы коррупции.
      Scoun
    4. Маки Авелльевич Вчера, 18:19
      Цитата: oleg-gr
      Зачистка продолжается.


      в деле борьбы с корупцией есть два возможных варианта:
      искоренение начинать с верху и идти в низ или наоборот.

      думается что первый вариант более эфективный.
      Маки Авелльевич
      1. Николай Грек Вчера, 20:52
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: oleg-gr
        Зачистка продолжается.


        в деле борьбы с корупцией есть два возможных варианта:
        искоренение начинать с верху и идти в низ или наоборот.

        думается что первый вариант более эфективный.

        есть ещё вариант - самим поучаствовать!!! wink много вы взяток давали, и писали по этому поводу заявления в компетентные органы??? feel feel wassat wassat wassat
        Николай Грек
  2. Rusland Вчера, 16:28
    Предъявили очевидное, ладно хоть так.
    Rusland
  3. Тралл Вчера, 16:28
    Решили расковырять коррупционный гнойник дотла.
    Тралл
    1. japs Вчера, 16:46
      Знаете, так, с "наскоку"? И "замести" в каталажку за 10 тыров "левых" командировочных?
      Мелкова-то будет...
      japs
    2. Офицер запаса Вчера, 16:57
      Сам по себе такой "гнойник" вряд ли был жизнеспособен без покровительства федеральных органов власти. А вот про зачистки там что-то не слышно. Так что по поводу "дотла" - большие сомнения.
      Офицер запаса
      1. Николай Грек Вчера, 19:28
        Цитата: Офицер запаса
        А вот про зачистки там что-то не слышно. Так что по поводу "дотла" - большие сомнения.

        вы отстали от жизни...видимо, это первое известие для вас из Дагестана!!! laughing laughing laughing
        Николай Грек
        1. Офицер запаса Вчера, 20:42
          Комментарии читайте внимательно. Я про федеральные органы писал, про их фактическое покровительство дагестанским руководителям и про отсутствие сообщений о зачистках в Москве по поводу событий в Дагестане. У Вас есть по этому поводу информация? Если нет, то Ваши смайлики можете адресовать себе.
          Офицер запаса
          1. Николай Грек Вчера, 20:55
            Цитата: Офицер запаса
            Комментарии читайте внимательно. Я про федеральные органы писал, про их фактическое покровительство дагестанским руководителям и про отсутствие сообщений о зачистках в Москве по поводу событий в Дагестане. У Вас есть по этому поводу информация? Если нет, то Ваши смайлики можете адресовать себе.

            вы нормально сначала научитесь мысль излагать, чтобы можно было прочесть...и не считайте свои домыслы за истину!!! laughing laughing laughing
            Николай Грек
            1. Офицер запаса Вчера, 20:59
              Ну изложению мысли не Вам меня учить. Если сказать нечего, так лучше прибегнуть к Вашим любимым смайликам, у Вас хорошо получается. И заглядывайте иногда в личные профили форумчан, к кому Вы обращаетесь. Тогда и желание хамоватые комментарии писать, может, отпадет. Удачи!
              Офицер запаса
              1. Николай Грек Вчера, 21:05
                Цитата: Офицер запаса
                И заглядывайте иногда в личные профили форумчан, к кому Вы обращаетесь.

                ваш профиль дает вам какие-то особые привилегии??? или вы 50 лет в Дагестане прожили, тока что оттуда и вещаете тут истину в последней инстанции???
                Николай Грек
                1. Офицер запаса Вчера, 21:10
                  Профиль человека, которому без малого 60 лет и который является генеральным директором крупного предприятия, дает, по меньшей мере, право на уважительный тон его собеседника. А комментарий мой Вы так и не поняли.
                  И вот что мне совершенно не интересно - так это все Вам разжевывать. Так что всех благ!
                  Офицер запаса
                  1. Николай Грек Вчера, 21:44
                    Цитата: Офицер запаса
                    Так что всех благ!

                    удачи!!! wassat wassat
                    Николай Грек
  4. Горный стрелок Вчера, 16:38
    Массированно ковыряют. Цепляют за очевидные "мелочи", не дают опомниться и организоваться... Тактика очень правильная.
    Горный стрелок
  5. 3officer Вчера, 16:39
    "для компенсации командировочных расходов и получили «от 10-ти до 20 тысяч рублей».
    Мало того,что дело возбудили так ещё и издеваются над фигурантами bully Такие суммы "товарищи Сааховы" из окон машин на свадьбах выкидывают wassat
    3officer
  6. КВУ-НСвД Вчера, 16:45
    Начали разбирать с крыши , переходят ниже ...Фундамент там правда мощный , кланы веками строили - фиг раздолбаешь....
    КВУ-НСвД
  7. Теренин Вчера, 16:46
    Воистину "большой мировой резонанс" вызывает сообщение о том, что "возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников центрального аппарата по фактам мошенничества... с финансовой отчетностью. ...для компенсации командировочных расходов получили от 10-ти до 20 тыс. рублей" crying А у полковника Захарченко, всего то восемь...миллиардов!!! winked
    Теренин
  8. Геркулесыч Вчера, 16:53
    Коррупция наше все! lol Смех сквозь слезы, или со слезами на глазах -взятки не берут только покойники!
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Вчера, 16:56
      взятки не берут только покойники


      Да-уж. А те кто перестаёт брать взятки начинает очень страдать и ему надо к врачу. laughing

      "Да Вы посмотрите совести у Вас очень много обнаружили"!!! laughing

      DEZINTO
  9. Masya Masya Вчера, 16:54
    они представили фальшивые документы для компенсации командировочных расходов и получили «от 10-ти до 20 тысяч рублей».

    курочка по зернышку клюет? им бы у Васильевой поучиться... feel
    Masya Masya
    1. san4es Вчера, 17:38
      hi Привет.
      Цитата: Masya Masya
      ...курочка по зернышку клюет,:

      ...Этих зёрен, целый элеватор fellow

      ...Сериал на You Tube
      san4es
      1. Masya Masya Вчера, 18:01
        love
        Цитата: san4es
        Этих зёрен, целый элеватор

        И они эти зерна всё в зоб откладывают...
        Masya Masya
  10. Denis Obukhov Вчера, 17:06
    У московских следователей СК находят миллиарды, а здесь увидели нарушения в получении командировочных laughing
    Denis Obukhov
  11. SarS Вчера, 17:25
    Я, как понимаю, по суммам ущерба, война с коррупцией в Дагестане закончена - выявлено самое низшее звено. Ура-победа!
    SarS
  12. Теренин Вчера, 17:42
    Открыт закон сохранения коррупции: -коррупция ни откуда не появляется, никуда не исчезает, а только переходит из кабинета в кабинет. yes
    Теренин
    1. Маки Авелльевич Вчера, 18:27
      Цитата: Теренин
      Открыт закон сохранения коррупции: -коррупция ни откуда не появляется, никуда не исчезает, а только переходит из кабинета в кабинет.


      да, но к сожалению закон не работает на уровне субэлемнтарных частиц...
      Маки Авелльевич
      1. Теренин Вчера, 20:40
        Это потому, что субатомные частицы это физика, а за коррупцию должна быть минимум "химия" (вид принудительных работ по приговору суда) yes
        Теренин
        1. Маки Авелльевич Вчера, 21:44
          Цитата: Теренин
          а за коррупцию должна быть минимум "химия"

          good
          химией называлась работа зеков в полусвободном режиме на строительстве химической промышлености. (в конце срока)
          Маки Авелльевич
  13. APASUS Вчера, 18:22
    Насколько я понимаю развитие всей ситуации ,то Путин вполне в курсе ответки наших партнеров.Американцы обязательно поддержат местных религиозных фанатиков ,в отместку за проигрыш в Сирии.Которых частично перекидывают по ближе к границам страны в Афганистан. Именно там намечается следующее сражение.Сейчас спецслужбы громят центр ваххабитов в России,крышуемых через МВД и подобные структуры.
    APASUS
    1. avt Вчера, 19:02
      Цитата: APASUS
      .Американцы обязательно поддержат местных религиозных фанатиков ,в отместку за проигрыш в Сирии.

      Цитата: APASUS
      .Сейчас спецслужбы громят центр ваххабитов в России,крышуемых через МВД и подобные структуры.

      Собственно в Дагестане так и отмазывался Абдулатипов , причём под камеру - у нас террактов мол нет. Выбрали время, когда особо отмороженная пехота в Сирии и прикрутили малёк. Ну поглядим , на сколько в длинную смогут удержать . По словам там бывавших у них доходило до полного маразма - сдачу требовали , когда место хлебное покупали , если типа ощущал , что переплатил .
      Цитата: faterdom
      Люди, они в целом похожи, они - понятливые...

      Именно так и если ,,берут" у ,,центре ", значит так как можно и у себя у них в кубе рисовалось.Вспомните как они за пенсионный фонд чуть клановую войну не развязали , реально с автоматами на улицу выскочили.
      Цитата: faterdom
      Сейчас им просто показывают, что все это их "байство-бабайство" не есть национальный фольклор и колорит, и прочий там предмет гордости, типа усов или кинжала.

      Как то -да. мол брать конечно можно, но наглеть не комильфо.Как то вспоминается как рассказывали в советские времена , про то как один еврей продавщиц у себя я в магазине учил - не обвешивай в наглую, ты свои 5грамм на противовесе на бумаге имеешь(чтобы уровнять упаковочную бумагу с другой стороны весов клали , но грубый типа как почти картон) , вот с гирьками на весах и не играй. Не твой уровень. bully
      avt
  14. faterdom Вчера, 18:38
    Люди, они в целом похожи, они - понятливые... Сейчас им просто показывают, что все это их "байство-бабайство" не есть национальный фольклор и колорит, и прочий там предмет гордости, типа усов или кинжала. А кто еще не сидит - это просто пока недоработка тех-кого-надо. Давно надо было это делать, ведь на внедрение каких-то норм жизни все равно нужно примерно два поколения сменить.
    faterdom
  15. лысова Вчера, 18:50
    Да в той " степи " любого руководителя за хобот бери - не ошибёшься.
    лысова
  16. Теренин Вчера, 20:42
    Цитата: Маки Авелльевич
    да, но к сожалению закон не работает на уровне субэлемнтарных частиц...

    Потому, что субатомные частицы это физика, а за коррупцию должна быть минимум "химия" (принудительные работы по приговору суда) yes
    Теренин
  17. Zomanus Вчера, 23:58
    По Дагестану с подобными мероприятиями нужно проходить
    раз в пару лет, чисто с профилактическими целями.
    Ибо сейчас один клан уйдет с трона, а другой придет на его место.
    Zomanus
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