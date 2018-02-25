В Дагестане задержан глава отдела по борьбе с оргпреступностью
В Махачкале задержали начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан полковника полиции Хайбулу Ибнухаджарова, передает РИА Новости.
По данным источника в правоохранительных органах, Ибнухаджарова «подозревают в финансовых махинациях – организации и участии в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат».
Одновременно с этим, на сайте дагестанского МВД появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников центрального аппарата по фактам мошенничества с финансовой отчетностью. Как рассказали в региональном СК, в 2016 году они представили фальшивые документы для компенсации командировочных расходов и получили «от 10-ти до 20 тысяч рублей».
Напомним, в январе для проверки соблюдения российского законодательства в Дагестан прибыла специальная комиссия из Москвы. В ходе ее работы были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор дагестанской столицы Магомедрасул Гитинов.
Кроме того, по подозрению в совершении преступлений задержаны председатель правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Шахабас Шахов и «иные лица». Всем им вменяются хищения денежных средств, выделенных на социальные программы.
По данным источника в правоохранительных органах, Ибнухаджарова «подозревают в финансовых махинациях – организации и участии в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат».
Одновременно с этим, на сайте дагестанского МВД появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников центрального аппарата по фактам мошенничества с финансовой отчетностью. Как рассказали в региональном СК, в 2016 году они представили фальшивые документы для компенсации командировочных расходов и получили «от 10-ти до 20 тысяч рублей».
Напомним, в январе для проверки соблюдения российского законодательства в Дагестан прибыла специальная комиссия из Москвы. В ходе ее работы были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор дагестанской столицы Магомедрасул Гитинов.
Кроме того, по подозрению в совершении преступлений задержаны председатель правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Шахабас Шахов и «иные лица». Всем им вменяются хищения денежных средств, выделенных на социальные программы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти