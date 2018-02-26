16:24 26 февраля

"Северный поток - 2" нарушает права балтийской кильки...

Чем чаще приходят сведения о том, что очередная европейская компания выразила заинтересованность в участии в проекте «Северный поток – 2», тем большее количество «хомячков» объявляют об угрозе буквально «вселенской катастрофы» в случае реализации этого проекта.

На днях итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo объявила о готовности профинансировать строительство газопровода по дну Балтийского моря из России в направлении немецкого Грайфсвальда. Произошло это через несколько недель после того как крупнейшая экономика ЕС (немецкая) дала добро на строительство ветки в особой экономической зоне Германии на море и непосредственно на немецкой территории (на суше). Речь о «немецкой» части ветки длиной около полусотни километров.

"Северный поток - 2" нарушает права балтийской кильки...



Председатель совета директоров итальянской банковской группы Антонио Фаллико заявил о том, что Intesa вступит в программу софинансирования проекта после окончательного решения Еврокомиссии. Компания косвенно даёт понять, что после фактического одобрения проекта Германией на фоне всё-таки сформировавшегося правительства во главе с Меркель, готова выступить инвестором, несмотря на многочисленные крики о санкциях. Последний «рубеж» - Еврокомиссия, которая носится со своим «третьим энергопакетом» как курица с яйцом, причём, видимо, варёным...

Обращает на себя внимание то, что группы «хомячков», решивших погрызть сам процесс реализации проекта «СП-2», есть и в Европе, и в самой России.

Для начала – о «хомячках» европейских. В немецком издании Der Tagesspiegel появилась статья под названием «Экологи из WWF (Всемирный фонд дикой природы) и немецкого Союза охраны природы» требую прекратить строительство газопровода». Экологи, которые, мягко говоря, не очень озабочены строительством газопроводов, к которым не имеет отношения Россия, вдруг озаботились «Северными потоком – 2» настолько, что буквально забросали гневными письмами европейские органы власти и СМИ.

Что в письмах? Да всё та же белиберда о якобы «угрозе» экологической системе со стороны трубы, которая пройдёт по дну Балтийского моря. Вся эта пропагандистская акция о том, что труба с газом как-то угрожает «балтийской кильке», не выдерживает никакой критики по той простой причине, что уже существует реализованный проект «Северный поток», в ходе эксплуатации которого ни одна килька от наличия трубы с природным газом не пострадала... Зато пострадали чьи-то амбиции, которые распространяются на территорию чуть ли не земного шара, и в которых псевдозащитникам природы отведена роль «гневной фауны» - укусить, царапнуть, задеть, прорычать (а если нет голоса и духа, то хотя бы пропищать).

В России тоже находятся лица, которые информацию «Северном потоке 2» не готовы подавать сугубо с нейтральной стороны (хотя бы с чисто экономической). Просто рассказывать о проекте для таких – моветон. Нужно что-то «погорячее», «поскандальнее». Так, на сайте телеканала РЕН появилась заметка о том, что в наличии у редакции есть материал о директивах со стороны Вашингтона для представителей российской либеральной оппозиции. В чём директивы заключаются? – А именно в том, чтобы лоббировать санкции против российской экономики. Мол, да какой вообще проект, когда США вот-вот обложат Россию очередными санкциями. Какой, мол, «Северный поток – 2», когда в России коррупция, а значит, доходы от газа будут идти исключительно в карман коррупционерам.

С тем, что в нашей стране по-прежнему, нет последовательной антикоррупционной борьбы, вряд ли в нынешних условиях стоит спорить. Печально, но это факт. Однако если любой крупный проект описывать исключительно в стиле «всё равно разворуют», то можно в итоге запереться в погребе и биться головой о влажную стену в нелепой истерике.

Запираться в погребах «хомячки» точно не собираются, а даже наоборот – норовят взобраться повыше и крикнуть погромче – то о массовой гибели кильки, то о коррупции, то ещё о чём-нибудь – лишь бы сделать хоть что-то в срыв проекта. На кону ведь западный проект «майданная Украина». И если «Газпром» построит вторую ветку по дну Балтики, а ещё и «Турецкий поток», то проект «майданная Украина» может приказать долго жить. А то ещё и переродится этот проект в обратный – антимайданная Украина – со всеми вытекающими последствиями для тех, кто на волне майдана добрался до власти.

«Новая газета» выходит с материалом, заголовок которого звучит как вопрос, но вот знака вопроса в нём нет: Успеет ли "Газпром" построить "Северный поток – 2". Ссылаются вроде на Deutsche Welle, но при этом так, будто бы, по меньшей мере, не против того, чтобы газопровод построить не успели... - Не успели к 2019 году, чтобы у проекта «майданная перемога» продолжал оставаться шанс и после 2019-го – с наличием российского газового транзита. Из материала:
Даже если «Северный поток – 2» с двумя его нитками в декабре следующего года будет полностью сдан в эксплуатацию, он в течение года сможет работать только вполсилы. Если же, наоборот, «Северный поток – 2» застопорится (...) то «Газпрому» придётся платить полную цену за пустую трубу.


Посыл понятен.

В целом же это доказывает, что майданная власть, которая поставлена «друзьями» Украины (адекватной) и России, боится даже не активности ЛДНР или внутренних «нижеплинтусных» рейтингов («руководят» же и с такими), а то, что останется на пустой трубе – с полным отсутствием рычагов хоть какого-то шантажа. А шантаж, провокации и ложь – три кита майданной Украины, вскормленных теми, кто приводил преступников к власти в феврале 2014 года.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:37
    Если 2-й очереди не построят, проблемы будут у Германии...ну и у всей Европы. Кто кого? Ну, не знаю... Полагаю, все таки построят. И ограничения снимут. Ещё одна холодная зима... wassat
    Горный стрелок
    1. сибиралт Сегодня, 11:22
      Ох, уж эти записные "экологи". По их мнению, строительство крымского моста замутило воду черноморским дельфинам и повлияло на жизненный уклад азовских крабиков. winked
      сибиралт
  2. Monster_Fat Сегодня, 07:41
    Об этих трубах выводящих газ в Европу через Балтику и Черное море пишут столько и в таком ключе, что это чуть ли не главная "битва" России...вот если бы столько писали о том, как идет "газификация" самой России-но увы, об этом полный молчок, да еще и "Газпром" честно сказал, что "газифицировать" Россию не будет, типа дорого -упор на "баллонные" станции.....ну и про китайский отросток ("Сила Сибири"-если кто подзабыл) полный молчлёк-типа, кто же будет писать о том как Китай сказал честно и прямо-"вам надо-вы и стройте, а нам не очень-то и надо.... ну и цену на газ будем обсуждать только тогда, когда трубопровод протяните"....
    Monster_Fat
    1. Евдоким Сегодня, 08:55
      Цитата: Monster_Fat
      Об этих трубах выводящих газ в Европу через Балтику и Черное море пишут столько и в таком ключе, что это чуть ли не главная "битва" России...вот если бы столько писали о том, как идет "газификация" самой России-но увы, об этом полный молчок,

      Конечно вам как специалисту по "газификации" самой России, наверно из USA виднее, что должен строить "Газпром", а что не должен, и то что С.П.-2 это отсутствие на газовой трубе разного рода передастов, и прочих любителей халявы ввиде пошлин, и норовящих если что не так, по-крутить вентиль, и это наверно по-вашему крайне невыгодно для России. hi
      Евдоким
    2. Михаил Зубков Сегодня, 10:54
      Матрасы вонючие учат Газпром газификации? Их бы прогнать вдоль одной-другой газовой трассы в глубинке наших лесов, оврагов и холмов - для вразумления - и вывести к дальным малонаселенным деревням-хуторам в 100 или 200 км от газовой магистрали! Тролли тупые! Только бы вонять из-за угла...
      Михаил Зубков
    3. Суровый Сегодня, 11:24
      Господин мериканец...Не надо пукать в лужу газификация идет и идет хорошо! Я сам из небольшого городка на Урале под Екатеринбургом, прошлым летом все улицы перекопали и подземку подвели к каждому дому! При чем замечу- бесплатно! Теперь к 2019 обещают заполнить трубы. А пока нет газа все успевают строить котельные. Так что не надо тут наводить тень на плетень не владея информацией!
      Суровый
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 13:24
        Бесплатно подводят к населенному пункту,а дальше - платите дехни.
        Сергей Д_2
    4. Fast_mutant Сегодня, 12:23
      Отлично идет газофикация... Официальный "сосок" от трубы на даче длиной 30м стОит 800 килорублей. При средней зарплате по Росии в 35 тыщ...
      Как в анекдоте:
      - А почему у вас в магазине нет черной икры?
      - Так никто не спрашивает!
      Так что на наш газ внутри страны просто спроса нет!
      Вот и ВЫНУЖДЕН Газпром гнать газ за бугор! )))
      Fast_mutant
      1. Monster_Fat Сегодня, 12:27
        Не-не-не. Вы не правы. Вон в комментарии выше пишут как "у них" все бесплатно... wink
        А еще выше-оскорбления и просьба...нет приказ убираться несогласным и "заткнуться"... прямо как в этой картинке (извиняюсь, что вынужден приводить ее не однажды):
        Monster_Fat
        1. Orionvit Сегодня, 13:18
          Цитата: Monster_Fat
          нет приказ убираться несогласным и "заткнуться"

          Бывают несогласные, а бывают майданутые на голову, даже в России (как впрочем и во всех странах). Если первые ещё адекватны, то вторым точно нужен психиатр (или тов. Сталин), что бы мозги поставить на место. В этом вся разница. Вы сами понимаете, к какой части "несогласных" вы относитесь, или озвучить? Кастрюлька голову не жмёт?
          Orionvit
        2. 17085 Сегодня, 14:12
          Цитата: Monster_Fat
          Не-не-не. Вы не правы. Вон в комментарии выше пишут как "у них" все бесплатно...
          А еще выше-оскорбления и просьба...нет приказ убираться несогласным и "заткнуться"... прямо как в этой картинке (извиняюсь, что вынужден приводить ее не однажды):


          Просто, все просто... Вам не поверить, а нам не хочется объяснить. Тем более, что Вам не особо хочется в это верить. Да... у нас есть газ, да... нашим пенсионерам делают операции на сердце, да... у нас есть земля и ее можно получить в частное пользование, и т.д. и т.п. причем все это бесплатно.
          И таки да... вам ничего подобного не обломится.
          Сейчас можно будет спеть, типа:"Да воно мине и нэтрэба"... но отвечу словами классика:" не верю"
          Вам до сдавленного горла завидно, что сменив флажок прогадали с халявой. От того вам и не понять нас.
          17085
        3. шурави Сегодня, 15:04
          Цитата: Monster_Fat
          Не-не-не. Вы не правы. Вон в комментарии выше пишут как "у них" все бесплатно... wink
          А еще выше-оскорбления и просьба...нет приказ убираться несогласным и "заткнуться"... прямо как в этой картинке (извиняюсь, что вынужден приводить ее не однажды):


          Ну не извиняйся, у тебя же приказ.

          шурави
    5. kot28.ru Сегодня, 14:31
      монстер ,не переживайте,все строится,переход под Амуром сдадут в срок!
      Я там бываю периодически,не заморожена стройка Силы Сибири wink
      Спасибо за беспокойство! laughing
      kot28.ru
      1. Комментарий был удален.
  3. Ст.пропорщик Сегодня, 07:46
    Не быстро идет караван "Северный поток",надо отметить с сожалением. В политике все не быстро, но по завершению строительства появляется рычаг воздействия на Окраину в плане подписания нового контракта на транзит газа. На необходимый России срок , лояльную цену и объемы. Как страховочный вариант.
    Ст.пропорщик
  4. BAI Сегодня, 08:58
    Не знаю, как там дела у балтийской кильки, но рижские шпроты в магазинах появились.
    BAI
    1. Туз Бубен Сегодня, 09:57
      Купил банку шпрот-поддержал эссэсовцев
      Туз Бубен
      1. Squelcher Сегодня, 10:14
        Купил продукцию Кока-Колы, поддержал плохишей из Мок..
        Squelcher
        1. Alexkorzun Сегодня, 10:48
          хм, газировки из забугорья совсем не пью. да и наши не пью, компот рулит. а вот к банкам со шпротами начал присматриваиться - калининградские - в корзину, проститутские, пардон, прибалтийские - наxeр....
          Alexkorzun
          1. Rusland Сегодня, 12:19
            Это называется политический гурманизм hi .
            Rusland
          2. Orionvit Сегодня, 13:20
            Цитата: Alexkorzun
            калининградские - в корзину, проститутские, пардон, прибалтийские - наxeр

            Вот это я понимаю, принципиальность. Если бы ещё на рынках, у выходцев из "солнечных республик" перестали покупать, то же было бы хорошо.
            Orionvit
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 09:38
    Нормальный исторический процесс - кто-то телегу тащит , кто-то суёт палки в колёса....Пока телега вперёд движется , значит всё в пределах нормы для нас...
    КВУ-НСвД
  6. Троль Сегодня, 09:38
    Экологи та еще сила

    В том районе где я живу существует дорога с железнодорожным переездом. Лет 15 назад , город захотел, нашел финансирование и создал всю документацию на строительство короткого об'езда. Но вот незадача, объезд должен идти через болотце, на котором, как выяснили ЭКОЛОГИ, гнездится вид куличков занесеных в красную книгу. В общем все мы так и ездим через этот долбанный переезд, где поезда идут через каждые 10-15 минут. Экологи добро не дали.
    Троль
    1. Туз Бубен Сегодня, 10:02
      А теперь придут бородатые кулички и экологи дружно починут в бозе...
      А Вы так и будете ездить в объезд...если не возьмётесь за ум...
      Туз Бубен
    2. andrewkor Сегодня, 10:32
      А на мост или тоннель денег не хватило? Один из въездов в район Сергили в Ташкенте через ж.д.переезд , рядом таможенный терминал,для его работы ежедневно переезд закрывают,пробки невообразимое,летом 50% жара,помереть недолго! 25 лет уже проекту моста через этот переезд.В 2017 наконец начали стройку в 2019 закончат,надеюсь.В Узбекистане строят быстро и надёжно!
      andrewkor
      1. MAZANDARAN Сегодня, 13:37
        Китайцы строят мост!Узбек бы лет 20 строил бы...!
        MAZANDARAN
    3. Vik66 Сегодня, 10:44
      А построить виадук над переездом не дешевле ?
      Vik66
    4. Alexkorzun Сегодня, 10:50
      это не в районе Хайдельберга ? на днях вернулся оттуда, родственникик со ржакой рассказывали такую же историю ....
      Alexkorzun
      1. Туз Бубен Сегодня, 12:37
        Посчитайте стоимость виадука, а тем более тоннеля..
        Туз Бубен
  7. sxfRipper Сегодня, 10:09
    шантаж, провокации и ложь – три кита майданной Украины
    Не просто киты, а киты-каннибалы. Всё никак друг друга не дожрут.
    sxfRipper
  8. Бо Ярий Сегодня, 11:02
    Очень много неправды и перекручивания в статье. Правда в том, что итальянцы из-за своего фактического банкротства - "банковская группа Intesa Sanpaolo объявила о готовности профинансировать строительство газопровода по дну Балтийского моря из России в направлении немецкого Грайфсвальда....за стабил кредит евроцентра банка они и полет на луну готовы финансировать, им то что, они банкроты.
    Бо Ярий
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 11:04
    Последний «рубеж» - Еврокомиссия, которая носится со своим «третьим энергопакетом» как курица с яйцом, причём, видимо, варёным...

    Да уже с тухлым давно...
    a.s.zzz888
  10. Rey_ka Сегодня, 11:45
    Пользуетесь тем что килька писать по русски не умеет! Предлагаю организовать общество защиты прав балтийской кильки а грант поделить! Всего то найти в психушке переводчика с килькобалтийского на русский
    Rey_ka
    1. Rusland Сегодня, 12:26
      Что там килька по русски не умеет? Удареньеце везде подходит. hi
      Rusland
  11. Олег Толстой Сегодня, 12:15
    Я вот все думаю, а чего России до сих пор не предъявляют, скажем уничтожение "Стеллеровой Коровы", на Сахалине и Камчатке в 18 веке или более современное истребление детенышей беломорского тюленя, на так называемых "зверобойках" каждую весну 20-го века? У "цивилизованных" свое рыльце в пушку?
    Олег Толстой
  12. Curious Сегодня, 14:03
    "Чем чаще приходят сведения о том, что очередная европейская компания выразила заинтересованность в участии в проекте «Северный поток – 2», тем большее количество «хомячков» объявляют об угрозе буквально «вселенской катастрофы» в случае реализации этого проекта".
    Клевета. Зачем этих милых пушистых созданий обвинять в том, на что они физически не способны. Для того, чтобы критиковать "Северные потоки", необходимо обладать хотя бы минимальной способностью аналитического мышления, что у "хомячков" напрочь отсутствует. Их мозг - СМИ. Так что не обижайте грызунов. Максимум, на что они способны - создание запасов корма.
    Curious
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