Броня крылатой пехоты (часть 3-я)

БМД-2

30-мм пушка 2А42 и снаряды к ней

БМД-2М

БМД-3

2С25 «Спрут-СД»

Погрузка САО 2С25 «Спрут-СД» в военно-транспортный самолёт Ил-76

Противотанковая артиллерийская установка 2С25М «Спрут-СДМ1»

Во второй половине 70-х годов удалось накопить определённый опыт эксплуатации боевых машин десанта. Сильными сторонами десантных «алюминиевых танков» считались: относительно небольшой вес, что позволяло использовать для выброски парашютным способом десантные платформы и купольные системы грузоподъёмностью до 9500 кг, хорошие подвижность и проходимость по слабым грунтам. В то же время было совершенно очевидно, что защищённость и вооружение БМД-1 очень далеки от идеала. Особенно ярко это проявилось после ввода «ограниченного контингента» в Афганистан.В начале 80-х в КБ Волгоградского тракторного завода началось проектирование боевой машины десанта, с 30-мм автоматической пушкой и пусковой установкой ПТУР «Фагот» и «Конкурс». При этом с целью экономии времени и финансовых ресурсов, которые требовались для запуска в серию новой машины, получившей после принятия на вооружение обозначение БМД-2, решено было использовать корпус и агрегаты существующей БМД-1. Первые машины поступили для прохождения войсковых испытаний в 1984 году, и через год БМД-2 была принята на вооружение.Главным новшеством стала одноместная башня с 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТ. Пушка 2А42 и стабилизатор вооружения 2Э36 изначально создавались для армейской БМП-2 и впоследствии были адаптированы для использования на новой боевой машине десанта. Двухплоскостной стабилизатор даёт возможность ведения прицельной стрельбы во время движения машины. По сравнению с 73-мм гладкоствольным орудием, установленным на БМД-1, эффективность вооружения БМД-2 существенно возросла. Другим отличием серийных БМД-2 от БМД-1 стал отказ от левой курсовой пулемётной установки.Автоматическое 30-мм орудие с переменным темпом стрельбы (200-300 выстр/мин или 550 выстр/мин) могло с успехом использоваться не только для борьбы с танкоопасной живой силой и для поражения легкобронированной техники на дистанции до 4000 м, но и обстреливать маловысотные дозвуковые воздушные цели, летящие на высоте до 2000 м и наклонной дальности до 2500 м. В боекомплект пушки (300 снарядов) входят бронебойно-трассирующие (БТ), осколочно-трассирующие (ОТ) и осколочно-зажигательные (ОЗ) снаряды. Для питания пушки используются две отдельные ленты, состоящие из нескольких отдельных звеньев. Ёмкость ленты с БТ снарядами – 100 выстрелов, с ОТ и ОЗ – 200 выстрелов. Пушка имеет механизм, который позволяет переходить с одного типа боеприпасов на другой. Перезарядка пушки возможна вручную или с помощью пиротехнического устройства. Углы наведения по вертикали: −6...+60, что позволяет не только обстреливать воздушные цели, но и вести огонь по верхним этажам зданий и склонам гор.Бронебойно-трассирующий 30-мм снаряд 3УБР6 массой 400 г имеет начальную скорость 970 м/с, и на дистанции 200 м по нормали может пробить 35 мм броню, на дальности 1000 м бронепробиваемость – 18 мм. Осколочно-зажигательный снаряд 3УОФ8 массой 389 г содержит 49 г взрывчатого вещества и имеет сплошную зону поражения радиусом 2 м.Так же, как и БМД-1, новая БМД-2 получила комплекс управляемого противотанкового вооружения 9К111, который предназначен для поражения бронетехники, движущейся со скоростью до 60 км/ч, неподвижных огневых точек, а также зависших или медленно летящих вертолетов на дальностях до 4000 м. В боеукладке БМД-2 имеется две ракеты 9М111-2 и одна ракета 9М113. В боевом положении пусковая установка с аппаратным блоком крепится на кронштейне справа от люка наводчика-оператора. Для ведения огня из оружия, установленного в башне БМД-2, используется комбинированный прицел с дневным и ночным каналами БПК-1-42 (с 1986 года БПК-2-42) и дневной зенитный прицел ПЗУ-8. Также внутри машины могут перевозиться ПЗРК «Стрела-3» или «Игла-1».По сравнению с БМД-1 машина, вооруженная 30-мм пушкой, стала примерно на 1 т тяжелее, что, впрочем, не сказалось на уровне подвижности. Защищённость и подвижность остались такими же, как на БМД-1 последней серийной модификации. Ввиду перераспределения обязанностей и изменения внутренней компоновки численность экипажа сократилась до двух человек, а число перевозимых внутри корпуса десантников составляет 5 человек. Ламповую радиостанцию Р-123М заменили на полупроводниковую Р-173. По аналогии с БМД-1К была создана командирская машина БМД-2К, оснащённая радиостанциями Р-173, бензоэлектрическим агрегатом АБ-0,5-3-П/30 и гирополукомпасом ГПК-59. Для расширения свободного пространства внутри машины, перевозка ПТРК на БМД-2К не предусмотрена.Для выброски БМД-2 используются штатные средства десантирования, отработанные до этого на БМД-1. Хотя броня машины не стала толще и так же, как на БМД-1, обеспечивала защиту от пуль крупнокалиберного пулемёта в лобовой проекции, а борт держал пули винтовочного калибра, боевая эффективность БМД-2 возросла в 1,5-1,8 раза. Вероятность поражения типовых танкоопасных целей, таких как: гранатометчик в окопе или расчёт ПТРК увеличилась более чем в два раза. Уязвимость машины уменьшилась за счёт того, что 30-мм снаряды при боевых повреждениях, как правило, не детонировали, даже при попадании кумулятивной струи в боеукладку. Малокалиберные снаряды в этом случае достаточно безопасны и в большинстве случаев не передают детонацию от одного к другому. Напротив, взрыв одного 73-мм снаряда на БМД-1 приводил к детонации всего боекомплекта со 100% вероятностью гибели машины и экипажа. Также за счёт перехода на стойкие к мощным сотрясениям 30-мм боеприпасы уменьшились потери при подрывах на минах. Небольшое количество БМД-2 было направленно в Афганистан для испытаний в боевых условиях. Алюминиевые «десантные танки» принимали активное участие в двух чеченских кампаниях, в конфликте с Грузией в 2008 году, задействовались в ряде миротворческих операций. На востоке Украины БМД-2 применялись противоборствующими сторонами.Машины, лишенные хода в результате поломок или боевых повреждений, зачастую зарывались в землю по башню и использовались в качестве неподвижных огневых точек на линии противостояния. В вооруженных силах ДНР имелся как минимум один «гантрак», созданный путём установки БМД-2 с неисправным двигателем в кузов бронированного КамаЗа.В ходе боевых действий на постсоветском пространстве БМД-2 при грамотном использовании зарекомендовали себя положительно. Зачастую благодаря высокой подвижности и мастерству механиков-водителей удавалось избегать поражения РПГ и даже ПТУР. Надёжность и ремонтопригодность машины оказались на достаточно высоком уровне, однако при длительной эксплуатации в зоне «контртеррористической операции» выявилось, что ресурс некоторых предельно облегчённых узлов и агрегатов меньше, чем на армейских БМП-2.Производство БМД-2 велось в Волгограде вплоть до развала СССР. По данным The Military Balance 2016, в вооруженных силах РФ по состоянию на 2016 год имелось около 1000 БМД-2. Однако число исправных, боеготовых машин может быть в 2-2,5 раза меньше.В 2012 году было озвучено решение о модернизации 200 БМД-2 до уровня БМД-2М. На модернизированных машинах устанавливается усовершенствованный стабилизатор вооружения 2Э36-6 и всесуточная система управления огнём с автоматом сопровождения цели. В состав вооружения ввели противотанковый комплекс «Корнет», который позволяет вести огонь по танкам и маловысотным воздушным целям на дальности до 6 км. В модернизированной машине появилась современная радиостанция Р-168-25У-2. По состоянию на 2016 год в войска было поставлено около 50 капитально отремонтированных и модернизированных БМД-2М.Практически одновременно с началом работ по БМД-2 стартовало проектирование боевой машины десанта следующего поколения. При создании БМД-3 учитывался опыт боевого применения и эксплуатации в войсках существующих боевых машин десанта, тенденции развития лёгкой бронетехники и совершенствования вооружения. В первую очередь была поставлена задача повышения защищённости экипажа и десанта, при сохранении подвижности и проходимости на уровне БМД-1. Кроме того, БМД-1 и созданную на её базе БМД-2 справедливо критиковали за малое количество десантников, перевозимых внутри машины и крайнюю стеснённость их размещения. Опыт применения БМД-2 в боевых действиях в Афганистане показал, что для более эффективного применения вооружения на боевой машине десанта целесообразно иметь двухместную башню, в которой должны размещаться не только наводчик-оператор, но и командир машины. Так как в 80-е годы основным военно-транспортным самолётом стал Ил-76, превосходящий по грузоподъёмности Ан-12, а также велось серийное строительство тяжелого Ан-124, посчитали приемлемым увеличение массы перспективной боевой машины десанта до 15 тонн. Так как всё это реализовать, модернизируя далее БМД-2, было невозможно, в середине 80-х годов в КБ Волгоградского тракторного завода под руководством главного конструктора А.В. Шабалина была создана новая боевая машина десанта, которая после испытаний и доводки принята на вооружение в 1990 году.Увеличение размеров корпуса позволило разместить на машине двухместную башню с 30-мм орудием 2А42. Боекомплект пушки состоит из 500 снарядов, снаряженных в боеготовые ленты и еще 360 выстрелов размещены внутри машины. С пушкой спарен 7,62-мм пулемёт ПКТ. По сравнению с БМД-2 корпус новой машины стал длинней на 600 мм и шире на 584 мм. Кроме увеличения внутреннего объёма повысилась устойчивость машины при стрельбе из пушки, что положительно сказалось на точности ведения огня. Пушка стабилизирована в двух плоскостях и может вести прицельную стрельбу на ходу. В распоряжении наводчика-оператора имеется три призменных прибора наблюдения ТНПО-170А. Для поиска цели и обзора с большими углами в вертикальной и горизонтальной плоскостях предназначен прибор ТНПТ-1. При стрельбе наводчик пользуется бинокулярным перископическим комбинированным прицелом БПК-2-42. Дневная ветвь данного прибора имеет поле зрения 10° при кратности увеличения х6, у ночной ветви эти показатели составляют 6,6° и х5,5 . Командир машины для наблюдения за полем боя и поиска целей использует комбинированный прибор ТКН-3МБ, два призменных прибора ТНПО-170А, перископический прибор ТНПТ-1 и монокулярный перископический дневной прицел 1ПЗ-3 с увеличениями 1,2-4 крата и полем зрения 49-14°. Для борьбы с танками БМД-3 оснащена ПТРК 9П135М и четырьмя ПТУР "Конкурс". В задней части башни установлены мортирки системы постановки дымовой завесы 902В "Туча".Масса машины в боевом положении достигает 13,2 т. Как и на авиадесантируемых машинах предыдущего поколения, корпус БМД-3 выполнен из лёгких сплавов, а башня заимствована с БМП-2. Защищённость машины несколько возросла, лобовая броня БМД-3 способна держать 14,5-мм пули пулемёта КПВТ. Корпус машины герметичный, благодаря чему обеспечивается защита от оружия массового поражения. Созданием избыточного давления и очистка воздуха внутри машины происходит при помощи фильтровентиляционной установки.В лобовом листе справа от кресла механика-водителя в шаровой установке размещён 5,45-мм пулемёт РПКС-74, а слева - 30-мм гранатомет АГС-17. Благодаря навесной траекторией полета 30-мм осколочных гранат, автоматическим огнём из АГС-17 можно поражать цели, находящиеся за укрытиями, недоступные для другого оружия, установленного на БМП-3. Стрельбу из курсового пулемёта и гранатомета по ходу движения ведут десантники. При необходимости ручной пулемёт РПКС-74 может быть демонтирован с шаровой установки и использоваться индивидуально. В бортах машины имеются две амбразуры, прикрываемые бронезаслонками, предназначенные для ведения огня из личного оружия десанта. Экипаж БМД-3 состоит из трёх человек, внутри машины имеются места для пяти десантников. Кресла членов экипажа и десанта для снижения последствий при подрывах на минах снабжены амортизацией и крепятся не к полу, а к крыше корпуса.Несмотря на возросшую массу подвижность БМД-3 даже выше, чем у БМД-2. Дизельный двигатель 2В-06-2 мощностью 450 л.с. разгоняет машину по шоссе до 70 км/ч. Скорость на плаву – 10 км/ч. Машина преодолевает подъём крутизной до 35 °, вертикальную стенку высотой до 0,8 м, ров шириной до 2 м.Благодаря способности держаться на воде при волнении до 3 баллов БМД-3 может десантироваться с десантных кораблей на воду и таким же образом обратно грузиться на корабли. Специально для БМД-3 создана новая бесплатформенная парашютная система десантирования ПБС-950. Она обладает небольшой массой (около 1500 кг), высокой надежностью, проста в эксплуатации и позволяет десантировать личный состав в боевых машинах.Серийное производство БМД-3 началось на «Волгоградском тракторном заводе» (ВгТЗ) в начале 1990 года. Всего с учётом опытных и предсерийных экземпляров, предназначенных для войсковых испытаний, до 1997 года построили 143 машины. Прекращение выпуска БМД-3 было связано с неплатёжеспособностью заказчика. Хотя специалистами заводского КБ во взаимодействии со смежниками и при участии профильного института Министерства обороны велись работы по созданию усовершенствованного варианта БМД-3М и ряду машин специального назначения, довести до конца в полном объеме начатое не удалось. В декабре 2002 года предприятие «Волгоградский тракторный завод» было раздроблено на 4 отдельные компании. В 2005 году решением Арбитражного Суда Волгоградской области Волгоградский тракторный завод был признан банкротом. Согласно информации, представленной в справочнике The Military Balance 2016, два года назад в вооруженных силах России имелось 10 БМД-3. По данным того же источника некоторое количество БМД-3 состоит на вооружении в Анголе.На базе БМД-3 создан ряд машин специального назначения. Пожалуй, самой известной и интересной стало самоходное 125-мм противотанковое орудие 2С25 "Спрут-СД". Появление данного самоходного орудия связано с усилением защищённости лобовой проекции танков вероятного противника и оснащением их динамической защитой. Специалисты прогнозировали, что эффективность управляемых противотанковых ракет в случае массового внедрения средств оптико-электронного противодействия и комплексов активной защиты танков может резко снизиться. Кроме того, стоимость каждого нового поколения ПТРК увеличивалась в 5-8 раз. Десантным подразделениям, действующим в отрыве от основных сил, требовалась высокомобильная бронированная артиллерийская установка, способная бороться с современными танками на всех дистанциях боя и разрушать полевые укрепления противника.Создание новой установки началось в 1985 году, при этом использовались наработки, полученные при проектировании опытных лёгких танков, вооруженных орудиями калибра 100-125-мм. В качестве шасси служит удлиненная на два катка база БМД-3, с гидропневматическим шасси новой конструкции, способное в течение нескольких секунд изменять клиренс «Спрута», а конструкция подвески придает пушке высокую плавность хода и проходимость.Десантная самоходка имеет классическую танковую компоновку. В передней части машины находится отделение управления с рабочим местом механика-водителя, далее идет боевое отделение с орудийной башней, в которой размещены командир и наводчик, моторно-трансмиссионное отделение в кормовой части. При совершении марша наводчик располагается слева от механика-водителя, а командир — справа.В распоряжении каждого члена экипажа имеются индивидуальные приборы наблюдения, функционирующие в режиме «день — ночь». На машине установлена новая система управления огнём, включающая в себя прицельный комплекс наводчика, комбинированный прицел командира, совмещенный с лазерным дальномером, и стабилизированный в двух плоскостях комплект для наведения противотанковых управляемых ракет. Система управления огнём командира орудия обеспечивает круговое наблюдение за местностью, поиск целей и выдачу целеуказания наводчику. На внешней стороне башне смонтированы датчики, обеспечивающие автоматический ввод поправок в баллистический вычислитель при стрельбе.Гладкоствольная 125-мм пушка 2А75, установленная на САО «Спрут-СД», создана на базе танкового орудия 2А46, используемого для вооружения основных боевых танков: Т-72, Т-80 и Т-90. Пушка стабилизирована в двух плоскостях и способна вести огонь любыми типами танковых боеприпасов калибра 125 мм, с раздельно-гильзовым заряжанием. Так как шасси самоходки гораздо легче танкового, для компенсации отдачи при выстреле установлено новое противооткатное устройство. Это позволило отказаться от применения дульного тормоза. На орудии установлен новый эжектор и термоизоляционный кожух. Применение автомата заряжания конвейерного типа, находящегося за башней, дало возможность отказаться от заряжающего и повысило скорострельность орудия до 7 выстр/мин. В боеукладке автомата размещено 22 выстрела, полностью готовых к использованию. Помимо бронебойно-подкалиберных и осколочно-фугасных снарядов в боекомплект входят противотанковые ракеты 9М119М «Инвар-М», запускаемые через ствол. ПТУР с лазерным наведением способны поражать танки противника на дальности до 5000 м. Бронепробиваемость ПТУР «Инвар-М» — 800 мм гомогенной брони после преодоления динамической защиты. Характеристики ПТРК со средней скоростью полёта управляемой по лазеру ракеты – более 280 м/с, позволяют использовать его для борьбы с воздушными целями. Углы наведения орудия по вертикали: от -5 до +15°. С орудием спарен 7,62-мм пулемёт ПКТ - боекомплект 2000 патронов. В задней части башни установлены 8 мортирок системы постановки дымовой завесы 902В «Туча».Корпус и башня артиллерийской установки выполнены из алюминиевого броневого сплава. Имеется возможность усиления защиты лобовой части стальными накладками. После этого броня способна держать 14,5-мм бронебойные пули. Бортовая броня защищает от пуль винтовочного калибра и лёгких осколков.Высокая удельная мощность двигателя в сочетании с гидропневматической подвеской и небольшим удельным давлением на грунт обеспечивают САО хорошую подвижность. Машина массой 18 т, оснащённая двигателем 2В-06-2С мощностью 510 л.с., разгоняется на шоссе до 70 км/ч. По просёлку машина способна двигаться со скоростью до 45 км/ч, скорость на плаву 9 км/ч. Запас хода по шоссе до 500 км, по просёлку – 350 км. Самоходка способна взять подъём в 35 °, стенку высотой 0,8 м и ров шириной 2,5 м.Так как «Спрут» получился тяжелей БМД-3, для самоходки разработали новую систему десантирования. Первоначально планировалось использовать парашютно-реактивную П260, созданную с использованием элементов системы мягкой посадки спускаемого космического аппарата типа «Союз». Однако создание данной системы совпало с развалом СССР и прекращением финансирования. В 1994 году в качестве альтернативного варианта утвердили разработку многокупольной парашютной бесплатформенной системы с воздушной амортизацией, максимально унифицированной по принципам работы, узлам и комплектующим с серийными средствами десантирования ПБС-950 для БМД-3. Парашютный вариант средств десантирования САО «Спрут-СД» получил обозначение П260М. Военно-транспортный самолёт Ил-76 раннего выпуска способен взять для десантирования одну машину, а модернизированный Ил-76МД – две. САУ 2С25 также может транспортироваться на внешней подвеске вертолёта Ми-26.Фактически противотанковая авиадесантируемая самоходная артиллерийская установка 2С25 «Спрут-СД» была готова к принятию на вооружение в середине 90-х. Этому препятствовала неготовность парашютной системы десантирования, которую в свою очередь не могли довести до ума по причине банального отсутствия финансирования. Потребовалось еще примерно 10 лет, чтобы заказчик определился, нужна ли ему лёгкая противотанковая самоходка, способная эффективно противодействовать основным боевым танкам.Официальный приказ Министра обороны о принятии на вооружение самоходной противотанковой пушки 2С25 вышел 9 января 2006 года. Но на этом злоключения машины не закончились. В период «сердюковщины» серийное производство САО было прекращено. По словам заместителя министра обороны начальника вооружения Вооружённых Сил Российской Федерации В.А. Поповкина, данное решение было связано с тем, что авиадесантируемая артиллерийская установка российской армии не нужна из-за сложности освоения военнослужащими срочной службы, низкой защищённости и высокой стоимости. Одновременно предлагалось закупать за рубежом или наладить лицензионное производство итальянского колёсного истребителя танков B1 Centauro. В 2012-2014 годах две машины со 105-мм и 120-мм пушками проходили испытания в России. В ходе испытаний выяснилось, что при массе 24 т по защищённости в лобовой проекции итальянская бронемашина не превосходит «Спрут-СД». Также нет преимущества в огневой мощи, а по проходимости на слабых грунтах «Кентавр» серьёзно уступает российской гусеничной САО. Производство B1 Centauro было завершено в 2006 году, на момент прекращения серийного строительства стоимость одной машины составляла € 1,6 млн.Совершенно очевидно, что машины типа 2С25 «Спрут-СД» не могут заменить основные боевые танки. Однако аэромобильные плавающие самоходные установки легкой весовой категории, аналогичные танкам по своей огневой мощи, необходимы в современных конфликтах для сил быстрого реагирования. Их наличие в боевых порядках парашютистов-десантников и морских пехотинцев повышает ударный потенциал в наступлении и стойкость в обороне. По информации The Military Balance 2016, в российской армии по состоянию на январь 2016 года имелось не менее 36 противотанковых самоходных артиллерийских установок 2С25 «Спрут-СД», что намного меньше потребной ВДВ и Морской пехоты.В 2015 году появилась информация о создании новой версии САО 2С25М «Спрут-СДМ1». Согласно информации, озвученной представителем «Волгоградской машиностроительной компании», в рамках модернизации машины ее огневая мощь повышена за счет установки современной цифровой системы управления огнем и введения в боекомплект новых более эффективных боеприпасов. В состав СУО вошли: панорамический прицел командира с оптическим, тепловизионным и дальномерным каналами, комбинированный прицел наводчика-оператора с оптическим, тепловизионным, дальномерным каналами и лазерным каналом управления ракетой, а также автоматом сопровождения цели». Модернизированная версия получила аппаратуру управления дистанционным подрывом снарядов на траектории, баллистический вычислитель, а также автоматизированные рабочие места командира и наводчика-оператора. В состав вооружения самоходки введён дистанционно управляемый модуль с 7,62-мм пулемётом, аналогичный используемому на танке Т-90М.Благодаря внедрению программно-технического комплекса и интеграции машины в автоматизированную систему управления тактического звена повышена командная управляемость в бою. Подвижность машины увеличилась за счет заимствования от БМД-4М двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, а также информационно-управляющей системы шасси. Согласно информации, озвученной на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» в Кубинке, поставки серийных САО «Спрут-СДМ1» в вооруженные силы РФ должны начаться в 2018 году.