Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Сегодня (25 февраля) состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и исполняющей обязанности Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангели Меркель,

При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок,