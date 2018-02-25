03:57 26 февраля

Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Восточной Гуте

В воскресенье Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в сирийской Восточной Гуте, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.



Сегодня (25 февраля) состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и исполняющей обязанности Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангели Меркель,
говорится в релизе.


Подчеркивается, что в ходе беседы обсуждена «сирийская проблематика – в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии».

«Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции», – отмечается в сообщении.

Путин информировал собеседников «о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии».

При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок,
добавили в пресс-службе.

Кроме того, «достигнута договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии».

Напомним, вчера СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» в Сирии по меньшей мере на 30 дней и обеспечили беспрепятственную доставку гумпомощи и проведение эвакуации тяжелобольных и раненых.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 51

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  1. ul_vitalii Вчера, 17:34
    Зашевелилось собачье племя, хорошо звучит: не утвержденная канцлериха. Похоже американцы пожаловались, телефоны наши видно до сих пор не отвечают. Как в песне: всё хорошо прекрасная маркиза...
    ul_vitalii
    1. Chertt Вчера, 17:35
      Вот есть же желание у Путина, разговаривать с этими чепушилами
      Chertt
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 17:42
        Chertt
        Вот есть же желание у Путина, разговаривать с этими чепушилами
        Так а других поводов поговорить просто нет. Минские посиделки как бы всё.Талдычить об одном и том же.Уже как то не комильфо.Вот теперь новый повод для совместного общения.Так сказать с лидерами объединённой Европы без лишней шушеры.И заокеанского гегемона.
        Наблюдатель2014
        1. Тралл Вчера, 17:47
          Макрон во время разговора сидел на коленках своей жены smile
          Тралл
          1. Galaxy Вчера, 18:00
            Вот... почитаешь комментарии, посмотришь на такие фотографии и начинаешь понимать, что Алексей Серебряков во всем прав! Стыдно и неловко становится за таких "уряааа-россиян", одна грязь и хамство. Пожалуйста, видите себя достойно!
            Galaxy
            1. Chertt Вчера, 18:08
              Цитата: Galaxy
              Стыдно и неловко становится за таких "уряааа-россиян",

              Неизвестный, слава богу, друг. Стыдиться и каяться, это вам к Ахеджаковой, Адрес надеюсь, сами найдете
              Chertt
              1. Тралл Вчера, 18:22
                Цитата: Galaxy
                Вот... почитаешь комментарии, посмотришь на такие фотографии и начинаешь понимать, что Алексей Серебряков во всем прав! Стыдно и неловко становится за таких "уряааа-россиян", одна грязь и хамство. Пожалуйста, видите себя достойно!

                Я из Беларуси. Но Макрона и Серебрякова люблю одинаково. Как и Панина, Макаревича, Собчак... Со стороны все смотрится... однозначно smile
                Тралл
                1. zivXP Вчера, 19:53
                  Макрон сказал в недавнем интервью, что он каждый день пьет вино и днем, и вечером, не просыхает короче. Наш бухарик мог бы быть.
                  "Молодые люди все больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так. Лично я пью вино днем и вечером", - заявил президент Франции.
                  zivXP
            2. Tusv Вчера, 18:17
              Алексей Серебряков во всем прав!

              А в чём? В Фотках?
              Tusv
            3. ul_vitalii Вчера, 18:22
              Цитата: Galaxy
              Вот... почитаешь комментарии, посмотришь на такие фотографии и начинаешь понимать, что Алексей Серебряков во всем прав! Стыдно и неловко становится за таких "уряааа-россиян", одна грязь и хамство. Пожалуйста, видите себя достойно!

              Вам, уважаемый, наверно французские карикатуры больше по душе, из известного журнала?
              ul_vitalii
            4. Николай Грек Вчера, 19:06
              Цитата: Galaxy
              Серебряков

              этот орет из канадосси про "пороки" россиян, при этом у него под носом живут свиньи, которые "прославили" канаду на олимпиаде на весь мир воровством ТС и езде на нем в усмерть синими!!! wink yes laughing laughing laughing вы, русофобы, помалкивали бы уже...ищете у других что-то в глазу, при этом из вашего бревно торчит!!! lol lol lol
              Николай Грек
            5. zivXP Вчера, 19:58
              Galaxy Сегодня, 18:00 ↑ Новый
              Алексей Серебряков во всем прав!

              Алексей Серебряков, взял бы да начал с себя - не пропагандировал бы своими ролями пьянство и быдлоту. А это именно так и получается. А если ничего больше не предлагают, то можно поработать - картошку выращивать или кроликов.
              zivXP
            6. Герман 4223 Вчера, 20:28
              Хамство и грязь ,это вам в америку надо.Там грязные ноги на стол привычное дело,а у нас люди душевные и весёлые.Юмор его понимать надо, а фото очень весёлое,это вам не пьяный космонавт в шапке ушанке вот где действительно обидно ,грязно и хамовато.
              Герман 4223
          2. Chertt Вчера, 18:00
            Панина, куда не вставь, сразу смешно laughing
            Chertt
        2. cniza Вчера, 17:50
          Одна пока не может вернуть себе "дела" , другой найти не может где его "дела" , а ВВП вопрошает , что за дела? и троллит их.
          cniza
          1. ul_vitalii Вчера, 17:53
            Цитата: cniza
            Одна пока не может вернуть себе "дела" , другой найти не может где его "дела" , а ВВП вопрошает , что за дела? и троллит их.

            Хорошо сказано и закручено. hi good
            ul_vitalii
      2. СРЦ П-15 Вчера, 17:42
        Путин, Меркель и Макрон

        Лебедь, рак и щука! feel
        СРЦ П-15
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        2. Chertt Вчера, 19:59
          СРЦ П-15
          Лихо они, с нашей беседой разобрались laughing laughing laughing
          Chertt
          1. ul_vitalii Вчера, 20:35
            Да....сенокос, но прочитать успел smile
            ul_vitalii
      3. Sefevi Вчера, 18:34
        А тем временем, турки замкнули кольцо на северо-западе Африна. С юга они в окрестностях Джиндереса. С утра ожесточённой бомбардировкам из РСЗО, САУ и авиации подвергается горный массив Рако, имеющий стратегическое значение. В Праге чешской полицией арестован глава курдской террористической организации, за голову которого была объявлена награда в 4 миллиона турецких лир ( пр. 1.5 млн долларов) . Оперативно решается вопрос его выдачи Турции
        Sefevi
        1. ul_vitalii Вчера, 19:15
          Американцам отдадут этого курда, к гадалке можно не ходить.
          ul_vitalii
    2. Касым Вчера, 17:44
      От ЕС в Сирии ничего не зависит. Болтуны. Разве что в поставках оружия и боеприпасов - известно, что там восточноевропейские союзнички по ЕС засветились (Болгария и т.д.). Они обязаны благодарить ВВП из-за беженцев, а не пальцы веером загибать и что-то там требовать. "Белые каски", которые фейки всякие выкладывают, они поддерживают. hi
      Касым
      1. Николай Грек Вчера, 19:09
        Цитата: Касым
        От ЕС в Сирии ничего не зависит.

        похоже, что в Сирии куча советников и инструкторов не тока из америкоссии, но и от евросов тоже!!! negative negative request request request
        Николай Грек
        1. Касым Вчера, 19:27
          На мой взгляд, после вмешательства РФ, наплыва беженцев в ЕС и терактов европейцы слиняли. Какой смысл им эту волну беженцев поддерживать?
          Может быть вариант с арабскими финансами (саудиты, катарцы и т.д.) нанять частников в ЕС. Но сильно сомневаюсь, что есть армейцы с ВС ЕС. В той Франции боеготовы только Иностранный легион в 5-10тыс.чел. (1и2 десант. полки и отдельная пар.-дес.рота), в Англии и того меньше (около 2 тыс.) - инфа с Арг.Нед. весна 17г.. То есть им не до таких игр. Тот французский спецназ ... бодается с итальянским спецназом за поставки нефти в ... Ливии - есть двухсотые. hi
          Касым
          1. Николай Грек Вчера, 20:23
            Цитата: Касым
            Какой смысл им эту волну беженцев поддерживать?

            разве после 2014 года не ясно, что евросы делают всё, что противоречит их госинтересам??!! what what wassat wassat wassat
            Николай Грек
            1. Касым Вчера, 21:11
              Поэтому очень радует, что клубок противоречий между США и ЕС только нарастает.
              1.Беженцы.
              2. Поднятие бюджета ЕС для нужд МО до 2%.
              3. Поддержали Брекзит, и сейчас идет сокращение евродотаций в В.Европу и свертывание европроектов. Разделение ЕС на двускоростное развитие.
              4. Аннулирование атлантической интеграции.
              5. Энергоносители и энергетика. Северный Поток - 2 и Турецкий Поток. СПГ.
              6. Украина и санкционная политика, которая наносит ущерб ЕС.
              7. Назревающая торговая война - Трамп снизил налоги, преграды на металлопрокат и т.д..
              8. ВПК США выдавливают Францию и Германию с аравийских рынков, в частности французов с СА.
              9. США вмешиваются во внутренние дела ЕС, сталкивая европейцев лбами.
              10. Заставляют начать гонку вооружений и вкладываться в новые военные разработки (танк и др. БТТ, истребитель, евроНАТО).
              11. Подрывают лидерство Парижа и Берлина в ЕС.
              Можно еще кучу чего нарыть. Но по факту то, что Вы пишите : "...евросы делают все, что противоречит их интересам". Там, в ЕС, не тупые сидят. Поэтому ЕС начинает потихоньку приходить в себя. И если не начнет отстаивать свои интересы, ЕС развалится.
              Пусть хоть подерутся, а мы понаблюдаем в свое удовольствие. hi
              Я уже давно пишу, что Восточная Европа до 23г. челом в Кремле бить начнет. А развитая часть ЕС вынуждена будет договариваться с Москвой из-за ресурсов, от которых США сейчас их повсюду с КНР и Индией отжимает.
              Касым
              1. Николай Грек Вчера, 21:49
                Цитата: Касым
                Там, в ЕС, не тупые сидят.

                все равно надо мочить евросовских инструкторов в Сирии!!! feel feel wassat wassat
                Цитата: Касым
                Я уже давно пишу, что Восточная Европа до 23г. челом в Кремле бить начнет.

                пусть бьют...нафиг их при любом раскладе!!! am am good good good
                Николай Грек
      2. Ныробский Вчера, 22:27
        Цитата: Касым
        От ЕС в Сирии ничего не зависит. Болтуны. Разве что в поставках оружия и боеприпасов - известно, что там восточноевропейские союзнички по ЕС засветились (Болгария и т.д.). Они обязаны благодарить ВВП из-за беженцев, а не пальцы веером загибать и что-то там требовать. "Белые каски", которые фейки всякие выкладывают, они поддерживают.
        Да тут у них "разговоря" не потому что ЕС что то решает или не решает. В данном случае эти два европейских кренделя вещают от имени США и спасают матрасных воинов с террористами в Восточной Гуте. США сначала тормозили резолюцию в ООН проталкивая свою версию, а как наши ВКС окучили Гуту, то быстро согласились на наш вариант резолюции и теперь пытаются вытащить своих натовских инструкторов с частниками, коих в Гуте по некоторым данным до 2 тысяч человек. Уже в который раз, как только их подопечным начинает улыбаться северный пушистый зверёк, то сразу нарисовываются клоуны из Германии и Франции с переговорами, а потом генсек ООН требует коридоры.
        Ныробский
        1. Касым Сегодня, 00:49
          Так они "верещат" по любому успеху Асада, России и союзников. Пальмира, Алеппо, Дэйр-эз-зор и т.д.. Стараются выпачкать и принизить эти успехи, приписать себе эти победы. А то, что есть там или нет западных инструкторов - это уже по барабану - их предупреждают о начале операций в тех или иных регионах Сирии. И возможностей с коридорами становится все меньше. Пусть даже выведут их всех в Идлиб - они сами начинают пожирать друг друга из-за ограничения ресурсов.
          Париж с Берлином могут вещать за Трампа, тому видимо не дают вести прямой диалог с Москвой, так даже лучше.
          Как видим резолюции для бармалеев мало что значат. Они не прекратили обстрелы и провокации в Гуте, т.к. на джихадистов резолюции не распространяются. Поэтому и пишу, что Болтуны с ЕС ничего решить уже не могут. Ну пусть дальше так продолжают эту говорильню, а толку мало для них. Зоны деэскалации оказались фикцией. Идлиб, Северный Хомс, Восточная Гута - везде бои. Последняя будет в Дераа на границе с Иорданией - там штаты вцепились за этот клочок. Ну и с проамериканскими курдами на северо-востоке Сирии. hi
          Я уже давно писал, что ЕС будет выведена из игры на Украине - так и происходит, нормандский формат все меньше играет там роль, и ЕС устал от Киева - Мюнхен это показал.
          Касым
    3. sgazeev Вчера, 18:29
      Цитата: ul_vitalii
      Зашевелилось собачье племя, хорошо звучит: не утвержденная канцлериха. Похоже американцы пожаловались, телефоны наши видно до сих пор не отвечают. Как в песне: всё хорошо прекрасная маркиза...

      Ещё один повод наложить санкции на Россию,вкупе с Минским соглашениям. drinks
      sgazeev
      1. ul_vitalii Вчера, 18:56
        Sgazeev, добрый вечер hi Такое внимание, такое внимание к нам, хоть стой, хоть падай. drinks
        ul_vitalii
    4. Alex_Rarog Вчера, 21:10
      Что то промелькнула новость что 57е туда уже летали гостинцы полосатым помогаторам возили...
      Alex_Rarog
    5. Misha Честный Вчера, 22:43
      Не подскажите, почему Гуту еще не вернули?

      Misha Честный
    6. Маз Вчера, 23:11
      А что США не пригласили? А как же без Израиля -центра вселенной?
      Маз
  2. КВУ-НСвД Вчера, 17:39
    видать под Дамаском не только американские борцы за мир в опе полной...
    КВУ-НСвД
  3. ДВ Комс Вчера, 17:43
    По видимому Путин выторговал не мало ништяков как для Сирии, так и для России. надо почаще кошмарить басмачей - кукловоды сговорчивее станут.
    ДВ Комс
    1. Tusv Вчера, 18:23
      Цитата: ДВ Комс
      По видимому Путин выторговал не мало ништяков как для Сирии,

      Где Гуантанома, а Где золотые прииски России. На нашем побережье рук не хватает, не смотря на зарубежную рекламу
      Tusv
  4. samarin1969 Вчера, 17:52
    И по Сирии эти "евроболтуны" тоже собрались что-то "гарантировать"?...Уже были Киев, Минск,...теперь Дамаск.
    samarin1969
    1. андрсон Вчера, 18:06
      Они то же хотят вставить палки в колёса...Вот и звонят.
      андрсон
      1. Rusland Вчера, 21:10
        Из обоймы не хотят вылетать и отдачи от них нет никакой.
        Rusland
  5. андрсон Вчера, 18:03
    Видно САА, ССО И ВКС хорошо хвост подрезали блохастым..[quote][/quote]по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в сирийской Восточной Гуте. А эти только и звонят, чтобы их не забывали.
    андрсон
  6. Алексей N Вчера, 18:04
    Немчура плотно сидит в иракском Курдистане и поставляла туда в т. ч. Миланы.
    Френчи в Сирии тоже при делах, их спецы там плотно сидят во взаимодействии с амерами. Так что все по делу.
    Эуропейцы получили совет смазывать лыжи и не совать нос в наши дела.
    Алексей N
  7. ibn.shamai Вчера, 18:36
    В Гуте наши крепко "бармалеев" и американскую ЧВК покрошили! crying американцы потребовали немедленно перемирие объявить, типа по гуманитарным соображениям!
    ibn.shamai
    1. ML-334 Вчера, 19:06
      Откуда дровишки? Ибо по"исключительным" работают исключительно "Калибры".
      ML-334
  8. Николай Петров Вчера, 18:37
    Если поднялся визг среди "цивилизованных" за судьбу блохастых, стало быть хорошо нечисть прищучили. Что-то, убей меня, не могу припомнить ни одной "озабоченности" когда людоеды раскатывали по окраинам Дамаска и резали головы всем кого поймают.
    А по поводу звонящих, так сидели бы на своей пятой точке и думали бы о ввереных хозяином странах (толку больше было бы)старуха Изергиль с золотом страны в амеровских банках, и мальчик с матерным комплексом.
    Николай Петров
  9. мерцание Вчера, 18:37
    вчера СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» в Сирии
    ВСЕ. Но вот террористы отказываются.
    мерцание
  10. Кент0001 Вчера, 19:17
    Наш бы с них лучше за Донбасс спросил..гарантов тудыть их растудыть.... о чем говорить с шавками Вашингтона без Вашингтона...так потрындеть....
    Кент0001
  11. Дормидонт Вчера, 19:30
    ВКС там побили столько американского и натовского зверья, что те годовые запасы цинка истратят, если будут по кусками вывозить
    Дормидонт
  12. razved Вчера, 20:15
    А этим двум амеровским холуям какое собачье дело до Восточной Гуты?
    razved
    1. Rusland Вчера, 21:14
      Американцы нам звонили, а мы трубки не брали, вот холуи и появились на сцене.
      Rusland
  13. arhPavel Вчера, 22:11
    Здорово им видать яйца прищемили как быстро они ООН организовали и перемирие.
    Жаль что правды не расскажут :)
    arhPavel
  14. Nikolay Bnv Вчера, 22:32
    Зачем ВВП обсуждает Сирийские дела с Германией и Францией, которые вне темы, наверное для того что бы пожаловаться на США, или проверить состояние дачи на французком побережье, и состояние дочери в Голландии, похоже что понты и пиар, не более того.
    Сирийские дела надо обсуждать с саудитами иранцами и турками, и евреями, и не стеснятся звонить и даже угрожать как делал генсек СССР но этот либерализм в РФ, с западными счетами и оффшорами, уже достал всех...
    Nikolay Bnv
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