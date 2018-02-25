Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Восточной Гуте
В воскресенье Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в сирийской Восточной Гуте, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Подчеркивается, что в ходе беседы обсуждена «сирийская проблематика – в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии».
«Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции», – отмечается в сообщении.
Путин информировал собеседников «о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии».
Кроме того, «достигнута договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии».
Напомним, вчера СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» в Сирии по меньшей мере на 30 дней и обеспечили беспрепятственную доставку гумпомощи и проведение эвакуации тяжелобольных и раненых.
Сегодня (25 февраля) состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и исполняющей обязанности Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангели Меркель,говорится в релизе.
Подчеркивается, что в ходе беседы обсуждена «сирийская проблематика – в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии».
«Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции», – отмечается в сообщении.
Путин информировал собеседников «о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии».
При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок,добавили в пресс-службе.
Кроме того, «достигнута договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии».
Напомним, вчера СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» в Сирии по меньшей мере на 30 дней и обеспечили беспрепятственную доставку гумпомощи и проведение эвакуации тяжелобольных и раненых.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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