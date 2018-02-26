04:33 27 февраля

Данные о секретном русском оружии попали в СМИ

За прошедшие годы в Вооруженных силах России появились много новых образцов вооружения, начиная от современного обмундирования, и заканчивая подлодками четвертого поколения. Некоторые "объекты" даже успели стать именем нарицательным - ПАК ФА и "Армата". Почему?

Наверное потому, что эти проекты были реализованы как настоящие новые русские "концепткары", где новым оказалось все: идеология, материалы, средства защиты, вооружение.

В новом выпуске передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда" авторы решили рассказать о целой линейке таких перспективных концептов. Это и скоростные вертолеты, и ударные тяжелые беспилотники, и новый российский авианосец. Но не эти новинки станут главными в выпуске. Главным станет Главной управление вооружения - ГУВ. Это подразделение Минобороны, о котором хорошо знает ЦРУ, но внутри России о нем слышали немногие.




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Комментарии 13

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  1. svp67 Вчера, 16:29
    Два "объекта" даже успели стать именем нарицательным - ПАК ФА и "Армата". Почему?
    Да видимо потому, что в этом списке ОДИН "объект" и ОДНО "изделие"
    svp67
    1. Vard Вчера, 16:54
      Что радует... Американцы все же купились на F-35... Что бы им ещё такого подсунуть...
      Vard
      1. karabas-barabas Вчера, 20:29
        А чему собственно радуетесь? Что у вероятного противника есть самый современный ЛА, с огромными возможностями, в том числе вскрывать ПВО и перехватывать любой ЛА противника, с минимальным риском для себя. Их уже под 250 наклепали и я уверен, что в будущем им будут заменять целый ряд ЛА, от Фантомов, Ф-16, Ф-15, до Ф-18 и других им подобных ЛА. Меня ещё удивляет полное безразличие местных стратегхов по поводу весьма любопытной программы США, Англии и Франции и Израиля, типа Neuron, X-47B, Taranis, была даже статья как-то. Судя по всему эту тему на данный момент серьёзно продвигают, идут интенсивные испытания, при чём без особого пиара. Радиолокационная заметность этих машин видимо в разы меньше чем у Ф-35 и как с несколькими звеньями таких БПЛА бороться большой вопрос. Статья как всегда ни о чём, чисто так, для поднятия духа, но на фоне того, что в действительности разрабатывает и ставит на вооружение другая сторона, уже даже не смешно.
        karabas-barabas
  2. ВЕРЕСК Вчера, 17:09
    Ролику уже минимум месяц.О чём восторг? Просто-оглянитесь.
    ВЕРЕСК
    1. IGAR Вчера, 17:44
      какой месяц? на выходных "Звезда" крутила
      IGAR
  3. ВЕРЕСК Вчера, 17:11
    Ролик уже на каждой странице.А физически-что?
    ВЕРЕСК
    1. ланс Вчера, 18:21
      просто заделов много, а бюджет не американский. приходиться выбирать, что бы совсем не отстать от паритета.
      ланс
      1. karabas-barabas Вчера, 20:38
        Цитата: ланс
        а бюджет не американский


        Бюджет достаточно огромен, чтоб на выходе больше было, чем до сих пор показали. Возьмём последние 5 лет, под 400лярдов $ (что далеко не всё конечно) выделили на оборонку.., что за последние 5 лет такого прорывного и современного поставили на вооружение? С 2014го, как ввели санкции и западные страны перестали поставлять технологии, станки и массу другого, так и пошли проблемы. О том, что надо обязательно развивать своё машиностроение, ещё до санкций, только ленивый не сказал, но кроме ежегодных обращений и указов никаких дел. Одно дело юзать до посинения советские разработки и изделия, другое создать с нуля. Учитывая отношение власти к образованию и науке, разрыв будет только увеличиваться.
        karabas-barabas
        1. ProkletyiPirat Вчера, 22:15
          да дело не в образовании и науке, дело в том что это никому не надо, ибо за это не "платят", вы просто проведите эксперимент, пойдите на сайт какойнить госкомпании и поищите информацию о том кто где и как может получить деньги в случае создания и\или придумывания чего полезного. А затем ещё желательно проверьте реально ли это работает. Если на "западе" это хреново, не качественно, с перекосами и жутко дорого, но работает, то у нас всё тоже самое в меньшем масштабе(финансовом) и НЕ работает. Можно долго говорить почему и как исправить, но всё сведётся к простой формуле. У нас государство деньги не "платит", а "даёт", в результате люди и компании деньги не "зарабатывают", а "осваивают"....
          ProkletyiPirat
  4. Wedmak Вчера, 18:26
    Первые кадры, между Ту-160 и МИГ-31БМ любопытная модель стоит. Беспилотник? И между Су-35 и Панцирем-СА, тоже какой-то самолет смахивающий на транспортник. Чой-та я не припомню таких очертаний в наших ВКС.
    Wedmak
    1. IGAR Вчера, 19:10
      Первый наверное макет ПАК ДА
      IGAR
  5. Наблюдатель2014 Вчера, 20:31
    "ГУВ" Подразделение которое давно знают в ЦРУ. О котором у нас в стране многие и не слышали
    wassat laughing -На 2й минуте.Как мне всегда со времён СССР это нравилось: В этой фразе наше всё.Секреты от своих граждан. good
    Наблюдатель2014
  6. Виктор Пасечник_2 Вчера, 20:59
    Супер ролик,можно сказать исторический,Посмотревших его поднимет гордость за свою страну,за ученых,конструкторов,рабочих,за президента России.
    Виктор Пасечник_2
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