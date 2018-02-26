Данные о секретном русском оружии попали в СМИ

За прошедшие годы в Вооруженных силах России появились много новых образцов вооружения, начиная от современного обмундирования, и заканчивая подлодками четвертого поколения. Некоторые "объекты" даже успели стать именем нарицательным - ПАК ФА и "Армата". Почему?Наверное потому, что эти проекты были реализованы как настоящие новые русские "концепткары", где новым оказалось все: идеология, материалы, средства защиты, вооружение.В новом выпуске передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда" авторы решили рассказать о целой линейке таких перспективных концептов. Это и скоростные вертолеты, и ударные тяжелые беспилотники, и новый российский авианосец. Но не эти новинки станут главными в выпуске. Главным станет Главной управление вооружения - ГУВ. Это подразделение Минобороны, о котором хорошо знает ЦРУ, но внутри России о нем слышали немногие.