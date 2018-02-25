Чтиво выходного дня. Канадцы уже не единолично первые в олимпийском хоккее

В рубрике «Чтиво выходного дня» небольшая олимпийская статистика в день закрытия Игр, которые вызвали смешанные чувства – от реакции на попытки «друзей» вставлять даже не палки, а целые брёвна, в ходовую российского спорта, до настоящей радости в заключительный день соревнований.Итак, 25 февраля 2018 года российская сборная мужиков по хоккею выиграла золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане – на самых скандальных зимних Олимпийских играх за последние десятилетия.Всем известно, но всё же лишний раз напомним и вместе порадуемся – в финале, в потрясающем по драматизму поединке, были повержены «олимпийские атлеты из Германии» со счётом 4:3. Голы со стороны нашей команды на счету Вячеслава Войнова, Никиты Гусева (отличился дважды) и Кирилла Капризова.Победа российских ребят в драматичной финальной встрече добавила «золото» ещё и в общую копилку победы наших хоккеистов всех времён. Это девятая олимпийская награда высшего достоинства за всю историю советского и российского хоккея. И это 9-е хоккейное «золото» наших хоккеистов потеснит на первой ступени команду Канады.До 2018 году у родоначальников хоккея было преимущество ровно в одну медаль: девять против восьми, что безоговорочно отдавало им верхнюю строчку олимпийского хоккейного (неофициального) рейтинга. Теперь – извините, подвиньтесь.«Золото» у Канады: 1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010, 2014.«Золото» СССР (Объединённой команды, России): 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018.У обеих команд по девять побед на зимних олимпийских турнирах.В узкой группе команд-победительниц зимних ОИ помимо России (СССР) и Канады такие команды как США (1960 и 1980), Швеция (1994 и 2006), Чехия (1998) и Великобритания (1936).Интересный факт: все золотые медали на олимпийских хоккейных турнирах в XX веке канадцы завоёвывали исключительно под флагом (британской) колонии. Победа под «независимым» кленовым листом пришла лишь в 2002 году (спустя аж 37 лет после смены флага этой страны). Когда «специалистам», решившим поставить в упрёк нашей команде то, что она выиграла ОИ «под чужим флагом», о факте выигрышей канадцев под колониальными знамёнами напомнили, они были обескуражены. А историю надо знать...Спасибо за победу, мужики!