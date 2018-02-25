04:02 26 февраля

Чтиво выходного дня. Канадцы уже не единолично первые в олимпийском хоккее

В рубрике «Чтиво выходного дня» небольшая олимпийская статистика в день закрытия Игр, которые вызвали смешанные чувства – от реакции на попытки «друзей» вставлять даже не палки, а целые брёвна, в ходовую российского спорта, до настоящей радости в заключительный день соревнований.

Итак, 25 февраля 2018 года российская сборная мужиков по хоккею выиграла золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане – на самых скандальных зимних Олимпийских играх за последние десятилетия.

Всем известно, но всё же лишний раз напомним и вместе порадуемся – в финале, в потрясающем по драматизму поединке, были повержены «олимпийские атлеты из Германии» со счётом 4:3. Голы со стороны нашей команды на счету Вячеслава Войнова, Никиты Гусева (отличился дважды) и Кирилла Капризова.


Чтиво выходного дня. Канадцы уже не единолично первые в олимпийском хоккее


Победа российских ребят в драматичной финальной встрече добавила «золото» ещё и в общую копилку победы наших хоккеистов всех времён. Это девятая олимпийская награда высшего достоинства за всю историю советского и российского хоккея. И это 9-е хоккейное «золото» наших хоккеистов потеснит на первой ступени команду Канады.

До 2018 году у родоначальников хоккея было преимущество ровно в одну медаль: девять против восьми, что безоговорочно отдавало им верхнюю строчку олимпийского хоккейного (неофициального) рейтинга. Теперь – извините, подвиньтесь.

«Золото» у Канады: 1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010, 2014.

«Золото» СССР (Объединённой команды, России): 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 2018.

У обеих команд по девять побед на зимних олимпийских турнирах.

В узкой группе команд-победительниц зимних ОИ помимо России (СССР) и Канады такие команды как США (1960 и 1980), Швеция (1994 и 2006), Чехия (1998) и Великобритания (1936).

Интересный факт: все золотые медали на олимпийских хоккейных турнирах в XX веке канадцы завоёвывали исключительно под флагом (британской) колонии. Победа под «независимым» кленовым листом пришла лишь в 2002 году (спустя аж 37 лет после смены флага этой страны). Когда «специалистам», решившим поставить в упрёк нашей команде то, что она выиграла ОИ «под чужим флагом», о факте выигрышей канадцев под колониальными знамёнами напомнили, они были обескуражены. А историю надо знать...

Спасибо за победу, мужики!

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 173

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  1. Misha Честный Вчера, 18:21
    Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
    И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?
    Misha Честный
    1. DEZINTO Вчера, 18:26
      КАК Канада могла проиграть немцам?


      как...как...? может состав другой, может разленились, может звёзды встали так, не свезло....это-же спорт, в нём рано или поздно проигрывают даже сильнейшие..... request
      DEZINTO
      1. СРЦ П-15 Вчера, 18:31
        Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
        И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

        Скорее всего просто недооценили соперника! По крайней мере, наши в этом признались.
        СРЦ П-15
        1. cniza Вчера, 18:34
          Цитата: Misha Честный
          Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
          И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?


          Психологически , считали что она легко их пройдет.
          cniza
          1. Монос Вчера, 18:44
            Виктор, моё почтение! hi
            Сейчас быстренько найдут мельдоний у кого-нибудь и заберут медали. Потому что это не по фэн-шую...
            Монос
            1. Ставрос Вчера, 19:16
              Эти могут и в клюшках найти мельдоний.
              Ставрос
              1. cniza Вчера, 19:36
                Пусть ищут , флаг им олимпийский в руки.
                cniza
                1. Ил-18 Вчера, 21:11
                  За исполнение гимна России на церемонии награждения...
                  Ил-18
                  1. cniza Вчера, 21:23
                    Не докажут , даже если есть аудиозапись.
                    cniza
            2. cniza Вчера, 19:32
              Приветствую теска ! hi от этих можно всего ожидать , пока они писают кипятком , что мужики пели гимн России.
              cniza
            3. volodimer Вчера, 21:24
              Так уже..." До 2018 году у родоначальников хоккея было преимущество ровно в одну медаль: девять против восьми, что безоговорочно отдавало им верхнюю строчку олимпийского хоккейного (неофициального) рейтинга. Теперь – извините, подвиньтесь." Эта золотая медаль не идёт в зачёт России, Согласно МОК статистике, это не медаль России, это медаль... ну так, кого-то там... Как , в своё время, медали спортсменов из СНГ... Эти медали и забирать нет необходимости...На данный момент, это медали некоей группы спортсменов, ну а если одного из них ещё и на допинг повяжут... Нашим хоккеистам УРАА! За золотом и ехали, с учётом "20 лет", но лучше бы : no russian- no games!
              volodimer
              1. volodimer Вчера, 21:27
                И на закрытии олимпиады прошли под белой тряпкой!!!! Что отмазок не хватило, чтоб так повторно не позориться!
                volodimer
        2. Лелёк Вчера, 18:39
          Цитата: СРЦ П-15
          По крайней мере, наши в этом признались.

          hi
          Главное - надрали всем, не глядя на "прогнозы" и СПЕЛИ!
          Лелёк
          1. Олежек Вчера, 18:43
            Главное - надрали всем


            Да здравствует сборная Найк!!!
            Ура!!!!
            Олежек
          2. Андрей К Вчера, 19:58
            Цитата: Лелёк
            ...Главное - надрали всем, не глядя на "прогнозы" и СПЕЛИ!...

            За пределами стадиона мои земляки отличились belay
            Канадцам люлей навешали и флаг отобрали wassat
            Отморозки конечно, но выразили отношение к происходящему в спорте, по своему laughing

            Пресса пишет:
            ...«На нас напали, но я дал отбой. Было десять на одного, всех положил. Вот на флаге следы подошвы и крови», — рассказал он.
            В итоге россиянин взял трофейный флаг на финальный матч хоккейного турнира, где Россия выиграла у Германии со счетом 4:3...
            Андрей К
            1. Подрезчик Вчера, 21:16
              Не понять им русских, никогда не понять. Красивые девченки берут золото и серебро в одиночном фигурном, что лишний раз подтверждает красоту, грацию и женственность наших женщин, жен, подруг, сестер и матерей (хоть они и не чемпионки). Мужики берут золото в одном из самых тяжелых видов спорта, и какие красавцы (Кошечкин, вратарь, когда выпрямляется во весь рост-перекладина ворот по пояс!, Капризов-мальчишка!, но какая умничка, Гусев, Дацук, Ковальчук, Телегин-да ВСЕ!)
              И только такая либерастная дерьмократка, как Собчак, утверждает, что фразу : "Мы русские лучшие в...." закончить нечем, мы нигде не лучшие!
              Надо как эти пацаны (хоккеисты) делать свое дело, не обращая внимания на всех этих...подсявкивающих личностей, которые действительно не лучшие нигде...кроме обливания помоями своей страны, и...ДОМа-2!!! fool
              Подрезчик
              1. Tusv Вчера, 21:38
                Цитата: Подрезчик
                Красивые девченки берут золото и серебро в одиночном фигурном, что лишний раз подтверждает красоту, грацию и женственность наших

                Я не понял. А Кудесницы леса полесья так примкнулись чтоля? Айяйяй
                Tusv
                1. Подрезчик Вчера, 21:49
                  Я не понял. А Кудесницы леса полесья так примкнулись чтоля? Айяйяй

                  Я русский по национальности, живущий в Белоруссии.
                  А теперь поняли? hi
                  Подрезчик
                  1. Андрей К Вчера, 21:54
                    Цитата: Подрезчик
                    ...Я русский по национальности, живущий в Белоруссии.
                    А теперь поняли?...

                    Александр!
                    Не принимай близко.
                    Я эрзя из Поволжья и все мы русские yes
                    Андрей К
                    1. Подрезчик Вчера, 22:08
                      Цитата: Андрей К
                      Цитата: Подрезчик
                      ...Я русский по национальности, живущий в Белоруссии.
                      А теперь поняли?...

                      Александр!
                      Не принимай близко.
                      Я эрзя из Поволжья и все мы русские yes

                      Андрей hi , да я не принимаю! Человек может не знал, а у меня тут бабушка с дедом в земле давно лежат (русские), прадед (аж с Ангары!), не виноваты же мои родители, что здесь познакомились, женились, я появился, а потом поехали(!) по всему Советскому Союзу, и не только. А вся родня здесь...
                      Я три школы поменял, сейчас многие удивляются, как я родился здесь, а белорусского языка толком не знаю...Как то так.
                      Андрей, а эрзя-это национальность? (Прости мое невежество, раньше не сталкивался, но что-то слышал краем уха.)
                      hi
                      Подрезчик
                      1. Андрей К Вчера, 22:15
                        Цитата: Подрезчик
                        ...не виноваты же мои родители, что здесь познакомились, женились, я появился, а потом поехали(!) по всему Советскому Союзу, и не только. А вся родня здесь...
                        Я три школы поменял, сейчас многие удивляются, как я родился здесь, а белорусского языка толком не знаю...

                        Саш, так половина союза жило и росло. И у меня почти та же история, с мелкими нюансами. Теперь человек узнает и всё будет пучком yes
                        P.S. А вообще, я страшный эрзянский националист. Я считаю что эрзя, круче русских, белорусов, украинцев и далее по списку... Чем круче? Просто круче и всё lol laughing laughing laughing
                        Андрей К
                      2. Андрей К Вчера, 22:21
                        Александр!
                        Исключительно чтоб разрядить обстановку.
                        Послушайте вместе с оппонентом, очень красивую песню на моём языке. Песня про очень красивую девушку. Ну там и без слов всё понятно wink
                        Говорю же, что эрзя самая охх... какая нация. А Вы тут белорусско-русскую свалку решили начать laughing
                        Андрей К
                    2. Лелёк Вчера, 23:38
                      Цитата: Андрей К
                      Я эрзя из Поволжья и все мы русские

                      hi
                      Поволжье вообще - "суп с клёцками". Детство прожил в Вольске Саратовской области, кого только по национальности там нет... . А неделю с друзьями прожили в цыганском таборе возле Бетиляка в Заволжье. Эх, годы... . Вы правы, все мы - РУССКИЕ. good
                      Лелёк
                  2. Tusv Вчера, 23:35
                    А теперь поняли?

                    Не не понял. Я чё у вас передурог чтоли?
                    Tusv
                2. Андрей К Вчера, 21:52
                  Цитата: Tusv
                  ...Я не понял. А Кудесницы леса полесья так примкнулись чтоля? Айяйяй...

                  Коллега! Для чего срач начинаете?
                  Некрасиво.
                  Кудесницы Полесья к России по жизни "примкнуты" были hi
                  Андрей К
                  1. Tusv Вчера, 23:39
                    Цитата: Андрей К
                    Коллега! Для чего срач начинаете?
                    Некрасиво.

                    Не фига се. Я думал подбодрить.А оно вона как. Срач. Простите. Виноват
                    Tusv
        3. dorz Вчера, 18:44
          Хоть одна хорошая новость за последнее время.
          dorz
          1. Олежек Вчера, 18:47
            Хоть одна хорошая новость за последнее время.


            в принципе да, но знамя надо поправить...
            Олежек
          2. Дядя Ваня Сусанин Вчера, 19:33
            Знамя над рейхстагом это святое ! Не надо над ним глумиться , даже по такому поводу no
            Дядя Ваня Сусанин
            1. Офицер запаса Вчера, 22:31
              Правильно, Иван! Коллаж, на мой взгляд, просто оскорбительный. Вместо Знамени Победы - клюшку с триколором? Тем более, что и триколора-то у хоккеистов не было, белое знамя было. Пусть и с олимпийскими кольцами.
              Просто сейчас эйфория от победы в финале "спортсменов из России" (заслуженная победа) немного затмила суть произошедшего на Олимпиаде. Нашу страну на этих соревнованиях лишили имени и флага, а руководство страны и спортсмены это проглотили. Интересно, как бы повело себя в таком случае руководство той же Германии, Штатов или Китая.
              Офицер запаса
      2. Антарес Вчера, 20:43
        Цитата: DEZINTO
        может звёзды встали так, не свезло

        да они выполнили программу максимум-выстрелили, стремительно перли сметая лидеров со своего пути. Так бывает в спорте. Так и исландцы играли в футболе.
        Таких победить сложнее-у них обычно еще и удача сопутствует и когда она отвернется никто не знает. Тем более ценна победа....
        Антарес
    2. Терский Вчера, 18:26
      Цитата: Misha Честный
      КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....

      Канадские хоккеисты проиграли сборной Германии в полуфинале Олимпиады, чтобы не встречаться с русскими. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью корреспонденту близкой к правительственным кругам влиятельной польской газеты Курьер Поранный (Kurier Poranny) главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден (Willie Desjardins). laughing
      Ну как то так, они разрисовали свой проигрыш. Но и это ещё не все , вот этот бред ;
      по словам Дежардена, "...это был самый наглядный и доступный способ показать, насколько глубокой и искренней является наша поддержка украинского народа в его борьбе за сохранение газового транзита.
      войдёт в аналоги мирового дебилизма yes Вальцман нервно курит в сторонке...
      Терский
    3. Аристарх Людвигович Вчера, 18:27
      Цитата: Misha Честный
      КАК Канада могла проиграть немцам

      Перестали звать игроков их НХЛ и результат на лицо, так сказать. Кстати в этом году 75 лет разгрома немецко-фашистких войск в Сталинграде .... Символично! Игра напряженная была и красивая. Немцы молодцы, очень хорошо играли.

      Аристарх Людвигович
    4. prapor75m Вчера, 18:27
      у канадцев да и не только , не было игроков из НХЛ
      prapor75m
      1. Scoun Вчера, 19:36
        Цитата: prapor75m
        у канадцев да и не только , не было игроков из НХЛ

        А у немцев вся команда в сборе, немцы уже много лет развивают хоккей.
        Племяш в Австрии играет, его друг в сборной Белорусии играет.. и тд и тп... это я к тому что мы с хоккеем по жизни.)))
        Scoun
      2. volodimer Вчера, 21:34
        И у нас тоже no no no Что теперь? нам ещё и "допингом" команду сократили. Если буржуи говорят, что в НХЛ лучшие играют, то мы в тех же условиях, наши из НХЛ, тоже не играли!
        volodimer
    5. Tusv Вчера, 18:29
      Надо было Встать рано утром и посмотреть. Некоторые ушлепки после третьей в наши ворота и меньшинства вырубили оглайн трансляцию, а как Гусь забил, так сразу все включилось hi
      Tusv
      1. Misha Честный Вчера, 18:31
        Цитата: Tusv
        Надо было Встать рано утром и посмотреть. Некоторые ушлепки после третьей в наши ворота и меньшинства вырубили оглайн трансляцию, а как Гусь забил, так сразу все включилось hi

        Я обещал не смотреть олимпиаду и я это слово держу - только результаты.
        Misha Честный
        1. Tusv Вчера, 18:38
          Я обещал не смотреть олимпиаду и я это слово держу - только результаты.

          Хоккейный турнир выигран, выиграна Олипиада hi
          Tusv
          1. Misha Честный Вчера, 18:41
            Цитата: Tusv
            Я обещал не смотреть олимпиаду и я это слово держу - только результаты.

            Хоккейный турнир выигран, выиграна Олипиада hi

            Увы, не в официалке...
            Misha Честный
          2. СРЦ П-15 Вчера, 18:42
            Цитата: Tusv
            Хоккейный турнир выигран, выиграна Олипиада

            А если посчитать все золотые медали каждого нашего хоккеиста, то по количеству золотых медалей, без вопросов - мы первые! yes
            СРЦ П-15
            1. Tusv Вчера, 18:48
              Цитата: СРЦ П-15
              А если посчитать все золотые медали каждого нашего хоккеиста, то без вопросов мы первые!

              Эх Саня. Сам Спартач до мозга костей, но Фетисов их всех должен душить.
              Турин Фетисова- 7 золота. Ванкувер+ Плюйчхуй 2+ 2 Мудко???
              Деффективный менагер. Пфу на него на дальность hi
              Tusv
            2. Лелёк Вчера, 18:53
              Цитата: СРЦ П-15
              А если посчитать все золотые медали каждого нашего хоккеиста, то без вопросов мы первые!

              hi , Александр.
              Не знаю, как остальные, а я рад ещё одному - разоблачению МОК, ВАДА и их грязных "филеров".

              А каков молодЕц Семён Елистратов? Не побоялся плюнуть в продажные хари.
              Лелёк
            3. Misha Честный Вчера, 19:13
              Цитата: СРЦ П-15
              А если посчитать все золотые медали каждого нашего хоккеиста, то по количеству золотых медалей, без вопросов - мы первые!

              Если бы, да кабы... recourse
              Misha Честный
            4. ul_vitalii Вчера, 20:22
              Ещё тренерские медали пожалуйста в расчет возьмите. smile
              ul_vitalii
        2. Антарес Вчера, 20:44
          Цитата: Misha Честный
          Я обещал не смотреть олимпиаду и я это слово держу - только результаты.

          не смотрел ОИ, но финал хоккея посмотрел. Хотя не фанат этого вида спорта.Не смотрю его.
          Молодцы-переломили игру.
          Антарес
          1. volodimer Вчера, 21:46
            Я точно также, даже за результатами не следил. Все эти серые костюмы и белые флаги ... Но хоккей это больше чем один из видов спорта. Со времён суперсерии 1972- это политика. Смотрел в повторе, И Я РАД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            volodimer
      2. Grenader Вчера, 18:36
        Сталинград получился прямо. Было бы плохое сердце наверное помер бы.
        Grenader
      3. Алексей N Вчера, 18:50
        А мне нельзя смотреть. sad
        Смотрю - продувают , причем проверено неоднократно.
        Сегодня после первой шайбы не выдержал , врубил , потом понял что зря, отключился и только из новостей узнал , что обломали немчуру. crying
        Алексей N
    6. новичок Вчера, 18:31
      у немцев хорошая оборона (западные команды давно переняли наш стиль в защите ворот), плюс громадная мотивация. а канадцы, наверное понадеялись закидать немцев касками.
      новичок
      1. Олежек Вчера, 18:42
        у немцев хорошая оборона (западные команды давно переняли наш стиль в защите ворот), плюс громадная мотивация.


        Плюс национальный флаг
        Олежек
        1. новичок Вчера, 18:45
          а он у нас внутри, независимо не от чего. что и доказали ребята исполнив гимн.
          новичок
        2. Scoun Вчера, 19:42
          Цитата: Олежек
          у немцев хорошая оборона (западные команды давно переняли наш стиль в защите ворот), плюс громадная мотивация.


          Плюс национальный флаг

          Судя по вашим постам вы старательно пытаетесь тут навоз раскидывать.....
          На церемонии награждения, наши болельщики и игроки пели наш Гимн так что заглушили гимн олимпийских игр.
          Вы же старательно пытаетесь "поныть" и всю ветку загадили своими ......
          Scoun
    7. kush62 Вчера, 18:31
      Misha Честный Сегодня, 18:21 Новый
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
      И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?



      Во всём виновата Астма laughing laughing laughing
      kush62
      1. Misha Честный Вчера, 18:34
        Цитата: kush62
        Misha Честный Сегодня, 18:21 Новый
        Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
        И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?



        Во всём виновата Астма laughing laughing laughing

        Астма, это скорее к Норвегам...
        Misha Честный
        1. Балу Вчера, 18:38
          Цитата: Misha Честный
          Цитата: kush62
          Misha Честный Сегодня, 18:21 Новый
          Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
          И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?



          Во всём виновата Астма laughing laughing laughing

          Астма, это скорее к Норвегам...


          Там еще с шайбами не разобрались. Говорят црули упорно пытают шайбы-принимали они мельдоний или нет, шайбы все отрицают. Почему мировая спортивная общественность молчит? crying
          Балу
          1. dedusik Вчера, 21:19
            А ещё их бедных светят рентгеном - нет ли там внутри устройства "свой-чужой" и самонаведения в ворота противника am
            dedusik
        2. kush62 Вчера, 18:58
          Misha Честный Сегодня, 18:34 ↑
          Цитата: kush62
          Misha Честный Сегодня, 18:21 Новый
          Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
          И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?
          Во всём виновата Астма laughing laughing laughing
          Астма, это скорее к Норвегам...
          В объединённой Европе и болезни объединённые. т. е. общие laughing
          kush62
    8. Балу Вчера, 18:31
      Чехам выиграть у русских, как нам победить немцев, американцев, шведов, канадцев-принципиально. Мужики по хоккею собрали волю в кулачок и стали чемпионами. Парни, я горжусь Вами!!! drinks drinks drinks good hi
      Балу
      1. Misha Честный Вчера, 18:37
        drinks Не хотелось пить за наших "Олимпийцев", но тут особый случай, уж простите.... drinks
        Misha Честный
        1. Tusv Вчера, 18:53
          Цитата: Misha Честный
          Не хотелось пить за наших "Олимпийцев", но тут особый случай, уж простите
          за Мудко за упокой?
          Tusv
          1. Misha Честный Вчера, 18:57
            Цитата: Tusv
            за Мудко за упокой?

            С удовольствием. ) Тем более, что реально все под рукой ) drinks
            Misha Честный
            1. Tusv Вчера, 19:06
              Я только пивасиком drinks
              Tusv
              1. Misha Честный Вчера, 19:09
                Цитата: Tusv
                Я только пивасиком drinks

                Тоже + роком. )
                Misha Честный
    9. Masya Masya Вчера, 18:32
      главное, что канада на третьем месте, а штаты вообще в экскрементах...
      Masya Masya
      1. Misha Честный Вчера, 18:39
        Цитата: Masya Masya
        главное, что канада на третьем месте, а штаты вообще в экскрементах...

        Штаты там всегда и ДОЛЖНЫ быть. )
        Misha Честный
      2. kush62 Вчера, 19:00
        Masya Masya Сегодня, 18:32 ↑
        главное, что канада на третьем месте, а штаты вообще в экскрементах...

        А на соседней ветке, один из частич этого самого называет наш народ мусором. А от самого прёт , как в канализации
        kush62
    10. Pirogov Вчера, 18:38
      Цитата: Misha Честный
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
      И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

      Недооценка немцев погубила как и шведов так и канадцев да и россияне видимо именами хотели взять Берлин ,хорошо ,что вовремя взяли себя в руки и стали не только играть но и рубиться за победу.
      Pirogov
      1. Misha Честный Вчера, 19:00
        Цитата: Pirogov
        Недооценка немцев погубила как и шведов так и канадцев да и россияне видимо именами хотели взять Берлин ,хорошо ,что вовремя взяли себя в руки и стали не только играть но и рубиться за победу.

        С Берлином немого промахнулись, зато Пхёнчха́н взяли...
        Misha Честный
    11. sgazeev Вчера, 18:39
      Цитата: Misha Честный
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
      И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

      Очень просто,злость на русофобов.Канадцы заразились от своих бандерограждан сифилисом.
      sgazeev
    12. Oznob Вчера, 18:44
      Миша, Вы игру то немецкую хоть смотрели? Немцы предложили миру совершенно новую схему хоккея - "месиво у бортика". Такую липкую схему я ещё ни разу не видел. Обескуражены оказались все. Когда наши оказались в меньшинстве с проигрышным счётом, немцы что-то расслабились, в обычный хоккей играть начали, ну и облажались. В овертайме в 4 на 4 уже липкий хоккей не получился, а уж когда Патрик накосячил, шансы у немцев к нулю устремились.
      Oznob
      1. Misha Честный Вчера, 18:47
        Не смотрели, иначе бы и не спрашивал. Получается немцы провалились на своих же плюсах....
        Misha Честный
        1. Oznob Вчера, 19:09
          Не то чтобы провалились, просто наши смогли воспользоваться минутной слабостью. А дальше поле стало слишком просторным (4 на 4 полевых игрока без вратарей), чтобы липкая тактика работала. Тут уж наши себя в своей тарелке почувствовали.
          Oznob
    13. ALEA IACTA EST Вчера, 18:59
      Что за волшебная травка у немцев?

      ALEA IACTA EST
    14. Misha Честный Вчера, 19:06
      Только рано мы радуемся победе в хоккее... Есть ведь еще и общий зачет, а там... скорее участие, а не победа. (
      Misha Честный
    15. SOF Вчера, 19:08
      ...а напрасно немцев недооценивать... Жестко-вязкая оборона со стремительными контр-атаками.
      Их есть с чем поздравить.
      А наши, красавцы. Один подвиг в конце третьего периода чего стоит....
      SOF
    16. Олежек Вчера, 19:50
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?!


      А мне пофиг и на канадцев и на немцев

      Остальное пофиг....


      на "остальное" не пофиг.
      Олежек
    17. kenig1 Вчера, 20:08
      Так же как в Лэйк Плэсиде мы проиграли 3-4 американским студентам, не настроились, видели себя уже с золотыми медалями.
      kenig1
    18. Tusv Вчера, 20:18
      Цитата: Misha Честный
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг..
      .
      Только сейчас дошло, что Томас Бах радел только за немчуру. Вынес Наших как конкурента До и чихал на мнение США после. Господа Янки. Он плевал на вас многократно с особым цинизмом. Извращенно вас поимел. Спорим США утрется am
      Tusv
    19. Ivan.A Вчера, 20:22
      Разве вы не знаете новый регламент хоккея в ОИ, запрещено НХЛ ездить на ОИ. Там просто были "дворовые" канадские ребята. А немцы молодцы, последние 5-7 лет упорно работают на хоккейной ниве. И вот собственно результат.
      Как бы КХЛ не запретили ездить на ОИ.
      А наши молодцы, молодых, своих, не НХЛ-ловских обкатывают.
      Ivan.A
      1. Smurf Вчера, 20:39
        Не удивлюсь если на следующюю зимнюю олимпиаду запретят игрокам КХЛ. С мока и вады не заржавеет. Хотя это будет признание!
        Smurf
    20. лесовозник Вчера, 20:53
      Цитата: Misha Честный
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
      И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

      Объясняю - в этой сборной канады играли лучшие из худших, а у немцев, их сильнейший состав. Теперь по нашим - немцы дисциплинованы но не хватает индивидуального мастерства - наши мастера , но не хватает игровой дисциплины, ну и схемы знарка - они эффективны только против соперника на голову слабее. И вообще уровень этого турнира , как правильно сказал Брызгалов - евротур. У нас регулярка сильнее.
      лесовозник
      1. Misha Честный Вчера, 23:13
        Цитата: лесовозник
        Цитата: Misha Честный
        Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
        И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

        Объясняю - в этой сборной канады играли лучшие из худших, а у немцев, их сильнейший состав. Теперь по нашим - немцы дисциплинованы но не хватает индивидуального мастерства - наши мастера , но не хватает игровой дисциплины, ну и схемы знарка - они эффективны только против соперника на голову слабее. И вообще уровень этого турнира , как правильно сказал Брызгалов - евротур. У нас регулярка сильнее.

        Вы реально считаете, что клены отправят худших?
        Misha Честный
    21. антивирус Вчера, 20:59
      не настроились . как мы тянули лениво, а немцы педантично каждый миним шанс использовали
      антивирус
    22. Setrac Вчера, 21:05
      Цитата: Misha Честный
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
      И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

      Из 24-х хоккеистов только шестеро - немцы, ничего личного.
      Setrac
    23. ПалБор Вчера, 21:23
      Цитата: Misha Честный
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
      И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

      Никакой травы,ни одной звезды в составе немецкой сборной.Дисциплина,порядок,орднунг.Только наша талантливость побила их.
      ПалБор
    24. Околоточный Вчера, 22:11
      Хоккеистов НХЛ в составе не было. Бывшие были.
      Околоточный
    25. Василенко Владимир Вчера, 22:41
      Цитата: Misha Честный
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?!

      ну правды ради мы это то же могли повторить
      Василенко Владимир
    26. Dr. David Livesey Вчера, 23:21
      Объясняю, все очень просто: когда германцы за что то берутся на государственном уровне, у них все очень хорошо получается, например: футбол, 15 лет назад были никто и звать никак, сотни детских школ на государственном уровне - стали германской машиной, Бразилия плачет, с хоккеем тоже самое, только чуть позже - Канада плачет, да и мы по краю прошли, в шаге от позора... Вообще у них, за что не берутся серьезно, все получается, от автомобилей до порнофильмов. Я даже не хочу вспоминать 1933 год, у них не было армии от слова "совсем", а в 1941 уже к нам вперлись, поимев все Гейропу, мы кстати тогда тоже прошли по краю...
      Dr. David Livesey
    27. Грац Вчера, 23:23
      Цитата: Misha Честный
      Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
      И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

      там 3ий состав играл из пенсионеров кхл и студентов канадских университетов
      Грац
      1. dsk Сегодня, 00:49
        Чартерным рейсом в понедельник, 26 февраля, из Пхёнчхана в аэропорт Шереметьево в терминал D прилетает олимпийская делегация России. Предположительное время прилета 18:00 по московскому времени. На борту самолета полетят сборные по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку, фристайлу и сноуборду.
        dsk
    28. iouris Сегодня, 00:32
      Цитата: "Спасибо за победу, мужики!" Конец цитаты.
      Спасибо деду!
      iouris
    29. Западфшоке Сегодня, 00:44
      На этих олимпийских играх не учавствовали игроки из НХЛ. Игроки для сборных набирались из слабых европейских чемпионатов.
      Западфшоке
    30. aiden Сегодня, 01:56
      Немцы достойно сыграли. Мы у них случайно выиграли. Как говорится-отскочили
      aiden
  2. Комментарий был удален.
  3. pro100y.belarus Вчера, 18:24
    Драматичный финал.
    Немцы удивили, русские порадовали.
    Спасибо за победу!
    pro100y.belarus
    1. Tusv Вчера, 18:36
      Драматичный финал

      Шведы и Канадцы испытали всемирный облом. За минуту до позора мы так же были близки к краху
      Tusv
      1. Morrrow Вчера, 19:19
        У них не играли профессионалы, только любители.
        Morrrow
        1. Tusv Вчера, 19:33
          Цитата: Morrrow
          У них не играли профессионалы, только любители.

          Это бюргеры то на своих завода числились работягами? С ума бы не сойти
          Tusv
    2. антивирус Вчера, 21:01
      ждем мельдоний --найдут у Капризова или Ковальчука?
      немцы --чемпионы!?
      антивирус
  4. Dart2027 Вчера, 18:24
    Молодцы. С хоккеем у нас лучше чем с футболом.
    Dart2027
    1. Олежек Вчера, 18:41
      Уже нет. Уже хуже.
      Олежек
      1. Tusv Вчера, 19:24
        Цитата: Олежек
        Уже нет. Уже хуже
        .
        Джикия вылетел, Васин паравозом. Это гораздо хуже, чем очень плохо. Просто Кошмар
        Tusv
    2. Misha Честный Вчера, 18:45
      Цитата: Dart2027
      Молодцы. С хоккеем у нас лучше чем с футболом.

      Футбол лучше вообще не упоминать. А-то покусают зомби из сборной - вы потом долго будете лечиться от тормозной жидкости...
      Misha Честный
    3. фа2998 Вчера, 18:48
      А у немцев наряду с футболом и в хоккее все хорошо! Немцы удивили.Залез в интернет- там немцы завоевали олимпийскую бронзу в доисторическом 1976 г. request hi
      фа2998
  5. Наблюдатель2014 Вчера, 18:26
    Смотрел.Психовал.Кулаком по дивану пару раз врезал.Но победу дождался.Единственные соревнования с этой олимпик-вада к которой проявил интерес.Немцы кстати молодцы.Наши надеюсь в футбол летом проявят себя ? wassat У немцев же в хоккей получилось.Ну нашим то вон все условия.И денег сыпят.И чтобы не растратили себя любимых на отборочные игры .ЧМ по футболу в России проводят laughing
    Наблюдатель2014
    1. DEZINTO Вчера, 18:30
      Психовал.Кулаком по дивану


      Хорошо что я был вдали от телевизора во время матча, так бы тоже распинал всю мебель, такая нервотрёпка! ))) теперь спокойно в записи посмотрю.
      DEZINTO
      1. Олежек Вчера, 18:39
        Смотрел.Психовал.Кулаком по дивану пару раз врезал


        ????
        Почему?
        Олежек
        1. Комментарий был удален.
        2. Наблюдатель2014 Вчера, 18:45
          Олежек
          Почему?
          Потому что хрен немцам ,а не победа в хоккее. am laughing
          Наблюдатель2014
          1. Олежек Вчера, 19:11
            Ну я так понял, теперь у нас РФ меняется на ОАР, флаг с трёхцветного на белый, а президентом будет Собчачка?
            Нда, как всё быстро меняется... sad
            Олежек
            1. Ил-18 Вчера, 21:44
              Рано радуйтесь. Лучше посмотрите, как проигравший нам антирусский мир хрюкает на тему флага. Хотя, попадаются и адекватные мнения с ТОЙ стороны.
              Ил-18
      2. Tusv Вчера, 18:56
        Цитата: DEZINTO
        Хорошо что я был вдали от телевизора во время матча, так бы тоже распинал всю мебель, такая нервотрёпка! ))) теперь спокойно в записи посмотрю.

        Это хуже, чем резиновая женщина hi
        Tusv
      3. Александр War Вчера, 19:08
        Наоборот надо смотреть ,болеть за Наших! Я кстати и не брился с тех пор как Наши начали играть!
        Александр War
    2. Феликс Вчера, 18:47
      Да, нервов сегодня потрачено было немало. Но, оно того стоило.
      Феликс
      1. Олежек Вчера, 19:02
        А вот я как раз первый раз был абсолютно спокоен - я видел многое... Видел Фетисова-Крутова-Касатонова

        Недавно видел и похороны советского хоккея...
        RIP
        Олежек
        1. Околоточный Вчера, 22:17
          А три английские буквы к чему написали? К своей кончине тренируетесь?
          Околоточный
      2. Александр War Вчера, 19:29
        Нервы на 3 периоде Да потрачены были ,но не зря!
        Александр War
    3. антивирус Вчера, 21:10
      Наши надеюсь в футбол летом проявят себя ?

      построили дороги и др "инфраструктуру" теперь главное --научиться пользоваться без венков-букетиков по обочинам.
      ЭТО ВЗРОСЛЕНИЕ НАЦИИ. пользоваться во благо, а не во вред( скоростными дорогами в тч)
      антивирус
  6. Masya Masya Вчера, 18:30
    Капризов красавчик! красиво золотой гол забил!!!
    Спасибо за победу, мужики!

    love love love
    Masya Masya
    1. Tusv Вчера, 18:42
      Цитата: Masya Masya
      Капризов красавчик! красиво золотой гол забил!!!

      Финал. Капризов 1+3 Гусев 2+2. Красавчики
      Tusv
  7. Горный стрелок Вчера, 18:31
    Это был Сталинград! Не могли наши не победить! И когда в меньшинстве сняли вратаря и отыгрались - такое НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ. Как те три секунды в Мюнхене!
    Горный стрелок
    1. Балу Вчера, 18:42
      Цитата: Горный стрелок
      Это был Сталинград! Не могли наши не победить! И когда в меньшинстве сняли вратаря и отыгрались - такое НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ. Как те три секунды в Мюнхене!

      Отдадим должное и фрицам. Наши только выйдут на бросок к воротам, откуда ни возмись три фрица делают стенку у ворот, прикрывают вратаря. Наш только прорывается к воротам и готовится щелкнуть, немец ложится на бок и закрывает ворота от броска. Мужественные ребята, бились отчаянно. Для них выиграть у нас больше чем вопрос престижа.
      Балу
    2. Олежек Вчера, 18:45
      Это был Сталинград!

      Прошу прощения, а под Сталинградом наши тоже сражались под белой тряпкой?
      Чтобы подумали ветераны Сталинграда о своих внуках, которые выйдут "биться с немцами"
      под "белым знаменем Победы"??
      Олежек
      1. Tusv Вчера, 19:01
        Цитата: Олежек
        а под Сталинградом наши тоже сражались под белой тряпкой?

        Под Сталинградом Наши Деды сражались за Родину Мать. hi Им не до флажков было А Мутку надо настучать этой сцаной тряпкой hi
        Tusv
        1. Олежек Вчера, 19:03
          Им не до флажков было


          Комрад, найди ветерана (если из вашей семьи никто в ту войну не сражался) и скажи ему про "флажок"
          Они за тот "флажок" умирали.
          Олежек
          1. Tusv Вчера, 19:15
            Комрад, найди ветерана (если из вашей семьи никто в ту войну не сражался) и скажи ему про "флажок"

            Комрад. Мои бабушка и дедушка бойцов штопали по 10 раз на Невском пяточке. О триколоре не думали ни разу. Больше скажу даже не знали о существовании hi
            Tusv
          2. Tusv Вчера, 20:38
            Цитата: Олежек
            Они за тот "флажок" умирали.

            Ни чего подобного. За этот флажок на фронте расстреливали без суда и следствия hi
            Наши деды умирали за Дедов, Бабушек, Жен, Сыновей, Дочерей, Сестренок и Братишек и за Красный флаг с серпом и молотом hi
            Tusv
            1. Олежек Вчера, 20:41
              Наши деды умирали за Дедов, Бабушек, Жен, Сыновей, Дочерей, Сестренок и Братишек и за Красный флаг с серпом и молотом


              А вот представьте комрад, что вашему деду предложили бы отказаться от советского флага перед немцами ради медальки?
              Что бы он сказал?
              Олежек
              1. Tusv Вчера, 20:47
                Цитата: Олежек
                Что бы он сказал?

                Прадеда повесили бендеровцы.Дед по отцу пропал без вести Не знаю, что они могли сказать. Баба с Дедой заштопали весь Невский пятачок . Горжусь всеми hi
                Tusv
  8. Олежек Вчера, 18:38
    российская сборная мужиков по хоккею


    А она есть??? Российская сборная мужиков по хоккею?
    В ней есть мужики?
    Или "сборная Найк"?

    лишний раз напомним и вместе порадуемся


    простите, чему?

    были повержены «олимпийские атлеты из Германии»


    Ложь: сборная Германии.
    У немцев сборная, которая выступает под национальным флагом, а не под белой тряпкой.
    Олежек
    1. SOF Вчера, 19:43
      Цитата: Олежек
      простите, чему?

      ... почему? Потому что - гладиолус...
      Вы в меньшинстве, сейчас. И если для вас это не праздник, с 1992-го года, то имейте совесть не портить его другим...
      SOF
      1. Олежек Вчера, 19:57
        Вы в меньшинстве, сейчас.

        Это плохо?

        И если для вас это не праздник, с 1992-го года



        С 1992-го года вообще как-то мало праздников, вы не находите?

        то имейте совесть


        В точку.
        Олежек
        1. SOF Вчера, 20:17
          Цитата: Олежек
          В точку.

          ...мало...да все наши...
          Вот и имейте совесть, раз в точку - не ваша тема...
          SOF
          1. Олежек Вчера, 20:23
            Вы в 1991-м наверное тоже праздновали??
            А в 1993-м? Когда Ельцин победил окончательно?

            Я становлюсь разборчив в праздниках.
            Олежек
  9. Александр War Вчера, 18:40
    Смотрел сегодня с начало Матч!Наши Чемпионы!!!Ура!Ура!Ура!Правда в 3 периоде заставили понервничать под конец!
    Александр War
  10. Комментарий был удален.
  11. Комментарий был удален.
  12. Proton Вчера, 18:52
    Что б там не говорили,а золото есть золото ,через пять лет хрен кто вспомнит был тамфлаг или нет,а медали останутся на всю жизнь.А кого победили то не важно,раз немцы до финала дошли,значит достойны .
    Немцы хоть и молодцы,как выстрелили то а,случается такое. но мы их все равно победили. laughing
    Proton
    1. Олежек Вчера, 19:52
      через пять лет хрен кто вспомнит был тамфлаг или нет,а медали останутся на всю жизнь


      Вам лет сколько, простите за личный вопрос?

      Мне лично пофиг на собачьи медальки из любого металла.
      Олежек
  13. Комментарий был удален.
  14. VeteranVSSSR Вчера, 18:54
    Цитата: DEZINTO
    КАК Канада могла проиграть немцам?


    как...как...? может состав другой, может разленились, может звёзды встали так, не свезло....это-же спорт, в нём рано или поздно проигрывают даже сильнейшие..... request

    А как сборная Союза проиграла сборной американских студентов?
    VeteranVSSSR
  15. Александр War Вчера, 18:56
    Путину встречать Наших Чемпионов у трапа заслужили!
    Александр War
  16. Олежек Вчера, 18:59


    Есть и такое мнение...
    Олежек
    1. SOF Вчера, 19:44
      ...давно продали....???
      SOF
      1. Олежек Вчера, 19:54
        давно продали....???


        Празднуют - недавно. am
        Олежек
  17. Александр War Вчера, 19:00
    Наши поют Гимн России!
    Александр War
    1. Олежек Вчера, 19:09
      А как вы мыслите комрад, что бы сказали МОК американцы (ы) если бы им предложили отказаться от звёздно-полосатого знамени и выступать под белой тряпкой?
      Олежек
  18. garnik Вчера, 19:05
    У меня жена далека от спорта и та с радостными возгласами объявила о победе нашей сборной.(она целый день в телефоне). Не смотрел ....... игры . Молодцы! Как в статье написано ,просто МУЖИКИ!
    garnik
  19. Dzafdet Вчера, 19:07
    Цитата: Misha Честный
    Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
    И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

    Есть такое понятие - спортивный дух. Немцы ведь не только Канаду одолели, но и шведов. Да и мы выскреблись за 55 секунд до конца. Капризов- красавчик, три передачи и гол! drinks
    Dzafdet
    1. Tusv Вчера, 21:09
      Цитата: Dzafdet
      Капризов- красавчик, три передачи и гол!

      Гусев 2 передачи и два гола. По статистике только эта пятерка и выиграла финал
      Tusv
  20. Denis Obukhov Вчера, 19:23
    Заметье, за нас играла даже не сборная, а просто ребята собрались и подав индивидуальные заявки обыграли все сборные других государств, а что бы сделала Сборная России?
    Denis Obukhov
  21. kefan Вчера, 19:24
    И все же главная золотая медаль олимпиады у нас, всех с Победой! (Но моих седых волос сегодня явно прибавилось).
    kefan
  22. Denis Obukhov Вчера, 19:26
    Да. По окончанию матча на ум всплыла только одна аналогия - разгром фашистов по Москвой. Тогда немцы тоже уже кремль из биноклей разглядывали, программки, билетики на парад на Красной Площади отпечатали и тут такой писец из Сибири прибежал... Да уж быль про русский характер, просыпающийся на самом краю чистая правда, можно нас унижать, бить безбоязно, подсыпать мельдоний,сбивать штурмовики бомбить Вагнеровцев, чем нам хуже, тем вам вороги будет больней, прибежит в самый последний момент русский писец и задерет на ваши радости заднюю лапку...
    Denis Obukhov
  23. sauvage Вчера, 19:28
    лично для меня была главная победа над сборной сша,это месть была, за все их козни.
    sauvage
  24. prapor75m Вчера, 19:39
    Цитата: SOF
    А наши, красавцы. Один подвиг в конце третьего периода чего стоит....

    это точно , при счете 3:2 когда наши схватили удаление - подумал все каюк ....
    prapor75m
    1. krokodil25 Вчера, 22:26
      Цитата: prapor75m
      подумал все каюк

      РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ
      krokodil25
  25. prapor75m Вчера, 19:42
    Цитата: Dzafdet
    Капризов- красавчик, три передачи и гол!

    Капризов бесспорно красавчик , но спас Гусев - 2 шайбы и пожалуй важнейшая когда он спас сборную от поражения
    prapor75m
  26. Олежек Вчера, 19:44
    Или даже так:



    И ведь не поспоришь...
    Олежек
    1. LiSiCyn Вчера, 20:42
      Цитата: Олежек
      Или даже так:

      Хватит ныть...
      За немцев болел, что ли ?? Ты, уже своими коментами, все ленту зас...л !!

      Это НАШИ, это ХОККЕЙ....!!!! У них, цвет формы, как ФЛАГ !!!
      LiSiCyn
      1. Олежек Вчера, 20:47
        У них, цвет формы, как ФЛАГ !!!

        И морды честные!
        А ещё - я Горбачёва видел!
        Олежек
        1. LiSiCyn Вчера, 22:15
          И....???
          tongue А мне, честно говоря пофиг...
          И вообще, вы мне не интересны... fool
          Но сборную, обливать грязью не надо... stop
          LiSiCyn
  27. demo Вчера, 19:47
    Если объективно.
    Играли на твердую тройку.
    С одним немецким игроком три наших возятся. Так разве можно играть?
    Случилось чудо.
    Вторая шайба с такого острого угла залетела, что при повторе моя жена (абсолютно не спортивный и равнодушный к спорту человек) аж матюкнулась - ти по ох, ни х... чего себе?
    Так разве бывает?
    Я ей и говорю - бывает, но только у наших.
    И еще одна шайба. На уровне предыдущей. Правой вытянутой рукой, слева, в мертвый угол вратаря.
    Класс.
    А немцы забивали нашим со стандартных позиций, которые мы им услужливо предоставляли исполнить.
    Ну и где же здесь командная игра?
    Опять у нас как всегда - на индивидуальных качествах отдельных игроков.
    И тут уже вопрос к системному подходу формирования и подготовки команды как мировому-европейскому первенству, так и к олимпиаде.
    Ну не могут индивидуалисты, считающиеся звездами, за пару месяцев свое "Я" сломать. И играть как задумал тренер.
    "Эго" так и прет.
    Поэтому и валерьянки сегодня выпито столько, что аптечные сети опустели.
    Но все равно "С победой".
    В 43 - Сталинград.
    В 2018 - 4:3.
    К слову. В 1918 году вокруг Царицына (в будущем Сталинград) шли ожесточенные бои.
    Вот такая символика.
    demo
    1. LiSiCyn Вчера, 20:34
      Цитата: demo
      43 - Сталинград.
      В 2018 - 4:3.
      К слову. В 1918 году вокруг Царицына (в будущем Сталинград) шли ожесточенные бои.

      Символично... good
      Как давно , МЫ , этого ждали!!!!!!!
      И пофиг, на всяких...
      Цитата: Олежек
      А как вы мыслите комрад, что бы сказали МОК американцы (ы) если бы им предложили отказаться от звёздно-полосатого знамени и выступать под белой тряпкой?

      Это ПОБЕДА РОССИИ !!!! Вне зависимости, как она называлась... И форма, на наших, была Красная... И гимн, мы спели НАШ !!! И болельщики НАШИ, были с разными флагами,но флагов МОК, в их руках.... Небыло !!! good
      LiSiCyn
      1. Олежек Вчера, 20:39
        Это ПОБЕДА РОССИИ !!!! Вне зависимости, как она называлась...


        good
        Олежек
        1. LiSiCyn Вчера, 22:24
          Цитата: Олежек
          И болельщики НАШИ, были с разными флагами,но флагов МОК, в их руках.... Небыло !!!
          LiSiCyn
    2. Tusv Вчера, 21:17
      Цитата: demo
      Если объективно
      \
      Если объективно. То сначала пересмотрите Молодежку а потом делайте громогласные выводы.
      Немчура осознанно нам забила только третью шайбу
      Tusv
  28. ODERVIT Вчера, 20:00
    Всех с Победой!!! Не скрою было тревожно, особо за минуту до окончания третьего периода. Но все равно, зная настойчивость тренера и его команды верио и не ошибся. В регулярном чемпионате КХЛ Никита не раз проделывал такие броски. в ближний угол и с такого угла. А были ли НХЛовцы или нет- пустое это их выбор и проблема. РОССИЯ выиграла хоккейный турнир ОИ-18. Это история и факт.
    ODERVIT
  29. Олежек Вчера, 20:11


    Тут вот есть такая древняя дискуссия: что ценнее - жизнь вечная или 30 сребренников?
    право первородства или миска чечевичной похлёбки? Вопрос.
    А вы дети, как думаете?
    Олежек
  30. ваняватный Вчера, 20:17
    сижу третий раз смотрю матч , с идиотски счастливой улыбкой ... good
    ваняватный
  31. SOF Вчера, 20:20
    Цитата: Александр War
    Наши поют Гимн России!

    ...эпично...!!!!!!!!!
    Вот и был гимн, кто б сомневался!!!!
    SOF
  32. 16112014nk Вчера, 20:21
    Ещё неизвестно, сколько произошло инфарктов в России после такой игры.Такие игры смотреть людям с слабым сердцем противопоказано.
    16112014nk
  33. Сибирский цирюльник Вчера, 20:49
    Ребята, в очередной раз доказали, что они МУЖИКИ( вспомним финал столетия хоккея , тоже переломили игру) , в отличии от гламурных и избалованых писюгавцев от футбола. На таких держится наша земля. Успехов им и спасибо, что порадовали всех нас!)
    Сибирский цирюльник
  34. мыслитель Вчера, 20:55
    А историю надо знать...
    Последний вариант флага Канады, собственно ничего не говорит о независимости. Юридически и фактически Канада так и остаётся колонией Великобритании.
    Елизавета II, Божьей милостью Королева Соединённого королевства, Канады и других королевств и территорий, Глава Содружества, Защитница Веры. Все канадские законы ратифицируются монархом или его представителем (генерал-губернатором) и подписываются им. Все канадские паспорта выпускаются от имени Её Величества Королевы.
    мыслитель
  35. Олежек Вчера, 21:27


    Ещё и так можно сказать.
    Олежек
  36. sxfRipper Вчера, 21:41
    Спасибо за победу, мужики!
    С этим - СОГЛАСЕН!!!
    А вся остальная статья - на тему У Кого Пиписька Длиньше! С соответствующей раздачей приманок для флудеров, троллей етс...
    А Мужикам - ещё раз СПАСИБО!!!
    sxfRipper
  37. КОТ БАЮН Вчера, 22:02
    Искренне рад! Поздравляю Россию! Молодцы мужики!
    Абы не нашли мельдоний после вручения наград. С этих слизняков станется. Но даже если найдут - без разницы. Все уже давно прочухали, что это травля русских ничего общего с чистотой спортсменов не имеет.
    КОТ БАЮН
  38. Vadim851 Вчера, 23:00
    Поздравляю россиян с золотом, доказали что могут и это очень важно. Немцам тоже следует отдать должное, прыгнули выше головы.
    Vadim851
  39. Комментарий был удален.
  40. Radikal Вчера, 23:20
    Цитата: Misha Честный
    Просто объясните мне тупому, КАК Канада могла проиграть немцам?! Остальное пофиг....
    И как наши же этим немцам чуть не проиграли? Что за волшебная травка у немцев?

    Как, как - мельдоний пивом разбавляли! wassat
    Radikal
  41. Fayter2017 Сегодня, 01:01
    Андрей К,
    Песня красивая а девушка просто обалденная, до такой степени что просто душа радуется, красота спасет мир!))
    Fayter2017
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