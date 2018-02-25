04:02 26 февраля

Газпром бьет рекорды по экспорту газа

Текущая неделя стала для компании «Газпром» рекордной – четвертый день подряд она бьет собственные рекорды по суточным поставкам газа в дальнее зарубежье, передает РИА Новости.



Эта неделя уже стала для "Газпрома" рекордной. 24 февраля компания снова, четвертый раз за последние четыре дня, улучшила абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый исторический рекорд – 655,2 миллиона кубометров. Рост по сравнению с 23 февраля, когда было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение, – 2,4 миллиона кубометров,
сообщили в пресс-службе компании.


«При этом новый рекорд был установлен в субботу – в выходной день, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю», – подчеркнули в Газпроме.

В 2017 году компания увеличила экспорт природного топлива в страны дальнего зарубежья на 8,4% – до 194,4 млрд. кубов. В начале этого месяца председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что «Газпром» ставит перед собой задачу сохранить экспортные поставки в 2018 году на уровне 2017 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 125

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  1. Тралл Вчера, 18:25
    Пучит от санкций Газпромушку smile
    Тралл
    1. Гигант мысли Вчера, 18:34
      Вот если бы Газпром ставил рекорды по снабжению населения России газом и снижением тарифов для него, вот тогда была бы радость.
      Гигант мысли
      1. cniza Вчера, 18:39
        Для начала бы обеспечил 100 % снабжение населения России.
        cniza
        1. GABALIS Вчера, 18:44
          Точно у каждого хутора по ГРС !!! Да чего уж там на каждый посёлок собственную АЭС!!!
          GABALIS
        2. Николай Грек Вчера, 18:50
          Цитата: cniza
          Для начала бы обеспечил 100 % снабжение населения России.

          и как вы себе это представляете??? recourse recourse забыли площадь нашей страны??? what what wassat wassat wassat
          Николай Грек
          1. cniza Вчера, 19:38
            Николай , не забыл , но у нас даже рядом с магистралями , не все могут получать газ по трубе ... рядом!
            cniza
            1. Николай Грек Вчера, 20:32
              Цитата: cniza
              Николай , не забыл , но у нас даже рядом с магистралями , не все могут получать газ по трубе ... рядом!

              нуууу...не без проблем...решать эти вопросы как-то надо...явлинский обещал всё и вся газифицировать....надо за него голосовать...останемся без страны, зато все с газом!!! wassat wassat laughing laughing laughing
              Николай Грек
              1. Василенко Владимир Вчера, 21:03
                с ним и без газа останемся
                Василенко Владимир
                1. Николай Грек Вчера, 21:06
                  Цитата: Василенко Владимир
                  с ним и без газа останемся

                  зато будете жить с мыслью, что можно газифицировать 100% России!! wink laughing laughing
                  Николай Грек
                  1. cniza Вчера, 21:25
                    Вот он пусть и грезит , а нам нужна реальность.
                    cniza
                    1. Николай Грек Вчера, 21:55
                      Цитата: cniza
                      Вот он пусть и грезит , а нам нужна реальность.

                      думаю, в реальности не вариант 100% страны газифицировать!!!! да и никто к этому не рвется...в бытность мою "питерцем", строящиеся дома не подключали к газу!!! request request request теоретически, если взять Москву с Питером, которые будут "заточены" под электричество, уже десятки процентов "негазифицированных" попадут в эту "негативную" статистику!!! request request
                      Николай Грек
                      1. Василенко Владимир Вчера, 22:24
                        Цитата: Николай Грек
                        теоретически, если взять Москву с Питером, которые будут "заточены" под электричество, уже десятки процентов

                        тогда цена на липездричество должна быть в разы ниже иначе без штанов можно остаться, простой пример на дом в 100 квадратов нужен электрический котел примерно 30 кВт, плюс варочная панель около 7, плюс духовка примерно 4-5
                        при таких мощностях только на электросети работать будешь
                        Василенко Владимир
                  2. Василенко Владимир Вчера, 22:18
                    и на фига мне сея мысль?!!!!
                    мне бы газ подвести, что бы баллоны не тоскать
                    Василенко Владимир
                2. Николай Грек Сегодня, 00:24
                  Цитата: Василенко Владимир
                  тогда цена на липездричество должна быть в разы

                  нуу..так-то для такой категории потребителей цена на электричество ниже!!!
                  Николай Грек
          2. Василенко Владимир Вчера, 19:54
            Цитата: Николай Грек
            и как вы себе это представляете???

            какам к верху, мы вопим про северный поток два, но при этом даже не подумали сделать отводку в Калининградскую область
            Василенко Владимир
            1. Николай Грек Вчера, 20:36
              Цитата: Василенко Владимир
              Цитата: Николай Грек
              и как вы себе это представляете???

              какам к верху, мы вопим про северный поток два, но при этом даже не подумали сделать отводку в Калининградскую область

              мне как помнится, в Калининградской области в виду её географического положения, ставку делают на электричество!!! а вы спец по укладке морских трубопроводов??? знаете методику и специфику??? расскажите, легко ли в открытом море сделать ответвлении??? поделитесь знаниями!!! feel feel
              Николай Грек
              1. Василенко Владимир Вчера, 21:02
                Цитата: Николай Грек
                в виду её географического положения, ставку делают на электричество!!!

                ээээ
                а енто электричество пердячим паром вырабатывают?!!!
                Цитата: Николай Грек
                расскажите, легко ли в открытом море сделать ответвлении??? поделитесь знаниями!!!

                мне фиолетово легко или сложно, мне что бы купить балон газа нужно 30 км в одну сторону прошвырнуться
                а насчет ответвлений

                Василенко Владимир
                1. Николай Грек Вчера, 21:13
                  Цитата: Василенко Владимир
                  ээээ
                  а енто электричество пердячим паром вырабатывают?!!!

                  не знаю я, чем вы там его у себя вырабатываете!!! what what

                  На вопрос, остается ли приоритетным для региона вопрос энергетической безопасности, врио губернатора области ответил:

                  — У нас строятся дополнительные генерации, которые позволят нам существовать в изолированном режиме. Даже если наши партнеры реализуют свою идею о выходе из единого энергетического кольца. Мы здесь находимся в графике. Правительство РФ соответствующие графики утвердило. Выделило огромные беспрецедентные объемы финансирования. Это порядка 100 млрд рублей на строительство вот этой генерации. Порядка 20 млн рублей — на замену сетевого хозяйства.

                  «Газпром» тоже реализует многомиллиардный проект по созданию подземных хранилищ, терминала регазификации и прочее. Поэтому в этом смысле понимаем, что в 2018 году станем уже полностью энергонезависимыми. Нам не будет уже страшен никакой президент Литвы, ни другие более сурово к нам относящиеся политики. Поэтому в этом смысле мы каких-то особых переживаний не испытываем, идем в графике.
                  Цитата: Василенко Владимир
                  мне фиолетово легко или сложно, мне что бы купить балон газа нужно 30 км в одну сторону прошвырнуться
                  а насчет ответвлений

                  так вы тока в виде картинок владеете знаниями или сами строили ответвления и знаете, как там все обстоит??? what what what
                  Николай Грек
                  1. Василенко Владимир Вчера, 22:28
                    Цитата: Николай Грек
                    врио губернатора области ответил:

                    антошка и не то ответить может, это киндер сюрприз а не губернатор, у нас большая Ж с мощностями, в 10 году в морозы до полного перекрытия мощностей не хватило самую малость
                    Цитата: Николай Грек
                    Поэтому в этом смысле понимаем, что в 2018 году станем уже полностью энергонезависимыми.

                    это он я так понимаю брякнул в промежутке между охотой на бобров и приданию нового смысла работе почтальонов, посему простите но его бред комментировать смысла нет ни какого
                    Цитата: Николай Грек
                    так вы тока в виде картинок владеете знаниями или сами строили ответвления и знаете, как там все обстоит???

                    не умничайте, одна существующий проект с ответвлениями, вторая проект собственно газпрома, а значит это возможно
                    Василенко Владимир
                    1. Николай Грек Сегодня, 00:29
                      Цитата: Василенко Владимир
                      антошка и не то ответить может, это киндер сюрприз а не губернатор, у нас большая Ж с мощностями, в 10 году в морозы до полного перекрытия мощностей не хватило самую малость

                      и с каких пор у вас Алиханов задним числом аж с 10 года значится губернатором??? what wassat wassat wassat
                      Цитата: Василенко Владимир
                      не умничайте

                      recourse recourse тогда вы поделитесь своим практическим опытом прокладки морских газопроводов!!! fool fool laughing laughing laughing
                      Николай Грек
            2. Аскет Вчера, 21:14
              Цитата: Василенко Владимир
              но при этом даже не подумали сделать отводку в Калининградскую область

              Минск – Вильнюс – Калининград .
              Протяженность на территории Калининградской области — около 155 км.

              Основной диаметр — 500 мм.

              Рабочее давление — 5,4 МПа.

              Производительность — 2,5 млрд куб. м в год.

              Мощность КС «Краснознаменская» — 12 МВт.

              В 2005 году «Газпром» построил компрессорную станцию (КС) «Краснознаменская». В 2009 году введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода на территории Калининградской области и увеличена с 8 до 12 МВт мощность КС. В результате проектная производительность газопровода достигла 2,5 млрд куб. м газа в год.
              В 2016 году введен в эксплуатацию газопровод-отвод до г. Черняховска протяженностью около 25 км и автоматизированная газораспределительная станция производительностью 23,4 тыс. куб. м газа в час.В октябре 2017 года «Газпром» завершил сооружение двух газопроводов-отводов к городам Гусеву и Советску. Это повысило надежность газоснабжения новых теплоэлектростанций — Маяковской и Талаховской.
              По СПГ должны ввести в строй терминал объект будет включать регазификационный терминал СПГ морского базирования, а также магистральный газопровод от терминала до точки врезки в газопровод-отвод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград на Калининградское ПХГ.

              Протяженность морского участка газопровода составит около 4,5 км, сухопутного - 8,8 км.

              Трасса газопровода проходит по территории Зеленоградского района и Ковровского сельского поселения.
              Сейчас уровень газификации области составляет 62%. немного не дотянув до среднероссийского уровня 64,5%
              Власти региона оптимистично заявляют, что к 2020 г уровень газификации региона достигнет порядка 80%.
              Аскет
              1. Василенко Владимир Вчера, 22:29
                Цитата: Аскет
                Минск – Вильнюс – Калининград .

                на сегодня официально новые пром предприятия к газоснобжению не подключаются в связи с нехваткой мощностей, об
                это объявили летом, кроме того шпроты обсуждали ограничение существующего транзита
                Василенко Владимир
          3. moskowit Вчера, 20:09
            Статья 1.2. Собственность на недра

            Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью.

            Таким образом граждане РФ по сути не имеют никаких прав на недра, находящиеся на территории России. Доходы от добычи углеводородов и других полезных ископаемых распределяются между государством и добывающими компаниями.

            Да, у государства существуют различные фонды(Фонд национального благосостояния), в которые поступают доходы от добычи полезных ископаемых, но зачастую деньги эти либо лежать до лучших времен, либо тратятся не на улучшение условий жизни граждан.

            Давайте взгянем на зарубежный опыт:

            В Норвегии нефть объявлена достоянием народа, как и все природные ресурсы страны. Деньги от нефтяных доходов идут на социальные программы и Фонд Всеобщего Благоденствия. И Норвегия постепенно стала превращаться в одну из богатейших стран мира, где ВВП на душу населения достигает 40 тыс. долларов. За 30 лет доход Норвегии составил 454,5 млрд.долларов.

            На личный счет каждого норвежца поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных доходов. На сегодняшний день эти отчисления составляют более 100 000 долларов у каждого норвежца. На каждого ребенка, при рождении открывается счет в банке, куда поступает не менее 3 тыс. долларов доходов от налога на прибыль.

            Четыре года подряд ООН ставит Норвегию на первые места в мире по «человеческому развитию».

            В отличие от России, норвежцы исходят из того, что природные ресурсы, нефти и газ – это не достояние отдельных лиц, отдельных компаний, а всего общества, и от их разумного использования зависит будущее страны.

            Арабские страны также не отстают от своего европейского коллеги. К примеру, в ОАЭ государством на каждого гражданина открывается счет, и к совершеннолетию он имеет на нем около ста тысяч долларов. Кроме того, каждый гражданин этой страны имеет право выбрать для обучения любой университет мира, и государство оплатит все расходы. В Кувейте счет открывают всего на три тысячи долларов, зато здесь можно получить беспроцентный кредит на сумму 220 тыс. долл. для строительства жилья, а домохозяйкам и несовершеннолетним государство платит неплохие “зарплаты”. В Саудовской Аравии действуют по той же схеме, плюс здесь существуют совершенно бесплатные медицина и образование, которые, благодаря щедрому финансированию, поднялись на довольно высокий уровень.

            moskowit
            1. NKT Вчера, 20:38
              Бессмысленно сравнивать с Норвегией или с СА или с Катаром, так как у нас добыча газа (нефти) на человека в десятки раз меньше - много нас.
              NKT
              1. moskowit Вчера, 21:39
                Никто и не сравнивает... Но обогащение оголтелых кланов, разжиревших на добыче и продаже народного достояния, как то не очень вписывается в декларируемое "строительство" социального государства..... sad sad stop stop
                moskowit
              2. Старый Хрен Вчера, 22:36
                Цитата: NKT
                Бессмысленно сравнивать с Норвегией или с СА или с Катаром, так как у нас добыча газа (нефти) на человека в десятки раз меньше - много нас.

                А куда у нас деваются леса, золото, серебро, металлы, уголь, полезные ископаемые? Да никуда не деваются. Идут на обогащение олигархии. 300 семей и будьте любезны. Можете и дальше ... "Много нас". Дураков у нас много.
                Старый Хрен
            2. Николай Грек Вчера, 20:39
              Цитата: moskowit
              Да, у государства существуют различные фонды(Фонд национального благосостояния), в которые поступают доходы от добычи полезных ископаемых, но зачастую деньги эти либо лежать до лучших времен, либо тратятся не на улучшение условий жизни граждан.

              мож тады хватит орать, что Россия сидит на нефтегазовой игле??? wink laughing laughing laughing
              Цитата: moskowit
              В Норвегии

              recourse recourse давно норвегия стала схожа с Россией хотя бы по числу населения и площади??? what fool fool fool laughing laughing laughing
              Николай Грек
              1. Servisinzhener Вчера, 20:55
                В ВВП доля нефтегаза не столь небольшая, а вот в бюджете одна небезизвестная нефтяная компания давала почти четверть дохода.
                Servisinzhener
                1. Николай Грек Вчера, 21:15
                  Цитата: Servisinzhener
                  В ВВП доля нефтегаза не столь небольшая, а вот в бюджете одна небезизвестная нефтяная компания давала почти четверть дохода.

                  тогда пусть чёс свой соорганизовывают...то у них Россия а нефтяной игле...то у них от нефти и газа население ничего не получает!! fool fool wassat wassat wassat
                  Николай Грек
              2. moskowit Вчера, 21:45
                А Вы Грек не слишком ли легкомысленно и не обосновано иллюстрируете комментарий картинками... По своему состоянию ума судите, любезный...
                moskowit
        3. AID.S Вчера, 19:06
          Цитата: cniza
          Для начала бы обеспечил 100 % снабжение населения России.

          Могут, плати только.Недавно был по тв репортаж, деревенские, костромские вроде, решили, что лучше дровами будут топить чем газифицироваться. Газификация была равна по цене 25 сезонам на дровах. Увы, Газпром и трансгазы и местгазы коммерческие предприятия. Их задача-прибыль.
          AID.S
          1. просто экспл Вчера, 19:18
            в СССР цель была не прибыль , чего ж ту деревню при СССР к газу не подключили ?
            просто экспл
            1. Василенко Владимир Вчера, 19:55
              Цитата: просто экспл
              в СССР цель была не прибыль , чего ж ту деревню при СССР к газу не подключили ?

              если бы все остальное было как при СССР то и фиг с ним
              Василенко Владимир
            2. AID.S Вчера, 20:37
              Цитата: просто экспл
              прибыль , чего ж ту деревню при СССР к газу не подключили ?

              Читайте материалы съездов КПСС, там утверждались программы развития страны. Возможно найдете ответ.
              AID.S
        4. просто экспл Вчера, 19:17
          ну да , Россия щедрая душа , потратить 17 млрд рублей , что бы подключить к дому 46 домой . ну с такими иканамиздами как Вы нас точно ждет "процветание" .
          просто экспл
        5. Офицер запаса Вчера, 20:54
          Цитата: cniza
          Для начала бы обеспечил 100 % снабжение населения России.


          Совершенно верно, Виктор! Все эти прибыли господина Миллера и его братии на населении России вряд ли отразятся. Ну еще пару футбольных клубов где-нибудь купят. И еще пару каких-нибудь небоскребов для своих офисов построят.
          Восторг за их успехи просто распирает!
          Офицер запаса
      2. ilya_oz Вчера, 18:39
        Лучше бы доступное дешевое электричество делали, чем этот идиотизм с газификацией каждого поселка. Кто будет эти тысячи километров труб потом ремонтировать и обслуживать? Электричество и безопаснее, и удобнее.
        ilya_oz
        1. dauria Вчера, 23:46
          Электричество и безопаснее, и удобнее.


          Гениально. Обогревать дом тоже электричеством ? Да вы батенька, миллиардер.Про КПД слыхали ? Даже шведский миллионер свой домик отработанным маслом, щепками и грязью пополам с мазутом отапливает. Чтобы получить 1 квт электричества, надо сжечь топлива на 3 квт. Так что водичку греть всё ж таки дешевле газом. Аж в 3 раза дешевле.
          dauria
      3. Тралл Вчера, 18:39
        Цитата: Гигант мысли
        Вот если бы Газпром ставил рекорды по снабжению населения России газом и снижением тарифов для него, вот тогда была бы радость.

        Валютой готовы платить? По тарифам Германии? Нет? Где стране ещё брать валюту для товаров, не производящихся в России?
        Тралл
        1. andrej-shironov Вчера, 19:03
          Цитата: Тралл
          Цитата: Гигант мысли
          Вот если бы Газпром ставил рекорды по снабжению населения России газом и снижением тарифов для него, вот тогда была бы радость.

          Валютой готовы платить? По тарифам Германии? Нет? Где стране ещё брать валюту для товаров, не производящихся в России?

          Развивать свою промышленность не подходит? wink Так и будем реальное богатство за всякую хрень на запад продавать в угоду власти?
          andrej-shironov
        2. moskowit Вчера, 20:04
          Да вкладывать в экономику вероятного противника....
          В марте этого года Россия купила американские облигации на сумму $13,5 млрд и довела свои вложения в этот актив почти до $100 млрд.
          moskowit
      4. Балу Вчера, 18:46
        Цитата: Гигант мысли
        Вот если бы Газпром ставил рекорды по снабжению населения России газом и снижением тарифов для него, вот тогда была бы радость.

        Газпром готов к запуску газопровода из Азейрбаджана в Европу через Турцию? belay
        Балу
      5. andrej-shironov Вчера, 19:05
        Не для таких мелочных целей создавался Газпром! Выдумали тоже-обеспечение местного населения газом! Эка задача! Вот бабла заработать для себя и власти это да, это грандиозная и самое главное, важная задача! laughing
        andrej-shironov
      6. виктор н Вчера, 20:46
        Каждому своё: ковбои пасут скотину, повара жарят антрекоты, а гурманы балдеют.
        виктор н
      7. антивирус Вчера, 20:49
        и + к "вот если бы..."

        -если бы экспорт сливочного масла из РФ рос как газа
        -если бы Шелл и ВиПи покупали нашу арматуру и приводы, сист слежения-контроля и простейшие КИП( стесняюсь про электронику на писать)
        -если бы Форд закрыл , из-за дороговизны(?) заводы в ЕС и все произ-во полного цыкла развернул в России
        -если бы...
        мы- СЫТЫЙ СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК, А КОХЛЫ-ГОЛОДНЫЙ
        долго еще к подлинному суверенитету идти
        антивирус
        1. Василенко Владимир Вчера, 21:04
          Цитата: антивирус
          мы- СЫТЫЙ СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК, А КОХЛЫ-ГОЛОДНЫЙ

          скажите вы в каком доме живете?
          Василенко Владимир
          1. антивирус Вчера, 21:06
            67 г постройки 5 эт газ колонка
            антивирус
            1. Василенко Владимир Вчера, 22:31
              чудесно, то есть с центральным отоплением, а вот когда будете с автономным тогда про сытый придаток рассуждать будете, у нас полторы недели мороз, забадались топить круглосуточно что бы не вымерзнуть
              Василенко Владимир
    2. Svarog Вчера, 18:37
      А нам то что, от "прорывов" и рекордов, что жизнь у народа лучше становится? Последняя инициатива в медицине, отменили бесплатные анализы на кровь, узи и другие обследования у узких специалистов. То есть медицина по факту стала платной. Это в Татарстане, поделитесь, как в России дела обстоят.
      Svarog
      1. сергей32 Вчера, 18:47
        Несколько дней назад сдавал анализы , делал УЗИ и прочие обследования для получения квоты на операцию на колене в федеральном центре травмотологии (на тренировке порвал связку). Не платил ни копейки. Операция тоже будет для меня бесплатно, хотя стоит 130 тыр. Вместе со мной получают квоты еще несколько человек, в основном пенсионеры меняют себе суставы на титановые.
        сергей32
        1. Николай Грек Вчера, 18:54
          Цитата: сергей32
          Несколько дней назад сдавал анализы , делал УЗИ и прочие обследования для получения квоты на операцию на колене в федеральном центре травмотологии (на тренировке порвал связку). Не платил ни копейки. Операция тоже будет для меня бесплатно, хотя стоит 130 тыр. Вместе со мной получают квоты еще несколько человек, в основном пенсионеры меняют себе суставы на титановые.

          ай-яй-яй...непорядок...должны были делать всё платно, а вы намылились и сделали бесплатно!!! am laughing laughing laughing наверное, взятку дали, чтобы бесплатно сделать!!! feel laughing laughing laughing
          Николай Грек
          1. сергей32 Вчера, 19:28
            Можно сделать побыстрее платно, а можно подождать малость своей очереди на квоту и потратиться только на дорогу в Смоленск. Я предпочел второе, как никак детей четверо. А подобные операции в рамках высокотехнологичной помощи там хорошо освоены и поставлены на поток. Кстати, не раз подумал о том, что хорошо что живу в России, не в штатах к примеру. Там такая операция меня бы разорила.
            сергей32
            1. Николай Грек Вчера, 20:41
              Цитата: сергей32
              Можно сделать побыстрее платно, а можно подождать малость своей очереди на квоту и потратиться только на дорогу в Смоленск. Я предпочел второе, как никак детей четверо. А подобные операции в рамках высокотехнологичной помощи там хорошо освоены и поставлены на поток. Кстати, не раз подумал о том, что хорошо что живу в России, не в штатах к примеру. Там такая операция меня бы разорила.

              да это я так, иронизировал выше....вы на призыв сварога сразу выдали неудобную для него инфу!!! wassat wassat wassat
              Николай Грек
              1. Svarog Вчера, 21:02
                Цитата: Николай Грек
                да это я так, иронизировал выше....вы на призыв сварога сразу выдали неудобную для него инфу!!!

                Вы везде врагов ищите, не удобная для меня инфа.. Я вопрос задал, узнать, в России такая фигня тоже есть или только в Татарстане.. Вы погоны заработали за то, то ура громко кричите? hi
                Svarog
                1. Николай Грек Вчера, 21:17
                  Цитата: Svarog
                  Я вопрос задал, узнать, в России такая фигня тоже есть или только в Татарстане.

                  если вы по клаве так неистово колотить можете, то должно было хватить мозгов и обратится в прокуратуру!!! fool fool wassat wassat но легче же языком просто в тырнете болтать...естественно, если ваще "ваш случай" существовал в реальности!! wink yes
                  Николай Грек
                  1. Svarog Вчера, 21:21
                    Цитата: Николай Грек
                    Цитата: Svarog
                    Я вопрос задал, узнать, в России такая фигня тоже есть или только в Татарстане.

                    если вы по клаве так неистово колотить можете, то должно было хватить мозгов и обратится в прокуратуру!!! fool fool wassat wassat но легче же языком просто в тырнете болтать...естественно, если ваще "ваш случай" существовал в реальности!! wink yes

                    Вы по клаве нет хуже моего колотите..
                    Svarog
                    1. Николай Грек Вчера, 21:59
                      Цитата: Svarog
                      Цитата: Николай Грек
                      Цитата: Svarog
                      Я вопрос задал, узнать, в России такая фигня тоже есть или только в Татарстане.

                      если вы по клаве так неистово колотить можете, то должно было хватить мозгов и обратится в прокуратуру!!! fool fool wassat wassat но легче же языком просто в тырнете болтать...естественно, если ваще "ваш случай" существовал в реальности!! wink yes

                      Вы по клаве нет хуже моего колотите..

                      приходится, че ж делать!!! request request request вы от меня часто жалобы слышали??? what what
                      Николай Грек
                2. dauria Сегодня, 00:23
                  Я вопрос задал, узнать, в России такая фигня тоже есть или только в Татарстане.


                  Есть такое - прямо в областной клинике. Врачу не понравились результаты анализов крови, тут же отправил пересдавать этажом ниже - уже за 300 р. belay Неделю назад, Н.Новгород. Удивились, посмеялись и ...заплатили. А остальное -КТ, рентген, кардиограммы - "условно-бесплатные" . К сроку сделать бесплатно нереально из-за очередей, идём в платный диагностический центр.
                  dauria
        2. andrej-shironov Вчера, 19:01
          smile Вас точно не было по телевизионным канал, где детям на операции собирают? Хотя конечно, вы же взрослый. Детей то власти не обязательно лечить. Пусть неравнодушные граждане скидываются.
          andrej-shironov
          1. Svarog Вчера, 19:03
            Цитата: andrej-shironov
            smile Вас точно не было по телевизионным канал, где детям на операции собирают? Хотя конечно, вы же взрослый. Детей то власти не обязательно лечить. Пусть неравнодушные граждане скидываются.

            У нас Газпром лучше кривоногим футболистам платить будет миллионы, чем деткам на операции..
            Svarog
            1. виктор н Вчера, 21:05
              Неравнодушные граждане на корм кошечкам и собачкам сотни миллиардов скармливают. Может, на кривоногих футболистов - это душевней будет, по божески?!!
              виктор н
          2. Николай Грек Вчера, 20:43
            Цитата: andrej-shironov
            Пусть неравнодушные граждане скидываются.

            у циФФилизованных западных переняли!!! wink request request
            Николай Грек
          3. антивирус Вчера, 20:53
            федеральные квоты -и местные "хроники " и простые простудные, и травмы" скользкий лед-ушиб, иди домой-до свадьбы заживет"-- разные категории
            антивирус
          4. виктор н Вчера, 21:02
            С сотворения мира средств на лечение всех страждущих не хватало. И впредь так будет. Прочим - милость Божия. Молитесь!
            виктор н
        3. woron333444 Вчера, 19:54
          У жены подруга поменяла коленку, а теперь собирается вторую менять. Бесплатно.
          woron333444
        4. Servisinzhener Вчера, 21:02
          Тут полно таких персоонажей. У одного стоимость газа в 7 раз выше чем в европе, у другого нет Почты России в Крыму, третьему не дают полис ОМС при наличии паспорта, у четвёртого Ткачёв уничтожил виноделие сильнее чем Горбачёв при котором все виноградники под корень были вырублены. Но как только начинаеш им предоставлять факты, куда-то исчезают.
          Servisinzhener
          1. Николай Грек Вчера, 21:18
            Цитата: Servisinzhener
            Но как только начинаеш им предоставлять факты, куда-то исчезают.

            не все....хуже упертых баранов!!! wassat wassat wassat request request request
            Николай Грек
      2. ivagulin Вчера, 19:30
        мелкая порвала ухо-нигде не было шовного материала, ни за какие деньги, так пластырем залепили. НЕНАВИЖУ
        ivagulin
      3. виктор н Вчера, 20:56
        Впечатление - газку вдохнули, проветриться не мешает: где газ, а где УЗИ.
        виктор н
    3. Zoldat_A Вчера, 18:55
      Цитата: Тралл
      Пучит от санкций Газпромушку smile

      Практичеси Газпромушка от укросанкций умер... laughing Как пишет МИХАН - хе-хе....
      Zoldat_A
      1. ul_vitalii Вчера, 20:05
        Да, у МИХАНА смех заразительный, прочитаю его пост с фирменным хе-хе... и сам начинаю хи-хи... laughing
        ul_vitalii
        1. Zoldat_A Вчера, 20:41
          Цитата: ul_vitalii
          Да, у МИХАНА смех заразительный, прочитаю его пост с фирменным хе-хе... и сам начинаю хи-хи... laughing

          У меня тоже фирменная фишка есть - "НАС ТАК УЧИЛИ".. МИХАНовское Хе-хе.... drinks
          Zoldat_A
          1. виктор н Вчера, 21:13
            Сердобольные умиляют: сами водку, небось, пьянствуют, кошаков откармливают, а прочих детками попрекают. Почему только Газпром, а не меня?! Хе-хе? Или, всё же - хи-хи?
            виктор н
            1. Zoldat_A Вчера, 21:28
              Цитата: виктор н
              Хе-хе? Или, всё же - хи-хи?

              Всё-таки хе-хе.... МИХАН одобряет...
              Zoldat_A
            2. Zoldat_A Вчера, 21:33
              Цитата: виктор н
              водку, небось, пьянствуют, кошаков откармливают, а прочих детками попрекают.

              Водку почти не пью, пью коньяк кизлярский. Кошаков не держу - держу двух собак - немецкую овчарку и алабая. И тот, и другой за меня порвёт любого... А внучек в Рязань пойдёт - сам за руку отведу... Так что меня упрекнуть не в чем....
              Zoldat_A
  2. Геркулесыч Вчера, 18:29
    О стране бы подумали! fool Какой процент негозифицирован, и почему провести газопровод по улице к дому это как хорошую машину купить! Нашли чем хвалиться! Они бы лучше свое" ухо "да прочие антинародные станции и каналы позакрывали! Жду нападок "правельных до противного " и урякалок! am
    Геркулесыч
    1. Тралл Вчера, 18:33
      Цитата: Геркулесыч
      О стране бы подумали! fool Какой процент негозифицирован, и почему провести газопровод по улице к дому это как хорошую машину купить! Нашли чем хвалиться! Они бы лучше свое" ухо "да прочие антинародные станции и каналы позакрывали! Жду нападок "правельных до противного " и урякалок! am

      Лучше бы пенсионерам раздали газовыми баллонами для дачи и газовыми зажигалками военным пенсионерам drinks
      Тралл
      1. Zoldat_A Вчера, 19:04
        Цитата: Тралл
        и газовыми зажигалками военным пенсионерам

        Я и сам могу купить - отличная газовая в гараже лежит - и стОит всего 80 рублей... .
        За всех военных пенсионеров не скажу, но за себя отвечаю - на газовую зажигалку денег хватает, заработал....
        Zoldat_A
    2. Горный стрелок Вчера, 18:37
      А в курсе, что "Газпром" только газопроводы высокого давления строит? А местные газопроводы низкого давления - это МЕСТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА?
      Может, стоит чуть изучить вопрос?
      Горный стрелок
      1. Василенко Владимир Вчера, 18:39
        Цитата: Горный стрелок
        Может, стоит чуть изучить вопрос?

        так может прибыля милера пустить на это инфраструктуру, а не выпендриваться
        Василенко Владимир
        1. Кубик123 Вчера, 19:02
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Горный стрелок
          Может, стоит чуть изучить вопрос?

          так может прибыля милера пустить на это инфраструктуру, а не выпендриваться

          Какие прибыля? Все в налоги уходит
          "«Газпром» увеличит выплату налогов по итогам 2017 г. на 15% - до 2,2 трлн рублей"
          http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-uveli
          chit-vyplatu-nalogov-po-itogam-2017-g-na-15percen
          t-do-2-2-trln-rubley-1011729482
          Кубик123
          1. Василенко Владимир Вчера, 19:21
            Цитата: Кубик123
            "«Газпром» увеличит выплату налогов по итогам 2017 г. на 15% - до 2,2 трлн рублей"

            бедненький, так скоро по миру в рубище пойдет
            Василенко Владимир
          2. NKT Вчера, 20:50
            Газпром - да, налоги платит. Вопрос в другом. Почему в компаниях, где у государства контрольный пакет акций, огромные зарплаты у менеджмента? У Сечина с Миллером одно время почти под миллиард рублей было за год. Это что такое? Мы копейки детям на операции собираем, а тут такие зарплаты? У погибшего президента Тоталя была зп с выплатами чуть больше миллиона евро. И это не только касается компаний из нг отрасли, возьмите ту же РЖД или почту России.
            NKT
      2. Zoldat_A Вчера, 20:47
        Цитата: Горный стрелок
        А в курсе, что "Газпром" только газопроводы высокого давления строит? А местные газопроводы низкого давления - это МЕСТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА?
        Может, стоит чуть изучить вопрос?
        вот только не надо здесь, на ВО, рассказывать, чем труба 219 отличается от трубы 1250... ДУрней нет.... И Офицеры, которых в начале 90-х из армии Свердловский Алкаш попёр - место в жизни нашли....
        Zoldat_A
      3. Servisinzhener Вчера, 21:06
        А зачем?! Просто нужно сильнее кричать: -ДОКОЛЕ?!!!
        Servisinzhener
    3. Николай Грек Вчера, 18:55
      Цитата: Геркулесыч
      Какой процент негозифицирован

      а какой процент негазифицирован??? winked winked winked
      Николай Грек
      1. woron333444 Вчера, 19:58
        У нас до города оставалось протянуть трубы 70км, но губернатором стал коммунист Суриков и всё разобрали. У него сын занимался углем.
        woron333444
    4. виктор н Вчера, 21:18
      Даже когда деньги находишь: это не тебе повезло, а кому-то горе приключилось.
      Дешёвый газ домой - за чей счёт желаете? Газпром потом расходы с МЕНЯ спишет?
      виктор н
  3. DEZINTO Вчера, 18:34
    я очень за них рад.......кто-то получит премию и купит два новых лексуса, ну зашибись теперь мне веселее идти в магазин.
    DEZINTO
    1. Геркулесыч Вчера, 18:37
      Только идите побыстрее, а то нефть дорожает, и продукты тоже!
      Геркулесыч
    2. Тралл Вчера, 18:37
      Цитата: DEZINTO
      я очень за них рад.......кто-то получит премию и купит два новых лексуса, ну зашибись теперь мне веселее идти в магазин.

      Лексус это статус капитана полиции или вахтёра в Газпроме smile
      Тралл
      1. DEZINTO Вчера, 18:39
        Лексус это статус капитана полиции или вахтёра

        Или уборщицы которая убирается у уборщицы дома, пока она убирается в подвале у уборщика в здании "газ-пром" . laughing
        DEZINTO
        1. виктор н Сегодня, 00:08
          И что: Запретить Лексусы и будет Вам счастье?
          виктор н
          1. dauria Сегодня, 00:39
            кто-то получит премию и купит два новых лексуса


            Что значит "Кто-то" ? Есть список акционеров . У мадам Батуриной- Лужковой например 1% акций Газпрома. Скромно так . Всего-то сотая часть "Достояния России" wassat А вы вот свой ваучер небось пропили, ай-яй-яй. Да, когда в окопах сопли морозить будете, защищая Родину, уж не забудьте и Лужковскую дольку малую грудью прикрыть.
            dauria
      2. NKT Вчера, 20:52
        Капитаны полиции даже Патролами не брезгуют wink
        NKT
    3. Балу Вчера, 18:47
      Цитата: DEZINTO
      я очень за них рад.......кто-то получит премию и купит два новых лексуса, ну зашибись теперь мне веселее идти в магазин.

      Наши люди на лексусах в було sad чную не ездят
      Балу
      1. Геркулесыч Вчера, 19:13
        Ну да, только на Роллс-Ройсах, или как минимум, Бентли! wassat Для поездок в булошную! wassat Еще канает "Майбах "! wassat
        Геркулесыч
        1. DEZINTO Вчера, 19:34
          Еще канает "Майбах "!

          Майбах - пфф тоже мне, вот это ведро? для поездки в булочную? позорище же! lol

          Бугатти Chiron - вот более менее, можно на людях появится не краснея как нищеброд.
          Всего лишь 220 миллионов рублей,.....ну зато не пешком... laughing

          DEZINTO
          1. Геркулесыч Вчера, 19:49
            Тогда я уж лучше по простому -на танке Т90 подъеду за хлебушком в булочную! wassat
            Геркулесыч
            1. Вадим237 Вчера, 21:59
              И должны потом будете миллиард - за испорченное дорожное покрытие.
              Вадим237
              1. DEZINTO Вчера, 22:16
                По снегу нормально, даже дрифт заложить можно....





                "Добрый вечер, мне бутылочку винца, и хлебушка".....:))
                DEZINTO
        2. виктор н Сегодня, 00:12
          Лучше - Т-90. По-любому.
          виктор н
  4. Василенко Владимир Вчера, 18:38
    я заплакать от умиления должен?
    топим газом европу, а сами при этом используем дрова
    Василенко Владимир
  5. Наблюдатель2014 Вчера, 18:39
    Газпром бьет рекорды по экспорту газа
    У-Р-А !!!!!!!!!!!!! Позвоню другу .Он в дом себе как раз на подключение деньги собирает.Наверное обрадуется.Да что там другу.Всех нас вместе с этим выдающимся событием ! Горячая вода и отопление наверное дорожать теперь не будут wassat laughing
    Наблюдатель2014
  6. nemec55 Вчера, 18:40
    Интересно как в наукраине с газом нашим ворованным
    И что воровать перестали ? Или просто сьели и сидим молча
    nemec55
    1. woron333444 Вчера, 20:01
      Сидят без газа. У меня знакомый в деревне под Полтавой. Три года назад у него газ даже в коровнике был. А теперь только дровами.
      woron333444
      1. Антарес Вчера, 20:38
        Цитата: woron333444
        Сидят без газа. У меня знакомый в деревне под Полтавой. Три года назад у него газ даже в коровнике был. А теперь только дровами.

        та то скорее всего дороговизна вынуждает дрова. Газ местный стоит как импортный плюс все издержки доставки с хаба +НДС и прочие шняги.
        Газ есть. А чего ему не быть то. Потребление его уменьшилось. Дороговато.
        Цитата: woron333444
        И что воровать перестали ? Или просто сьели и сидим молча

        конечно воруем. Каждый украинец ворует российский газ laughing . Прям из дому.
        Антарес
        1. woron333444 Сегодня, 02:54
          Я не писал про воровство. Если воруют, то руководители. А газа у них нет от слова совсем. Отключили деревню от газа.
          woron333444
  7. Masya Masya Вчера, 18:40
    ни холодно, ни жарко...
    Masya Masya
    1. Василенко Владимир Вчера, 19:23
      Цитата: Masya Masya
      ни холодно, ни жарко...

      да нет холодно как раз
      Василенко Владимир
      1. Masya Masya Вчера, 19:28
        Цитата: Василенко Владимир
        да нет холодно как раз

        им может быть... впрок запасаются... мне нет! love
        Masya Masya
        1. Василенко Владимир Вчера, 19:53
          вы о чем?!
          и чем вы в впрок запасаетесь?!
          Василенко Владимир
  8. andrej-shironov Вчера, 18:55
    Больше!!! Больше К
    andrej-shironov
  9. лысова Вчера, 18:57
    Народ рад за него.
    лысова
  10. andrej-shironov Вчера, 18:58
    Больше!!!! Я говорю: Больше Колей из Уренгоя!!! Всё для рекордов любимого Газпрома и Роснефти. Социально ориентированных государственных олигархов Сечина да Миллера! wink Будем у Запада на коленях ползать и прощения просить, но создадим условия для очередных рекордов этих корпораций и обогащения властной верхушки!
    andrej-shironov
    1. Курсант Вчера, 19:55
      Хотя знаете , ГАЗПРОМ тратит на социальные нужды своих работников приличные деньги и спортсменов в своих коллективах поддерживает очень хорошо, и дурдома от руководства к своим работникам нет и не было, в отличии от своих коллег нефтянников крутых разведчиков.
      Курсант
  11. dojjdik Вчера, 19:16
    у туркмен газ бесплатный свет тоже и бензин по себестоимости в смысле копеечный и кредит если взял то проц не платиш-а почему у них так а у нас эдак- так тама евреев в министерствах нет потому и бесплатно
    dojjdik
  12. максим1987 Вчера, 20:00
    Цитата: Svarog
    То есть медицина по факту стала платной. Это в Татарстане, поделитесь, как в России дела обстоят.


    а Татарстан уже не Россия? Может и войной на нас пойдете? Забыли что это завоеванная нами территория?
    максим1987
  13. Jovanni Вчера, 20:12
    Газпром бьет рекорды по экспорту газа

    Вот непонятно мне, радоваться, или горевать... буржуи выкачивают кровушку из земли нашей, пухнут от доллАров карманы ихние. А внукам нашим что останется? Ихние то, уже сейчас по Лондонам разным на "Мазератти" рассекают...
    Jovanni
  14. Под куполом Вчера, 20:28
    россиянам что с этого
    Под куполом
    1. Николай Грек Вчера, 20:46
      Цитата: Под куполом
      россиянам что с этого

      recourse recourse на свой флаг гляньте!!! what what laughing laughing laughing
      Николай Грек
  15. Бензорез Вчера, 20:32
    Молодец Газпром. Дай ему Бог здоровья.
    Мы рекорды не бьём, но как говорит директор ТАМ нами довольны.
    Бензорез
  16. Антарес Вчера, 20:39
    Очень суровая погода в Европе-вынуждает покупать больше топлива. Обогрев.Судя по погоде-Газпром еще больше увеличит свое достояние-температура продолжает падать.
    Антарес
  17. Иван58 Вчера, 22:06
    А правительство , наверно, ставит рекорды по вбухиванию средств в америкосовские бумаги. Хотел написать ценные .
    Иван58
  18. 452336 Сегодня, 00:06
    Господа товарищи, вы в курсе, что в сша и канаде многие домохозяйства отапливаются дровами, электричеством и привозным пропаном?
    452336
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