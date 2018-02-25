Газпром бьет рекорды по экспорту газа

Эта неделя уже стала для "Газпрома" рекордной. 24 февраля компания снова, четвертый раз за последние четыре дня, улучшила абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый исторический рекорд – 655,2 миллиона кубометров. Рост по сравнению с 23 февраля, когда было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение, – 2,4 миллиона кубометров,

Текущая неделя стала для компании «Газпром» рекордной – четвертый день подряд она бьет собственные рекорды по суточным поставкам газа в дальнее зарубежье, передает РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.«При этом новый рекорд был установлен в субботу – в выходной день, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю», – подчеркнули в Газпроме.В 2017 году компания увеличила экспорт природного топлива в страны дальнего зарубежья на 8,4% – до 194,4 млрд. кубов. В начале этого месяца председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что «Газпром» ставит перед собой задачу сохранить экспортные поставки в 2018 году на уровне 2017 года.