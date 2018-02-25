03:56 26 февраля

Латвийское правительство запретило въезд в страну Кадырову и Бастрыкину

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин внесены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела Сергея Магнитского, передает РИА Новости.

МИД Латвии

В четверг глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что запретил въезд не территорию республики 49 лицам, в том числе Кадырову, Бастрыкину, а также бывшему сотруднику российских спецслужб, подозреваемого британской прокуратурой в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрея Лугового и других лиц.


Восьмого февраля сейм призвал латвийское правительство ввести санкции против физических лиц, причастных к «делу Магнитского». В своем законопроекте депутаты осудили Россию, за якобы недостаточное расследование обстоятельств смерти Магнитского, а также подчеркнули, что «Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции».

Проект разработала комиссия сейма по иностранным делам.

Напомним, сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Российские правоохранители обвиняли Магнитского в налоговых махинациях. Позже, в ноябре 2009 года, он скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв под арестом почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Санкции, связанные с делом Магнитского, уже приняли такие страны, как США, Канада, Великобритания, Литва, Эстония.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 65

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  1. предки с Дона Вчера, 19:05
    Им самим то не давит от смеха с собственной "значимости", экономики и науки нет, зарабатывают время от времени на страшилках замшелой угрозе с Востока. Давно бы прикрыть этот русофобский паноптикум из демократов-лесных братьев.
    предки с Дона
    1. 79807420129 Вчера, 19:24
      В своем законопроекте депутаты осудили Россию, за якобы недостаточное расследование обстоятельств смерти Магнитского, а также подчеркнули, что «Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции».

      Уже ржу не могу.Шпроты говорят. laughing
      79807420129
      1. cniza Вчера, 19:42
        Господи , а эти то чего пыжатся ? хозяин приказал.
        cniza
        1. Тралл Вчера, 19:48
          А Кадыров кушать не может - так Домский собор посетить в Риге хочет smile
          Тралл
          1. cniza Вчера, 19:50
            Если он захочет посетить , то виза ему не потребуется. lol
            cniza
          2. ПалБор Вчера, 21:09
            Цитата: Тралл
            А Кадыров кушать не может - так Домский собор посетить в Риге хочет smile

            А вдруг.Приобщиться к европейской культуре.
            ПалБор
            1. ПалБор Вчера, 21:11
              Но пиво у них хорошее.
              ПалБор
              1. cniza Вчера, 21:28
                А у нас не хуже , правда Кадыров его не пьет.
                cniza
                1. Татьяна Вчера, 22:37
                  ПалБор
                  Но пиво у них хорошее.
                  Плевать на их пиво! Пусть они своим латвийским пивом захлебнуться!
                  России объявить экономические санкции этой странишке Латвии и отказать в поставках пива в нашу страну, а также шпрот в гораздо большем объёме!
                  Татьяна
          3. midivan Вчера, 23:12
            Цитата: Тралл
            А Кадыров кушать не может - так Домский собор посетить в Риге хочет smile

            Ему этот собор проще в Грозном построить, у него мечеть дороже Риги laughing
            midivan
        2. антивирус Вчера, 21:12
          держите Бастрыкина, сбежать удумал в Латвию.
          там прознали и для нашего блага запретили ему въезд
          короче"...ты пошто боярыню обидел, смерд?..."
          антивирус
      2. RASKAT Вчера, 21:12
        Какая трагедия, Кадыров же как раз из Латвии ну прям не вылазиет. lol
        RASKAT
      3. Балу Вчера, 21:39
        А Бастрыкин с Кадыровым только собрались отпуск провести в Латвии, шпроты половить... не сбудется их мечта, все теперь... sad
        Балу
        1. Misha Честный Вчера, 22:14
          Цитата: Балу
          А Бастрыкин с Кадыровым только собрались отпуск провести в Латвии, шпроты половить... не сбудется их мечта, все теперь... sad

          Скорее бы уж провели. Причем вместе с Аматой.... Достали про...е...балты.
          Misha Честный
      4. Zoldat_A Вчера, 21:42
        Цитата: 79807420129
        Уже ржу не могу.Шпроты говорят.

        Кадыров огорчился??? laughing laughing
        Zoldat_A
    2. Misha Честный Вчера, 19:26
      Раз уж пошла такая пьянка, то прошу прощения у ребят из Литвы, Латвии и Нидерландов, которые настрочили на меня жалобу админам. Особенно один Голландец - ник начинается с H. Прости, гад ты, прости - я тоже гад. Удачи тебе и всех благ. )
      Misha Честный
      1. Касым Вчера, 19:38
        Прибалтика сама себе могилу роет. Вот зачем им это? РФ осталось разобрать ж\д и газопроводы на металлолом, и оставить их порты без работы. Евродотации заканчиваются, еэсовские экономические проекты уже свернуты. Властям Прибалтики пора с протянутой рукой по миру идти, а не с соседом разборки устраивать. hi
        Касым
        1. Misha Честный Вчера, 19:43
          Цитата: Касым
          Прибалтика сама себе могилу роет. Вот зачем им это? РФ осталось разобрать ж\д и газопроводы на металлолом, и оставить их порты без работы. Евродотации заканчиваются, еэсовские экономические проекты уже свернуты. Властям Прибалтики пора с протянутой рукой по миру идти, а не с соседом разборки устраивать. hi


          В большой политике - да. Но у этого сайта свои приблуды...
          Misha Честный
          1. Подрезчик Вчера, 20:08
            Что-то мне подсказывает, что Кадырову и Бастрыкину эти санкции до лампочки... no Но как хочется триебалтам "прогнуться" перед хозяевами, подхалимство прет из всех щелей!
            Подрезчик
            1. Misha Честный Вчера, 22:28
              Могу ответить только ... этим. )
              Хороша песня!
              Misha Честный
      2. Zoldat_A Вчера, 21:43
        Цитата: Misha Честный
        Раз уж пошла такая пьянка, то прошу прощения у ребят из Литвы, Латвии и Нидерландов, которые настрочили на меня жалобу админам. Особенно один Голландец - ник начинается с H. Прости, гад ты, прости - я тоже гад. Удачи тебе и всех благ. )

        Миша, пилюнь слюнями... drinks
        Zoldat_A
        1. Misha Честный Вчера, 22:17
          Цитата: Zoldat_A
          Миша, пилюнь слюнями

          Уже, но мимо... ;) Но спасибо! )
          Misha Честный
  2. Геркулесыч Вчера, 19:07
    Кадыров сейчас наверняка в Латвийское посольство звонит, wassat умоляет разрешить вьезд! lol А Бастрыкин карволол с валидолом пачками, упаковками кушает wassat , и рыдает белугой! wassat
    Геркулесыч
    1. Zoldat_A Вчера, 21:44
      Цитата: Геркулесыч
      Кадыров сейчас наверняка в Латвийское посольство звонит, умоляет разрешить вьезд!

      good good
      Zoldat_A
  3. Геркулесыч Вчера, 19:09
    А если Кадыров приедет на "поезде дружбы " , Латвийские власти пожалеют горько, или сильно горько о своем решении? wassat
    Геркулесыч
    1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:35
      Зачем поезд? Самолет дружбы)) Джигитов одного аула хватит, чтоб шпротов поставить в крайне унизительную коленно-локтевую позу))
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Zoldat_A Вчера, 21:50
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Зачем поезд? Самолет дружбы)) Джигитов одного аула хватит, чтоб шпротов поставить в крайне унизительную коленно-локтевую позу))

        Две роты "кадыровцев" хватит, чтобы всю прибалтийсую "армию" в "коленно-локтевую" поставить....
        Zoldat_A
        1. linkor11 Вчера, 23:04
          Zoldat_A - Wenn die ZOLDATEN durch die schtadt marschieren - Ну что,ариец, это твоя любимая песня, а? А хорошо твоих братанов-вагнеровцев бортонули, ох как хорошо. Впредь будут знать, как лезть на высокотехнологичный американский спецназ.
          linkor11
          1. Zoldat_A Сегодня, 02:35
            Цитата: linkor11
            Zoldat_A - Wenn die ZOLDATEN durch die schtadt marschieren

            Балбесу даже объяснять ничего не хочу... Я - РУССКИЙ СОЛДАТ. ПОДПОЛКОВНИК ВДВ, на минутку. Китель в шкафу висит - орденов-медалей три килограмма... Прошедший то, что Вашему Израилю в страшном сне не снилось. Поэтому просто - НЕ ГАВКАЙ...... Тут таких израильских троллей и до тебя до хрена было, и после тебя будут... Всех переживём....
            Zoldat_A
  4. КВУ-НСвД Вчера, 19:11
    Кадыров с Бастрыкиным обмыли это дело рижским бальзамом и издевательски закусили шпротиной . При этом много ржали и загадочно перемигивались... laughing Кадыров по секрету рассказывал при этом , что уже подобрал место в старой Риге под базирование ребят из "Востока" soldier
    КВУ-НСвД
  5. федоров Вчера, 19:12
    Во Кадыров удивился ? smile
    А Украина что , надо также строго запретить. Это же Латвия сказала, а не хухры-мухры - гегемон гавкающих шавок. Думаю Задорнов на той стороне офигевает.
    федоров
  6. Victor_B Вчера, 19:13
    Они так расстроились...
    Капли будут пить. (с)
    Victor_B
    1. Piramidon Вчера, 19:29
      Цитата: Victor_B
      Они так расстроились...

      Ну еще бы не расстроиться. Билеты купили, чемоданы собрали, места в гостинице забронировали... и вдруг шпроты их так обломали. laughing
      Piramidon
  7. Masya Masya Вчера, 19:16
    представляю, как Кадыров расстроился laughing что ему в это сортире делать? разве, что в туалет сходить... laughing
    Masya Masya
  8. Egorovich Вчера, 19:17
    Ну Кадыров и Бастрыкин точно горько заплачут от такого беспредела, устроенного такой "великой" страной-сявкой, как Латвия. yes
    Egorovich
  9. Геркулесыч Вчера, 19:19
    Латвия сама гавкнула в сторону России, или был звонок из госдепа с командой "Латвия, голос, голос "???
    Геркулесыч
    1. Masya Masya Вчера, 19:23
      love
      Цитата: Геркулесыч
      Латвия сама гавкнула в сторону России, или был звонок из госдепа с командой "Латвия, голос, голос "???

      предвосхитила волю хозяина, теперь косточку ждет... wink
      Masya Masya
      1. Геркулесыч Вчера, 19:41
        Марина! love По прибытии туда Кадырова, у Латвийцев эта косточка поперек горла застрянет! lol Они еще в его честь улицу назовут, и памятник там поставят ему! lol
        Геркулесыч
        1. Masya Masya Вчера, 19:45
          Цитата: Геркулесыч
          у Латвийцев эта косточка поперек горла застрянет!

          хорошо если в горле, а если ещё куда забьет? прости господи... feel
          Masya Masya
  10. лысова Вчера, 19:22
    А что там интересно вообще делать?! Прошли времена.
    лысова
  11. ul_vitalii Вчера, 19:24
    В ответ можем разрешить им переходить дорогу на красный свет и заплывать за буйки smile
    ul_vitalii
  12. Дормидонт Вчера, 19:25
    Они теперь туда на спор будут ездить каждую неделю на броневиках с мигалками
    Дормидонт
  13. Черный Джо Вчера, 19:28
    Переживут запрет
    И бастрыкин
    и тем более кадыров
    Черный Джо
  14. demo Вчера, 19:29
    По-моему этим двум там, пока, делать нечего.
    А если понадобится, то они и спрашивать визу не будут.
    Или я ошибаюсь?
    demo
  15. федоров Вчера, 19:55
    Для думалки в голове - данные ООН. Они скоро сами вымрут, поржать будет не с кого. Кому лень цифры складывать, то сегодня население Латвии уменьшилось на 49 чел. И зачем им война с Россией. ?

    Счетчик населения Латвии
    25-02-2018 18:54:59
    1 907 095
    Численность населения
    877 563
    Численность мужского населения (46.0%)
    1 029 532
    Численность женского населения (54.0%)
    2 906
    Рождено в этом году
    41
    Рождено сегодня
    4 246
    Умерло в этом году
    60
    Умерло сегодня
    -2 111
    Мигрировало в этом году
    -30
    Мигрировало сегодня
    -3 452
    Рост численности населения в этом году
    -49
    Рост численности населения сегодня
    федоров
  16. behemot Вчера, 19:55
    вот ни тепло ни холодно, ни мне, ни указанным персонажам. И что?
    behemot
  17. APASUS Вчера, 20:08
    Представляю как Кадыров опечалился ,это же надо ,его не пустили в Латвию.
    APASUS
  18. Mavrikiy Вчера, 20:30
    Латвийское правительство запретило въезд в страну Кадырову и Бастрыкину
    А почему только двоим, больше не поместилось на листочке? Из-за двух фамилий столько бумаги перевели. А говорят что прибалты экономные. Нет, проглядывает у них широта русской души, сколько ее не души!
    Mavrikiy
  19. Симон Вчера, 20:38
    Латвийское правительство запретило въезд в страну Кадырову и Бастрыкину --- А Кадырову и Бастрыкину в России не плохо, что им делать в Латвии! request tongue
    Симон
  20. manne mann Вчера, 20:40
    Пора вернуть т.н. латвию тому, кому она принадлежит - России!
    manne mann
  21. faterdom Вчера, 20:45
    Так и чего,теперь Кадыров в не едет в Латвию??? Вот горе-то! У него территория поширше будет: он может запретить приезд всех членов сейма на территорию России. Причем, не прибегая к каким-то официальным "постановлениям" - просто известив через соц, сети, в которых он еще не закрыт.
    faterdom
  22. FalconD Вчера, 21:16
    Кадыров опять скажет, что поедет в Латвию, если верховный главнокомандующий прикажет!))
    FalconD
  23. Громобой Вчера, 21:21
    Мне вот интересно, а вот Кадыров вообще куда-нибудь выезжает из своей Чечни?)))
    Громобой
    1. iliitchitch Сегодня, 01:03
      Цитата: Громобой
      Мне вот интересно, а вот Кадыров вообще куда-нибудь выезжает из своей Чечни?

      Да наладил тему он в Сирии , по линии разведки , за что илиично от меня ему пять баллов по пятибалльной .
      iliitchitch
  24. iliitchitch Вчера, 21:27
    - Эх , магницкий , магницкий , старая ты сволочь ...
    - Можно подумать , что ты сволочь молодая ...
    Это из фильма цитата .
    И вообще , вор должен сидеть в тюрьме , а не трупом своим грозно потрясать под флагом полосатым , точка .
    iliitchitch
    1. Zoldat_A Вчера, 21:55
      Цитата: iliitchitch
      - Эх , магницкий , магницкий , старая ты сволочь ...
      - Можно подумать , что ты сволочь молодая ...
      Это из фильма цитата .
      И вообще , вор должен сидеть в тюрьме , а не трупом своим грозно потрясать под флагом полосатым , точка .

      Помню оба фильма - плюсую неистово.....
      Zoldat_A
  25. samarin1969 Вчера, 21:49
    России пора перенести посольство из Риги в Брюссель. Этот натовский полигон теряет остатки признаков государства и здравого смысла.
    samarin1969
    1. iliitchitch Сегодня, 01:23
      Цитата: samarin1969
      России пора перенести посольство из Риги в Брюссель.

      Лаврову полегчает , что ль ? Там без шансов , мозг у человеков отпечённый . Ку-ку , нахрен , из часов улетевшее .
      iliitchitch
  26. Zoldat_A Вчера, 21:54
    Цитата: КВУ-НСвД
    Кадыров с Бастрыкиным обмыли это дело рижским бальзамом и издевательски закусили шпротиной . При этом много ржали и загадочно перемигивались... laughing Кадыров по секрету рассказывал при этом , что уже подобрал место в старой Риге под базирование ребят из "Востока" soldier

    Рижский бальзам был ништяк....
    Zoldat_A
  27. faterdom Вчера, 22:22
    Цитата: Zoldat_A

    Рижский бальзам был ништяк....

    Да оно в советское время так казалось. Теперь же, напробовавшись бальзамов ликеров, виски и коньяков, коньяк предпочитаю кизлярский "Лезгинка" или "Дагестан" (6 и 13 лет соответственно), а вот бальзам мне как-то коллеги из Ярославля подогнали "Старый Ярославль", и вот его по окончании текущей бутылки я, пожалуй" куплю себе еще.
    faterdom
    1. Zoldat_A Сегодня, 02:44
      Цитата: faterdom
      коньяк предпочитаю кизлярский "Лезгинка" или "Дагестан"

      Мой выбор.
      .
      Оджоникидзе, 60. А Коммунистическую не пейте - новошлёп....
      Zoldat_A
  28. Sadko88 Вчера, 23:17
    Как по мне, прибалты мешают нашему автотуризму в ЕС и знакомых в Калининграде навещать. Пользы от них ни ЕС ни нам нет. Убыточная структура которой и помочь не даётся и бизнес плана выйти на самоокупаемость не имеет
    Sadko88
  29. Приговор Сегодня, 00:09
    Господи, как жить то теперь?..;)))
    Приговор
  30. LeonidL Сегодня, 02:49
    Пикантно и ужасно страшно! ... Только вот ни Бастрыкин, ни Кадыров в эти квази страны не издили, не ездят и врядли собирались ездить в будущем. Анекдот!
    LeonidL
  31. a.s.zzz888 Сегодня, 02:54
    Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин внесены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела Сергея Магнитского

    Отреагировали мгновенно
    Российские правоохранители обвиняли Магнитского в налоговых махинациях. Позже, в ноябре 2009 года, он скончался в СИЗО «Матросская тишина»
    laughing laughing laughing
    a.s.zzz888
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