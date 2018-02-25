Латвийское правительство запретило въезд в страну Кадырову и Бастрыкину
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин внесены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела Сергея Магнитского, передает РИА Новости.
В четверг глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что запретил въезд не территорию республики 49 лицам, в том числе Кадырову, Бастрыкину, а также бывшему сотруднику российских спецслужб, подозреваемого британской прокуратурой в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрея Лугового и других лиц.
Восьмого февраля сейм призвал латвийское правительство ввести санкции против физических лиц, причастных к «делу Магнитского». В своем законопроекте депутаты осудили Россию, за якобы недостаточное расследование обстоятельств смерти Магнитского, а также подчеркнули, что «Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции».
Проект разработала комиссия сейма по иностранным делам.
Напомним, сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Российские правоохранители обвиняли Магнитского в налоговых махинациях. Позже, в ноябре 2009 года, он скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв под арестом почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Санкции, связанные с делом Магнитского, уже приняли такие страны, как США, Канада, Великобритания, Литва, Эстония.
Москва в свою очередь неоднократно заявляла о недопустимости политизации «дела Магнитского».
В четверг глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что запретил въезд не территорию республики 49 лицам, в том числе Кадырову, Бастрыкину, а также бывшему сотруднику российских спецслужб, подозреваемого британской прокуратурой в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрея Лугового и других лиц.
Восьмого февраля сейм призвал латвийское правительство ввести санкции против физических лиц, причастных к «делу Магнитского». В своем законопроекте депутаты осудили Россию, за якобы недостаточное расследование обстоятельств смерти Магнитского, а также подчеркнули, что «Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции».
Проект разработала комиссия сейма по иностранным делам.
Напомним, сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Российские правоохранители обвиняли Магнитского в налоговых махинациях. Позже, в ноябре 2009 года, он скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв под арестом почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Санкции, связанные с делом Магнитского, уже приняли такие страны, как США, Канада, Великобритания, Литва, Эстония.
Москва в свою очередь неоднократно заявляла о недопустимости политизации «дела Магнитского».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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