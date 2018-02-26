Вой вокруг "русского террора" в Сирии. Всё закономерно

Право, всё как в пословице. Караван летит, а на земле-то что творится… Собаки с ума сходят! Ну нельзя так, просто нельзя.Понятно, что хуже русского может быть только… Нет, пожалуй, ничего быть не может. Русский – это явление такого порядка, вроде цунами. Диагностировать можно, а вот бороться – никак.Выходные, но работа стоять не может. Тем более, святая работа по изобличению и обвинению русских во всех смертных грехах.Олимпиады мало? Да ладно. Все закономерно и показательно. И также криворуко и колченого, как и олимпийские обвинения. Как будто одни и те же господа сценарии писали.Хотя вполне может быть, что и так. Специалисты нынче в дефиците.Специалисты по бреду – тем более.А бреда хватало. Вообще, его много быть просто не может. Надо, чтобы шквал вымыслов и откровенной дури захлестывал мозги потребителя информации, сбивал с толку и заставлял в итоге поверить в самый изощренный вымысел.Хорошо, резолюция в ООН, выдвинутая Швецией и Кувейтом, нам не понравилась. Бывает. Вето упало на бумажку не хуже ФАБ-500. И тут-то началось…Уже можно точно определить, кто взвыл первым. Уже перемолотая не раз Syrian Observatory for Human Rights. Вот как эти борцы за права человека из Лондона умудряются так точно подсчитать количество погибших, я не знаю. Наверное, спутники висят круглосуточно над Сирией.За 48 часов «бомбардировок» Восточной Гуты деятели из «сирийской обсерватории» убили 250 человек, в том числе 58 детей и 42 женщины. Организация утверждает, что в бомбардировках и артиллерийских обстрелах участвовали сирийские войска и вертолеты, а также российская авиация. И еще «не менее 100» детей с 5 по 9 февраля этого года.Конечно, как всегда, телефоны сели, фотоаппараты разбились, видеокамеры «не завезли». Доказательств ноль, но джентльменам верят на слово.Но даже джентльмены путаются в показаниях.Действительно, а чего их жалеть, сирийцев? Уже промелькнули цифры в 500 погибших, а детей до 220 увеличили.И вот уже Госдепартамент США с пеной на клыках требует от России перестать поддерживать Дамаск. Естественно, в связи с обстрелами и бомбардировками.Джимми и Джейни пруфов, правда, тоже не представили. И на сегодняшний день доказать причастность российских ВКС к бомбежкам никто не может. Но, правда, это никому и не надо. И так сойдет.Между тем, никто не собирается просто перечитать брифинги Минобороны России всего-навсего за 19 и 20 февраля. А стоило бы.В брифингах говорилось, что обстрелам из Восточной Гуты подверглись районы Дамаска, в том числе жилые кварталы и здания, где работают россияне. Среди пострадавших россиян нет. А вот про то, что по Восточной Гуте велась хоть какая-то ответка – ни слова.И ни одного кадра, ни одной буквы у тех же «наблюдателей». Тишина и могильный покой.Зато теперь «иксперды» всех мастей бросились рассуждать на тему «чем русские убивают детей». Особенно наши, доморощенные. Нет, импортные тоже зажигают по полной, благо, судя по всему, оплачено от души и вперед.Чего стоят джем-сейшны от так называемой банды независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Господа поведали всему миру в ряде материалов, чем «работают русские». Список умилил, там реально не хватало только тактических ядерных зарядов. Остальное было все.«Вишенка на торте» — объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ-500ПМ/ПМВ), так называемые «вакуумные». Доказательств нет, но «источники» уверяют, что эти боеприпасы применяются против сирийцев постоянно.Вызывает интерес, на чем основано такое убеждение «источников» и (самое главное) как они умудрились выжить после применения ОДАБ.Ну и конечно, наши сами подставились по полной. Это Су-57 в количестве 4 единиц – это вот нечто. Что пишут на эту тему зарубежные СМИ, лучше не читать даже. Если коротко – тихо сулят уютный гробик всей американской армии.Но и наши впереди планеты всей. На белых понях.Как оно? Еще вчера Гута была, а сегодня ее нет! Месть за наемников Вагнера как символ Апокалипсиса армии США. Вы только вдумайтесь, ДВЕ ТЫСЯЧИ!!!Ну правда, а чего их, супостатов, жалеть?Конечно, когда бывший офицер СБУ, а ныне блоггер начинает с умным видом вещать про то, как «Су-57 от Российских аэрокосмических сил начали колотить Гуту со страшной силой», и к утру 24 февраля Гута вообще перестала существовать…Можно, конечно, простить бывшего сотрудника СБУ, ему невдомек, что Су-57 – это истребитель. Даже не истребитель-бомбардировщик. Просто истребитель. Воздушно-космических сил, правда, но истребитель.И как четыре истребителя смогли-таки разнести в прах почти город…Суть не в воплях и криках. Суть все-таки в том, что стоит «за кадром».А за кадром у нас что? Точнее, кто.А знакомые все лица. ИГИЛ*, «Джебхат Ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*. Все те, кто реально заканчивает свой боевой путь под российскими бомбами. И это весьма беспокоит держателей акций.Именно настоящие хозяева террористов проявляют заботу о своих подчиненных на самом высоком уровне.По-другому назвать то, что происходило последние несколько дней в ООН, просто нельзя.В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию №2401, предусматривающую незамедлительное прекращение огня в Сирии. Члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны конфликта прекратили боевые действия по всей Сирии как минимум на 30 дней. Исключением являются военные операции против ИГИЛ* и вышеупомянутых организаций.Но были силы, которые всячески затягивали подписание документа и согласование. Уж очень хотелось вывести «своих» из-под удара.Не вышло.Соединенным Штатам придется смириться с тем, что террористам все-таки придется умирать.Вся шумиха, которая была поднята вокруг событий в Восточной Гуте… Это надо просто перетерпеть. Здесь как с «гибелью» сотен россиян в ЧВК Вагнера. Время все расставит на свои места.Сколько кричали об этих сотнях? И сколько смогли представить так, чтобы было хоть немного правдоподобно?То же самое будет и здесь. Выяснится, что четыре самых современных, но истребителя, не в состоянии истребить город. И сотни погибших не обнаружатся.Да, «осадок останется», но здесь главное в другом. Главное в том, что господа содержатели террористов и «умеренных» будут продолжать скрипеть зубами, подсчитывая убытки. В долларовом и поголовном эквиваленте.И никакие пляски с бубнами в ООН не помогут.А с криками придется вытерпеть. В конце концов, первый раз, что ли?