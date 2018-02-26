16:25 26 февраля

Вой вокруг "русского террора" в Сирии. Всё закономерно

Право, всё как в пословице. Караван летит, а на земле-то что творится… Собаки с ума сходят! Ну нельзя так, просто нельзя.



Понятно, что хуже русского может быть только… Нет, пожалуй, ничего быть не может. Русский – это явление такого порядка, вроде цунами. Диагностировать можно, а вот бороться – никак.


Выходные, но работа стоять не может. Тем более, святая работа по изобличению и обвинению русских во всех смертных грехах.

Олимпиады мало? Да ладно. Все закономерно и показательно. И также криворуко и колченого, как и олимпийские обвинения. Как будто одни и те же господа сценарии писали.

Хотя вполне может быть, что и так. Специалисты нынче в дефиците.

Специалисты по бреду – тем более.

А бреда хватало. Вообще, его много быть просто не может. Надо, чтобы шквал вымыслов и откровенной дури захлестывал мозги потребителя информации, сбивал с толку и заставлял в итоге поверить в самый изощренный вымысел.

Хорошо, резолюция в ООН, выдвинутая Швецией и Кувейтом, нам не понравилась. Бывает. Вето упало на бумажку не хуже ФАБ-500. И тут-то началось…

Уже можно точно определить, кто взвыл первым. Уже перемолотая не раз Syrian Observatory for Human Rights. Вот как эти борцы за права человека из Лондона умудряются так точно подсчитать количество погибших, я не знаю. Наверное, спутники висят круглосуточно над Сирией.

За 48 часов «бомбардировок» Восточной Гуты деятели из «сирийской обсерватории» убили 250 человек, в том числе 58 детей и 42 женщины. Организация утверждает, что в бомбардировках и артиллерийских обстрелах участвовали сирийские войска и вертолеты, а также российская авиация. И еще «не менее 100» детей с 5 по 9 февраля этого года.

Конечно, как всегда, телефоны сели, фотоаппараты разбились, видеокамеры «не завезли». Доказательств ноль, но джентльменам верят на слово.

Но даже джентльмены путаются в показаниях.

Действительно, а чего их жалеть, сирийцев? Уже промелькнули цифры в 500 погибших, а детей до 220 увеличили.

И вот уже Госдепартамент США с пеной на клыках требует от России перестать поддерживать Дамаск. Естественно, в связи с обстрелами и бомбардировками.

Джимми и Джейни пруфов, правда, тоже не представили. И на сегодняшний день доказать причастность российских ВКС к бомбежкам никто не может. Но, правда, это никому и не надо. И так сойдет.

Между тем, никто не собирается просто перечитать брифинги Минобороны России всего-навсего за 19 и 20 февраля. А стоило бы.

В брифингах говорилось, что обстрелам из Восточной Гуты подверглись районы Дамаска, в том числе жилые кварталы и здания, где работают россияне. Среди пострадавших россиян нет. А вот про то, что по Восточной Гуте велась хоть какая-то ответка – ни слова.

И ни одного кадра, ни одной буквы у тех же «наблюдателей». Тишина и могильный покой.

Зато теперь «иксперды» всех мастей бросились рассуждать на тему «чем русские убивают детей». Особенно наши, доморощенные. Нет, импортные тоже зажигают по полной, благо, судя по всему, оплачено от души и вперед.

Чего стоят джем-сейшны от так называемой банды независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Господа поведали всему миру в ряде материалов, чем «работают русские». Список умилил, там реально не хватало только тактических ядерных зарядов. Остальное было все.

«Вишенка на торте» — объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ-500ПМ/ПМВ), так называемые «вакуумные». Доказательств нет, но «источники» уверяют, что эти боеприпасы применяются против сирийцев постоянно.

Вызывает интерес, на чем основано такое убеждение «источников» и (самое главное) как они умудрились выжить после применения ОДАБ.

Ну и конечно, наши сами подставились по полной. Это Су-57 в количестве 4 единиц – это вот нечто. Что пишут на эту тему зарубежные СМИ, лучше не читать даже. Если коротко – тихо сулят уютный гробик всей американской армии.

Но и наши впереди планеты всей. На белых понях.

«Су-57 сровняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» — около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда».

Как оно? Еще вчера Гута была, а сегодня ее нет! Месть за наемников Вагнера как символ Апокалипсиса армии США. Вы только вдумайтесь, ДВЕ ТЫСЯЧИ!!!

Ну правда, а чего их, супостатов, жалеть?

Конечно, когда бывший офицер СБУ, а ныне блоггер начинает с умным видом вещать про то, как «Су-57 от Российских аэрокосмических сил начали колотить Гуту со страшной силой», и к утру 24 февраля Гута вообще перестала существовать…

Можно, конечно, простить бывшего сотрудника СБУ, ему невдомек, что Су-57 – это истребитель. Даже не истребитель-бомбардировщик. Просто истребитель. Воздушно-космических сил, правда, но истребитель.

И как четыре истребителя смогли-таки разнести в прах почти город…

Суть не в воплях и криках. Суть все-таки в том, что стоит «за кадром».

А за кадром у нас что? Точнее, кто.

А знакомые все лица. ИГИЛ*, «Джебхат Ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*. Все те, кто реально заканчивает свой боевой путь под российскими бомбами. И это весьма беспокоит держателей акций.

Именно настоящие хозяева террористов проявляют заботу о своих подчиненных на самом высоком уровне.

По-другому назвать то, что происходило последние несколько дней в ООН, просто нельзя.

В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию №2401, предусматривающую незамедлительное прекращение огня в Сирии. Члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны конфликта прекратили боевые действия по всей Сирии как минимум на 30 дней. Исключением являются военные операции против ИГИЛ* и вышеупомянутых организаций.

Но были силы, которые всячески затягивали подписание документа и согласование. Уж очень хотелось вывести «своих» из-под удара.

Не вышло.

Соединенным Штатам придется смириться с тем, что террористам все-таки придется умирать.

Вся шумиха, которая была поднята вокруг событий в Восточной Гуте… Это надо просто перетерпеть. Здесь как с «гибелью» сотен россиян в ЧВК Вагнера. Время все расставит на свои места.

Сколько кричали об этих сотнях? И сколько смогли представить так, чтобы было хоть немного правдоподобно?

То же самое будет и здесь. Выяснится, что четыре самых современных, но истребителя, не в состоянии истребить город. И сотни погибших не обнаружатся.

Да, «осадок останется», но здесь главное в другом. Главное в том, что господа содержатели террористов и «умеренных» будут продолжать скрипеть зубами, подсчитывая убытки. В долларовом и поголовном эквиваленте.

И никакие пляски с бубнами в ООН не помогут.

А с криками придется вытерпеть. В конце концов, первый раз, что ли?

* Запрещенные в РФ террористические организации.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 18

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  1. Humans War Сегодня, 07:13
    Маразм крепчает и крепчает...
    Humans War
  2. кедр Сегодня, 07:49
    Кто вор? Вор тот, кто громче всех кричит-"Держи вора!"
    кедр
    1. krops777 Сегодня, 10:48
      Соединенным Штатам придется смириться с тем, что террористам все-таки придется умирать.


      Неужели амерские инструкторы под раздачу попали, от того и вой подняли, ну как говорится око за око.
      krops777
  3. Ольгович Сегодня, 07:53
    Почему Россия молчит о БОЙНЯХ, устроенных амерами в Ракке и Мосуле?
    Если бы молчали обе стороны, было бы понятно.
    Но если одна все время вопит, то надо чем-то отвечать?
    Ольгович
    1. parma Сегодня, 08:30
      А кто молчит? Вы телевизор посмотрите...Каждый раз как говорят о Мосуле или Ракке (сейчас к примеру о выделении денег Ираку на восстановление) звучит фраза ".....который коалиция во главе с США уничтожила/стерла с лица земли/разрушила до основания" и тд...А официально обе стороны друг к другу претензий не имеют, максимум выражают озабоченность... Ибо все понимают-мирные всегда гибли, гибнут или будут гибнуть на войне, или Вы думаете КАБ-500/Маверик начинен "умной" взрывчаткой, убивающей только "злодеев"?
      parma
      1. Ольгович Сегодня, 09:53
        Цитата: parma
        А кто молчит? Вы телевизор посмотрите..

        Смотрю и вижу: в ООН Россию обвиняют и в Алеппо и в Гуте и т.д., а Россия в ООН о Мосуле и Ракке-молчит!
        Ольгович
        1. parma Сегодня, 13:07
          Я конечно не особо следил в праздники за происходящим, но вроде как на заседании представитель Сирии обвинил США в поддержке террористов и попытках переброски террористов в район Восточной Гутты, а американцы в ответ обвинили СИРИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ И ИХ СОЮЗНИКОВ (без точного указания кто это именно) в массовых обстрелах города без разделения целей, проще говоря в площадочных бомбардировках (а это кстати и н скрывается, даже у нас по телику показывали тяжелые РСЗО САА двигающиеся в том район)..
          Может я что-то путаю, но по уставу ООН, чтобы обвинение было официальным, нужно собирать заседание, проводить голосовании...Так вот-Россия наложила ветто на резолюцию о прекращении боевых действий на 30 дней, тк в списке были указаны организации, которые мы считаем террористами (и это не типопобеждённый ИГ, распавшаяся нусра и тд)... Если перестанете жить только сегодняшним днем, и осмотритесь по сторонам, поймете что это вполне нормальная картина для ООН! Постоянно кто-то кого-то в чем-то обвиняет! Что во времена Корейской, что Вьетнамской войны, что с Афганистаном!
          parma
  4. masff2307 Сегодня, 08:29
    Западные "партнёры" работают по Геббельсу (Ложь произнесённая тысячу раз становиться похожей на правду) и не утруждают себя как-то скрывать это.
    masff2307
  5. синоби Сегодня, 08:33
    Весь этот ор,воспринимаем как фон.Никак тоесть.А вот прибытие Су-57 самолёта ДРЛО наводит на размышления о пресечении попыток ударов в спину от НАТО.Орут бармалеи и их кураторы от ужаса,ибо как понимают что окончательный кирдык скоро и неменуем
    синоби
  6. антивирус Сегодня, 08:50
    Инжерлик надо ровнять с землей--конец войне в Сирии.
    и Ормуз перегородить цепью -как турки делала когда то с Золотым Рогом
    антивирус
  7. Anyone Сегодня, 09:02
    В Восточной Гуте находится группировка ребелов-исламистов HTS (Hayat Tahrir al-Sham), к которой жители Гуты лояльны и/или её поддерживают. Этих самых жителей там ~ 400 тыс. чел. Восточная Гута - район многоэтажной застройки, примыкающий к городской черте Дамаска. Поэтому, в цифре "250 пострадавших мирных жителей" в Гуте нет ничего удивительного. А с учетом особенностей ближневосточной арифметики, цифру 250 можно смело делить на три... Сам факт существования под носом у Асада ребеловского пригорода уже говорит о том, что жертв среди мирных жителей в операции по выдавливпнию HTS из Гуты будет много. Так как жители не спешат уходить из Гуты. Очевидно, надеются, что HTS отобъется от САА.
    Anyone
    1. Влад Петров Сегодня, 10:55
      До войны население Гуты превышала два миллиона человек сейчас 400 тысяч «лояльных» заложников. Ну не могли бармалеи вынести перемирия давай стрелять, воевать. Когда ответку получили, давай верещать. Даже ООН первая заступилась. «Не надо бармалев бить»
      Влад Петров
  8. BAI Сегодня, 09:03
    ДВЕ ТЫСЯЧИ!!!

    Ну ведь действительно, жалко, что не правда.
    BAI
    1. алекс-сп Сегодня, 10:26
      численность всего корпуса - 200 000 человек. баз в Сирии штук 5. и Гуте не должна быть самая крупная. Так что, в Сирии 10% корпуса сидит? А что остается на Афганистан и Ирак? И чего этот корпус стоит?
      алекс-сп
  9. Алекс2048 Сегодня, 09:33
    А может РФ хорош молчать. Взять да и послать и ООН и ЕС туда где им место... Ну в смысле на свалку истории.
    Алекс2048
  10. Кэптен45 Сегодня, 11:07
    Вчера на "Конте" в одной из статей,где как раз говорилось о том,что «Су-57 сровняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами, «которых там нет» — около 2000 джи-ай из ЧВК США останутся в земле Сирии навсегда». был приведён ролик о бомбардировке. Ролик длительностью 1 мин 20 сек снят каким-то арабским каналом (надписи арабской вязью), показана бомбардировка какого-то города. Реально в течении минуты снято падение не меньше десятка авиабомб на парашютах. Такое впечатление, что просто высыпали с какого-то "стратега",как в ролике про Вьетнам ковровые бомбардировки. Но утверждать,что это снято в Гуте не буду т.к. сам там не был,города не видел, арабским не владею и перевести,что говорили в ролике не могу.Но зрелище впечатляющее.
    Кэптен45
  11. Radikal Сегодня, 13:59
    Вой вокруг "русского террора" в Сирии. Всё закономерно
    А то! Принцип "Держи вора..." никто не отменял! bully
    Radikal
  12. Сергей Суворов Риа Сегодня, 16:07
    мочить всех террористов не взирая на визги западных хозяев !
    Сергей Суворов Риа
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