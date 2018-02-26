«Гиена Европы» злобно облаивает соседей

Беларусь высказала крайнюю озабоченность намерением правых радикалов в Польше провести новый марш в приграничном городе Гайновка. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.Тревогу Минска вызывает «марш памяти» с целью героизации «проклятых солдат». Так в Польше называют боевиков террористического националистического подполья, действовавших после освобождения Польши в интересах западных спецслужб. Помимо террористических актов против представителей властей ПНР, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Войска Польского и Советской Армии, они еще осуществляли геноцид по национальному и религиозному принципу, убивая русинов, украинцев, белорусов и лемки, православных и униатов.«Один из деятелей, которому они хотят воздать почести, — это главарь бандформирования Ромуальд Райс по кличке Бурый, он военный преступник», — сказал на брифинге Мирончик, напомним, что подобный марш уже проводился в прошлом году.«На совести Райса десятки сожженных вместе с их жителями белорусских деревень, сотни убитых и искалеченных мирных граждан, среди которых — дети, женщины и старики. Они были уничтожены или изувечены только потому, что принадлежали к белорусскому этносу и имели православное вероисповедание», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси.Мирончик отметил, что в польском городе Гайновка, где большинство населения имеет белорусские корни, «еще живы потомки жертв преступлений Бурого».Дело не только в этом. Выбор для провокации ближайшего приграничья с Белоруссией – это прямой вызов и месседж польских экстремистов соседней стране, говорящий о претензиях на ее западные земли.Напомним, что подобные акции националисты проводят на границе с Украиной, в знак «несогласия» с ее суверенитетом над Галицией и Волынью. Так можно вспомнить «Марш орлят перемышльских и львовских», который проходит в приграничном с Украиной городе Перемышле под лозунгами «Смерть украинцам» и «Перемышль и Львов — всегда польские».Польша становится одним из главных дестабилизирующих факторов Восточной Европы, угрожающая безопасности региона. Эта страна не только формирует ситуацию конфликта с большинством своих соседей, но и недвусмысленно высказывает территориальные или финансовые претензии к некоторым из них.Притязания на чужое в Польше пытаются «обосновать» разного рода спекуляциями на исторические темы, интерпретацией прошлого в духе радикального национализма. Этим целям служит и недавно принятая польским сеймом поправка к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступления украинских националистов и обвинения поляков в соучастии в Холокосте. Если с помощью запрета на исследование польского коллаборационизма, Варшава старается обезопасить себя от потенциально возможных исков за соучастие польских граждан в истреблении евреев, то с бандеровцами не так все просто.Дело в том, что данная законодательная норма нацелена не только, и не столько на увековечение памяти жертв этнических чисток, которые проводила УПА в годы Второй мировой войны на Западной Украине, но и на то чтобы «обосновать» «права» Варшавы на «политые польской кровью» территории «Восточных кресов». Так польские экстремисты называют древние русские земли Галицко-Волынского княжества, ныне входящие в состав Украины.Напомним, что эти территории оказались под контролем Варшавы после разгрома в 1919 году Западно-Украинской народной республики, и Польша установила на них жестокий полицейский режим, подвергая коренное население дискриминации по национальному и религиозному признаку. Русский и украинский язык оказались под запретом, земли неполяков в массовом порядке отчуждались и передавались «осадникам» (польским колонизаторам края). Тысячи человек православного и униатского исповедания были брошены в концлагерь под надуманными предлогами. Против непольского населения жандармы, уланы и «осадники» развернули настоящий террор – массовые порки целых сел и «показательные» изнасилования женщин и детей стали излюбленным инструментом «пацификации» («умиротворения» - так поляки называли комплекс карательных акций по подавлению гражданского неповиновения на русских землях).Все эти преступления польских властей, вполне попадающих под определение «геноцид», еще более ухудшили и без того непростые польско-украинские отношения, и создали предпосылки для трагедии получившей название «Волынская резня».Конечно, зверства жандармов и «осадников», никоим образом не оправдывают преступления «резунов» УПА, против женщин и детей, но они говорят о том, что поляки отрицают историческую правду, стремятся представить свое довольно хищное государство невинной жертвой всех вокруг.Вернемся так же к «проклятым солдатам». Их «борьба за свободу» ничем не отличалась от методов гренадеров Дерливангера или бандеровских палачей. Чтобы не быть обвиненными в предвзятости, процитируем ветерана «Армии Краевой», Стефана Дембского, который в своей нашумевшей книге «Экзекутор» подробно описывает будни «борцов с коммунистической диктатурой»:«…мы выбирали сёла, где преобладало польское население, потому что благодаря этому нам было легче прикончить украинцев. Не было в этих акциях никакой жалости, никаких извинений. Не мог я жаловаться и на своих товарищей по оружию. Только «Твардый», который имел личные претензии к украинцам, превосходил сам себя. Когда мы входили в украинский дом, наш «Вилусько» становился буквально безумным… Я с «Луисом» преимущественно вставали под двери и окна, а полубессознательный «Твардый»… бросался на окаменевших украинцев и резал их на куски... Однажды собрали три украинские семьи в одном доме, и «Твардый» решил прикончить их «весело». Надел найденную на полке шляпу, взял со стола скрипку, начал играть на ней. Разделил украинцев на четыре группы и при звуках музыки приказал им петь «Тут взгорье, там долина, в дупе будет Украина …». И под угрозой моего пистолета бедолаги пели, аж стекла в окнах дрожали. Это была их последняя песня. После окончания концерта «Твардый» так живо принялся за работу, что мы с «Луисом» удрали в сени, чтобы и нас ошибочно не зарезал…».Марш в Гайновке говорит о том, что нынешние польские нацисты считают себя преемниками и продолжателями дела этих кровавых маньяков, и готовы реализовывать их методы в отношении соседних народов – белорусов, украинцев, русских, литовцев. Да и ненависть к немцам сегодня вновь усиленно культивируется в Польше, сделавшей своей государственной идеологией учение о национальной исключительности поляков и всеобщей виновности окружающих перед ними.В свое время, Уинстон Черчилль назвал Польшу «гиеной Европы». Однако эта довольно точная характеристика нисколько не отпугивала англо-саксов и не мешала им использовать злобу, алчность и глупость польского руководства для разжигания очередной войны в Европе.Сегодня, поляков, ничего не забывших и ничему не научившихся, похоже, стремятся употребить аналогичным образом.