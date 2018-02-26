16:21 26 февраля

Как Путин, уничтожив шаблоны, добился успеха во внешней политике

Российский президент Владимир Путин идет от одного успеха к другому. Этого уже не могут не замечать и не признавать практически все его оппоненты. Но самое интересное состоит в том, что добился он этого самым нестандартным и, как показало время, самым эффективным для современного политика способом.



Когда-то доктор Геббельс утверждал, что от многократного повторения ложь будет казаться людям правдой. К сожалению, именно этот принцип сегодня использует в своей работе большая часть политиков и обслуживающих их журналистов. Это работает и дает нужный эффект в краткосрочной перспективе, особенно в условиях, когда твои оппоненты не имеют возможности донести до людей правду. Но это не подходит, если мы хотим выстроить информационную борьбу на годы вперед.


Пример современных США уже стал на сегодня хрестоматийным. Не Россия, по сути, уничтожает их мировую гегемонию, а их собственная ложь и беспринципность.



Как мы видим на исторических и современных примерах, расплата за это всегда наступает. Да, ложью можно что-то нейтрализовать, например, чужую ложь. Но не имея соответствующих ресурсов, навязать свою ложь другим крайне трудно, вернее, невозможно.

Кстати, тот же доктор Геббельс, как мы помним, плохо кончил.

Между тем есть другой путь. Для начала сравним двух действующих политиков. Двух президентов. У них не только совершенно разные места в международной иерархии, но и полностью различные подходы в работе. Что очень для нас важно, чтобы мы наглядно разобрались в сути и эффективности «иного пути». И самое интересное, что начинали оба эти лидера, имея примерно одинаковые стартовые позиции.



Пример первый. Президент Украины Петр Порошенко. Сегодня его слова уже никто не воспринимает всерьез. Он столько раз был пойман на лжи, что, даже если когда-то он начинает говорить правду, ему уже никто не верит. А ведь еще недавно население Украины дало ему небывалый для страны кредит доверия. Пусть и не без мухлежа (а когда на Украине было иначе), но Петр Порошенко победил в первом туре президентских выборов с результатом 54,7%. Сегодня он и его личный рейтинг — это хороший и показательный пример, на котором политтехнологи объясняют своим подопечным, как не должен вести себя действующий политик.

Как Путин, уничтожив шаблоны, добился успеха во внешней политике


А вот пример совсем другого рода. Президент России Владимир Путин. Когда в 2000 году он впервые был избран на свой (ныне уже почти бессменный пост), его стартовые позиции не особо отличались от позиции Порошенко в 2014 году. Благодаря админресурсу и локальному взаимопониманию российских элит Владимир Путин победил в первом же туре выборов (тоже на тот момент уникальное для России событие) с результатом почти в 53%.

А далее началась история, которой восхищаются до сих пор. Путин шел от победы к победе. Его личный рейтинг до сих пор является уникальным мировым достижением и предметом зависти всех без исключения политиков мира. А есть одна вещь, которая также отличает российского президента от его коллег, но на которой никто из них не любит заострять внимание. Он не врет своему народу и всегда отвечает за сказанные слова, даже если это ему и не совсем удобно.

Именно поэтому Виктор Янукович сегодня живет на Рублевке, а не сидит в Лукьяновском СИЗО.

В мире уже давно известна эта странная особенность российского президента, которая в первые годы казалась опрометчивостью. Но сегодня имидж правдивого и искреннего человека работает как лично на Путина, так и на Россию. Им верят и эта вера зачастую помогает решить те проблемы, которые никогда бы не могли быть решены иным способом.

Так почему же ложь, поддерживаемая колоссальными ресурсами и тысячами «неполживых» голосов, проиграла? И почему у Путина не было иного варианта поднять свою страну с того дна, куда ее отправили его лживые предшественники?



Все очень просто. Ложь невозможно контролировать, в ней легко запутаться и стать уязвимым. Она нестыкуема и всегда противоречива. Да, если лгут все, то выигрывает информационную борьбу тот, у кого больше того самого информационного ресурса, который у России на рубеже тысячелетий еще не было. Именно поэтому у Путина не было ни одного шанса выиграть борьбу с Западом при помощи лжи. Если ты говоришь правду, поймать тебя на противоречивости позиции невозможно. Ты будешь убедителен, пусть вначале твой голос и будет теряться в лживом потоке. Именно так Путин и победил.

P. S. К чему я все это говорю? Не для констатации факта, а для решения вполне прикладной задачи. На Украине построен тотальный информационный купол лжи, опирающийся на мощнейшие ресурсы не только официальной власти, но и на ресурсы западного агитпропа. Уничтожить его ложью невозможно. И, к сожалению, это до сих пор не может понять большинство тех, кто ведет с киевским режимом информационную войну. А потому и результат этой борьбы нас пока не очень удовлетворяет.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 205

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:30
    Что то не видно что бы США из за своей лжи что то потеряла , по крайней мере пока request
    Spartanez300
    1. народник Сегодня, 06:44
      Автор спит и видит сны. Какие-такие успехи во внешней политике? sad Иллюстраций много вместо аргументов no .
      народник
      1. Yurasumy Сегодня, 08:14
        Сны? Вы точно обо мне. Я например, вижу разницу ситуации даже 5 летней давности и сегодняшней. Именно во внешней политике.
        Yurasumy
        1. Варяг_0711 Сегодня, 10:14
          Yurasumy Сегодня, 08:14 ↑ Новый
          Сны? Вы точно обо мне. Я например, вижу разницу ситуации даже 5 летней давности и сегодняшней. Именно во внешней политике.
          Да они ничего видеть не хотят. Такие всегда считают, что все должно делаться по щелчку пальца, только вот в жизни так не бывает, а уж тем более в политике.
          Вообще странно слушать людей, которые кричат, что Путин ничего не сделал, все его успехи в политике это пшик и вообще все плохо. Ну, что тут скажешь? Многие западные издания несколько раз признавали Владимира Путина человеком года, наверно им это ни о чем не говорит? И то, что к Путину иногда на прием очередь выстраивается из глав государств тоже видимо для них не показатель.
          Так что не обращайте на них внимания, в преддверии выборов, таких недовольных будет все больше, да только вот собаки лают, а караван по прежнему идет. Нам бы вот еще и внутри страны бы порядок навести, ну да и Москва не сразу строилась. Разберемся и с этим.
          Варяг_0711
          1. Варяг_0711 Сегодня, 10:31
            Кстати, президент США "града на холме и первой экономики мира" ездил на поклон к саудовскому королю и даже танцульки перед ним с сабелькой танцевал, а вот когда реально жаренным запахло, то саудовский король сам прискакал к Путину лично. Наверно для антипутинцев это тоже не показатель. А я вот почему то уверен, что если бы Путин захотел, то саудовский король калинку-малинку бы в Кремле станцевал, да только это не наш метод.
            Варяг_0711
            1. yehat Сегодня, 12:40
              то, что вы описываете, это внешняя мишура, не более. внешне Путин крут, но
              я бы вам советовал посмотреть подборку его обещаний с датами - есть видосы на эту тему. Мне кажется,у вас уже появятся вопросы к солнцу нашему.
              yehat
              1. Варяг_0711 Сегодня, 12:50
                От этой "внешней мишуры", как вы выразились, зависят жизни миллионов людей по всему миру!
                Ну, а то, что вопросов к Путину накопилось много, я и не отрицал никогда. Впрочем, к главе государства вопросы будут всегда, всегда найдутся и не довольные, так было, так есть и так будет, такова уж природа человека. Просто для кого то стакан всегда будет наполовину пуст, а для кого то всегда наполовину полон.
                Если всегда выискивать один негатив, то вы его обязательно найдете, но надо быть объективным, негатива действительно много, может для объективности стоит и позитив указать? Или такового за Путиным вообще не водится?
                Варяг_0711
                1. yehat Сегодня, 12:57
                  вы знаете, каким был унылым в сравнении с Путиным Олланд,
                  но при нем не сжимался ВВП, не было инфляции или повышения ставок по кредитам, не было пенсионных штормов, почти прекратились забастовки.
                  может, ваше видение плюсов чересчур однобоко?
                  конечно, приятно, когда президент выглядит круто, но какой ценой?
                  Если раньше мы это оправдывали тяжелым наследием, то сейчас это не канает.
                  Как не канают и дурацкие ссылки на "кризис".
                  Этот последний срок и возможно, следующий Путин обязан показывать реальные улучшения в стране, слишком много у него было времени и ресурсов.
                  И лично меня не устроят отмазки типа "а зато у нас ЧМ по футболу" или "крымский мост". Мне уже на все это ПЛЕВАТЬ, я жду реальных улучшений, которых по-прежнему нет. Страна продолжает погружаться в трясину.
                  yehat
                  1. Варяг_0711 Сегодня, 13:20
                    yehat Сегодня, 12:57 ↑
                    конечно, приятно, когда президент выглядит круто, но какой ценой?
                    Знаете, вот эта ваша фраза, это точная калька с либеральных штампов про Сталина! Типа, да мы выиграли войну... НО КАКОЙ ЦЕНОЙ... да мы провели индустриализацию страны... НО КАКОЙ ЦЕНОЙ... и т.д.
                    Да какой бы ни было ценой. Мы в состоянии войны начиная с 2014 года. Война пока экономическая, впрочем в Сирии и на Донбассе, она вполне реальная. И надо отдать должное Путину, что реальная война пока еще не перекинулась на территорию России.
                    Я так понимаю, для вас это тоже не аргумент? Если "ДА", то не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
                    Мне уже на все это ПЛЕВАТЬ, я жду реальных улучшений, которых по-прежнему нет.
                    Так оторвите пятую точку от дивана и идите работайте, а не по клаве стучите. Понимаю, что это звучит грубо, но это реально так. Под лежачий камень вода не течет и никто не наладит вам жизнь кроме вас самого!
                    Страна продолжает погружаться в трясину.
                    Повторюсь, я эту фразу слышу уже больше 15-ти лет...
                    Судя по предприятию где я работаю, кризис мы прошли в середине прошлого года. Объемы производства выросли к концу года и перегнали темпы роста в 2013 году. Я понимаю, что одно предприятие не показатель, но такая ситуация не только у нас, но и у наших конкурентов.
                    Так что тоните в трясине и дальше, а мы будем работать, глядишь потихоньку и выплывем.
                    Варяг_0711
                    1. yehat Сегодня, 13:38
                      Знаете, вот эта ваша фраза, это точная калька с либеральных штампов про Сталина! Типа, да мы выиграли войну... НО КАКОЙ ЦЕНОЙ... да мы провели индустриализацию страны... НО КАКОЙ ЦЕНОЙ... и т.д.
                      Да какой бы ни было ценой. Мы в состоянии войны начиная с 2014 года

                      про Сталина вы зря, он, в отличие от Путина, был куда скромнее.И сделано при нем было не в пример больше.
                      Насчет войны. Это любимый лозунг лоббистов криминальных монополий - потерпите, подождите, консолидируйтесь, пожертвуйте - у нас же война! (кстати, она куда раньше 2014 года началась), но должно же быть что-то кроме войны? Лично меня уже задолбало 20 лет работать с утра до заката.
                      я в отпуск 1 раз ездил за это время - нужно зарабатывать. ЗА это время 4 ww2 СССР успел бы выиграть, но терпение еще прогнозирует правительство лет на 15 вперед. Вам не кажется это слегка нелогичным?
                      Насчет трясины. Вы либо демагог, либо не видите общей картины. Наша страна продолжает терять свои возможности. Баланс и ВВП растет или падает, но процесс идет в одну сторону. Где у нас точки роста, кроме продажи ресурсов и ВПК? Их почти нет, а у Германии это более 70% ВВП.
                      В СССР ресурсы составляли около одной пятой внешней торговли (что тоже многовато). А сейчас что? Сейчас это около половины, если не больше.
                      Вложения в НТП, в улучшение экономики - почти равны нулю. Много лет непрерывно сокращаются социально значимые статьи расходов - здравоохранение, образование, пенсии, стипендии и т.д.
                      Я рад, что в министерствам МСК, армии и у депутатов зарплата стала напоминать нормальную, но около 70% населения балансирует около или за чертой бедности. А потенциал страны - не путин, не ресурсы, не ВВП, а люди. Вот что такое трясина!
                      yehat
                      1. Варяг_0711 Сегодня, 13:58
                        Ну, все понятно. Объективно считаю дальнейшее обсуждение бессмысленным. Я же говорю, для вас стакан всегда будет наполовину пустым, а для меня наполовину полным. Вы будете выискивать только негатив, который я кстати не оспариваю и не отрицаю, но я в отличие от вас пытаюсь видеть вокруг себя не один сплошной негатив и представьте себе нахожу и позитивные моменты.
                        Ваше желание жить лучше не сбудется никогда, по той простой причине, что улучшения своей жизни вы ждете от Путина, Грудинина, черта лысого, но только не от себя. В итоге вас не устроит ни одна власть. Потому, что сейчас вам видимо не где работать или платят мало (опять же вопрос, вам зарплату Путин устанавливает или все таки ваше руководство), а если сменится строй (что даже в теории маловероятно) то вас будет не устраивать другое, ну например как вариант вас заставят работать как при Сталине за паек или за трудодни. Причем заставят работать реально, не так как вы сейчас работаете, а у станка или на комбайне часов по 12-14 в сутки.
                        Сравнивая Сталина с Путиным все почему то упускают из вида одну простую вещь, народ работал на износ. Сначала потому, что надо было отстраивать страну после гражданской и ПМВ, потом нужна была срочная индустриализация страны, потом напряжение всех сил народа, чтобы не быть полностью уничтоженными нацистами, потом опять восстановление из разрухи. Вы готовы сейчас ТАК работать? Скажете это тоже моя демагогия? Придет Грудинин и все сделает за вас? Да, нет, никто за вас делать ничего не будет, не лгите ни себе, ни другим.
                        Так что начинать все равно с себя любимого надо, глядишь и жизнь наладится.
                        В дальнейшем обсуждении не вижу никакого смысла, а засим разрешите откланяться, честь имею! hi
                        Варяг_0711
                  2. Аскет Сегодня, 14:20
                    Цитата: yehat
                    каким был унылым в сравнении с Путиным Олланд,
                    но при нем не сжимался ВВП, не было инфляции или повышения ставок по кредитам, не было пенсионных штормов, почти прекратились забастовки.

                    Ага, прекратились...как раз таки наоборот его Трудовая реформа привела к массовым акциям протеста и забастовкам, уровень безработицы не только не снизился а даже вырос.пусть и ненамного.Что касаетс ВВП Олланд обозначал рост на 2,5% однако рост не превышал 1,4% во время его правления...фактически если брать средний показатель за годы его правления нулевой, как и собственно сам Олланд и социалисты-соглашатели.которые на словах за трудовой народ, а на деле обслуживают интересы глобалистов. Никого не напоминает? Не..Грудинин же не из тех он из этих,которые за народ..
                    Зря ты, Федя!..Для меня мой народ - моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня!Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?
                    crying

                    Аскет
        2. Аскет Сегодня, 10:34
          Цитата: Yurasumy
          Я например, вижу разницу ситуации даже 5 летней давности и сегодняшней. Именно во внешней политике.

          Юрий. всегда с интересом читаю ваши статьи, сначала в ЖЖ потом на Насправдi,но все-таки Путина и Порошенко как политиков сравнивать как теплое с мягким, ибо Россия всегда будет Великой Державой, кто бы ей не руководил,даже откровенные предатели и компрадоры не смогли нас развалить и уничтожить.Украина же никогда не станет полноценным государством, даже если к власти придет честный и неподкупный патриот и равноудалит компрадоров \по примеру Путина\, чтобы сохранить страну у него будет только один вариант союз с Россией либо вхождение в её состав.Другие варианты, как то сидение на двух стульях Януковича неминуемо приведет к развалу и хаосу. С уважением hi
          Аскет
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:30
        Цитата: народник
        Автор спит и видит сны.

        А мне кажется, что спите и видите либерастные сны, это Вы!
        СРЦ П-15
        1. twviewer Сегодня, 11:44
          Цитата: СРЦ П-15
          А мне кажется, что спите и видите либерастные сны, это Вы!

          специально для вас, на бис
          twviewer
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:55
            Цитата: twviewer
            специально для вас, на бис

            Мне по барабану, либерал наш президент или нет! Для меня главное результат: Путин поднял нашу страну и армию с колен! И продолжает вести политику в том же духе. Если он снова станет президентом, то доведёт начатое им до конца - сделает Россию снова великой страной, с которой будет считаться весь мир.
            СРЦ П-15
            1. twviewer Сегодня, 12:22
              Цитата: СРЦ П-15
              Мне по барабану

              Великая Держава нынче атлетов под своим флагом не может выставить. Нет не на коленях, а раком. Блудные дети промотали наследие предков и рады импортным ведрам во дворе. Надели кредитные ошейники и радуемся? Счастливы? После нас - хоть потоп ?
              twviewer
            2. vadsonen Сегодня, 15:52
              Путин поднял нашу страну и армию с колен!

              Любая страна - это её народ. Собственно другой цели у государства и нет, кроме как обеспечивать быт своих граждан. Смотрим на данные Росстата - 20 миллионов (каждый седьмой!) за чертой бедности.
              И это заслуга не обамы или госдепа - это заслуга Вовы Солнцеликого, который во главу угла поставил состояние своих друзей.
              До Путина Россия действительно стояла на коленях - но с прямой спиной. Теперь же, судя по уровню жизни в стране, ещё и на локти операется.
              vadsonen
      3. twviewer Сегодня, 11:26
        Цитата: народник
        Иллюстраций много вместо аргументов

        какие тут могут быть аргументы если даже школьнику известно, что внешняя политика - продолжение внутренней, и если с внутренней политикой швах, то конечно же во внешней рулевой гениален - никак иначе и все плотнее кольцо друзей laughing
        twviewer
      4. vlad_vlad Сегодня, 11:49
        Цитата: народник
        Автор спит и видит сны. Какие-такие успехи во внешней политике? sad Иллюстраций много вместо аргументов no .


        ето не сон, а предвыборная агитация. а то вдруг вы заслуги царя не уважаете и не так проголосуете.
        vlad_vlad
      5. Ныробский Сегодня, 12:07
        Цитата: народник
        Автор спит и видит сны. Какие-такие успехи во внешней политике? Иллюстраций много вместо аргументов.
        Может быть вам тогда будет под силу перечислить провалы во внешней политике? Только не надо про Олимпиаду - тут битва не проиграна, а ещё только начинается.
        Ныробский
        1. Гардамир Сегодня, 13:44
          а ещё только начинается.
          Шо опять?
          Гардамир
    2. Santa Fe Сегодня, 07:02
      Своей политикой Путин не только не внес раскола в Евpoпу, но реально oживил пребывающее в анабиозе НАТО, способствовал укреплению его потенциала и приближению натовских войск к границам РФ.

      2. Санкции - благотворные и, несомненно, "полезные для экономики"

      3. У России практически не стало союзников, зато выросло количество противников даже среди некогда дружественных стран. Есть все основания говорить, что Путин пpивeл к изoляции Рoccии и к полной утрате к ней дoвepия. Своей, если можно так выразиться, «политикой», Путин пpивeл к возникновению по периметру РФ враждебных ей гocудapcтв.



      3. Нынешние противники — прямой результат политики Кремля. Война с Украиной четыре года назад могла показаться бредом сумасшедшего... Об этом вполне доходчиво твердил глашатай кремля - В. Соловьев (см. видео), но как оказалось неугадал

      4. Проект «Новороссия», карикатурная химера «Русского мира», в целом, рухнул.

      5. Троекратный "вывод войск" из Сирии. А боевики-то и не знали, что были трижды уничтожены. 2 года войны - бойня продолжается, все против всех, янки, ЧВК, курды, "легитимный Асад", турки, ан-нусра, непредсказуемые новости ежедневно.

      6. Дошло до Олимпиады без флага

      Российский президент Владимир Путин, идет от одного успеха к другому. Внешняя политика - его "конёк"
      Santa Fe
      1. kepmor Сегодня, 07:24
        притом в гордом одиночестве... без ансамбля...то есть без нас...
        успехи ему...проблемы нам...
        kepmor
        1. Santa Fe Сегодня, 07:41
          Цитата: kepmor
          успехи ему...проблемы нам...

          За каждым из этих структур и людей стоят рядовые граждане, трудовые коллективы. По сути, всех нас, 140 миллионов человек, занесли в список - В. Путин о санкциях

          Как попадать в список форбс, угоняя милиарды за бугор - так частная собственность
          Как отвечать - ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ
          Santa Fe
          1. dsk Сегодня, 08:38
            Цитата: Santa Fe
            ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ

            Композитор: А. Александров
            Слова: В. Лебедев-Кумач
            "Вставай, страна огромная,
            Вставай на смертный бой
            С фашистской силой тёмною,
            С проклятою ордой.
            Пусть ярость благородная
            Вскипает, как волна, —
            Идёт война народная,
            Священная война!
            Как два различных полюса,
            Во всём враждебны мы.
            За свет и мир мы боремся,
            Они — за царство тьмы. "
            dsk
            1. dsk Сегодня, 08:44
              Через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью известного советского поэта и сталинского лауреата В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же после публикации композитор А. В. Александров написал к ней музыку. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших ещё на фронт групп Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполнила эту песню.
              До 15 октября 1941 года «Священная война» широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание: в ней пелось не о скорой победе «малой кровью», а о тяжёлой смертной битве. И только с 15 октября 1941 года, когда вермахт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио — каждое утро после боя кремлёвских курантов.
              dsk
          2. Ст.пропорщик Сегодня, 10:34
            Santa Fe. Умного троля и читать приятно. Практически все вырвано из контекста событий. МОК куплен-ангажирован амерами. Трибалты , Окраина находятся под внешним управлением ( это те , которые нам стали враждебны). В Сирии обстановка изменилась - усилили группировку (в ответ на действия ФША). Союзников у России не убавилось и не прибавилось, Армия и Флот только усиливаются.Проект Новороссия в стадии решения и Гейропу нам ни к чему раскалывать, пусть себе живут как хотят. Пост Ваш рассчитан на людей неграмотных, и не пользующихся своей головой по предназначению. Сложности конечно в России есть, а у ФША их не меньше. Трамп их озвучивал не раз. Как то Вы эти моменты не углядели. Короче - тьфу на Вас (цитата из комедии "Иван Васильевич меняет профессию"). Даже говорить по делу не о чем. Приношу извинения отвечал не по пунктам.
            Ст.пропорщик
            1. Варяг_0711 Сегодня, 12:10
              Ст.пропорщик Сегодня, 10:34 ↑
              Santa Fe. Умного троля и читать приятно.
              По-моему, Вы капцову уж больно жирный комплимент про "умного" отвесили. Тролль, он и в Африке тролль.
              Хотя опять же согласен, этот не совсем уж отморозок, в отличие от майданутых скаклов.
              Варяг_0711
      2. dsk Сегодня, 07:24
        Цитата: Юрий Подоляка
        Уничтожить его ложью невозможно.
        Патологическая ложь ведёт к деградации, психическим заболеваниям. Болезни души медикаментозно практически не излечимы.
        Выступление В. М. Молотова по радио 22 июня 1941 года: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами."
        dsk
        1. Santa Fe Сегодня, 07:49
          Его личный рейтинг до сих пор является уникальным мировым достижением и предметом зависти всех без исключения политиков мира.

          Самый очевидный показатель Его рейтинга - полиция, вынужденная охранять банеры с Путиным, иначе сутки нормально не простоят
          https://www.opentown.org/news/174432/
          Santa Fe
          1. Лесс Сегодня, 08:08
            Цитата: Santa Fe
            полиция, вынужденная охранять банеры с Путиным, иначе сутки не простоят без актов вандализма

            А фото, где под баннером танк стоит, не нашлось? Эффектнее выглядело бы.
            Лесс
            1. Вас Влад Сегодня, 08:44
              Цитата: Лесс
              А фото, где под баннером танк стоит, не нашлось? Эффектнее выглядело бы.

              Не будьте строги feel Они только учатся yes
              Вас Влад
            2. Комментарий был удален.
            3. vovanpain Сегодня, 08:53
              Цитата: Лесс
              А фото, где под баннером танк стоит, не нашлось? Эффектнее выглядело бы.

              А на фига, поставить картинку с полицейской машиной приехавшей на обед рядом с баннером, накидать кучу навоза на вентилятор это всё
              Santa Fe
              vovanpain
              1. Stas157 Сегодня, 09:54
                Цитата: vovanpain

                А на фига, поставить картинку с полицейской машиной приехавшей на обед рядом с баннером, накидать кучу навоза на вентилятор

                Полицейские там не просто так стоят. Про это есть известное видео, наберите в Ютьюбе, и у вас не останется никаких сомнений, что это подстроено.
                Люди просто не могут иначе выразить свое негодование этой олигархической властью! Хоть так душу отвезти... Это и есть реальная оценка деятельности Путина за долгие 18 лет. Был шанс модернизировать экономику на сверх доходы от дорогущей нефти, но все эти баснословные богатства(триллион долларов) были вывезены за рубеж дружками Путина.
                Stas157
                1. КОСМОС Сегодня, 10:11
                  Цитата: Stas157
                  Полицейские там не просто так стоят. Про это есть известное видео, наберите в Ютьюбе, и у вас не останется никаких сомнений, что это подстроено.

                  Никаких сомнений laughing ну конечно откуда у fool могут быть сомнения?? Само собой что подстроено. В здравом уме и твердой памяти, у кого из нормальных есть время и желание бороться с плакатом? Народ? Скорее тупые дибилы. Неудивлюсь если окажеться, что это действительно подстроено, перед выборами поразительно много случайного видео.
                  КОСМОС
                  1. Stas157 Сегодня, 10:36
                    Цитата: КОСМОС
                    Народ? Скорее тупые дибилы. Неудивлюсь если окажеться, что это действительно подстроено, перед выборами поразительно много случайного видео.

                    Да вы посмотрите видео, чем гадать! Там полицейские машины у КАЖДОГО плаката с Путиным в городе стоят "совершенно случайно".
                    Stas157
                    1. Stas157 Сегодня, 10:44
                      Вот еще видео.
                      Stas157
                2. Аскет Сегодня, 13:52
                  Цитата: Stas157
                  Полицейские там не просто так стоят. Про это есть известное видео, наберите в Ютьюбе, и у вас не останется никаких сомнений, что это подстроено.

                  Пожарным и полицейским не нужно мыть и охранять баннеры Путина, потому как это собственность рекламных фирм, которую они сами добросовестно и оперативно поддерживают в надлежащем состоянии, вне всякой зависимости от того, что на них изображено
                  .ЗАКОН О РЕКЛАМЕСТАТЬЯ 19. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И УСТАНОВКА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
                  1. Распространение наружной рекламы...осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящей статьи. Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

                  Все баннеры оплачиваются из избирательных фондов кандидатов в президенты, Вся наружная реклама её размещение регулируется целым рядом законов, существует ГОСТ ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 N 124-ст) (ред. от 29.02.2016), которым руководствуются все рекламные компании.Ответственность за сохранность, порчу, уничтожение ...несет собственник рекламной продукции -рекламная компания
                  Цитата: Stas157
                  Хоть так душу отвезти.

                  Отвезти душу это к Харону или ангелам...Школота рулит, вот уже мелкое хулиганство становится подвигом. как же..борцуны с режимом laughing
                  Аскет
            4. Serg65 Сегодня, 11:13
              Цитата: Лесс
              где под баннером танк стоит

              Если учесть что Santa Fe - это Олег Капцов, то нужно спрашивать не о танке под баннером, а о суперлинкоре с 3-х метровой броней под баннером! wink
              Serg65
          2. BAI Сегодня, 10:24
            Самый очевидный показатель Его рейтинга - полиция, вынужденная охранять банеры с Путиным, иначе сутки не простоят без актов вандализма

            Это машина ГИБДД. Она к охране не имеет никого отношения. Не надо передергивать.
            BAI
            1. Варяг_0711 Сегодня, 10:49
              BAI Сегодня, 10:24 ↑
              Это машина ГИБДД. Она к охране не имеет никого отношения. Не надо передергивать.
              А им без разницы, главное говна на вентилятор побольше. У нас в городе иногда план-перехват бывает объявляют, то ли учебный, то ли и правда кого то ловят, так вот сфотографировать полицию в брониках и сферах, с автоматами на перевес под чьим нибудь баннером труда не составит. А потом можно это выкладывать под любым соусом, было бы желание. Как у нас говорят, свинья везде грязь найдет!
              Варяг_0711
          3. Аскет Сегодня, 11:44
            Цитата: Santa Fe
            полиция, вынужденная охранять банеры с Путиным, иначе сутки нормально не простоят
            https://www.opentown.org/news/174432/

            А что ж первоисточник не ссылаетесь? А первоисточник Радио Свобода, говоря словами Трампа откровенный фейк-ньюс
            Аскет
        2. dsk Сегодня, 08:02
          "Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. " (от Матфея 25:34-40)
          dsk
        3. dsk Сегодня, 08:13
          Патологическая ложь ведёт к деградации

          "Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.
          Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.
          И пойдут сии в му'ку вечную, а праведники в жизнь вечную. "           (от Матфея 25:34-40)
          dsk
          1. dsk Сегодня, 12:08
            И пойдут сии в му'ку вечную

            "Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что' нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.(от Матфея 27:3-5)
            dsk
      3. Вас Влад Сегодня, 08:08
        Цитата: Santa Fe
        Santa Fe

        Остаётся только у вас спросить:что вы курите?Причинно следственный поток у вас нарушен yes
        Вас Влад
        1. Аскет Сегодня, 11:45
          Цитата: Вас Влад
          Остаётся только у вас спросить:что вы курите?Причинно следственный поток у вас нарушен

          Это надо спрашивать у составителей подобных методичек и фейкометов с Радио Свобода wassat
          Аскет
          1. Вас Влад Сегодня, 15:50
            Цитата: Аскет
            Это надо спрашивать у составителей подобных методичек и фейкометов с Радио Свобода

            Это же не Радио Свобода сюда это спроецировало Станислав hi Вон автор,получается он тогда,ну это фейконёс, нам свободу он принёс laughing
            Вас Влад
      4. Комментарий был удален.
      5. КОСМОС Сегодня, 09:32
        Цитата: Santa Fe
        2. Санкции - благотворные и, несомненно, "полезные для экономики"
        3. У России практически не стало союзников, зато выросло количество противников даже среди некогда дружественных стран. Есть все основания говорить, что Путин пpивeл к изoляции Рoccии и к полной утрате к ней дoвepия. Своей, если можно так выразиться, «политикой», Путин пpивeл к возникновению по периметру РФ враждебных ей гocудapcтв...

        А вот другой ваш коллега, тоже борец с режымом, пишет другое...
        Цитата: Dante
        Что можно было сделать? вопрошаете Вы. Ну например, входить в Сирию надо было не на 5-ый год гражданской войны, а на второй. Брать не только Крым, а всю восточную Украину.

        Вы бы хотя бы определились что вам надо, Когнитивный дессонанс у вас fool
        КОСМОС
      6. Перс Сегодня, 09:44
        Все в точку.И полный провал внутренней политики,а здесь можно на димона списать.
        Перс
      7. BAI Сегодня, 10:21
        Санкции - благотворные и, несомненно, "полезные для экономики"

        Несомненно:
        1. Промышленность и, особенно, сельское хозяйство хоть что-то начали производить. Хоть что-то всегда лучше, чем ничего.
        2. Банкам перекрыли доступ к дешевым кредитам и они из спекулятивного сектора вынужденно ушли в сектор реальной экономики. Если бы остался доступ к дешевы кредитам, все банки сыграли бы на понижение рубля и доллар стоил бы рублей 200, а то и более (за 1000 и более уже проходили).
        3. Начался хоть какой-то возврат капиталов. Раньше не было от слова "совсем".
        BAI
        1. groks Сегодня, 11:32
          1. Что именно начали производить? Сайт имени питерского еврея-сатаниста не предлагать.
          2. И что они делают в этом, почти совсем уже пустом, секторе?
          3. С чего бы? Первое что дал поисковик по сочетанию. https://regnum.ru/news/2368870.html
          groks
        2. Аскет Сегодня, 14:02
          Цитата: BAI
          3. Начался хоть какой-то возврат капиталов. Раньше не было от слова "совсем"

          Процесс возвращения капиталов, в разные годы вывезенных из страны, уже начался. С начала этого года российские финансовые учреждения фиксируют поступления средств из-за рубежа в рекордно высоких объемах.

          Руководитель подразделения Сбербанка Sberbank Private Banking Евгения Тирюкова сообщила, что по итогам января приток вырос в три раза — по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По ее словам, речь идет о сотнях миллионов долларов, которые клиенты Сбербанка переводят из Англии, Швейцарии и Австрии.
          Управляющая компания "Альфа-капитал" также отчиталась о выросшем почти в четыре раза притоке средств клиентов. За январь и первые дни февраля из иностранных банков поступило более 11 миллиардов рублей. "Это абсолютный исторический рекорд", — сообщила РИА Новости генеральный директор компании Ирина Кривошеева

          Обратный отсчет. Почему в Россию возвращаются миллиарды
          Это только первые ласточки, хотя законы об амнистии капиталов принимались и видоизменялись неоднократно...видимо до олигархов доходит не через мозг а другое место...видимо некоторые уже замучились пыль глотать
          Аскет
      8. Аскет Сегодня, 11:15
        Цитата: Santa Fe
        реально oживил пребывающее в анабиозе НАТО, способствовал укреплению его потенциала и приближению натовских войск к границам РФ.

        Ну да, прежде чем писать такую ахинею, изучите матчасть а не госдеповские методички. 1999г. 50-й саммит НАТО на котором была принята новая Стратегическая концепция блока, фактически узаконившая «гуманитарную интервенцию» и выход НАТО за пределы статьи 5 Вашингтонского договора. Теперь альянс закрепил за собой право использовать силу за пределами своих границ. Кроме того, на этом саммите три страны Центральной и Восточной Европы (Польша, Венгрия и Чехия) формально стали членами Североатлантического альянса, т.н. Вышеградская группа.
        А что касается НАТО процесс его расширения идет постоянно независимо от того , какой в России строй и кто находится у власти.Первые три волны произошли еще до распада Советского Союза, в 1952\Греция и Турция\, 1955\ФРГ\ и 1982\Испания\. Про 1999г. выше уже говорил, далее 2004г. Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, до Мюнхенской речи Путина еще три года! 2009г. Албания и Хорватия, 2017г.-Черногория.
        Цитата: Santa Fe
        2. Санкции - благотворные и, несомненно, "полезные для экономики"

        Санкции существовали против нас всегда. против СССР и в 30-х годах. после советско-финской войны,в 1948г. Ограничение экспорта в СССР и соцстраны, потом корейская война, трубы для нефтепровода "Дружба",поправка Джексона-Веника,зерновое эмбарго,нефтяное эмбарго Рейгана, не забываем про КОКОМ. созданный в 1949, главная задача организации осуществлении стратегии «контролируемого технологического отставания». Санкции против России в основном введены за Крым, давайте отдадим Крым за обещания снять санкции? Поэтому санкции будут всегда.пока Россия по замыслу англо-саксов не будет расчленена на мелкие вассалитеты и не утратит свой суверинитет. Пока у власти Путин такого не будет никогда.
        Аскет
        1. Аскет Сегодня, 11:19
          Цитата: Аскет
          Путин пpивeл к изoляции Рoccии и к полной утрате к ней дoвepия. Своей, если можно так выразиться, «политикой», Путин пpивeл к возникновению по периметру РФ враждебных ей гocудapcтв.

          См. п.1 по расширению НАТО

          Война с Украиной четыре года назад могла показаться бредом сумасшедшего...

          Я ещё лет пять назад рассказывал нашим свидомым небратьям на сайте\можно посмотреть архив комментариев\. что политика бандеризации Украины приведет к гражданской войне и возвращением Крыма, ибо НАТОвский Крым это военно-стратегическое поражение России, далее Халифат в Сирии. уход с БВ, Афганистан-Ср.Азия-Кавказ и война с Халифатом на нашей земле.
          Значит у меня был бред сумасшедшего? Тогда можно вас поздравить с конгитивным диссонансом.
          4. Проект «Новороссия», карикатурная химера «Русского мира», в целом, рухнул.

          Он не рухнул, а "заморожен" по обьективным причинам политического и военного характера. главная из которых нельзя вести войну на два фронта, даже прокси..

          2 года войны - бойня продолжается, все против всех, янки, ЧВК, курды, "легитимный Асад", турки, ан-нусра, непредсказуемые новости ежедневно.

          Будет еще как будет, терять Сирию смерти подобно...см.п.3
          6. Дошло до Олимпиады без флага

          Это как раз показатель слабости наглосаксов. Истерика и мелкие пакости будут продолжаться до тех пор пока..см.п.2

          Аскет
        2. Вас Влад Сегодня, 16:08
          Цитата: Аскет
          Поэтому санкции будут всегда.пока Россия по замыслу англо-саксов не будет расчленена на мелкие вассалитеты и не утратит свой суверинитет.

          Что и предотвратил Путин в 90х, когда до этого сценария оставалось буквально чуть чуть, за что его и не любят англо-саксы!Мне думается у Путина нет другого выхода для своего выживания, кроме как сделать Россию великой,суверенной и независимой!При смене власти в нашей стране на прозападную,запад потребует его голову и он её получит!Они не прощают когда их планы кто то рушит!А уж статья для него всегда найдётся!
          Вас Влад
      9. yehat Сегодня, 12:45
        на все, что вы сказали, я приведу только один факт - венгры, когда проголосовали за один из антироссийских законов в ЕС, в частной беседе сказали: да, мы проголосовали против РФ, но могли-ли мы проголосовать иначе? Нам бы не позволили.
        Изоляция россии - это политика, но не Путина, а политика изоляции РФ, аналогичная той, что проводилась англией против Германии, а ранее, Наполеоном против Англии.
        Советую хотя бы иногда читать историю, чтобы видеть то, что происходит.

        И у меня вопрос - когда РФ была более одинока - когда Ельцин со всеми типа "дружил" или сейчас?
        yehat
      10. raw174 Сегодня, 13:46
        Цитата: Santa Fe
        Своей политикой Путин не только не внес раскола в Евpoпу, но реально oживил пребывающее в анабиозе НАТО, способствовал укреплению его потенциала и приближению натовских войск к границам РФ.

        Товарищ, ну это же следствие того, что НАТО стали видеть в России наращивание силы. Мы становимся сильнее, конкурент, соответственно вынужден усиливаться тоже... Можно разогнать армию и НАТО снова впадёт в анабиоз, а то и мы в него вступим.
        Цитата: Santa Fe
        Санкции - благотворные и, несомненно, "полезные для экономики"

        Да, санкции благотворно сказываются на некоторых отраслях, например сельское хозяйство. Доля несырьевых доходов бюджета увеличивается, пусть не радикально, но увеличивается.
        Цитата: Santa Fe
        У России практически не стало союзников

        А когда были? Да, ситуативные, тактические союзы были и есть, но стратегических не было!
        Цитата: Santa Fe
        Война с Украиной четыре года назад могла показаться бредом сумасшедшего

        Вот Украину да, проморгали, тут вопросов нет.
        Цитата: Santa Fe
        Проект «Новороссия», карикатурная химера «Русского мира», в целом, рухнул.

        Проект, как звучит... Это не Российское детище, да, мы поддерживаем Донбас, но не мы начали войну, Россия не бросила своих, посильно помогает людям, это достойный шаг Путина, мы не ввязались в войну, но людей поддерживаем.
        Цитата: Santa Fe
        Троекратный "вывод войск" из Сирии.

        Вы будите удивлены, но мы в САР на ближайшие 50 лет...
        Цитата: Santa Fe
        2 года войны - бойня продолжается,

        И будет продолжаться, САР - новое поле боя, где мы противопоставляем себя западу, пока весьма успешно...
        Цитата: Santa Fe
        Дошло до Олимпиады без флага

        Опять же это не провал! Мы играем на чужом поле по чужим правилам. МОК на 100% западная компания и будут плясать под дудку запада доходя до абсурда. Армией запад нас задавить не может, без неприемлимого ущерба, нашу экономику разорвали в клочья, но международные аналитики в очередной раз подняли наши рейтинги привлекательности, всё функционирует, экономика постепенно выходит из кризиса, решили ударить по спорту...
        Я считаю что олимпиаду нужно было официально бойкотировать, а спортсменам ехать "личниками".
        В целом, находясь под огромным давлением, Путин удар держит. Мне не стыдно за президента.
        raw174
    3. Вас Влад Сегодня, 08:11
      Цитата: Spartanez300
      Что то не видно что бы США из за своей лжи что то потеряла , по крайней мере пока

      Конечно не чего не потеряла!Только мир много-полярным стал и создаётся альтернативный финансовый центр в Китае, а так всё нормально для них yes
      Вас Влад
  2. 210окв Сегодня, 06:44
    Нашли с кем сравнивать...С пьянью свиномордой...А про Януковича..Лучше бы он сидел,Правда в Донецке..
    210окв
  3. zyablik.olga Сегодня, 06:52
    Да, по прочтению данного опуса впечатление прямо скажем. wassat
    Особенно это понравилось:
    Путин шел от победы к победе...Он не врет своему народу и всегда отвечает за сказанные слова, даже если это ему и не совсем удобно.

    zyablik.olga
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:03
      Некий чудак и поныне за правду воюет,
      Правда, в речах его правды на ломаный грош
      Чистая правда со временем восторжествует
      Если проделает то же, что явная ложь.
      Uncle Lee
    2. yehat Сегодня, 12:50
      я тоже недоволен выполнением обещаний Путина, но вы слишком много ему приписываете.
      валовый продукт был бы удвоен, если бы не жадность монополий. У Путина на это не было влияния.
      Были и другие возможные пути, но опять таки лоббисты монополий позаботились об их закрытии.
      ставка по кредитам - Путин озвучивал официальные доклады.
      насчет приобретения жилья - я вам так скажу, если бы захотели, половина смогла бы купить.
      Да, это куда труднее, чем американцу, но было достижимо.
      ну и т.д. Я бы хотел вам напомнить, что нужно разделять возможности президента и правительства.
      yehat
  4. XII легион Сегодня, 07:19
    Насчет успехов где-либо большой вопрос
    Но это ладно
    Пора переходить к эффективной внутренней политике - да наверно уже нет ни сил ни желания
    XII легион
  5. Alex66 Сегодня, 07:24
    С чужими Путин ведет себя как джентльмен, а со своим народом? Такое ощущение, что проблемы решаются только за народа, жкх растет, медицина дорожает, образование дорожает, пенсии платить не хотят. Если у Путина для чужих одно, а для своих другое, то долго мы не протянем, развалимся как и СССР.
    Alex66
    1. Ныробский Сегодня, 12:33
      Цитата: Alex66
      С чужими Путин ведет себя как джентльмен, а со своим народом? Такое ощущение, что проблемы решаются только за народа, жкх растет, медицина дорожает, образование дорожает, пенсии платить не хотят. Если у Путина для чужих одно, а для своих другое, то долго мы не протянем, развалимся как и СССР.

      Мимо. Россия -1998 год - за чертой бедности 80% россиян. Россия -2017 год - за чертой бедности 20%. Пенсии платят с индексацией. Среднее образование бесплатное. Медицина бесплатно с возможностью выбора - хочешь иди платно. При этом надо учесть то, что у нас социализм почил в бозе уже 25 лет назад и благодаря таким нытикам, которым не нравились "Советы" мы теперь живём при капитализме с "человеческим лицом". При "породистом" капитализме со "звериным оскалом", вообще ничего бесплатного не предусмотрено . Хочешь жить хуже? Давай ещё одну революцию....
      Ныробский
      1. yehat Сегодня, 14:39
        Россия -1998 год - за чертой бедности 80% россиян. Россия -2017 год - за чертой бедности 20%

        справедливости ради, эта ситуация изменилась всего-лишь потому что Путин настоял в уплате налогов "бизнесом". И это случилось уже к 2004 году. Но вы соврали насчет 20%. Сейчас не менее 40% семей подпадают под определение "за чертой бедности" и еще много очень близко. А что изменилось с 2004 по 2018? Я серьезных изменений не увидел.
        Социальных гарантий стало в целом значительно меньше, из плюсов отметил бы материнский капитал, но с ним тоже не все гладко.
        и насчет картинки уточню - 300 сортов колбасы из говна и 200 каналов, которые вещают говно.
        yehat
  6. Nix1986 Сегодня, 07:29
    Автор молодец, лижет на 5+. Это какие такие успехи во внешней политике? Санкции со стороны США и Евросоюза? Отток капитала никуда не делся, кризис в экономике, злравохранении и пенсионной система? Просьба администрации, Ну не пропускайте хоть вы предвыборные урякалки.
    Nix1986
    1. Yurasumy Сегодня, 08:16
      Вы зря смеетесь. Как раз санкции и говорят об успехах. К 90-е их никто не объявлял.
      Yurasumy
      1. Nix1986 Сегодня, 08:23
        Врач не знал как вылечить ногу, покупал экзамены в вузе, но решение пришло само - началась гангрена, нужно делать ампутацию. Успех, больного больше не будет беспокоить нога.
        Nix1986
        1. yehat Сегодня, 14:45
          пустой сарказм. во внешней политике, не смотря на изоляцию, я лично вижу в итоге успехи, кроме Украины. Там провал дипломатической и агентурной работы был просто катастрофическим, хотя более, чем нужные ресурсы выделялись и это проблема кадров, а не политики. РФ необходимо отстаивать свои интересы. Рано или поздно с этим смирятся.
          реальные и куда больше проблемы внутри - все еще гайдаровский шабаш продолжается, все еще монополии творят что хотят, все еще подавляющая часть населения фактически закабалена экономическими и административными условиями. (когда отменят иди0тский паспорт и прописку, кучу других аналогичных анахронизмов???)
          yehat
      2. Гардамир Сегодня, 09:17
        санкции и говорят об успехах.
        А раньше об успехах говорили построенные заводы, школы, больницы. Не прошло 18 лет после войны, как полетели в космос.
        А сейчас гордость за вложенные деньги в экономику якобы врага.
        Гардамир
        1. Ныробский Сегодня, 12:35
          Цитата: Гардамир
          санкции и говорят об успехах.
          А раньше об успехах говорили построенные заводы, школы, больницы. Не прошло 18 лет после войны, как полетели в космос. А сейчас гордость за вложенные деньги в экономику якобы врага.
          Оставлю тут самую малость...
          Ныробский
          1. Гардамир Сегодня, 13:55
            Оставлю тут







            Гардамир
          2. yehat Сегодня, 14:50
            при этом объем распила составил не менее 40% сметы. Куча расследований в открытых источниках и никто не сел, хотя объемы, мне кажется, равны госизмене.

            отдельно хотел бы упомянуть, что расходы на восточный и на строительство бойконура можно сравнить, объекты можно даже сравнивать поштучно. Сравнить сметы на аналогичные с Керченским мосты Китая и слегка офигеть. Познавательно. А заодно упомянуть про космодром-арену Зенит, самый дорогой стадион в истории планеты.
            yehat
    2. Вас Влад Сегодня, 08:49
      Цитата: Nix1986
      Автор молодец, лижет на 5+.

      А вы я смотрю тоже 5 колонне нормально так подлизываете,молодец! good Тридцать Серебренников ещё не выдали?
      Вас Влад
      1. Лесс Сегодня, 08:57
        Цитата: Вас Влад
        А вы я смотрю тоже 5 колонне нормально так подлизываете,молодец!

        И после этого вы говорите, что я с ними строг?))) hi
        Лесс
      2. Nix1986 Сегодня, 09:14
        Ты совсем ипо по? С чего ты взял что я подлизываю? или ты такой специалист по подлизываниям, что уже через монитор видишь себе подобных? не чувак, 30 не дали, все своим горбом, хотя кто ты такой что я тут что то тебе объясняю.
        Nix1986
        1. Вас Влад Сегодня, 09:38
          Цитата: Nix1986
          Ты совсем ипо по? С чего ты взял что я подлизываю?

          Да понимает это психология recourse
          Цитата: Nix1986
          Автор молодец, лижет на 5+
          Вас Влад
          1. Nix1986 Сегодня, 09:45
            К твоему сведению даже психиатрия нифига не понимает как работает мозг, до недавнего времени считалось что у всех равные возможности, и только недавно комманда нейробиологов определила, что количество паттернов у всех разное. А психология это развод на бабос. Например есть у тебя проблема, твоя жена говорит хочу чтобы с нами жил еще один мужик, наш психолог скажет это у жены проблема, шведский психолог скажет проблема с тобой ты отстал в развитии модели отношений, а в судане где нить там психолога нет и твою жену будут забивать камнями. Не суйся в разбор мозгов, это сложно и поэтому не твоё это.
            Nix1986
      3. Галеон Сегодня, 09:45
        О, мой любитель конфет на четвереньках wassat активно здесь работает. Здравствуй, дружок! hi
        Ничего нового, смотрю - та же методичка. Оставайтесь всегда в той же позе, что и на фото. Успехов в ПП, БП у вас сроду не было и не будет, по медкомиссии не пройдете. wink
        Галеон
        1. Вас Влад Сегодня, 09:54
          Цитата: Галеон
          О, мой любитель конфет на четвереньках активно здесь работает. Здравствуй, дружок!

          Знаете,а вы не изменились feel Знаете анекдот про круговорот в природе?Дядя, мне с вами даже общаться стрёмно,так что адью hi
          Вас Влад
  7. Monster_Fat Сегодня, 07:31
    Ну, прямо"херой"-"рыцарь без страха и упрека", "ужас летящий на крыльях ночи" и "самый, самый честный пионер".... один и против "вселенской лжи"-"похлопаем ему",... а "друзья" из ближнего круга и "новообразовавшиеся" во время его правления миллиардеры могут.... потрясти пачками денег в знак одобрения.... winked
    Monster_Fat
  8. Bongo Сегодня, 07:37
    Совершенно неясно, чего автор хотел добиться данной публикацией? request Он считает, что все вокруг слепые и тупые? no Но к большинству читателей Военного обозрения это явно не относится! no Зачем только такое размещать в рубрике "Аналитика"? Ведь "аналитики" в данной хвалебной оде великому и незаменимому , нет и на грош.
    Bongo
    1. a.sirin Сегодня, 11:16
      Он не считает - он хочет, что бы было так. Он даже не представляет, какая пропасть разверзается сейчас между Россией и Западом. Подоляка как профессиональный "борец за режим" не представляет себе последствий этого.
      a.sirin
    2. Ныробский Сегодня, 12:39
      Цитата: Bongo
      Совершенно неясно, чего автор хотел добиться данной публикацией? request Он считает, что все вокруг слепые и тупые? no Но к большинству читателей Военного обозрения это явно не относится! no Зачем только такое размещать в рубрике "Аналитика"? Ведь "аналитики" в данной хвалебной оде великому и незаменимому , нет и на грош.
      Блин, как всё запущено.... Автор просто хотел сказать то, что - "Врать не хорошо" не только в быту, но и в политике, бо сие в последствии одинаково закончится плохо. Что не понятного?
      Ныробский
      1. Bongo Сегодня, 12:53
        Цитата: Ныробский
        Автор просто хотел сказать то, что - "Врать не хорошо" не только в быту, но и в политике, бо сие в последствии одинаково закончится плохо.

        Т.е. вы утверждаете, что наш нынешний президент никогда не врал, причём принародно?
        Bongo
        1. Ныробский Сегодня, 13:10
          Цитата: Bongo
          Цитата: Ныробский
          Автор просто хотел сказать то, что - "Врать не хорошо" не только в быту, но и в политике, бо сие в последствии одинаково закончится плохо.

          Т.е. вы утверждаете, что наш нынешний президент никогда не врал, причём принародно?

          Уважаемый, если вы хотите быть обманутым - то будьте им. В утешение могу сказать, что любая предвыборная программа, любого кандидата в президенты, или в депутаты разных мастей и политических предпочтений, на 99% является лозунгами или махровой ложью. Суть не в этом. Сейчас речь идёт о внешней политике и восприятии лидера страны международным сообществом. Если Путин что то обещал, то он выполняет взятые на себя обязательства, чем в сегодняшнем политическом бомонде могут похвастаться совсем не многие. Это качество ВВП особо оценили в странах Б Востока, поскольку сейчас именно там хотят видеть Россию в качестве помощника(посредника) и обращаются к ней за помощью избегая "услуг" США.
          Ныробский
          1. Bongo Сегодня, 13:15
            Цитата: Ныробский
            Уважаемый, если вы хотите быть обманутым - то будьте им. В утешение могу сказать, что любая предвыборная программа, любого кандидата в президенты, или в депутаты разных мастей и политических предпочтений, на 99% является лозунгами или махровой ложью.

            Вы пожалуйста демагогию не разводите, ответьте прямо на заданный вопрос.
            Bongo
        2. zyablik.olga Сегодня, 14:57
          Цитата: Bongo
          Т.е. вы утверждаете, что наш нынешний президент никогда не врал, причём принародно?

          zyablik.olga
  9. aybolyt678 Сегодня, 08:00
    Проблема Правды в её двойственной природе. Она у каждого своя.
    aybolyt678
  10. кедр Сегодня, 08:08
    Вопрос ко всем здешним антипутинцам. Если Путин уничтожает народ и всё сделанное им антинародно, то по какой причине против России, всей западнёй под руководством США, ведётся санкционная, а точнее, гибридная война на уничтожение российского народа?
    кедр
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. groks Сегодня, 09:06
          Драгоценнейший - у нас президентов в СССР не было. Так что не свисти.
          groks
          1. Вас Влад Сегодня, 09:10
            Цитата: groks
            Драгоценнейший - у нас президентов в СССР не было. Так что не свисти.

            Любите вы переворачивать всё с ног на голову!
            Цитата: Вас Влад
            это ваш президент

            Ладно, пусть будет вашим генсеком yes
            Вас Влад
          2. vovanpain Сегодня, 09:16
            Цитата: groks
            Драгоценнейший - у нас президентов в СССР не было. Так что не свисти.

            О бриллиантовый, кем же был Горбачев с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года а? Или в СССР то не жили драгоценнейший свистун. laughing
            vovanpain
            1. groks Сегодня, 09:26
              А моим он с чего стал? Давай так - твой тогда Беня. Хорошо? Не откажешься? Почему - да я так хочу. Чего бы и не ляпнуть.
              groks
              1. Вас Влад Сегодня, 09:41
                Цитата: groks
                А моим он с чего стал?

                Цитата: groks
                Т.е. в результате деятельности Путина, объявлена война против народа, а Путин остался как-то сбоку. Так он может просто провокатор?

                Цитата: groks
                Давай так - твой тогда Беня.

                Хорошо,а у Бени надеюсь фамилия Путин? lol
                Вас Влад
                1. groks Сегодня, 09:49
                  Фамилия того алкаша известна.
                  Господа либерало-демократы и олигархо-патриоты - может хватит уже флудить на пустом месте?
                  groks
        2. yehat Сегодня, 14:53
          Так Горбачёв ещё жив, это ваш президент, вы его достойны его все и сейчас любят

          еще в 96 году видел своими глазами, как ему разбил лицо студент в КГУ.
          yehat
      2. dsk Сегодня, 09:03
        Цитата: groks
        против России

        Monster_Fat

        Nix1986

        zyablik.olga

        Santa Fe

        Собчак заработала за шесть лет 403 миллиона 855 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на сайте ЦИК. Среди источников этих активов указаны зарплата телеведущей на радиостанции "Серебряный дождь" и телеканале "Дождь", а также в издательском доме "Глобал Медиа Групп".
        dsk
        1. Monster_Fat Сегодня, 09:18
          Ага, а Путин-"бессребренник", на одну "российскую" зарплату живет,.....пример показывает-"похлопаем ему"...
          Monster_Fat
          1. vovanpain Сегодня, 09:44
            Цитата: Monster_Fat
            Ага, а Путин-"бессребренник", на одну "российскую" зарплату живет,.....пример показывает-"похлопаем ему"...

            Чудо полосатое, искали ваши "мильярды" Путина в оффшорах и нашли "миллиарды..... Порошенко. laughing ну ну с америки все видать. laughing
            vovanpain
            1. Monster_Fat Сегодня, 10:08
              Не, я ж и говорю-он на одну "российскую" зарплату живет, в одном костюме 18 лет ходит-экономит, о стране заботится, о народе..."похлопаем ему". laughing
              Monster_Fat
        2. Santa Fe Сегодня, 10:31
          Цитата: dsk
          Собчак заработала за шесть лет 403 миллиона 855 тысяч рублей.

          Обращаюсь ко всем, кто до сих пор считает Собчак "либеральным фриком" с какими-то президентскими амбициями
          ____________________________________
          Посмотрите на тех, кто сейчас является директорами крупных корпораций, - это все члены КПСС. Прошло 30 лет, а люди все те же самые. Как так вышло: они в СССР были в шоколаде, после реформы Чубайса и Гайдара оказались в шоколаде, и при Путине они в шоколаде. Может, власть и не менялась? И она делает все для сохранения текущего порядка. Власть и деньги - от отца к сыну.

          Как Собчак может быть против этой власти, если она всем ей обязана?. Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга и работодатель Путина

          И вдруг, с 2011 года, Ксюша заговориа от лица оппозиции
          Не верьте и не ведитесь на эти уловки. Ксюша - обычный спойлер, провокатор, предатель. Специально играет роль либерального фрика, чтобы власть могла показать - смотрите, оппозиция она вся состоит из таких "чудаков". А будущий президент казался действительно столпом мудрости на фоне этих карикатурных кандидатов (в жизни - умных людей, которые отыгрывают на публику свою роль; т.к. своим нынешним благополучием обязаны этой власти)
          Santa Fe
    2. rocket757 Сегодня, 08:59
      Если правитель только в плюс ... эт наверно фантазия, так не бывает.
      В минус, можно поверить.
      Скорее будет и так, и так, вопрос что перевешивает .... можно поглубже капнуть, а почему именно так происходит? Можно дальше пойти, а у кого другого лучше будет? У кого например?
      Много вопросов, ответы какие будут?
      rocket757
    3. Alex66 Сегодня, 09:09
      А все просто старые буржуи запада не хотят признавать новых буржуев бывшего СССР, они же выиграли холодную войну и мы им принадлежим по праву. Нашим приходится опираться на патриотизм, т.к. другой поддержки нет Китай себе на уме, да и Брикс. Как только все устаканится народ будет не нужен, можно будет оставить 15 млн. как говорила М.Тетчер.
      Alex66
    4. Гардамир Сегодня, 09:12
      против России, всей западнёй под руководством США гибридная война на уничтожение российского народа?
      А это вопрос к президенту, почему он допустил запад во власть, всех этих Грефов, Набиуллиных, Шуваловых, Улюкаевых...
      Гардамир
      1. rocket757 Сегодня, 09:26
        Вот так, много вопросов. Пока приемлемые, убедительные ответы не будут даны, у нашей власти минусы будут копиться в актив!
        Хотя, лучше всяких ответов говорят реальные дела, убедительно так, перевешивая всё и вся!
        rocket757
    5. aybolyt678 Сегодня, 09:59
      Цитата: кедр
      гибридная война на уничтожение российского народа?

      война на уничтожение народа ведется всеми. И Западом тоже. Просто Власть стоящая у руля в России использует Россию для защиты интересов не всего "народа" а его "лучшей" части.
      aybolyt678
      1. rocket757 Сегодня, 10:19
        А вот это и есть минус, реальные такие дела!
        rocket757
  11. ML-334 Сегодня, 08:10
    Автору не повезло-сегодня на ВО день либерала.Не глупые-поймёте чо к чему. Ваши 90-тые стоят перед глазами-как вы заботились о народе.
    ML-334
    1. Yurasumy Сегодня, 08:17
      Нет, просто в России выборы и как и на любом политическом ресурсе, либералы самые активные. Это пройдет после 18 марта.
      Yurasumy
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:50
        Цитата: Yurasumy
        Нет, просто в России выборы и как и на любом политическом ресурсе, либералы самые активные. Это пройдет после 18 марта.

        Вы верно это заметили. И чем больше мы им возражаем, тем больше их слетается на сайт! Может хватит им возражать? Пусть тешат своё самолюбие среди таких, как они сами? Пусть упиваются как бы своей "победой" тут - на сайте! А мы своё слово скажем на выборах! А потом посмеёмся над ними. Только, чую, они после выборов или исчезнут с сайта, или переключатся на другую тему.
        А Вы в своей статье изложили всё правильно! И то, что написанное Вами правда - видно по туче воронья, слетевшегося на запах. Удачи Вам!
        СРЦ П-15
        1. groks Сегодня, 09:04
          Ребяты - вы не поняли. Либералами называют вас. За поддержку либерального правительства и либерального президента.
          groks
          1. Вас Влад Сегодня, 09:14
            Цитата: groks
            Ребяты - вы не поняли. Либералами называют вас.

            Либерал либералу рознь yes Есть например пятиколлоники..Они как раз и испортили само понятие либерал в массах.
            Вас Влад
            1. Ныробский Сегодня, 12:45
              Цитата: Вас Влад
              Цитата: groks
              Ребяты - вы не поняли. Либералами называют вас.

              Либерал либералу рознь yes Есть например пятиколлоники..Они как раз и испортили само понятие либерал в массах.
              Либерал это вообще ругательное слово и вполне возможно, что скоро их будут бить....
              Ныробский
          2. yehat Сегодня, 14:59
            мне кажется, Путина называть либералом глупо,
            во-первых, наши "либералы" и либерализм имеют очень мало общего.
            ближе название анархисты.
            во-вторых, Путин скорее центрист.
            yehat
        2. vovanpain Сегодня, 09:20
          Цитата: СРЦ П-15
          потом посмеёмся над ними. Только, чую, они после выборов или исчезнут с сайта, или переключатся на другую тему.

          Александр drinks hi заметьте, основное это воронье слетелось на сайт с конца 2017 года, за редким исключением, после выборов, так же сойдут на нет, за редким исключением, не первый раз кстати на ВО. hi
          vovanpain
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:46
            Цитата: vovanpain
            Александр заметьте, основное это воронье слетелось на сайт с конца 2017 года, за редким исключением, после выборов, так же сойдут на нет, за редким исключением, не первый раз кстати на ВО.

            Владимир drinks hi я это давно заметил и писал об этом уже не раз. Что поделать: госдеп работает исправно и баксы, выделенные этому воронью, отрабатываются ими в поте лица. Пусть потешат своё купленное самолюбие. "Потом сюприз будет!"
            СРЦ П-15
            1. groks Сегодня, 14:51
              Очень смешно будет, когда после выборов схлынет вся эта пропаганда.
              Впрочем в ЖЖ у данного автора не заметил чрезвычайной фиксации на зализывании Путина. Зачем тогда сюда такие оголтелые статьи сбрасывать?
              groks
      2. Вас Влад Сегодня, 08:58
        Цитата: Yurasumy
        Нет, просто в России выборы и как и на любом политическом ресурсе, либералы самые активные. Это пройдет после 18 марта.

        Спасибо за статью! hi Фото ВВП меня задуматься заставило, взгляд у него как у человека идущего на эшафот!
        Вас Влад
      3. Гардамир Сегодня, 09:09
        либералы самые активные.
        Защищает либерала президента только либерал. Да и защищаете вы его по либеральному не обременяя себя доказательствами. Принято считать провал успехом, значит успех. Ложь теперь правда, И сразу урря.
        Гардамир
      4. Кэптен45 Сегодня, 11:40
        Цитата: ML-334
        Автору не повезло-сегодня на ВО день либерала.Не глупые-поймёте чо к чему. Ваши 90-тые стоят перед глазами-как вы заботились о народе.

        Цитата: Yurasumy
        Нет, просто в России выборы и как и на любом политическом ресурсе, либералы самые активные. Это пройдет после 18 марта

        Коллеги,да не переживайте Вы так по поводу здешних высказываний. Я вчера ещё в "Итогах недели" сказал- это интернет,тут каждый норовит показать себя в тренде. Вот дескать какой я креативный,передовой либерально-заднеприводной и норовит нагадить, как он думает на страну, а на самом деле себе за пазуху. Про спортсменов и олимпиаду, что только не писали и как их (спортсменов) не называли. А в итоге оказалось,что все смотрели ОИ,переживали за наших спортсменов и после победы хоккеистов всех просто разорвало в восторженных криках. В общем как в анекдоте "а как дышал,как дышал" Придёт 18.03. и все крикуны придут на избирательный и проголосуют как надо и за того за кого надо. А поорать,по возмущаться.Ну как же без этого, надо же протест выразить. А потом после выборов ещё месяца 2-3 будут кричать о нелегитимных выборах, дескать ни я,ни родня,ни друзья так не голосовали и голоса их украли.Ну поорут,поорут да перестанут. Там весна будет, шашлыки-праздники на природе,дачи,огороды. Не до протестов. Ну может выйдут в мае какие-нибудь навальнята, наваляет им ОМОН и успокоятся они.
        Кэптен45
        1. Z_G_R Сегодня, 15:41
          я не смотрел Олимпиаду принципиально. И не стал бы превозносить победу хоккеистов, они показали свой уровень в Сочи. Поэтому зная что в Корею не приедут сильнейшие так рвались туда) Победили конечно молодцы, но реально если задуматься, кого они победили? =)

          Придёт 18 число и я проголосую за Грудинина, а не за олигархов у власти) Победит конечно Путин, а потом придёт весна, лето, осень и наше либеральное правительтсво будет всё туже затягивать гайки. И со временем урапутинцев тут поубавится. Жизнь всё покажет со временем)
          Z_G_R
    2. zyablik.olga Сегодня, 08:45
      Цитата: ML-334
      Автору не повезло-сегодня на ВО день либерала.

      То есть все кто не поддерживает политику нынешнего российского правительства "либералы". Вы уверены?
      Я вот категорически не согласна с вложениями миллиардов собранных в виде налогов в России, в американскую экономику, с развалом здравохранения и образования.
      zyablik.olga
      1. ML-334 Сегодня, 09:27
        Всем известно-с 90-тых в правительстве у нас либералы под патронажем демократов из за"лужи",то есть ваши -все претензии к ним а не Путину.
        ML-334
        1. zyablik.olga Сегодня, 09:39
          Цитата: ML-334
          Всем известно-с 90-тых в правительстве у нас либералы под патронажем демократов из за"лужи",то есть ваши -все претензии к ним а не Путину.

          Да, что вы говорите? wassat А Путин то и не знал, что в правительстве враги, деятельностью которого он доволен. О чём заявлял неоднократно. Он все 18 лет своего правления чем простите занимался? Только стерхов учил летать и за амфорами нырял? Если он не в курсе, тогда зачем вообще нужен?
          zyablik.olga
          1. Б.Т.В. Сегодня, 09:44
            Цитата: zyablik.olga
            Он все 18 лет своего правления чем простите занимался? Только стерхов учил летать и за амфорами нырял?


            Нет, ещё ВПК восстанавливал.
            Б.Т.В.
            1. zyablik.olga Сегодня, 10:14
              Цитата: Б.Т.В.
              Нет, ещё ВПК восстанавливал.

              А давайте посмотрим когда он начал в оборонку деньги вливать и почему? Может просто испугался того, что стало с Каддафи и Хусейном?
              А вообще читая комментарии на ВО я вижу три основные категории посетителей сайта, которые защищают нынешнюю власть:

              1. Плохо образованные внушаемые граждане с узким кругозором и мозгами промытыми зомбоящиком. Сюда же можно отнести разного рода "патриотических" неадекватов и религиозных фанатиков.
              Эта категория, когда нет аргументов, очень быстро переходит на навешивание ярлыков и прямые оскорбления.

              2. Люди получившие хорошее образование и допущенные к "кормушке".
              Это разного рода руководители государственных структур, или афилированные с ними коммерсанты у которых имеется возможность "попила", а также высокопоставленные силовики - т.е. те кому есть что терять, если к власти придут честные люди.

              3. Те кто защищает власть в интернете по долгу службы. И таких на Военном обозрении не мало.
              zyablik.olga
              1. Б.Т.В. Сегодня, 10:50
                Цитата: zyablik.olga
                1. Плохо образованные внушаемые граждане с узким кругозором и мозгами промытыми зомбоящиком. Сюда же можно отнести разного рода "патриотических" неадекватов и религиозных фанатиков.
                Эта категория, когда нет аргументов, очень быстро переходит на навешивание ярлыков и прямые оскорбления.


                Знаете, к этой категории можно с успехом отнести и всех, кто против " нынешней действующей власти", потому что аргументы у всех, как под копирку, ярлыки навешиваете ни чуть не хуже оппонентов.

                Цитата: zyablik.olga
                2. Люди получившие хорошее образование и допущенные к "кормушке".

                Как правило, оппоненты такие же, только не попавшие к " кормушке" или в своё время " отлучённые от неё".

                Цитата: zyablik.olga
                3. Те кто защищает власть в интернете по долгу службы. И таких на Военном обозрении не мало.


                И таких, которые агитируют против нынешней власти " по долгу службы"( кому?!) на ВО очень много появилось( особенно с конца 2017г.), причём " размножаются", как простейшие( бесполо).
                Б.Т.В.
                1. groks Сегодня, 11:53
                  И таких, которые агитируют против нынешней власти
                  А разве против неё кто-то агитирует? В этом нет смысла, поскольку нет альтернативы. На власть просто ругаются, поскольку достала уже.
                  groks
              2. yehat Сегодня, 15:03
                Плохо образованные внушаемые граждане с узким кругозором и мозгами промытыми

                это есть в каждом обществе. долг тех, кто считает себя патриотами и обладанцами мозга, направить эту массу в направлении, полезном стране. Увы, это не получается и слепое стадо баранов регулярно затаптывает хорошие начинания.
                yehat
          2. Santa Fe Сегодня, 10:47
            Цитата: zyablik.olga
            Он все 18 лет своего правления чем простите занимался? Только стерхов учил летать и за амфорами нырял? Если он не в курсе, тогда зачем вообще нужен?

            ВСЕ ПРОСТО

            Директор завода - хороший
            Начальники цехов обманывают директора и в тайне работают на другой завод
            У директора 18 лет опыта управления заводом. Если не он, то кто?
            Нужно рассказать директору обо всех проблемах и поголовном предательстве других начальников, ведь он ничего не знает о ситуации на заводе
            Santa Fe
            1. yehat Сегодня, 15:04
              не, картина другая )))
              не директор завода, а ИО выбранный комитетом начальников цеха.
              вот тогда картина встает на свое место )))
              yehat
          3. ML-334 Сегодня, 12:57
            Было бы у Путина власти как у Сталина был бы спрос другой а пока потихоньку давит как гнид.И ещё в данный момент-наше дело правое и мы победим!
            ML-334
            1. Z_G_R Сегодня, 15:44
              Вы удивитесь, но Сталин обрел реальную полноту власти лишь во время войны только. А так там шло жесткое противостояние с троцкистами. Так, что всё у Путина есть, только ему это не надо, он со "своими". Его всё устраивает, о чём он и говорит официально)
              Z_G_R
      2. rocket757 Сегодня, 09:34
        Либералом никто не называл, наоборот. Только власть теперешнюю не переношу по определения, не народная она.
        Т.е. наверняка есть и третья сторона и .... сколько их не считал.
        rocket757
        1. рисыч Сегодня, 14:07
          Цитата: rocket757
          Только власть теперешнюю не переношу по определения, не народная она.

          what А где и когда была власть народная? Называться она могла по разному, а по факту это ВСЕГДА власть группы людей.
          рисыч
          1. rocket757 Сегодня, 14:40
            Не, не. На начальном этапе Власть Советов была подконтрольна народным массам. Потом партийная верхушка/ бюрократия пыталась себя обезопасить и из под контроля трудовых коллективов вывести. Будем считать что ей это в большей степени удалось. На последнем периоде её существования народ был удалён от власти как и везде. Дальнейшее известно. Народ проголосовал за сохранение СССР, партийная верхушка на всё эт откровенно забила.
            Историю надо знать, чтоб не наступать на теже грабли.
            rocket757
      3. Б.Т.В. Сегодня, 09:38
        Цитата: zyablik.olga
        Я вот категорически не согласна с вложениями миллиардов собранных в виде налогов в России, в американскую экономику, с развалом здравохранения и образования.


        Уж сколько раз, и на ВО тоже, объяснялось по- поводу " млрд., вложенных в американскую экономику". А почему Китай " вкладывается в американскую экономику"?!
        Б.Т.В.
        1. Гардамир Сегодня, 09:45
          Уж сколько раз, и на ВО тоже, объяснялось по- поводу " млрд., вложенных в американскую экономику". А почему Китай " вкладывается в американскую экономику"?!
          Китай не стесняется развивать свою экономику. У нас же денег нет но вы держитесь. Деньги есть на поддержку банков, а для народа нет все в Омеригу вывезены. Сколько заводов, школ больниц построено, Как вкладываются деньги в науку.?.
          Гардамир
          1. ML-334 Сегодня, 13:03
            У Китая смертная казнь не отменена,в отличии от нас.Все законы ворюги сделали под себя-чем больше наворовал-тем меньше наказание.Куда нам до Китая.
            ML-334
  12. Altona Сегодня, 08:28
    Не являясь сторонником Путина, тем не менее скажу несколько слов, прочитав тут часть комментариев. У России нет ресурсов, чтобы покупать чью-то благосклонность, а если и есть, то расходует она их без политической нагрузки как США и ЕС. США и ЕС на каждый доллар, даже не помощи, а кредитов, требуют изменений во внешней и внутренней политике. Ни по отношению к Беларуси ни к Украине(8 млрд товарооборот за 2017 год, вот такая война у нас) ни к кому либо мы такого не делаем. И наши "союзники" в лице Казахстана и Беларуси вытирают об нас ноги, хотя во многом от нас зависят. США быстро ставит на место тот же Казахстан, а ЕС окучивает Бацьку. Сам ВВП легко меняет свою народную поддержку на поцелуи с Сечиным, Ротенбергом, Вексельбергом и Миллером, истинно гусскими людьми. Дружит с "людоедами" Кудриным и Чубайсом.
    P.S.И кстати, есть ряд таких вопросов к ВВП весьма болезненных от Степана Сулакшина:
    Вопросы кандидату.
    1.Что ОН будет делать,когда бюджет страны, доведенный путинизмом до несуверенности,хозяева положения обрушат процентов на 30? Что?
    2.Когда ВСУ начнут масштабное наступление? Что?
    3.Когда коалиция начнет прямую войну с Асадом?
    4.Арестуют деньги,в том числе его?
    P.P.S. Насчет "побед". Да, "победы" были, Сочи, Крым, Донбасс мог быть победой, Сирия. Но без информационного обеспечения своих побед противник быстро их нивелирует. После Крыма у Путина было 2-3 месяца пока Запад нащупывал контр-игру, он мог до Италии дойти грубо говоря, но не сделал ничего и отозвал свое право распоряжаться армией напрямую. А мог половину СССР восстановить в 2014 году. Но видимо друзья-олигархи отговорили. Война с НАТО, санкции и все такое. А санкции и гибридная война все равно наступили.
    Altona
    1. yousha1980 Сегодня, 08:44
      Это так очевидно:
      1. Сделает бюджет ещё более суверенным чем сейчас. И 30 % нашего падения будут смехотворными по сравнению с мировым падением.
      2. Введёт миротворческие войска. По настоящему.
      3. Удесятерит поставки оружие Асаду и другим противникам "каолиции".
      4. Пусть сначала найдут.
      yousha1980
      1. rocket757 Сегодня, 09:50
        Власть не "моя", по факту и определению.
        Кажется всё равно, что играют они в долгую и всё не так примитивно как может показаться. Да они капиталисты, такие же как за буром, ориентация на национальные интересы всё же есть, с личными оченно повязано, эт однозначно.
        Непонятно, что будет в дальнейшем. За то, что всё типа сдадут не похоже, своё по любому сдавать не захотят! Будет нам лучше\ хуже, есть сомнения и не в лучшую сторону.
        В данный момент, мы на события влиять не можем, выбор у нас очень ограничен, считай и нет совсем!
        rocket757
      2. Z_G_R Сегодня, 15:51
        ваши ответы прокатили бы в детском садике, но не в мировой политике. не будет Путин воевать с западом. У нас прозападное правительство, какая может быть война? Только озабоченность максимум) Наши как только задом не виляют стараясь прощение вымолить у запада, а вы такие слова говорите)) суверенный бюджет! миротворческие войска! смешно даже.
        Z_G_R
    2. Б.Т.В. Сегодня, 09:34
      Цитата: Altona
      .И кстати, есть ряд таких вопросов к ВВП весьма болезненных от Степана Сулакшина:


      А С.С. Сулакшин входил в администрацию ЕБНа, был его советником, тогда у него вопросов, к действующему на тот момент, президенту не возникало?!
      Б.Т.В.
    3. Перс Сегодня, 10:03
      А они нам нужны эти бывшие страны ссср,уже сейчас собираем по 50 коп.с литра бензина на дороги в крыму.
      Перс
  13. yousha1980 Сегодня, 08:35
    Полностью солидарен.
    yousha1980
  14. кедр Сегодня, 08:43
    Цитата: groks
    против России

    российского народа

    Т.е. в результате деятельности Путина, объявлена война против народа, а Путин остался как-то сбоку. Так он может просто провокатор?


    А может он полковник Максим Максимович Исаев в логове врага... под ником Макса Отто фон Штирлица?

    Зрим в корень, уважаемые... Просто только кошки родятся.
    кедр
    1. Гардамир Сегодня, 09:05
      в логове врага
      то есть Россия для него логово врага? Тогда он Макс Отто под ником Владимир Владимирович.
      Гардамир
  15. Гардамир Сегодня, 09:04
    Вот "заслуги" нынешней власти.
    Олимпиада, стране запрещено выступать под собственными символами. Разве это не унижение?
    Убийство русских в Сирии. Из-за того что власть продолжает читать заклинание "ихтамнет" легче не станет. Это нам могут врать. Но враг знает, что власть ради своих деток за рубежом даже не дёрнется защищать русский народ.
    И кстати, мы находимся на военном сайте. Надеюсь ни для кого не секрет, что вся авиация для нашей ПВО, как на ладони.
    Примеров неудач во внешней политике множество. Ну если не считать успехов налаженный наркотрафик между Аргентиной и Москвой...
    Гардамир
    1. Лесс Сегодня, 09:19
      Цитата: Гардамир
      Олимпиада, стране запрещено выступать под собственными символами. Разве это не унижение?

      Наши взяли олимпийское золото в хоккее, разве это не победа?
      Цитата: Гардамир
      Убийство русских в Сирии.

      Там идёт война, если вы не в курсе.
      Цитата: Гардамир
      Ну если не считать успехов налаженный наркотрафик между Аргентиной и Москвой...

      Москва, 23 февраля. В результате совместной спецоперации России и Аргентины удалось перекрыть крупный канал доставки наркотиков. Об этом сообщил источник в министерстве иностранных дел России.
      Известно, что спецслужбы до последнего момента держали операцию в секрете, чтобы избежать утечек информации.
      Лесс
      1. Гардамир Сегодня, 09:28
        Наши
        откуда вы знаете? какие то OAR, без флага, без гимна. А перед этим ваши заплатили МОКу 15 млн долларов, для своих денег нет, а МОКу дадим. Это что успех во внешней политике? Страна без флага, без гимна?
        Там идёт война, если вы не в курсе.
        Зачем писать если не хотите обсуждать гибель ихтамнетов? И погибло там не 5, как озвучила Маша на лабутенах.
        А ссылка на вечно лгущие ведомства по крайней мере смешна.
        Гардамир
        1. Лесс Сегодня, 09:37
          Цитата: Гардамир
          откуда вы знаете? какие то OAR, без флага, без гимна

          А я, в отличие от вас, себя от России не отделяю. Поэтому - да, наши заплатили 15млн и НАШИ взяли золото по хоккею.
          Цитата: Гардамир
          Зачем писать если не хотите обсуждать гибель ихтамнетов? И погибло там не 5, как озвучила Маша на лабутенах.
          А ссылка на вечно лгущие ведомства по крайней мере смешна.

          А вы значит не из СМИ инфу почерпнули, а из вечно говорящих правду соцсетей?
          Лесс
          1. Гардамир Сегодня, 09:52
            А я, в отличие от вас
            себя от олигархов и продажной власти отделяю. Благо финансистов не есть благо страны. Ваши заплатили, чтоб зарабатывать на дальнейших олимпиадах, какое всё это имеет отношение к развитию спорта в стране?
            Что разве интернет не СМИ? И что по вашему соцсети? В одноклассниках, контакте, фейсбуках и прочих не замечен. А ВО это соцсеть?
            Гардамир
            1. Лесс Сегодня, 10:13
              Цитата: Гардамир
              Что разве интернет не СМИ? И что по вашему соцсети? В одноклассниках, контакте, фейсбуках и прочих не замечен. А ВО это соцсеть?

              Не увидел аргументов в пользу того, что перечисленные вами ресурсы, более правдивы, чем
              Цитата: Гардамир
              вечно лгущие ведомства
              Лесс
              1. Гардамир Сегодня, 10:17
                перечисленные вами ресурсы
                В принципе я назвал только ВО. Остальные не посещаю.
                Гардамир
                1. Лесс Сегодня, 10:40
                  Цитата: Гардамир
                  В принципе я назвал только ВО. Остальные не посещаю.

                  Аналогично (разве что ещё в вк заглядываю, но не за новостями), но даже на ВО приводятся прямо противоположные данные в различных статьях, как вы определяете для себя, в какой статье подаётся... нет, не правда даже, а наиболее достоверная информация? Ведь наверняка вы проводите субъективную оценку информации...
                  Лесс
                  1. Гардамир Сегодня, 15:55
                    Ведь наверняка вы проводите субъективную оценку информации
                    Пытаюсь, конечно могу ошибиться. Но здесь помогают две вещи. Во первых судить надо по делам, а не по каким-то мифическим успехам, к примеру в Москве снег не убирают, наверно денег нет, зато скоро без знания южных языков на улицу не выйдешь.
                    Во вторых, власть так увлеклась ложью, что не замечает, как сама себя порой обличает.
                    И потом во времена Ельцина, тоже многие говорили слава Ельцину...
                    Гардамир
                    1. Лесс Сегодня, 16:10
                      Цитата: Гардамир
                      И потом во времена Ельцина, тоже многие говорили слава Ельцину...

                      Я не говорил... Так же, как не говорю: слава Путину... Вот только антипатию к конкретному политическому деятелю я никогда не переносил на свою страну, возможно поэтому я не умею радоваться проблемам, встающим перед моей страной, независимо от того, кто находится у власти... А сейчас я вижу позитив, я не отрицаю наличия проблем, но я и не вижу той мрачной картины, о которой постоянно пишете вы... А во времена, упомянутого вами Ельцина, мне оставалось только горько шутить и надеяться на лучшее...
                      Лесс
                      1. Гардамир Сегодня, 16:18
                        Я не говорил.
                        ну я же не про вас. А позитив всегда есть.Я конечно не сторонник президента, но иногда читая хвалебные статьи, начинаешь его жалеть, ибо не повезло со сторонниками. После прочтения этих статей, начинаешь по настоящему ненавидеть.
                        Просто мы живём в это время и в этом месте независимо от того, кто у власти.
                        Гардамир
          2. AUL Сегодня, 12:43
            Цитата: Лесс
            А я, в отличие от вас, себя от России не отделяю. Поэтому - да, наши заплатили 15млн и НАШИ взяли золото по хоккею.

            НАШИ? Наши выступают под НАШИМ флагом, с НАШИМ гимном, с НАШЕЙ символикой! А золото взяли частные лица, приехавшие из РФ.
            AUL
            1. Лесс Сегодня, 13:15
              Для того, чтобы защищать интересы России вовсе не обязательно размахивать атрибутами с государственной символикой. Характер бойца проявляется в преодолении трудностей, и чем больше трудностей пришлось преодолеть ради победы, тем ценнее победа. Так что, как бы вас ни корёжило от этого, но на олимпиаде выступали НАШИ спортсмены, и победы этих спортсменов - это победы России.
              Лесс
              1. AUL Сегодня, 14:28
                Цитата: Лесс
                Для того, чтобы защищать интересы России вовсе не обязательно размахивать атрибутами с государственной символикой. Характер бойца проявляется в ...
                Лесс, меня удивило, что такие аргументы я услышал именно от Вас.
                AUL
              2. Z_G_R Сегодня, 15:55
                Тут вопрос не в том, что надо чем то размахивать, а в унижении для страны. Страна существует пока у неё есть флаг и гимн. Без этого это лишь территория с людьми. И этот факт унижения нельзя назвать победой как ты его не обеляй в сми. Это полный провал.
                Z_G_R
    2. Monster_Fat Сегодня, 09:21
      Да с наркотиками в посольстве-"это что-то с чем-то" и главное-"молчек". Столько героина и молчек!
      Наверное, думают как объяснить очередной "ихтамнет"....
      Monster_Fat
      1. rocket757 Сегодня, 09:54
        Ха, наркота эт просто криминальный бизнес. Притягивать его к официальным лицам глупо.
        За низкое качество персонала мож поговорить, только кто готов быть обличителем? Кто у нас такой белый и пушистый?
        rocket757
    3. КОСМОС Сегодня, 09:56
      Цитата: Гардамир
      Вот "заслуги" нынешней власти.
      Олимпиада, стране запрещено выступать под собственными символами. Разве это не унижение?
      Убийство русских в Сирии.

      А вы отдайте Крым, сдайте Абхазию, Донбасс и Сирию, сократите ЯО и будет вам щастье, санкции снимут, На олимпиаде флаг позволят... fool
      КОСМОС
      1. Гардамир Сегодня, 10:07
        А вы отдайте Крым, сдайте Абхазию, Донбасс и Сирию, сократите ЯО и будет вам щастье,
        выкиньте телевизор и пользуйтесь собственным серым веществом. Идёт передел по всему миру. А эти что б удержаться увласти машут перед электоратом тряпочками отвлекая от насущных проблем.
        Гардамир
        1. КОСМОС Сегодня, 10:17
          Цитата: Гардамир
          выкиньте телевизор и пользуйтесь собственным серым веществом. Идёт передел по всему миру. А эти что б удержаться увласти машут перед электоратом тряпочками отвлекая от насущных проблем.

          А вы своим серым веществом, хоть раз в жизни пользовались?
          Цитата: Гардамир
          Идёт передел по всему миру

          Передел мира, о как! Тряпочкой вы что назвали? Так что с Крымом делать? А патриот?
          КОСМОС
          1. Гардамир Сегодня, 16:02
            А вы своим серым веществом, хоть раз в жизни пользовались?
            из разряда сам такой или просто троллить всегда, троллить везде..?
            Так что с Крымом делать?
            а с пенсионерами?
            Гардамир
      2. rocket757 Сегодня, 10:25
        Да, да, а потом шкуру сдерут, ради демократических ценностей, оно ведь не жалко?
        Мне , если шкуру терять надо понимать за що. за демократичные и либеральные не готов, никак!
        rocket757
  16. Васся Вассин Сегодня, 09:29
    Вова, сделай нестандартный ход, иди ляг на печку и не отсвечивай, пока самого не выкинули из кремля, как поляков в смутное время.
    Васся Вассин
  17. Aleksandr21 Сегодня, 09:34
    Как то на ВО качество статей в разделе "Аналитика" очень низкое, это относится ни только к этой статье но и к другим в целом. Аналитики то по факту и нет, мне например очень нравится Яков Кедми как аналитик (хоть это к ВО и не относится), или Андрей из Челябинска (уже наш с ВО) у которого отличный цикл статей посвященной тематики нашего ВМФ, а тут заходишь в раздел либо ура-патриотические статьи в которых от аналитики и реальной картины мира как до Луны пешком, либо мнение автора который не особо и аналитик, извиняюсь что не по теме но реально накипело, качество аналитики на ВО с годами сильно упало.
    Aleksandr21
  18. andrej-shironov Сегодня, 09:55
    laughing Как Путина добился успеха во внешней политике? Да никак!!!! Так же как и во внутренней!
    andrej-shironov
    1. Гардамир Сегодня, 10:11
      Так же как и во внутренней!
      поддерживая вас добавлю. провалы во внутренней политике уже видны невооружённым глазом, поэтому штатные пропагандисты помалкивают. Про внешнюю политику, пока ещё можно лгать. Но развитие технологий, в том числе и интернет не дают лгать нагло.
      Гардамир
      1. КОСМОС Сегодня, 10:38
        Цитата: andrej-shir
        Как Путина добился успеха во внешней политике? Да никак!!!! Так же как и во внутренней!

        Цитата: Гардамир
        поддерживая вас добавлю. провалы во внутренней политике уже видны невооружённым глазом, поэтому штатные пропагандисты помалкивают.

        Класс! С такими провалами в мозгу fool только провалы в политики осталось мерить laughing lol
        КОСМОС
        1. Гардамир Сегодня, 16:04
          С такими провалами в мозгу
          Вас кто-то оскорблял? Или как сказал ваш кумир Серебряков, хамство вам милее?
          Гардамир
  19. BAI Сегодня, 10:13
    Российский президент Владимир Путин идет от одного успеха к другому. Этого уже не могут не замечать и не признавать практически все его оппоненты.

    И с 2000 года ни одной неудачи? Автор ну очень большой оптимист.
    BAI
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:28
      "ВВП никогда не лжет", даже когда говорит, что его пресловутые "указы" выполнены на 93-94%. "Чичас" побегу искать миллионы созданных в России высокотехнологичных рабочих мест -нет не все 100% а те самые 93-94%.
      Monster_Fat
  20. котовский Сегодня, 10:19
    Спасибо Юрий что не боитесь испачкаться. Теперь уже мало кто спорит с недальновидными комментаторами,грязно и бесполезно. Даже наркоту в посольстве вспомнили.. laughing Кто за серебрянники,кто просто ядовитый по жизни. Сил вам,терпения и побольше таких статей. hi
    котовский
  21. Altona Сегодня, 10:43
    Цитата: Б.Т.В.
    А С.С. Сулакшин входил в администрацию ЕБНа, был его советником, тогда у него вопросов, к действующему на тот момент, президенту не возникало?!

    --------------------------
    Я в курсе, тем не менее подобные вопросы напрашиваются, хоть в таком ракурсе, хоть в другом. Все 4 вопроса можно просуммировать таким образом: что если Запад начнет одновременно давить по всем фронтам-военным, информационным, финансовым, политическим?
    Altona
    1. Кэптен45 Сегодня, 11:54
      Цитата: Altona
      что если Запад начнет одновременно давить по всем фронтам-военным, информационным, финансовым, политическим?

      Биться будем до поноса laughing ,но сдаваться не будем. В леса уйдём,как Лыковы lol
      Кэптен45
  22. Altona Сегодня, 10:47
    Цитата: Aleksandr21
    Как то на ВО качество статей в разделе "Аналитика" очень низкое, это относится ни только к этой статье но и к другим в целом. Аналитики то по факту и нет, мне например очень нравится Яков Кедми как аналитик (хоть это к ВО и не относится), или Андрей из Челябинска (уже наш с ВО) у которого отличный цикл статей посвященной тематики нашего ВМФ, а тут заходишь в раздел либо ура-патриотические статьи в которых от аналитики и реальной картины мира как до Луны пешком, либо мнение автора который не особо и аналитик, извиняюсь что не по теме но реально накипело, качество аналитики на ВО с годами сильно упало.

    -----------------------------
    В комментариях аналитика продолжается, если оппоненты не скатываются до аргументов "ну чё?" и "об чём базар?". Кто-то линейно мыслит, кто-то нелинейно. Понятно, что "главный кандидат" уже выиграл выборы и поэтому избиратели вправе задать все вопросы ещё на этом берегу и искать на них ответы, зная потенциальные приёмы и ответы "главного кандидата".
    Altona
    1. Aleksandr21 Сегодня, 11:20
      Цитата: Altona

      В комментариях аналитика продолжается, если оппоненты не скатываются до аргументов "ну чё?" и "об чём базар?". Кто-то линейно мыслит, кто-то нелинейно. Понятно, что "главный кандидат" уже выиграл выборы и поэтому избиратели вправе задать все вопросы ещё на этом берегу и искать на них ответы, зная потенциальные приёмы и ответы "главного кандидата".


      Не всегда к сожалению, на 1-2 хороших комментариев приходится 7-8 в которых мы там всех порвём и шашками зарубим (образно конечно), но как то так. Взять например эту статью, заголовок "Как Путин, уничтожив шаблоны, добился успеха во внешней политике" наверное в статьи должна быть аналитика и факты по внешней политики нашего государства, но ничего такого тут нет. Или взять статьи на тему военной тематике, если статья о Украинских вооруженных силах или о НАТО, США то за место языка статистики и фактов, у нас преобладают в статьях эмоциональный подтекст, про комментарий к таким статьям вообще молчу. Недавно была новость/статья на ВО "ВМС США получили второй корабль-экспедиционную базу" и читая комментарии понимаешь, что никакого здравого обсуждения этой новости не будет, понравился там комментарий Старого26, приведу его слова как цитату:
      "Меня всегда умиляет способности камрадов на ВО все низводить до "опускания ниже плинтуса", если у тебя нет, а у противника есть, то у противника это д.е.рьмо, плавучая колоша и прочее. Если у нас есть, а у противника нет (как например "Севморпуть") - это шедевр кораблестроения..."

      и так у нас к сожалению во всём, что в комментариях что в аналитике, нет конечно встречается что-то интересное как в обсуждениях так и в статьях, но большая часть увы.
      Aleksandr21
      1. Комментарий был удален.
        1. BAI Сегодня, 14:10
          И не только.
          BAI
  23. Чичиков Сегодня, 11:12
    Либералы, оппозиционеры, правозащитники и проводники НФО, - объединяйтесь! По иному, комментарии этих "борцов за Россию" не назвать!

    Чего то там сравнивают, всовывают "охраняемые" банеры, сетуют на трудности жизни... - ну, не нравится им то, что Россия, трудно, даже наперекор всем "хотелкам", возвращает себе место в мировом списке лидеров, восстанавливает свою независимость и способность дать отпор интервенции из вне! Так и крутится на языке: - "Почем опиум для народа, господа всепропальщики"?
    Чичиков
    1. groks Сегодня, 12:17
      Давай определимся. Либералы - это президент и правительство. Оппозиция - тоже либералы, что прикольно. Похоже что объединяться им не надо и Навальный с самого начала з/п от Кремля и получает. Что там ещё? Правозащитники? Это та престарелая дама, которой президент целует руки, за то что она ему ссыт в тапки?
      groks
      1. twviewer Сегодня, 13:04
        нет, этож либералы, это она (гражданка США) ему руки целовала за то что одаривает и гранты посылает,
        Цитата: groks
        за то что она ему ссыт в тапки
        twviewer
      2. Чичиков Сегодня, 14:35
        Цитата: groks
        Давай определимся.

        Давайте!
        Либерализм идейный - провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка.
        Либерализм практический - под предлогом стремления к правам и свободам ведет борьбу за власть, противостоит устоявшимся традициям, истории, религии и государству, в целом!
        Чичиков
        1. groks Сегодня, 15:00
          А можно проще.
          "Мне трудно представить себе, какая может быть "личная свобода" у безработного ... "
          groks
  24. Gorbatiy Сегодня, 11:17
    Мы Путину благодарны. Такое количества мозгов и денег никогда не притекало к нам в США.
    Gorbatiy
  25. Denis Obukhov Сегодня, 11:28
    За последние 15 лет Россия получила 3,5 триллиона долларов только за нефть.
    Три с половиной триллиона долларов. . Ничего, если мы к этим 3,5 прибавим еще 1,5 за газ, лес и прочую мелочь? Есть возражения? Думаете, 1,5 - это много? А мне кажется, что даже как-то маловато, но пусть будет. Для ровного счета. Итого 5 триллионов.
    5 000 000 000 000 долларов.
    Пять триллионов долларов, ребята. Можно было снести все жилые дома, включая курятники и коровники, под ноль и на эти деньги отстроить весь жилой фонд заново. Вообще весь, понимаете? И еще на обмыть осталось бы.
    На эти деньги можно было создать наукоемкие производства и реанимировать целые отрасли тяжелого и среднего машиностроения и химическую промышленность.
    Можно было бы реанимировать и авиа и кораблестроение; построить дороги; поднять сельское хозяйство, с его мощнейшей научной базой; создать эффективную систему здравоохранения, образования...
    Однако, ничего этого не сделано.
    Пять триллионов долларов частично разворованы, частично проедены, частично тупо просрали......
    Denis Obukhov
    1. КОСМОС Сегодня, 12:24
      Цитата: Denis Obukhov
      За последние 15 лет Россия получила 3,5 триллиона долларов только за нефть.
      Три с половиной триллиона долларов. . Ничего, если мы к этим 3,5 прибавим еще 1,5 за газ, лес и прочую мелочь? Есть возражения? Думаете, 1,5 - это много? А мне кажется, что даже как-то маловато, но пусть будет. Для ровного счета. Итого 5 триллионов.
      5 000 000 000 000 долларов.

      40 000 000 пенсионеров, в месяц каждый должен получить 13000 рублей или порядка 260 $, умножаем все на 12 месяцев и 15 лет, отнимает от ваших цифр. Грубо конечно, но добавьте туда ещё и другие социальные выплаты, оборонку...
      КОСМОС
      1. groks Сегодня, 13:37
        Это демагогия. Подразумевается что вся страна должна сидеть сложив лапы, а некие сторонние силы строить и восстанавливать? На самом деле, уже почти сразу начала бы снижаться потребность в импорте и было бы откуда брать деньги на социалку, а по окончании процесса, продажа углеводородов стала бы некритичной и можно было бы начинать прикручивать краник.
        groks
        1. КОСМОС Сегодня, 14:10
          Цитата: groks
          Это демагогия.

          Вы это наверное к посту который выше? Вы слепой? Или демагогию перепутали с математикой? Вы жертва ЕГЭ? Ааа это был по всей видимости заголовок вашего комментария.
          КОСМОС
          1. groks Сегодня, 14:39
            Не надо придуряться. Если восстановить производство, то страна станет самодостаточной и можно будет углеводороды вообще не продавать. Или продавать только друзьям.
            groks
    2. merlin Сегодня, 13:41
      Вот уж действительно. Давайте дороги на 5 триллионов долларов понастроим.
      Только вот знаете, есть такое гаденькое ощущение, что дорог в стране больше не станет и лучше они не будут. А если все же станет больше и лучше - то явно не намного. Зато стоимость одного километра дорожного полотна вырастет в разы.
      А ведь так и будет! А вот почему, предлагаю Вам подумать.
      merlin
  26. Radikal Сегодня, 13:56
    Он не врет своему народу и всегда отвечает за сказанные слова, даже если это ему и не совсем удобно.
    Это сильно! Автор превзошел все свои предыдущие творения! Услышав такое мне захотелось сделать что-нибудь такое, такое... . Приложить руку к головному убору например soldier , или отправить свои "боевые" ему на предвыборную "борьбу", мало ли - вдруг там у них с "этим" проблемы! wassat
    Radikal
  27. мерцание Сегодня, 14:21
    Пример современных США уже стал на сегодня хрестоматийным. Не Россия, по сути, уничтожает их мировую гегемонию, а их собственная ложь и беспринципность.
    Что сегодня, удивительным образом, правда - до недавних пор, ложь и беспринципность мощнейших информационных ресурсов как могли скрывали агрессивную сущность США. Всем внушали, что штаты несут мир, помогают торжеству демократии во всем мире. Сейчас, как говорил Трамп во время избирательной компании, весь мир уже ненавидит США. Тот же Трамп о CNN: Я ненавижу вашу сеть, все на CNN лжецы, и вам должно быть стыдно"
    Путин ... которая также отличает российского президента от его коллег, но на которой никто из них не любит заострять внимание. Он не врет своему народу и всегда отвечает за сказанные слова, даже если это ему и не совсем удобно.
    Но сегодня имидж правдивого и искреннего человека работает как лично на Путина, так и на Россию. Им верят и эта вера зачастую помогает решить те проблемы, которые никогда бы не могли быть решены иным способом.
    Вот вот, самое удивительное, что Путин высказывает свою искреннюю позицию, а "неполживые мировые политики и СМИ" видят в этом очередную хитрость Путина. yes Статье плюс, точно подмечено и выраженно.
    мерцание
    1. groks Сегодня, 15:06
      Как и любой политик, Путин высказывает мнение группы лиц, которые за ним стоят и в интересах которых он действует. Искренность и политика? Ха-ха три раза.
      groks
      1. мерцание Сегодня, 15:36
        Путин высказывает мнение группы лиц, которые за ним стоят и в интересах которых он действует.
        Что за группа? Как появилась группа, на основе случайности или что то их объединяло? Путин часть это группы или группа сама по себе, а Путин сам по себе? Почему группа выдвинула именно Путина? И, наконец, может ли быть так, что личное мнение представителя группы совпадает с мнением группы?
        мерцание
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  29. Западфшоке Сегодня, 14:50
    Вообщем вся статья - одна демагогия про турбо-величие вождя, автор не замечает, что в России нету союзников вообще на международной арене. Белорусь и Казахстан, Армения не признали Крым российским, Сирия как государство на половину не существует... С кем россия дружит?
    А фейковая олимпиада в Сочи это "большое достижение Путина"..
    Да и сравнивать рейтинг Порошенко и Путина нельзя, потому что в россии 90% СМИ работают на государство, в Украине СМИ частные и могут говорит все, что хотят.
    Западфшоке
    1. Чичиков Сегодня, 15:50
      Цитата: Западфшоке
      в Украине СМИ частные и могут говорит все, что хотят

      Все "частные и свободные" СМИ уСраины, давно разгромлены. Об этом, даже на Западе, не говорят только политики. Реально, тот-же Гордон, примерно высказывается так - в Украине остались только СМИ подконтрольные пАраШенко. Так что, говорит они будут все, что скажут!
      Ну, а рейтинг пАрАшенко - не разгневайте новую волну майданщиков и не смешите граждан Украины!
      Чичиков
  30. turbris Сегодня, 15:57
    Варяг_0711,
    И я почему то полностью с вами согласен.
    turbris
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