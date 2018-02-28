Автоматический револьвер Ландстада
Конец XIX - начало XX века было действительно очень интересным временем: прогресс не просто не стоял на месте, а бежал вперед семимильными шагами. Новые технологии, научные открытия, поиск более совершенных материалов - все это не могло не отразиться на огнестрельном оружии, которое за каких-то пару десятилетий получило такой толчок к развитию, что даже сейчас многие разработанные сто лет назад модели оружия актуальны.
Как пытались скрестить револьвер и пистолет
Именно в этот период времени револьверы начали уступать свое лидирующее место самозарядным пистолетам. Сначала нехотя, цепляясь за вооружение армий и полиции разных стран, за недоверие людей ко всему новому, но все же револьверам пришлось не просто потесниться, а окончательно сдать свои позиции, так как преимущества самозарядных пистолетов подтверждались многократно практически, и даже самые стойкие скептики сдались.
В процессе замены револьверов пистолетами неоднократно разгорались споры о том, какое оружие лучше. Даже сейчас многие готовы отстаивать свою любовь к револьверам, хотя действительно весомых аргументов осталось совсем мало. Главным преимуществом револьверов всегда считалась надежность и безотказность, и с этим трудно поспорить. Относительно медленно двигающиеся механизмы при минимальных резко возрастающих нагрузках всегда будут более надежны. Но в контексте огнестрельного оружия надежность револьверов понималась несколько иначе. Главным преимуществом револьверов является их готовность выстрелить сразу же после осечки, в то время как с пистолетом в данной ситуации придется проделать ряд манипуляций по извлечению несработавшего патрона. Тем не менее время шло, качество и надежность боеприпасов менялось и в основном в лучшую сторону. Такое явление, как осечка, стало настолько редким, что для многих производителей такое явление считается чуть ли не позором, к сожалению, далеко не для всех производителей, но для большинства так.
Вторым аргументом в таких спорах выступает простота конструкции, с чем тоже трудно не согласиться, однако современные станки значительно упрощают и удешевляют процесс производства, так что этот аргумент уж точно потерял свою актуальность.
Третьим же аргументом в пользу револьверов выступает их безопасность и постоянная готовность к применению. И обратно - современные пистолеты не уступают револьверам по данному критерию.
Среди преимуществ пистолетов тогда и сейчас отмечают больший объем снаряженного боезапаса, более быстрая перезарядка, более слабое усилие спуска после первого выстрела, если не применен УСМ только двойного действия, меньший вес, лучший баланс... В общем, плюсов масса, что и позволило потеснить револьверы.
Нет ничего удивительного в том, что в процессе распространения пистолетов многие конструкторы пытались совместить положительные качества револьверов с преимуществами пистолетов. До конца, кстати, это ни у кого так и не получилось. Зато появился новый класс оружия – автоматические револьверы.
Для большинства людей, увлекающихся огнестрельным оружием, выражение «автоматический револьвер» ассоциируется с весьма оригинальными револьверами Mateba. Эти револьверы действительно интересны и по своей конструкции, и по внешнему виду, возможно, в какой-то степени они и не практичны, но харизма этого оружия перекрывает все его недостатки.
Для тех, кто увлекается огнестрельным оружием более детально, автоматические револьверы Mateba не новость, так как задолго до них был создан автоматический револьвер Webley-Fosbery Self-Cocking Automatic Revolver. Оружие это получилось весьма интересное, по мере возможности сочетающее в себе и преимущества револьвера, и положительные качества пистолета, но успеха по ряду причин оно не нашло.
Был и более ранний образец, о котором знают немногие, а именно автоматический револьвер Ландстада, именно с ним и попробуем познакомиться более подробно.
Внешний вид автоматического револьвера Ландстада
Говоря откровенно, назвать автоматический револьвер норвежского конструктора револьвером получается с большим трудом. Да, в нем есть барабан, да, он вращается, но все равно создается впечатление, что это вроде и не револьвер, но и не пистолет. Но обо всем по порядку.
Внешний вид оружия для своего времени вполне обычный: массивная рамка и тонкая изогнутая рукоять, единственное, что не вписывается в общую картину, это плоский барабан и слишком массивное нагромождение деталей там, где должен был быть затвор оружия.
Позади плоского барабана с двумя каморами расположен затвор и две площадки для более удобного хвата для операций с ним. Прямо перед площадками для удержания затвора оружия расположена тяга, связывающая спусковой крючок и барабан оружия. Внизу рукояти револьвера с левой стороны имеется вырез в деревянной накладке, в котором расположена кнопка. С ее помощью открывается рукоять для установки в нее магазина. Странно, что конструктор, создавая новое оружие, не предусмотрел возможность замены магазина более привычным для современного человека способом – снизу рукояти. Отдать предпочтение форме рукояти револьвера в угоду удобству и скорости перезарядки и при этом использовать вполне современный магазин - весьма неоднозначное решение. И да, не думайте, автор статьи не сошел с ума и абсолютно трезв, у данного оружия действительно есть и барабан, и магазин, но о конструкции более подробно чуть ниже.
Прицельные приспособления представляют собой нерегулируемые целик и мушку, предохранительных устройств оружие не имеет, хотя их наличие было бы в данном случае не лишним.
Конструкция автоматического револьвера Ландстада
Перед тем как остановиться на описании отдельных узлов оружия, нужно дать хотя бы поверхностное объяснение как это все работает, потому как без него смешаются в кучу кони, люди и барабаны с магазинами.
Для того чтобы произвести выстрел, оружие нужно было сначала зарядить. Для этого с левой стороны оружия открывалась накладка на рукоять с частью рамки, на эту накладку помещался магазин вместимостью 6 патронов, после чего накладка вместе с магазином устанавливалась на свое место. Напротив первого патрона из магазина оказывалась нижняя камора барабана. Когда стрелок оттягивал и отпускал затвор, патрон подавался в нижнюю камору, а ударник взводился. При нажатии на спусковой крючок, посредством длинной тяги, расположенной с левой стороны оружия снаружи рамки, барабан поворачивался на 180 градусов, таким образом нижняя камора барабана перемещалась вверх и занимала место напротив оси ствола оружия. После поворота барабана движение спускового крючка приводило к срыву ударника и происходил выстрел. Дальше в дело вступала система автоматики, известная ныне нам как автоматика со свободным затвором. Пороховые газы толкали через донце гильзы затвор оружия, который при движении назад выбрасывал стреляную гильзу, а при движении вперед вставлял в нижнюю камору барабана новый патрон. Таким образом, каждое нажатие на спусковой крючок поворачивало барабан на 180 градусов, не сжимая боевую пружину, что делало спуск достаточно легким, хоть и длинным.
Ударно-спусковой механизм оружия, как понятно из описания работы, ударниковый, одинарного действия. В принципе, другой УСМ тут и не нужен, так как в случае, если выстрел по каким-то причинам не произошел, все равно придется оттянуть затвор и отпустить его, так как без этого нижняя камора барабана будет пуста, а, следовательно, новый патрон не будет подан.
Исходя из конструкции ударно-спускового механизма, можно сделать вывод, что усилие нажатия на спусковой крючок будет невелико, значит, есть вероятность выстрела при случайном нажатии. Но нужно заметить, что это частично компенсируется длиной хода спускового крючка, а также наличием свободного пространства для поворота плоского магазина. При падениях и случайном срыве ударника револьвер будет полностью безопасен, так как камора барабана перед стволом всегда пуста без полного нажатия спускового крючка.
Плюсы и минусы револьвера Ландстада
Не думал, что когда-нибудь доведется встретить оружие, над положительными качествами которого придется ломать голову, но похоже, что револьвер Ландстада - это именно то самое оружие. Среди достоинств можно отметить легкий спуск, но и револьверы, и пистолеты со взведенным курком тоже им обладали и обладают, при этом предварительный взвод позволяет задействовать только одну руку. Относительная безопасность оружия при падениях и при этом его постоянна боеготовность вроде бы положительные качества, но реализация этого весьма специфична. Вообще непонятно с какой целью был огорожен этот огород, так как преимуществ явных у конструкции просто нет, а вот недостатков выше крыши.
Главным недостатком конструкции является ее сложность. Вроде бы и деталей в револьвере не так много, но все они достаточно сложные в изготовлении и требуют большого количества металла. Вместимость магазина в 6 патронов 7,5х23R тоже не дает преимуществ, так как револьверы имеют тот же боезапас. Скорость смены магазина вполне сопоставима со скоростью перезарядки револьвера при условии, что придется снарядить магазин, разделить пистолетную рукоять, отсоединить пустой магазин, вставить на его место новый, закрыть рукоять, причем в отдельный момент в руках будет находиться сразу три предмета. Даже перезарядить Наган М1895 по одному патрону, при должной сноровке, можно быстрее.
Наличие открытой тяги от спускового крючка к барабану тоже не самое лучшее решение в данной конструкции. Расположение этой тяги делает оружие весьма неудобным для левши или же при ранении правой руки.
Заключение
Безусловно конструкция автоматического револьвер Ландстада весьма интересная, но очевидных преимуществ ни перед пистолетами, ни перед револьверами она не имеет. Именно по этой причине данный револьвер не стал на вооружение армии и был произведен лишь небольшой партией. Непризнанный тогда, этот револьвер стоит огромных денег сейчас, как оружие редкое и уникальное. На данный момент известно местонахождение только одного экземпляра данного оружия, хотя для армейских испытаний револьверов было произведено более 20. Не исключено, что остался действительно только один револьвер данной конструкции, что делает его в прямом смысле бесценным, так как вещь единственная в своем роде.
Совершенно непонятно, чем была обоснована идея создания этого пусть и интересного, но весьма странного оружия. Однако на примере данного автоматического револьвера можно увидеть, что конструкторы в Норвегии были и есть, механизм достаточно сложен, оригинален, правда, неактуален. Впрочем, это не первый и не последний случай, когда пытаясь изобрести велосипед, конструктор делает все то же самое, что и его коллеги, только с приводом на переднее колесо или рулевым заднее. Вроде бы интересно и уникально, но смысла в этом абсолютно никакого нет.
Обычно про необычные модели ручного огнестрельного оружия принято писать, что они или опередили, или опоздали со временем появления, в данном же случае можно говорить не о времени, а о цивилизации, в которой это устройство появилось. Возможно где-то, где неизвестны ни револьверы, ни самозарядные пистолеты, подобное оружие произвело бы фурор, но не у нас.
Как пытались скрестить револьвер и пистолет
Именно в этот период времени револьверы начали уступать свое лидирующее место самозарядным пистолетам. Сначала нехотя, цепляясь за вооружение армий и полиции разных стран, за недоверие людей ко всему новому, но все же револьверам пришлось не просто потесниться, а окончательно сдать свои позиции, так как преимущества самозарядных пистолетов подтверждались многократно практически, и даже самые стойкие скептики сдались.
В процессе замены револьверов пистолетами неоднократно разгорались споры о том, какое оружие лучше. Даже сейчас многие готовы отстаивать свою любовь к револьверам, хотя действительно весомых аргументов осталось совсем мало. Главным преимуществом револьверов всегда считалась надежность и безотказность, и с этим трудно поспорить. Относительно медленно двигающиеся механизмы при минимальных резко возрастающих нагрузках всегда будут более надежны. Но в контексте огнестрельного оружия надежность револьверов понималась несколько иначе. Главным преимуществом револьверов является их готовность выстрелить сразу же после осечки, в то время как с пистолетом в данной ситуации придется проделать ряд манипуляций по извлечению несработавшего патрона. Тем не менее время шло, качество и надежность боеприпасов менялось и в основном в лучшую сторону. Такое явление, как осечка, стало настолько редким, что для многих производителей такое явление считается чуть ли не позором, к сожалению, далеко не для всех производителей, но для большинства так.
Вторым аргументом в таких спорах выступает простота конструкции, с чем тоже трудно не согласиться, однако современные станки значительно упрощают и удешевляют процесс производства, так что этот аргумент уж точно потерял свою актуальность.
Третьим же аргументом в пользу револьверов выступает их безопасность и постоянная готовность к применению. И обратно - современные пистолеты не уступают револьверам по данному критерию.
Среди преимуществ пистолетов тогда и сейчас отмечают больший объем снаряженного боезапаса, более быстрая перезарядка, более слабое усилие спуска после первого выстрела, если не применен УСМ только двойного действия, меньший вес, лучший баланс... В общем, плюсов масса, что и позволило потеснить револьверы.
Нет ничего удивительного в том, что в процессе распространения пистолетов многие конструкторы пытались совместить положительные качества револьверов с преимуществами пистолетов. До конца, кстати, это ни у кого так и не получилось. Зато появился новый класс оружия – автоматические револьверы.
Для большинства людей, увлекающихся огнестрельным оружием, выражение «автоматический револьвер» ассоциируется с весьма оригинальными револьверами Mateba. Эти револьверы действительно интересны и по своей конструкции, и по внешнему виду, возможно, в какой-то степени они и не практичны, но харизма этого оружия перекрывает все его недостатки.
Для тех, кто увлекается огнестрельным оружием более детально, автоматические револьверы Mateba не новость, так как задолго до них был создан автоматический револьвер Webley-Fosbery Self-Cocking Automatic Revolver. Оружие это получилось весьма интересное, по мере возможности сочетающее в себе и преимущества револьвера, и положительные качества пистолета, но успеха по ряду причин оно не нашло.
Был и более ранний образец, о котором знают немногие, а именно автоматический револьвер Ландстада, именно с ним и попробуем познакомиться более подробно.
Внешний вид автоматического револьвера Ландстада
Говоря откровенно, назвать автоматический револьвер норвежского конструктора револьвером получается с большим трудом. Да, в нем есть барабан, да, он вращается, но все равно создается впечатление, что это вроде и не револьвер, но и не пистолет. Но обо всем по порядку.
Внешний вид оружия для своего времени вполне обычный: массивная рамка и тонкая изогнутая рукоять, единственное, что не вписывается в общую картину, это плоский барабан и слишком массивное нагромождение деталей там, где должен был быть затвор оружия.
Позади плоского барабана с двумя каморами расположен затвор и две площадки для более удобного хвата для операций с ним. Прямо перед площадками для удержания затвора оружия расположена тяга, связывающая спусковой крючок и барабан оружия. Внизу рукояти револьвера с левой стороны имеется вырез в деревянной накладке, в котором расположена кнопка. С ее помощью открывается рукоять для установки в нее магазина. Странно, что конструктор, создавая новое оружие, не предусмотрел возможность замены магазина более привычным для современного человека способом – снизу рукояти. Отдать предпочтение форме рукояти револьвера в угоду удобству и скорости перезарядки и при этом использовать вполне современный магазин - весьма неоднозначное решение. И да, не думайте, автор статьи не сошел с ума и абсолютно трезв, у данного оружия действительно есть и барабан, и магазин, но о конструкции более подробно чуть ниже.
Прицельные приспособления представляют собой нерегулируемые целик и мушку, предохранительных устройств оружие не имеет, хотя их наличие было бы в данном случае не лишним.
Конструкция автоматического револьвера Ландстада
Перед тем как остановиться на описании отдельных узлов оружия, нужно дать хотя бы поверхностное объяснение как это все работает, потому как без него смешаются в кучу кони, люди и барабаны с магазинами.
Для того чтобы произвести выстрел, оружие нужно было сначала зарядить. Для этого с левой стороны оружия открывалась накладка на рукоять с частью рамки, на эту накладку помещался магазин вместимостью 6 патронов, после чего накладка вместе с магазином устанавливалась на свое место. Напротив первого патрона из магазина оказывалась нижняя камора барабана. Когда стрелок оттягивал и отпускал затвор, патрон подавался в нижнюю камору, а ударник взводился. При нажатии на спусковой крючок, посредством длинной тяги, расположенной с левой стороны оружия снаружи рамки, барабан поворачивался на 180 градусов, таким образом нижняя камора барабана перемещалась вверх и занимала место напротив оси ствола оружия. После поворота барабана движение спускового крючка приводило к срыву ударника и происходил выстрел. Дальше в дело вступала система автоматики, известная ныне нам как автоматика со свободным затвором. Пороховые газы толкали через донце гильзы затвор оружия, который при движении назад выбрасывал стреляную гильзу, а при движении вперед вставлял в нижнюю камору барабана новый патрон. Таким образом, каждое нажатие на спусковой крючок поворачивало барабан на 180 градусов, не сжимая боевую пружину, что делало спуск достаточно легким, хоть и длинным.
Ударно-спусковой механизм оружия, как понятно из описания работы, ударниковый, одинарного действия. В принципе, другой УСМ тут и не нужен, так как в случае, если выстрел по каким-то причинам не произошел, все равно придется оттянуть затвор и отпустить его, так как без этого нижняя камора барабана будет пуста, а, следовательно, новый патрон не будет подан.
Исходя из конструкции ударно-спускового механизма, можно сделать вывод, что усилие нажатия на спусковой крючок будет невелико, значит, есть вероятность выстрела при случайном нажатии. Но нужно заметить, что это частично компенсируется длиной хода спускового крючка, а также наличием свободного пространства для поворота плоского магазина. При падениях и случайном срыве ударника револьвер будет полностью безопасен, так как камора барабана перед стволом всегда пуста без полного нажатия спускового крючка.
Плюсы и минусы револьвера Ландстада
Не думал, что когда-нибудь доведется встретить оружие, над положительными качествами которого придется ломать голову, но похоже, что револьвер Ландстада - это именно то самое оружие. Среди достоинств можно отметить легкий спуск, но и револьверы, и пистолеты со взведенным курком тоже им обладали и обладают, при этом предварительный взвод позволяет задействовать только одну руку. Относительная безопасность оружия при падениях и при этом его постоянна боеготовность вроде бы положительные качества, но реализация этого весьма специфична. Вообще непонятно с какой целью был огорожен этот огород, так как преимуществ явных у конструкции просто нет, а вот недостатков выше крыши.
Главным недостатком конструкции является ее сложность. Вроде бы и деталей в револьвере не так много, но все они достаточно сложные в изготовлении и требуют большого количества металла. Вместимость магазина в 6 патронов 7,5х23R тоже не дает преимуществ, так как револьверы имеют тот же боезапас. Скорость смены магазина вполне сопоставима со скоростью перезарядки револьвера при условии, что придется снарядить магазин, разделить пистолетную рукоять, отсоединить пустой магазин, вставить на его место новый, закрыть рукоять, причем в отдельный момент в руках будет находиться сразу три предмета. Даже перезарядить Наган М1895 по одному патрону, при должной сноровке, можно быстрее.
Наличие открытой тяги от спускового крючка к барабану тоже не самое лучшее решение в данной конструкции. Расположение этой тяги делает оружие весьма неудобным для левши или же при ранении правой руки.
Заключение
Безусловно конструкция автоматического револьвер Ландстада весьма интересная, но очевидных преимуществ ни перед пистолетами, ни перед револьверами она не имеет. Именно по этой причине данный револьвер не стал на вооружение армии и был произведен лишь небольшой партией. Непризнанный тогда, этот револьвер стоит огромных денег сейчас, как оружие редкое и уникальное. На данный момент известно местонахождение только одного экземпляра данного оружия, хотя для армейских испытаний револьверов было произведено более 20. Не исключено, что остался действительно только один револьвер данной конструкции, что делает его в прямом смысле бесценным, так как вещь единственная в своем роде.
Совершенно непонятно, чем была обоснована идея создания этого пусть и интересного, но весьма странного оружия. Однако на примере данного автоматического револьвера можно увидеть, что конструкторы в Норвегии были и есть, механизм достаточно сложен, оригинален, правда, неактуален. Впрочем, это не первый и не последний случай, когда пытаясь изобрести велосипед, конструктор делает все то же самое, что и его коллеги, только с приводом на переднее колесо или рулевым заднее. Вроде бы интересно и уникально, но смысла в этом абсолютно никакого нет.
Обычно про необычные модели ручного огнестрельного оружия принято писать, что они или опередили, или опоздали со временем появления, в данном же случае можно говорить не о времени, а о цивилизации, в которой это устройство появилось. Возможно где-то, где неизвестны ни револьверы, ни самозарядные пистолеты, подобное оружие произвело бы фурор, но не у нас.
Автор: Марк Поддубный
Использованы фотографии: zonwar.ru
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