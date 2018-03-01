Новинки оружия 2018 г. Винтовка FDM L5: оригинальное видение безгильзового боеприпаса

Ни одна выставка оружия не обходится без образца, который своей оригинальностью вызывает улыбку. Не стала исключением и нынешняя выставка в Лас-Вегасе — Shot SHOW 2018. Свой взгляд на вопрос безгильзового боеприпаса продемонстрировала компания FD Munitions, показав не только новый патрон, но и оружие под данный боеприпас.Сразу нужно обозначить, что данная статья не является обзором оружия, так как само оружие мертворожденное. Как бы ни восхищались на зарубежных форумах данной винтовкой, она «не взлетит». Изначально была идея написать об этом оружии полноценную статью, но отсутствие каких-либо перспектив у подобного проекта отбивает всякое желание относиться к этой винтовке серьезно.Не знаю, как для большинства людей, но лично для меня безгильзовый боеприпас ассоциируется с патроном, в котором отсутствует гильза как таковая, или гильза сгорает в процессе выстрела. Конструкторы компании FD Munitions, видимо, считают иначе, так как предлагают обозначить безгильзовым патроном совсем другое устройство.Предложенный конструкторами компании вариант боеприпаса представляет собой металлический блок, в котором имеется пять камор. В эти каморы вставлено пять пуль, туда засыпано пять навесок пороха и вставлено пять капсюлей. Оригинальное решение, а главное, не обманули: ведь гильзы действительно нет.Преимуществ такого боеприпаса я не вижу никаких, а вот недостатков масса. Тут и многократно увеличенный вес носимого боезапаса, и перерасход металла... "Плюс" в виде возможного многократного использования кажется более чем отрицательным, так как для этого стрелку придется носить не только неиспользованные блоки патронов, но еще и пустые.Действительно интересной и разумной идеей может быть только использование электрического капсюля-воспламенителя, аналогичного по своему устройству патронам травматического действия для пистолетов серии ОСА.Можно предположить, что подобная конструкция боеприпасов нашла бы свое место на гражданском рынке, так как для гражданского оружия все эти минусы патронов не так критичны, как для боевого. Но тут свою лепту вносит оружие под данные боеприпасы.Первое, что бросается в глаза при осмотре винтовки FDM L5: ствол у нее какой-то странный, прямоугольного сечения. А причина тому следующая: ствол у оружия не один, их пять. То есть напротив каждой пули в блоке расположен свой ствол. Не секрет, что в хорошей винтовке самая дорогая ее часть – это ствол, а тут он не один. Причем для того, чтобы оружие обладало достаточной точностью, все пять стволов в блоке должны быть идеально параллельны друг другу. Насколько это возможно с технической точки зрения? Вполне возможно. Насколько это дорого при условии создания долговечных и точных стволов? Очень дорого.Но даже не количество стволов винтовки вызывает вопросы. Для многих людей цена вопроса — совсем не вопрос, если приобретаемый предмет достойного качества. Куда больший интерес вызывает магазин оружия. Это обычный коробчатый магазин, присоединяемый с левой стороны ствольной коробки. В этот магазин входит 6 блоков с пятью пулями в каждом, то есть вместимость не фантастическая. После того как из одного блока производится пять выстрелов, он отбрасывается в правую сторону, а на его место становится новый. Напоминает такой подход к питанию оружия японский пулемет Намбу Тип 11.В комментариях часто поднимается вопрос о балансе оружия по мере израсходования патронов. Вот над этим образцом оружейной мысли действительно можно подумать в данном ключе.Единственным положительным моментом в данной винтовке можно выделить возможность залпа сразу из пяти стволов. Но для чего и для каких целей потребуется произвести пять одновременных выстрелов в одну и ту же точку — загадка.Вот такая интересная новинка была представлена в этом году. Конечно, можно рассматривать это оружие не как конечный продукт, а как платформу для отработки отдельных решений и идей, которые будут использованы в других конструкциях. Но новых интересных и действительно уникальных конструкций почему-то все нет, а то, что есть, представляет собой такие вот непонятно для кого и для чего созданные устройства.P. S. А видеоролики с презентациями компания делать умеет.