Рогозин: Новая госпрограмма вооружений принята на основе сирийского опыта

Прежде всего это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники. Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения — все это есть в новой ГПВ (госпрограмме вооружений). Высокоточные боеприпасы. При ведении боевых действий в городских условиях использование неуправляемых боеприпасов чревато потерями среди мирного населения, что приводит к росту поддержки боевиков. Чтобы этого избежать, нужно, как говорят охотники, бить белке в глаз: лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора.

Заместитель председателя российского кабмина Дмитрий Рогозин рассказал средствам массовой информации о ходе реализации программы по импортозамещению в военно-промышленном комплексе. В интервью изданию «Коммерсантъ» Рогозин сообщил, что в течение нескольких лет России удалось заместить отечественными аналогами около 200 образцов комплектующих, производимых в странах ЕС/НАТО.По словам Рогозина, импортозамещение осуществлено в отношении продукции украинского производства. Если верить заявлениям вице-премьера, то отечественное производство создало около сотни аналогов тех блоков, узлов и запасных частей, которые ранее закупались у украинских компаний.Дмитрий Рогозин подчеркнул, что ещё 5-6 лет назад уровень выполнения государственного оборонного заказа в стране едва превышал 80%, теперь же эта планка доведена до 98-99%.Отметил Рогозин и то, что в Российской Федерации принята новая программа вооружений. По словам вице-премьера, важнейшее отличие новой госпрограммы от предыдущей в том, что она подготовлена на основе «сирийского опыта». Из интервью Дмитрия Рогозину «Коммерсанту» По словам Дмитрия Рогозина, изучением «поведения» военной техники непосредственно в Сирии занимались специалисты более чем 50-ти отечественных предприятий из сферы ОПК.