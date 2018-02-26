16:17 26 февраля

Рогозин: Новая госпрограмма вооружений принята на основе сирийского опыта

Заместитель председателя российского кабмина Дмитрий Рогозин рассказал средствам массовой информации о ходе реализации программы по импортозамещению в военно-промышленном комплексе. В интервью изданию «Коммерсантъ» Рогозин сообщил, что в течение нескольких лет России удалось заместить отечественными аналогами около 200 образцов комплектующих, производимых в странах ЕС/НАТО.

По словам Рогозина, импортозамещение осуществлено в отношении продукции украинского производства. Если верить заявлениям вице-премьера, то отечественное производство создало около сотни аналогов тех блоков, узлов и запасных частей, которые ранее закупались у украинских компаний.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что ещё 5-6 лет назад уровень выполнения государственного оборонного заказа в стране едва превышал 80%, теперь же эта планка доведена до 98-99%.


Рогозин: Новая госпрограмма вооружений принята на основе сирийского опыта


Отметил Рогозин и то, что в Российской Федерации принята новая программа вооружений. По словам вице-премьера, важнейшее отличие новой госпрограммы от предыдущей в том, что она подготовлена на основе «сирийского опыта». Из интервью Дмитрия Рогозину «Коммерсанту»:
Прежде всего это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники. Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения — все это есть в новой ГПВ (госпрограмме вооружений). Высокоточные боеприпасы. При ведении боевых действий в городских условиях использование неуправляемых боеприпасов чревато потерями среди мирного населения, что приводит к росту поддержки боевиков. Чтобы этого избежать, нужно, как говорят охотники, бить белке в глаз: лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора.


По словам Дмитрия Рогозина, изучением «поведения» военной техники непосредственно в Сирии занимались специалисты более чем 50-ти отечественных предприятий из сферы ОПК.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Rogozin
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Комментарии 53

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  1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 06:31
    Рогозин, опять "пилить" будешь?
    Дмитрий Беловецкий
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:35
      По поводу госпрограммы вооружений например Иркутский авиазавод стоит практически без работы , хотя говорили о большом заказе negative И вообще идет разговор о переводе выпуска СУ-30 в Комсомольск- на амуре .
      Spartanez300
      1. Berkut154 Сегодня, 06:39
        Иркутский завод под МС-21 расчищают.
        Berkut154
        1. Тралл Сегодня, 07:28
          А почему Рогозин не упомянул о личном вкладе в расширение танковых люков? smile
          Тралл
          1. okko077 Сегодня, 10:23
            А запылённость в мозгах в какой программе будут устранять? Опыт Сирии показал , что мы не умеем вести современную сетецентрическую войну с использованием информационных технологий!!! У нас нет современных Боевых Информационных Систем!!! Зачем совершенствовать отдельные системы, если мы не умеем их применять комплексно, мы не умеем контролировать обстановку и обеспечивать целеуказание в реальном времени даже в маленькой Сирии ?!! О они нам очки втирают по полной, если сами дегенераты, то не считайте всех такими, ЗАПЫЛЁННЫЕ вы наши......
            okko077
            1. Chertt Сегодня, 11:05
              Цитата: okko077
              ЗАПЫЛЁННЫЕ вы наши....

              Фигасе . Сколько инсайдерской информации в одном коменте. Скрытый 007 вы кто ?
              Chertt
        2. andrej-shironov Сегодня, 09:28
          smile А чтот там авгиевы конюшни? Почему долго расчищают?
          andrej-shironov
      2. Рысь33 Сегодня, 06:40
        И не только он. Казанский вертолётный практически простаивает.
        Рысь33
        1. AID.S Сегодня, 07:10
          Цитата: Рысь33
          И не только он. Казанский вертолётный практически простаивает.

          Движки?
          AID.S
      3. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 06:40
        Пользы обществу после отсидки этих людей уже не будет.
        Правильно делают китайцы, когда навсегда избавляют страну от таких людей.
        Дмитрий Беловецкий
        1. Alexey G Сегодня, 07:29
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          Пользы обществу после отсидки этих людей уже не будет.
          Правильно делают китайцы, когда навсегда избавляют страну от таких людей.

          От каких это "таких"? В посте явный намек на то что желаете ему смерти, а причина то какая?
          Alexey G
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:29
            smile Одного Роскосмоса хватает наверное.
            andrej-shironov
      4. Chertt Сегодня, 09:16
        Цитата: Spartanez300
        Иркутский авиазавод стоит практически без работы ,

        Как Иркутянин скажу, -Это, мягко говоря, не правда. "Иркут" уже давно в свои производственные корпуса не влазит, и не секунды не стоит
        Chertt
    2. Артек Сегодня, 07:55
      а что с мигом 35? Заводы готовы ,опять денег нет? надо трясти силуанова.
      Артек
      1. rocket757 Сегодня, 07:58
        Как то так, лучше б он помалкивал, а программа реально выполнялась!
        rocket757
        1. Chertt Сегодня, 09:13
          Цитата: rocket757
          а программа реально выполнялась!

          Вы не можете отрицать, что программа вооружения ВС идет с хорошей динамикой. А Рогозин, при всех своих недостатках, очень толковый мужик.
          Chertt
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:31
            smile Мы не можем отрицать что программа вооружения идёт с хорошей динамикой О КОТОРОЙ НАМ ГОВОРЯТ ВЛАСТИ. Как и того что Рогозин толковый мужик по ЕГО СЛОВАМ.
            andrej-shironov
            1. Chertt Сегодня, 09:37
              Цитата: andrej-shironov
              с хорошей динамикой О КОТОРОЙ НАМ ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

              Слушайте "Эхи", там вам другое скажут. Вообще самый надежный способ, это самому пересчитать все новые танки и самолеты.
              Chertt
              1. andrej-shironov Сегодня, 09:57
                smile Вы не поверите! Но ни эхи ни Пушковы с Прокопенками меня не вдохновляют. Своя голова на плечах имеется как и умение наблюдать и делать выводы. Да новые танки с самолётами которые в мизере появляются, всё же не самое главное в будущих войнах.
                andrej-shironov
                1. Chertt Сегодня, 10:05
                  Цитата: andrej-shironov
                  новые танки с самолётами которые в мизере появляются, всё же не самое главное в будущих войнах

                  Щас жахнет !. И что же "самое главное" (осторожно спрашиваю я). Не дрефить ?
                  Chertt
                  1. andrej-shironov Сегодня, 10:11
                    smile Не-не-не, вы походу как и наша власть не догоняете. А ведь знай вы хорошо историю, вы бы уже сказали. В вашем случае история учит что ничему она не учит. Самое главное это консолидация общества (отвечаю я уверенно). wink
                    andrej-shironov
                    1. Chertt Сегодня, 10:17
                      Соглашусь, отчасти, Думаю определенный люфт в право и в лево необходим. Монолит он только как памятник хорош
                      Chertt
                      1. andrej-shironov Сегодня, 10:22
                        Так же соглашусь с вашим утверждением. Вот только в нынешних реалиях нам не то что до монолита далеко а даже ничего похожего и близко нет!
                        andrej-shironov
            2. виктор н Сегодня, 10:00
              Никаких конкретных претензий к Рогозину не предъявляется. Только желание (или команда?) пошпынять.
              виктор н
              1. andrej-shironov Сегодня, 10:12
                smile Да Рогозин после заявлений о батутах и падающих космических кораблях напрочь себя дискредитировал.
                andrej-shironov
                1. виктор н Сегодня, 12:13
                  Просто Вы слишком впечатлительны. Заметьте, на него возложены сложные и объёмные задачи и он справляется с ними без лишнего шума.
                  виктор н
                  1. andrej-shironov Сегодня, 15:48
                    smile Просто я слишком умён,, чтоб жить телевизионными головами как и головой Пескова. Справляется? не смешите мои тапки.
                    andrej-shironov
          2. rocket757 Сегодня, 10:00
            Ни того ни другого не отрицаю!
            Больше того, как закоренелый милитарист радуюсь за наш ВПК ИСКРЕННЕ (прости Господи мою душу грешную). ВПК вообще есть один из локомотивов всей экономики ... мож и не такого хотелось, но эт факт, в такой сложный период мож и так!
            На Рогозина смотрю с опаской, после неудачного пуска ракеты!!! пусть сначала дело пойдёт а потом он пусть хоть все лавры на себя повесит!
            Короче, после того как, шоб не сглазить!
            rocket757
            1. Chertt Сегодня, 10:42
              Цитата: rocket757
              Больше того, как закоренелый милитарист радуюсь за наш ВПК ИСКРЕННЕ

              hi А пинать наших чиновников, в любом случае надо, чтоб не расслаблялись winked
              Chertt
              1. rocket757 Сегодня, 10:58
                soldier Да уж, в армии как сейчас помню, без пинка и "доброго" слова и БТР не заводился! Хотя в инструкции как бы предлагали всё лаской и хорошим уходом ограничиться!
                rocket757
    3. okko077 Сегодня, 10:10
      А запылённость в мозгах в какой программе будут устранять? Опыт Сирии показал , что мы не умеем вести современную сетецентрическую войну с использованием информационных технологий!!! У нас нет современных Боевых Информационных Систем!!! Зачем совершенствовать отдельные системы, если мы не умеем их применять комплексно, мы не умеем контролировать обстановку и обеспечивать целеуказание в реальном времени даже в маленькой Сирии ?!! О они нам очки втирают по полной, если сами дегенераты, то не считайте всех такими, ЗАПЫЛЁННЫЕ вы наши......
      okko077
      1. rocket757 Сегодня, 10:42
        Ну да, а с распыленными мозгами всё у них прекрасно?
        Ха, ха, гоняться за эксковаторами и громить всё подряд эт конечно же достижения цифровых технологий?
        Умные бомбы и ракеты эт достижение, геройствовать разведчикам и прочим ССО не надо, кто ж спорит ... но этого всё ж мало. Пока ничего особенного не представлено, а то шо есть наши подтягиваются, не долго осталось ждать. Вот тогда и будет вопрос, а чем вы собственно можете нас удивить, напугать ... эт скоро будет.
        rocket757
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:45
    А что там у нас с космосом, за который Рогозин и отвечает? Ракеты перестали падать, зарплаты рабочим увеличили, новейшее отечественное оборудование массово предприятия закупают? ????Хоть бы сам ушел в отставку, обещалкин! !!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:50
      Кстати,он сейчас не часто обещает..Видимо хвоста накрутили....Хотя он из одной обоймы и понятно что "своих не сдаем"
      Цитата: Геркулесыч
      А что там у нас с космосом, за который Рогозин и отвечает? Ракеты перестали падать, зарплаты рабочим увеличили, новейшее отечественное оборудование массово предприятия закупают? ????Хоть бы сам ушел в отставку, обещалкин! !!
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 07:33
        Интересно, а как долго продержится на должности его гениальный сын, после ухода Рогозина с высоких постов?
        Тралл
    2. Stas157 Сегодня, 08:34
      Цитата: Геркулесыч
      А что там у нас с космосом, за который Рогозин и отвечает? Ракеты перестали падать, зарплаты рабочим увеличили, новейшее отечественное оборудование массово предприятия закупают? ????Хоть бы сам ушел в отставку, обещалкин! !!

      Рогозин точно также отвечает за Космос, как и Путин. У Роскосмоса свой начальник есть! Но, такие как вы почему то всегда через голову перепрыгивают - обвиняют Рогозина, а не непосредственного начальника. Попросту оговаривают чуть ли не единственного достойного человека из всего правительства! Зато Солнцеликому прощают буквально все!! Вы ведь явно за Путина пойдете голосовать. Вот и получается, два в одном - в случае с Рогозиным вижу только негатив, и даже если его нет, а в случае с Путиным один позитив, и даже тогда, когда им и не пахнет.
      Stas157
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:34
        Так по вашим словам Сталин отвечает за все репрессии, а Путин с Рогозиным не отвечает ни за что в современной России! Не находите что позиция то ущербна? wink Впрочем вижу что не находите. Тем и отличается социализм с персональной ответственностью и либеральный капитализм со всеобщей безответственностью.
        andrej-shironov
        1. виктор н Сегодня, 10:07
          Как делят ответственность Птин и Рогозин - не вполне понятно.
          Зато очевидно, что комментаторы НИ ЗА ЧТО не отвечают, но службу голосом обозначают, как по ночам в деревне....
          виктор н
          1. andrej-shironov Сегодня, 10:13
            smile Да плевать как они делять! Важно что ни тот ни другой никакой ответственности не несёт!
            andrej-shironov
    3. donavi49 Сегодня, 09:27
      Космос ждут тяжелые времена доля коммерческих заказов будет сокращаться до уровня 3-5% от запусков (сейчас только Маск, скоро будет еще Вулкан от ULA, НьюГленн3 от Безоса). То есть предстоит перейти на объем исключительно под себя. Без заработка денег и привлечения внешних заказов.

      Это уже сказывается если что. Завод который раньше готовил 8-10 Протонов в год - сегодня готовит 2-3 - ибо заказов нет. Отсюда и дотации на 30 млрд - чтобы зарплату выплатить и не начать увольнять людей.
      Центр Хруничева запросил 30 миллиардов рублей допфинансирования

      "Ни для кого не секрет, что у предприятия большой кредитный портфель. Только на обслуживание кредита уходит по 4,5 млрд рублей в год. В свое время Центр имени Хруничева, чтобы поддержать предприятие "Протон-ПМ", производящее двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М", взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала", — отметил Варочко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, для чего предприятию необходим транш в 30 миллиардов.

      По словам главы центра, мощности "Протон-ПМ" рассчитаны на производство двигателей не менее чем для 5-6 ракет в год, но когда заказ снизился, пришлось поддерживать "холостую" работу предприятия. Только по этому кредиту банкам выплачивается по 650 миллионов рублей в год.

      Он также отметил, что в условиях сниженного госзаказа и "проседания" коммерческого рынка предприятию приходится содержать и обслуживать имеющуюся излишнюю инфраструктуру.

      "Она рассчитана на производство десяти ракет "Протон" в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство "Ангары" рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей", — посетовал глава Центра.
      donavi49
    4. виктор н Сегодня, 10:01
      Цитата: Геркулесыч
      А что там у нас с космосом, за который Рогозин и отвечает? Ракеты перестали падать, зарплаты рабочим увеличили, новейшее отечественное оборудование массово предприятия закупают? ????Хоть бы сам ушел в отставку, обещалкин! !!

      Заменишь? Или слабо?
      виктор н
  3. Комментарий был удален.
  4. Jovanni Сегодня, 08:14
    Дмитрий Рогозин подчеркнул, что ещё 5-6 лет назад уровень выполнения государственного оборонного заказа в стране едва превышал 80%, теперь же эта планка доведена до 98-99%

    Ну да. Совсем худо было, но тут кинули Рогозина на оборонку, и понеслось...
    Jovanni
    1. Stas157 Сегодня, 08:43
      Цитата: Jovanni

      Ну да. Совсем худо было, но тут кинули Рогозина на оборонку, и понеслось...

      Да. Было намного хуже, до того пока Рогозин оборонной не занялся. И тут закрутилось! Новые виды вооружения, импортозамещение... объемы выросли! Соответственно и армия преобразилась.
      Stas157
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:35
        laughing и С НЬЮ ВАСЮКО БУДУТ СТАРТОВАТЬ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ КОРАБЛИ....
        andrej-shironov
  5. кедр Сегодня, 08:15
    Рогозин будет хорошёй заменой Медведеву.
    кедр
    1. Stas157 Сегодня, 08:37
      Цитата: кедр
      Рогозин будет хорошёй заменой Медведеву.

      Поддерживаю! А Грудинин - Путину.
      Stas157
      1. кедр Сегодня, 12:43
        Для начала выбрать Грудинина общим собранием акционеров президентом его ЗАО, а дальше видно будет...
        кедр
  6. andrej-shironov Сегодня, 09:27
    Ну если Рогозин за дело взялся, то сердце моё спокойно!!!! laughing
    andrej-shironov
  7. Росомаха1234 Сегодня, 09:33
    А что он скажет на счёт ПО и процессоров, медицинского обеспечения мобильных госпиталей. Тоже 99%? Или Китай - это такой партнёр, что никогда не бросит?
    Росомаха1234
    1. виктор н Сегодня, 10:12
      А ещё: как там со средствами гигиены для патагонцев?
      виктор н
  8. максим1987 Сегодня, 09:41
    Цитата: Chertt
    Цитата: Spartanez300
    Иркутский авиазавод стоит практически без работы ,

    Как Иркутянин скажу, -Это, мягко говоря, не правда. "Иркут" уже давно в свои производственные корпуса не влазит, и не секунды не стоит


    вчера новость была, что прикупили производственную площадку в Ульяновске
    максим1987
  9. Комментарий был удален.
  10. Старый26 Сегодня, 11:10
    Цитата: Тралл
    Интересно, а как долго продержится на должности его гениальный сын, после ухода Рогозина с высоких постов?

    Чаще всего дети держатся до первой проверки налоговой инспекции...
    Старый26
  11. Pete Mitchell Сегодня, 11:24
    Цитата: andrej-shironov
    что Рогозин толковый мужик по ЕГО СЛОВАМ.

    Ну это вы зря, его в штаб квартире наты до сих пор вспоминают, содрагаясь...
    Pete Mitchell
  12. Гардамир Сегодня, 16:10
    Если верить заявлениям вице-премьера
    а ему можно верить?
    Гардамир
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