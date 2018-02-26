Анкара: Африн почти освобождён от террористов
После того, как подтвердилась информация о прибытии в Африн сирийских правительственных сил, официальная Анкара объявила о завершении «первого этапа» операции «Оливковая ветвь». Напомним, что военная операция на севере Сирии турецкими войсками была начата в прошлом месяце. При этом турецкое командование сообщило, что основная цель «Оливковой ветви» - уничтожение террористов. Под террористами руководство Турции понимает курдские отряды, находящиеся на сирийской территории у турецких границ.
Haber Turk сообщает о том, что по итогам первого этапа военной операции турецкие войска выстроились в единую линию – полукольцом у сирийского Африна. Речь идёт о двух войсковых группах ВС Турции, которые в своё время пересекли границу САР, выдвинувшись из провинций Килис и Хатай.
Обращает на себя внимание заявление представителей Генштаба ВС Турции. В заявлении говорится об «освобождении Африна от террористов». Если учесть, что Африн на данный момент контролируется сирийской правительственной армией, то такое заявление выглядит весьма занятным. Кстати, сделал подобного рода заявление и премьер правительства Турции Бинали Йылдырым, находясь на мероприятии по сварке первого стыка подводной лодки турецкого производства. По словам Йылдырыма, освобождение Африна от террористов позволит вернуться в этот район Сирии примерно 350 тысячам беженцев.
Haber Turk сообщает о том, что по итогам первого этапа военной операции турецкие войска выстроились в единую линию – полукольцом у сирийского Африна. Речь идёт о двух войсковых группах ВС Турции, которые в своё время пересекли границу САР, выдвинувшись из провинций Килис и Хатай.
Обращает на себя внимание заявление представителей Генштаба ВС Турции. В заявлении говорится об «освобождении Африна от террористов». Если учесть, что Африн на данный момент контролируется сирийской правительственной армией, то такое заявление выглядит весьма занятным. Кстати, сделал подобного рода заявление и премьер правительства Турции Бинали Йылдырым, находясь на мероприятии по сварке первого стыка подводной лодки турецкого производства. По словам Йылдырыма, освобождение Африна от террористов позволит вернуться в этот район Сирии примерно 350 тысячам беженцев.
Использованы фотографии: Фейсбук
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