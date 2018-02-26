16:22 26 февраля

Анкара: Африн почти освобождён от террористов

После того, как подтвердилась информация о прибытии в Африн сирийских правительственных сил, официальная Анкара объявила о завершении «первого этапа» операции «Оливковая ветвь». Напомним, что военная операция на севере Сирии турецкими войсками была начата в прошлом месяце. При этом турецкое командование сообщило, что основная цель «Оливковой ветви» - уничтожение террористов. Под террористами руководство Турции понимает курдские отряды, находящиеся на сирийской территории у турецких границ.

Анкара: Африн почти освобождён от террористов


Haber Turk сообщает о том, что по итогам первого этапа военной операции турецкие войска выстроились в единую линию – полукольцом у сирийского Африна. Речь идёт о двух войсковых группах ВС Турции, которые в своё время пересекли границу САР, выдвинувшись из провинций Килис и Хатай.


Обращает на себя внимание заявление представителей Генштаба ВС Турции. В заявлении говорится об «освобождении Африна от террористов». Если учесть, что Африн на данный момент контролируется сирийской правительственной армией, то такое заявление выглядит весьма занятным. Кстати, сделал подобного рода заявление и премьер правительства Турции Бинали Йылдырым, находясь на мероприятии по сварке первого стыка подводной лодки турецкого производства. По словам Йылдырыма, освобождение Африна от террористов позволит вернуться в этот район Сирии примерно 350 тысячам беженцев.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 32

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:50
    Как сказала муха на рогах быка : Мы пахали !
    ФЕОДОР
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:27
      [quote=ФЕОДОР]Как сказала муха на рогах быка : Мы пахали ![/quote]
      good Пойду, отдохну.. Чего-то слева в грудине покалывает.... negative Не сдохнуть бы...
      Zoldat_A
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:37
        Товарищ Солдат soldier вы сайту нужны живым, да и родным тоже ! hi Так что лучше вызовите "скорую "если что! belay Лечитесь, и здоровья вам! !! hi
        Геркулесыч
  2. samarin1969 Сегодня, 06:57
    "В заявлении говорится об «освобождении Африна от террористов»....Надеюсь курды об этом тоже знают. laughing
    samarin1969
  3. Lek38 Сегодня, 06:58
    Где источник ?
    Lek38
    1. Lek38 Сегодня, 07:09
      Ну чтож первый фейк от ВО ?или ощибка добавляйте свои источники ,перевожу .
      "Afrin'de kahramanlarımız bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer, biz oraya gidersek onların işine engel oluruz ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız."
      "В Африне наши герои по одному убирают террористические организации (разделительные силы) .Но это место ,территория с размером с ладонь ,если мы туда пойдём помешаем работе наших .Но если будет нужда защиты страны ,если против независимости,будущему этой страны будет угроза или подлость все 81 миллионов на ногах ,все вместе пойдём походом туда ."
      Давно заметил у вас хреновые переводчики ,ну или подмена значений слов в угоду журналистического "шока" Пересмотрел всю ленту новостей с Бинали Йылдрым ,заподозрил потому что нету источника .И вот вуаля наверно Жириновский переводил он тоже часто обзывает себя тюркологом ,филологом .
      Lek38
      1. Lek38 Сегодня, 07:29
        Извиняюсь не заметил источник Хабертюрк .Прочитал ленту Бинали Йылдрыма http://www.haberturk.com/son-dakika-afrin-harekat
        i-nin-birinci-ayagi-tamamlandi-1852677
        Вот ваш источник ,там слов Бинали Йылдырыма нету и это не новость с закладки боевого судна ,поэтому я не заметил этой новости в ленте связанном с Йылдрымом .
        В Новости говорится первая часть операции завершилась успехом .Но то что Африн контролируется ими ни слова !В новости также говорится силы которые вышли с Хатая и Килиса объединились на фронте .Новость передаёт Четин Четинер журналист а не Йылдрым .
        Также говориться освободили 84 деревни 6 маленьких населённых пунктов и 20 стратегических высот в ввиде холмов ,потом перечисляют все .
        Также говорится о переброске дополнительных сил в Килис ввиде автобусов с солдатами и бронированной техникой .
        То есть говорится о том что первый этап операции ,целью которой было объединить две атакующие группы с двух направлений в одну линию ,и этого добились .
        Lek38
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:32
          Ну, так пускай ваши земляки и валят в свою турцию из Сирии! Явились в чужую страну незваны -нежданы, оккупанты, и помощники террористов! Туркам место в турции.
          Геркулесыч
          1. Lek38 Сегодня, 07:38
            Цитата: Геркулесыч
            Ну, так пускай ваши земляки и валят в свою турцию из Сирии! Явились в чужую страну незваны -нежданы, оккупанты, и помощники террористов! Туркам место в турции.

            Турки не мои земляки ,мне то какие претензии ?
            Меня просто заинтересовало как из двух разных новостей скрестили один.Приписали слова и так далее .
            Lek38
            1. Ставрос Сегодня, 07:56
              Лек,а когда вы свои земли от кавтатар освобождать будете?
              Ставрос
              1. Lek38 Сегодня, 08:12
                Честно ? В ближайшие годы ,если не изменится геополическая ситуации кардинально
                то НИКОГДА !Пока есть такие государственные образования как РФ и Аз-ан.Дагестан это онреал .
                Ибо они действуют в этом вопросе сообща с прихода к власти как минимум Алиевых .
                Этому есть достаточно доказательств которые можно описать в 20 страницах .
                Не гласные договоры ,приезды Патрушева ,совместные учения ,самый безчеловечный контроль границы именно на севере как с Российской так и Аз-ской ,кстати это вызывает недоумение у самих аз-цев ,спросите у любого .
                Я знаю достаточно молодёжи и действия для хотя бы озвучивания проблем ,но они прикрывались властями Дагестана .Я знаю очень много людей ,бывших заключенных которых крали с территории РФ по согласию ФСБ .
                И да поэтому для меня одинаково преступны в этом вопросе власти Москвы и Аз-на .
                Перед Путиным много раз озвучивался проблема ,она тупо молчал ,у него договор с Алиевым ,они друзья .
                Это вопрос поднимался на уровне Европы и был получена поддержка ,но потом были давления с стороны Дагестана ,обвинения в сепаратизме и Аз-на .Хотя это было официальное мероприятие на тему прав коренных народов .
                Но зачем это армянина интересует ?Точно не для помощи юридически ,и точно вы знаете больше чем я .Я знаю чем занимаются армянские спецслужбы уверяю .
                Lek38
              2. Lek38 Сегодня, 08:42
                Цитата: Ставрос
                Лек,а когда вы свои земли от кавтатар освобождать будете?

                И да Саврос,Размик .Можно рассказать про этот чудесный квадрат Ереван,Москва,Махачкала,Баку вокруг одного простого парня , но боюсь потом мне придётся показания давать. Я слишком много знаю на эту тему ,настолько что она не нравиться ни моим землякам ,ни армянам,ни русским ,ни аз-цам .Можно целый бестселлер написать на тему работы спецслужб .Как армянские спецслужбы делали одно ,русские спецслужбы знали это ,давали работать но кога приходило дело до действий .Скоординировались с аз-скими спецслужбами и ловили пешек ,кстати заслуга Патрушева .Армяне обижались но продолжали работать ввели в МО Аз-на свои кротов ,их выявили благодаря русским это один из вариантов ,потому что до этого опыт такой работы есть ,но страдали как правило представители моего народа .
                В этом вопросе русские предпочитают контролировать ситуацию с аз-цами ,ибо речь о территории РФ и стабильности в нестабильном регионе .Не хочу с армянином обсуждать это ,недоверяю в этом вопросе .Не лезьте не ваше дело и так много ребят погубили .
                Lek38
                1. Ставрос Сегодня, 10:00
                  То что я всегда в темах за армян,не означает что я армянин.А вам терпения и создания в будущем своего государства.
                  Ставрос
            2. Spez Сегодня, 08:11
              Что-то наврали или смысл изменился? Я не увидел особых различий, а тем более искажения фактов, по сравнению с вашим переводом. Компиляция с редакцией стиля, это нормально, общий смысл не утрачен. Мне, например, без разницы, сказал это лично Петя, или Вася петины слова пересказал с парой своих междометий и неопределённых артиклей "@ля"...
              Spez
              1. Lek38 Сегодня, 08:19
                Слишком вольная интерпретация !
                Никто не заявлял об этом «освобождении Африна от террористов» ни в одном из источников .Говорилось о беженцах всех национальностей курдов,арабов,туркмен которые вернутся в "освобожденные" территории от курдских формирований .
                Недоговаривание одного маленького нюанса ,или приписывание второго меняет всю картину .
                Lek38
                1. Spez Сегодня, 08:55
                  Вы не правильно поняли фразу
                  В заявлении говорится об «освобождении Африна от террористов».
                  .
                  Т.е смыслово это не заявление о полном освобождении, а отсылка к последнему предложению данной статьи. В статье просто сообщили об упоминании намерений освободить Африн.
                  Да, соглашусь, заголовок желтизной отдаёт, и путает читателя.
                  Spez
                  1. Lek38 Сегодня, 09:10
                    Цитата: Spez
                    Т.е смыслово это не заявление о полном освобождении, а отсылка к последнему предложению данной статьи. В статье просто сообщили об упоминании намерений освободить Африн.

                    Считаю что достаточно знаю русский язык чтоб сделать вывод .
                    "Обращает на себя внимание заявление представителей Генштаба ВС Турции. "В заявлении говорится об «освобождении Африна от террористов». Если учесть, что Африн на данный момент контролируется сирийской правительственной армией, то такое заявление выглядит весьма занятным."
                    В источнике никто этого не говорил ,источник же перед нами !
                    "Кстати, сделал подобного рода заявление и премьер правительства Турции Бинали Йылдырым, находясь на мероприятии по сварке первого стыка подводной лодки турецкого производства."" и Бинали Йылрым такого не говорил ,опять таки я его цитировал из ленты Сондакика.Он говорил про Грецию ,про корабль ,про то что не место политикам там ,солдатам не стоит мешать .
                    Что то похожее сказал недавно Эрдоган "Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor" diyen Erdoğan .Африн по тихоньку падает дословный перевод ,смысловой думаю не нужен .
                    Lek38
                    1. Spez Сегодня, 09:12
                      Можете считать, что угодно, но с русским у вас проблемы...
                      Spez
                2. Spez Сегодня, 09:09
                  Наверное, лучше вам в оригинале с турецкого читать. Русский язык требует более тщательного изучения, для понимания смысла написанного, либо сказанного.
                  Spez
                  1. Lek38 Сегодня, 09:13
                    Цитата: Spez
                    Наверное, лучше вам в оригинале с турецкого читать. Русский язык требует более тщательного изучения, для понимания смысла написанного, либо сказанного.

                    В идеале лучше знать оба языка ,чтоб сопоставить .Я турецкую прессу не читаю ,не нравятся турки и манера подачи информации ,слишком много пафоса .Но могу перевести как до словно так и смысловой в обоих случаях искажение Если честно мне это нафиг не нужно ,я сегодня дома ,пойду налью чай и досмотрю фильм ,который никак не могу посмотреть из за этой новости )))
                    Lek38
                    1. Spez Сегодня, 09:16
                      http://aa.com.tr/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B
                      B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/%D0%
                      B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%
                      B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%84%D1%
                      80%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%
                      82%D1%81%D1%8F-350-%D1%82%D1%8B%D1%81-%D0%B1%D0%B
                      5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2/1073238
                      Кстати, азербайджанские СМИ это тоже пишут...
                      Spez
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Lek38 Сегодня, 09:23
                        Цитата: Spez
                        Кстати, азербайджанские СМИ это тоже пишут.

                        «После освобождения этого района Сирии от террористов PKK/PYD/YPG-ДЕАШ около 350 тысяч жителей Африна, ранее бежавших в Турцию, смогут вернуться на родину», - сказал Йылдырым."
                        Ничего общего с новостью ВО .Точно наоборот "ПОСЛЕ" освобождения акцентирую на слове после а не как передаёт ВО ,наверно в 3 третий раз цитирую .
                        "В заявлении говорится об «освобождении Африна от террористов». Если учесть, что Африн на данный момент контролируется сирийской правительственной армией, то такое заявление выглядит весьма занятным"
                        Не одно и тоже ,неужели так трудно признать очевидное ?
                        Думаю у вас проблемы с русским языком .С уважением мне надоело ,всего доброго .
                        Пысы Источник Турецкий Агенство Анадолу
                        Lek38
      2. ButchCassidy Сегодня, 08:28
        Цитата: Lek38
        Наверно Жириновский переводил он тоже часто обзывает себя тюркологом ,филологом.


        А зря вы так. Жириновский - прекрасный специалист по Турции и неплохо говорит по-турецки, по крайней мере, с Эрдоганом общался еа турецком и тот был очень доволен.
        ButchCassidy
        1. Lek38 Сегодня, 08:54
          Цитата: ButchCassidy
          А зря вы так. Жириновский - прекрасный специалист по Турции и неплохо говорит по-турецки, по крайней мере, с Эрдоганом общался еа турецком и тот был очень доволен


          Он говорит турецки общими фразами ,а турецкий язык самый легкий из всех тюркских языков ,если не знать турецкого можно подумать что он реально знает крымскотатарский ,но нет .
          Его любимое фраза ne sagciyiz ne solcu futbolcuyuz futbolcu Мы не за правых и не за левых мы фудболисты фудболисты .То взрывает Турцию то признаётся в любви ,в Турции он всегда говорит хотим мира ,любим вас и т.д а в РФ другое ,скольский тип не нравятся мне такие .
          Lek38
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:05
    То есть, турецкая военщина из Африна ушла, раз они заявили, что город свободен от нечести?
    Геркулесыч
  5. XII легион Сегодня, 07:21
    непонятно кто лучше - террористы-сирийцы или террористы-турки
    впрочем
    пусть друг друга сокращают, тогда действительно террористов станет поменьше
    XII легион
  6. Рысь33 Сегодня, 07:34
    Это так нынче называется захват территории чужого государства?
    Рысь33
  7. синдикалист Сегодня, 07:50
    Заднюю включил Эрдогаша
    синдикалист
  8. котовский Сегодня, 09:06
    Эрдоган почему то все больше козла отпущения Сердюкова напоминает. wink
    Для одноходовых мирикосов опять будет улыбочка переходящая в глупое выражение лица.
    ХПП однако.. hi
    котовский
  9. ПалБор Сегодня, 09:09
    Скорей всего,наступление турок остановится.Эрдоган выполнил задачу - взял под контроль границу,а внутренние районы Африна можно и Асаду отдать.
    Полностью не уверен,но кажется,что такая договорённость между наитемнейшими была.
    ПалБор
    1. Yeraz Сегодня, 09:31
      Вообще-то Турция сообщала о ЧЕТЫРЕХ этапах операции.Тогда многие не поняли о чем речь,поскольку после ничего не раскрывали.Смотря на нынешнюю ситуация,я предполагаю первый этап заключался в том,чтобы взять границу,разместить по периметру беженцев.2-этап это взятие 2-ух городов Джендериса и Рожи,3-ий этап это уже зона высокогорных зон,где наступление будет вязкое и после преодоление этих гор будет 4-ый этап взятие самого города Африн.
      Yeraz
  10. Spez Сегодня, 09:32
    Lek38,
    В третий раз пытаюсь объяснить, что вам не доступен смысл статьи. Учите русский, чтобы не выглядеть глупо, и не спорьте с носителем языка, даже если вы дипломированный лингвист или профессиональный переводчик с многолетним стажем.
    Spez
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