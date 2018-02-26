В ЛНР прокомментировали заявление Киева о рассмотрении "хорватского сценария"

Парадоксально, что такие заявления о военных вариантах разрешения конфликта делает один из руководителей министерства, главная задача которого — проводить государственную политику по восстановлению мира на неподконтрольных правительству и пострадавших территориях.

В Луганской народной республике прокомментировали заявление украинских чиновников о том, что в Киеве среди прочих рассматривают и так называемый «хорватский» сценарий по «возвращению» Донбасса. Напомним, что заявление о хорватском сценарии сделал Юрий Грымчак - заместитель министра правительства Украины по вопросам «временно оккупированных территорий». По словам г-на Грымчака, хорватский метод «возвращения» земель рассматривается украинским правительством в качестве одного из трёх приоритетных. РИА Новости приводит комментарий этих слов Грымчака официальным представителем ЛНР в политической подгруппе Минского процесса - Родионом Мирошником:Нужно отметить, что помимо «хорватского» сценария Киев заявляет ещё о двух вариантах «возвращения» Донбасса. При этом оба таких варианта предполагают задействование контингента Организации Объединённых Наций. Как видно, вариант прямых переговоров с населением Донбасса для поиска компромиссного решения в Киеве не рассматривается. Это говорит о том, что военная позиция в Киеве является на сегодняшний день определяющей, что одновременно свидетельствует об отношении властей Украины к соотечественникам как к цели для военной операции.