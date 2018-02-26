16:23 26 февраля

В ЛНР прокомментировали заявление Киева о рассмотрении "хорватского сценария"

В Луганской народной республике прокомментировали заявление украинских чиновников о том, что в Киеве среди прочих рассматривают и так называемый «хорватский» сценарий по «возвращению» Донбасса. Напомним, что заявление о хорватском сценарии сделал Юрий Грымчак - заместитель министра правительства Украины по вопросам «временно оккупированных территорий». По словам г-на Грымчака, хорватский метод «возвращения» земель рассматривается украинским правительством в качестве одного из трёх приоритетных.

В ЛНР прокомментировали заявление Киева о рассмотрении "хорватского сценария"


РИА Новости приводит комментарий этих слов Грымчака официальным представителем ЛНР в политической подгруппе Минского процесса - Родионом Мирошником:
Парадоксально, что такие заявления о военных вариантах разрешения конфликта делает один из руководителей министерства, главная задача которого — проводить государственную политику по восстановлению мира на неподконтрольных правительству и пострадавших территориях.



Нужно отметить, что помимо «хорватского» сценария Киев заявляет ещё о двух вариантах «возвращения» Донбасса. При этом оба таких варианта предполагают задействование контингента Организации Объединённых Наций. Как видно, вариант прямых переговоров с населением Донбасса для поиска компромиссного решения в Киеве не рассматривается. Это говорит о том, что военная позиция в Киеве является на сегодняшний день определяющей, что одновременно свидетельствует об отношении властей Украины к соотечественникам как к цели для военной операции.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 30

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:04
    Штаны не потеряйте ! Кррутые х.еррои с мягкими членами .
    ФЕОДОР
    1. Teberii Сегодня, 07:16
      Эти крутые натворят таких бед,мало не покажется.Могут устроить как раз к выборам президента.
      Teberii
      1. cniza Сегодня, 08:38
        Они не думают , что этот вариант может сработать и в другую сторону.
        cniza
    2. Zoldat_A Сегодня, 07:35
      Цитата: ФЕОДОР
      Штаны не потеряйте ! Кррутые х.еррои с мягкими членами .

      Госспидя!!! Да чо они знают о "хорватском сценарии"????? Детки, блин....
      Zoldat_A
    3. Chertt Сегодня, 09:22
      Цитата: ФЕОДОР
      Штаны не потеряйте ! Кррутые х.еррои

      Трибунал по военным преступлениям в Новороссии, этим деятелям, все их призывы к геноциду, документально предъявит
      Chertt
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:10
    По моему, в республиках не поняли до сих пор, что пресловутый "Харватский сценарий " и есть то будущее от киева и их хозяев из сша! Это неменуемо и неизбежно! Именно такое развитие событий властям ЛДНР и нужно ждать, и быть к нему готовыми!
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 08:51
      Цитата: Геркулесыч
      По моему, в республиках не поняли

      Да всё они поняли, и ничего большего от Киева не ожидают.
      Orionvit
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:16
    У ВСУ - никаких шансов. Войска просто не пойдут в самоубийственные атаки. А других вариантов - с подавлением противника массированной артподготовкой - при примерном равенстве стволов - просто нет. Положить в прорыве десяток другой тысяч солдат - за пару-тройку дней? Они войска под пулеметами вперёд погонят? НЕ ВЕРЮ... Да и без авиации - тут совсем плохо у укропа...
    Горный стрелок
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:29
      Главное -начать бойню! Отбросы со всей Европы, боевики из игила, и не только там сразу же "проявятся ".Да и некоторые бывшие соцстраны, воюющие с нашими памятниками, пришлют туда неофициально свои части, и не только инструкторов! Так что воевать укроинцы будут чисто условно сами а реально там такой сброд засветится, сразу станет ясно, из ранних компаний вывод сделан и бои будут кровавые для обеих сторон.
      Геркулесыч
    2. Humans War Сегодня, 07:30
      Нет, думаю пойдут не зря же готовятся.
      Снабдят до зубов зарубежным оружием и дадут команду "фас".
      Нацики совсем на голову отмороженные, курнут травки как бармалеи, и пойдут в атаку.
      Humans War
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:42
        Цитата: Humans War
        Нацики совсем на голову отмороженные, курнут травки как бармалеи, и пойдут в ата

        А у нас на любого "отмороженного" есть Псковская дивизия. Разрулит, думаю...Мои ученики командуют...
        Zoldat_A
      2. Агасфер Лукич Сегодня, 11:23
        Если курнут травки, то в атаку точно не полезут fellow
        Агасфер Лукич
    3. собаковод Сегодня, 07:38
      Горный стрелок
      У ВСУ - никаких шансов. Войска просто не пойдут в самоубийственные атаки. А других вариантов - с подавлением противника массированной артподготовкой - при примерном равенстве стволов - просто нет. Положить в прорыве десяток другой тысяч солдат - за пару-тройку дней? Они войска под пулеметами вперёд погонят? НЕ ВЕРЮ... Да и без авиации - тут совсем плохо у укропа...
      Откуда такая наивность? Там полно отморозков! Кто-то же ведёт обстрел Донбасса, все эти дрг! Они что, одуванчики собирают?
      собаковод
      1. Orionvit Сегодня, 08:55
        Цитата: собаковод
        Там полно отморозков!

        Отморозки не солдаты, это банда с низменной мотивацией. А любая банда, в прямом столкновении с регулярной армией, обречена на поражение. А вот "крови попить", это да, это они могут.
        Orionvit
  4. kit88 Сегодня, 07:37
    Гарант же сказал, что не допустит такого сценария. Не переобуется же он в воздухе.
    kit88
    1. Егоза Сегодня, 08:19
      Цитата: kit88
      Гарант же сказал, что не допустит такого сценария. Не переобуется же он в воздухе.

      Да ну? Было уже "мы своих не бросаем" "Пусть только попробуют бомбить мирных жителей"....и много всего прочего. Уж извините, НЕ ВЕРЮ!
      Егоза
      1. Orionvit Сегодня, 09:02
        Цитата: Егоза
        Уж извините, НЕ ВЕРЮ!

        А что, Донецкие республики уже не существуют? Как была линия соприкосновения четыре года назад, так и осталась, не считая двух разгромных для ВСУ котлов. Так кто кого сдал? Вроде взрослые люди, но так и не поняли, что воюет не украина, и по большому счёту не на Донбассе, а в войне со всем "коллективным западом". Было бы дело только в одной украине, её бы уже давно смели и забыли, что когда то существовало подобное недоразумение.
        Orionvit
  5. виктор н Сегодня, 07:40
    Все давно в курсе возможного развития событий и готовы. Любая попытка приведёт к огромным потерям. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не думаю, что много желающих попробовать - только самые отмороженные.
    виктор н
    1. Егоза Сегодня, 08:21
      Цитата: виктор н
      Не думаю, что много желающих попробовать - только самые отмороженные.

      Пока платят деньги - найдутся и не самые отмороженные. Главное, где больше заплатят - там или в Киеве за погром.
      Егоза
  6. Vita VKO Сегодня, 07:45
    Даже в политике украинцы предпочитают халяву. Более миллиарда $ США тратят на поддержку киевского режима! Но как то лениво украинская хунта отрабатывает эти деньги. Всего 3 - 4 закона и с десяток "громких" заявлений, причем "хорватский сценарий" не самое пафосное из них. А по факту такая позиционная война может продолжаться десятки лет и реально изменить ситуацию может только Россия, потому что США сейчас все устраивает. Для них такая обстановка у российских границ идеальный вариант как с экономической, так и с политической точки зрения.
    Vita VKO
    1. Orionvit Сегодня, 09:05
      Цитата: Vita VKO
      Более миллиарда $ США тратят на поддержку киевского режима!

      Для поддержки режима на украине, нужно минимум 4-5 млрд. Как платят, так и отрабатывают. Вони правда достаточно.
      Orionvit
  7. Дормидонт Сегодня, 07:50
    Животным невдомек, что это была лишь первая часть хорватского сценария, хотя окраине и она не светит
    Дормидонт
  8. Алексей N Сегодня, 07:50
    Варианты устроить бойню есть.
    Стянуть арту, накормить амфетаминами л/с и вперед на мины.
    Только какие задачи могут быть решены при таком подходе ? В зачистку ЛДНР не верит уже никто, ни с миротворцами , ни без оных.
    Другое дело , что на новые переговоры Киев не пойдет пока не обломает зубы.
    Алексей N
    1. Егоза Сегодня, 08:23
      Цитата: Алексей N
      Другое дело , что на новые переговоры Киев не пойдет пока не обломает зубы.

      Пока власть некие "другие" не захватят. А для этого война очень даже удобна как отвлекающий маневр.
      Егоза
  9. Романенко Сегодня, 08:18
    Решили вызвать ООНовские войска и НАТОвские бомбардировщики для переговорного процесса?
    Плохо кончится....
    Конечно пин-досы будут рады, а кому от этого станет лучше на украине?
    Романенко
  10. Metallurg_2 Сегодня, 08:26
    Вы хочете котлов? Их есть у нас!
    Metallurg_2
  11. нивасандер Сегодня, 10:33
    главным козырем кроатского блица было участие авиации НАТО-которая "случайно" разбомбило основные аэродромы српов,ну и предательство большой сербии
    нивасандер
  12. Чичиков Сегодня, 10:47
    Все подвижки Куева, в отношении Донбасса, нужно рассматривать в общей связке с планом сШа по противодействию России! Не зря, это все, нагнетается синхронно, с выпадами Запада на международной арене, в преддверии выборов и ожидаемого чемпионата по футболу. Будет задействован весь арсенал, конечной целью которого, является - "загнать" Россию в международную изоляцию, остановить ее экономический рост и военно-техническое усиление.
    Чичиков
  13. bratchanin3 Сегодня, 11:19
    А что, Порошенко зря положил страну под американцев, сдал всё, что можно было?
    bratchanin3
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:12
    Банан на воротник они получат, а не Луганск. Уж слишком хорошо помню артобстрел Луганска 2014-2015 г. и трупы на улицах. Так что свидомые скорее в собственной крови захлебнутся.
    Генерал Песчаных Карьеров
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