Опять «угроза» поменялась. Теперь в США боятся не русских, а китайцев
В США любят выставить Россию основным врагом США. Но не Россия, а Китай — наибольшая угроза для Америки! Откуда сведения? Так считает Карлсон!
Как полагает ведущий популярного телеканала «Fox News» Такер Карлсон, чьё мнение приводит «ИноТВ», главный враг для США — не Россия, а Китай. Достаточно посмотреть «на подрывную деятельность Пекина», направленную против Америки, и всё станет ясно, считает он.
Россия атаковала американскую демократию, Россия вмешалась в выборы, Россия — главная угроза для США и т. д. Всё это передают по американскому телевизору. Но правда ли это? Таким вопросом задался Карлсон.
Согласно уверениям директора ФБР, некая страна использует и студентов, и профессоров американских университетов для шпионажа. Это, что, Россия? Нет, это делает Китай. Китай! В США обучается 350.000 китайских студентов!
Какая-то страна взломала службу управления персоналом и получила доступ к миллионам личных дел. Россия? Нет, снова Китай.
Экономика этой страны вот-вот станет крупнейшей в мире. Россия? Ну не смешите. Россия просто страна третьего мира по сравнению с Китаем.
Ну так кто представляет для США большую угрозу?
И Карлсон смеётся.
О том же, добавим, рассказывает и журналист Роджер Кимбол в журнале «Spectator». Пока в США вопят по поводу русских, Китай тихой сапой расширяет сеть влияния. Но американская элита будто этого и не видит.
«Забудьте про Россию. Для США реальной угрозой является Китай», — цитирует автора «ИноТВ».
Искусственный архипелаг, построенный китайцами в Южно-Китайском море и набитый оружием, — вот вам «наглая попытка Китая расширить свои территориальные претензии и обеспечить свою гегемонию в этой части мира».
А вот ещё: сообщения о военных и технологических успехах Китая идут в прессе каждый день. Один известный сайт уже предупредил, что господство США в области военных технологий предрешено.
Китай становится экспертом и в использовании «мягкой силы». И где же? В США! В американских университетах уже действуют «институты Конфуция». Это культурные центры, спонсор которых — китайское правительство. «Они являются не только потенциальными пристанищами для шпионов, но и рупорами китайского правительства, нацеленными на то, чтобы продвигать линию партии», — пишет автор статьи.
Таким образом, отметим, пока конгрессмены и администрация Трампа сочиняют стратегические призывы, принимают законы о санкциях, а Пентагон настаивает на увеличении военного бюджета, в том числе на миллионах долларов против «русской угрозы», китайские ребята потихонечку проникают там и сям в святая святых США. Их вмешательство, о котором повествует крупная пресса и телевидение, пожалуй, не так заметно, как вмешательство русских, разрекламированное в Штатах похлеще кока-колы. Но результат спустя лет десять-двадцать будет таким, что о былой мощи Америки люди начнут забывать.
Как полагает ведущий популярного телеканала «Fox News» Такер Карлсон, чьё мнение приводит «ИноТВ», главный враг для США — не Россия, а Китай. Достаточно посмотреть «на подрывную деятельность Пекина», направленную против Америки, и всё станет ясно, считает он.
Россия атаковала американскую демократию, Россия вмешалась в выборы, Россия — главная угроза для США и т. д. Всё это передают по американскому телевизору. Но правда ли это? Таким вопросом задался Карлсон.
Согласно уверениям директора ФБР, некая страна использует и студентов, и профессоров американских университетов для шпионажа. Это, что, Россия? Нет, это делает Китай. Китай! В США обучается 350.000 китайских студентов!
Какая-то страна взломала службу управления персоналом и получила доступ к миллионам личных дел. Россия? Нет, снова Китай.
Экономика этой страны вот-вот станет крупнейшей в мире. Россия? Ну не смешите. Россия просто страна третьего мира по сравнению с Китаем.
Ну так кто представляет для США большую угрозу?
И Карлсон смеётся.
О том же, добавим, рассказывает и журналист Роджер Кимбол в журнале «Spectator». Пока в США вопят по поводу русских, Китай тихой сапой расширяет сеть влияния. Но американская элита будто этого и не видит.
«Забудьте про Россию. Для США реальной угрозой является Китай», — цитирует автора «ИноТВ».
Искусственный архипелаг, построенный китайцами в Южно-Китайском море и набитый оружием, — вот вам «наглая попытка Китая расширить свои территориальные претензии и обеспечить свою гегемонию в этой части мира».
А вот ещё: сообщения о военных и технологических успехах Китая идут в прессе каждый день. Один известный сайт уже предупредил, что господство США в области военных технологий предрешено.
Китай становится экспертом и в использовании «мягкой силы». И где же? В США! В американских университетах уже действуют «институты Конфуция». Это культурные центры, спонсор которых — китайское правительство. «Они являются не только потенциальными пристанищами для шпионов, но и рупорами китайского правительства, нацеленными на то, чтобы продвигать линию партии», — пишет автор статьи.
Таким образом, отметим, пока конгрессмены и администрация Трампа сочиняют стратегические призывы, принимают законы о санкциях, а Пентагон настаивает на увеличении военного бюджета, в том числе на миллионах долларов против «русской угрозы», китайские ребята потихонечку проникают там и сям в святая святых США. Их вмешательство, о котором повествует крупная пресса и телевидение, пожалуй, не так заметно, как вмешательство русских, разрекламированное в Штатах похлеще кока-колы. Но результат спустя лет десять-двадцать будет таким, что о былой мощи Америки люди начнут забывать.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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