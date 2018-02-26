16:17 26 февраля

Опять «угроза» поменялась. Теперь в США боятся не русских, а китайцев

В США любят выставить Россию основным врагом США. Но не Россия, а Китай — наибольшая угроза для Америки! Откуда сведения? Так считает Карлсон!



Как полагает ведущий популярного телеканала «Fox News» Такер Карлсон, чьё мнение приводит «ИноТВ», главный враг для США — не Россия, а Китай. Достаточно посмотреть «на подрывную деятельность Пекина», направленную против Америки, и всё станет ясно, считает он.


Россия атаковала американскую демократию, Россия вмешалась в выборы, Россия — главная угроза для США и т. д. Всё это передают по американскому телевизору. Но правда ли это? Таким вопросом задался Карлсон.

Согласно уверениям директора ФБР, некая страна использует и студентов, и профессоров американских университетов для шпионажа. Это, что, Россия? Нет, это делает Китай. Китай! В США обучается 350.000 китайских студентов!

Какая-то страна взломала службу управления персоналом и получила доступ к миллионам личных дел. Россия? Нет, снова Китай.

Экономика этой страны вот-вот станет крупнейшей в мире. Россия? Ну не смешите. Россия просто страна третьего мира по сравнению с Китаем.

Ну так кто представляет для США большую угрозу?

И Карлсон смеётся.

О том же, добавим, рассказывает и журналист Роджер Кимбол в журнале «Spectator». Пока в США вопят по поводу русских, Китай тихой сапой расширяет сеть влияния. Но американская элита будто этого и не видит.

«Забудьте про Россию. Для США реальной угрозой является Китай», — цитирует автора «ИноТВ».

Искусственный архипелаг, построенный китайцами в Южно-Китайском море и набитый оружием, — вот вам «наглая попытка Китая расширить свои территориальные претензии и обеспечить свою гегемонию в этой части мира».

А вот ещё: сообщения о военных и технологических успехах Китая идут в прессе каждый день. Один известный сайт уже предупредил, что господство США в области военных технологий предрешено.

Китай становится экспертом и в использовании «мягкой силы». И где же? В США! В американских университетах уже действуют «институты Конфуция». Это культурные центры, спонсор которых — китайское правительство. «Они являются не только потенциальными пристанищами для шпионов, но и рупорами китайского правительства, нацеленными на то, чтобы продвигать линию партии», — пишет автор статьи.

Таким образом, отметим, пока конгрессмены и администрация Трампа сочиняют стратегические призывы, принимают законы о санкциях, а Пентагон настаивает на увеличении военного бюджета, в том числе на миллионах долларов против «русской угрозы», китайские ребята потихонечку проникают там и сям в святая святых США. Их вмешательство, о котором повествует крупная пресса и телевидение, пожалуй, не так заметно, как вмешательство русских, разрекламированное в Штатах похлеще кока-колы. Но результат спустя лет десять-двадцать будет таким, что о былой мощи Америки люди начнут забывать.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Дормидонт Сегодня, 07:52
    Странно все это. Угроза Китай, а бабла решили настричь на Храме Грома Господня
    Дормидонт
    1. Logall Сегодня, 08:01
      Карлсончик решил пошалить!
      "Спокойствие, только спокойствие! Дело то - житейское..."
      Logall
    2. Венд Сегодня, 08:58
      Ориентиры меняются, а диагноз остается. Ну вот привыкли американцы бояться.
      Венд
      1. Chertt Сегодня, 09:25
        Цитата: Венд
        Ориентиры меняются, а диагноз остается

        У матрасников по четным числам месяца - шизофрения, а по нечетным - половая дисфункция
        Chertt
        1. AlexKissner Сегодня, 11:42
          [quoteНу вот привыкли американцы бояться.][/quote]
          Да не боятся они, бюджет разводят на бабосы
          AlexKissner
  2. rocket757 Сегодня, 07:56
    Все на нервах, всё им неймётся!
    У них шо, психоаналитики кончились ... или белый?
    Принял пару раз .....сеанс психоаналитика и спокоен!
    rocket757
  3. kit88 Сегодня, 08:01
    Китай - главная гроза? Конечно! Но всем известно, что виновата в этом Россия!
    kit88
    1. rocket757 Сегодня, 09:18
      Да, да и на олимпиаду напали северокорейские хакеры, но эт росейские замаскировались!
      rocket757
      1. yehat Сегодня, 13:56
        я не верю в северокорейских хакеров. Слишком там с этим туго. Мне кажется, московские школьники покруче северной кореи. Китай - другое дело. Там даже есть специализированные организации для массовых атак, в которых одновременно участвует до 1000 спецов (не обязательно правительственных)
        yehat
    2. Chertt Сегодня, 11:45
      Цитата: kit88
      Китай - главная гроза? Конечно! Но всем известно, что виновата в этом Россия!

      Как ни странно, таки да. Мы виноваты, что развиваемся не достаточно быстро, что бы стать главной угрозой
      Chertt
  4. inkass_98 Сегодня, 08:04
    Какие эти американцы непостоянные, никак не определятся с главной угрозой. И что теперь Китаю делать, к санкциям готовиться? Так тут еще большой вопрос о том, кто больше пострадает, как по мне, то Америка будет проигравшей.
    inkass_98
    1. Svarog Сегодня, 08:19
      Цитата: inkass_98
      Какие эти американцы непостоянные, никак не определятся с главной угрозой. И что теперь Китаю делать, к санкциям готовиться? Так тут еще большой вопрос о том, кто больше пострадает, как по мне, то Америка будет проигравшей.

      По этому то они особо на Китай не огрызаются laughing Так журят, а если реально начнут Китай мочить, то от самих ничего не останется.. А вообще эти постоянные поиски врагов, ни к чему хорошему не приведут, скоро опять у них люди выбрасываться начнут, с криками- китайцы идут..
      Svarog
  5. Jovanni Сегодня, 08:07
    Согласно уверениям директора ФБР, некая страна использует и студентов, и профессоров американских университетов для шпионажа. Это, что, Россия? Нет, это делает Китай. Китай! В США обучается 350.000 китайских студентов!

    Вот и обидно до ... не знаю чего. Китайские студенты остаются китайцами, и обучившись в США возвращаются поднимать свою родину. А наши, обучившиеся в США возвращаются чубайсами и улюкаевыми. Если и возвращаются, то чтобы вредить Родине...
    Jovanni
    1. Теренин Сегодня, 11:01
      Согласен с Михеевым С.А. Эти обучившиеся в сша "пятая колонна" представляет нас перед западом быдлом и клянчит дать им ярлык на его управление.
      Теренин
  6. Monster_Fat Сегодня, 08:19
    Ну и что? Ну сказал? А в последнем законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, H.R. 3364), принятом Конгрессом четко написано-главный противник-Россия, затем КНДР, потом Иран.....
    Monster_Fat
  7. mishastich Сегодня, 08:25
    Что тут сказать:
    "Океания всегда воевала с Остазией и всегда была в мире с Евразией"(с)
    mishastich
  8. Пленник Сегодня, 08:30
    Как истеричная дама с пистолетом. Так и пальнуть может со страха.
    Пленник
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:32
    Пока у Китая 250 боеголовок, ( ну или около того) янкесы его не сильно боятся. Если с Россией совладают, Китай одним ударом отправят "в каменный век".
    Горный стрелок
  10. SarS Сегодня, 08:39
    А меня больше всего задевает, что Россия в экономическом плане - страна третьего мира! Спасибо нашим дорогим руководителям (только не нужно говорить, что россияне - дауншифтеры (тупые бездельники).
    SarS
  11. антивирус Сегодня, 08:43
    Боже спаси Америку.
    "обложили демоны.."
    АЯковлева и МСГ в Китае нет --вот и загибаются США
    антивирус
  12. seregatara1969 Сегодня, 08:51
    В США любят выставить Россию основным врагом США. Но не Россия, а Китай — наибольшая угроза для Америки!

    а как же теперь прибалтам быть?китай то от них далеко и кого сейчас бояться?
    seregatara1969
    1. rocket757 Сегодня, 09:22
      Китай им бояться по определению! Хотя до этих ребят не сразу дошло, что провозглашать компартию преступной организацией и просить у инвестиции у страну где рулит КПК как то странно, наверное?
      rocket757
  13. котовский Сегодня, 09:16
    Как трудно быть гигимоном нынче.. Вокруг сплошное непонимание.. recourse
    котовский
    1. rocket757 Сегодня, 10:03
      Ещё и нос прищемить норовят, некоторые редиски!
      rocket757
  14. ASG7 Сегодня, 14:29
    Ну что тут поделаешь - не понимают они русских. Что не предпринимай все не так с этими русскими идет. Даже олимпиаду Русским про...рали(простите, могучий русский язык). Вот решили переключится на китайцев, может хоть на этом фронте бонусов нахватают.
    ASG7
  15. Лена Петрова Сегодня, 15:45
    +++ Теперь в США боятся не русских, а китайцев +++
    Нельзя быть такими боязливыми. Настанет момент, и это обязательно скажется.
    Лена Петрова
    1. yehat Сегодня, 15:52
      США боятся не Китая, а потери контроля над мировой торговлей и огромного источника доходов и благополучия. Китай мягкими методами все больше оттесняет США от прямого регулирования фактом существования очень большой доли товарооборота, не подконтрольной США.
      yehat
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