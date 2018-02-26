16:23 26 февраля

Российское военное руководство обсудит деятельность войск РЭБ

Сергей Шойгу проведет в понедельник заседание коллегии Минобороны, на котором военное руководство обсудит реализацию плана деятельности войск РЭБ, передает РИА Новости.



Двадцать шестого февраля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Коллегия обсудит ход реализации плана деятельности войск радиоэлектронной борьбы вооружённых сил Российской Федерации,
говорится в релизе военного ведомства.


Сообщается, что участники заседания рассмотрят также «проект перечня объектов капитального строительства на 2018 год». В повестку дня включен также вопрос развития учебно-материальной базы ВС РФ.

Согласно информации пресс-службы, «в работе коллегии примут участие руководящий состав вооружённых сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций».

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 08:30
    Сейчас похоже РЭБ становится основным видом ВС... Причём очень эффективным... нажал на кнопку и всё посыпалось...
    Vard
  2. Равик Сегодня, 08:31
    Чего там обсуждать...?
    Загнобить их, чтобы трусики-памперс не снимали... круглосуточно...
    Равик
  3. Vita VKO Сегодня, 08:36
    Наконец войскам РЭБ решили уделить достойной внимание. А то большинство "сухопутных" и "летных" генералов предпочитают видеть РЭБ как подразделения обеспечения, наряду с тылом и связью, в то время когда войска РЭБ в условиях использования высокотехнологичного оружия способны самостоятельно решать многие оперативно-тактические задачи.
    Vita VKO
  4. Дормидонт Сегодня, 08:41
    Ввроде и спецы есть и оборудование, а с эхоммосквы справиться не могут
    Дормидонт
    1. поневолебрат Сегодня, 10:12
      Цитата: Дормидонт
      а с эхоммосквы справиться не могут

      laughing +100500
      Этот вопрос лежит в другой плоскости и решается УВЫ не РЭБ. На это должна быть политическая воля, вопрос из того же ряда почему чубайс на свободе. А потому, что гарант открывает лично ельцин-центр.
      поневолебрат
  5. лысова Сегодня, 08:45
    Лучше бы само обсуждение послушать по этой теме, в рамках дозволенного.
    лысова
    1. красноярск Сегодня, 08:56
      Цитата: лысова
      Лучше бы само обсуждение послушать по этой теме, в рамках дозволенного.

      Ну так "в рамках дозволенного" Вы и получили.
      красноярск
      1. лысова Сегодня, 09:23
        Оно ещё не состоялось.
        лысова
        1. красноярск Сегодня, 09:34
          Цитата: лысова
          Оно ещё не состоялось.

          Прошу пардону за мою невнимательность.
          красноярск
          1. лысова Сегодня, 10:02
            Фигня. Понятно что, что то серьёзное будет согласовываться на закрытых совещаниях. Насколько будет озвучена (обсуждена) и о чём - это интересно.
            лысова
  6. МЮД Сегодня, 09:30
    По моему мнению, коллегия собирается как правило по не удовлетворительной работе, по устранению выявленных недостатков и путей их решения.
    Если все работает хорошо, то нечего это обсуждать, все решается в штатном режиме. По итогам и праздникам поощряется.
    МЮД
  7. Гардамир Сегодня, 10:13
    Начальство надо менять, ибо недавно обделались по полной программе.
    Гардамир
    1. пацак Сегодня, 11:20
      "Какие ваши доказательства?..."
      Сами задницу подмывали, или может присутствовали при этом мероприятии?
      пацак
      1. Гардамир Сегодня, 13:39
        "Какие ваши доказательства?..."
        Какие тут нужны доказательства? Если вся американская авиация мочила наших, а енералы даже не задействовали РЭБ.
        Гардамир
        1. пацак Сегодня, 15:59
          Ну про "...вся американская авиация..." вы присвистнули, для всей американской авиации пожалуй неба всей Сирии будет маловато. А потом что то не помню что бы были сообщения об атаке авиации "западной коалиции" на ограниченный контингент ВС РФ на территории Сирии. Ну а специалисты РЭБ в Сирии, думаю, работают плодотворно. Возможно и допускают ошибки, ну дак куда без них, как говориться " Не ошибается тот кто ничего не делает". Главное что бы выводы были правильными.
          пацак
          1. Гардамир Сегодня, 16:06
            вы присвистнули,
            имел ввиду в данном регионе. обстрел русских ихтамнетов, из которых, как сказала Маша на лабутенах погибло всего пять. А ведь могли прикрыть.
            Гардамир
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