Российское военное руководство обсудит деятельность войск РЭБ
Сергей Шойгу проведет в понедельник заседание коллегии Минобороны, на котором военное руководство обсудит реализацию плана деятельности войск РЭБ, передает РИА Новости.
Сообщается, что участники заседания рассмотрят также «проект перечня объектов капитального строительства на 2018 год». В повестку дня включен также вопрос развития учебно-материальной базы ВС РФ.
Согласно информации пресс-службы, «в работе коллегии примут участие руководящий состав вооружённых сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций».
Двадцать шестого февраля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Коллегия обсудит ход реализации плана деятельности войск радиоэлектронной борьбы вооружённых сил Российской Федерации,говорится в релизе военного ведомства.
Сообщается, что участники заседания рассмотрят также «проект перечня объектов капитального строительства на 2018 год». В повестку дня включен также вопрос развития учебно-материальной базы ВС РФ.
Согласно информации пресс-службы, «в работе коллегии примут участие руководящий состав вооружённых сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций».
Использованы фотографии: https://news-front.info
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