Непревзойденный Су-34 станет еще опаснее

В ближайшие годы российские ВКС получат до 100 единиц Су-34. Всего же в рамках государственной программы вооружения войска ожидают более 200 машин до 2020 года. Опыт, полученный от применения этих бомбардировщиков в Сирии, уже ложится в основу опытно-конструкторских работ, которое призваны существенно повысить боевые возможности этих самолетов.В первую очередь, доработкам подвергнется бортовое радиоэлектронное оборудование. Также будут модернизированы авиационные средства поражения.Су-34 является чуть ли не универсальной боевой единицей. Машина способна не только эффективно уничтожать наземные цели, используя при этом высокоточное оружие, но и бороться с целями воздушными, применяя ракеты класса "воздух-воздух". Более того, "Утёнок" может наносить удары неуправляемыми ракетами, осуществляя поддержку наземных сил.