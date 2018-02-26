04:35 27 февраля

Непревзойденный Су-34 станет еще опаснее

В ближайшие годы российские ВКС получат до 100 единиц Су-34. Всего же в рамках государственной программы вооружения войска ожидают более 200 машин до 2020 года. Опыт, полученный от применения этих бомбардировщиков в Сирии, уже ложится в основу опытно-конструкторских работ, которое призваны существенно повысить боевые возможности этих самолетов.

В первую очередь, доработкам подвергнется бортовое радиоэлектронное оборудование. Также будут модернизированы авиационные средства поражения.

Су-34 является чуть ли не универсальной боевой единицей. Машина способна не только эффективно уничтожать наземные цели, используя при этом высокоточное оружие, но и бороться с целями воздушными, применяя ракеты класса "воздух-воздух". Более того, "Утёнок" может наносить удары неуправляемыми ракетами, осуществляя поддержку наземных сил.




8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Вчера, 15:33
    Непревзойденный Су-34 станет еще опаснее
    Это хорошо, что самолет модернизируется, но мне не нравятся подобные заголовки. То, что Су-34 еще непревзойден у нас, не значит, что у наших "зарубежных партнеров" нет самолетов, аналогичного предназначения, которые превзошли Су-34, по каким то показателям
    svp67
  2. turbris Вчера, 16:54
    Вот эти журналистские штучки насчет "непревзойденного" портят всю дальнейшую публикацию, когда вы уже успокоитесь господа журналисты? Нам важна честная и своевременная информация, а не шапкозакидательские заголовки, неужели это так трудно понять?
    turbris
  3. ланс Вчера, 18:28
    су-34 чем то напоминает т-34. у него достаточный задел:можно поменять движки со временем, рлс и т.д. сейчас необходимо хотя бы заменить все су-24. что позволяет бюджет.
    ланс
    1. Bronevick Вчера, 20:36
      К 2020 г все Су-24 должны быть выведены из эксплуатации.
      Bronevick
Картина дня