Через 30 лет вы не узнаете Россию

Разговоры о том, что российская экономика рухнет со дня на день, ведутся уже не первый год. Об этом заявлял даже экс-глава ведущей на сегодняшний день экономической державы. Идут годы, но российская экономика не рушится. Она преобразовывается, слезая с "нефтяной иглы" и делая ставку на развитие собственной промышленности.Ведущие аналитические агенства прогнозируют удержание нашей страной шестого места в рейтинге стран по ВВП. При этом, из ТОП-5 "вылетят" такие страны как Германия и Япония, а США уступят дорогу не только Китаю, но и Индии. Следовательно, Россия станет первой экономикой на европейском континенте.С влиянием экономическим придет и политическое. Усилятся интеграционные процессы. Ядром зарождающего союза станут Россия и Беларусь. Этому будут способствовать военные вызовы с западного направления.