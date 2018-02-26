16:18 26 февраля

Через 30 лет вы не узнаете Россию

Разговоры о том, что российская экономика рухнет со дня на день, ведутся уже не первый год. Об этом заявлял даже экс-глава ведущей на сегодняшний день экономической державы. Идут годы, но российская экономика не рушится. Она преобразовывается, слезая с "нефтяной иглы" и делая ставку на развитие собственной промышленности.

Ведущие аналитические агенства прогнозируют удержание нашей страной шестого места в рейтинге стран по ВВП. При этом, из ТОП-5 "вылетят" такие страны как Германия и Япония, а США уступят дорогу не только Китаю, но и Индии. Следовательно, Россия станет первой экономикой на европейском континенте.

С влиянием экономическим придет и политическое. Усилятся интеграционные процессы. Ядром зарождающего союза станут Россия и Беларусь. Этому будут способствовать военные вызовы с западного направления.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 09:06
    Эксперты... Рейтинговые агентства... как там... организации с пониженной социальной ответственностью...
    Vard
  2. Васся Вассин Сегодня, 09:26
    Боже мой, какой бред. Да с этим правительством мы займем 1 место по вывозу сырья в ведущие экономики мира. Сами будем ходит в лаптях, пить самогонку и ездить на медведях.
    Васся Вассин
  3. nemec55 Сегодня, 09:59
    автор жги дальше .
    Я эти сказки наслышался с Горбачева.
    Но фак у меня в области куда ни глянь везде разруха и с 90 отличается все тем что как будто все заморозили , если 90х все рушилось с каждым днем все больше и больше то теперь оно разрушенное тупо стоит на месте 25 лет
    nemec55
  4. АнтиFREEZ Сегодня, 10:18
    Через 30 лет вы не узнаете Россию

    Еще бы, многие просто не доживут. На радость пенсионному фонду wassat
    АнтиFREEZ
  5. BlackMokona Сегодня, 11:04
    Ох уж эти слезатели с нефтянной иглы. Цена на нефть и газ упала и соответственно упали и их доля в экспорте и ВВП и тут же бьют себя в грудь как будто это огромный успех. Хоть физические объёмы вывоза увеличились, и правительство из-за всех сил тянет трубы во все стороны дабы ещё больше вывозить.
    BlackMokona
  6. Комментарий был удален.
  7. Ураган70 Сегодня, 13:19
    Позитивная статья... yes
    Вот только Столыпин когда то примерно также рассуждал и несколько десятков лет без войны просил... Не дали! am
    Так что, чтобы там либерастня не гундела- оборона прежде всего!
    Ураган70
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