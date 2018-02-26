16:18 26 февраля

Ситуация в Сирии

Боевики радикальных группировок готовят провокации с использованием химического оружия в Восточной Гуте, девять террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) уничтожены в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В Восточной Гуте продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными вооруженными формированиями. Правительственные войска атаковали опорные пункты боевиков в районе Нашабии и Хазраме. Военнослужащие взяли под контроль ряд территорий вокруг Нашабии и готовятся к штурму города. Кроме того сирийская армия заняла четыре здания недалеко от склада военной техники в Харасте. Вместе с тем поступила информация о том, что главари незаконных вооруженных формирований готовят в Восточной Гуте провокации с использованием химического оружия. Таким образом исламисты планируют обвинить правительство Сирии в военном преступлении.


В окрестностях курдского города Африн (провинция Алеппо) в течение суток отмечались интенсивные перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и отрядами протурецкой «свободной армии» (ССА). В боевых действиях также приняли участие ВВС Турции. ССА захватила у SDF населенные пункты Самалик, Шейх Мухаммедли, Дуду, Урманли, Уилакли и Кунда Дуду. Позже под контроль «свободной армии» перешли поселения Бандарак и Майдан Икбис. Турецкая артиллерия нанесла удары по опорным пунктам курдов в поселениях Андара и Маремин. Сообщалось, что под обстрелом погиб ребенок и еще четыре человека получили ранения.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. Под прикрытием российской авиации укрепрайоны исламистов атаковала Сирийская арабская армия (САА). Артиллерия правительственных войск вела обстрел расположений боевиков недалеко от Хан Шейхуна. Сообщается также, что близ города Ариха взорвался автомобиль «Джебхат ан-Нусры». В результате детонации СВУ было ликвидировано пять боевиков. Кроме того четверо террористов были нейтрализованы в результате взрыва рядом с населенным пунктом Харем.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить аресты мирных жителей провинции Хасака для последующей принудительной мобилизации в ряды курдского ополчения. Ранее сообщалось, что в южной части региона под руководством военнослужащих армии США идет подготовка боевиков, главной задачей которых станет охрана захваченных SDF территорий, в том числе от сирийской армии. Местные источники отмечали, что в состав новых группировок входят и бывшие члены «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 09:33
    Боевики радикальных группировок готовят провокации с использованием химического оружия в Восточной Гуте
    Готовят НЕ боевмки, готовят США. Боевики выступят в роли исполнителей.
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 09:36
      По радио утром уже слышал про вброс от какой-то западной "гуманитарной организации" работающей в Восточной Гуте, что в больничку поступило 14 гражданских с отравлением хлором и якобы 1 ребенок умер. Классика.
      Тралл
      1. сибиралт Сегодня, 09:41
        Ага. Наберите в поисковике "Гуту сравняли с землей". Похоже на правду. belay Пока Небензя тянул время с вето на резолюцию ООН по перемирию, там что-то происходило такое, что США согласились внести в неё предложенные Россией поправки.
        сибиралт
        1. ПалБор Сегодня, 10:19
          Как пишут даже недружественные правительству Сирии СМИ:потери у асадовских сил большие,но освободили от гадов за сутки больше,чем за последние три года.
          Вроде,у Червонца читал,что Су-57 уже работали.
          ПалБор
      2. Anyone Сегодня, 10:46
        14 с отравлением? При применении химоружия было бы минимум на порядок больше - Гута состоит почти сплошь из жилой застройки. А если всего 14, то просто надышались угарным газом...
        Anyone
    2. Chertt Сегодня, 09:49
      В общем, сплошное перемирие
      Chertt
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 09:44
    , что главари незаконных вооруженных формирований готовят в Восточной Гуте провокации с использованием химического оружия. Т
    Да какая подготовка ? Для такого всегда всё готово . Вопрос лишь в отмашке в выверенное время..
    КВУ-НСвД
  3. Vlad1951 Сегодня, 10:16
    Цитата: сибиралт
    Ага. Наберите в поисковике "Гуту сравняли с землей". Похоже на правду. belay Пока Небензя тянул время с вето на резолюцию ООН по перемирию, там что-то происходило такое, что США согласились внести в неё предложенные Россией поправки.

    Набрал в поисковике, прочитал и понял - нелепая попытка ура-патриотических троллей, нанятых за денюжку представить перед читателем картинку жесткого ответа на расстрел ами отряда ЧВК Вагннера. Ну зачем?
    Vlad1951
  4. Anyone Сегодня, 10:18
    Бои в Восточной Гуте. Захват бармалеями танка САА. Строго 18+
    Anyone
  5. trahterist Сегодня, 11:49
    Цитата: сибиралт
    Ага. Наберите в поисковике "Гуту сравняли с землей". Похоже на правду. belay Пока Небензя тянул время с вето на резолюцию ООН по перемирию, там что-то происходило такое, что США согласились внести в неё предложенные Россией поправки.

    Ага, читал уже what Про то что чуть ли не Су-57 там побомбить успел lol
    Не его это профиль, его работа отгонять всяких защитничков прочь, пока бомберы вспашкк проводят, и то как то сомнительно, на то уже Су-35 имеются. А то прям 'золотая' операция получается...
    trahterist
    1. ланс Сегодня, 12:15
      https://www.lentainform.com/pnews/6085361/i/1952/
      pp/5/1/?h=vmpHomdKXEXzTRU4CojiUJbUlZa7qMmwNfrlllp
      YUslcbtIRU-5I6EojC2tHVt__&r=https://newinform
      .com/106895-zapret-meldoniya-okazalsya-khodom-ssh
      a-protiv-sharapovoi-skoro-ego-otmenyat?utm_source
      =politobzor.net
      ланс
  6. KudrevKN Сегодня, 12:19
    Наступает тот самый "Момент истины",когда один росчерк пера ударит сильнее сотни бомб и ракет!!! И здесь, как в уличной драке, "все средства хороши, а правил нет"!? "Бей первым или убьют тебя"? Безусловно, Вы спросите: "Константин, что Вы имеете в виду"? Ответ лежит на поверхности - поддержать наших союзников ("временных" конечно) Турцию и Иран и ОБЪЯВИТЬ ВСЕ КУРДСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, а Сирию ЕДИНОЙ И НЕДЕЛИМОЙ!? Поддержать турецкую и иранские силы в борьбе против курдов и в Африне , и в Дей
    KudrevKN
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