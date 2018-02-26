Ситуация в Сирии
Боевики радикальных группировок готовят провокации с использованием химического оружия в Восточной Гуте, девять террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) уничтожены в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Восточной Гуте продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными вооруженными формированиями. Правительственные войска атаковали опорные пункты боевиков в районе Нашабии и Хазраме. Военнослужащие взяли под контроль ряд территорий вокруг Нашабии и готовятся к штурму города. Кроме того сирийская армия заняла четыре здания недалеко от склада военной техники в Харасте. Вместе с тем поступила информация о том, что главари незаконных вооруженных формирований готовят в Восточной Гуте провокации с использованием химического оружия. Таким образом исламисты планируют обвинить правительство Сирии в военном преступлении.
В окрестностях курдского города Африн (провинция Алеппо) в течение суток отмечались интенсивные перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и отрядами протурецкой «свободной армии» (ССА). В боевых действиях также приняли участие ВВС Турции. ССА захватила у SDF населенные пункты Самалик, Шейх Мухаммедли, Дуду, Урманли, Уилакли и Кунда Дуду. Позже под контроль «свободной армии» перешли поселения Бандарак и Майдан Икбис. Турецкая артиллерия нанесла удары по опорным пунктам курдов в поселениях Андара и Маремин. Сообщалось, что под обстрелом погиб ребенок и еще четыре человека получили ранения.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. Под прикрытием российской авиации укрепрайоны исламистов атаковала Сирийская арабская армия (САА). Артиллерия правительственных войск вела обстрел расположений боевиков недалеко от Хан Шейхуна. Сообщается также, что близ города Ариха взорвался автомобиль «Джебхат ан-Нусры». В результате детонации СВУ было ликвидировано пять боевиков. Кроме того четверо террористов были нейтрализованы в результате взрыва рядом с населенным пунктом Харем.
Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить аресты мирных жителей провинции Хасака для последующей принудительной мобилизации в ряды курдского ополчения. Ранее сообщалось, что в южной части региона под руководством военнослужащих армии США идет подготовка боевиков, главной задачей которых станет охрана захваченных SDF территорий, в том числе от сирийской армии. Местные источники отмечали, что в состав новых группировок входят и бывшие члены «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ).
В Восточной Гуте продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными вооруженными формированиями. Правительственные войска атаковали опорные пункты боевиков в районе Нашабии и Хазраме. Военнослужащие взяли под контроль ряд территорий вокруг Нашабии и готовятся к штурму города. Кроме того сирийская армия заняла четыре здания недалеко от склада военной техники в Харасте. Вместе с тем поступила информация о том, что главари незаконных вооруженных формирований готовят в Восточной Гуте провокации с использованием химического оружия. Таким образом исламисты планируют обвинить правительство Сирии в военном преступлении.
В окрестностях курдского города Африн (провинция Алеппо) в течение суток отмечались интенсивные перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и отрядами протурецкой «свободной армии» (ССА). В боевых действиях также приняли участие ВВС Турции. ССА захватила у SDF населенные пункты Самалик, Шейх Мухаммедли, Дуду, Урманли, Уилакли и Кунда Дуду. Позже под контроль «свободной армии» перешли поселения Бандарак и Майдан Икбис. Турецкая артиллерия нанесла удары по опорным пунктам курдов в поселениях Андара и Маремин. Сообщалось, что под обстрелом погиб ребенок и еще четыре человека получили ранения.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам «ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. Под прикрытием российской авиации укрепрайоны исламистов атаковала Сирийская арабская армия (САА). Артиллерия правительственных войск вела обстрел расположений боевиков недалеко от Хан Шейхуна. Сообщается также, что близ города Ариха взорвался автомобиль «Джебхат ан-Нусры». В результате детонации СВУ было ликвидировано пять боевиков. Кроме того четверо террористов были нейтрализованы в результате взрыва рядом с населенным пунктом Харем.
Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить аресты мирных жителей провинции Хасака для последующей принудительной мобилизации в ряды курдского ополчения. Ранее сообщалось, что в южной части региона под руководством военнослужащих армии США идет подготовка боевиков, главной задачей которых станет охрана захваченных SDF территорий, в том числе от сирийской армии. Местные источники отмечали, что в состав новых группировок входят и бывшие члены «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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