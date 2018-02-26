16:22 26 февраля

Проект «ЗЗ». Россия — слабая и невезучая. И поэтому её надо бояться

Путинская Россия опасна потому, что эта страна — сила умирающая. Будущее её выглядит мрачно, зависимость России от экспорта сырья растёт, а дряхлая политическая система не в состоянии обеспечить назревшие изменения. Путин обеспечивает себе сторонников выплатами, которые получают силовики и военные, считают иностранные эксперты. Однако на такой «стабильности» далеко не уедешь. Самое же страшное случится тогда, когда Россия рухнет. Распад РФ тотчас создаст угрозу распространения ядерного оружия…



Помощники президента Трампа заявили, что мистер президент принимает сегодня куда «более жёсткие меры» в отношении Путина, чем считают его (Трампа) критики. Да, мистер Трамп пока не ввёл каких-либо санкций против российских олигархов, попавших в «кремлёвский доклад», однако, по словам трёх американских чиновников, организовавших специальный брифинг, не всё так просто, ибо США должны координировать свои действия с союзниками. Однако Трамп с Путиным всё равно поступает «жёстко».


Об этом пишут Д. Севастопуло и К. Мэнсон во влиятельном издании «Financial Times».

«Мы должны быть очень осторожны в отношении России, — предупредил один из чиновников. — Если подход к России окажется чрезмерно политизированным, то дело будет худо, когда этот же вопрос дойдёт до Китая, Северной Кореи и Ирана». «Я хочу заверить вас, что мы делаем очень много работы. Мы относимся к этому очень серьёзно», — сказал официальный представитель Трампа.

По словам чиновников Белого дома, президент Трамп предпринял «ряд жёстких действий в отношении России». Летом прошлого года он ввёл дополнительные санкции, обусловленные старым поводом — присоединением Россией полуострова Крым. Кроме того, на днях он взял в «прицел» две компании, которые были включены в список из 16 российских граждан и групп, названных в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера.

Также официальные представители администрации отметили, что опубликованные правительством стратегия национальной безопасности и стратегия национальной обороны определили Россию «ревизионистской державой» и «противником» США. Будучи в Европе, министр обороны США мистер Мэттис заявил о «российской агрессии» и вмешательстве «русских в наши выборы».

Наконец, Пентагон предпринимает шаги по наращивание численности военнослужащих и техники «для противодействия российским амбициям» в Европе. Пентагон намерен удвоить финансирование (до 6,5 млрд. долларов) в сфере инициативы Европейского союза по сдерживанию, которая, как известно, направлена на противодействие России.



Ранее, в декабре прошлого года, Трамп подписал закон, запрещающий американским агентствам использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского» из-за опасений относительно «кремлёвского влияния».

На прошлой неделе Вашингтон обвинил Россию в кибератаке на Украину посредством запуска вируса «NotPetya». Один из чиновников отметил, что США готовят ответ на нападение.

Кроме того, команда Трампа напомнила, что президент одобрил поставки летального оружия Украине.

Таким образом, мистер Трамп изо всех сил пытался убедить политические круги в Вашингтоне в своей «жёсткости» с Путиным. И это находит понимание… в России.

Отношения США с Россией достигли самой низкой исторической температуры, допускают авторы. По мнению российских официальных лиц, за прошедший год атмосфера двусторонних отношений стала хуже, чем была при Обаме. Любопытно, но при этом немногие россияне считают, что мистер Трамп оказался более жёстким по отношению к России, чем его предшественник. Москва считает Трампа заложником истеблишмента, который претворяет в жизнь либеральные ценности, в своё время превозносимые Обамой. Однако Путин такие ценности «отвергает», считают журналисты.

Проект «ЗЗ». Россия — слабая и невезучая. И поэтому её надо бояться


По мнению колумниста Генри Эргаса, пишущего для «The Australian», риск для США состоит в том, что внешние политические учреждения Америки ещё больше зациклены на Владимире Путине, чем это было характерно для администрации Обамы. А ведь уже в то время министр обороны Эштон Картер назвал Россию самой серьёзной проблемой безопасности (Китай, Северная Корея, Иран и «Исламское государство» (запрещено в РФ)были на следующих местах).

Однако реальность такова, что Россия является силой умирающей, полагает аналитик.

Её валовой национальный доход, измеряемый по паритету покупательной способности, сейчас едва ли больше, чем у России 1990 года. Российская экономика была тогда в шесть раз больше, чем экономика Австралии! Однако благодаря застою этот разрыв сократился почти вдвое, отмечает автор. Перспективы возврата нефтяных цен до максимального уровня 2008 года кажется нереальными. У России вообще мрачные перспективы, тем более что она становится «всё более зависимой от экспорта сырья».

Политическая система России неспособна обеспечить изменения, в которых страна «отчаянно нуждается», пишет автор далее. Былой бандитизм просто заменило «хищничество коррумпированных чиновников».

Путинскую форму правления Генри Эргас считает «слишком персонализированной». Правление опирается в первую «на его [Путина] высокие рейтинги одобрения». Но стабильной базы у такой власти нет. Вместо этого Кремль полагается на щедрые выплаты «приспешникам, военным и силовым структурам».

Но если у экономики будут медленные темпы роста, то финансирование и силовиков, и программ социальных расходов, необходимых для сохранения общественного согласия, окажется задачей непомерно трудной.

И вот здесь-то и кроется опасность для мира. Кое-кого может потянуть на «иностранные приключения», особенно если таковые войдут в резонанс «с националистической риторикой режима». С другой стороны, «российские набеги» пока были в основном только мерами реакции. Влияние Москвы остаётся «приглушённым» даже в «ближнем зарубежье». А сами попытки России усилить популистские движения в развитых демократиях «дали крохотные дивиденды».

Поэтому трудно не согласиться с Дмитрием Трениным из Московского центра Карнеги, который утверждает, что «Запад должен больше бояться слабости России, нежели её силы».

Крах России, вероятно, будет сопровождаться развалом федерации. И это создаст «непосредственную угрозу ядерного распространения». Будут одновременно дестабилизированы большие азиатские территории.



Популярность Путина, добавляет автор, делает такой крах маловероятным в краткосрочной перспективе. Но, как выразился Тони Брентон, бывший британский посол в России, «в России с её особенно непрозрачными и репрессивными традициями» создаётся впечатление «покорного согласия» общества с правителями. Но это только впечатление, и оно обманчиво. Известно выражение Александра Пушкина о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте, и оно ничуть не устарело.

Поэтому миру «есть о чём беспокоиться», резюмирует Эргас.

На эту же тему пишет и Доминик Фаш в «Les Echos». Фаш — эксперт в энергетике и глава компании «Russian Technology Foundation».

По мнению эксперта, русская избирательная кампания окружена неуверенностью. К примеру, Ксения Собчак уже заявила, что Путин избран, а потому сама она борется за следующий раунд. Фаш отмечает, что Путин, видимо, «принадлежит истории», а его цикл «завершается». Россия запуталась в своей собственной истории, и это случилось не впервые. Поворотные моменты всегда давали повод к возникновению трагических фарсов. В историческом списке: Смута, восстание декабристов, большевизм (само название которого — чушь, поскольку большевиков было меньшинство), развал СССР, который вдруг объявил величайшей катастрофой Путин. В качестве иллюстрации русской истории Фаш выбрал поэтому афоризм Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!»

К судьбе России будто прилепилось хроническое невезение!

Между тем Россия снова обрела в сообществе народов самоуверенность. Сами россияне, вернее, многие из них, в это верят. Но с чего бы? ВВП России на своей высшей точке занял позицию между Италией и Индонезией. ВВП этот весьма далёк от показателя США, Китая или объединённой Европы. Для России характерна модель структурной коррупции, которая пропитала всё общество, а особенно элиты, пишет эксперт. Налицо двойные стандарты. Отсюда и вероятное возникновение судьбоносных ситуаций, которые не спрогнозирует и самый смелый футуролог.

* * *


Словом, возможно всё, но… не дай бог!

Иностранные эксперты уже не скрывают: их пугает не та Россия, что живёт при Путине. Их пугает Россия в том «раунде», о котором сообщила Собчак. Никто не в состоянии спрогнозировать, что станет со страной и, следовательно, с планетой, после 2024 года, когда Путин отдалится от власти. Какой жуткий сценарий ждёт «невезучую» Россию? И как это отразится на судьбе мира?

Времена Пушкина давно ушли. Как и времена Смуты. Теперь перемены в виде «трагического фарса» могут затронуть не только страну, но и распространиться на весь мир. Крах «федерации», который предвещают иные аналитики, превратит полмира в арену ядерного распространения, а там и противостояния. Отсюда и иностранный страх: умирающей России бояться надо сильнее, чем России живой.

В таком случае Западу, может быть, следует помочь России стать крепче? Меньше придётся бояться!
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. andrej-shironov Сегодня, 09:51
    Мне плевать на США, Запад, его аналитиков! Меня беспокоит моя Родина-Россия! В одном аналитики правы: Путин запутался в своей власти! Властная верхушка напрочь оторвалась от народа, бал правят олигархи, выкачивающие деньги у населения! Вокруг кумовство и коррупция, а так же безответсвенность власти! Одним словом бардак!!! И не дай бог после этого бардака снова придёт очередной Горбатый!!!
    andrej-shironov
    1. сибиралт Сегодня, 10:00
      Отчасти США правы, но подача не в те ворота. В России система подлежит тотальной перенастройке. Впрочем, об этом уже и Путин заявил. В Дагестане уже началась отработка механизма таких мероприятий. winked
      сибиралт
      1. Stas157 Сегодня, 10:13
        . Однако реальность такова, что Россия является силой умирающей, полагает аналитик.
        Её валовой национальный доход, измеряемый по паритету покупательной способности, сейчас едва ли больше, чем у России 1990 года. Российская экономика была тогда в шесть раз больше, чем экономика Австралии! Однако благодаря застою этот разрыв сократился почти вдвое, отмечает автор. Перспективы возврата нефтяных цен до максимального уровня 2008 года кажется нереальными. У России вообще мрачные перспективы, тем более что она становится «всё более зависимой от экспорта сырья».

        Господа запутинцы, кто нибудь может оспорить эту оценку правления Путиным?
        Взвесили, измерили... и признали не годной.
        Stas157
        1. krops777 Сегодня, 11:15
          Господа запутинцы, кто нибудь может оспорить эту оценку правления Путиным?


          А зачем ее оспаривать? это бред, просто набор букв и терминов, автор хоть бы цифры привел, а еще меня умиляет вот это
          Вместо этого Кремль полагается на щедрые выплаты «приспешникам, военным и силовым структурам»
          Где доказательства? Аналитиков развелось блин.
          krops777
        2. КОСМОС Сегодня, 11:20
          Цитата: Stas157
          Однако реальность такова, что Россия является силой умирающей

          Цитата: Stas157
          кто нибудь может оспорить эту оценку правления Путиным?

          А вы стало быть с этим согласны?
          Верить в идиотизм, также как и оспаривать идиотизм, это тоже идиотизм. fool
          КОСМОС
          1. Кэптен45 Сегодня, 12:04
            Цитата: КОСМОС
            Верить в идиотизм, также как и оспаривать идиотизм, это тоже идиотизм.

            Ослу нельзя доказать,что он осёл,потому что он ОСЁЛ! laughing
            Кэптен45
        3. Варяг_0711 Сегодня, 11:28
          Stas157 Сегодня, 10:13 ↑ Новый
          Господа запутинцы, кто нибудь может оспорить эту оценку правления Путиным?
          Я не запутинец, у меня тоже много вопросов к действующей власти и конкретно Путину, но тем не менее я могу оспорить эту "оценку".
          Я служил в самый развал страны с 1991 по 1993 год и я видел ту армию и вижу ту, что есть сейчас. Надо сравнивать или все таки сами справитесь?
          Страну на нефтяную иглу посадили еще при позднем СССР, так при чем здесь Путин? Или СССР тоже лично Путин развалил? Кто должен строить современные предприятия в условиях дикого капитализма в России? Опять Путин или все таки те, у кого есть на это средства и талант? Или как это вообще должно выглядеть? Путин должен построить заводы на бюджетные деньги, которые кстати и идут в бюджет от продажи сырья, а потом куда деть эти заводы? Отдать в частные руки? А если не отдавать, то у их руля кого поставить? Ну будет у нас по мимо Газпрома, Роснефти, РЖД и прочих полугосударственных предприятий еще несколько таких же, где у руля окажутся те же Миллеры, Грефы и прочие, вам от этого легче станет?
          Не будет в нынешних условиях возврата к СССР, как бы вам, мне или другим этого не хотелось. А в условиях капитализма, не Путин должен заводы строить, а капиталисты. Сможете вы их заставить это сделать, лучше, чем это удается Путину? Или вы реально полагаете, что клубничный олигарх Грудинин сможет это сделать? Ну-ну, блажен кто верует.
          Для меня лично есть один самый главный критерий оценки деятельности президента, и это постоянный визг из всех либеральных и прозападных подворотен, что Путин должен уйти. И чем больше будет этого визга, тем больше я буду уверен, что голосовать надо за Путина.
          Ну а вой про то, как у нас все плохо и что страна вот-вот развалится я слышу уже на протяжении лет 15-ти, если не больше. Так что не дождетесь...
          Варяг_0711
          1. mkop Сегодня, 12:41
            Сегодня модно во всем Путина обвинять. Кот умер - Путин виноват, колбаса в холодильнике протухла - определенно Путин.
            А западные аналитики - это вообще верх кретинизма. Вывод из их статей такой, единственная Россия которая может существовать - уничтоженная. При этом они нам пытаются это как благо впихнуть в головы.
            mkop
            1. Варяг_0711 Сегодня, 12:55
              Что верно, то верно, если в поле выпал град, это Путин виноват и т.д...
              А по поводу западных "аналитиков" у меня сложилось стойкое впечатление, что с развалом СССР, на Западе просто перестали готовить специалистов по России. И по этой причине там теперь каждый fool клиент дурдома мнит себя "аналитиком"...
              Варяг_0711
          2. andrej-shironov Сегодня, 15:52
            smile У нас страна то что из одной армии состоит и Росгвардии? Ваши аргументы не очень.
            andrej-shironov
        4. BerBer Сегодня, 13:15
          Налицо очередное манипулирование цифрами. Если Вам нравится эта "объективная" оценка - флаг Вам в руки. Соглашусь, некоторое количество правды здесь есть, но в этом и состоит смысл манипулирования.
          BerBer
      2. andrej-shironov Сегодня, 10:15
        smile Уважаемый Сибиралт! Вы в это верите? На мой взгляд чистка Дагестана локальна, как и глубина этой чистки.
        andrej-shironov
        1. сибиралт Сегодня, 10:28
          Поживем, увидим. Однако, что-то менять надо и все это понимают. Иначе застой приведет к катастрофе государства. winked
          сибиралт
  2. Squelcher Сегодня, 09:59
    Если Россия такая слабая и не везучая, вы все пытаетесь давить давить, санкции, поддержка и обучение лебимразей ,подляночки, мок и прочее. А почему-то с каждым усилением давления, из " давильщиков" дерь...цо лезет?
    Squelcher
    1. Chertt Сегодня, 10:12
      "Верным путем идете Товарищи". Больше бы товарищей, и меньше людей-мух, которые везде ищут (что ищут то ищут)
      Chertt
      1. dsk Сегодня, 11:16
        Цитата: Chertt
        людей-мух, которые везде ищут (что ищут то ищут)

        dsk
    2. BerBer Сегодня, 13:34
      Слишком много внимания к умирающей "Путинской России", в отличии от "демократической Ельцинской".
      BerBer
  3. Чичиков Сегодня, 10:39
    Чего еще ждать, от рода падальщиков, которые раскаркались, встревоженные внезапным и поступательным выздоровлением "умирающей" жертвы.
    Чичиков
  4. АлеБорС Сегодня, 11:07
    Если ложку дерь. ма разбавить ведром воды получим аналитическую статью ведущего западного анал литика.
    Почитали, подумали... кое что дельное сверху плавает, но.. поживём-увидим.
    АлеБорС
  5. mkop Сегодня, 12:52
    Доминик Фаш вообще прекрасен :) Молодец, пиши про большевиков еще. Их большевиками не от того назвали, что их больше было, а от того что они получили больше голосов при выборах в руководящие органы партии. Эксперт, блин.
    mkop
  6. sergo1914 Сегодня, 13:45
    Ходят упорные слухи, что перед убийством Кеннеди, снайпер, совершивший это преступление, получил в подарок из СССР кисет, сшитый одним юным ленинградским пионером...
    sergo1914
  7. BAI Сегодня, 13:45
    Америкосы во всем америкосы. Нет ничего, где бы ни сжульничали.
    Её валовой национальный доход, измеряемый по паритету покупательной способности, сейчас едва ли больше, чем у России 1990 года

    Не России, а СССР, который распался в 1991 г.
    ВВП этот весьма далёк от показателя США, Китая или объединённой Европы.

    А почему ОДНО государство надо сравнивать с целой ОБЪЕДИНЕННОЙ Европой?
    И везде вот так - по мелочи: сжульничать, подтасовать, передернуть.
    BAI
  8. Altona Сегодня, 14:24
    У России были времена и распада и смуты, тем не менее я не считаю, что все так плохо и будет какой-то трагический финал. Внешнее давление наоборот приводит нас к мысли, что надо объединяться, быть нацией, а не населением. Что если будешь хомячком и мещанином, то к тебе придут и прихлопнут как клопа. Что-то должно поменяться, время американской орды, которой мы почему-то постоянно платим дань(а она все недовольная), должно закончится. Надо заканчивать с американской Ордой, это реинкарнированные фашисты и нацисты, которые тупо хотят нас уничтожить. Им даже не нужна наша капитуляция, им нужна наша смерть.
    Медленно ракеты уплывают вдаль,
    Их уже нельзя остановить,
    И хотя Америку немного жаль,
    Нам нужно непременно победить!

    Припев:

    Скатертью, скатертью
    Хлор-пикрин стелется
    И забирается под противогаз,
    Каждому-каждому в лучшее верится,
    Падает, падает ядерный фугас.

    Ядерный фугас летит, качается,
    До земли осталось метра три,
    Зря, приятель, в землю зарываешься,
    От волны ударной не уйти!

    Может, мы обидели кого-то зря,
    Сбросив 115 мегатонн…
    Пусть теперь земля горит и плавится
    Там, где раньше правил Пентагон!
    Песенка ракетчиков на мотив "Голубого вагона".
    Altona
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