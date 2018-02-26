16:22 26 февраля

Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак о незаконной регистрации Путина

Сегодня Верховный суд России проверит законность отказа в жалобе кандидату в президенты Ксении Собчак, которая просила признать незаконной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ, передает РИА Новости.



Ранее суд первой инстанции отклонил ее административный иск к Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая приняла решение о регистрации Путина. После этого Собчак подала апелляционную жалобу на это решение.


В исковом заявлении Собчак пишет, что Путин «не имеет права выдвигаться» в связи с тем, что «неоднократно занимал должность президента России», кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, те доводы, которыми руководствуется Собчак, несостоятельны: «согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд, иных условий по сроку пребывания на должности не указано».

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря прошлого года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 110

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  1. Дормидонт Сегодня, 09:56
    Уже скоро время собчаков закончится безвозвратно
    Дормидонт
    1. Монос Сегодня, 09:58
      Лошадь хочет скинуть наездника... Ну, в смысле... э-э-э... В хорошем смысле... Я имею ввиду лошадь. Породистая лошадь. Цирковая.
      Монос
      1. Чёрный Сегодня, 10:04
        Цитата: Монос
        Лошадь хочет скинуть наездника.

        Лошадь пытается превратить выборы в ДОМ-2
        Чёрный
        1. dorz Сегодня, 10:07
          Собчак пишет, что Путин «не имеет права выдвигаться»

          dorz
          1. Чёрный Сегодня, 10:14
            Калигула, конечно, ввёл коня в состав сената, но у нас не Рим и лошадям место в конюшне wassat
            Чёрный
            1. ПалБор Сегодня, 11:15
              Рим.Третий.
              Голосовать за ВВП не буду,но уж лучше он,чем шайка ...расов на зарплате Госдепа,типа Собчак или Явлинского.
              ПалБор
              1. Vincent Сегодня, 11:38
                А я буду. Чтобы другим меньше досталось. Лично меня Путин всем устраивает, самый известный и влиятельный человек в мире.
                Vincent
        2. helmi8 Сегодня, 10:23
          Цитата: Чёрный
          Лошадь пытается превратить выборы в ДОМ-2

          Ладно если б только выборы... Замах на всю страну...
          helmi8
        3. Geisenberg Сегодня, 12:34
          Цитата: Чёрный
          Цитата: Монос
          Лошадь хочет скинуть наездника.

          Лошадь пытается превратить выборы в ДОМ-2


          Напомни чем ДОМ-2 закончился ? )))
          Geisenberg
        4. электроОлег Сегодня, 12:40
          Цитата: Чёрный
          Лошадь


          Заметил, что с годами она постепенно превращается в Батурину laughing
          электроОлег
      2. майор Юрик Сегодня, 10:08
        Недолго пустовало место новодворской,подросла смена такой же гнойной швали,как и она . Ксюшадь достойный приемник её дел и грязи! am
        майор Юрик
        1. Hammerlock Сегодня, 11:59
          не тронь Валерию Ильиничну! Ишь, замахнулся на святое! laughing Ну, а если серьёзно, лошадка не дотягивает до Джаббы Хатта
          Hammerlock
      3. Svarog Сегодня, 10:11
        Но по сути то, лошадь права.. laughing
        Svarog
        1. Чёрный Сегодня, 10:17
          Цитата: Svarog
          Но по сути то, лошадь права

          У нас выборы не по сути, а по Конституции и Закону о Выборах проводятся...в каком месте они нарушены*?
          Чёрный
          1. Svarog Сегодня, 10:20
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Svarog
            Но по сути то, лошадь права

            У нас выборы не по сути, а по Конституции и Закону о Выборах проводятся...в каком месте они нарушены*?

            В том, где одно и тоже лицо не может занимать пост президента более двух раз..
            Svarog
            1. Ростовчанин Сегодня, 10:26
              Ключевое слово в конституции "больше двух раз ПОДРЯД"
              Ростовчанин
              1. Svarog Сегодня, 10:31
                Цитата: Ростовчанин
                Ключевое слово в конституции "больше двух раз ПОДРЯД"

                Тогда , да.. ничего ей не светит.. В целом, конечно, уж Путин, то все сделает по закону, это понятно, или закон под Путина..
                Svarog
                1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:58
                  Читайте внимательно Конституцию РФ. Там про количество раз ничего не написано.
                  Статья 81
                  1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
                  3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд

                  При исполнении обязанностей Президента РФ с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года избрания вообще не было. Так что это не в счет.
                  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
              2. Galaxy Сегодня, 10:32
                так он ведь и был "два раза подряд", а больше нельзя!

                "Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 г."

                Разве не "два раза подряд"???
                Galaxy
                1. Чёрный Сегодня, 10:40
                  Цитата: Galaxy
                  Разве не "два раза подряд"???

                  нет....Медведев был после двух подряд.....теперь всё по - новой...сейчас он выдвигается на второй срок ПОДРЯД ( всего четвёртый)
                  Чёрный
                  1. Galaxy Сегодня, 10:43
                    это уже от лукавого! laughing
                    Закон для некоторых, "что дышло".
                    Galaxy
                    1. vovanpain Сегодня, 10:51
                      Цитата: Galaxy
                      это уже от лукавого! laughing
                      Закон для некоторых, "что дышло".

                      Для вас он похоже вообще не писан, или в школу не ходил, тогда простительно или Закон для некоторых, "что дышло".
                      tongue
                      vovanpain
                    2. twviewer Сегодня, 12:02

                      надо доверять авторитетам laughing
                      twviewer
                      1. Svarog Сегодня, 12:08
                        Вот по этой причине, когда Серебрякова спросили, чем его не устраивает Путин, он ответил два В.В. Вранье и Воровство. С этим я согласен. Слово не держит, обещаний не выполняет. Воровство кругом невиданных масштабов, чиновников все больше чем при СССР, хотя современные технологии по сути, должны сократить аппарат раза в 4, но он только растет..
                        Svarog
                    3. kirgiz58 Сегодня, 13:12
                      Цитата: Galaxy
                      Закон для некоторых, "что дышло".

                      А фюрерша Меркель вообще без перерыва сколько сроков сидит? И никакого дристамета у дерьмократов!!
                      kirgiz58
                2. vovanpain Сегодня, 10:49
                  Цитата: Galaxy
                  Разве не "два раза подряд"??

                  А с 2008 по 2012 кем Путин был? Неужели президентом РФ hi уже в третий раз ПОДРЯД. tongue
                  vovanpain
                  1. Galaxy Сегодня, 10:52
                    так ведь и нельзя в третий раз, т.е. больше "двух раз подряд"
                    вообще Президентом быть нельзя, а "два раза подряд" он уже был, с 2000 по 2008.
                    Galaxy
                    1. Чёрный Сегодня, 10:56
                      Цитата: Galaxy
                      так ведь и нельзя в третий раз, т.е. больше "двух раз подряд"
                      вообще Президентом быть нельзя, а "два раза подряд" он уже был с 2000-2008.

                      wassat wassat wassat ты сейчас прикалывешься или это у тебя постоянно?...знаешь, я думаю, спорить и что то доказывать тебе бесплоезно.....но позитивом подзарядил wassat
                      Чёрный
                      1. kirgiz58 Сегодня, 13:15
                        Цитата: Чёрный
                        ты сейчас прикалывешься или это у тебя постоянно?

                        Отгадайте с трёх раз, с подсказкой "орущий ишак" на картинке к нику. Или "орущий скунс" - зрение подводит, не разберу как-то. laughing
                        kirgiz58
              3. Esoteric Сегодня, 16:13
                Цитата: Ростовчанин
                Ключевое слово в конституции "больше двух раз ПОДРЯД"

                Ключевое слово в КРФ - "подряд" request
                Esoteric
            2. Чёрный Сегодня, 10:27
              Цитата: Svarog
              В том, где одно и тоже лицо не может занимать пост президента более двух раз..

              ПОДРЯД!!!!
              Чёрный
            3. НасРать Сегодня, 10:30
              закон надо знать..дядя...

              В соответствии с Конституцией РФ (статья 81), Президентом России одно лицо может избираться не более чем на два срока подряд. Здесь ключевое слово подряд. И несмотря на то, что В.В. Путин будет (возможно) участвовать в четвертых президентских выборах, но подряд это будут вторые. И это законно.
              НасРать
              1. Esoteric Сегодня, 16:16
                Цитата: НасРать
                закон надо знать..дядя...

                Знать закон и менять его под себя - большая разница.
                Esoteric
            4. vovanpain Сегодня, 10:30
              Цитата: Svarog
              том, где одно и тоже лицо не может занимать пост президента более двух раз..

              Ну и чем вы отличаетесь от ксюшади wink меняете конституцию и будет вам счастье. Только прежде чем ляпнуть лозунг подумайте сначала, ксюша ляпнула не по делу, села в лужу. wink
              vovanpain
              1. Anarchist Сегодня, 10:34
                Володя, привет!
                Человек не подготовился... Ему хочется, как и многим, но повод найти не может... Цепляется за всё... Не суди строго - посмейся!
                Anarchist
                1. vovanpain Сегодня, 10:38
                  Цитата: Anarchist
                  Володя, привет!
                  Человек не подготовился... Ему хочется, как и многим, но повод найти не может... Цепляется за всё... Не суди строго - посмейся!

                  Здарова Саня drinks сколько раз им говоришь, ненависть и злоба мутит рассудок, так одна дуреха ляпнет ради пиара, другие не подумав тут же подхватывают, ну дело их хотят народ посмешить ради бога drinks
                  vovanpain
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Комментарий был удален.
            5. Абракадабрус Сегодня, 12:02
              Цитата: Svarog
              В том, где одно и тоже лицо не может занимать пост президента более двух раз..

              Ну, что же вы остановились? Уж если взялись процитировать, так цитируйте полностью, а не оставляйте загадочные двуточия. А полностью в законе звучит: "одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд"
              Впрочем, для вас же это не важно, ведь даже если Путин все сделает по закону, "В целом, конечно", то значит неправильный
              закон под Путина..
              Логика с ног сшибательная.
              Абракадабрус
      4. Anarchist Сегодня, 10:30
        Цитата: Монос
        Лошадь хочет скинуть наездника...

        Напомнил мне песню Высоцкого - "Иноходец". Но сейчас - не тот случай...
        Виктор, привет! hi
        Anarchist
      5. Серый брат Сегодня, 10:51
        Цитата: Монос
        Породистая лошадь. Цирковая.

        Такую только на колбасу.
        Серый брат
      6. амирбек Сегодня, 12:18
        Цитата: Монос
        Породистая лошадь. Цирковая

        и зубы хорошие ... наверно не курит!
        амирбек
    2. RASKAT Сегодня, 09:59
      Собака лает, караван идет lol .
      RASKAT
      1. Чёрный Сегодня, 10:08
        Цитата: RASKAT
        Собака лает, караван идет

        За деньги и кобыла работает (англ.пословица) laughing
        Чёрный
        1. Uncle Lee Сегодня, 11:58
          Цитата: Чёрный
          За деньги и кобыла работает

          Кому и кобыла невеста !
          "12 стульев"
          Uncle Lee
    3. Чёрный Сегодня, 10:05
      Цитата: Дормидонт
      Уже скоро время собчаков закончится безвозвратно

      Хотелось бы в это верить, но что то подсказывает , что до этого далеко. Просто некоторые "собчаки" перекрасились....
      Чёрный
    4. предки с Дона Сегодня, 10:08
      Собчак это проект власти, "дурилка картонная". Превратили выборы президента в балаган.
      предки с Дона
      1. амирбек Сегодня, 12:33
        Цитата: предки с Дона
        Превратили выборы президента в балаган.

        вся эта постановка - это такой стеб над демократией ... хотят как говорится показать все прелести распустившейся фиалки
        амирбек
    5. Starover_Z Сегодня, 10:26
      Собчак пишет, что Путин «не имеет права выдвигаться» в связи с тем, что «неоднократно занимал должность президента России», кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

      Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
      Увидевши Слона, ну на него метаться,
      И лаять, и визжать, и рваться,
      Ну, так и лезет в драку с ним.
      "Соседка, перестань срамиться,-
      Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
      Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
      Вперед
      И лаю твоего совсем не примечает"

      Хочет Собчушка власти ?! Да дайте ей Среднеколымский усус в Якутии, - пускай наводит там свои порядки ! А наведёт, пусть пробуется на всю область ! И так глядишь до центра поднимется ... или опустится до colyma.ru !
      Starover_Z
      1. Чёрный Сегодня, 10:30
        Цитата: Starover_Z
        Да дайте ей Среднеколымский усус в Якутии, - пускай наводит там свои порядки !

        Зашо ты так якутов наказать хочешь? wassat
        Чёрный
    6. Тикси-3 Сегодня, 10:32
      Цитата: Дормидонт
      Уже скоро время собчаков закончится безвозвратно

      оно только начинается.....
      Тикси-3
    7. Венд Сегодня, 10:42
      Цитата: Дормидонт
      Уже скоро время собчаков закончится безвозвратно

      Это было бы замечательно, но подобное отребье присутствует во все времена и при любом строе.
      Венд
    8. сибиралт Сегодня, 10:42
      Самой бы ей такое в голову не пришло. Не иначе как с духом Немцова посоветовалась. lol
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 10:49
        И это она одна так взбрыкивает, а если бы таких был целый табун. what
        ul_vitalii
  2. vovanpain Сегодня, 09:56
    Лошадиный пиар и ничего более. fellow
    vovanpain
    1. Тралл Сегодня, 09:58
      Цитата: vovanpain
      Лошадиный пиар и ничего более. fellow

      не все так однозначно smile
      Тралл
      1. Серый брат Сегодня, 11:07
        Цитата: Тралл
        не все так однозначно

        Да вполне всё однозначно.
        Серый брат
    2. Chertt Сегодня, 10:00
      Цитата: vovanpain
      Лошадиный пиар и ничего более

      Конечно, обидеть Ксюшу может каждый, а вот понять, простить, по сочувствовать feel
      Chertt
      1. exalibor Сегодня, 10:05
        понять, простить и посочуствовать можно больному человеку, а не клинической идиотке которая лезет управлять страной, таких надо или изолировать или ликвилировать
        exalibor
        1. Chertt Сегодня, 10:08
          Цитата: exalibor
          таких надо или изолировать или ликвилировать

          Я согласен, что надо "изолировать" тех, кто предлагает "ликвидировать" Собчак
          Chertt
        2. Донской Сегодня, 10:17
          Нисколько не являюсь сторонником КАС, но в сравнении вашего уровня айкью с Собчак я бы поставил на победу Собчак даже с форой +50 к вашему. Она умна, образованна, начитана, как бы её не обсирали за ее внешность. Обвинять человека в тупости может только по настоящему глупый человек. Ничего против вас не имею, так просто написал всем вумным комментаторам жестокую правду жизни.
          Донской
          1. Чёрный Сегодня, 10:20
            Цитата: Донской
            Она умна, образованна, начитана

            Ну если по лошадинным меркам , то ДА. laughing....Вот специально прочёл её предвыборную программу....бред сивой кобылы, короче.
            Чёрный
          2. kirgiz58 Сегодня, 14:09
            Цитата: Донской
            Она умна, образованна, начитана

            По настоящему умный, образованный и начитанный человек, никогда другого не назовет "хабалка", "змееныш" и т.д.
            kirgiz58
      2. krops777 Сегодня, 10:37
        Конечно, обидеть Ксюшу может каждый, а вот понять, простить, по сочувствовать


        Пусть в свой дом-2 возвращается там и простят и посочувствуют на лобном месте, вместе. laughing
        krops777
      3. ul_vitalii Сегодня, 10:52
        Цитата: Chertt
        Цитата: vovanpain
        Лошадиный пиар и ничего более

        Конечно, обидеть Ксюшу может каждый, а вот понять, простить, по сочувствовать feel

        Это к Виторгану. hi
        ul_vitalii
        1. oldzek Сегодня, 14:35
          её папа был среди прочих демократов романтиком;почти гением НО недаром говорят что природа отдыхает на детях гениев.ИМХО
          oldzek
  3. Кот_Кузя Сегодня, 10:00
    Клиническая дура! Какая же она дура и плюс к этому еще и уродина! Никакая пластика ей уже не поможет.
    Кот_Кузя
    1. Тикси-3 Сегодня, 10:41
      Цитата: Кот_Кузя
      Клиническая дура! Какая же она дура и плюс к этому еще и уродина! Никакая пластика ей уже не поможет

      эк как вас от зависти занесло?....Ксюша ПРАВА и увидите - наберет под 12-15% голосов...а лить грязь - удел слабых и недалеких. По существу чем вы не довольны? - только факты!
      Тикси-3
      1. Кот_Кузя Сегодня, 10:52
        0,12% она наберет. По количеству проголосовавших за нее, можно будет посчитать количество избирателей с IQ ниже 70.
        Кот_Кузя
        1. Тикси-3 Сегодня, 10:57
          Цитата: Кот_Кузя
          0,12% она наберет. По количеству проголосовавших за нее, можно будет посчитать количество избирателей с IQ ниже 70.

          опять какая то зависть так и пред из вас...ну а про ай кю, так не судите по себе других людей, чего чего а вот мозгов у Ксении вполне достаточно, вижу насчет фактов вы решили просто промолчать, так как сказать и предъявить - не чего!
          Тикси-3
          1. Кот_Кузя Сегодня, 11:02
            Ладно, хватит уже стараться. Я понимаю, что вы проплаченный.
            Кот_Кузя
            1. Тикси-3 Сегодня, 12:11
              Цитата: Кот_Кузя
              Ладно, хватит уже стараться. Я понимаю, что вы проплаченный.

              fool ...я думающий - считаю Собчак умной, но власть воров мне остачертела , цари должны меняться! и пусть это будет кто то не из списка!...а Ксения пришла в политику на года...сейчас они смотрят на свой рейтинг и думают на 10-15 лет вперед!!!
              так что адью вам с вашими квадратными мыслями о Ксении и прямоугольными высказываниями в мой адрес. Кстати вы мне после фразы "проплаченный" стали не более интересны, чем птицы в зоопарке
              Тикси-3
              1. Кот_Кузя Сегодня, 12:55
                Аналогично.
                Кот_Кузя
  4. AVA77 Сегодня, 10:00
    Пусти свинь, (не кабылу) в дом,она и ноги на стол.
    AVA77
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:03
    Индульгенция индульгенцией , но лошадку , идущую поперёк борозды терпят до поры , до времени...Не заиграйся , Ксюха !...
    КВУ-НСвД
  6. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 10:06
    Вот можно сколько угодно ругать Собчак и всяких навальнят, но я считаю, что Кремль сам виноват в такой ситуации: Он боится настоящей конкуренции, сам долго и упорно взращивал сорняки, вместо цветов! Поэтому и получаются выборы без выбора! sad
    ALEX_SHTURMAN
    1. shvn Сегодня, 11:05
      Ну да, Кремль виноват, что Зюга нашел преемника, что Жирик обещал после себя молодежь, что Ява бороду отпустил... да и кобыл взрастил. А они, конкуренты , куда подевались? Или их "режим" пострелял? Хватит ересь то пороть...
      shvn
      1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 14:59
        Ересь порете Вы, ни кто из нынешних да и прошлых кандидатов не был никогда конкурентом ВВП и вам об этом хорошо известно. Разве хорошо это для России, как Вы думаете? Что стул у нас стоит на одной ножке? Народу в стране достойного полно и политических партий, которые стремятся принять участие в выборах достойных тоже полно: например партия ПВО Н.В. Старикова только вот припоны им ставит именно власть, несколько лет подряд ЦИК просто отказывался регистрировать партию, а когда все же зарегистрировали то 14% подписей в поддержку партии они просто зарубили и не допустили до выборов! А у той же Ксюши проблем нет, ее спокойно зарегистрировали, хотя есть большие сомнения, что хоть тысяча голосов у нее нормальные?! Ну и кто это делает по вашему марсиане или Американцы? Сам Кремль и поддерживает всяких упырей, чтоб побеждать именно их..
        ALEX_SHTURMAN
  7. Балу Сегодня, 10:08
    "Если в Татарии хотят, чтобы ими управлял татарин, пусть так и будет"-какая глубокая философская мысль! а если татарка? Вот у Собчак все так-одни лозунги, а копни поглубже-одно пустозвонство. Невольно вспоминаю басни Крылова, вот только Собчак их никогда не читала.
    В исковом заявлении Собчак пишет, что Путин «не имеет права выдвигаться» в связи с тем, что «неоднократно занимал должность президента России», кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
    И что? belay Ее папа что сказал? не более 2-х раз подряд, но он не сказал сколько раз по два раза подряд. И потом, зачем менять эффективного, компетентного, профессионально подготовленного директора предприятия на горлопанов и краснобаев, у которых ни опыта, ни знаний, ни команды, а тем более на медийную безмозглую курицу, зарабатывающую на жизнь ведением корпоративов. Пусть кудахчет у себя на кухне какая она умная. fool
    Балу
    1. oldzek Сегодня, 14:43
      у какого то американского бизнесмена спросили (не помню у кого)почему он не верит государству(кажется так,сомневаюсь в точности)и он ответил вопросом:"я вы бы стали вкладывать деньги в корпорацию,где руководство меняется каждые четыре года".
      oldzek
  8. Чичиков Сегодня, 10:14
    Чтобы во власти было меньше этой срамоты, необходимо ввести квоты представительства "праздной оппозиции интеллигенции" в избирательной системе! Под интеллигенцией понимать не творческих людей, а вот таких ушлёнпков жизни и иных "замаскированных" членов НФО, - живущих не понятно за что, зато понятно, ради чего и во имя чьих интересов.
    Зачем нужен этот дешевый балаган под названием "демократия", а главное, почему за этот цирк, должны платить граждане, из своих налогов?
    Я бы, вообще вернул в избирательную систему, статью 104 из Конституции СССР - "Депутат (кандидат) осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.". Нет деятельности, нечего и порывать, - а тунеядцев во власть, это перебор!
    Чичиков
    1. helmi8 Сегодня, 10:28
      Цитата: Чичиков
      Я бы, вообще вернул в избирательную систему, статью 104 из Конституции СССР - "Депутат (кандидат) осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.". Нет деятельности, нечего и порывать, - а тунеядцев во власть, это перебор!

      И еще вернуть избирателям право отзывать своего депутата за невыполнение своих предвыборных обещаний...
      helmi8
      1. Чичиков Сегодня, 14:40
        Это точно! Там, такой геморрой присутствует, что лечить бесполезно, - вырывать с корнем. Сегодня, неприкосновенность депутата, перекочевала на его семью, родственников, помощников, консультантов, бизнес и прочее окружение.
        Чичиков
  9. Гардамир Сегодня, 10:15
    Прикольно! Если обсуждение свести к противостоянию Путина и Собчак, то направленность сразу меняется, не так как здесь
    https://topwar.ru/136726-kak-putin-unichtozhiv-sh
    ablony-dobilsya-uspeha-vo-vneshney-politike.html#
    comments
    Гардамир
  10. Теренин Сегодня, 10:19
    А чего собчачиха не едет с агитацией к цыганам? Потому, что цыгане по ошибке могут её украсть wink .
    Теренин
  11. Pacifist Сегодня, 10:20
    Просто пиарится у хомячков. Надо же как-то внимание к себе привлечь, поскольку ничего путного предложить не в состоянии, а уровень предлагаемого не выше клубного планктона, то хоть так.
    Pacifist
  12. Aleksandr21 Сегодня, 10:29
    В обсуждение новости, наверное стоит выделить этот момент "Собчак пишет, что Путин «не имеет права выдвигаться» в связи с тем, что «неоднократно занимал должность президента России», кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года." насколько такие требования законны? Наше правительство само создало законы в которых теперь пользуется лазейками, с какими целями вообще создавался закон о том что "одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд" ? если переизбираться через раз то можно и 5-6 сроков занять, и этот закон по сути то (с такими лазейками) не работает.
    Aleksandr21
    1. Prometey Сегодня, 10:53
      Так они под себя эти законы и писали, чтобы официально узурпировать власть.
      Prometey
      1. oldzek Сегодня, 15:06
        между прочем писалось покойным папой нынешней кандидатки...
        oldzek
  13. Prometey Сегодня, 10:35
    Диву даешься по комментариям, как обыдлел сайт. 80% обсуждения той же Собчак касается её внешности, а не программы. Да и когда обсуждают внешность, говорит об интеллектуальном уровне человека - такое простительно детям в детском саду - они оценивают вещи и людей по форме. Обычная баба, каких в стране миллионы. Но комплекс неполноценности ряда комментаторов зашкаливает.
    А по факту - нравится кому-то или нет - такие как Собчак или Навальный нужны, чтобы периодически трясти кремлевское болото, потому что больше никто смеет поперек власти ничего сказать, только квакать и поддакивать.
    Было бы интересно сколько бы прожил у нас в стране какой-нибудь депутат, если бы подверг критике с трибуны в Гос. Думе Путина, как громила в бундестаге Меркель Сара Вагенкхет.
    Prometey
    1. Ныробский Сегодня, 11:36
      Цитата: Prometey
      Диву даешься по комментариям, как обыдлел сайт. 80% обсуждения той же Собчак касается её внешности, а не программы.
      А у неё что, есть программа? По моему у неё есть одни лозунги набившие оскомину. Что касается программ, то в первую очередь они предполагают наличие больших финансовых средств под реализацию. Что может дать Собчак? Отнять бабосы у себя и у "типа элиты" что бы перераспределить личные средства в пользу программ для народа?Нет! Вполне ожидаемо, что она способна только на то, что бы за год - полтора, "просандалить" годами накопленные стаб и нац.фонды, перековать золотые слитки в ювелирку и с тем отбыть за американским или английским гражданством, где будет играть роль внучки Горбачёва, брякнув напоследок - "Ну-у не шмогла я, не шмогла"..
      Цитата: Prometey
      А по факту - нравится кому-то или нет - такие как Собчак или Навальный нужны, чтобы периодически трясти кремлевское болото, потому что больше никто смеет поперек власти ничего сказать, только квакать и поддакивать.
      Да что и чем они там трясти то могут, кроме разве что приблудами, данными природой. Трясуны. Даже ряби на поверхности "болота"не вызывают. Ну-у не могут они ничего предложить, по той простой причине, что у них полная атрофия мозга, а всё то, что они выдают "на гора" пишут для них люди не имеющие российского паспорта, а соответственно и российского мышления.
      Цитата: Prometey
      Было бы интересно сколько бы прожил у нас в стране какой-нибудь депутат, если бы подверг критике с трибуны в Гос. Думе Путина, как громила в бундестаге Меркель Сара Вагенкхет.
      Сара конечно умница, но она критикует Меркель по делу, поскольку канцелерин почти в открытую разбазаривает суверенное право Германии на принятие решений по вопросам от которых зависит благополучие немцев, в интересах США. Тут и ущерб германскому бизнесу от санкций, тут и миграционный кризис, тут и увеличение американского контингента и т.д. А что Путин сделал в ущерб суверенитета России?
      Ныробский
      1. Prometey Сегодня, 13:44
        Цитата: Ныробский
        А у неё что, есть программа? По моему у неё есть одни лозунги набившие оскомину.

        Кому-то они по вкусу. Да и у кого из них, нет того, что не набило оскомину?
        Цитата: Ныробский
        Трясуны. Даже ряби на поверхности "болота"не вызывают.

        Но это вы душой кривите. Не вызывали бы, не оцепляли бы места митингов.
        Цитата: Ныробский
        всё то, что они выдают "на гора" пишут для них люди не имеющие российского паспорта, а соответственно и российского мышления.

        Нет такого мышления. Если заблуждаюсь, назовите его критерии.

        Цитата: Ныробский
        Сара конечно умница, но она критикует Меркель по делу

        Улыбнуло. Там, значит, критикуют за дело, а у нас - без дела. А еще обвиняем Запад в двойных стандартах. Любая власть должна критиковаться, иначе это приведет (в нашем случае уже привело) к застою в политике, а это тупик развития государства.
        Цитата: Ныробский
        А что Путин сделал в ущерб суверенитета России?

        Смотря, что будем брать за критерий суверенитета. Наличие собственной высокотехнологичной и машиностроительной промышленности подойдет?
        Prometey
        1. Ныробский Сегодня, 15:50
          Цитата: Prometey
          Цитата: Ныробский
          всё то, что они выдают "на гора" пишут для них люди не имеющие российского паспорта, а соответственно и российского мышления.
          Нет такого мышления. Если заблуждаюсь, назовите его критерии.

          Ну здрасьсьти. У нас народ практически всегда идёт от обратного. Если Запад навалился на ВВП и Россию, то народ ещё больше окажет ему доверие и сплотится против Запада. Запад думает шаблонами - "так или так", а Россия думает - "почему так или так, а не вот эдак".
          Цитата: Prometey
          Сара конечно умница, но она критикует Меркель по делу
          Улыбнуло. Там, значит, критикуют за дело, а у нас - без дела. А еще обвиняем Запад в двойных стандартах. Любая власть должна критиковаться, иначе это приведет (в нашем случае уже привело) к застою в политике, а это тупик развития государства.
          Старушке Меркель достаётся от Сары именно за внешнюю политику, с которой(внешней политикой) у нас не так всё и плохо. А вот за внутреннюю политику, тут конечно для критики ВВП есть целое поле не паханное. Если в случае победы, он сохранит это правительство и медведевский курс экономического "недоразвития" страны, то через 2-3 года его рейтинг будет не 83%, а минус 83%. Его просто не поймут.
          Цитата: Prometey
          А что Путин сделал в ущерб суверенитета России?
          Смотря, что будем брать за критерий суверенитета. Наличие собственной высокотехнологичной и машиностроительной промышленности подойдет?

          Не совсем. Вы назвали критерий следствие, не указав его первопричину. Благо что сейчас хоть нарисовалось понимание того, что Россия не может быть зависимой от капризов "партнёров" в области высоких технологий и машино(станко)строения и мало помалу начинается работа по ликвидации этой зависимости. В частности в добыче газа за последние три года мы вышли на показатель самообеспечения технологиями и оборудованием в 95%, и вынуждены покупать всего 5% оборудования на внешнем рынке.
          Ныробский
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 10:54
    Овёс по-ходу не свежий, потому и несёт лошадь! laughing
    a.s.zzz888
  15. 2112vda Сегодня, 10:57
    Цитата: Galaxy
    Закон для некоторых, "что дышло".

    Закон, на то и Закон. В русском языке понятие "закон" трактуется как "находящееся за Коном". Кон это область действия Правил и Уложений данных Всевышним. Всё что находится за "Коном" и называется соответственно законом, т.е. тут действуют писаные человеком допуски и определения и направляются и руководятся "князем Мира сего". Так что всё нормально. Божественные Правила и Уложения не нарушены ну ,а Законы нарушать можно, на то они Законы ибо не совершенны, как и люди их писавшие. Расслабьтесь и наблюдайте дальше за этим шоу.
    2112vda
  16. ALSur Сегодня, 11:03
    Цитата: Чёрный
    Калигула, конечно, ввёл коня в состав сената, но у нас не Рим и лошадям место в конюшне wassat

    Если быть точным, то он не вводил, как широко известно, а только грозил. Мы переплюнул Рим.
    ALSur
  17. Denis Obukhov Сегодня, 11:04
    Господа - товарищи, Собчак подала иск в верховный суд, суд этот иск рассмотрит и отклонит, уверен в этом, результат предсказуем, значит для Собчак это лишь пиар. Вопрос вообще не в этом, вопрос в том, что Собчак, Навальный, не вадно кто конкретно из этой либеральной псевдо патриотической брашки всегда будут действовать в угоду США и превратят Россию в Украину номер 2, а то еще хуже. Вы что, этого не понимаете. Все их вопли о диктатуре, вся их демагогии срежессирована за океаном и ничего общего с российским народом не имеет. Народ России для них генетический мусор - Собчак об этом сама сказала.
    Denis Obukhov
  18. alekc75 Сегодня, 11:05
    лошадям слова не давали!!!!
    alekc75
  19. котовский Сегодня, 11:14
    Такое чувство,что Путин вам лично под дверь нагадил..Если уж бесстыжая девка с госдеповской программой, права..И многоликий чертик из табакерки поднявший целый совхоз,вызывает доверие. Как то неверится что вы в нашей стране живете.
    котовский
  20. Bosch Сегодня, 11:15
    Спектакль театра юного зрителя. Все роли расписаны и утверждены.
    Bosch
  21. afrikanez Сегодня, 11:43
    Собчак, как и Ники Хейли вечно чем то не довольна. Женская неудовлетворенность-страшная вещь! Стерваа у "руля" страны, пожалуй самое страшное, что может с нами всеми случиться.
    afrikanez
  22. Ив762 Сегодня, 11:54
    Выборы - спектакль, таки можно и Ксюшадь лайкнуть....Ничего ж не изменится. laughing
    Ив762
  23. Комментарий был удален.
  24. Абракадабрус Сегодня, 12:15
    Цитата: AVA77
    Пусти свинь, (не кабылу) в дом,она и ноги на стол.

    Если эту кобылу пустить в дом - Дом2 и получится.
    Абракадабрус
  25. Ураган70 Сегодня, 12:34
    Обычное дело: сначала хозяева дали возможность собаке спать в доме, потом она начала гавкать на хозяев, дальше нужно вовремя отвинтить бешеной голову, да так, чтобы больше в дом не просилась иначе укусит...
    Эти технологии, воплощены и на Окраине:
    Признали Порося, он забурел, теперь поливает нас грязью.
    Порось на штыках правосеков захватил власть, вовремя не сделал их "небесной тыщей", теперь они хотят воткнуть Поросю.
    Старо как мир и применимо к любой ситуации!
    Сталина бы так не провели, уже машкой на лесосеке бы вкалывала...для пользы страны!
    Ураган70
  26. кедр Сегодня, 12:36
    Цитата: Донской
    Нисколько не являюсь сторонником КАС, но в сравнении вашего уровня айкью с Собчак я бы поставил на победу Собчак даже с форой +50 к вашему. Она умна, образованна, начитана, как бы её не обсирали за ее внешность. Обвинять человека в тупости может только по настоящему глупый человек. Ничего против вас не имею, так просто написал всем вумным комментаторам жестокую правду жизни.


    Подходящая характеристика для хозяйки публичного дома.
    кедр
  27. Ураган70 Сегодня, 12:50
    Цитата: Балу
    "Если в Татарии хотят, чтобы ими управлял татарин, пусть так и будет"-какая глубокая философская мысль! а если татарка? Вот у Собчак все так-одни лозунги, а копни поглубже-одно пустозвонство. Невольно вспоминаю басни Крылова, вот только Собчак их никогда не читала.
    В исковом заявлении Собчак пишет, что Путин «не имеет права выдвигаться» в связи с тем, что «неоднократно занимал должность президента России», кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
    И что? belay Ее папа что сказал? не более 2-х раз подряд, но он не сказал сколько раз по два раза подряд. И потом, зачем менять эффективного, компетентного, профессионально подготовленного директора предприятия на горлопанов и краснобаев, у которых ни опыта, ни знаний, ни команды, а тем более на медийную безмозглую курицу, зарабатывающую на жизнь ведением корпоративов. Пусть кудахчет у себя на кухне какая она умная. fool

    Да им объяснять бесполезно, они даже пофантазировать не могут о том, что сидит например Президент, который устраивает всех, у народа полны сундуки, ВВП растет, промышленность обогнала весь мир, вместе взятый...и вдруг...окончился второй срок подряд... Вот эти бы крикуны, типа Сварога первые начали бы петь о гадкой Конституции и необходимости менять ее...
    По мне так если человек реально работает, поддержка народа высока, так пусть себе служит народу, его выбравшему!
    И еще... Все знают во времена кого и под чью диктовку писалась Конституция... Эти ограничения в сроках для того и вписаны, чтобы в случае чего свалить Россию обратно в ...хаос! Чего то по бабке Меркель никто не тоскует...сколько она уже разваливает Фатерланд? А мы становимся сильнее и продолжаем ныть!!! Нам нужно всё и сразу! Но...так не бывает!
    Ураган70
    1. Zubr Сегодня, 13:07
      Правильно, так их всех нытиков.
      Zubr
  28. Ураган70 Сегодня, 13:00
    Цитата: Prometey
    Так они под себя эти законы и писали, чтобы официально узурпировать власть.

    Ерунду не мелите, все взрослые люди знают как и кем писалась Конституция ЕБНа и кто им её настрочил... Какое к ВВП отношение?
    Ураган70
  29. Zubr Сегодня, 13:05
    Ох Ксения Анатольевна, видать вы собрались Дом-3 открывать после выборов..=))) какую шикарную пиар компанию развернула, любой шоубизнес позавидует..=)
    Zubr
    1. Laksamana Besar Сегодня, 13:56
      В госдуму она собралась после выборов.
      Laksamana Besar
  30. Ураган70 Сегодня, 13:10
    Цитата: Тикси-3
    Цитата: Кот_Кузя
    Ладно, хватит уже стараться. Я понимаю, что вы проплаченный.

    fool ...я думающий - считаю Собчак умной, но власть воров мне остачертела , цари должны меняться! и пусть это будет кто то не из списка!...а Ксения пришла в политику на года...сейчас они смотрят на свой рейтинг и думают на 10-15 лет вперед!!!
    так что адью вам с вашими квадратными мыслями о Ксении и прямоугольными высказываниями в мой адрес. Кстати вы мне после фразы "проплаченный" стали не более интересны, чем птицы в зоопарке

    Если вы считаете Собчак умной, то мне жаль вас, вам уже ничего не поможет, так и останетесь- думающим, потом перейдете на уровень задумчивых. Вы не можете найти разницу между умной Собчачкой и умным политиком Собчак? И не найдете! Никогда ей не быть умным политиком,потому что живя в России, имея иудейские корни, она, неумная, русофобствовала налево и направо, а теперь замахнулась на трон! Вам этого не понять, вы или из Д2, либо безнадежно больны, либо еврей...
    Ураган70
  31. Laksamana Besar Сегодня, 13:54
    Верховный суд сегодня отклонил апелляцию и вообще хватит её уже пиарить:
    «Суд постановил: решение об отказе в удовлетворении жалобы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение одна из судей коллегии. Теперь это решение вступило в законную силу.
    Laksamana Besar
Картина дня