Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак о незаконной регистрации Путина
Сегодня Верховный суд России проверит законность отказа в жалобе кандидату в президенты Ксении Собчак, которая просила признать незаконной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ, передает РИА Новости.
Ранее суд первой инстанции отклонил ее административный иск к Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая приняла решение о регистрации Путина. После этого Собчак подала апелляционную жалобу на это решение.
В исковом заявлении Собчак пишет, что Путин «не имеет права выдвигаться» в связи с тем, что «неоднократно занимал должность президента России», кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, те доводы, которыми руководствуется Собчак, несостоятельны: «согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд, иных условий по сроку пребывания на должности не указано».
Напомним, выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря прошлого года.
Ранее суд первой инстанции отклонил ее административный иск к Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая приняла решение о регистрации Путина. После этого Собчак подала апелляционную жалобу на это решение.
В исковом заявлении Собчак пишет, что Путин «не имеет права выдвигаться» в связи с тем, что «неоднократно занимал должность президента России», кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, те доводы, которыми руководствуется Собчак, несостоятельны: «согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд, иных условий по сроку пребывания на должности не указано».
Напомним, выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря прошлого года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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