16:17 26 февраля

В России создается сверхзвуковой БЛА

В РФ ведется разработка беспилотного ударного комплекса большого радиуса действия, способного развивать сверхзвуковую скорость, передает РИА Новости.

Ударный беспилотный летательный аппарат Ту-300.

По словам заместителя начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Александра Немова, новый беспилотник «будет способен выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине».


Он отметил, что подобных комплексов еще нет ни в одной армии мира.

Ранее в пресс-службе «Калашникова» также сообщили о том, что в 2018 году концерн запустит серийное производство тяжелых беспилотников, которые уже проходят испытания. Эти БЛА в течение продолжительного времени способны без дозаправки перевозить несколько тонн груза.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Комментарии 69

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  1. АнтиFREEZ Сегодня, 10:25
    Он отметил, что подобных комплексов еще нет ни в одной армии мира.

    О, опять НЕИМЕЮЩИЙАНАЛОГОВВМИРЕ ?
    Ну флаг в руки.
    АнтиFREEZ
    1. сибиралт Сегодня, 10:32
      Щазз профессор Олег скажет своё веское слово про "впервыевмире". lol
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 10:43
        Ту-300(на фото) - это же еще советская разработка и он не сверхзвуковой.
        Тралл
        1. Лопатов Сегодня, 11:36
          Картинка неудачная. Надо было вот эту:

          Он сверхзвуковой
          Лопатов
    2. просто экспл Сегодня, 10:35
      нет , не имеющий аналогов на бумаге .
      про реальность они пока только обещать могут , ну как нам обещали ПАК ФА и армату к 2012му году .
      просто экспл
      1. НасРать Сегодня, 10:42
        Цитата: просто экспл
        нет , не имеющий аналогов на бумаге .
        про реальность они пока только обещать могут , ну как нам обещали ПАК ФА и армату к 2012му году .

        А кто такие - они? кого конкретно имеете ввиду ?
        НасРать
        1. просто экспл Сегодня, 10:49
          По словам заместителя начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Александра Немова, новый беспилотник «будет способен выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине».

          и речь не только об А. Немове , имя им легион , среди них есть и директора и их замы крупных предприятий , и главкомы родов войск , такие как Зелин и Бондарев . их много , их легион .
          просто экспл
          1. НасРать Сегодня, 10:55
            Директора и замы крупных предприятий и должны это говорить... это делают не только у нас- так делают и в США, европе,в Китае...И Немов проталкивая свое изделие обязан об этом говорить.. а вот примет изделие МО или нет - покажет практика применения, концепция МО...
            Так же происходило и в СССР, между прочим...
            НасРать
            1. просто экспл Сегодня, 12:09
              это делают не только у нас- так делают и в США, европе,в Китае.

              вот именно что так ДЕЛАЮТ , и в США и в Китае и в ЕС . ключевое слово - ДЕЛАЮТ.
              а у нас только обещают .
              возьмите меня директором крупного предприятия , я отвечаю , я обещать могу не хуже них , ради зарплаты в пару миллионов и возможности наворовать в 10 раз больше , я вам столько всего наобещаю что все эти замы и директора даже рядом стоять не будут .
              просто экспл
              1. НасРать Сегодня, 12:14
                Словоблудием занимаетесь...а взять Вас в директора предприятия - угробить оное..
                Будьте здоровы и всего хорошего! hi
                НасРать
                1. просто экспл Сегодня, 13:34
                  спасибо за пожелание , и на будещее , словоблудие означает как бы блудить словами . вот этим и занимаются те кто обещал нам сотни ПАК ФА и тысячи армат , при чем через 2 года после первого полета (ПАК ФА) и начала программы (армата) .
                  то есть эти тела знали что к тому сроку они не успеют ,потому что это невозможно.
                  но они все равно обещали .
                  вот их поступки возьмите как факт , и спросите у пацаноф на раёне , как называют тех кто дает слово тогда , когда держать его он даже не собирался .
                  ЗЫ угробленное предприятие , это значит что предприятие ничего не производит , как например не производит то что должно было производить , как не производят ни ПАК ФА , ни армату .
                  ЗЗЫ наберите в поиск товара слова "будет , сделают " и посмотрите сколько из этого всего "стало , сделали" .
                  просто экспл
      2. okko077 Сегодня, 10:50
        У нас нет систем, которые обеспечат управление таким БПЛА ...У нас нет комплексных систем,как показал опыт Сирии , которые позволяют получать информацию от БПЛА в реальном времени далее 100 км... О системах которые при этом обеспечивают целеуказания в реальном времени и передают эти координаты непосредственно в системы наведения, даже простых артсистем, приходится только мечтать..... Нам рано иметь такие самолёты ,как СУ -57 и танки Т-14 из-за полного отсутствия Боевых Информационных Систем...Мы не сможем реализовать их преимущества без таких систем и они пока являются только высокотехнологичными и дорогими мишенями в современной войне...Эту современную войну мы не умеем вести...А эти дегенераты, сказки про БПЛА, СУ -57 , и Т14 нам рассказывают!!! Вы применять их научитесь сначала, а точнее создайте системы , которые обеспечат их эффективное применение !
        okko077
        1. НасРать Сегодня, 11:02
          Бред не пишите - создали образцы военной техники, но не имеем возможности её применять? wassat ...
          МО РФ:
          Автоматизированная информационная система военного назначения:
          В зависимости от особенностей автоматизируемой области деятельности выделяют пять классов А.и.с. в.н., подразделяющихся на соответствующие виды: автоматизированные системы управления войсками; автоматизированные системы управления боевыми средствами (см. Автоматизированная система управления войсками и оружием), системы поддержки принятия решений; автоматизированные информационно-вычислительные системы (информационно-расчетные системы; системы автоматизации проектирования; проблемно-ориентированные имитационные системы; моделирующие центры); автоматизированные информационно-справочные системы (автоматизированные справочники и каталоги; автоматизированные системы делопроизводства; автоматизированные архивы; электронные карты местности); автоматизированные обучающие системы.


          НасРать
          1. okko077 Сегодня, 11:40
            Эта классификация в виде набора красивых академических выражений, не имеющая никакого отношения к сетецентрическим системам, демонстрирует всё убогость и тупость МО РФ и в первую очередь ГШ , и заодно и вашу тоже....Это пример фразы из диссертаций , которые не стоят даже бумаги, на которой они напечатаны....И показушные фотографии, с выжившими из ума стапёрами, времён брежневского застоя и самовлюблёности...
            okko077
            1. Астория Сегодня, 12:16
              О-о-о как Вы ловко всех в тупые записали, и как это страна живет, даже выживает без Вашего сумрачного гения, или опять сегодня укол пропустили ? laughing
              Астория
              1. okko077 Сегодня, 12:30
                И до июня 1941 тоже страна жила....И сейчас с обычными вооружениями мы как в мае 41- го, и последствия были бы точно такие же....Хорошо, что Ядерная Оружие выручает....
                okko077
                1. НасРать Сегодня, 13:06
                  А эти "тупые" что творят!!! laughing
                  Модернизированный "Ночной охотник" сможет управлять огнем артиллерии

                  https://topwar.ru/136761-modernizirovannyy-nochno
                  y-ohotnik-smozhet-upravlyat-ognem-artillerii.html
                  НасРать
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Комментарий был удален.
                  2. okko077 Сегодня, 15:19
                    Дорого обойдётся корректировать огонь с помощью ударного вертолёта...И то и другое корректируется с помощью простого БПЛА , без захода в зону поражения...,вернее должно корректироваться...
                    okko077
                    1. НасРать Сегодня, 15:31
                      Недавно Вы утверждали, что нет систем, теперь утверждаете, что дорого... уважаемый определитесь laughing

                      Цитата: okko077
                      ..... из-за полного отсутствия Боевых Информационных Систем...Вы применять их научитесь сначала, а точнее создайте системы , которые обеспечат их эффективное применение !

                      теперь иные песни зазвучали:

                      Цитата: okko077
                      Дорого обойдётся корректировать огонь с помощью ударного вертолёта...И то и другое корректируется с помощью простого БПЛА , без захода в зону поражения...,вернее должно корректироваться...


                      Да, отстали в беспилотниках, нагоняем и нагоним можете не сомневаться..
                      --------------------------------------------
                      Вы такой специалист по системам и не в МО....??? winked Какая потеря для страны... yes Без Вас прогресса явно не ждать...
                      НасРать
        2. Тралл Сегодня, 11:07
          Цитата: okko077
          Нам рано иметь такие самолёты ,как СУ -57 и танки Т-14

          ...или мы их не достойны? smile Как быть тогда? Отдать их высшим расам?
          Тралл
          1. роман66 Сегодня, 11:20
            «Ты, Моцарт, не достоин сам себя» lol а еще говорят, что Сибирь незаконно захапали
            роман66
      3. Лопатов Сегодня, 11:44
        Цитата: просто экспл
        про реальность они пока только обещать могут

        А Вы уверены, что такой "ударник" надо делать? Ведь вполне возможно, что и обещаний хватит...
        Лопатов
    3. shvn Сегодня, 10:49
      «будет способен выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине».
      а такой перл как смотрится ?
      интересно, при моей жизни успею услыхать, что хоть испытания начались ((
      shvn
  2. x.andvlad Сегодня, 10:26
    Может сначала увидим нормальный ударный песпилотник?
    Он очень пригодился бы в Сирии, да и в других местах.
    x.andvlad
    1. okko077 Сегодня, 10:52
      Не увидете, читайте выше...
      okko077
    2. просто экспл Сегодня, 10:54
      ну Калашников вроде как обещает (опять обещания) в этом году сдать .
      просто экспл
      1. Genry Сегодня, 12:54
        Опять видим блок единомышленников.... Или единобота...
        Genry
        1. просто экспл Сегодня, 13:36
          ну рыбак рыбака , здравствуй бот госдепа , как варенье из бочки , на на печенье из корзины , хорошо мажется ?
          просто экспл
          1. Genry Сегодня, 14:08
            Цитата: просто экспл
            варенье из бочки , на на печенье из корзины , хорошо мажется ?

            Вы перепутали вопросительный с восклицательным. no
            Genry
  3. Livonetc Сегодня, 10:33
    Если материальное обеспечение будет обеспечено будет и на что посмотреть.
    Работайте братья.
    Исполняйте гражданский долг.
    Все исполнится!
    И да.
    Мы Чемпионы друзья!
    Livonetc
  4. skomfit Сегодня, 10:36
    Что то подобное у нас уже было
    skomfit
    1. Серый брат Сегодня, 10:42
      Цитата: skomfit
      Что то подобное у нас уже было

      Это "Рейс" что ли?
      Серый брат
      1. skomfit Сегодня, 10:54
        Да, ТУ_143 Рейс
        skomfit
    2. tchoni Сегодня, 10:43
      И называлось "Дятлом", а до этогр, если мне память не изменяет, " ресом"
      tchoni
    3. просто экспл Сегодня, 10:51
      каклы их пытались пару лет назад использовать .
      не вышло .
      просто экспл
      1. Серый брат Сегодня, 10:54
        Цитата: просто экспл
        каклы их пытались пару лет назад использовать .
        не вышло .

        Из них давно уже только мишени получаются, в России уже отстрелили наверно все.
        Серый брат
  5. serriy Сегодня, 10:37
    у нас разработают. производить какая-нить индия будет. китай скопирует. на стадии разработки. fool fool

    а вообще-то - даже сроков нет ("ведется разработка беспилотного ударного комплекса ")!!! negative negative
    serriy
    1. Muvka Сегодня, 10:43
      Несвязный поток мыслей?
      Muvka
      1. serriy Сегодня, 10:47
        это прогноз на будущее.
        сконцентрируйтесь! drinks
        serriy
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
    2. Alexey G Сегодня, 12:53
      Цитата: serriy
      у нас разработают. производить какая-нить индия будет. китай скопирует. на стадии разработки. fool fool

      а вообще-то - даже сроков нет ("ведется разработка беспилотного ударного комплекса ")!!! negative negative

      Ну да, нам подавай шкалу готовности как комп. игрушке RedAlert, а то ничего не понятно, плак-плак.
      Alexey G
  6. Separ Сегодня, 10:39
    Скорее бы... am
    Separ
    1. donavi49 Сегодня, 10:46
      Скорей бы что? Это насилие над Рейсом - 80-х годов. Если что тема Ту-300 начата еще в Союзе, а глобально переработана в 200Х с заменой на новые основные изделия (целевая нагрузка).

      Это очень древняя машина если что.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 10:50
        А вот макет героя статьи - ударного М+ БПЛА. Там еще вопрос ресурса. Это фактически одноразовый аппарат (посадка - падением под парашютом, это хуже чем посадка классическая, ибо большие перегрузки и больший % того, что его отнесет в лес/еще куда. Сегодня так садят в основном легкие БПЛА взводного уровня и там средняя жизнь их невелика).
        donavi49
        1. LiSiCyn Сегодня, 11:30
          Приветствую !!! hi
          Немножко не в тему... Хотелось бы получить, Ваш комент по использованию ПрПМ. Статья о подрыве, диверсов в ЛНР...
          Цитата: donavi49
          Это очень древняя машина если что.
          LiSiCyn
      2. просто экспл Сегодня, 10:53
        на фото не фото изделия , а просто старое фото БПЛА от Туполева .
        взяли потому что настоящее фото данного БПЛА им никто не дал .
        просто экспл
        1. НасРать Сегодня, 11:14
          Цитата: просто экспл
          на фото не фото изделия , а просто старое фото БПЛА от Туполева .
          взяли потому что настоящее фото данного БПЛА им никто не дал .


          Это ж очевидно...хотя некоторые и не сообразили.. laughing
          НасРать
  7. stone Сегодня, 10:43
    Кроме смеха слова этого господина (заместителя начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Александра Немова) у меня ничего не вызывают. lol
    stone
  8. Piramidon Сегодня, 10:46
    Я
    планов наших
    люблю громадьё,
    размаха
    шаги саженьи.

    В.В.Маяковский
    Piramidon
    1. роман66 Сегодня, 11:24
      однако же в то время планы неукоснительно воплощались!( новая аватарка нравится больше, мог бы - второй плюс за нее поставил wink )
      роман66
      1. Piramidon Сегодня, 11:32
        Цитата: роман66
        новая аватарка нравится больше

        Фото с натурального штурвала.
        Piramidon
        1. роман66 Сегодня, 11:33
          я тоже такой крутил, правда, только на стоянке
          роман66
  9. bratchanin3 Сегодня, 10:56
    Тогда в чём разница между крылатой ракетой и этим БЛА?
    bratchanin3
    1. Серый брат Сегодня, 11:27
      Цитата: bratchanin3
      Тогда в чём разница между крылатой ракетой и этим БЛА?

      Конкретно у Ту-300 есть подвесной контейнер под вооружение и поэтому ему самоубиваться не надо.
      Серый брат
    2. Лопатов Сегодня, 11:38
      В том то и есть весь прикол 8)))
      Натуральное тролление американцев.
      Лопатов
    3. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 14:51
      Разницы почти не какой - просто беспилотник летает на много дальше , еще на борт берет вооружение .
      АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
  10. Denis Obukhov Сегодня, 11:06
    От такого оружия во всех странах произойдёт грандиозный кризис, связанный с катастрофической нехваткой туалетной бумаги, т.к. все от страха изойдут поносом, а бумаги-то на всех не хвата...
    Denis Obukhov
  11. Denis Obukhov Сегодня, 11:07
    А что там мудрить, просто взять корпус давно опробованного, надежного, легко воспроизводимого МИГ-21, вставь "электронные мозги", и клепай как в былые времена тысячами.
    Denis Obukhov
    1. Скальпель Сегодня, 11:50
      А может ли МиГ сейчас МиГ-21 произвести? Они давно сняты с вооружения же.
      Скальпель
  12. NEOZ Сегодня, 11:45
    сверхзвуковой "калибр" , возвращающийся, с отделяемой боевой частью!!!!!
    NEOZ
  13. Змей Плискин Сегодня, 11:45
    обычный сначала запилите нормальный по типу predatorа, и желательно в серию а не жалким прототипом.
    Змей Плискин
    1. Лопатов Сегодня, 11:59
      Цитата: Змей Плискин
      обычный сначала запилите нормальный по типу predatorа

      А зачем?
      Деньги попилить лишние?
      Лопатов
      1. Змей Плискин Сегодня, 12:04
        Мне казалось, что это перспективные разработки и за БПЛА будущее, ну лан, Вам виднее.
        Змей Плискин
        1. Лопатов Сегодня, 12:23
          Цитата: Змей Плискин
          Мне казалось, что это перспективные разработки и за БПЛА будущее

          Нет, их "золотые времена" подходят к закату. Даже у американцев с кучей "ударников" в строю в Ираке основная нагрузка легла на разведывательно-ударные комплексы на основе средних и малых развед. БПЛА.
          Лопатов
          1. Змей Плискин Сегодня, 15:34
            именно поэтому,наверное, они переходят на Reaper, который по сути второе поколение Predatorов
            Змей Плискин
    2. Genry Сегодня, 13:16
      Цитата: Змей Плискин
      обычный сначала запилите нормальный по типу predatorа

      Predator быль непродуманной и некачественной реализацией хорошей задумки. Зачем такое гуано России?
      Само мерикосы от него уже избавляются.
      https://topwar.ru/133254-v-2018-godu-vvs-ssha-otk
      azhutsya-ot-ekspluatacii-mq-1-predator.html
      Genry
      1. Змей Плискин Сегодня, 15:33
        то что его списывают не значит что это гуано. Просто появилось следующее поколение в лице "Жнеца". А именно про него я написал, потому что у нас и такого серийного нет. Прежде чем глупости писать про ненужное гуано вспомните недавно сбитый штурмовик и погибшего пилота. Такие машины очень нужны.
        Змей Плискин
  14. котовский Сегодня, 12:07
    Вы бы определились,нытики.То вам подробностей мало...То опять это, будет.. Кто сказал что надо как у всех? Зачем догонять кого то? Почему не пойти своим путем,неимеющиманалогов...Это у нас всегда неплохо получалось.
    Не подпевайте евреям,им просто обидно что у них все аналогично мирикосам. tongue
    котовский
  15. Xscorpion Сегодня, 12:59
    Цитата: okko077
    Эта классификация в виде набора красивых академических выражений, не имеющая никакого отношения к сетецентрическим системам, демонстрирует всё убогость и тупость МО РФ и в первую очередь ГШ , и заодно и вашу тоже....Это пример фразы из диссертаций , которые не стоят даже бумаги, на которой они напечатаны....И показушные фотографии, с выжившими из ума стапёрами, времён брежневского застоя и самовлюблёности...


    Это у тебя по ходу застой в мозгах.Все давно применяется и на вооружении стоит.Про Андромеду не слышал? Уже давно с помощью беспилотников корректировка огня артиллерии ведется в режиме онлайн.И даже местонахождение и эвакуация выжившего летчика с Су-24 было осуществлено с помощью данных с Орлана-10.Операторы кстати к наградам за эту операцию были представлены. Понятно,что еще отстаем в этом,но в ближайшие пару лет все исправится.5 лет назад еще вообще беспилотников в войсках не было, диковинкой считались,а сейчас уже внимания на них не обращают.И беспилотники сейчас покруче,чем 5 лет назад были.Тогда их все называли не беспилотные,а бесполезные летательные аппараты.Сейчас уже так не говорят.Ударники уже вовсю утюжат полигоны в России,не удивлюсь если в этом году и в Сирии появятся.Но только такие нытики ,как ты все равно будут плакать,причитая над их несовершенством,что это неправда,что всех обманывают и ничего не умеют.
    Xscorpion
  16. Xscorpion Сегодня, 13:22
    Цитата: x.andvlad
    Может сначала увидим нормальный ударный песпилотник?
    Он очень пригодился бы в Сирии, да и в других местах.



    В этом году Иноходец обещали в серию пустить,примерно равен Предатору по характеристикам.Но не факт,потому что уже нет смысла запускать в серию машину которая лишь приближается к характеристикам американской машины 90 х годов.Скорее всего будет небольшая партия ,которую будут обкатывать в Сирии,тренировать операторов,нарабатывать опыт применения.Вероятнее всего будет упор сделан на Альтруисе,в этом году должен первый полет совершить,тот уже по характеристикам будет приближаться к Жнецу.Ну и конечно основной упор делают на Охотнике,вероятно про него в статье и упоминается.Обещают сверхтяжелый беспилотник весом в 20 тонн.А таких даже приблизительно ни у кого в мире не будет в ближайшем будущем.
    Xscorpion
    1. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 14:56
      Буран тоже беспилотник - он с космоса вернулся и сел на взлетную полосу . Что он на борт не мог не чего взять . Вот у Американцев такого не когда не было . у них был только пилотируемый . Не надо тут бред нести , думаешь умнее всех .
      АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
  17. Vita VKO Сегодня, 14:28
    Давно было пора дать достойный ответ американской программе развития ударных БПЛА, которая явно выходит за рамки договора о РСМД. Если бы разработки начались хотя бы лет 5-10 назад, то сейчас ни кто бы не обвинял Россию в нарушении этого договора.
    Vita VKO
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