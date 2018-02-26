В России создается сверхзвуковой БЛА
В РФ ведется разработка беспилотного ударного комплекса большого радиуса действия, способного развивать сверхзвуковую скорость, передает РИА Новости.
По словам заместителя начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Александра Немова, новый беспилотник «будет способен выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине».
Он отметил, что подобных комплексов еще нет ни в одной армии мира.
Ранее в пресс-службе «Калашникова» также сообщили о том, что в 2018 году концерн запустит серийное производство тяжелых беспилотников, которые уже проходят испытания. Эти БЛА в течение продолжительного времени способны без дозаправки перевозить несколько тонн груза.
По словам заместителя начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Александра Немова, новый беспилотник «будет способен выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине».
Он отметил, что подобных комплексов еще нет ни в одной армии мира.
Ранее в пресс-службе «Калашникова» также сообщили о том, что в 2018 году концерн запустит серийное производство тяжелых беспилотников, которые уже проходят испытания. Эти БЛА в течение продолжительного времени способны без дозаправки перевозить несколько тонн груза.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Федоренко
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