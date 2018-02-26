National Interest описал возможные последствия северокорейского ядерного удара по Японии
Аналитики журнала National Interest с помощью специальной программы Nukemap, разработанной в Технологическом институте Стивенса, оценили возможные последствия ядерного удара КНДР по токийской агломерации, передает РИА Новости.
Авторы подчеркивают, что Япония интересует КНДР преимущественно в контексте размещения на японских островах американских баз, которые будут играть ключевую роль в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове.
В частности, они выражают уверенность в нанесении удара по американскому военному объекту «Йокота», который расположен менее чем в 50 километрах от Токио. При таком сценарии «погибнут около 13 тысяч человек, еще 45 тысяч пострадают», при этом ядерные осадки не достигнут японской столицы, полагают эксперты.
«Куда страшнее будет ядерный удар по правительственным структурам в токийском районе Касумигасэки, который унесет жизни более 24 тысяч человек, еще около 91 тысячи пострадают. Однако самым разрушительным будет удар по Министерству обороны Японии в Синдзюку. Жертвами подобной атаки станут около 57 тысяч человек и еще 128 тысяч пострадают», говорится в материале.
По словам экспертов, радиоактивный осадок от этого удара станет самым разрушительным и затронет самые густонаселенные районы Токио.
Авторы также отметили несколько факторов, которые могут повлиять на число жертв. «С одной стороны, транспортная система в Токио может служить временным убежищем в экстренных случаях. С другой стороны, равнинный характер местности может привести к слепоте и другим проблемам со зрением у свидетелей световой вспышки ядерного взрыва», – пишут они.
В целом журнал отмечает, что в результате многочисленных ядерных ударов по японской столице «погибнут десятки тысяч человек, еще миллионы человек пострадают». Аналитики утверждают, что такой сценарий «приведет к колоссальным разрушениям, которых не видел Токио со времен Второй мировой войны».
Авторы подчеркивают, что Япония интересует КНДР преимущественно в контексте размещения на японских островах американских баз, которые будут играть ключевую роль в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове.
В частности, они выражают уверенность в нанесении удара по американскому военному объекту «Йокота», который расположен менее чем в 50 километрах от Токио. При таком сценарии «погибнут около 13 тысяч человек, еще 45 тысяч пострадают», при этом ядерные осадки не достигнут японской столицы, полагают эксперты.
«Куда страшнее будет ядерный удар по правительственным структурам в токийском районе Касумигасэки, который унесет жизни более 24 тысяч человек, еще около 91 тысячи пострадают. Однако самым разрушительным будет удар по Министерству обороны Японии в Синдзюку. Жертвами подобной атаки станут около 57 тысяч человек и еще 128 тысяч пострадают», говорится в материале.
По словам экспертов, радиоактивный осадок от этого удара станет самым разрушительным и затронет самые густонаселенные районы Токио.
Авторы также отметили несколько факторов, которые могут повлиять на число жертв. «С одной стороны, транспортная система в Токио может служить временным убежищем в экстренных случаях. С другой стороны, равнинный характер местности может привести к слепоте и другим проблемам со зрением у свидетелей световой вспышки ядерного взрыва», – пишут они.
В целом журнал отмечает, что в результате многочисленных ядерных ударов по японской столице «погибнут десятки тысяч человек, еще миллионы человек пострадают». Аналитики утверждают, что такой сценарий «приведет к колоссальным разрушениям, которых не видел Токио со времен Второй мировой войны».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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