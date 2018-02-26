16:19 26 февраля

National Interest описал возможные последствия северокорейского ядерного удара по Японии

Аналитики журнала National Interest с помощью специальной программы Nukemap, разработанной в Технологическом институте Стивенса, оценили возможные последствия ядерного удара КНДР по токийской агломерации, передает РИА Новости.



Авторы подчеркивают, что Япония интересует КНДР преимущественно в контексте размещения на японских островах американских баз, которые будут играть ключевую роль в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове.


В частности, они выражают уверенность в нанесении удара по американскому военному объекту «Йокота», который расположен менее чем в 50 километрах от Токио. При таком сценарии «погибнут около 13 тысяч человек, еще 45 тысяч пострадают», при этом ядерные осадки не достигнут японской столицы, полагают эксперты.

«Куда страшнее будет ядерный удар по правительственным структурам в токийском районе Касумигасэки, который унесет жизни более 24 тысяч человек, еще около 91 тысячи пострадают. Однако самым разрушительным будет удар по Министерству обороны Японии в Синдзюку. Жертвами подобной атаки станут около 57 тысяч человек и еще 128 тысяч пострадают», говорится в материале.

По словам экспертов, радиоактивный осадок от этого удара станет самым разрушительным и затронет самые густонаселенные районы Токио.

Авторы также отметили несколько факторов, которые могут повлиять на число жертв. «С одной стороны, транспортная система в Токио может служить временным убежищем в экстренных случаях. С другой стороны, равнинный характер местности может привести к слепоте и другим проблемам со зрением у свидетелей световой вспышки ядерного взрыва», – пишут они.

В целом журнал отмечает, что в результате многочисленных ядерных ударов по японской столице «погибнут десятки тысяч человек, еще миллионы человек пострадают». Аналитики утверждают, что такой сценарий «приведет к колоссальным разрушениям, которых не видел Токио со времен Второй мировой войны».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rocket757 Сегодня, 11:01
    Попугать шо ли решили, ракет самолётов мало покупают???
    rocket757
    1. Тралл Сегодня, 11:03
      в компьютерные игры с настоящим ядерным оружием играют зомбоящеры
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 12:32
        Так можно доиграться до больших проблем.
        cniza
    2. Чёрный Сегодня, 11:05
      Цитата: rocket757
      Попугать шо ли решили, ракет самолётов мало покупают???

      Именно так.
      "Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
      Несите ваши денежки, иначе быть беде." laughing
      Чёрный
      1. rocket757 Сегодня, 11:16
        Ну да, Америка эт прям поле чудес ... и дураками их не назовёшь, за деньгу как выцарапать на себя, знают точно!
        rocket757
    3. Geisenberg Сегодня, 12:32
      Цитата: rocket757
      Попугать шо ли решили, ракет самолётов мало покупают???


      Это мем с конём Василием. Сами навалили кучу, сами испугались и убежали ...
      Geisenberg
      1. rocket757 Сегодня, 15:25
        Далеко они не убегают, рядышком, приглядывают и если шо добавят, не сумлеваемся!
        rocket757
    4. Симаргл Сегодня, 15:34
      Цитата: rocket757
      Попугать шо ли решили, ракет самолётов мало покупают???
      Или реклама сайта типа этого: nuclearsecrecy.com/nukemap/
      Симаргл
  2. bazzbazz Сегодня, 11:04
    Что то как то мало ущерба... Никто не знает же точной мощности зарядов у КНДР.
    Другое дело, что не понятно, есть ли они вообще, могут ли долететь, могут ли их сбить.
    bazzbazz
    1. Серый брат Сегодня, 11:11
      Цитата: bazzbazz
      Никто не знает же точной мощности зарядов у КНДР.

      Я на компе у себя когда-то гонял эту прогу ради интереса, там кроме мощности ещё высотность и вообще всякой тонкой настройки полно.
      Ну, я Вильнус взорвал по всякому и успокоился laughing
      Серый брат
      1. Чёрный Сегодня, 11:14
        Цитата: Серый брат
        Ну, я Вильнус взорвал по всякому и успокоился

        Живодёр wassat
        Чёрный
      2. LiSiCyn Сегодня, 12:09
        Цитата: Серый брат
        Ну, я Вильнус взорвал по всякому и успокоился


        Я надеюсь, Вы расчитали мощность ???
        Нехотелось бы, что бы нас в Кениге, зацепило.. wink Мы же, свои... what
        LiSiCyn
        1. Серый брат Сегодня, 12:18
          Цитата: LiSiCyn
          Я надеюсь, Вы расчитали мощность ???

          Я все варианты перепробовал)))
          Во, ещё один деятель laughing :
          Серый брат
  3. Рысь33 Сегодня, 11:07
    То что сбить не могут, так это пару раз мы уже наблюдали.
    Рысь33
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:11
    специальной программы Nukemap
    не требуется , чтобы предсказать , что
    миллионы человек пострадают»
    . Остальное набор слов , характерный для
    National Interest
    КВУ-НСвД
  5. Костадинов Сегодня, 11:13
    Снова пришло время для США пугать своих сателитов. Ни Япония ни Ю.Корея собираются напасть на КНДР тал что их КНДР никак не угрожает. Единственая угроза для них ето США так как только США собираются(скоре только хотят запугать) кого то нападать и уничтожать в регионе и во всем мире. Они как террористи используют Японию и Ю.Корею живим щитом и держат их как заложники.
    Костадинов
  6. IMH Сегодня, 11:28
    Для КНДР последствия будут фатальными. А вообще смешно- живем в 21-м веке, а с взбесившимся царьком Ыном разобраться не можем. У Ына типичная психология террориста- если США на нас наподет, то бомбить будем Японию. Нужно с Ыном кончать и побыстрее.
    IMH
    1. To be or not to be Сегодня, 11:41
      Цитата: IMH
      Для КНДР последствия будут фатальными. А вообще смешно- живем в 21-м веке, а с взбесившимся царьком Ыном разобраться не можем. У Ына типичная психология террориста- если США на нас наподет, то бомбить будем Японию. Нужно с Ыном кончать и побыстрее.


      Как всегда по Вашему с больной головы на здоровую.
      Сколько войн развязала КНДР в мире?
      Сколько военных баз имеет КНДР по всему миру .и есть ли эти базы у границ США ?
      Сколько авианосных групп КНДР патрулирует берега далекой Америки?
      И еще штуку 100 СКОЛЬКО??
      И эти же вопросы по США --Сколько .военных баз и для чего сша- по всему миру ...АУГ.....

      И почему вы так на себя роль Бога .судьи и палача берете?
      Или Богом избранный Вы наш?
      Не забывайте -подобное рождает подобное..
      To be or not to be
    2. Николай Петров Сегодня, 11:43
      Ух какие страшные и ужасные кончатели кошерные. Вам в пору подумать о том, как бы самих кто-нибудь не кончил, а онО про КНДР. Опять будете скулить, да так что до ближайших планет слышно будет про очередной холокост
      Николай Петров
    3. AloeMC Сегодня, 13:47
      Цитата: IMH
      Для КНДР последствия будут фатальными. А вообще смешно- живем в 21-м веке, а с взбесившимся царьком Ыном разобраться не можем. У Ына типичная психология террориста- если США на нас наподет, то бомбить будем Японию. Нужно с Ыном кончать и побыстрее.

      Мало вас Гитлер выжигал, ой как мало.
      AloeMC
  7. Lester7777 Сегодня, 11:28
    Только после этого удара Северная Корея с карты мира исчезнет, что в высшем руководстве КНДР прекрасно понимают.
    Lester7777
  8. Николай Петров Сегодня, 11:50
    американцы, вернее воротилы, костьми лягут, но не допустят хотя бы мало-мальской дружбы между Кореями. Да и спровоцировав КНДР (правда сейчас уже и самим накладно будет), руками "злого Ына" убрать та-а-аких конкурентов как Тойота, Самсунг и многих др. по списку.
    И конкурентов нет, и сами чистенькие да и в шоколаде. Бизнес, мать его
    Николай Петров
  9. Ураган70 Сегодня, 12:12
    Цитата: IMH
    Для КНДР последствия будут фатальными. А вообще смешно- живем в 21-м веке, а с взбесившимся царьком Ыном разобраться не можем. У Ына типичная психология террориста- если США на нас наподет, то бомбить будем Японию. Нужно с Ыном кончать и побыстрее.

    Вы то, иудеи чего лезете в каждую дыру длинным носом, фатальнее будущей судьбы сионогосударства все равно не найдете. Тебе один Ын не нравится, а ты(утрирую) всему миру поперек горла, так что оцени риски!
    НапАдет пишется через А, умник...
    "...Нужно с Ыном кончать и побыстрее..."- повесь фотографию на стену и кончай с ним, можешь даже побыстрее, лукавый!
    Ураган70
  10. Xscorpion Сегодня, 13:47
    Цитата: bazzbazz
    Что то как то мало ущерба... Никто не знает же точной мощности зарядов у КНДР.
    Другое дело, что не понятно, есть ли они вообще, могут ли долететь, могут ли их сбить.


    Они сравнение с Хиросимой делают.Там был воздушный ядерный взрыв,радиоактивное заражение местности практически отсутствовало.Если взрыв будет наземным,то Японию придется переселять,так как РЗМ будет очень большим на очень большой территории и жить там долго нельзя будет,а может и не только в Японии.Мощность взрыва на ЧАЭС была менее 1 кт, результат еще долго будет виден наглядно.
    Xscorpion
    1. Симаргл Сегодня, 15:53
      Цитата: Xscorpion
      Если взрыв будет наземным
      Чушь! Всё зависит от устройства заряда.
      Военные всё чище и чище, но даже Малыш был относительно чистым.
      Качество поражения цели зависит не только от мощности и высоты взрыва (все процессы произойдут в шаре диаметром меньше устройства - меньше метра), но и от местности и типа застройки: в горах - за соседним хребтом не многие заметят, в современных каменных джунглях тоже удар не так сильно скажется - скорее плотность населения сыграет роль.
      Где-то видел расчёт, что в современном городе, да ещё зимой, нужна мощность как минимум в 100!!! раз больше, чем взорвали в Хиросиме и Нагасаки для примерно равного эффекта.
      Выжженное пространство Хиросимы и Нагасаки объясняется просто - там дома из бумаги и палок, в основном, были. Эффект ковровых бомбардировок был не слабее, просто самолётов было больше. В цифрах могу ошибаться, но из 64 городов более 30000 населения сожгли 48, + 2 с помощью ЯО, при этом разрушения от ЯО были не самыми большими.
      Симаргл
  11. инженер74 Сегодня, 15:19
    Пугать так пугать! Предлагаю провести учения МЧС на Дальнем Востоке с легендой: "Помощь третьей островной стране пострадавшей от массированного ракетно-ядерного, усугбленного применением биологического оружия, искусственным землятресением, массовыми авариями на АЭС и Хим. Заводах." wink
    инженер74
Картина дня