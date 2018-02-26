16:25 26 февраля

В Грозном представили боевую машину «Чаборз-6»

В Грозном прошла рабочая презентация боевой машины спецназа «Чабoрз-6», сообщают Известия.



Машина разработана конструкторами Российского университета спецназа, расположенного в чеченском Гудермесе.


Представляя новую машину, первый замначальника управления Росгвардии Даниил Мартынов, отметил, что по своим боевым тактико-техническим возможностям она превосходит американские и израильские аналоги.

Сообщается, что «Чаборз-6» вооружена автоматическим гранатометом и двумя крупнокалиберными пулеметами. Экипаж – 6 человек.

По словам Мартынова, предыдущая модель машины получила очень высокие оценки при испытаниях в районе боевых действий в Сирии.

Мощности завода, расположенного в Чечне, позволяют ежемесячно выпускать 15 машин.

Весной прошлого года газета сообщала, что завод «Чеченавто» запустил производство трехместного багги «Чаборз М-3», разработанного Международным учебным центром спецназа при участии инжиниринговой компании «Ф-МоторСпорт». Вездеход способен перевозить экипаж из 3-х человек и груз до 250 кг.

Использованы фотографии: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Комментарии 43

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  1. Витас Сегодня, 11:18
    Чаборз, как перевести? Ваххабит?
    Витас
    1. Чёрный Сегодня, 11:26
      Цитата: Витас
      Чаборз, как перевести

      ну БОРЗ это волк...а Ча - МЕДВЕДЬ....что то типо "Медведь и Волк"......по машине : думаю, никаких перспектив...
      Чёрный
    2. НасРать Сегодня, 11:27
      Чаборз-6 видео:


      НасРать
      1. XXXIII Сегодня, 12:45
        тоже неплохая машинка.... yes
        XXXIII
    3. Стройбат запаса Сегодня, 11:28
      Писали, что Ча - это медведь, Борз - волк. Так что какой-то медведеволк получается. Гибрид неприличный.
      Стройбат запаса
  2. IMH Сегодня, 11:22
    «Чечен инжиниринг» в действии? Что то не впечатляет wassat
    IMH
    1. предки с Дона Сегодня, 11:26
      Для Синая это авто вполне сгодится, палестинцы уже присматриваются.
      предки с Дона
      1. IMH Сегодня, 11:30
        Вы немного в географии плаваете. Посмотрите на карту, и вы поймете, что Синай и "палестинцы" не пересекаются никак. wassat
        IMH
        1. АнпеЛ Сегодня, 12:02
          Не плавает. Они как раз рядом и находятся. А так можно было бы сказать, что Израиль и Голланы не пересекаются тоже
          АнпеЛ
          1. stone Сегодня, 16:11
            И он плавает, и вы плаваете! wink Израиль и Голланы действительно не пересекаются. lol Если вы имели ввиду высоты, то они Голаны.
            stone
    2. НасРать Сегодня, 11:30
      Цитата: IMH
      «Чечен инжиниринг» в действии? Что то не впечатляет wassat

      Для "летучих" отрядов - очень даже не плохо..сирийский опыт - быстрая тачанка, которую и бросить не жалко..
      НасРать
      1. IMH Сегодня, 11:34
        Мысль интересная, но есть проблема- автоматная/пулеметная очередь очень хорошо усмирит "летучий" отряд в таком дрыне.
        IMH
        1. НасРать Сегодня, 11:38
          Уверен, МО РФ совсем дурни по сравнению с Вами..и не подумали о автоматных и пулеметных очередях...
          А это - Автомобиль М-626/G «Дезерт Рейдер» (6х6), Израиль. Масса — 2,6 т, двигатель — бензиновый, 150 л. с., или дизельный, 107 л. с., скорость — до 110 км/ч, запас хода — 600 км


          Там то же дурни сидят...? wassat
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          1. IMH Сегодня, 11:47
            А кто вам сказал, что я НЕ считаю «Дезерт Райдер» ошибкой?
            IMH
            1. НасРать Сегодня, 12:07
              Странно..., по Вашему ошибается МО США, Израиля, России ?....
              НасРать
              1. IMH Сегодня, 12:19
                А они не могут ошибаться?
                IMH
                1. НасРать Сегодня, 12:22
                  Могут...особенно находясь много лет, в боевых условиях с жарким климатом... wassat воюют заразы и не знают, что ошибаются! одно слово "распил" .. laughing
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                  1. НасРать Сегодня, 12:56
                    Опыт не одной войны подсказывает...:

                    НасРать
        2. роман66 Сегодня, 11:39
          опять же скажу - высокая скорость, хрен попадешь
          роман66
        3. yehat Сегодня, 13:10
          машина нужна не для защиты от огня. сейчас даже БТР плохо защищает.
          она нужна тупо для перевозки вооружения+другого оснащения, собственно тушек экипажа и скорости. А что касается очереди, то я бы вас отослал к опыту использования мотоциклистов в вермахте.
          yehat
      2. Рязанец87 Сегодня, 12:15
        "...быстрая тачанка, которую и бросить не жалко.."
        "Стоимость военного варианта багги "Чаборз М-3" оценили на уровне 1,5 миллиона рублей, а гражданский вариант должен стоить около 1,1 миллиона рублей."
        Модификация М-6 вряд ли стала дешевле, так что..
        Рязанец87
        1. НасРать Сегодня, 12:17
          И что? - тот же гражданский УАЗик стоит под миллион.. Дешевле только лада гранта bully
          НасРать
  3. krops777 Сегодня, 11:23
    А ребята от Crossout отойти не могут. laughing
    krops777
  4. лом123 Сегодня, 11:24
    Я бы взял такой для рыбалки, охоты.
    лом123
    1. yehat Сегодня, 13:12
      с крупнокалиберным пулеметом на рыбалку? Что же ты там ловишь? request
      yehat
      1. лом123 Сегодня, 13:23
        бычков и пискарикав laughing
        лом123
        1. yehat Сегодня, 13:42
          ага, и домой привозишь уже готовый паштет laughing
          yehat
  5. Piramidon Сегодня, 11:25
    Интересно, какие автомобили разобрали, чтобы этот «Чаборз-6» собрать?
    Piramidon
    1. НасРать Сегодня, 11:35
      Оснащается серийным двигателем марки ВАЗ. Коробка передач заимствуется у автомобиля «Гранта», а системы рулевого управления были взяты у серийной «Калины». Также предусматривается использование различных иных готовых комплектующих.
      НасРать
    2. роман66 Сегодня, 11:41
      мабуть, не только автомобили, шасси с самолета спереть могли
      роман66
  6. Не служил Сегодня, 11:28
    Боевая.... winked
    Вся подвеска и колёса открыты.
    Не служил
  7. NEOZ Сегодня, 11:31
    как альтернатива: ваз 2121 (с кузовом и без дверей), УАЗ "буханка", УАЗ "хантер" и.... луаз 967 !!!!!!!!
    NEOZ
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 11:34
    Машина разработана конструкторами Российского университета спецназа, расположенного в чеченском Гудермесе.
    Офигеть ! во ВУЗы то пошли !... laughing А по делу..? Ну если будет неприхотливая и проходимая , то нормальный аппарат . Интересно про бронирование , миностойкость и как себя с прицепом ведёт на бездорожье....
    КВУ-НСвД
    1. Piramidon Сегодня, 11:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      Интересно про бронирование , миностойкость

      Какое там бронирование. Кузов из трубок, как на "багги". Тут выше ролик выложен, посмотрите и все вопросы на счет защищенности отпадут.
      Piramidon
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:57
        отпадут.
        ну в общем то да hi Но если всё же надёжный , проходимый с прицепом и достаточно стойкий хотябы к противопехоткам , то в определённых условиях может быть оч полезен...Да и выпуск планируется небольшой...
        КВУ-НСвД
        1. Piramidon Сегодня, 12:07
          Цитата: КВУ-НСвД
          достаточно стойкий хотябы к противопехоткам

          Клетка в зоопарке защищает медведя хотя бы от гранаты?
          Piramidon
        2. Servisinzhener Сегодня, 12:25
          Для этого есть другие машины, а это чисто разведевательно диверсионный вариант. Быстро по пересеченке проехать сделать что надо и так же быстро свалить пока противник не очухался и не понял откуда на него налетели. И для такой машины более необходимо не бронирование и противоминная защита, а степень шума издаваемого при движении.
          Servisinzhener
  9. шоферюга Сегодня, 11:58
    Не впечатляет...ТТХ в студию (хотя бы приблизительно)
    шоферюга
  10. Ураган70 Сегодня, 12:00
    Цитата: IMH
    «Чечен инжиниринг» в действии? Что то не впечатляет wassat

    Ты к ним приедь и скажи, они тебя сразу впечатлят!!! А если бы многоугольные собратья бумажный кораблик сварганили, тебя б впечатлило?
    Мы тоже удивляемся, вашей Меркаве...что то тут не то...сионист руками может только гешефт считать, все остальное вы только портите...
    Ураган70
  11. Million Сегодня, 12:03
    Следующая новинка будет Сларамкад!
    Million
  12. 8200 Сегодня, 12:55
    Похоже на RC модель, только большая. Я такие на досуге собираю!
    8200
  13. Грица Сегодня, 14:29
    По логике многих - машина никудышная, поскольку нет противоминной защиты, очередь из автомата прошивает - защиты никакой ни для экипажа, ни для колес. Исходя из этой логике, совершать диверсионные рейды и разведки лучше всего на танке. желательно с поддержкой вертолетов.
    Но если мне бы предложили на выбор - двинуть на развед. задание или для диверсионной вылазки пешком, загруженными оружием и рюкзаками за 15 км, или на этом багги, то я бы все же выбрал такую машинку. Без защиты, но в мотором.
    Грица
  14. слава1974 Сегодня, 15:33
    Что за университет спецназа? Как туда поступить? А есть профессор спецназа или кандидат спецназовских наук?
    Вобщем куча вопросов, а в статье о самом важном мельком.
    слава1974
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