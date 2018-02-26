В Грозном представили боевую машину «Чаборз-6»
В Грозном прошла рабочая презентация боевой машины спецназа «Чабoрз-6», сообщают Известия.
Машина разработана конструкторами Российского университета спецназа, расположенного в чеченском Гудермесе.
Представляя новую машину, первый замначальника управления Росгвардии Даниил Мартынов, отметил, что по своим боевым тактико-техническим возможностям она превосходит американские и израильские аналоги.
Сообщается, что «Чаборз-6» вооружена автоматическим гранатометом и двумя крупнокалиберными пулеметами. Экипаж – 6 человек.
По словам Мартынова, предыдущая модель машины получила очень высокие оценки при испытаниях в районе боевых действий в Сирии.
Мощности завода, расположенного в Чечне, позволяют ежемесячно выпускать 15 машин.
Весной прошлого года газета сообщала, что завод «Чеченавто» запустил производство трехместного багги «Чаборз М-3», разработанного Международным учебным центром спецназа при участии инжиниринговой компании «Ф-МоторСпорт». Вездеход способен перевозить экипаж из 3-х человек и груз до 250 кг.
Машина разработана конструкторами Российского университета спецназа, расположенного в чеченском Гудермесе.
Представляя новую машину, первый замначальника управления Росгвардии Даниил Мартынов, отметил, что по своим боевым тактико-техническим возможностям она превосходит американские и израильские аналоги.
Сообщается, что «Чаборз-6» вооружена автоматическим гранатометом и двумя крупнокалиберными пулеметами. Экипаж – 6 человек.
По словам Мартынова, предыдущая модель машины получила очень высокие оценки при испытаниях в районе боевых действий в Сирии.
Мощности завода, расположенного в Чечне, позволяют ежемесячно выпускать 15 машин.
Весной прошлого года газета сообщала, что завод «Чеченавто» запустил производство трехместного багги «Чаборз М-3», разработанного Международным учебным центром спецназа при участии инжиниринговой компании «Ф-МоторСпорт». Вездеход способен перевозить экипаж из 3-х человек и груз до 250 кг.
Использованы фотографии: РИА Новости/Григорий Сысоев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти