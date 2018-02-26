16:20 26 февраля

Росгвардия планирует вооружиться боевыми роботами

Руководство Росгвардии прорабатывает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов. Как заявил первый заместитель начальника федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, генерал-полковник Сергей Меликов, роботов планируется использовать для повышения антитеррористической защищенности и охраны различных объектов.

Росгвардия планирует вооружиться боевыми роботами


Как сообщает "Интерфакс", военачальник отметил, что офицеры Росгвардии входят в состав рабочей группы при Минобороны России по развитию роботехники. Он также подчеркнул, что применение роботов Росгвардией имеет свою специфику, отличающуюся от тактики военных роботов на поле боя. Прежде всего, как сказал Сергей Меликов, боевые роботы в составе Росгвардии могли бы решать "вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью".


В настоящее время в испытательном центре Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ проходит тестирование целый ряд перспективных роботехнических комплексов, в том числе "Нерехта", "Кунгас" и "Уран-9". Разработкой робота под названием "Соратник" занимается оружейный концерн "Калашников".

Использованы фотографии: Сергей Птичкин/РГ
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Комментарии 35

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  1. IMH Сегодня, 11:44
    Армия наращивает "внутренние мышцы"? Не к добру.
    IMH
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:46
      Армия наращивает "внутренние мышцы"? Не к добру
      Жизненный опыт подсказывает , что не к добру , когда НЕ наращивает... no
      КВУ-НСвД
      1. Тралл Сегодня, 11:49
        Цитата: IMH
        Армия наращивает "внутренние мышцы"? Не к добру.

        Зато не играет ими напоказ вдали от своих побережий, как некоторые.
        Тралл
        1. IMH Сегодня, 12:15
          Лучше вдали, чем для внутреннего пользователя.
          IMH
          1. Лопатов Сегодня, 12:33
            Цитата: IMH
            Лучше вдали, чем для внутреннего пользователя.

            Это не про Израиль. Вы и "для внутреннего пользования" оружие применяете регулярнейше.
            Хватит бороться с собственным народом !!!!!
            Лопатов
      2. san4es Сегодня, 14:30
        проходит тестирование целый ряд перспективных роботехнических комплексов, в том числе "Нерехта"
        soldier
        Всего на единой платформе на данный момент может быть использовано более 15 сменных модулей;
        разведывательный;
        боевой;
        медицинский;
        транспортировочный и другие
        Новейшие российские разработки ВПК
        В боевой комплекс заложены алгоритмы; следуй за мной; двигайся по намеченному маршруту; режим охраны; разведка и другие.
        Платформа автономна способна самостоятельно распознавать цели и принимать решения при угрозе, как бронированной техникой так отдельным пехотинцем. Управление роботом может осуществляться так же вручную дистанционно на расстоянии до 5 километров, в зависимости от используемой местности. Идут работы для внедрения системы управления боевым комплексом в экипировку бойца. Нечто похожее на систему прицеливания у летчиков.

        san4es
    2. сибиралт Сегодня, 11:52
      Еще бы этих роботов научить надевать на террористов наручники и цены бы им не было. winked
      сибиралт
      1. Mestny Сегодня, 13:07
        Главное научить их уничтожать всё что движется со стороны врага.
        Mestny
    3. Стройбат запаса Сегодня, 11:52
      Вас беспокоит то, что важные объекты будут охраняться не только людьми, но и роботами? Согласен, это затруднит работу террористам. Видимо, это Вам и не нравится hi
      Стройбат запаса
      1. LASVEGAS Сегодня, 11:59
        Акцент был именно на "внутренние " мышцы, для внутренней борьбы. Дай то Бог, что бы против террористов, а не против недовольных .
        LASVEGAS
        1. НасРать Сегодня, 12:01
          Цитата: LASVEGAS
          Акцент был именно на "внутренние " мышцы, для внутренней борьбы. Дай то Бог, что бы против террористов, а не против недовольных .

          Ну Вам, как гражданину украины, не привыкать стрелять в недовольных....так что Ваш коммент не корректен..
          НасРать
          1. Vladimir 5 Сегодня, 12:17
            Ваше имя предопределят многое.. Кажется вам более всех наплевать вернее по вашему имени относиться и к своему и к братским народам . Потому и братские народы разъединяют такие, как вы, особенно на государственном уровне. Ласвегас прав, ибо таих внутренних войск, в ровень вооруженными силами государства возможно найти только у крайних диктатур с антинародной сутью......
            Vladimir 5
            1. НасРать Сегодня, 12:24
              от ещё один "не брат" подтянулся! Давноль с украины, сынок?
              НасРать
            2. Лопатов Сегодня, 12:29
              Цитата: Vladimir 5
              Ласвегас прав, ибо таих внутренних войск, в ровень вооруженными силами государства возможно найти только у крайних диктатур с антинародной сутью......

              Как интересно... России необходимо прекратить войну с терроризмом на собственной территории, чтобы такие персонажи, как Вы, перестали считать её "диктатурой с антинародной сутью"?
              Лопатов
        2. IMH Сегодня, 12:16
          Именно! Вы правильно поняли мою мысль.
          IMH
        3. Лопатов Сегодня, 12:17
          Цитата: LASVEGAS
          Дай то Бог, что бы против террористов, а не против недовольных .

          Интересное дело... Как только речь заходит о Росгвардии, сразу "набигает" куча персонажей, со стандартными "борьба со своим народом", "борьба с недовольными", "готовятся стрелять в свой нарот"....

          Вот слушайте, неужели такие, как Вы, считаете что тут на сайте исключительно те, кто отдал свои мозги во внешнее управление, как на либеральных ресурсах?
          Ведь достаточно в любом новостном агрегаторе вбить в строку поиска "погиб ранен Росгвардии"
          Всего 8 дней назад был ранен боец Росгвардии в Кизляре. Пострадал от рук "недовольных" тем, что им помешали спокойно расстреливать православных
          Лопатов
          1. НасРать Сегодня, 12:26
            Это боты под предводительством IMN гляньте на их регистрацию!
            НасРать
    4. yehat Сегодня, 13:48
      армия и эти роботы не имеют ничего общего.
      у нас в стране не имеют возможностей производить все комплектующие, поэтому
      во время войны (единственное, зачем нужна армия) производства роботов не будет.
      Т.е. очень скоро роботов не станет совсем. Таким образом, это баловство только для периода, когда НЕ НУЖНА армия. И пока радикально промышленность не изменится, так будет.
      yehat
  2. предки с Дона Сегодня, 11:59
    Одно дело когда робот ведет автоматизированное наблюдение охраняемого объекта, и совсем другое когда он самостоятельно принимает решение открыть огонь, а ситуация может быть разная, те же любопытные дети пытаются проникнуть посмотреть. Не всё так ознозначно с Росгвардией.
    предки с Дона
    1. НасРать Сегодня, 12:39
      Вы с "Крыма" что ли? Не всё так однозначно у Вас и у дочери офицера! bully
      НасРать
  3. Васся Вассин Сегодня, 12:14
    Ну же что, опричники готовятся утвердить результаты подделанных выборов, больше целей для создания рос гвардии я не вижу. Жалко смотреть, во что вырождаются родные внутренние войска.
    Васся Вассин
    1. IMH Сегодня, 12:17
      Согласен с вами на 100% кроме одного нюанса- ВВ/Росгвардия, это одни и теже цели.
      IMH
      1. Genry Сегодня, 12:26
        Цитата: Васся Вассин
        опричники готовятся утвердить результаты подделанных выборов

        Цитата: IMH
        Согласен с вами на 100% кроме одного нюанса- ВВ/Росгвардия, это одни и теже цели.

        Оооо... Либерасты посрать вышли...
        Genry
      2. Васся Вассин Сегодня, 12:26
        А я бы так не сказал. Задача ВВ-поддержание правопорядка. а рОСГВАРДИЯ создана исключительно для удержания власти того, кто отчаянно, зубами, за нее цепляется.
        Васся Вассин
        1. НасРать Сегодня, 12:29
          А чем отличается устав Россгвардии и ВВ ? wassat

          Давноль Вас расстреливали - Васся? laughing
          На прошлых выборах не всех видать расстреляли... wassat
          НасРать
          1. Васся Вассин Сегодня, 12:32
            Форма лица говорит о вашей наивности. Какое значение имеет что там где-то написано? Бумажка она как всякая там конституция, уголовный кодекс, в мирное время имеет какое-то значение. А когда будет смута, важен не устав, а готовность стрелять, в том числе и по мирным, безоружным гражданам страны. Соберите глаза в кучу и подумайте над этим на досуге.
            Васся Вассин
            1. НасРать Сегодня, 12:35
              Так чем же ВВ отличается от Росгвардии - Вы так и не ответили?
              Я каждый день подвожу бойцов Росгвардии к месту службы - не люди - звери!!!! wassat Ждите, они за Вами точно придут и у дома расстреляют!!!! wassat bully Ваше местоположение уже им известно !!! Бегите!!!
              НасРать
  4. Монархист Сегодня, 12:15
    Цитата: IMH
    Армия наращивает "внутренние мышцы"? Не к добру.

    А у вас полиция разоружается и вы не имеете проблем с террористами? У каждого б.м.развитого государства есть аналог росгвардии или "вовиков"( если по старому). Другое дело,что не у каждого государства есть средства, чтобы обеспечить"вовиков" работами
    Монархист
    1. Лопатов Сегодня, 12:19
      Цитата: Монархист
      Другое дело,что не у каждого государства есть средства, чтобы обеспечить"вовиков" работами

      Они таки считают, что именно им- можно.

      Это России нельзя.
      Лопатов
  5. Монархист Сегодня, 12:21
    Цитата: LASVEGAS
    Акцент был именно на "внутренние " мышцы, для внутренней борьбы. Дай то Бог, что бы против террористов, а не против недовольных .

    Когда и где роботов использовали против демострантов? Когда человек на площади глотку берет:" долой и да здравствует" это одно,а если он берется за оружие это уже другое
    Монархист
    1. Лопатов Сегодня, 12:39
      Цитата: Монархист
      Когда и где роботов использовали против демострантов?

      Пока нигде. Но разработки ведутся. К примеру, в тоталитарной антидемократической Великобритании. Концепт C.R.A.B. – Cybernetic Remote Autonomous Barricade
      Лопатов
  6. Монархист Сегодня, 12:24
    Цитата: предки с Дона
    Одно дело когда робот ведет автоматизированное наблюдение охраняемого объекта, и совсем другое когда он самостоятельно принимает решение открыть огонь, а ситуация может быть разная, те же любопытные дети пытаются проникнуть посмотреть. Не всё так ознозначно с Росгвардией.

    А если бы вместо Росгвардии были прежние" вовики" и прочитали такую информацию Вам бы легче было?
    Монархист
    1. Лопатов Сегодня, 12:31
      Цитата: Монархист
      А если бы вместо Росгвардии были прежние" вовики" и прочитали такую информацию Вам бы легче было?

      Они так же истерили и насчёт "вовчиков", достаточно поднять архивы сайта.
      Лопатов
  7. san4es Сегодня, 14:21
    Разработкой робота под названием "Соратник" занимается оружейный концерн "Калашников".
    soldier

    ...и "Нахлебник"
    san4es
  8. Mestny Сегодня, 14:22
    Цитата: Васся Вассин
    А когда будет смута, важен не устав, а готовность стрелять, в том числе и по мирным, безоружным гражданам страны. Соберите глаза в кучу и подумайте над этим на досуге.

    Ага.
    Как раз таки устав никуда не девается.
    Ну и стрелять по "мирным безоружным гражданам", если они конечно не собираются с покрышками и кострюлями на головах никто не собирается.
    В противном случае... всех любителей свободы от всего и против тирании ждёт неожиданный сюрприз. Государство этим и сильно, если способно разгонять толпы недоделков с промытыми мозгами. ( Смотри разгон митингов и работу полиции в США)
    Mestny
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