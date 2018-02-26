Росгвардия планирует вооружиться боевыми роботами

Руководство Росгвардии прорабатывает вопрос о принятии на вооружение боевых роботов. Как заявил первый заместитель начальника федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, генерал-полковник Сергей Меликов, роботов планируется использовать для повышения антитеррористической защищенности и охраны различных объектов.Как сообщает "Интерфакс", военачальник отметил, что офицеры Росгвардии входят в состав рабочей группы при Минобороны России по развитию роботехники. Он также подчеркнул, что применение роботов Росгвардией имеет свою специфику, отличающуюся от тактики военных роботов на поле боя. Прежде всего, как сказал Сергей Меликов, боевые роботы в составе Росгвардии могли бы решать "вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью".В настоящее время в испытательном центре Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ проходит тестирование целый ряд перспективных роботехнических комплексов, в том числе "Нерехта", "Кунгас" и "Уран-9". Разработкой робота под названием "Соратник" занимается оружейный концерн "Калашников".