16:24 26 февраля

В ЦВО поступили новые радиолокационные "Зоопарки"

В артиллерийское соединение 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, в рамках гособоронзаказа поступили новые контрбатарейные радиолокационные комплексы "Зоопарк-1", сообщает пресс-служба округа

В ЦВО поступили новые радиолокационные "Зоопарки"


Применение контрбатарейной РЛС повысит боевые возможности артиллерийских подразделений и увеличит эффективность нанесения контрбатарейных ударов при выполнении учебных задач
- говорится в сообщении


Комплексы предназначены для разведки огневых позиций противника, определения движения полета снарядов и класса стреляющих систем. Помимо этого, "Зоопарк-1" позволяет вести контроль поражения цели собственными средствами. Он также может следить за воздушным пространством и осуществлять контроль за беспилотными летательными аппаратами.

Радиолокационный комплекс разведки позиции ракет и артиллерии "Зоопарк-1" считается одной из лучших систем в мире. Он полностью автономен, для развертывания ему требуется около пяти минут. Аппаратура комплекса может вести разведку позиций минометов калибра 82-120 миллиметров на дистанции до 17 километров, орудий калибра 105-155 миллиметров - на дистанции 12 километров, реактивных систем залпового огня - до 22 километров, тактических ракет - до 45 километров. "Зоопарк" способен обнаруживать до 70 огневых позиций в минуту, одновременно сопровождая до 12 целей

Использованы фотографии: Минобороны РФ
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. NKT Сегодня, 12:24
    Мины до 17 км....., а как же в Сирии проглядели?
    NKT
    1. Владыка Ситх Сегодня, 12:32
      Почему проглядели? Там же не сказано, что при перемещении миномета обнаруживает цель, а откуда ведется огонь. Минометный огонь начался, их обнаружили и накрыли. Но первые мины уже прилетели.
      Владыка Ситх
    2. Донской Сегодня, 12:35
      Там были неправильные пчел.. тьфу ты.. мины
      Донской
  2. Васся Вассин Сегодня, 12:24
    Шикарная по-всей видимости вещь! Очень хорошо, что ее приняли на вооружение, теперь не будут палить в белый свет- как в копеечку!
    Васся Вассин
    1. Antidote Сегодня, 12:48
      Он уже 10лет как принят, и по дальности на столько же и отстаёт, бо Excalibur/Cesar порядка 40км.
      Antidote
  3. МЮД Сегодня, 12:25
    Вопрос. Почему их не было на дежурстве, в Сирии, на нашей базе, под Новый год.
    МЮД
    1. Владыка Ситх Сегодня, 12:38
      Я вот выше ответил.
      Владыка Ситх
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:26
    Интересно насколько увеличилась степень его "сетецентричности" .
    КВУ-НСвД
  5. kirgiz58 Сегодня, 12:26
    Их в первую очередь нужно в Южный, чтоб в интересах Донбасса и Луганска работал. Там бы экипажи и практику получили, и пользу непосредственную принесли.
    kirgiz58
    1. mig29mks Сегодня, 14:09
      Где-то читал одного укровойна ,так он говорил что как только они стреляли артиллерией по ним сразу прилетала ответка,да так точно что после батареи не чего не оставалась.
      mig29mks
  6. SarS Сегодня, 12:35
    Ранее "Зоопарком" систему РЭБ называли. Вроде бы иранские товарищи ею американские беспилотники садили.
    SarS
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:31
      Эту систему вроде "Автобазой" называли...
      Ratmir_Ryazan
  7. seos Сегодня, 12:43
    Ладно, характеристики перекрывают дальность минометов полностью ... но для ствольной артиллерии 12 км очень мало ... современная артиллерия на 40 км стреляет....и это при том, что даже 122 мм гаубица Д-30 на 15 км бьет...
    seos
    1. Vita VKO Сегодня, 13:57
      Цитата: seos
      ля ствольной артиллерии 12 км очень мало ...

      многое зависит от высоты подъема антенны. Если эту машину загнать на 8-ми метровую горку, то она по дальности и 30 км перекроет. Главное, что бы сама в мишень не превратилась. Наверняка возможности взаимодействовать с ЗРК Панцирь или Тор у нее нет. А жаль.
      Vita VKO
    2. Genry Сегодня, 15:39
      Цитата: seos
      ... современная артиллерия на 40 км стреляет....

      А давайте артиллерию и в виде РСЗО вспомним. Там за 100 км....
      Тут вопрос в самой актуальной оперативной дальности. Все загоризонтное должно подавляться с применением других систем разведки, плюс обнаружением и уничтожением групп корректировщиков.
      Genry
  8. Aleksandr21 Сегодня, 12:56
    Нужная вещь, можно только за наших порадоваться.
    Aleksandr21
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:30
    Я служил на таком комплексе, причем в 2004-2007 году в артиллерийском полку 42 мсд... Комплекс постоянно давал отказы, как работать на нем не знали ни офицеры не прапорщик-техник этого комплекса... Даже когда мы стояли на б/д в районе Ханкалы он просто стоял без дела,для показухи, ничего никогда не засекая (на учениях также ничерта), так как при каждом включение показывал отказ нескольких блоков, как работать на нем было вообще ни кому не понятно... При приходе проверяющих просто поднимали антенну, включали компьютеры, все гудит - проверяющие тоже ни черта не понимая кивали головами и уходили...
    Настраивать его вызывали специалистов с завода (причем время от вызова до приезда проходило просто немерено несколько лет), как то приехали двое,сразу отметили приезд в Чечню местным алкоголем, один на следующий день умер, второго откачали, он вроде наладил ( я тогда был в отпуске) Зоопарк отработал учения, вроде все было в норме, со слов офицера, а потом в парке решили зачем-то поднять антенну и на разжали фиксаторы, гидравлика вырвала их к чертям собачьим, после этого комплекс вообще больше при мне не использовали от греха подальше...
    Тогда в Чечне была частая ротация офицеров, забота у всех была одна как сдать технику при убытии, как правило все сдавали или просто списывали за взятки тому же начштабу, так АРК которую разукомплектовали еще в наверное во времена СССР, списали актом, как будто в антенну попала молния и пожгла всю аппаратуру...
    В общем вот такой у меня опыт службы на этом комплексе (оператор РЛС), надеюсь сейчас хоть что-то изменилось... Хотя на вряд ли и скорее всего в Сирии они себя не проявили по той же причине...
    Ratmir_Ryazan
    1. Чичиков Сегодня, 15:28
      Скорее всего, если ничего нового нет, то просто, поддерживают производство. Чтобы не потерять кадры, до разработки чего-либо нового!
      Как говорил недавно один из главных конструкторов (телепрограмма "Звезда") - делать что-то ради дополнительных пяти километров, это стоять на месте и впустую тратить деньги. Нужно смотреть на цикл боевого применения на ближайшие 20-25 лет.
      Чичиков
    2. Genry Сегодня, 15:54
      "Повезло" вам попасть в кружек раздолбаев...
      Техника не виновата. Виноваты люди, с хреновым образованием и дисциплиной ("продукт перестройки"). Так себе, пришли без интереса к службе, к делу, ... Тогда в ВС негласная установка была, лишь бы пересидеть и пусть всё разваливается....
      Genry
  10. АнтиFREEZ Сегодня, 15:19
    Интересно,при активной работе сколько раз в минуту ему приходиться менять позицию, чтоб не попасть под засечку средствами РТР ? wink А то,как тут недавно писали, РЭБ и РТР - панацея от всего излучающего.
    АнтиFREEZ
Картина дня