В ЦВО поступили новые радиолокационные "Зоопарки"

Применение контрбатарейной РЛС повысит боевые возможности артиллерийских подразделений и увеличит эффективность нанесения контрбатарейных ударов при выполнении учебных задач

В артиллерийское соединение 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области, в рамках гособоронзаказа поступили новые контрбатарейные радиолокационные комплексы "Зоопарк-1", сообщает пресс-служба округа- говорится в сообщенииКомплексы предназначены для разведки огневых позиций противника, определения движения полета снарядов и класса стреляющих систем. Помимо этого, "Зоопарк-1" позволяет вести контроль поражения цели собственными средствами. Он также может следить за воздушным пространством и осуществлять контроль за беспилотными летательными аппаратами.Радиолокационный комплекс разведки позиции ракет и артиллерии "Зоопарк-1" считается одной из лучших систем в мире. Он полностью автономен, для развертывания ему требуется около пяти минут. Аппаратура комплекса может вести разведку позиций минометов калибра 82-120 миллиметров на дистанции до 17 километров, орудий калибра 105-155 миллиметров - на дистанции 12 километров, реактивных систем залпового огня - до 22 километров, тактических ракет - до 45 километров. "Зоопарк" способен обнаруживать до 70 огневых позиций в минуту, одновременно сопровождая до 12 целей