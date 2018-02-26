Нижегородский завод приступил к производству ЗРС С-500

По решению (президента РФ) Владимира Путина концерн ВКО "Алмаз-Антей" построил два завода – в Кирове и Нижнем Новгороде. Так вот, на Кировском машиностроительном предприятии проектная мощность по производству одних только перспективных зенитных ракетных систем – это тысячи ракет в год. А Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колесном ходу,

Производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.рассказал газете Рогозин.ЗРС С-500 придет на смену С-400. Система создается с возможностью эксплуатации в течение ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки новой ЗРС в войска начнутся в 2020 году.Напомним, строительство «Завода 70-летия Победы» в Нижнем Новгороде и завода по производству компонентов для ЗРС С-400 и С-500 в Кирове концерн «Алмаз-Антей» вел с 2012 года.