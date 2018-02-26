16:17 26 февраля

Нижегородский завод приступил к производству ЗРС С-500

Производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Нижегородский завод приступил к производству ЗРС С-500


По решению (президента РФ) Владимира Путина концерн ВКО "Алмаз-Антей" построил два завода – в Кирове и Нижнем Новгороде. Так вот, на Кировском машиностроительном предприятии проектная мощность по производству одних только перспективных зенитных ракетных систем – это тысячи ракет в год. А Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колесном ходу,
рассказал газете Рогозин.


ЗРС С-500 придет на смену С-400. Система создается с возможностью эксплуатации в течение ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки новой ЗРС в войска начнутся в 2020 году.

Напомним, строительство «Завода 70-летия Победы» в Нижнем Новгороде и завода по производству компонентов для ЗРС С-400 и С-500 в Кирове концерн «Алмаз-Антей» вел с 2012 года.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 36

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  1. Витас Сегодня, 12:26
    и начали проектирование с - 600. Китайцы, заняли очередь.
    Витас
    1. kirgiz58 Сегодня, 12:30
      Цитата: Витас
      и начали проектирование с - 600. Китайцы, заняли очередь.

      С уже заточенными карандашами для копиринга. laughing
      kirgiz58
      1. Chertt Сегодня, 12:33
        Цитата: kirgiz58
        С уже заточенными карандашами для копиринга

        Так и должно быть. Россия -придумывает и делает, Китайцы через десять лет плохо копируют
        Chertt
        1. cniza Сегодня, 12:37
          концерн ВКО "Алмаз-Антей" построил два завода – в Кирове и Нижнем Новгороде.


          Больше всего эта новость радует.
          cniza
          1. Тикси-3 Сегодня, 12:53
            Цитата: cniza
            Больше всего эта новость радует.

            да заводы со скрипом но все же построили, а вот когда с500 принят на вооружение???? Производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе. я так понимаю систему еще не приняли а уже производят? belay ....ссылка на коммерсантъ....а его постояльцы сайта, терпеть не могут....говорят что все время врут их журналисты....
            Тикси-3
            1. Варяг_0711 Сегодня, 13:04
              Тикси-3 Сегодня, 12:53 ↑
              я так понимаю систему еще не приняли а уже производят?
              Для вас это новость? Армата и Су-57 тоже официально еще не приняты на вооружение, но производятся и что из того?
              А вы в курсе, что знаменитая ЗИС-3 производилась массово еще до принятия на вооружение, более того не просто производилась, но и во всю уже воевала до приемки на вооружение РККА.
              Так что не переживайте, когда надо, тогда и примут.
              Варяг_0711
              1. Тикси-3 Сегодня, 13:08
                Цитата: Варяг_0711
                Так что не переживайте, когда надо, тогда и примут.

                пока главного калибра еще нет!!!!.... ракета(длинная рука) еще совсем не готова....???о чем вы пишите?...вы верите коммерсанту????
                Тикси-3
              2. Muvka Сегодня, 14:15
                Цитата: Варяг_0711
                Тикси-3 Сегодня, 12:53 ↑
                я так понимаю систему еще не приняли а уже производят?
                Для вас это новость? Армата и Су-57 тоже официально еще не приняты на вооружение, но производятся и что из того?
                А вы в курсе, что знаменитая ЗИС-3 производилась массово еще до принятия на вооружение, более того не просто производилась, но и во всю уже воевала до приемки на вооружение РККА.
                Так что не переживайте, когда надо, тогда и примут.

                Еще напомню, что Су-35 приняли на вооружение только в прошлом году и сейчас в войсках их 70 единиц.
                Muvka
            2. Orionvit Сегодня, 13:30
              Цитата: Тикси-3
              я так понимаю систему еще не приняли а уже производят?

              СУ-24 начали производить в 1971г., а приняли на вооружение в 1974-м. Таких примеров море.
              Orionvit
    2. Piramidon Сегодня, 12:30
      Цитата: Витас
      Китайцы, заняли очередь.

      Перебьются. Пусть радуются, что им С-400 продали.
      Piramidon
    3. Scoun Сегодня, 12:34
      Цитата: Витас
      и начали проектирование с - 600. Китайцы, заняли очередь.

      Если начали производство С-500 то продажи С-400 логичны.
      Scoun
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:39
        В общем-то 1000 ракет в год - это , конечно, впечатляет, дай Бог, чтобы всё у нас получилось, как задумали.
        Гигант мысли
        1. msm Сегодня, 13:35
          Вообще-то, писалось о "тысячах". Это (N х 1000), а не одной тысяче.
          msm
      2. Lycan Сегодня, 13:07
        Быть может было бы более логичным продавать не мощнее С-300 (пусть и с обновлённой начинкой управления по вкусу заказчика, назвать её С-300 Super, наклеить "хищный" камуфляж.. и т.д.)?
        А С-400 - как пока ещё актуальный и неприкосновенный уровень - оставить. До доли перевооружения, хотя бы 50%.
        Lycan
    4. амирбек Сегодня, 12:49
      Цитата: Витас
      и начали проектирование с - 600

      это для комет что ли?
      амирбек
      1. Mestny Сегодня, 13:02
        Нет, для мозгов троллей.
        Mestny
        1. амирбек Сегодня, 13:28
          интересно челябинский камень кто покрошил? наверно все таки еще остались системы от древних цивилизаций "ловушки для комет" на вашей территории ... созданные еще до того как вы пришли на эти земли ... или захваченные вами у оставшихся разрозненных местных аборигенов hi
          амирбек
          1. амирбек Сегодня, 13:44
            вам наверняка подбросили подсказку ... как осуществить перехват не супер супер гипер звуке ... так что вам есть еще к чему стремиться winked
            амирбек
    5. Владыка Ситх Сегодня, 14:05
      Говорил же в 2018 начнут делать. А мне тут задвигали про 2020-2021... Так и по другим системам тоже в 2018.
      Владыка Ситх
  2. собаковод Сегодня, 12:32
    Интересно было бы с конкретными цифрами.
    собаковод
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:32
    Отличная новость ! Ждём дивизионные комплекты в войска !
    КВУ-НСвД
    1. амирбек Сегодня, 12:47
      Цитата: КВУ-НСвД
      Отличная новость ! Ждём дивизионные комплекты в войска !

      когда янкам небо и космос закроете?
      амирбек
      1. новичок Сегодня, 13:01
        скоро, очень скоро.
        новичок
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:09
        когда янкам небо и космос закроете?
        Тут вопрос скорее в том , захотят-ли попробовать янки на зуб наш "эшелон" ПВО , отдельные попытки по отдельным системам считать за какие-то доказательства бессмысленно . Что-то мне подсказывает , что не захотят...
        КВУ-НСвД
  4. новичок Сегодня, 12:37
    да уж, неожиданно, очень и очень рад сему событию.
    новичок
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:06
      Говорил же в 2018 начнут С-500 делать и в войска поступать. А многие со мной спорили. Так и по другим системам, Арматам, Су-57 и так далее. Все в 2018.
      Владыка Ситх
  5. Egorovich Сегодня, 12:37
    Вот поэтому и продают С-400 всем, кто в очередь вовремя встал. А у России на подходе С-500!!! Молодцы, да и только!!! good
    Egorovich
    1. Antidote Сегодня, 12:59
      Рогозину верить - себя не уважать. Он и поздравить может раньше времени. Что там с 40Н6, кстати?
      Antidote
      1. Govorun Сегодня, 13:02
        А чем тебе Рогозин не угодил и кому ты еще не веришь,что бы себя уважать?
        Govorun
        1. Brekset Сегодня, 15:51
          Да значит ты не уважаемый
          Brekset
  6. ALLxANDr Сегодня, 12:43
    ЗРС С-500 придет на смену С-400

    Как так! Говорили же, что С-500 будет дополнением к С-400. Да и работать будет совершенно по другим целям..

    С утра сбивают с толку..
    ALLxANDr
    1. Piramidon Сегодня, 13:27
      Цитата: ALLxANDr
      С утра сбивают с толку..

      Запутывают Пентагон и ЦРУ. belay
      Piramidon
  7. seregatara1969 Сегодня, 12:45
    а продали значит устаревшие с-400 ? так арабов давно никто не наказывал
    seregatara1969
  8. кедр Сегодня, 12:49
    Цитата: ALLxANDr
    ЗРС С-500 придет на смену С-400

    Как так! Говорили же, что С-500 будет дополнением к С-400. Да и работать будет совершенно по другим целям..

    С утра сбивают с толку..


    Шооо, уже сбивают?
    кедр
  9. Alexey-74 Сегодня, 13:17
    Начало производства С-500 очень интригует. Испытания будут до 20 года и далее в войска. Очень радует тот факт, что на этот раз слова с дело не расходятся....С-400 и тем более С-500 - это и будет тот неприемлемый урон (вернее фатальный) для авиации НАТО и США.
    Alexey-74
    1. амирбек Сегодня, 13:56
      Цитата: Alexey-74
      (вернее фатальный) для авиации НАТО и США

      так что как тока так сразу размочите братство кольца и не ждите 33 года am
      амирбек
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