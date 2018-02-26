16:22 26 февраля

В Индии испытан беспилотник Rustom-2

Министерство обороны Индии сообщает о том, что в стране проведено успешное испытание беспилотного летательного аппарата Rustom-2. Разработан этот БПЛА индийскими специалистами из Организации оборонных исследований и разработок. Проведено испытания БПЛА индийского производство на полигоне штата Карнатака (юго-запад страны).

Публикуются сведения о некоторых характеристиках беспилотника Rustom-2. Известно о том, что автономность полёта составляет до 24-х часов. Максимальная высота полёта – 6700 м. При этом скорость, которую аппарат способен в полёте развить, составляет до 280 км/ч. Основная задача – ведение наблюдения для сбора данных, включая данные о позициях противника.

В Индии испытан беспилотник Rustom-2



Непосредственным разработчиком БПЛА Rustom-2 является структурно входящая в Организацию оборонных исследований и разработок компания ADE - Auronautical Development Establishment.

В номенклатуре производителя БПЛА обозначается как TAPAS (TAPAS-BH-201). Разработка БПЛА в Индии ведётся с 2009 года, когда за основу была взята американская модель Predator.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 7

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  1. Alexey-74 Сегодня, 12:36
    Индусы могут разрабатывать что угодно.....только пока результат один - начинают закупку у зарубежных партнеров..ну не их это конек, создавать оружие....
    Alexey-74
    1. игорка357 Сегодня, 12:39
      Если у нас гордость за наше оружие,и за то что мы именно можем его создать,то у других гордость за то,что они могут купить у других...такое вот сознание в головах!
      игорка357
      1. Shurik70 Сегодня, 13:19
        Rustom-2. Разведывательный БПЛА, Стоимость всего проекта 15 миллиардов рупий (296,05 млн.$)
        Отличная, крупная мишень!

        Ударно-разведывательный БПЛА ИГИЛ, собраный на коленке
        Shurik70
        1. ланс Сегодня, 13:52
          такой больше 30км не полетит
          ланс
    2. BerBer Сегодня, 12:46
      У них мало чего получается делать руками, не только оружие. laughing
      BerBer
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:43
    Уже у индусов ! Где наш ?
    КВУ-НСвД
  3. san4es Сегодня, 12:58
    В Индии испытан беспилотник Rustom-2

    san4es
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