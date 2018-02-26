В Индии испытан беспилотник Rustom-2

Министерство обороны Индии сообщает о том, что в стране проведено успешное испытание беспилотного летательного аппарата Rustom-2. Разработан этот БПЛА индийскими специалистами из Организации оборонных исследований и разработок. Проведено испытания БПЛА индийского производство на полигоне штата Карнатака (юго-запад страны).Публикуются сведения о некоторых характеристиках беспилотника Rustom-2. Известно о том, что автономность полёта составляет до 24-х часов. Максимальная высота полёта – 6700 м. При этом скорость, которую аппарат способен в полёте развить, составляет до 280 км/ч. Основная задача – ведение наблюдения для сбора данных, включая данные о позициях противника.Непосредственным разработчиком БПЛА Rustom-2 является структурно входящая в Организацию оборонных исследований и разработок компания ADE - Auronautical Development Establishment.В номенклатуре производителя БПЛА обозначается как TAPAS (TAPAS-BH-201). Разработка БПЛА в Индии ведётся с 2009 года, когда за основу была взята американская модель Predator.