Порошенко о "большом успехе" Украины: Мы приобретём американские локомотивы

Соглашение между Укрзализныцей и General Electric - важный шаг в развитии не только системы транспорта, но и экономики страны в целом. И мне приятно, что международные эксперты и пресса солидарны с нами в видении ситуации.

Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнёрство.

Украина способна сама производить локомотивы и сотрудничество с General Electric должна развиваться в этом направлении. А тупо накупить иностранных локомотивов - разве это сотрудничество?

А... (чему) радоваться? Мы продукции на миллиард продали или построили современный завод? Хрен там, просто купили товара на миллиард ... Порошенко как малолетний пацан, купил дорогущие кроссовки за мамкины деньги и радуется ... Национальный праздник...

Америка за военные Хаммеры продала Украине тепловозы на миллиард. Вот это экономическая политика США. А коррупция да, почти нулевая)))