Порошенко о "большом успехе" Украины: Мы приобретём американские локомотивы
Президент Украины Пётр Порошенко решил в соцсети поделиться с украинцам торгово-экономическими успехами во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами Америки. В частности, Порошенко отметил заключение соглашения Украинских железных дорог с американской компанией General Electric. Из публикации президента Украины:
Также Порошенко отнёс к экономическим успехам своего президентства заключенные с американскими компаниями контракты по приобретению угля и ядерного топлива:
Рядовые украинцы не разделили энтузиазма Порошенко по поводу такого рода сотрудничества. Вот несколько комментариев к публикации президента Украины в Фейсбуке:
Стефан Петринка (перевод с украинского):
Фото из украинской электрички:
Андрей Литвин:
Юрий Жуковский (перевод с украинского):
Соглашение между Укрзализныцей и General Electric - важный шаг в развитии не только системы транспорта, но и экономики страны в целом. И мне приятно, что международные эксперты и пресса солидарны с нами в видении ситуации.
Также Порошенко отнёс к экономическим успехам своего президентства заключенные с американскими компаниями контракты по приобретению угля и ядерного топлива:
Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнёрство.
Рядовые украинцы не разделили энтузиазма Порошенко по поводу такого рода сотрудничества. Вот несколько комментариев к публикации президента Украины в Фейсбуке:
Стефан Петринка (перевод с украинского):
Украина способна сама производить локомотивы и сотрудничество с General Electric должна развиваться в этом направлении. А тупо накупить иностранных локомотивов - разве это сотрудничество?
Фото из украинской электрички:
Андрей Литвин:
А... (чему) радоваться? Мы продукции на миллиард продали или построили современный завод? Хрен там, просто купили товара на миллиард ... Порошенко как малолетний пацан, купил дорогущие кроссовки за мамкины деньги и радуется ... Национальный праздник...
Юрий Жуковский (перевод с украинского):
Америка за военные Хаммеры продала Украине тепловозы на миллиард. Вот это экономическая политика США. А коррупция да, почти нулевая)))
Использованы фотографии: @Kravtsov_e
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