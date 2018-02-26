16:21 26 февраля

Порошенко о "большом успехе" Украины: Мы приобретём американские локомотивы

Президент Украины Пётр Порошенко решил в соцсети поделиться с украинцам торгово-экономическими успехами во взаимоотношениях с Соединёнными Штатами Америки. В частности, Порошенко отметил заключение соглашения Украинских железных дорог с американской компанией General Electric. Из публикации президента Украины:
Соглашение между Укрзализныцей и General Electric - важный шаг в развитии не только системы транспорта, но и экономики страны в целом. И мне приятно, что международные эксперты и пресса солидарны с нами в видении ситуации.


Также Порошенко отнёс к экономическим успехам своего президентства заключенные с американскими компаниями контракты по приобретению угля и ядерного топлива:
Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнёрство.



Рядовые украинцы не разделили энтузиазма Порошенко по поводу такого рода сотрудничества. Вот несколько комментариев к публикации президента Украины в Фейсбуке:

Стефан Петринка (перевод с украинского):
Украина способна сама производить локомотивы и сотрудничество с General Electric должна развиваться в этом направлении. А тупо накупить иностранных локомотивов - разве это сотрудничество?


Фото из украинской электрички:
Порошенко о "большом успехе" Украины: Мы приобретём американские локомотивы


Андрей Литвин:
А... (чему) радоваться? Мы продукции на миллиард продали или построили современный завод? Хрен там, просто купили товара на миллиард ... Порошенко как малолетний пацан, купил дорогущие кроссовки за мамкины деньги и радуется ... Национальный праздник...

Юрий Жуковский (перевод с украинского):
Америка за военные Хаммеры продала Украине тепловозы на миллиард. Вот это экономическая политика США. А коррупция да, почти нулевая)))

Использованы фотографии: @Kravtsov_e
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Комментарии 45

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  1. Николай С. Сегодня, 12:50
    Раньше Украина локомотивы производила сама ... в Луганске.
    А теперь вынули $млрд. из карманов кастрюлеголовых скакуасов и заплатили налог на дурость своим хозяевам. Цэ перемога.
    Николай С.
    1. Scoun Сегодня, 12:55
      Цитата: Николай С.
      Раньше Украина локомотивы производила сама ... в Луганске.

      Два завода было, Шарий уже проехался по перемоге Поросни... у него у порося снова... грейт! Фантастик! И тд.... wassat
      Scoun
      1. Shurik70 Сегодня, 13:08
        Заграница нам поможет!!! laughing
        Shurik70
        1. Тралл Сегодня, 13:17
          Ничего вы не понимаете. Этими локомотивами в скором будущем будет перевозиться из Пенсильвании импортное американское сало для свободных европейских граждан Украины smile
          Тралл
    2. vovanpain Сегодня, 13:16
      Цитата: Николай С.
      Раньше Украина локомотивы производила сама ... в Луганске.

      Вот именно раньше, раньше и ракеты Украина делала, много чего было, но раньше. request
      vovanpain
    3. kit88 Сегодня, 13:28
      Следующий раз сала на $1 млрд купит. А шо, оно ж мериканское буде. Успех, однако.
      kit88
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:53
        Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнёрство.
        скоро ,презервативы б/у шные попрут в Окраину... совсем опустились...
        андрей юрьевич
        1. kit88 Сегодня, 14:27
          Главное, что б американские, а то что они б/у 5-ой категории - не важно
          kit88
      2. Касым Сегодня, 14:04
        Пусть в КЗ покупает, локомотивы GE у нас собирают. Локализация достигла 50%. Ассинхронная силовая установка, серия "Эволюшин", выбросы на 30-40% меньше, топливо жрет меньше на 15%. Выпустили уже за 300 локомотивов. Адаптированны под наш климат и колею. Кстати, на Украину один продавали.
        Докатились, раньше мы на Украине подвижной состав покупали, а теперь ...
        Касым
        1. kit88 Сегодня, 14:30
          Через Словакию?
          kit88
    4. Incvizitor Сегодня, 14:39
      А вагоны то останутся с обоссаными туалетами, сырым бельём, тараканами и пьяными проводниками﻿.


      Incvizitor
  2. Серый брат Сегодня, 12:53
    Как раз недавно видео смотрел:
    Серый брат
  3. Ural Cossack Сегодня, 12:54
    Прорыв для Украинского производства.
    Ural Cossack
  4. предки с Дона Сегодня, 12:56
    лоховозы из 404 получат подержанные локомотивы из США, америга с ними.
    предки с Дона
    1. Piramidon Сегодня, 13:57
      Цитата: предки с Дона
      лоховозы из 404 получат подержанные локомотивы из США, америга с ними.

      Справедливости ради стоит отметить. Россия (СССР) тоже когда то себя пассажирскими самолетами обеспечивала, а теперь закупает Б/У на западе.
      Piramidon
      1. Кот_Кузя Сегодня, 14:20
        Вообще-то в России на 2018 г построено больше 150 самолетов Сухой-Суперджет, из них 125 поставлено заказчикам и 111 штук уже летает. Беда в том, что это аналог Ту-134. А нужны аналоги Ту-154 и Ан-24. Вот с самолетами такого класса да, беда. В результате закупаем Боинги и Эрбасы для замены Ту-154, и Бомбардье для замены Ан-24. Сейчас форсированно идут работы над Ил-114, который к 2021 г должен начать заменять Ан-24.
        Кот_Кузя
        1. Piramidon Сегодня, 14:25
          Цитата: Кот_Кузя
          Вообще-то в России на 2018 г построено больше 150 самолетов Сухой-Суперджет

          Суперджет можно считать совместным производством с западными фирмами. Основной элемент - двигатель не Российский, а при кооперации с французами. Да и авионика тоже не отечественная.
          Piramidon
          1. Кот_Кузя Сегодня, 14:42
            Все равно этот самолет российский. Иначе его перестали бы выпускать после санкций.
            Кот_Кузя
            1. Piramidon Сегодня, 14:51
              Цитата: Кот_Кузя
              Все равно этот самолет российский. Иначе его перестали бы выпускать после санкций.

              А какими считать автомобили которые выпускают в России: Audi и Citroen (Калуга), BMW, Kia и Hyundai (Калининград), Ford (Набережные Челны), Datsun (Тольятти), Hyundai и Kia(Санкт-Петербург), Mazda (Владивосток)...?
              Piramidon
              1. Кот_Кузя Сегодня, 15:09
                Российские конечно.
                Кот_Кузя
          2. Чичиков Сегодня, 14:58
            Цитата: Piramidon
            Суперджет можно считать совместным производством с западными фирмами

            С таким же успехом, можно говорить об Airbus (60%) и Boeing (40%), которые летают на российских деталях из титана.
            Чичиков
        2. Evgeniy667b Сегодня, 15:54
          Кот_Кузя Тут дело несолько в другом. Почему тот же Аэрофлот закупает боинги и Эрбасы, На лярд берут к примеру 3 самолета, 10%откат, бонус за покупку. Вот господин Савельев и старается.
          Evgeniy667b
  5. Архивариус Вася Сегодня, 12:57
    фото интересное. И не то что дверь слома, а сами сиденья, это что же за древность??? Обшиты деревянными досками, ещё со времен СССР не модернизировались.
    Архивариус Вася
    1. К0щей Сегодня, 13:10
      Цитата: Архивариус Вася
      фото интересное. И не то что дверь слома, а сами сиденья, это что же за древность??? Обшиты деревянными досками, ещё со времен СССР не модернизировались.

      в Сибири и сейчас такие встречаются, причем эти деревянные сиденья на столько долговечны, что служат дольше самих поездов. и не сказал бы что они так уж неудобны, особенно когда ты в зимней одежде))
      К0щей
    2. BAI Сегодня, 13:13
      У нас то же есть. Когда корреспонденты КП на электричках из Москвы до Владивостока добирались - были на фото.
      А так - в Интернете
      BAI
      1. Fitter65 Сегодня, 14:05
        Цитата: BAI
        У нас то же есть. Когда корреспонденты КП на электричках из Москвы до Владивостока добирались - были на фото.

        Точно на Электричках? Например между Белогорском и Архарой электропоезда не курсируют.Из Архары электропоезд ходит в сторону Облучья да и то не каждый день.Там есть ещё пара участков Транссиба между Читинской областью(Забайкальский край)- и Амурской областью где электрички не ходят... На пример от станции Амазар вообще электричек нет.Это я ещё в конце 90-х начале 2000-х лично наблюдал, я в то время раз в год катался поездом и Комсомольска-на-Амуре в Новосибирск и обратно.Ну на всякий случай , по расписанию движения на данных станциях проверил-как не было тогда, так нет и сейчас...
        Fitter65
        1. ибирус Сегодня, 15:54
          Главное соврать, народ поверит и проверять не будет. И так скушают. Что удивительно, по кнопкам стучать научились, а проверять информацию не хотят.
          ибирус
  6. кедр Сегодня, 13:05
    Что там Вукрайна имеет одному Богу известно, а вот то, что США Вукрайну имеют, как хотят, когда хотят и где хотят - это факт общеизвестный.
    Зрим в корень. До чего страну и народ могут довести предатели.
    кедр
    1. Александр 3 Сегодня, 13:17
      Ну а что хотели жители бандеростана,поставив у руля спекулянта,вора и убийцу.За откаты он ещё не только это сделает. Этот убежит куда ни будь,когда воровать негде будет или петух красный ему прокукарекает,а вот холопы будут чубы друг другу рвать и скакать радостно от такой жизни.
      Александр 3
  7. идунавы Сегодня, 13:09
    А как же ширина колеи ж д путей, еще за лярд переделают?!
    идунавы
    1. Fitter65 Сегодня, 14:13
      Ну наверное так же как и во время Великой Отечественной Войны,когда нам США поставляли паровозы и различные вагоны,канадцы -рельсы. Между прочим,у меня в старом гараже,в подвале ,канадские релься 1942 года выпуска на перекрытии лежали...
      Fitter65
  8. рус-5819 Сегодня, 13:09
    Соглашение между украинецзализныцей и General Electric - важный шаг в развитии не только системы транспорта, но и экономики страны в целом. И мне приятно

    Петюхан по всему миру уже "зализал", некоторых (которые денег не дают) до изнеможения
    Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнёрство.

    "Шинель английский, табак японский".... правитель Штатовый, хозяин аховый !
    рус-5819
  9. BAI Сегодня, 13:09
    Что же он до сих пор рельсовый путь на западноевропейский стандарт не перешил?
    BAI
  10. Hariton Laptev Сегодня, 13:10
    А чему удивляться когда у самих Д.А. будучи в первых лицах хвастался на всю страну после поездки в америку, что купил у них боингов пассажирских на миллиард
    Hariton Laptev
  11. belovur Сегодня, 13:14
    Как говорится, за что боролись, на то и напоролись laughing
    belovur
  12. нафанаил Сегодня, 13:14
    Да этот якобы пенсильванский уголь грузится у нас в Новороссийске.И даже похоже что он донецкий.А насчёт локомотивов они что будут перешиватьсвою жд колею под амермский стандарт
    нафанаил
  13. кедр Сегодня, 13:23
    Цитата: нафанаил
    Да этот якобы пенсильванский уголь грузится у нас в Новороссийске.И даже похоже что он донецкий.А насчёт локомотивов они что будут перешиватьсвою жд колею под амермский стандарт


    Раз уголь наш.., так и "паровозы" могут быть наши. Я тут статью прочитал. Товарооборот России с Вукрайной не смотря на то, что мы жуткие агрессоры, ватники и воще без сала борщь украинский варим.., в 2017 году ВЫРОС.
    кедр
    1. Кот_Кузя Сегодня, 14:23
      Да вроде информация проходила, что 50% акций этой американской компании принадлежат российским и казахстанским владельцам. Если это правда, то перемога опять превращается в зраду laughing . Ну да кастрюлькам этому не привыкать.
      Кот_Кузя
  14. кобальт Сегодня, 13:51
    Осталось еще американское сало закупить.
    кобальт
  15. 23424636 Сегодня, 14:14
    этот жи -нок по словам Шария на этой сделка поднял цену в 2 раза против аналогичной закупки Казахстаном и эту коррупционную схему как не нужную вообще подтвердил бывшим замминистра инфраструктуры(транспорта)Александром Кава, ссылаясь на потребность страны в электровозах 2-х системных. О чем это говорит? Просто выдвиженец посла России Зурабова-Вальцман так пилит бюджет Украины в угоду подлых амеров ,кидая Европу ,что кажется готовит себе посадку в Майами .Что касается тепловозов ,то Луганский тепловозостроительный завод,.крупнейший в Европе ,уничтожен Трансмашхолдингом Усманова ,и в Брянске где никогда не делали магистральные тепловозы, а только маневровые ,объявили о начале выпуска 2ТЭ25а ,конечно не без участия технологий и наработок закрытого Луганского предприятия.
    23424636
  16. sgr291158 Сегодня, 14:15
    Сейчас Петьке втюхают очередное старье, а он и будет радоваться, как ребенок, да напьется от радости.
    sgr291158
  17. rocket757 Сегодня, 14:17
    А кастрюльки то придётся снять!
    Само не рассосётся, забугорные "партнёры" растащат то шо осталось после вождей мандаунной толпы!
    Знакомо всё однако. Благо сработал рефлекс самосохранения у элитки, а мож жадность обуяла, предпочли сами гам!
    Шо это было, благо аль беда гадаем теперь.
    Укропу эт всё ещё предстоит, никуда от этого не деться!
    rocket757
  18. Incvizitor Сегодня, 14:48
    Скоро им и воздух из ФША завозить будут, воздух свободы laughing
    PS
    Говорят это тепловозы обычные российско-американские ТЭ33А, которые производят в Казахстане. Завод принадлежит 50/50 Трансмашхолдингу и GE.
    Сделать оригинальный Evolution ES44ACi для русской колеи 1520, это же просто - как резину на машине переобуть. good
    Российско-казахская версия ТЭ33А - фактически новый тепловоз, производство которого требует отдельной линии. Наде.тся, что американцы ради мелкой партии в 30 машин построят у себя конвейер под ТЭ33А.
    Incvizitor
    1. Кот_Кузя Сегодня, 15:11
      Вот это зрада! Всем зрадам зрада laughing ! У кастрюлек как всегда, перемога на следующий день превращается в зраду lol .
      Кот_Кузя
      1. rocket757 Сегодня, 15:28
        Не надо, они этого не признают ни завтра ни потом ваще! Кастрюлька то, защита от всего и вся!
        rocket757
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