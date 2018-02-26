16:16 26 февраля

Индия намерена пересмотреть тендер на однодвигательные истребители

Минобороны Индии направило указание ВВС пересмотреть подготавливаемое уже два года техническое задание на закупку 114 однодвигательных многофункциональных истребителей, сообщает bmpd со ссылкой на ane's Defence Weekly.

"Болливудская" реклама истребителя Saab JAS-39E/F Gripen NG в Индии.

«Пересмотренное задание должно включать возможность приобретения также и двухдвигательных истребителей. Тем самым, по сути, не успев начаться, индийский тендер на закупку однодвигательных истребителей должен превратиться в тендер на закупку истребителей "вообще"», – пишет журнал.


Конкурс «должен быть сфокусирован на общих боевых возможностях платформы, а не на требовании одно- или двухдвигательных истребителей», – пояснил изданию военный источник.

По его словам, планируется закупить лишь ограниченное количество готовых самолетов, остальные должны будут производиться в Индии в соответствии с проектом Make in India.

Фактически в программе по однодвигательным истребителям были только два участника – Lockheed Martin с вариантом истребителя F-16 Block 70, и шведская Saab АВ со своим многоцелевым самолетом Gripen JAS-39E/F, хотя формально тендер по программе еще объявлен не был. Оба этих участника выступали в партнерстве с частными индийскими производителями.

Между тем официальные представители индийского ОПК предвидят, что на новый тендер будут предложены в основном те же платформы, которые конкурировали в программе MMRCA (закрыта в 2015 году). К ним относятся Eurofighter Typhoon, Rafale, российский МиГ-35, шведский Gripen JAS-39E/F и американские Lockheed Martin F-16IN и Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Отсутствие воли к принятию решений и бессилие в закупочной политике министерства обороны задерживает закупки истребителей для ВВС Индии. Маловероятно, что любое решение о новом истребителе будет принято до 2023-2024 годов, а, возможно, и позже,
сказал собеседник журнала.

Использованы фотографии: Saab AB
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Комментарии 26

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  1. новичок Сегодня, 12:57
    индусы теперь многое пересмотрят, ведь “плохой“ аналог ФГФА_ Су 57 делает неплохую погоду на БВ. да с МИГ35 затятивать нельзя, чем скорее его примим на вооружение, тем быстрее выиграет сей грёбаный тендер.
    новичок
    1. Chertt Сегодня, 12:58
      Это уже давно "не смешно". Индия настолько запуталась в своей "хитрой" политике закупки вооружения, что уже несколько раз поцеловала себя в копчик
      Chertt
      1. Shurik70 Сегодня, 12:59
        Ох уж эти индийцы ...
        "А дайте нам российский истребитель, повесьте на него американские ракеты и установите китайскую пушку ... И с перламутовыми пуговицами, пожалуйста ... А годика через два ... или пять ... мы ещё чего-нибудь придумаем"
        Shurik70
        1. Гигант мысли Сегодня, 13:07
          Начнётся очередная бюрократическая карусель, которой конца и края не видно будет, что же тут поделаешь, если такой менталитет в индийском МО.
          Гигант мысли
        2. новичок Сегодня, 13:09
          ну так, начали делать вместе ФГФА_ не понравилось. запустили пулю о разработке среднего истребителя пятёрки, кинули клич по всему миру, кб МИГ предложил ..., в общем проект сдох. свой тежас легковик они называет “будущим авиации“ , я вообще промолчу. захотели сделать из Су30МКИ пятёрку_не сложилось. теперь вишенка на торте (вычитал буквально пару дней назад), хотят уже из Су35 сделать пятёрку. короче, дотанцуются индусы, не ровен час, Пакистан обгонит их по авиации, если не качественно, то колличественно.
          новичок
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:19
            "Болливудская" реклама истребителя Saab JAS-39E/F Gripen NG в Индии.
            без гирлянд и танцев-не катит...
            андрей юрьевич
        3. Alexey RA Сегодня, 13:26
          Цитата: Shurik70
          "А дайте нам российский истребитель, повесьте на него американские ракеты и установите китайскую пушку ... И с перламутовыми пуговицами, пожалуйста ... А годика через два ... или пять ... мы ещё чего-нибудь придумаем"

          Вы главное забыли: "А также передайте нам все технологии и организуйте производство самолётов в Индии. А когда из-за косяков наших рабочих, техников или пилотов истребитель упадёт - мы обвиним во всём вас".
          Помните скандал с движками индийского производства? Стружка в масле, причём в некачественном масле... но обвинили поначалу Россию.
          Alexey RA
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:34
            Вы главное забыли: "А также передайте нам все технологии и организуйте производство самолётов в Индии. А когда из-за косяков наших рабочих, техников или пилотов истребитель упадёт - мы обвиним во всём вас".
            это правда,причём применимая к любой технике,чуть что,виноваты-мы.
            андрей юрьевич
        4. pytar Сегодня, 14:26
          "А дайте нам российский истребитель, повесьте на него американские ракеты и установите китайскую пушку ... И с перламутовыми пуговицами, пожалуйста ... А годика через два ... или пять ... мы ещё чего-нибудь придумаем"

          laughing good И получится оригинално-индийский истребитель!
          pytar
    2. vovanpain Сегодня, 13:34
      Отсутствие воли к принятию решений и бессилие в закупочной политике министерства обороны задерживает закупки истребителей для ВВС Индии.

      Ну дожились fellow самих индусов достали собственные индуские хотелки. laughing
      vovanpain
    3. spech Сегодня, 14:35
      Индусы мастера яйца крутить, но сколько же можно, уже лет 10 наверное думают "покупать- не покупать"
      spech
    4. Incvizitor Сегодня, 14:37
      чем скорее его примим на вооружение, тем быстрее выиграет сей грёбаный тендер.

      Я бы не стал торопиться с принятием на вооружение из за этого тендера, тем более эти опять будут "дам но не вам".
      Incvizitor
  2. предки с Дона Сегодня, 13:04
    Индусы они такие, наблюдал как они наши модернизированные корабли принимали, гонору много, но все действия их экипаж выполнял под наблюдением наших спецов. До нейтральных вод точно наш дублирующий экипаж сопровождает мало ли чего в дороге не то нажмут.
    предки с Дона
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:05
    Хитропопые индусы скоро накажут сами себя.
    Alexey-74
    1. Kurare Сегодня, 13:56
      Не такие уж они и хитропопые, просто очень коррумпированные. Пока не нашли, как пронести деньги "мимо кассы", вот и отменяют один тендер за другим.
      Kurare
  4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:16
    Неплохо бы было если бы Индия решила приобрести Миг-35, это бы и снизила стоимость серийного производства самолетов и для нашей армии и дополнительные деньги нашей экономике + потом обслуживание и поставка двигателей и запчастей...
    Ratmir_Ryazan
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:19
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Неплохо бы было если бы Индия решила приобрести Миг-35

      уж этого,точно не случится...
      андрей юрьевич
  5. Lyapis Сегодня, 13:27
    Я уже вижу как дело будет развиваться дальше:
    1.сначала несколько лет будут ломаться перед поставщиками, выбивая себе более низкую цену; 2.выбрав самолёт будут года два сраться между собой, утресая бюрократические формальности; 3.изначально установленная цена за это время увеличиться процентов на 20 (при этом возможно повторение первых 2 пунктов); 4.наконец-то контракт заключён! Поставщик отправляет часть машин со своих производств и налаживает сборку в самой Индии; 5.умельцы из HAL начинают своими кривыми ручёнками собирать машины самостоятельно, вполне предсказуемо получается какая-то хрень; 6.славные кшатрии почему-то не могут проделывать на полученных самолётах/танках трюки как показывают в болливудских фильмах.... .....АААА !!!11 Поставщик нас обманул и подсунул плохие машины, надо срочно искать новые!!! wassat
    Колесо Сансары проворачивается и всё начинается снова. laughing
    Lyapis
  6. engenius Сегодня, 13:43
    Наиболее приемлемые для Индии F-18 и МиГ-35, а Gripen вытесняет собственный Tejas. F16 тоже уже морально староват, чтобы тягаться с Китаем. Проблема в том, что по программе Make in India пройдет только МиГ35 и Gripen.
    engenius
  7. Geonezis Сегодня, 13:47
    Индусам не угодишь. Хотят и рыбку съесть и кое-куда сесть. В итоге останутся ни с чем.
    Geonezis
  8. Монархист Сегодня, 14:39
    Цитата: Chertt
    Это уже давно "не смешно". Индия настолько запуталась в своей "хитрой" политике закупки вооружения, что уже несколько раз поцеловала себя в копчик

    Это Вы точно заметили,что у индусов настолько запутанная политика закупок вооружения,что голову сломаешь
    Как хотите,но до меня не " доходит"в чем РЕАЛЬНАЯ польза " пестроты" вооружений: к примеру истрибителиF16,с штурмовики Су, бомбардировщики- мираж и ПВО тоже" пестрое": Россия, Китай или Франция. Это летчиков обучать : США, Росси, Франции, а зенитчиков тоже по странам производителям обучать. Ладно истребитель не бомбардировщик,но ,ведь,на станциях наведении надо держать вундеркиндов, чтобы могли учитывать кучу нюансов. Мне один фронтовик,авиотехник, говорил,что "пестрота" в технике ни есть Гут. У них были американские бомбардировщики,но сколько бывало,что садились и штурмовики и истребители и бомбардировщики,но не американские и техникам приходилось держать в голове ТТХ разных систем и " изобретать", что-то универсальное. Я его спрашивал: а чей самолет лучше? И он сказал,что хорош тот с которым меньше возни. У них техники"жутко крыши Голливуд",когода водили разнообразие самолетов
    Монархист
  9. Салют Сегодня, 14:41
    у них в Индии не хватает мужчин что даже в пилоты набирают только женщин
    Салют
    1. мыслитель Сегодня, 15:12
      И с чего Вы взяли, что только женщин?
      ...в ВВС Индии несут службу 1,5 тыс. женщин, включая 94 пилотов.

      https://www.vpk-news.ru/news/27693
      мыслитель
  10. Монархист Сегодня, 14:55
    Цитата: engenius
    Наиболее приемлемые для Индии F-18 и МиГ-35, а Gripen вытесняет собственный Tejas. F16 тоже уже морально староват, чтобы тягаться с Китаем. Проблема в том, что по программе Make in India пройдет только МиГ35 и Gripen.

    Позвольте,но Gripen"швед" и причем тут Китай?
    Их с программой:" маде ин Индия" можно поднять: они решат проблему комплектующих,а это дорогого стоит
    Монархист
  11. Zaurbek Сегодня, 15:29
    Между тем официальные представители индийского ОПК предвидят, что на новый тендер будут предложены в основном те же платформы, которые конкурировали в программе MMRCA (закрыта в 2015 году). К ним относятся Eurofighter Typhoon, Rafale, российский МиГ-35, шведский Gripen JAS-39E/F и американские Lockheed Martin F-16IN и Boeing F/A-18E/F Super Hornet.


    А слово "Однодвигательный" они зачем в задание поставили?
    Zaurbek
  12. Zaurbek Сегодня, 15:33
    Если б не политика. Вполне хорошо бы подошел китаец J-10. И двигатель унифицированный можно с Су-30 МКИ поставить и потом, совместно с РФ можно модернизировать до современных показателей.
    Zaurbek
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