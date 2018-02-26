Индия намерена пересмотреть тендер на однодвигательные истребители

Отсутствие воли к принятию решений и бессилие в закупочной политике министерства обороны задерживает закупки истребителей для ВВС Индии. Маловероятно, что любое решение о новом истребителе будет принято до 2023-2024 годов, а, возможно, и позже,

Минобороны Индии направило указание ВВС пересмотреть подготавливаемое уже два года техническое задание на закупку 114 однодвигательных многофункциональных истребителей, сообщает bmpd со ссылкой на ane's Defence Weekly.«Пересмотренное задание должно включать возможность приобретения также и двухдвигательных истребителей. Тем самым, по сути, не успев начаться, индийский тендер на закупку однодвигательных истребителей должен превратиться в тендер на закупку истребителей "вообще"», – пишет журнал.Конкурс «должен быть сфокусирован на общих боевых возможностях платформы, а не на требовании одно- или двухдвигательных истребителей», – пояснил изданию военный источник.По его словам, планируется закупить лишь ограниченное количество готовых самолетов, остальные должны будут производиться в Индии в соответствии с проектом Make in India.Фактически в программе по однодвигательным истребителям были только два участника – Lockheed Martin с вариантом истребителя F-16 Block 70, и шведская Saab АВ со своим многоцелевым самолетом Gripen JAS-39E/F, хотя формально тендер по программе еще объявлен не был. Оба этих участника выступали в партнерстве с частными индийскими производителями.Между тем официальные представители индийского ОПК предвидят, что на новый тендер будут предложены в основном те же платформы, которые конкурировали в программе MMRCA (закрыта в 2015 году). К ним относятся Eurofighter Typhoon, Rafale, российский МиГ-35, шведский Gripen JAS-39E/F и американские Lockheed Martin F-16IN и Boeing F/A-18E/F Super Hornet.сказал собеседник журнала.